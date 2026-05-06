Los 19 mejores juegos similares a «A Way Out» en 2025 para jugar en modo «compañeros de fechorías»

Jugadores que buscan juegos como Una salida saber exactamente qué fue lo que hizo que HazelightLo que hace que su obra maestra sea tan apasionante. No es habitual encontrar un juego cooperativo para dos jugadores con una trama tan rica y un estilo tan cinematográfico. Diría que es un juego único en su género, así que no es de extrañar que lo eche mucho de menos.

Ese vacío en mi alma me llevó a buscar otras opciones y, por suerte, encontré 19 juegos comoUna salida. Aunque no son réplicas exactas, cuentan con historias impresionantes, mundos envolventes y un modo cooperativo que refuerza la amistad.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a «A Way Out»

Aunque la lista incluye muchas obras maestras, algunos juegos como Una salida son mejores que otras. Antes de continuar, quiero destacar el 3 los mejores títulos que comparten la mayoría de las características con esta obra maestra:

Unravel Two (2018) – Unravel Two es un encantador juego de plataformas con acertijos creativos, en el que dos jugadores deben colaborar para recorrer distintos entornos y sumergirse en una emotiva historia. Se necesitan dos (2021) – Ganador del premio al Juego del Año en la categoría exclusiva para modo cooperativo, este título combina un humor ingenioso, acertijos originales, drama y una mecánica de juego compleja, lo que pone a prueba los límites de los jugadores al tiempo que ofrece una historia adictiva. Brothers: Una historia de dos hermanos (2013) – Un juego en el que controlas a dos hermanos a la vez, centrado en el vínculo que los une y en una historia que se cuenta a través de elementos visuales, en lugar de los diálogos tradicionales.

Seguro que estos títulos te suenan, pero estoy aún más convencido de que te mantendrán entretenido durante un buen rato. Pero, ¿por qué quedarse ahí? Acompáñame a recorrer toda la lista de los mejores juegos similares a Una salida, y vamos a descubrir algunas joyas ocultas.

Los mejores juegos parecidos a «A Way Out»

Juegos similares a Una salida comparten muchos elementos, como el modo cooperativo o de pantalla dividida, el trabajo en equipo y unas historias apasionantes. Eso (y mucho más) es precisamente lo que encontrarás en mi 19 Las mejores alternativas. Sigue leyendo y elige tu nueva y maravillosa aventura cooperativa.

1. Unravel Two [Lo mejor para resolver acertijos en modo cooperativo]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de plataformas y puzles Plataformas Windows, Xbox One, PS4, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Coldwood Interactive, Electronic Arts Duración media de la partida Alrededor de 7 horas Ideal para Resolución cooperativa de acertijos Lo que me gustó Una historia y unos gráficos encantadores

Unravel Two es uno de los juegos más conocidos, como Una salida. Es un juego de plataformas con un diseño ingenioso y mecánicas cooperativas de resolución de acertijos. El juego gira en torno a un Yarny un juego para dos jugadores, en el que los jugadores deben colaborar para recorrer unos entornos de gran belleza.

Una emotiva historia sirve de telón de fondo a la mecánica de plataformas y la jugabilidad pulida de este juego. Trata sobre el vínculo entre dos personajes que fortalecen su relación a través de las dificultades. Unravel Two cuenta con algunos de los paisajes más impresionantes inspirados en lugares escandinavos.

Por qué lo elegimos Unravel Two es un sustituto ideal de Una salida para los jugadores que buscan una historia apasionante, paisajes impresionantes y un modo cooperativo en el que resolver acertijos.

Sin embargo, una de sus mejores características es modo cooperativo local con pantalla dividida. Esto significa que puedes jugar con tu hermano o hermana, coger un par de mandos y disfrutar de esta historia tan bien narrada en todo su esplendor.

Mi veredicto: Unravel TwoSu ambientación, su historia y su modo cooperativo lo convierten en uno de los mejores juegos similares a Una salida. Aunque la historia y el escenario son muy diferentes, capta la misma esencia del trabajo en equipo, la cooperación y los lazos entre los personajes.

2. Se necesitan dos [Ideal para jugar en dúo]

Nuestra puntuación 9.9

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Tipo de juego Juego de plataformas y acción-aventura Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Windows, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Hazelight Studios, Electronic Arts Duración media de la partida Hasta 15 horas Ideal para Juegos de plataformas y resolución de acertijos en modo cooperativo Lo que me gustó Mecánicas de juego únicas en cada nivel

CuandoSe necesitan dos Cuando salió, me volví loco y le rogué a mi mujer que jugara conmigo. Ni me imaginaba que esa iba a ser la aventura virtual de mi vida. Se necesitan doses unUn juego totalmente cooperativo basado en la relación dinámica de una pareja.

Se necesitan dos combina humor, drama y la resolución de acertijos únicos, introduciendo mecánicas de juego inéditas en cada nivel. No hay dos niveles iguales, lo que hace que el juego sea emocionante mientras intentas adivinar qué va a pasar a continuación.

Por qué lo elegimos Se necesitan dos es uno de los mejores títulos, con un modo cooperativo increíblemente variado, una historia divertidísima y mecánicas de juego únicas en cada nivel.

La cautivadora historia del juego se centra en el crecimiento emocional y el trabajo en equipo, lo que lo convierte en una opción ideal para parejas o amigos. Recomiendo encarecidamente jugar a este juego en pantalla dividida y no hacerlo en línea. Es emotivo, desafiante y, en ocasiones, desternillante.

Mi veredicto: Se necesitan dos No fue el juego del año por casualidad. Es una auténtica obra maestra en cuanto a juego cooperativo, resolución de problemas, narrativa y un estilo artístico precioso. El único inconveniente es que no se puede jugar en solitario, pero eso debería animarte a buscar un compañero o a ser menos introvertido.

3. Brothers: Una historia de dos hermanos [Lo mejor para una aventura acogedora y centrada en la historia]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Aventura Plataformas Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PS3, PS4, PS5, iOS, Android, Windows, Nintendo Switch Año de estreno 2013 Creador/es Starbreeze Studios, 505 Games Duración media de la partida Hasta 4 horas Ideal para Exploración para dos jugadores basada en una historia Lo que me gustó Una historia narrada con sutileza que deja espacio a la imaginación de los jugadores

Brothers: Una historia de dos hermanos es uno de los primeros títulos en ofrecer una experiencia cooperativa para un solo jugador que destaca por su originalidad. El juego te permite controlar a dos hermanos a la vez mientras exploras sus entornos y resuelves intrincados acertijos.

El juego cuenta con una historia profunda y subyacente que no se narra a través de los diálogos. En su lugar, el juego recurre a indicios visuales de la relación y el vínculo entre los dos hermanos, dejando el resto a la imaginación del jugador.

Por qué lo elegimos Un juego centrado en la historia que narra la historia de dos hermanos a través de elementos visuales y permite a los jugadores resolver acertijos, explorar el mundo y dar rienda suelta a su imaginación.

Brothers: Una historia de dos hermanos cuenta con unos gráficos impresionantes y es uno de los juegos más envolventes de este género. No es un juego muy largo, pero dada su jugabilidad adictiva y… una historia que te atrapa más que un cinturón de seguridad, te lo querrás leer de un tirón.

Mi veredicto: Uno de los mejores juegos similares a Una salida, Brothers: Una historia de dos hermanos, es ideal para disfrutar de una narrativa relajada y resolver acertijos ingeniosos. Se trata de un título antiguo, pero fue el que inspiró a muchos otros que se convirtieron en referentes de este género.

4. Cuphead [Lo mejor para el desafío cooperativo de precisión]

Nuestra puntuación 9.6

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Tipo de juego Juego de plataformas de correr y disparar Plataformas Windows, macOS, Xbox One, PS4, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Estudio MDHR Duración media de la partida 11 horas Ideal para Niveles de plataformas exigentes y combates contra jefes finales Lo que me gustó Estilo artístico retro de los años 30

No hay muchos buenos juegos como Cuphead porque es una combinación irresistible de gráficos retro y un combate implacable. Cuphead es famosa por su impactante aspecto visual década de 1930 gráficos inspirados en los dibujos animados con un juego de plataformas trepidante y de una dureza a toda prueba, con combates contra jefes finales que te pondrán a prueba.

La atención al detalle se nota en cada detalle. Su animación dibujada a mano y el estilo artístico general hacen que destaque como un pulgar dolorido. Como juego similar a Una salida, Cuphead se puede jugar en modo cooperativo en el mismo dispositivo (ordenador o consola)

Por qué lo elegimos Para muchos, un juego al estilo Souls y muy difícil que combina plataformas, combates de una dureza a prueba de acero e increíbles enfrentamientos contra jefes finales, todo ello jugable en modo cooperativo.

Esto contribuye aún más al ambiente clásico del los años 90, cuando muchos de nosotros crecimos. CupheadSu desafiante mecánica de juego fomenta el trabajo en equipo y la precisión de un francotirador para superar entornos de plataformas complejos y derrotar a jefes finales aterradores.

Mi veredicto: No jueguesCuphead si te enfadas con facilidad. Este juego está pensado para el trabajo en equipo y un enfoque estratégico de las batallas contra jefes, y exige reflejos de acero, una precisión milimétrica y mucha paciencia, cualidades que, en mi opinión, todo el mundo debería cultivar.

5. Sea of Thieves [Lo mejor para el combate pirata y la exploración en un mundo abierto]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Acción y aventura, MMO Plataformas Windows, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Creador/es Rare, Xbox Game Studios Duración media de la partida Más de 70 horas Ideal para Exploración y combate pirata en un mundo abierto Lo que me gustó Modo cooperativo de búsqueda del tesoro y gestión de barcos

Sea of Thieves es el mejor juego cooperativo de piratas al que puedes jugar en una PC y las consolas de videojuegos más populares. Es a la vez un un gran juego de aventuras ambientado en un mundo abierto de la época de los piratas en el que navegarás por los mares, buscarás tesoros y enfréntate en combate naval con tu tripulación.

El juego es más divertido cuando juegas con tus amigos, cooperáis y coordináis vuestros ataques para robar tesoros y cazar a los enemigos. Además, Sea of Thieveste obliga aDirige tu barco pirata y completa misiones para conseguir recompensas adicionales.

Por qué lo elegimos Uno de los mejores juegos modernos de piratas, como Una salidaambientado en un mundo abierto, en los vastos mares, y con combates y gestión de barcos muy satisfactorios.

Las constantes actualizaciones y los eventos en directo de este juego hacen que el mundo parezca vivo y rebose de contenido con el que disfrutar. Su naturaleza en constante evolución hace que rara vez, por no decir nunca, te aburras, ya que siempre hay una nueva recompensa que conseguir o una nueva isla que explorar.

Mi veredicto: Sea of Thieves is Una salida una alternativa que resulta aún más viva y emocionante. Si te encantan los piratas y sus emocionantes aventuras, que puedes vivir junto a tus amigos, adéntrate en el mar abierto y navega hacia la gloria (o acaba arrastrado por la quilla hasta morir).

6. Unidos por una cadena [Ideal para un trabajo en equipo perfectamente sincronizado]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Juego de plataformas en 3D Plataformas Windows Año de estreno 2024 Creador/es Anegar Games Duración media de la partida 6-7 horas Ideal para Resolución de problemas y orientación en modo cooperativo Lo que me gustó Sincronización de movimientos para superar obstáculos

Unidos por las cadenas Es un nombre que se explica por sí solo y que deja claro de inmediato que se trata de una aventura cooperativa. El juego se desarrolla en un infierno virtual, donde los jugadores están unidos físicamente por una cadena, lo que les obliga a coordinar sus movimientos para superar desafíos endiablados.

Unidos por las cadenasLa mecánica de juego es bastante singular y exige explícitamente una cooperación y una paciencia de primer nivel por parte de ambos jugadores. Hay que comunicarse de forma eficaz y coordinar los movimientos para evitar el fracaso, que a menudo acaba en la muerte.

Por qué lo elegimos Un juego increíblemente bueno (nunca mejor dicho) que requiere táctica, comunicación y coordinación para superar obstáculos y resolver problemas complejos.

A pesar del escenario infernal, Unidos por las cadenas parece casi oscura. Es un juego divertido y original con acertijos creativos que convierten cada movimiento en una experiencia compartida, justo lo que esperas de un juego similar a Una salida.

Mi veredicto: Unidos por las cadenas es uno de loslos mejores juegos cooperativos, lo que requiere trabajo en equipo y comunicación. Un juego tan divertido y atractivo como este os mantendrá a ti y a tus amigos o familiares enganchados durante horas.

7. Estuvimos aquí juntos [Ideal para el modo Supervivencia y los rompecabezas para dos jugadores]

Nuestra puntuación 9.3

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Tipo de juego Rompecabezas, aventura Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Total Mayhem Games Duración media de la partida Unas 6 horas Ideal para Aventura en primera persona centrada en la historia Lo que me gustó Supervivencia cooperativa y juego basado en la voz

¿Estoy loco por pensar que… Estuvimos aquí juntoses uno de loslos juegos más acogedores¿El ambiente invernal y la excelente mecánica de juego basada en resolver acertijos en equipo suenan de lo más acogedores para un domingo tranquilo? El juego trata sobre dos jugadores que luchan por sobrevivir en un mundo aislado y cubierto de nieve.

Una de las características más destacadas de este juego es el modo multijugador multiplataforma introducido en el 2025 Actualización. Esto significa que los jugadores de todas las plataformas compatibles pueden jugar juntos y explorar el misterioso Castle Rock. Estuvimos aquí juntos cuenta con algunos de los rompecabezas más complejos que he visto.

Por qué lo elegimos Un ambiente escalofriante y una mecánica de juego basada en la voz, con acertijos complejos, hacen que Estuvimos aquí juntos uno de los títulos más destacados de esta lista.

Al mismo tiempo, me supuso un reto mejorar mis habilidades comunicativas, necesarias para superar esta formidable aventura. El juego… un compromiso inquebrantable con el trabajo en equipo y la comunicación, y una atmósfera trepidante, me hicieron sentir como si realmente me estuviera congelando en algún lugar de Alaska.

Mi veredicto: Estuvimos aquí juntos es un sueño hecho realidad para los amantes de los juegos cooperativos que buscan un desafío justo y valoran una mecánica de juego basada en la voz, en la que cada palabra pronunciada supone un paso más (o menos) hacia la resolución eficaz de los problemas.

8. Portal 2 [Lo mejor para los geniales rompecabezas cooperativos]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de plataformas y puzles Plataformas Windows, macOS, Linux, PS3, Xbox 360, Nintendo Switch Año de estreno 2011 Creador/es Vigilancia Duración media de la partida Hasta 10 horas Ideal para Un guion excelente y niveles emblemáticos repletos de acertijos Lo que me gustó Mecánicas de la pistola de portales y soluciones únicas para los rompecabezas

Portal 2es uno deVigilanciauno de los mejores juegos de la serie y un emblemático juego de puzles cooperativo con acertijos basados en la física y retos ambientales. Portal los mecanismos permiten rompecabezas que te harán devanarte los sesos y soluciones poco convencionales que los dos jugadores puedan placar juntos.

Se caracteriza por un rico, una narración ingeniosa con una redacción excelente, un humor hilarante pero sutil, y unos personajes memorables que hacen que Portal 2 legendario. Aunque se puede jugar en solitario, es en el modo cooperativo donde da lo mejor de sí, ya que se basa en la comunicación, el trabajo en equipo preciso y el pensamiento creativo.

Por qué lo elegimos De ValveicónicoPortal 2 ofrece ingeniosos rompecabezas con la pistola portal y una historia increíble, tanto si juegas en solitario como si te unes a otros para vivir divertidísimos momentos en modo cooperativo.

Aunque no tengas amigos con quienes jugar, no te desanimes; igual puedes pasártelo en grande jugando en solitario.

Mi veredicto: Si aún no lo has probado, te recomiendo encarecidamente que te lances a Portal 2 gracias a su modo cooperativo, magníficamente diseñado, a sus rompecabezas originales y a su guion impecable.

9. Borderlands 3 [Lo mejor para un juego cooperativo caótico de saqueo y disparos]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego RPG de acción, FPS Plataformas Windows, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2019 Creador/es Gearbox Software, 2K Duración media de la partida 24 horas para la noticia principal Ideal para Acción trepidante de disparos en primera persona Lo que me gustó Basado en el botín, con progresión de RPG y un modo cooperativo para 4 jugadores

Borderlands 3 es un juego de disparos en primera persona trepidante, lleno de acción y con mucho humor, que combina el juego cooperativo con un amplio mundo abierto. Es elel mejor juego en pantalla dividida si te encantan los tiroteos trepidantes, el saqueo y las aventuras de piratería.

Borderlands 3 es una mezcla de elementos de los juegos de rol, progresión basada en el botín y un arsenal alucinante, lo que hace que cada partida sea diferente. Puedes jugar en pantalla dividida o en modo cooperativo, y disfruta de una historia cautivadora con personajes memorables y un humor excepcional.

Por qué lo elegimos Un famoso juego de disparos y saqueo con un Para 4 jugadores modo cooperativo, que ofrece un amplio mundo abierto, miles de enemigos a los que disparar, una progresión de RPG muy satisfactoria y unos gráficos impresionantes.

Su estilo artístico caricaturesco lo convierte, de hecho, en un juego visualmente impresionante. Los entornos extensos y los páramos hacen que el trepidante combate resulte aún más atractivo. Al mismo tiempo, puedes disfrutar del juego en un Para 4 jugadores modo cooperativo, afronta misiones, consigue botines y explora el mundo sin límites.

Mi veredicto: Borderlands 3 es uno de los mejores juegos similares a Una salida por su exploración, su amplio mundo abierto, sus emocionantes tiroteos, sus personajes altamente personalizables con diversos árboles de habilidades y la libertad para elegir tu propio estilo de juego. Puedes volver a jugar a este juego una y otra vez sin aburrirte nunca.

10. ¡Overcooked! 2 [La mejor simulación de cocina cooperativa]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Simulación Plataformas Windows, Linux, macOS, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Team17, Ghost Town Games Duración media de la partida 12 horas para la historia principal Ideal para Simulación de cocina intensa Lo que me gustó Niveles de dificultad creciente y una mecánica de juego muy elaborada

Prepárate para algo diferente, pero que, sin embargo, se parece a Una salida. ¡Overcooked! 2 es un juego cooperativo fenomenal donde cocinas en lugar de luchar o escapar de la cárcel. Aunque se puede jugar solo, me encanta cuando mi mujer o un amigo se unen a mí y cocinamos y servimos la comida juntos.

El juego cuenta con varios modos de juego y comienza con niveles más fáciles, que se van complicando a medida que atiendes más pedidos y gestionas varios platos a la vez. Cada plato bien hecho es una satisfacción, pero cada cliente insatisfecho te va a amargar la vida.

Por qué lo elegimos Uno de los mejores juegos similares a Una salida para los amantes de la cocina, deseosos de pasar tiempo en Hell’s Kitchen con sus seres queridos y de preparar, con suerte, platos deliciosos a tiempo.

Es difícil encontrar muchos juegos geniales como ¡Demasiado cocido!, sobre todo en cuanto a los retos, la variedad de niveles y una dificultad exigente pero justa.

Mi veredicto: OlvídaloMasterChef. ¡Overcooked! 2 es un juego de lo más duro, en el que podrás cocinar en modo cooperativo o multijugador online, mientras te comunicas con tus compañeros para repartir las tareas de cocina y servir tantos platos bien elaborados como sea posible. Es La cocina del infiernopero sinGordon Ramsay.

11. Resident Evil 5 y 6 [Lo mejor para el terror cooperativo lleno de acción]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego TPS, terror de supervivencia Plataformas Windows, PS3, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2009, 2012 Creador/es Capcom Duración media de la partida Entre 7 y 12 horas (RE5), hasta 20 horas (RE6) Ideal para Campaña cooperativa de terror y supervivencia Lo que me gustó Entornos envolventes que se pueden explorar en modo cooperativo

Resident Evil 5 and 6 son algunos de los juegos de terror y supervivencia cooperativos más memorables y llenos de acción. Los he reunido a propósito, ya que cuentan con mecánicas de disparo similares y entornos tensos y atmosféricos que merece la pena explorar en pareja.

Ambos juegos ofrecen campañas cooperativas multijugador, lo que permitía a los jugadores colaborar para sobrevivir y defenderse de hordas de zombis. En aquel momento, se encontraban entre los los juegos cooperativos más famosos de Xbox, cuya popularidad se extendió a otras plataformas.

Por qué lo elegimos Un dúo de terror con tanta acción que impresiona incluso a… Jason Stathamlo mejor de la franquicia. Hemos elegido estos dos juegos por su modo historia cooperativo y sus mecánicas de supervivencia, que tanto gustan a los fans de la serie.

A diferencia de otrosResident Evil partidos, antes y después, Resident Evil 5 and 6 dan mucho menos miedo y ofrecen una experiencia de juego más equilibrada entre el terror y la acción. Mecánicas de supervivencia con secuencias de acción trepidantes hacen que ambos títulos merezcan la pena para los aficionados al terror.

Mi veredicto: Estos dos clásicos son juegos increíbles similares a Una salida. Con, evidentemente, más terror y una jugabilidad cooperativa igual de trepidante, si no más, Resident Evil 5 and 6 esperan a que los más valientes se adentren en sus horribles mundos y aniquilen a los zombis.

12. Mudanza [Lo mejor para jugar en grupo y echarse unas buenas risas]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego Acción, puzles Plataformas Windows, Nintendo Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2020 Creador/es DevM Games, SMG Studio, Team17 Duración media de la partida Entre 5 y 10 horas para la historia principal Ideal para Simulación de movimiento Lo que me gustó Jugabilidad basada en la física y retos ingeniosos

Mudanzaes el juego perfecto para cualquiera que haya intentado alguna vez mover muebles en la vida real y haya pensado: «Tiene que haber una forma más divertida de hacerlo». El juego convierte la estresante tarea de la mudanza en una aventura divertida y llena de gags donde lanzar un sofá por la ventana no solo está permitido, sino que se fomenta activamente.

DóndeMudanza donde realmente destaca es en el modo cooperativo local, con capacidad para hasta cuatro jugadores que se esfuerzan al máximo (o a veces dan lo peor de sí mismos) por poner orden en el caos. Jugar con amigos hace que cada nivel parezca un programa de humor: alguien se queda atascado en un umbral, otro grita porque hay un fantasma en la cocina y el sofá que juraste que tenías bajo control acaba, de alguna manera, en el tejado.

Por qué lo elegimos Con hasta cuatro jugadores, controles sencillos y un sinfín de percances basados en la física, Mudanzaes perfecto para divertirse un rato y vivir momentos inolvidables jugando en modo cooperativo local.

Los retos opcionales te animan a dominar cada nivel, ya sea recortando unos segundos o encontrando formas creativas de lanzar muebles por encima de los obstáculos. No es un simulador complejo ni nada serio, pero si buscas un juego cooperativo acogedor, divertido y fácil de jugar que te garantice buenos recuerdos, Mudanza merece totalmente la pena jugarlo.

Mi veredicto: Mudanzaes encantador y divertidísimo. Si buscas un juego cooperativo desenfadado y sin complicaciones que te garantice carcajadas y nada de complicaciones, este es el juego ideal.

13. Rayman Legends [Lo mejor para juegos basados en el ritmo]

Nuestra puntuación 8.6

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Tipo de juego Juego de plataformas Plataformas Windows, Nintendo Switch, PS3, PS4, PS Vita, Wii U, Xbox One, Xbox 360 Año de estreno 2013 Creador/es Ubisoft Montpellier, Ubisoft Duración media de la partida Hasta 15 horas Ideal para Diseño innovador de niveles y acertijos Lo que me gustó Modo cooperativo para 4 jugadores con pantalla dividida

Hablando de mundos de juego coloridos y llenos de vida, Rayman Legends es exactamente eso. Sin embargo, también es un un juego de plataformas muy pulido que hace hincapié en el modo cooperativo. Rayman Legends cuenta con entornos increíblemente innovadores y retos que van desde el combate hasta los rompecabezas.

Además, es compatible con los modos de pantalla dividida y cooperativo local, lo que ofrece amplias posibilidades de juego. Rayman LegendsSu precioso diseño artístico y la combinación de niveles tradicionales y basados en el ritmo son algunos de sus aspectos más destacados.

Del mismo modo, los jugadores pueden disfrutar de una jugabilidad refinada mientras se enfrentan a dragones que suponen un gran desafío incluso para los jugadores más experimentados. Te recomiendo jugar en un Para 4 jugadoresmodo cooperativo para disfrutar de la historia y el escenario en todo su esplendor.

Mi veredicto: Rayman Legends es una combinación de gráficos llamativos, un combate fluido y un completo modo cooperativo para hasta 4 jugadores. Es un juego imprescindible tanto para Rayman tanto para los seguidores como para los nuevos espectadores de la serie.

14. The Escapists 2 [Lo mejor para planificar una fuga de prisión en modo cooperativo]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego RPG, estrategia Plataformas Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Xbox One, PS4, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Mouldy Toof Studios, Team17 Duración media de la partida Entre 12 y 17 horas para la historia principal Ideal para Una ingeniosa fuga de la cárcel Lo que me gustó Un juego basado en el trabajo en equipo y la creación de objetos para escapar de la cárcel

The Escapists 2 es sin duda uno de los juegos más auténticos similares a Una salida. Se trata de un juego de fugas de prisión con vista aérea y basado en la estrategia, en el que los jugadores deben colaborar para escapar de distintos tipos de prisiones. No es en absoluto un juego de gran presupuesto como Una salida.

Sin embargo, el encanto del juego reside en sus detalladas mecánicas de creación y estrategia, combinadas con un trabajo en equipo imprescindible. Todo ello da lugar a un ciclo de juego que gira en torno a reunir recursos y llevar a cabo fugas de prisión bien planificadas.

Por qué lo elegimos The Escapist 2 te permite escapar de diversas prisiones utilizando los recursos que hayas reunido y planificando tu próximo movimiento junto con los demás jugadores. Una auténtica delicia cooperativa.

The Escapists 2Su modo de juego cooperativo, con divertidos gráficos de pixel art y escalofriantes escenarios carcelarios, lo convierten en un gran Una salida una alternativa que ponga a prueba tu mente, en lugar de tu capacidad para seguir una historia.

Mi veredicto: Me encantaThe Escapists 2 por su mecánica de juego basada en fugas de prisión y su enfoque cooperativo, que hace que cada intento sea diferente. Tendrás que reunir recursos, fabricar objetos y trazar estrategias para alcanzar la libertad. No intentes esto en casa, a menos que tu casa sea una prisión.

15. Academia Escape [Lo mejor para los retos cooperativos de salas de escape]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Rompecabezas, aventura Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Creador/es Coin Crew Games, iam8bit, Skybound Games Duración media de la partida Unas 6 horas Ideal para Juego de simulación de escape room Lo que me gustó Se requiere capacidad de reacción rápida y gran atención al detalle

Academia Escape adopta un enfoque relajado en cuanto a la fórmula de los juegos de escape. Intentarás escapar de varias habitaciones resolviendo acertijos en el entorno de una academia. El juego requiere estar muy atento a los detalles, pero también una comunicación y una cooperación impecables entre los jugadores.

Si eres descuidado, Academia Escape será tremendamente difícil. Es fundamental dedicar tiempo a comprender el juego, ya que necesitarás conocer a fondo sus complejos rompecabezas y entornos. Academia Escapetiene unmodo PvP online en el que puedes competir contra otros jugadores.

Por qué lo elegimos Academia Escape te enseña a escapar de las salas utilizando tus sentidos, la vista y tu ingenio, al tiempo que hace hincapié en la comunicación entre los jugadores y el trabajo en equipo.

La deliciosa mezcla de desafío y diversión que ofrece el juego, con diferentes temáticas y entornos creativos, lo convierte en una fuente inagotable de diversión para un jugador, en modo cooperativo o en línea.

Mi veredicto: ReproducirAcademia Escape si te apetece enfrentarte al reto de dominar diversas técnicas de huida. Disfrutarás de un elenco de personajes muy bien construidos, de un modo de juego en pantalla dividida o cooperativo, y de innumerables retos en línea que mantienen el juego en marcha.

16. Sigue hablando y nadie explotará [Ideal para pruebas de comunicación en situaciones de gran tensión]

Nuestra puntuación 8.2

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Tipo de juego Rompecabezas Plataformas Windows, Linux, PS4, Xbox One, Android, iOS, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Creador/es Steel Crate Games Duración media de la partida Entre 5 y 10 minutos por sesión de desactivación de bombas Ideal para Desactivación de la bomba siguiendo las instrucciones de otros jugadores Lo que me gustó Modos cooperativo y de pantalla dividida para disfrutar de la diversión de desactivar bombas

Olvídate de la desactivación de bombas en Counter-Strike 2. Sigue hablando y nadie explotará aumenta la tensión en un entorno multijugador único y asimétrico en el que un jugador desactiva una bomba siguiendo las instrucciones de los demás jugadores.

Lo curioso es que los demás jugadores dan instrucciones basándose en un manual, lo que a menudo provoca explosiones indeseadas. Para evitarlo, el juego gira en torno a la comunicación, la confianza y la capacidad de resolver problemas, lo que supone una gran responsabilidad para ti.

Por qué lo elegimos Elegimos este juego por su mecánica de desactivación de bombas, en la que los demás jugadores explican cómo hacerlo leyendo un manual. Un concepto único que da lugar a partidas tensas, pero morbosamente divertidas.

Sigue hablando y nadie explotará es increíblemente divertido, y sus modos cooperativo y de pantalla dividida son ideales para jugar en grupo, ya que cada partida está llena de tensión y trabajo en equipo.

Mi veredicto: Sigue hablando y nadie explotará es un simulador de desactivación de bombas y un juego exclusivamente cooperativo que te mantendrá enganchado y te permitirá estrechar lazos con tus amigos. Además, funciona en un VR modo, así que ponte los auriculares si te apetece una inmersión total.

17. Perdido en el juego [Lo mejor para una historia relajante y un estilo artístico auténtico]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Aventura de apuntar y hacer clic Plataformas Windows, macOS, Nintendo Switch, PS4, PS5, iOS, Android Año de estreno 2022 Creador/es Happy Juice Games, Joystick Ventures, Snapbreak Games Duración media de la partida Hasta 5 horas Ideal para Una historia y una exploración cautivadoras Lo que me gustó Un estilo artístico único y acertijos de dificultad moderada

Juegos similares a Una salida no tienen por qué ser cooperativas, y Perdido en el juego es un buen ejemplo. Se trata de un juego de aventuras para un solo jugador sobre dos hermanos que emprenden un viaje mágico, con acertijos y exploración en un mundo de juego colorido y de estilo caricaturesco.

Perdido en el juegoLa historia desenfadada, el tono y el estilo artístico del juego lo convierten en una experiencia mucho más relajante, aunque bastante desafiante. La narrativa atrae a los aficionados a las experiencias cooperativas centradas en la historia, pero incluso sin el modo cooperativo, Esta historia, que dura unas pocas horas, es más que cautivadora.

Por qué lo elegimos Uno de los mejores juegos similares a Una salida para relajarse y explorar. Sigue una historia cautivadora, resuelve acertijos y sumérgete en este mundo tranquilo.

Perdido en el juegose centra en la creatividad del jugador, fomentando la resolución ingeniosa de acertijos mediante el control de dos personajes: un hermano y una hermana.

Mi veredicto: Perdido en el juegoLa ausencia del modo cooperativo no empaña la experiencia general. Sigue siendo un juego tremendamente divertido en el que controlas a dos personajes, con acertijos muy satisfactorios y una historia sólida que complementa la aventura.

18. Divinity: Original Sin 2 [Lo mejor para campañas de RPG con modo cooperativo en profundidad]

Nuestra puntuación 7.7

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Tipo de juego RPG Plataformas Windows, macOS, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Larian Studios, Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida Unas 60 horas para la historia principal Ideal para Una experiencia de RPG cooperativo centrada en la historia Lo que me gustó Amplias opciones de personalización de personajes y decisiones que influyen en el mundo

Divinity: Original Sin 2 es un juego de rol con una trama muy elogiada. Es uno de mis uno de mis favoritos para dos jugadores Xbox juegos al que solía jugar en mi ordenador con igual entusiasmo. Este juego se caracteriza por sus combates tácticos y hace especial hincapié en el trabajo en equipo, algo esencial para sobrevivir y avanzar.

Puede que el combate por turnos no sea del agrado de todo el mundo, y aunque yo suelo preferir la acción en tiempo real, las batallas por turnos aquí resultan épicas. Original Sin 2Las misiones del juego encajan a la perfección en su mundo, rico en trasfondo, donde hasta los rincones más recónditos parecen haber sido creados a mano.

Las opciones de personalización de los personajes son enormes, y tus decisiones tienen el peso suficiente como para cambiar el rumbo de toda la historia. La mecánica de juego cooperativa y el completo sistema de progresión basado en habilidades del juego permiten un juego en equipo estratégico.

Por qué lo elegimos Un clásico moderno de los juegos de rol con combate por turnos, Para 4 jugadores cooperativo, y una historia de fantasía que no deja a nadie indiferente.

Mientras tanto, puedes jugar en un Para 4 jugadores modo cooperativo online o únete a una partida local en un Para dos jugadores ambos son atractivos y merecen la pena.

Mi veredicto: Divinity: Original Sin 2 supone un paso adelante con respecto a su predecesor, con una historia mejorada, un combate por turnos perfeccionado, un mundo extenso y Para 2 o 4 jugadores modos cooperativos locales y online para una exploración más divertida.

19. Al caer la tarde [Lo mejor en dramas cooperativos basados en las decisiones del jugador]

Nuestra puntuación 7.6

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Tipo de juego Ficción interactiva, aventura Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es Interior Night, Xbox Game Studios Duración media de la partida Alrededor de 7 horas Ideal para Historia interactiva con múltiples finales Lo que me gustó Un diseño de personajes interesante y una trama apasionante

Al caer la tarde es un drama interactivo con una narrativa cautivadora que se centra especialmente en las decisiones y sus consecuencias. Me enamoré de inmediato de su estilo artístico único, que combina un diseño de personajes muy realista con entornos impresionantes.

Lo más destacado es la narrativa cinematográfica, que te hace sentir como si estuvieras viendo una película, en lugar de jugando a un videojuego. Sin embargo, sigue siendo un juego en el que tanto tú como el otro jugador tenéis el control de vuestras decisiones, que, en última instancia, influyen en la historia.

Por qué lo elegimos Un juego sin acción ni violencia, con una historia ramificada que depende de tus decisiones y que se puede jugar íntegramente en modo cooperativo. Sus gráficos y su narrativa cinematográfica dan la impresión de ser un título de gran presupuesto.

Al caer la tarde puede ser una experiencia para un solo jugador, pero jugar con otro jugador la hace mucho más divertida. Su emotiva narrativa y Las decisiones trascendentales marcan el rumbo, lo que da lugar a muchos momentos impactantes que se disfrutan más en compañía de un ser querido.

Mi veredicto: Al caer la tarde es una aventura cinematográfica centrada en la historia en la que cada uno de tus movimientos cuenta. Disfrutarás de este título cooperativo por sus gráficos y su atmósfera inquietante, que hace que todo encaje a la perfección.

Todo lo que necesitas saber sobre juegos similares a «A Way Out»

Claro, diecinueve juegos pueden parecer muchos, pero quería ofrecerte un montón de opciones interesantes. Encontrarás de todo, desde juegos con una historia bien desarrollada hasta juegos de plataformas, shooters y títulos populares PS5 Para dos jugadores juegos de pantalla dividida.

Para ayudarte a entenderlo todo, aquí tienes una breve guía sobre qué es lo que hace que juegos comoUna salida destacan y cómo elegir los primeros que probar.

Por qué a los fans de «A Way Out» les encantarán estos juegos

Una salida ofrece un equilibrio perfecto entre una narrativa emotiva, el trabajo en equipo y una dinámica de juego cooperativo muy satisfactoria. Son muy pocos los juegos que pueden igualarlo, pero mi favorito 19 A los «picks» se les da muy bien.

Unravel Two es un buen ejemplo, con entornos que llaman la atención, rompecabezas para dos jugadores e incluso una historia conmovedora que mantendrá a los jugadores enganchados. Es uno de los mejores títulos de modo cooperativo local para Interruptor y también en otras consolas.

Se necesitan dos es un juego exclusivamente cooperativo como Una salida, con diseños de niveles alucinantes, un doblaje impecable y una historia muy bien escrita. Es un juego exigente, pero encantador, con niveles que van evolucionando y combates contra jefes finales muy difíciles.

Podría seguir así, pero ya te haces una idea: modo cooperativo, una buena historia y resolución de acertijos. Estos son algunos de los los mejores juegos cooperativos for PS5, Xbox, PC, e inclusoNintendo Switch.

Características comunes entre «A Way Out» y sus alternativas

Juegos similares a Una salida deben llevar su antorcha con orgullo y no ser meras copias insulsas que no aportan nada distintivo. Entonces, ¿qué es lo que hace que estos juegos sean como Una salida ¿Por qué es tan bueno? He aquí algunos factores clave:

Juego cooperativo . Todos los juegos se centran principalmente en el modo cooperativo o ofrecen la posibilidad de complementarlo con el modo para un jugador. Algunos de ellos, como Perdido en el juego, son solo para un jugador, pero te permiten controlar a dos personajes.

. Todos los juegos se centran principalmente en el modo cooperativo o ofrecen la posibilidad de complementarlo con el modo para un jugador. Algunos de ellos, como Perdido en el juego, son solo para un jugador, pero te permiten controlar a dos personajes. Énfasis en la historia . Una salidaes, ante todo, un juego centrado en la historia, así que he elegido sustitutos que, en su mayoría, estén a la altura. Algunos buenos ejemplos son Unravel Two, Se necesitan dos, yBrothers: Una historia de dos hermanos, todas ellas con historias emotivas y muy bien construidas.

. Una salidaes, ante todo, un juego centrado en la historia, así que he elegido sustitutos que, en su mayoría, estén a la altura. Algunos buenos ejemplos son Unravel Two, Se necesitan dos, yBrothers: Una historia de dos hermanos, todas ellas con historias emotivas y muy bien construidas. Resolución de acertijos. Una mecánica de juego fundamental en títulos como Una salida es la resolución de acertijos, que requiere la coordinación y la rapidez mental de dos o más jugadores, algo que encontrarás en todos los juegos de la lista.

Elegir la experiencia cooperativa adecuada para tu estilo de juego

Juegos similares a Una salida No tienen por qué compartir el mismo escenario ni ofrecer la misma mecánica de juego. Las similitudes pueden derivarse de distintos aspectos, y las sutiles diferencias aportan a cada juego una sensación única. Entonces, ¿cómo elegir el más adecuado?

Debes pensar bien qué es lo que quieres exactamente. Todos tenemos nuestros géneros preferidos, y tendrás que tenerlo en cuenta. ¿Buscas acción trepidante o tiroteos, o prefieres un juego de aventuras con una trama sólida o que se centre en resolver acertijos?

Some juegos populares como Se necesitan dos combina muchos de estos aspectos. Si prefieres jugar a un juego con una trama muy elaborada y sin apenas dificultad, Al caer la tarde puede que sea lo tuyo. Por el contrario, juegos como Una salidapueden ser juegos de acción y disparos trepidantes como Borderlands 3 or Cuphead.

Como puedes ver, juegos como Una salida Tienen diferentes sabores, y no hay ninguno que sea mejor o peor. Solo se trata de lo que te gusta y te resulta agradable.

Mi veredicto general

The 19 los mejores juegos similares a Una salida ofrecen experiencias cooperativas geniales con historias conmovedoras, acertijos interesantes y giros únicos en la jugabilidad que los hacen dignos de mención. Si no sabes por dónde empezar tu aventura, aquí tienes algunas opciones estupendas para probar primero:

Para juegos cooperativos de puzles y plataformas → Unravel Two. El mejor juego, como Una salida, con un modo de juego cooperativo basado en la resolución de acertijos, plataformas adictivas y una historia conmovedora.

Para un diseño de niveles y acertijos únicos → Se necesitan dos. Una auténtica obra maestra en cuanto a diseño de niveles cooperativos, plataformas, resolución de acertijos y narración.

Para disfrutar de unas imágenes impresionantes y explorar → Brothers: Una historia de dos hermanos. La mejor opción para explorar y disfrutar de unas imágenes impresionantes que trascienden y sumergen al jugador en su espléndido mundo.

Para los aficionados a los videojuegos de acción cooperativa → Cuphead. El mejor juego lleno de acción, con una dificultad que te pondrá a prueba, plataformas de gran precisión y combates contra jefes finales de lo más intensos.

Para los aficionados al modo multijugador → Sea of Thieves. El mejor juego MMO de piratas de mundo abierto que hace hincapié en la comunicación y el trabajo en equipo para vencer a los enemigos más poderosos.

Todos ellos ofrecen una experiencia similar a Una salida, pero con diferentes enfoques y giros sobre la misma fórmula. Adéntrate en estos emocionantes mundos y vívelos junto a tus amigos, tu familia y tus seres queridos.

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