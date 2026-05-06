20 juegos parecidos a SimCity para jugar en 2025

Encontrar los mejores juegos similares a SimCity no es fácil: pocos juegos de construcción de ciudades logran captar su una combinación perfecta de libertad creativa, planificación estratégica y la satisfacción de resolver problemas.

Esta guía te ayudará a sacar el máximo partido a tu creatividad y tu visión estratégica SimCity Sigue explorando algunos de los mejores juegos de simulación modernos.

Desde extensas ciudades modernas hasta pintorescos pueblos donde los edificios tienen una personalidad propia, estos juegos de construcción de ciudades convierten la gestión de recursos y la planificación urbana en horas de diversión envolvente. ¿Listo para descubrir tu próxima ciudad favorita? Empecemos a construir.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a SimCity

¿Estás buscando los mejores juegos de construcción de ciudades y las mejores experiencias en este género? Estas tres recomendaciones son lo mejor de lo mejor. Cada una ofrece un enfoque único del género, perfecto para los aficionados a juegos como SimCity.

Cities: Skylines (2015) – Cities: Skylines a menudo se considera el sucesor espiritual de SimCity, estableciendo el estándar de referencia para los juegos modernos de construcción de ciudades. Consigue control total sobre la ordenación territorial, la circulación del tráfico y las infraestructuras. Trópico 5 (2014) – ¿Quieres combinar la construcción de ciudades con la estrategia política en uno de los juegos de simulación más originales? Trópico 5 te permite gobernar tu nación insular a lo largo de varias épocas, equilibrando el turismo, el comercio y las demandas de los ciudadanos. Tropico 6 (2019) – La secuela recoge todo lo que encantó a los fans de Trópico 5 y sube el listón. Múltiples islas, una logística ampliada y sistemas políticos más complejos te ofrecen mayor libertad para construir un imperio próspero.

Esto es solo el principio. Desde megaciudades hasta paraísos insulares, en esta guía encontrarás un juego para satisfacer cualquier antojo de construcción de ciudades. Sigue leyendo, echando un vistazo rápido o desplazándote hacia abajo para descubrir la lista completa de juegos similares a SimCity, cada uno con mecánicas únicas, gráficos impresionantes y una brillante planificación urbana.

Los 20 mejores juegos similares a SimCity que dan vida a las ciudades

Para los aficionados a los juegos de construcción de ciudades, SimCity es el santo grial del género. Todos los juegos de esta lista reflejan SimCity’s destacan cada uno a su manera, ofreciendo opciones para los jugadores que disfrutan de una gran variedad de temas y estilos de juego.

¿Listo para ampliar tus conocimientos sobre los juegos de construcción de ciudades y descubrir tu próxima aventura? ¡Vamos!

1. Cities: Skylines [El mejor sucesor moderno de SimCity]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Simulación de construcción y gestión de ciudades Plataformas PC Año de estreno 2015 Creador/es Colossal Order / Paradox Interactive Duración media de la partida 150-200 horas Ideal para Jugadores que deseen tener un control creativo total sobre una ciudad moderna Lo que me gustó Libertad, comunidad de modders, simulación realista de la vida ciudadana

Cities: Skylines a menudo se considera el sucesor espiritual de SimCity, lo que permite a los jugadores tener un control total sobre la construcción y la gestión de un extenso paisaje urbano. Desde la planificación de zonas y la creación de redes de carreteras hasta el equilibrio presupuestario y los servicios a los ciudadanos, cada acción determina cómo crece tu ciudad.

El juego destaca por su simulación realista del tráfico, el transporte público y la contaminación, así como por la forma en que evolucionan las necesidades de los ciudadanos. Su profundidad y libertad lo sitúan sin duda entre los los mejores juegos de estrategia centrado en la planificación urbana.

Para más información Empieza poco a poco, da prioridad al tráfico y a los servicios, y amplía la ciudad de forma gradual. Planificar con antelación evita que tu ciudad caiga en el caos a medida que crece.

La comunidad de modding es genial, que ofrece de todo, desde monumentos realistas hasta nuevas mecánicas de juego que aumentan la rejugabilidad. Hay infinidad de formas nuevas e ingeniosas de optimizar el flujo del tráfico, gestionar grandes redes de metro o crear ciudades con temáticas totalmente originales. El juego también incorpora funciones cooperativas para los aficionados a la los mejores juegos cooperativos para los urbanistas.

Tanto si estás probando con extensos diseños metropolitanos como con acogedoras localidades residenciales, Cities: Skylines premia la creatividad, la planificación y la visión de futuro. Los gráficos son claros e informativos, lo que permite ver fácilmente cómo tus decisiones repercuten en toda la ciudad.

Las expansiones DLC —desde novedades centradas en el transporte hasta retos medioambientales— ofrecen incluso a los jugadores más veteranos nuevas razones para seguir construyendo.

Mi veredicto: Cities: Skylines destaca entre los los mejores juegos de construcción de ciudades jamás lanzado, que ofrece una libertad y una profundidad sin igual. Su simulación realista, sus amplios contenidos descargables y su pujante comunidad de mods lo convierten en un juego imprescindible para cualquiera que busque un auténtico sucesor de SimCity.

2. Trópico 5 [El mejor juego de construcción de ciudades con temática dictatorial]

Nuestra puntuación 9.8

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Tipo de juego Simulación de construcción de ciudades / gestión política Plataformas PC Año de estreno 2014 Creador/es Haemimont Games / Kalypso Media Duración media de la partida 50–100 horas Ideal para Jugadores a los que les guste la construcción de ciudades con un toque político Lo que me gustó Humor, gestión urbana con temática isleña, múltiples épocas

Trópico 5 te pone en la piel de «El Presidente», gobernante de una nación insular tropical. Es uno de los los mejores juegos de simulación para los jugadores a los que les encanta el humor político y el control estratégico. No solo construyes carreteras y casas, sino que… lidiar con las elecciones, los acuerdos comerciales y las demandas de los ciudadanos, sin dejar de mantener el auge del turismo.

Desde la época colonial hasta la era moderna, cada época aporta nuevas capas de complejidad: nuevos edificios, tecnologías y estrategias económicas.

Para más información Da prioridad a las rutas comerciales desde el principio e invierte en los principales destinos turísticos. Una economía sólida te da más libertad política para experimentar con el diseño urbano y los servicios públicos sin correr el riesgo de provocar revueltas.

Visualmente encantador y con un estilo desenfadado, Trópico 5 combina la gestión municipal con la estrategia política. Puedes dedicarse a supervisar minuciosamente los proyectos de construcción o centrarse en decisiones de carácter general, como impulsar las exportaciones o fomentar la felicidad de los ciudadanos para mantenerse en el poder.

Cada decisión —ya sea construir una fábrica, abrir un complejo turístico o ajustar los impuestos— tiene sus consecuencias, lo que hace que el juego resulte dinámico e impredecible. La rejugabilidad es excelente: los diferentes mapas, escenarios y distribuciones de las islas mantienen el desafío siempre fresco, mientras que el humor y estética caprichosa lo distingue de los juegos de construcción de ciudades modernos más serios.

Mi veredicto: Trópico 5 es la combinación perfecta de humor, política y gestión urbana. Es un juego atractivo, al que se puede volver a jugar una y otra vez, y una apuesta segura para cualquiera que quiera disfrutar de la construcción de ciudades con un toque de dictadura.

3. Tropico 6 [El mejor juego de construcción de ciudades con sátira política]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Simulación de construcción de ciudades / gestión política Plataformas PC Año de estreno 2019 Creador/es Limbic Entertainment / Kalypso Media Duración media de la partida 60–120 horas Ideal para Jugadores que buscan una estrategia política más profunda junto con la construcción de ciudades Lo que me gustó Numerosas islas, una red logística ampliada, sistemas políticos complejos

Tropico 6 recoge todo lo que a los fans les encantaba de Trópico 5 y sube el volumen. Ahora gestionas varias islas a la vez, cada una con sus propios retos, recursos y necesidades de los ciudadanos.

Un sistema logístico ampliado te permite transportar mercancías, gestionar el comercio y optimizar la producción en todo tu imperio. Las dinámicas políticas también son más complejas: equilibrar las facciones, lidiar con las elecciones y contentar a las potencias internacionales añaden una dimensión estratégica a cada decisión.

La estética del juego conserva ese encanto lúdico y satírico: las palmeras, los consejeros descarados y el humor irónico hacen que la gestión de la ciudad resulte divertida en lugar de tediosa. Puedes ocuparte de los detalles de cada edificio o centrarte en las políticas generales, lo que te da libertad para aborda la construcción de la ciudad de una forma que se adapte a tu estilo de juego.

Para más información Céntrate desde el principio en desarrollar redes de transporte eficientes entre las islas. El transporte eficaz de recursos y mercancías te permite aprovechar todo tu potencial económico y mantiene contentos a los ciudadanos (y a las facciones).

La rejugabilidad es excelente gracias a la variedad de mapas, los modos de mundo abierto y los desafíos de escenarios. Ya sea creando metrópolis en expansión o intrincadas cadenas de islas, Tropico 6 recompensa una planificación minuciosa y una actuación creativa.

Mi veredicto: Tropico 6 convierte la construcción política de ciudades en una forma de arte. Es complejo, divertidísimo y se puede jugar una y otra vez; perfecto para los jugadores que buscan sátira, estrategia y vastos imperios urbanos, todo en uno.

4. Frostpunk [El mejor juego de construcción de ciudades de supervivencia bajo presión]

Nuestra puntuación 9.4

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Tipo de juego Construcción de ciudades / Simulación de supervivencia Plataformas PC Año de estreno 2018 Creador/es 11 bit studios / 11 bit studios Duración media de la partida 40-80 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los retos de supervivencia combinados con la gestión de ciudades Lo que me gustó Mecánicas en entornos hostiles, decisiones morales, atmósfera tensa

En un mundo helado y postapocalíptico, debes guiar a una colonia a través de condiciones climáticas extremas. Frostpunk da un giro radical al género de la construcción de ciudades, obligando a los jugadores a gestionar recursos escasos y a ayudar a los ciudadanos a sobrevivir en condiciones extremas.

Sin duda, es uno de los los mejores juegos de supervivencia para jugadores que quieren que cada decisión cuente. Ya sea construyendo un generador de calor, racionando alimentos o haciendo cumplir las leyes, todo influye en el bienestar de tu población.

Para más información Planifica siempre con antelación para el largo invierno: haz acopio de carbón y comida antes de ampliar tu ciudad. Prepararse con antelación evita que las crisis se conviertan en auténticos desastres.

El estilo visual refuerza la opresiva sensación de frío, lo que hace que cada paso se perciba como algo urgente. A diferencia de los juegos modernos de construcción de ciudades, el éxito no consiste solo en ampliar las infraestructuras, sino en mantener con vida a los ciudadanos y conservar la esperanza ante unas circunstancias imposibles.

La escasez de recursos, las condiciones climáticas adversas y el malestar social provocan un reto emocionante y gratificante que mantiene a los jugadores interesados.

Mi veredicto: Frostpunk es un apasionante juego de supervivencia y construcción de ciudades que pone a prueba tanto tu capacidad de planificación como tu juicio moral. Creemos que es perfecto para los jugadores que buscan tensión, estrategia y una ciudad que parezca cobrar vida bajo presión.

5. Año 1800 [Mejor simulador económico de la era industrial]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Construcción de ciudades / Simulación económica Plataformas PC Año de estreno 2019 Creador/es Blue Byte / Ubisoft Duración media de la partida 60–120 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la estrategia económica profunda y las cadenas de producción Lo que me gustó Líneas de producción complejas, arquitectura de la época, comercio y diplomacia

Año 1800 transporta a los jugadores a los albores de la era industrial y es uno de los juegos de construcción de ciudades más detallados para PC. Tu misión consiste en construir una ciudad próspera mientras gestionas complejas cadenas de producción y redes comerciales.

Tendrás que equilibrar las necesidades de los ciudadanos, mantener las cadenas de suministro y hacer crecer tanto tu ciudad como tu influencia en el mundo. Cada decisión que tomes —desde la ubicación de las fábricas hasta la asignación de recursos— influye en la eficiencia y la satisfacción de los ciudadanos. Los aficionados al los mejores juegos de estrategia en tiempo real reconocerá las complejas mecánicas de comercio y guerra del juego.

Para más información Prioriza desde el principio la creación de diseños eficientes para las cadenas de producción. Mantener las fábricas y los centros de recursos cerca unos de otros ahorra tiempo, reduce los costes de transporte y mantiene contentos a tus ciudadanos.

El juego destaca por una arquitectura histórica con magníficos detalles y unos gráficos envolventes. El modo sandbox, la campaña y las expansiones DLC ofrecen horas y horas de contenido, mientras que el modo multijugador destaca por encima del resto, lo que lo consolida como uno de los los mejores juegos multijugador para los amantes de los juegos de construcción de ciudades.

La exploración, la diplomacia comercial y el crecimiento de la ciudad se entrelazan, lo que hace que sea algo más que un simple juego de construcción: es un ecosistema industrial vivo.

Mi veredicto: Año 1800 es una obra maestra del género de la construcción de ciudades en la era industrial. Sus complejos sistemas económicos, sus elegantes gráficos y su gran rejugabilidad lo convierten en el juego perfecto tanto para los amantes de la estrategia como para los aficionados a los juegos de construcción de ciudades.

6. Sobrevivir en Marte [El mejor juego de construcción de colonias de ciencia ficción]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Construcción de ciudades / Simulación de una colonia de ciencia ficción Plataformas PC Año de estreno 2018 Creador/es Haemimont Games / Paradox Interactive Duración media de la partida 50–100 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta construir y gestionar colonias en entornos extraterrestres Lo que me gustó Gestión de la colonia marciana, sistemas de investigación, entorno hostil

Sobrevivir en Marte se cuenta entre los los mejores juegos de ciencia ficción, que ofrece ununa simulación que te transporta al planeta rojo con un único objetivo: construir una colonia viable partiendo de cero. Tendrás que gestionar el oxígeno, la energía y el agua mientras construyes hábitats, laboratorios de investigación e instalaciones de extracción de recursos.

Cada decisión —desde la asignación de trabajadores hasta la gestión de recursos, la planificación de las cadenas de suministro y la expansión de tu colonia— influye directamente en la supervivencia y el crecimiento de los ciudadanos.

Para más información Céntrate en crear desde el principio una cadena de suministro sólida, sobre todo en lo que respecta a los sistemas de oxígeno y agua. Una base estable evita que surjan problemas en cadena a medida que tu colonia se expande.

El escenario de ciencia ficción del juego añade un nivel de dificultad único en comparación con los juegos tradicionales de construcción de ciudades. Las duras condiciones marcianas, los acontecimientos aleatorios y los recursos limitados mantienen a los jugadores en vilo.

La exploración y el estudio de las anomalías aportan mayor profundidad, mientras que la selección de patrocinadores permite diferentes estilos de juego y estrategias.

Mi veredicto: Sobrevivir en Martees uno de loslos mejores juegos espaciales para los jugadores a los que les encantan los juegos de colonias creativos y estratégicos. Los aficionados a la colonización futurista y a los retos de supervivencia encontrarán aquí horas de juego apasionante.

7. Timberborn [El mejor juego de construcción de ciudades con castores]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Simulación de construcción de ciudades con una temática única Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador/es Taller mecánico / Almacén de madera Duración media de la partida ~35 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los diseños creativos y la estrategia basada en el entorno Lo que me gustó Un estilo artístico encantador, una mecánica de gestión del agua bien pensada y un ritmo bien medido

Timberborn te pone al frente de una bulliciosa civilización de castores, donde cada decisión cuenta. Construirás presas, gestionarás el caudal de agua y dirigirás a tu equipo de trabajo para que recoja recursos, construya edificios y mantenga las cadenas de producción.

Las sequías y las inundaciones estacionales obligan a planificar con cuidado, lo que hace que el entorno sea tan complicado como la propia colonia.

Para más información Hay que dar prioridad desde el principio a la construcción vertical y a un sistema eficiente de distribución del agua, lo que evita las inundaciones y garantiza un suministro estable de recursos.

A diferencia de los juegos tradicionales de construcción de ciudades, la mecánica de juego premia la ingeniería inteligente: la construcción vertical, el canalización eficiente del agua y los ciclos de producción automatizados son fundamentales para que un asentamiento prospere. La gestión de presas y flujos de energía añade un desafío lógico similar al de los mejores juegos de rompecabezas.

El estilo artístico es alegre y colorido, y cada castor se afana en una ciudad animada y en constante crecimiento. En la versión online encontrarás ingeniosos consejos sobre la construcción de presas y el diseño de los niveles, lo que añade al juego una dimensión estratégica impulsada por la comunidad.

Mi veredicto: Timberborn destaca por combinar mecánicas de construcción de ciudades con acertijos medioambientales y una encantadora civilización liderada por castores. Se trata de un giro creativo para los jugadores que buscan contenidos diferentes a los de los juegos tradicionales de gestión de ciudades.

8. Barrio de Block [El mejor juego de construcción de microciudades ecológicas]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Simulación de construcción de ciudades con enfoque ecológico Plataformas PC Año de estreno 2017 Creador/es Plethora-Project / Devolver Digital Duración media de la partida ~12 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta experimentar con sistemas interconectados y con un toque ecológico Lo que me gustó Mecánicas innovadoras basadas en bloques, interdependencia con el entorno, creatividad de tipo «sandbox»

Barrio de Block es un juego de construcción de ciudades con un toque especial: Construirás barrios bloque a bloque, equilibrando los recursos, la energía y las necesidades de los ciudadanos. Cada bloque influye en los que le rodean, creando una delicada red de interdependencia. Tendrás que planificar cuidadosamente el flujo de recursos y garantizar la estabilidad, evitando al mismo tiempo el deterioro o el colapso.

Los modos van desde el modo abierto de tipo «sandbox» hasta escenarios basados en retos, lo que te permite experimentar o elaborar estrategias con diferentes objetivos. La estética pixelada es minimalista pero encantadora, y destaca la importancia de un diseño bien pensado frente a unos gráficos llamativos.

Para más información Céntrate en las primeras cadenas de recursos y en los bloques interdependientes para evitar fallos en cadena más adelante en tu ciudad.

Cuanto más juegues, más formas creativas descubrirás de encadenar funciones de construcción y optimizar las redes de recursos, convirtiendo un simple barrio en una miniciudad altamente eficiente.

Mi veredicto: Barrio de Block es perfecto para los jugadores a los que les gusta experimentar con sistemas y ecología. Su contenido único hace que cada ubicación de un edificio tenga sentido, y la combinación de desafío y creatividad hace que la jugabilidad resulte atractiva y gratificante.

9. Hearthlands [El mejor juego retro de gestión urbana en estilo pixelado]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Juego de estrategia de construcción de ciudades medievales Plataformas PC Año de estreno 2020 Creador/es Monomyth Games / Monomyth Games Duración media de la partida unas 15 horas Ideal para Jugadores a los que les guste la construcción de ciudades de estilo ligero con profundidad estratégica Lo que me gustó Encantador arte pixelado, mundos generados proceduralmente, simplicidad estratégica

Hearthlands convierte la construcción de ciudades en una danza estratégica de píxeles y héroes. Ambientado en un mundo de fantasía medieval, Guiarás a tu ciudad a través de un mapa generado proceduralmente, gestionando los recursos, los héroes y las necesidades de los ciudadanos sin tener que controlar cada detalle.

A diferencia de los extensos simuladores urbanos modernos, Hearthlands fomenta la toma de decisiones estratégicas: dónde ubicar los talleres, cómo ampliar el territorio y cuándo enviar a los héroes a cumplir misiones.

Para más información Céntrate primero en la ubicación estratégica de los edificios de producción: mantener la eficiencia de las cadenas de suministro marca la diferencia entre una ciudad próspera y una que sufre carencias constantes.

Su estilo pixel art retro y su paleta de colores le confieren un encanto único, haciendo que cada pueblo cobre vida a pesar de la simplicidad de la mecánica. Me encantaron todas las formas ingeniosas de equilibrar las expediciones de los héroes con el crecimiento de la ciudad: es un juego con una profundidad sutil.

Mi veredicto: Hearthlands es perfecto para los jugadores que buscan la satisfacción de construir y ampliar una ciudad sin verse abrumados por la microgestión, ya que combina estrategia, exploración y unos gráficos encantadores en una experiencia de construcción de ciudades accesible y amena.

10. ¡Los edificios también tienen sentimientos! [El mejor juego de construcción de ciudades con un toque peculiar]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Simulación / Puzles / Construcción de ciudades Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador/es Blackstaff Games / Whitethorn Digital Duración media de la partida ~12 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de construcción de ciudades con un toque fantástico y centrados en los personajes Lo que me gustó Arte encantador, edificios con personalidad, mecánica accesible

¡Los edificios también tienen sentimientos! da un giro radical a la fórmula de los juegos de construcción de ciudades: aquí, los edificios casi parecen tener vida propia. Cada edificio tiene su propio carácter, sus necesidades y sus preferencias, y tu misión es hacer crecer una ciudad que los mantenga contentos. En lugar de centrarte únicamente en los ciudadanos o en la gestión del tráfico, debes distribuir los recursos y los diseños para garantizar el buen funcionamiento de los edificios.

La estética del juego es alegre, entrañable y fantasiosa, y ofrece un respiro refrescante frente a las simulaciones realistas o de alta presión. Los seguidores de Reddit elogian su encanto lúdico y los retos, similares a acertijos y sorprendentemente ingeniosos, que van surgiendo a medida que crece tu ciudad.

Para más información Presta atención a la creación de sinergias: algunas estructuras potencian mutuamente la felicidad, por lo que su ubicación estratégica es clave para maximizar el potencial de tu ciudad.

Es una combinación perfecta de gestión informal y estrategia sencilla, en la que la colocación creativa puede marcar la diferencia.

Mi veredicto: Este peculiar juego de construcción de ciudades es ideal para aquellos jugadores que buscan una experiencia relajante y creativa, llena de personalidad y humor, que combina mecánicas de puzles con la simulación de una forma única y encantadora.

11. Planetbase [El mejor juego de construcción de ciudades y supervivencia espacial]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Colonia de ciencia ficción / Juego de construcción de ciudades de supervivencia Plataformas PC Año de estreno 2015 Creador/es Madruga Works / Madruga Works Duración media de la partida unas 15 horas Ideal para Jugadores a los que les encantan los retos de supervivencia y estrategia en un entorno de ciencia ficción Lo que me gustó Dificultades ambientales extremas, desarrollo de la base, gestión de recursos

Planetbase te traslada a un planeta lejano con un único objetivo: construir y mantener una colonia autosuficiente. Tendrás que gestionar el oxígeno, la energía, el agua y los alimentos mientras construyes hábitats, laboratorios e instalaciones industriales.

Cada decisión —desde la asignación de tareas a los trabajadores hasta la distribución de recursos— influye directamente en la supervivencia y la eficiencia de los colonos. Se trata de una de las mejores simulaciones de colonias, que ofrece una profundidad estratégica que los aficionados a los juegos de gestión centrados en la supervivencia sabrán apreciar.

Los hostiles entornos planetarios del juego aportan tensión y profundidad estratégica en comparación con los juegos tradicionales de construcción de ciudades. Acontecimientos fortuitos, como tormentas de arena o impactos de meteoritos, obligan a adaptarse, mientras que la investigación y la ampliación de la base mantienen la dinámica del juego.

Para más información Planifica bien la distribución de la base: situar las instalaciones esenciales cerca unas de otras reduce el tiempo de transporte de recursos y mantiene la eficiencia de los colonos, sobre todo en situaciones de emergencia.

Cuanto más juegues, más descubrirás formas ingeniosas de optimizar las cadenas de suministro y protegerte contra los peligros medioambientales, y verás cómo prosperan tus colonias.

Mi veredicto: Planetbase es perfecto para los jugadores que buscan un juego de construcción de ciudades estratégico y centrado en la supervivencia con un toque de ciencia ficción. La combinación de planificación de infraestructuras, gestión de recursos y retos medioambientales hace que cada partida sea una gratificante prueba de habilidad.

12. Ciudades XXL [El mejor juego clásico de construcción de ciudades a gran escala]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Simulación de construcción de ciudades a gran escala Plataformas PC Año de estreno 2015 Creador/es Focus Home Interactive / Focus Home Interactive Duración media de la partida unas 20 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta construir ciudades en expansión sin una complejidad excesiva Lo que me gustó Mapas enormes, diseños flexibles, libertad en la planificación urbana

Ciudades XXL te permite gestionar con facilidad extensos paisajes urbanos. Construirás carreteras, delimitarás zonas urbanísticas y gestionarás los servicios públicos, todo ello mientras mantienes a los ciudadanos contentos y la economía a flote.

A diferencia de otros juegos de simulación muy complejos, este simplifica la gestión, lo que lo hace accesible sin sacrificar la emoción de construir una gran ciudad.

Para más información Aprovecha la gran escala del mapa: planifica varios distritos para zonas residenciales, comerciales e industriales con el fin de evitar atascos y garantizar la eficiencia de los servicios.

Los amplios mapas del juego fomentan la creatividad, desde los densos centros urbanos hasta las afueras industriales. La gestión del flujo de tráfico, los servicios públicos y el crecimiento demográfico aporta profundidad estratégica, mientras que la representación visual de la evolución de tu ciudad hace que la experiencia resulte muy satisfactoria.

Mi veredicto:Ciudades XXLes ideal para los aficionados a los juegos clásicos de construcción de ciudades que buscan la libertad de crear vastos entornos urbanos sin verse abrumados por la microgestión. Su equilibrio entre sencillez y amplitud hace que la experiencia de juego sea divertida y cautivadora.

13. Año 2205 [El mejor simulador económico futurista]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Simulación económica y de construcción de ciudades futuristas Plataformas PC Año de estreno 2015 Creador/es Blue Byte / Ubisoft Duración media de la partida unas 25 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta gestionar varias ciudades con un toque futurista Lo que me gustó Gestión multirregional, líneas de producción e infraestructura de alta tecnología

Año 2205 amplía la fórmula de los juegos de construcción de ciudades para convertirla en un parque de atracciones futurista, lo que te permitirá gestionar varias ciudades en la Tierra e incluso en la Luna. Supervisarás las cadenas de producción, la distribución de recursos y el crecimiento demográfico en diversos entornos.

El juego te reta a encontrar el equilibrio entre la eficiencia y la expansión, desde las redes energéticas hasta las industrias especializadas.

Su estética elegante y de ciencia ficción hace que las ciudades parezcan vivas y tecnológicamente avanzadas. Las misiones de la campaña ofrecen objetivos estructurados, mientras que el modo «sandbox» te permite experimentar libremente con los diseños y las economías.

Para más información Céntrate desde el principio en las redes de energía y recursos: una cadena de suministro bien equilibrada evita los cuellos de botella y mantiene la prosperidad de tus ciudades de alta tecnología.

Prepárate para optimizar tus cadenas de producción y mantener un alto nivel de satisfacción de los ciudadanos en múltiples regiones.

Mi veredicto: Año 2205 es perfecto para los jugadores que buscan una visión futurista de la construcción de ciudades, ya que ofrece sistemas económicos complejos sin perder la satisfacción de ver cómo crecen y evolucionan tus ciudades.

14. Año 2070 [El mejor juego de construcción de ciudades futuristas con temática ecológica]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Simulación de construcción urbana con conciencia ecológica Plataformas PC Año de estreno 2011 Creador/es Blue Byte / Ubisoft Duración media de la partida ~22 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta combinar el desarrollo de ciudades futuristas con estrategias medioambientales Lo que me gustó Gestión de la contaminación, ingeniería hidráulica y energética, y diversas opciones de construcción

Año 2070 sitúa la construcción de ciudades en un mundo del futuro cercano amenazado por el cambio climático. Tendrás que hacer frente al aumento del nivel del mar, la producción de energía y la contaminación, al tiempo que construyes ciudades modernas y llenas de vida.

El juego premia una planificación cuidadosa: la elección de los edificios y las tecnologías adecuados influye directamente en la felicidad de los ciudadanos, la eficiencia de la producción y el impacto medioambiental.

Para más información Hay que dar prioridad a las fuentes de energía renovables desde el principio: la energía sostenible contribuye al bienestar de los ciudadanos y previene desastres ecológicos en el futuro.

Su combinación de estrategia y estética futurista hace que el juego resulte atractivo. Los jugadores suelen compartir soluciones creativas para reducir la contaminación o equilibrar el crecimiento industrial con políticas respetuosas con el medio ambiente.

Los modos Campaña y Sandbox ofrecen tanto desafíos estructurados como la posibilidad de experimentar libremente.

Mi veredicto: Año 2070 es ideal para los jugadores que buscan un juego de construcción de ciudades con un toque futurista y una estrategia medioambiental significativa, en el que cada decisión tenga un impacto real sin dejar de permitir que tus ciudades prosperen.

15. Isleños [El mejor juego minimalista de construcción de ciudades]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Un simulador de construcción de ciudades relajado y minimalista Plataformas PC Año de estreno 2019 Creador/es Grizzly Games / Thunderful Publishing Duración media de la partida ~12 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta planificar ciudades sin prisas y crear diseños estéticos Lo que me gustó Mecánicas sencillas, un aspecto visual atractivo y una jugabilidad relajada

Isleños reduce la construcción de ciudades a lo esencial, permitiéndote colocar edificios y ver cómo tu ciudad crece de forma natural. No hay catástrofes ni presupuestos complicados: solo un ciclo gratificante de colocación, puntuación y expansión. Cada decisión influye en la puntuación estética de tu ciudad, lo que fomenta la creatividad por encima de la eficiencia.

Para más información Intenta equilibrar los tipos de edificios para maximizar tus puntos: una ubicación bien pensada suele ser más eficaz que una expansión aleatoria.

El encanto del juego reside en su sencillez: unos gráficos limpios, una banda sonora relajante y unos controles intuitivos lo convierten en la opción perfecta para partidas ocasionales. Te encantará crear diseños creativos y competir por las mejores puntuaciones; el juego demuestra que la complejidad puede surgir incluso en un marco minimalista.

Mi veredicto: Isleños es un juego de construcción de ciudades relajante y creativo, pensado para aquellos jugadores que desean disfrutar de la satisfacción de dar forma a una ciudad sin el estrés de la supervivencia ni la compleja gestión de recursos. Su enfoque minimalista lo hace accesible, sin dejar de resultar atractivo para los amantes de la planificación y el diseño.

16. Desterrado [El mejor juego de construcción de ciudades de supervivencia medieval]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Simulación de construcción de ciudades centrada en la supervivencia Plataformas PC Año de estreno 2014 Creador/es Shining Rock Software / Shining Rock Software Duración media de la partida unas 25 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la gestión detallada de recursos y los retos de supervivencia exigentes Lo que me gustó Planificación estratégica, ambientación medieval, narrativa emergente a través de la supervivencia

Desterrado te sumerge en la vida de una comunidad exiliada, con la misión de construir una nueva ciudad desde cero. Cada decisión cuenta: distribuir la mano de obra, gestionar los suministros de alimentos, construir viviendas y prepararse para los duros inviernos. A diferencia de los juegos modernos de construcción de ciudades, aquí no se trata de rascacielos ni de tráfico, sino de mantener con vida a tus ciudadanos y garantizar la sostenibilidad de tu ciudad.

La sencillez visual del juego oculta la complejidad de sus sistemas. Los debates en Reddit suelen girar en torno a la asignación inteligente de recursos, la planificación a largo plazo y las estrategias de supervivencia.

Para más información Planifica el trazado de tu ciudad pensando en la eficiencia: la proximidad a los recursos y a los lugares de trabajo influye enormemente en la productividad y la supervivencia de los ciudadanos.

Equilibrar la mano de obra, prepararse para las catástrofes y gestionar el crecimiento demográfico generan una tensión constante que mantiene a los jugadores enganchados.

Mi veredicto: Desterrado ofrece una experiencia de construcción de ciudades llena de tensión pero muy gratificante, perfecta para los aficionados a la estrategia a los que les gustan los retos de supervivencia y la planificación minuciosa. La satisfacción reside en ver cómo tu ciudad prospera contra todo pronóstico.

17. Endzone – Un mundo aparte [El mejor juego de construcción de ciudades postapocalíptico]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Simulación de construcción de ciudades en un mundo postapocalíptico Plataformas PC Año de estreno 2020 Creador/es Gentlymad / Assemble Entertainment Duración media de la partida ~30 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta la gestión centrada en la supervivencia con retos ambientales Lo que me gustó Mecánicas de supervivencia exigentes, gestión de recursos, peligros del entorno

Endzone – Un mundo aparte te sitúa en un mundo que se está recuperando de un desastre nuclear. Tu objetivo es reconstruir la civilización, equilibrar los recursos, proteger a los ciudadanos y mitigar los riesgos medioambientales, como la radiación, las sequías y la lluvia tóxica.

Cada edificio, cada terreno y cada decisión influyen en la supervivencia, por lo que la planificación es fundamental. El juego aporta una tensión única gracias a su estética postapocalíptica y a sus retos realistas.

Para más información Da prioridad desde el principio al agua potable y a las zonas libres de radiación: la salud de los ciudadanos es fundamental para la supervivencia a largo plazo de tu colonia.

En poco tiempo estarás buscando estrategias para el uso eficiente de los recursos, la distribución de la población y la mitigación de desastres, con el fin de poder hacer frente a las dificultades del mundo.

La combinación de supervivencia, gestión urbana y planificación a largo plazo que ofrece el juego lo distingue de los típicos juegos de construcción de ciudades.

Mi veredicto: Área de portería es perfecto para los jugadores que buscan un desafío de construcción de ciudades crudo y de alto riesgo. Premia la previsión, la gestión cuidadosa de los recursos y la resolución creativa de problemas en un entorno maravillosamente desolado.

18. Colonia de Aven [El mejor juego de construcción de ciudades en un mundo alienígena]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Simulación de construcción de colonias de ciencia ficción Plataformas PC Año de estreno 2017 Creador/es Mothership Entertainment / Team17 Duración media de la partida unas 25 horas Ideal para Jugadores a los que les gusta construir y gestionar colonias en mundos alienígenas Lo que me gustó Biomas alienígenas únicos, mecánicas de terraformación y una gestión de recursos que supone todo un reto

Colonia de Aven te traslada a un planeta lejano para que construyas y gestiones un próspero asentamiento humano en un entorno verdaderamente extraño. Tendrás que ocuparte de la vivienda, el empleo, el agua y la energía, al tiempo que te enfrentas a un clima impredecible, una flora exótica y la escasez de recursos. Planificar la distribución de tu colonia y equilibrar las prioridades es fundamental para la supervivencia.

El escenario de ciencia ficción del juego plantea nuevos retos en comparación con los juegos tradicionales de construcción de ciudades. Los jugadores de Reddit suelen compartir consejos sobre cómo optimizar las rutas de suministro, estrategias de terraformación y cómo hacer frente a las amenazas alienígenas de manera eficaz.

Para más información Adapta la disposición de tu colonia al terreno y a las condiciones meteorológicas locales: una planificación flexible es fundamental para evitar problemas y maximizar la eficiencia.

Las misiones de exploración y de campaña aportan profundidad, mientras que gestionar las demandas de los ciudadanos hace que la simulación resulte atractiva y dinámica.

Mi veredicto: Colonia de Aven es ideal para los jugadores que buscan una combinación de estrategia, gestión de recursos y creación de mundos de ciencia ficción. Pone a prueba tus habilidades organizativas al tiempo que te permite explorar un paisaje alienígena visualmente cautivador.

19. Urbanista [El mejor juego casual y creativo de construcción de ciudades]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Simulación informal de construcción de ciudades Plataformas PC, Switch, iOS Año de estreno 2020 Creador/es Oskar Stålberg / Raw Fury Duración media de la partida ~10-12 horas Ideal para Jugadores a los que les guste construir ciudades de forma relajada y creativa, sin prisas Lo que me gustó Mecánicas de construcción intuitivas, gráficos encantadores y una jugabilidad relajada

Urbanista convierte la construcción de ciudades en una experiencia meditativa y creativa. Colocas y retiras bloques, y el juego genera automáticamente edificios y calles según tus ideas. No hay objetivos, desastres ni límites de tiempo: se trata simplemente de crear pueblos encantadores y coloridos a tu gusto.

La sencillez engaña: si se colocan los bloques con ingenio, se pueden crear ciudades sorprendentemente complejas y visualmente impresionantes.

Para más información Prueba a colocar los elementos cerca de la orilla del agua: el juego genera puentes y orillas muy atractivos visualmente, lo que aporta carácter sin necesidad de un esfuerzo adicional.

Pronto empezarás a experimentar con el agua, los puentes y las islas para crear diseños orgánicos y únicos. Su interfaz minimalista y su capacidad de respuesta lo hacen accesible para los principiantes, sin dejar de satisfacer a los constructores más experimentados.

Mi veredicto: Urbanista Es perfecto para cualquiera que busque una experiencia creativa de construcción de ciudades sin el estrés de la gestión de recursos ni las necesidades de los ciudadanos. Es relajante, visualmente atractivo y se puede jugar una y otra vez sin cansarse.

20. Roman Triumph: Juego de construcción de ciudades de supervivencia [El mejor juego de estrategia de supervivencia en la Antigüedad]

Nuestra puntuación 9.1

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Tipo de juego Juego de construcción de ciudades de supervivencia de época Plataformas PC (Steam Early Access) Año de estreno 2025 (Acceso anticipado) Creador/es Juegos del Emperador Duración media de la partida ~15-20 horas (versión actual) Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de estrategia histórica y los retos de supervivencia basados en la gestión de recursos Lo que me gustó Un escenario romano realista, mecánicas de supervivencia exigentes y sistemas en constante evolución

Roman Triumph: Juego de construcción de ciudades de supervivencia combina el realismo histórico con la gestión de la supervivencia en la época de la República romana. Los jugadores deben construir, ampliar y proteger su incipiente asentamiento del hambre, las rebeliones y la propia naturaleza. No se trata tanto de crear una ciudad decorativa como de tomar decisiones difíciles para mantener a tus ciudadanos con vida y fieles.

La versión de acceso anticipado ya impresiona por sus complejos sistemas de recursos y su auténtica atmósfera romana: piensa en el entrenamiento de las legiones, la gestión de los acueductos y el equilibrio de la moral de los ciudadanos.

Para más información Prioriza el almacenamiento de alimentos desde el principio: el suministro de cereales determinará si tu imperio prospera o se derrumba antes del primer invierno.

Cada nuevo desafío parece tener sus raíces en la historia, desde las sequías y las incursiones de bandidos hasta las intrigas del Senado. En Reddit, los jugadores elogian el equilibrio del juego, exigente pero gratificante, y lo describen como «una mezcla entre Banished y Total War».

Mi veredicto: Triunfo romano ofrece una visión cruda y realista del género de la construcción de ciudades. Si quieres poner a prueba tus habilidades estratégicas en un entorno abierto de la Roma antigua donde cada decisión cuenta, vale la pena que le eches un ojo a este juego.

Mi veredicto general

If SimCity Si fue lo que despertó tu pasión por los juegos de construcción de ciudades, 2025 es el momento perfecto para reavivarla. El género ha evolucionado mucho más allá de los diseños en cuadrícula y los controles deslizantes de impuestos: ahora se trata de dar forma a mundos, sobrevivir a situaciones extremas y poner a prueba tu creatividad de nuevas formas.

Para los jugadores que buscan un control creativo total, Cities: Skylines sigue siendo un clásico moderno indiscutible. Su profundidad, su realismo y su pujante comunidad de mods lo convierten en la opción ideal para construir ciudades extensas y llenas de vida.

Para los amantes de la estrategia a quienes les gusta la política y el humor, Tropico 6 ofrece la combinación perfecta de sátira y gestión de un imperio, demostrando que la dictadura puede resultar sorprendentemente divertida.

Si te sientes cómodo bajo presión, Frostpunk convierte la construcción de la ciudad en una lucha desesperada por la supervivencia, lo que te obliga a tomar decisiones morales difíciles que te siguen rondando la cabeza mucho después de cerrar la sesión.

Para soñadores y creadores ocasionales, Townscaper Es puro arte: sin estrés, sin hojas de cálculo, solo creatividad que fluye bloque a bloque.

Y para los jugadores atraídos por lo desconocido, Sobrevivir en Marte ofrece un giro relacionado con el planeta rojo que recompensa la planificación minuciosa y la ambición científica.

Elijas el mundo que elijas, cada uno de estos juegos de construcción de ciudades tiene ese mismo encanto que hizo que SimCity icónico: la emoción de crear, el reto de encontrar el equilibrio y la alegría de ver cómo tu mundo cobra vida.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego parecido a SimCity?

El mejor juego similar a SimCity is Cities: Skylines, considerado por muchos como uno de los mejores juegos de construcción de ciudades y la mejor alternativa actual. Con una enorme comunidad de modders y una amplia oferta de contenidos descargables, ofrece innumerables horas de juego creativo y estratégico para cualquier aficionado a los juegos de construcción de ciudades.

¿Qué tipo de juego es SimCity?

SimCity es un juego de simulación de construcción y gestión de ciudades. Los jugadores planifican, construyen y mantienen entornos urbanos, equilibrando presupuestos, recursos y las necesidades de los ciudadanos. Combina el pensamiento estratégico, la creatividad y la resolución de problemas.

¿Qué juego sustituyó a SimCity?

Cities: Skylines se considera generalmente como el sucesor espiritual de SimCity. Mejora la fórmula con mapas más amplios, simulaciones más realistas, sistemas de tráfico y zonificación más detallados y una amplia compatibilidad con mods.

¿Por qué se dejó de producir SimCity?

SimCity se dejó de comercializar debido al descenso de las ventas y a las críticas negativas, sobre todo por los requisitos de conexión permanente a Internet y el tamaño limitado de la ciudad en la nueva versión de 2013.

¿Qué hace que SimCity sea tan adictivo?

Lo que hace que SimCity sea tan adictivo es que su atractivo reside en la combinación de creatividad y estrategia. Ver cómo crece tu ciudad, resolver los problemas de tráfico y presupuesto, y atender las necesidades de los ciudadanos crea un ciclo de retroalimentación constante.