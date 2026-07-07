Guía para principiantes de Raid Shadow Legends 2026: los errores más comunes de los nuevos jugadores

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EstoRaid Shadow Legends La guía para principiantes existe porque la mayoría RSL Las guías te dicen que elijas a Kael y que te dediques a subir de nivel en la Campaña, y luego te dejan tirado en cuanto te topas con el primer obstáculo en una mazmorra. Esta es la guía que cubre todas las lagunas que dejan esas otras guías: habilidades de aura, objetivos reales de estadísticas, el jefe de clan desde cero y una respuesta sincera a la pregunta «¿Es Raid Shadow Legends¿Está bien?» .

Lo que encontrarás aquí: elección del campeón inicial, el sistema de afinidad, Raid Shadow Legends Explicación de las habilidades de aura, una guía de progresión de 30 días, un Raid Shadow Legends una guía de desarrollo con cifras reales, los cinco errores que acaban con la mayoría de las cuentas nuevas y los conceptos básicos de los jefes de clan. Esto es un Raid Shadow Legends una guía para principiantes que trata a los jugadores como adultos, incluyendo la sinceridad sobre el modelo F2P que la mayoría de las guías evitan.

¿Merece la pena jugar a Raid Shadow Legends en 2026?

Is Raid Shadow Legends ¿Es bueno y merece la pena jugarlo? Sí, con algunas salvedades importantes. Raid: Shadow Legends Es un juego de rol técnicamente impresionante y profundamente sistémico, con más de 800 campeones, un ciclo de progresión a largo plazo muy satisfactorio y una comunidad muy activa que ofrece guías y herramientas. Si te gustan los juegos de rol metódicos en los que hay que desarrollar estrategias y los disfrutas como una experiencia que va ganando intensidad poco a poco, este juego te va a encantar. El juego se lanzó en 2018 y el desarrollador sigue actualizándolo de forma activa Plarium, con una amplia base de jugadores hasta bien entrado el año 2026.

Una advertencia sincera: Raid Shadow Legends No es un juego casual. El modelo de monetización «pagar para ganar» es agresivo: en muchos debates de la comunidad se menciona que los jugadores se sienten rezagados incluso después de haber realizado compras. La fase inicial del juego está diseñada deliberadamente para que acabes realizando compras. Si esperas sesiones rápidas o un progreso lineal, te sentirás frustrado. Si no te importa dedicarle meses de esfuerzo y utilizar herramientas de la comunidad como HellHades, Ayumi Love, yRaidOptimizer, la experiencia F2P es realmente viable.

Is Raid Shadow Legends ¿Es bueno para los jugadores F2P? Sí, siempre y cuando leas un Raid Shadow Legends Empecemos por la guía para principiantes. ¿Es adecuado para jugadores impacientes o que gastan poco? No, aunque Plarium ha incorporado una guía de inicio más clara, bonificaciones iniciales y recompensas por fidelidad que hacen que la primera fase del juego sea notablemente más accesible de lo que era en el momento de su lanzamiento.

El veredicto en este Raid Shadow Legends Guía para principiantes: merece la pena, siempre que se indiquen claramente las condiciones.

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Paso 1: Utiliza un enlace promocional antes de crear tu cuenta

Antes de crear tu cuenta, utiliza un enlace promocional. Los enlaces promocionales son direcciones URL especiales de registro que te permiten obtener campeones de inicio de regalo al registrarte a través de ellos. No se pueden reclamar con carácter retroactivo – Una vez que crees una cuenta sin un enlace promocional, esos campeones se perderán para siempre.

Entre las combinaciones de campeones más habituales en el momento de escribir este artículo se encuentran Rector Drath + Fayne, Tayrel + Aina y Ultimate Galek + Zargala. Los campeones disponibles varían periódicamente. Comprobarraid.guide or HellHades para consultar la lista de usuarios activos antes de registrarse. Eliges el dúo que quieras, generas tu enlace personalizado, te registras a través de él, y el primer campeón aparece de inmediato, mientras que el segundo se desbloquea al alcanzar el nivel 25 de la cuenta.

Paso 2: Introduce un código promocional en un plazo de 72 horas

Una vez creada la cuenta, lo siguiente es canjear los códigos promocionales. Los códigos promocionales para nuevos jugadores suelen tener que canjearse en un plazo de 72 horas tras el primer inicio de sesión; una vez transcurrido ese plazo, la mayoría de los códigos para nuevos jugadores caducan de forma definitiva. Solo se puede canjear un código para nuevos jugadores por cuenta.

Los siguientes códigos figuraban como válidos en el momento de redactar este artículo, pero ten en cuenta que los códigos promocionales cambian con frecuencia.

Código Qué incluye El Rey Mono Campeón de Sun Wukong + 15 pociones de XP espiritual + 300 000 de plata MIDGAMETOP Sigmund el Escudo Alto + 100 de energía + 700 000 de plata + 50 combates múltiples TOALLFROMMID Paquete de recompensas gratuito (para todos los jugadores, sin límite de nivel) RAID 450K Paquete de recompensas gratuito (jugadores en general) AMG 25 3 batallas múltiples + Tomo de habilidades épicas + 100 de energía + 200 000 de plata

Canjear códigos a través de PlariumPágina web oficial de… o en el menú de «Ajustes» del juego. Para consultar la lista completa y más actualizada de códigos, visita Ayumi Love o el funcionario Plarium blog.

Por qué es importante

Estos campeones gratuitos suelen resolver varios problemas de la fase inicial del juego a la vez —curación, efectos negativos y daño puro— y pueden ayudarte a superar fases de la Campaña que, de otro modo, te llevarían semanas de juego repetitivo. Si te saltas los enlaces y códigos promocionales, empezarás en el modo más difícil y no podrás recuperar esos recursos. Este es uno de los consejos más importantes para Raid Shadow Legends los principiantes y lo primero que todo buen Raid Shadow Legends portadas de la guía de inicio. Utilizando un Raid Shadow Legends La guía para principiantes te garantiza que no te pierdas estas recompensas que tienen una duración limitada.

Si alguna vez llegas a un punto en el que ya no te parece que merezca la pena seguir desarrollando una cuenta, explora las Las mejores aplicaciones de juegos que pagan dinero real al instante para descubrir en qué dedicar tu tiempo a continuación. Para quienes dan prioridad a los dispositivos móviles, el iOS juegos en los que se gana dinero de verdad Esta guía recoge las mejores opciones específicamente para el iPhone.

¿Qué campeón inicial deberías elegir realmente?

Esta es una decisión fundamental en cada Raid Shadow Legends guía de inicio, y es definitiva: no puedes cambiar tu campeón inicial una vez creada la cuenta. Al principio eliges uno de estos cuatro: Kael, Elhain, Athel o Galek. Esto Raid Shadow Legends La guía para principiantes analiza cada uno de ellos para que puedas tomar una decisión informada desde el principio. Nuestra Raid Shadow Legends La recomendación de la guía para principiantes sigue siendo Kael, por su utilidad a largo plazo.

Kael (Magia) – La elección recomendada

Kael es, por consenso, el mejor jugador titular para los nuevos jugadores en 2026. – una recomendación confirmada por HellHades, Ayumi Love, y en todas las listas de clasificación importantes de la comunidad. Sus efectos negativos de veneno infligen un daño porcentual sobre los puntos de vida, lo que resulta muy eficaz contra jefes con enormes reservas de salud. Avanza con eficacia en la Campaña, resulta muy útil en la Mazmorra del Dragón y sigue siendo tu mejor aliado en el Jefe de Clan desde el primer día hasta la fase intermedia del juego. Ideal para: jugadores nuevos que buscan la elección más segura a largo plazo y un campeón que nunca pierda relevancia.

Elhain (Magia) – La mejor opción para las primeras fases de la Arena

Elhain es la jugadora más rápida en la Campaña de entre las disponibles al inicio del juego, gracias a su kit de doble área de efecto. Domina la Arena en las primeras fases como atacante rápida y supera las oleadas de la Campaña más rápido que Kael en las primeras etapas del juego. La contrapartida: su rendimiento desciende drásticamente en el Jefe de Clan en comparación con Kael, ya que no aporta veneno. Ideal para: jugadores que quieran dominar la Arena desde el principio durante su primer mes y no les preocupe tener que cambiar su equipo para el jefe de clan antes de lo previsto.

Athel (Magia): la mejor opción para disfrutar de una gran variedad de mazmorras

Athel aporta un daño inicial sólido gracias a un conjunto de habilidades que destaca especialmente en la mazmorra del Caballero de Fuego, donde los golpes constantes son más importantes que el daño explosivo puro. Es la elección ideal para los jugadores que ya han desarrollado a Kael en otra cuenta y quieren una experiencia nueva sin tener que empezar desde cero. Ideal para: jugadores que vuelven al juego o cualquiera que ya haya completado una Raid Shadow Legends Guía para principiantes: juega con Kael y busca variedad en una segunda cuenta.

Galek (Magic) – Solo para jugadores experimentados

Galek es una elección divertida y agresiva, con daño de área de efecto y un aumento de velocidad propio que le hace parecer rápido en las primeras fases de la Arena y la Campaña. El problema: su rendimiento decae considerablemente en el PvE de final de partida y no aporta nada significativo en los jefes de clan. Ideal para: jugadores experimentados que ya conocen los sistemas lo suficientemente bien como para compensar sus debilidades en el final de partida con un equipo de apoyo sólido.

Todos los libros de habilidades raras se destinan primero a tu campeón inicial. No repartas los primeros libros entre varios campeones: lleva al máximo a tu campeón inicial antes de pasar a ningún otro. Ese es uno de los consejos más importantes para Raid Shadow Legends principiantes, y uno de estos Raid Shadow Legends una guía para principiantes a la que volverás una y otra vez.

El sistema de afinidad: explicación de la magia, el espíritu, la fuerza y el vacío

Todos los campeones de Raid Shadow Legends tiene una de las cuatro afinidades. Tres de ellas forman un ciclo de «piedra, papel o tijeras»; la cuarta es neutra. Este sistema determina los modificadores de daño, las tasas de éxito de los efectos negativos y la probabilidad de golpe crítico; si lo ignoras, te costará un avance real en las mazmorras y en el jefe de clan.

El ciclo funciona así:

Magic (azul) vence a Spirit (verde)

El Espíritu (verde) vence a la Fuerza (rojo)

Force (rojo) vence a Magic (azul)

Vacío (morado): neutral frente a todas las afinidades, nunca en desventaja

¿Qué significan realmente «fuerte» y «débil» significan realmente en combate: cuando tu afinidad supera a la del enemigo, tienes un 50 % de probabilidad de asestar un golpe fuerte, obtienes un +15 % de probabilidad de golpe crítico e infliges un +30 % de daño con un golpe fuerte. Además, es más probable que los efectos negativos se apliquen. Cuando la afinidad del enemigo es superior a la tuya, sufres una penalización del −20 % al daño, tienes un +35 % de probabilidad de recibir un «golpe débil» y tus efectos negativos dejan de ser fiables.

En la práctica, las incompatibilidades de afinidad tienen menos importancia cuando tu nivel es demasiado alto para el contenido de la campaña. Resultan fundamentales en las batallas contra jefes de clan, en la Arena y contra jefes de mazmorras, donde cada punto porcentual cuenta. Forma equipos de afinidades mixtas siempre que sea posible para evitar contrincantes que te superen por completo. Los campeones del Vacío son útiles en cualquier situación, ya que nunca sufren penalizaciones por afinidad: cualquier Raid Shadow Legends guía o consejos para Raid Shadow Legends A medida que avances, se te indicará que des prioridad a los campeones del Vacío cuando los atraigas.

¿En qué consiste la habilidad «Aura» de Raid Shadow Legends?

The Raid Shadow Legends La habilidad «aura» es la mecánica que más suelen pasar por alto los jugadores noveles, y se trata de un poder pasivo gratuito que no requiere ni plata ni recursos una vez que se ha configurado. Una habilidad de aura es una habilidad pasiva que potencia a todo tu equipo antes de que comience la batalla, pero solo si el campeón que posee el aura ocupa la casilla de líder. Si colocas a ese campeón en cualquier otra posición, entonces el Raid Shadow Legends La habilidad «aura» no sirve para nada.

Esto es lo que dice el Raid Shadow Legends Las habilidades de aura pueden potenciar: Ataque (%), Defensa (%), PV (%), Velocidad (valor fijo), Probabilidad de crítico (%), Daño crítico (%), Resistencia (valor fijo) o Precisión (valor fijo). Algunas auras son universales: funcionan en todas las batallas. Otras están limitadas específicamente a las batallas de la Arena, las batallas de mazmorras o los campeones de una afinidad concreta. Las auras universales son las más valiosas para los principiantes, ya que se aplican en cualquier lugar, en cualquier momento y sin coste alguno.

Prioridad inicial en las auras: busca un campeón con una aura de Velocidad o Ataque que se aplique «en todas las batallas» o «en las batallas de mazmorras». Incluso un aura de Velocidad modesta que otorgue +15-20 de Velocidad a todos los aliados es una ventaja pasiva permanente que no te exige nada más que colocar al campeón adecuado en la casilla de Líder. A medida que consigas más campeones, tu Raid Shadow Legends Las opciones de habilidades de aura se amplían: comprueba siempre qué aportan las cartas épicas y legendarias que acabas de conseguir. Entender el Raid Shadow Legends La habilidad «aura» es fundamental para la optimización del equipo.

Para acceder a una base de datos completa y con función de búsqueda de todos los auras del juego, HellHades mantiene una lista actualizada organizada por tipo de aura, estadística de mejora y ámbito de combate. Este es, sin duda, el mejor recurso para cualquiera que quiera crear una estrategia bien fundamentada Raid Shadow Legends Guía para principiantes sobre cómo optimizar la ranura del líder.

Las estadísticas que no te puedes perder: Guía de configuraciones de Raid Shadow Legends

EstoRaid Shadow Legends La sección dedicada a la guía de construcción es la más descuidada en las guías de la competencia: ofrecen consejos vagos como «consigue más velocidad», sin dar cifras concretas. Estos son los objetivos reales. Lo primero es la regla de oro: las estadísticas siempre prevalecen sobre las bonificaciones de conjunto. Un conjunto «Speed» de 6 piezas con estadísticas secundarias débiles sale perdiendo frente a un conjunto mixto con piezas que tienen estadísticas secundarias individuales fuertes. Siguiendo una estrategia específica Raid Shadow Legends Esta guía de configuración ayuda a evitar los errores más comunes a la hora de elegir el equipamiento.

Velocidad: la estadística más importante en Raid Shadow Legends

La velocidad determina el orden de los turnos. Cuantos más turnos, más daño se inflige, más bonificaciones se aplican y más penalizaciones se infligen. Objetivo inicial: 160-180 de velocidad para tu principal fuente de daño. Equípate siempre con botas de Velocidad cuando puedas: las botas son la ranura de Velocidad más valiosa del juego. El mejor lugar para farmear al principio: la fase 6 de la campaña (Palacio de Aravia) para conseguir el conjunto de Velocidad. Este es el aspecto más importante en cualquier Raid Shadow Legends Guía de construcción para principiantes.

Precisión: solo para campeones con efectos negativos

La precisión determina si tus efectos negativos se aplican a pesar de la resistencia del enemigo. Objetivo inicial para los que aplican efectos negativos: 100-150 de precisión, dependiendo de la dificultad del contenido. El conjunto de Percepción (2 piezas: +40 de precisión y +5 % de velocidad) es mejor que un conjunto de precisión pura para la mayoría de los que aplican efectos negativos, ya que también aporta velocidad. Nota: Las piezas de Percepción solo están disponibles en Forge. – Fágalos en la Forja, no con los recursos obtenidos en las campañas. Los campeones que no tengan efectos negativos pueden prescindir por completo de la precisión.

Si estás creando Raid Shadow Legends En el equipo que se enfrenta específicamente al jefe del clan, da prioridad a la Precisión para cualquier campeón cuyo conjunto de habilidades incluya efectos negativos de veneno, reducción de defensa o reducción de ataque.

HP y Defensa: para las funciones de apoyo y tanque

Objetivos de supervivencia: más de 20 000 HP para los campeones de primera línea en los primeros contenidos, y más de 1 500 de Defensa para los campeones que reciben golpes con frecuencia. Estas cifras permiten que tu equipo se mantenga con vida ante las mecánicas de los jefes de clan y de las mazmorras sin necesidad de costosas mejoras de equipamiento.

Índice crítico y daño crítico: para los personajes que infligen daño

Intenta alcanzar una tasa de críticos del 100 % antes de acumular daño crítico: si la tasa de críticos no tiene límite, algunos golpes no infligirán ningún daño adicional. Una vez que la tasa de críticos alcanza el límite del 100 %, aumenta el daño crítico hasta el 150 % o más para conseguir un daño explosivo significativo. Esta prioridad es universal en todos los Raid Shadow Legends Guía de construcción para campeones de DPS. Una guía adecuada Raid Shadow Legends Esta guía de configuración garantiza que tus personajes de daño a distancia inflijan daño de verdad.

Conjunto «Lifesteal»: el mejor conjunto para el inicio de la partida

El conjunto «Lifesteal» otorga una autocuración equivalente al 30 % del daño infligido. Completa la fase 8 de la campaña (Estrecho de Valdemar) para conseguir piezas de «Lifesteal» de 4 estrellas. Equipa este conjunto a tu personaje principal para las campañas y a tu equipo de jefe de clan, y déjalo así durante toda la fase inicial y media del juego. No lo sustituyas hasta que tengas equipo de 5 estrellas o más con estadísticas secundarias potentes.

5 decisiones que acaban con la mayoría de las cuentas nuevas de Raid Shadow Legends

Estos son los cinco errores que acaban con la mayoría de las cuentas nuevas antes de que alcancen su primer hito importante. Todos ellos se pueden evitar con la estrategia adecuada Raid Shadow Legends guía – y cada una de ellas es definitiva, lo que significa que no hay botón de «deshacer».

Error n.º 1: Mejorar equipo de mala calidad hasta niveles altos

La mejora del equipo cuesta plata que no se puede recuperar. Regla: mejora primero cualquier pieza de equipo hasta +4, comprueba qué estadística secundaria se ha desbloqueado y, a continuación, decide. Si la estadística secundaria desbloqueada es incorrecta —Ataque fijo en un personaje de apoyo, Defensa fija en un DPS—, descártala inmediatamente y pasa a otra cosa. Subir de nivel un artefacto de 3 estrellas con estadísticas secundarias débiles hasta +12 o +16 es una de las formas más habituales de malgastar plata en el juego. Estos consejos para Raid Shadow Legends Solo los principiantes ahorran cientos de miles de Silver durante la primera semana.

Error n.º 2: Subir de nivel a varios campeones a la vez

Repartir los XP entre cinco campeones hace que ninguno de ellos sea útil durante semanas. Lleva primero a un campeón al nivel 50-60 —tu personaje inicial— antes de que nadie más alcance el nivel 40. Diversifica solo cuando tu principal fuente de daño sea capaz de llevar adelante la campaña por sí sola. La cuenta que se centra en un objetivo gana; la que se dispersa pierde un tiempo que nunca recupera.

Error n.º 3: No aprovechar la ventana del código promocional y el enlace promocional

Tanto los enlaces promocionales como los códigos promocionales para nuevos jugadores caducan en un plazo de 72 horas tras el primer inicio de sesión. Muchos jugadores solo se enteran de que existen cuando ya se ha cerrado el plazo. Consulta la sección «Reclama primero a los campeones sin reclamaciones» más arriba; hazlo antes que nada. No Raid Shadow Legends La guía para principiantes, que merece la pena leer, pasa por alto este paso.

Para aquellos jugadores que más adelante se planteen si sigue mereciendo la pena seguir desarrollando su cuenta o si tiene sentido empezar de cero, aquí tienen más información cómo vender Raid Shadow Legendscuentadetalles.

Error n.º 4: Saltarse los ataques diarios al jefe del clan

El jefe del clan regala cofres gratis todos los días, independientemente de la dificultad – Incluso si solo sufres daños mínimos, te llevas un cofre. Cada vez que te pierdas un ataque al jefe de clan, perderás de forma permanente los fragmentos gratuitos, la plata y los potenciadores de XP. Las llaves se regeneran a razón de una cada seis horas. Haz que atacar al jefe de clan sea un hábito diario desde el momento en que te unas a un clan, algo que deberías hacer en tus primeras 24 horas.

Error n.º 5: Abrir fragmentos fuera de los eventos de invocación 2x

Los fragmentos «Antiguos», «del Vacío» y «Sagrados» deben guardarse y abrirse únicamente durante los eventos de «2x Invocación», cuando las probabilidades de obtener objetos épicos y legendarios se duplican. Abrir fragmentos fuera de estos intervalos reduce a la mitad tu tasa de obtención de campeones a largo plazo. Los eventos «2x» se anuncian en el juego y se siguen en los foros de la comunidad; nunca gastes por impulso un fragmento sagrado fuera del periodo del evento. Este es uno de los consejos más recurrentes para Raid Shadow Legends la evolución de todo jugador experimentado’s Raid Shadow Legendsguía.

El jefe que te paga a diario: explicación del jefe de clan de Raid Shadow Legends

El jefe del clan —conocido oficialmente como el Señor de los Demonios— es uno de los principales recursos diarios en Raid Shadow Legends, y casi todos los Raid Shadow Legends La guía para principiantes pasa por alto cómo funciona realmente. Esto Raid Shadow Legends En esta guía se ofrece la versión clara.

El jefe del clan es un jefe compartido al que cada miembro del clan ataca de forma independiente cada día. No hace falta que te pongas de acuerdo con nadie – Solo tienes que unirte a un clan y atacar. Obtienes un cofre de recompensa en función del daño total que infligas con todas tus llaves diarias, y las llaves se regeneran a razón de una cada seis horas, con un máximo de dos almacenadas a la vez. Eso te da cuatro ataques gratis al día si eres constante. El jefe de clan se reinicia cada 24 horas; las llaves no utilizadas no se acumulan, por lo que los ataques perdidos suponen una pérdida definitiva de recursos.

Los cofres del jefe de clan contienen fragmentos, fragmentos del Vacío, plata, potenciadores de XP y piezas de equipamiento. Objetivo inicial: infligir el daño suficiente para poder abrir siempre, como mínimo, el cofre común en la dificultad «Brutal». – este es el primer umbral significativo para los nuevos jugadores y el primer hito que todos Raid Shadow Legends La guía para principiantes debería indicarlo explícitamente.

Para tu equipo inicial contra el jefe de clan, lleva a tu campeón inicial equipado con «Robo de vida» junto con campeones que tengan la desventaja «Reducción de ataque»; esto reduce significativamente el daño que el jefe de clan inflige a tu equipo. Añade campeones con la desventaja «Veneno» siempre que sea posible, ya que el veneno inflige un daño porcentual sobre los puntos de vida que se incrementa en función de la enorme reserva de salud del jefe de clan. Kael es el mejor personaje inicial para el jefe de clan precisamente por sus efectos negativos de veneno innatos y su capacidad para acumular varias acumulaciones de veneno por turno.

Una nota sobre la fase intermedia del juego que conviene destacar ya: una vez que llegas a esa fase, la comunidad utiliza composiciones «imbatibles» optimizadas para la velocidad que permiten a tu equipo sobrevivir indefinidamente frente al jefe. Una de las formaciones «imbatibles» más accesibles para el jefe de clan en la fase intermedia del juego tiene como núcleo a Demytha + Heiress. Por ahora, céntrate en sobrevivir y en infligir daño por veneno de forma constante. – Los equipos «imbatibles» son un objetivo para la fase central de la partida, no algo así como esto Raid Shadow Legends La guía para principiantes espera que empieces a crear desde el primer día.

Si te gusta ese ciclo de «esforzarte para conseguir recompensas diarias» y estás buscando otros RPG de combate automático similares, te va a encantar juegos comoAFK Arena que te ofrecerá las mejores opciones que merecen la pena.

Guía para principiantes de Raid Shadow Legends: Empieza tu aventura con buen pie

Hay tres aspectos que diferencian a las cuentas que superan el primer mes de las que se estancan, y esto Raid Shadow Legends La guía para principiantes los destaca como lo más importante: utiliza un enlace promocional antes de registrarte, elige a Kael como personaje inicial y ataca Jefe del clan todos los días sin excepción. Si haces esas tres cosas, ya estarás por delante de la mayoría de los jugadores novatos. Consulta una guía completa Raid Shadow Legends Consúltala con regularidad a medida que avanzas.

EstoRaid Shadow Legends Esta guía para principiantes solo sirve de algo si la pones en práctica. Los jugadores que tienen dificultades son los que leen un Raid Shadow Legends seguir la guía y, aun así, saltarse los conceptos básicos – Los enlaces promocionales caducan, los fragmentos se abren fuera de los periodos de doble recompensa y la plata desaparece del equipo que debería haberse desguazado en +4. El juego premia la paciencia y el conocimiento del sistema por encima de casi cualquier otra cosa. Aprovecha esto Raid Shadow Legends Guía para principiantes para no perder el rumbo.

Sigue estos consejos para Raid Shadow Legends en esta guía como lista de tareas para la primera semana: enlace promocional antes de crear la cuenta, Kael en la ranura inicial, código promocional en un plazo de 72 horas, Robo de vida selecciona a tu granjero principal, y Jefe del clan llaves quemadas cada día. Ahora entra en el juego, no abras todavía esos fragmentos – y volver a esto Raid Shadow Legends Guía para principiantes para cuando te quedes atascado.

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