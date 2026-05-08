¿Cómo conseguir «Wizard of Legend 2» gratis?

Si quieres saber cómo conseguir El mago de la leyenda 2 gratis, existe un método práctico y legal al que se puede recurrir ahora mismo. El mago de la leyenda 2, el juego de acción roguelite de Mago muerto, tiene un precio de24,99 $ en Steam y no ha obtenido un descuento permanente significativo desde su plena 1.0lanzamiento en2025. Snakzy, una aplicación gratuita de recompensas, te permite ganar monedas a través de ofertas dentro de la aplicación y canjearlas por un Tarjeta regalo de Steam Wallet que cubre el precio total.

Esto no es una guía sobre piratería. Los cracks, los torrents y los sitios de descarga no oficiales no son opciones válidas: son ilegales, pueden contener malware real y suponen un riesgo de bloqueo de la cuenta, además de que no proporcionan una licencia legítima. Este artículo aborda todo lo relacionado con El mago de la leyenda 2 resumen del juego, precios actuales, disponibilidad en distintas plataformas, requisitos del sistema, la guía paso a paso Snakzymétodo, unTejo alternativa con descuento, el marco legal y cinco preguntas frecuentes. Sigue leyendo para ver cómo funciona.

Información del juego Detalles Precio del juego 24,99 $ (Steam) Puntuación en Metacritic Por determinar (3 reseñas de críticos hasta la fecha); Steam: Opiniones mixtas (55 % de unas 1 900 reseñas) Género Acción, RPG — Roguelite, exploración de mazmorras, modo cooperativo, combate basado en hechizos, independiente Desarrolladores Mago muerto Editoriales Humble Games Es hora de ganar — Artículo principal ~8 horas (primera ejecución correcta) Es hora de ganar — Contenido principal + adicional unas 20 horas Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % completista ~más de 50 horas

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Cómo conseguir «El mago de la leyenda 2» gratis: descripción completa del juego

He estado haciendo un seguimiento El mago de la leyenda 2 desde que entró Steam Acceso anticipado en octubre 2024, y el texto completoLanzamiento de la versión 1.0 el 12 de junio de 2025 presentó una versión más rápida y ambiciosa que la original El Mago de la Leyenda, que vendió más de 2 millones de ejemplaresdesde su2018 estreno. La secuela está desarrollada por Mago muerto y publicado por Humble Games, con un lanzamiento simultáneo en PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S, yNintendo Switch.

ActualSteam la recepción se encuentra en Misto (un 55 % de opiniones positivas en aproximadamente 1,900 (críticas), una cifra que refleja dos bandos bien diferenciados: los seguidores de toda la vida, que esperaban un avance más notable en cuanto al contenido, y los recién llegados, atraídos por la renovación visual en 3D y la profundidad del modo cooperativo para cuatro jugadores. Metacritic aún no ha alcanzado el umbral de puntuación total (solo 3 (Las reseñas de la crítica están disponibles en el momento de escribir este artículo). Las opiniones de la crítica que sí existen se sitúan en un término medio: un crítico afirmó que «redefinía con seguridad» el original, mientras que otro consideró que «resultaba difícil recomendarlo por encima de otros roguelikes». Mi impresión tras pasar mucho tiempo con el juego es que el sistema básico de combinaciones de hechizos es realmente sólido, aunque el volumen de contenido aún no esté a la altura de los mejores del género.

El mago de la leyenda 2es unRoguelite, juego de exploración de mazmorras, modo cooperativo basado en hechizostítulo basado enUnidad, con gráficos en 3D con estilo «cel-shading» que dotan a cada tipo de hechizo elemental de una identidad propia. Las ráfagas de fuego, los campos de hielo y las cadenas de rayos se distinguen al instante, incluso en partidas caóticas de cuatro jugadores. Se calcula que el juego ha vendido más de 200 000 ejemplares en su primer mes de acceso anticipado —un buen punto de referencia para un roguelite independiente que no cuenta con el respaldo de una gran franquicia—.

With ~más de 50 horas con un contenido exhaustivo, El mago de la leyenda 2 ofrece una excelente relación calidad-precio a €24.99 — y el Snakzy Este método elimina incluso ese coste de la ecuación.

¿Cuánto cuestaEl mago de la leyenda 2¿Cuánto cuesta?

El mago de la leyenda 2cuesta24,99 $ en Steam. El juego lanzó su versión completa 1.0 versión de junio 2025 y aún no se le ha aplicado una rebaja permanente. Durante el acceso anticipado (octubre 2024hasta junio2025), el precio se mantuvo en €24.99en todo momento.

Basado enHumble Games«… en la historia editorial, suelen aparecer títulos similares en 20-30 % de descuentoduranteSteamLas principales rebajas de temporada: verano, otoño e invierno. A 30% el descuento supondría El mago de la leyenda 2 aproximadamente €17.49, aunque el momento de la venta varía y no está garantizado.

Si la corriente€24.99es un obstáculo,Snakzy te permite evitarlo por completo ganando el equivalente en Steam Crédito en la cartera por completar ofertas dentro de la aplicación – sin necesidad de esperar a que llegue una promoción.

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Disponibilidad de «El mago de la leyenda 2» en distintas plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC Por determinar (3 reseñas de críticos); Steam: Opiniones mixtas (55 %, ~1 900 reseñas) PS5 TBD Xbox TBD Interruptor TBD

El mago de la leyenda 2 está disponible en PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S, yNintendo Switch, y las cuatro versiones se lanzarán simultáneamente el 12 de junio de 2025. El juego no está disponible para las generaciones anteriores de consolas (Xbox One, PS4) o plataformas móviles.

Para elSnakzy método que se trata en esta guía, la plataforma correspondiente es Steam on PC. Snakzy las recompensas se canjean como Steam Tarjetas regalo en formato de cartera, cómo hacerlas Steam el punto de compra natural. Los jugadores de PS5, Xbox Series X|S, yNintendo Switch tendrán que comprarlos directamente a través de sus respectivas tiendas. Steam Deck En el momento de redactar este artículo, el desarrollador aún no ha confirmado oficialmente la compatibilidad.

Requisitos del sistema de El mago de la leyenda 2

El mago de la leyenda 2funciona conUnidad y está pensado para equipos de gama media asequibles – la GPU mínima es la NVIDIA GeForce GTX 1650, una tarjeta que se puede encontrar fácilmente desde 2019, lo que significa que la mayoría de los videojuegos PCLos equipos de los últimos seis años deberían cumplir los requisitos mínimos sin necesidad de actualizaciones. Los objetivos recomendados son 1080p, calidad alta a 60 fps y pide una GTX 1660o equivalente.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits CPU Intel Core i5-3570 / AMD FX-8350 Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM 8 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 1650 de 4 GB / AMD RX 470 de 4 GB NVIDIA GTX 1660 de 6 GB / AMD RX 590 de 8 GB DirectX Versión 11 Versión 11 Almacenamiento 5 GB de espacio disponible 5 GB de espacio disponible (se recomienda un SSD)

Si estás ejecutando un GTX 1060 or AMD RX 580 —en términos generales, comparable al nivel recomendado— se espera que todo vaya sobre ruedas Full HD juego con ajustes de calidad media-alta. A conexión a Internet de banda ancha Es necesario para el modo cooperativo online; el modo para un jugador está totalmente disponible sin conexión.

Mecánicas de El mago de la leyenda 2

La mecánica principal de El mago de la leyenda 2 es la configuración de la selección de hechizos. Antes de cada partida, eliges un conjunto de habilidades arcanas de una biblioteca de Más de 75 hechizos de Arcana divididos en seis elementos: fuego, hielo, rayo, tierra, aire y el nuevo Caos elemento. Cada elemento tiene un comportamiento de combate distinto: los hechizos de hielo crean zonas congeladas persistentes que ralentizan el movimiento del enemigo, los hechizos de rayo se propagan entre objetivos cercanos, y Caos Los hechizos causan más daño, pero tienen efectos secundarios impredecibles que pueden hacerte daño a ti mismo con la misma facilidad que a tus enemigos.

En las plantas de las mazmorras generadas proceduralmente, el combate es rápido y premia las cadenas de hechizos agresivas. Una secuencia típica: lanzarse en carrera contra un grupo, inmovilizarlos con un muro de tierra, seguir con una descarga de rayos que salta de un objetivo a otro, y rematar con una ola de fuego. Cada combinación abre una oportunidad para continuar, y saber aprovechar esas oportunidades es lo que marca la diferencia entre las partidas de los jugadores experimentados y los primeros fracasos. El ritmo se parece más al de un juego de lucha que al de un juego de exploración de mazmorras convencional.

Entre piso y piso, recoges reliquias: modificadores pasivos que alteran el comportamiento de tus hechizos. Una reliquia puede hacer que los hechizos de fuego dejen charcos de ignición. Otra puede prolongar la duración de la congelación del hielo en 20%. La creación de una combinación sinérgica de hechizos y reliquias constituye el núcleo estratégico del juego y da lugar a una auténtica diversidad de configuraciones: no hay dos partidas ganadoras que sean iguales.

El mago de la leyenda 2admiteModo cooperativo online para 1-4 jugadores para disfrutar de la campaña completa. En el modo cooperativo, las sinergias entre elementos crean efectos que no son posibles en el modo individual: el campo de hielo de un jugador, combinado con la cadena de rayos de otro, produce un aturdimiento de área amplia. La dimensión cooperativa es donde la profundidad del juego se nota con mayor claridad, lo que añade una verdadera rejugabilidad que va mucho más allá de la ~20 horas estimación de la campaña principal.

Características principales de El mago de la leyenda 2

✅ Más de 75 hechizos de Arcana repartidos en seis elementos: La profundidad del juego proviene de un repertorio de habilidades de fuego, hielo, rayo, tierra, aire y Caos; cada elemento se maneja de forma radicalmente diferente y recompensa a los jugadores que se especializan o combinan habilidades de forma estratégica.

✅ Combate trepidante con combinaciones de hechizos: El combate se basa en encadenamientos agresivos —fijar el objetivo con un muro de tierra, asestarle un golpe fulminante con un rayo y rematar con fuego—, lo que crea un ritmo más propio de un juego de lucha que de un juego de exploración de mazmorras convencional.

✅ Modo cooperativo online para 1-4 jugadores: La campaña completa admite hasta cuatro magos en el modo cooperativo online, y las sinergias entre elementos permiten crear combinaciones de equipo que no son posibles en el modo para un solo jugador.

✅ Secuela de un éxito de ventas con dos millones de ejemplares: El Mago de la Leyenda (2018) vendió más de 2 millones de ejemplares – El mago de la leyenda 2 amplía todos los sistemas con gráficos en 3D, una mayor personalización de los hechizos y lanzamientos simultáneos en PC, PS5, Xbox Series X|S, yNintendo Switch.

✅ Versión 1.0 completa con asistencia técnica tras el lanzamiento: Tras salir del acceso anticipado en junio 2025, El mago de la leyenda 2 se lanzó como un título completo y estable en las cuatro plataformas, con Mago muerto seguir impulsando actualizaciones impulsadas por la comunidad.

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Cómo conseguir «El mago de la leyenda 2» gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas para Android and iOS donde los usuarios ganan monedas al completar ofertas dentro de la aplicación: instalar juegos para móvil, alcanzar hitos de tiempo de juego, rellenar encuestas o ver vídeos cortos. No se requiere tarjeta de crédito ni suscripción. El modelo se basa en el tiempo: las ofertas completadas dan monedas y, una vez que se acumulan suficientes, se canjean por un Steam Tarjeta regalo en formato digital que cubre El mago de la leyenda 2‘s€24.99precio.

A continuación te explicamos cómo conseguirlo El mago de la leyenda 2 Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy — disponible de forma gratuita en iOS and Android Ver las ofertas disponibles — Las ofertas varían según la región y cambian periódicamente; elige aquellas que ofrezcan mayores ganancias en monedas o que se adapten a tu disponibilidad de tiempo Completa las ofertas para ganar monedas — cada oferta completada te da monedas Snakzy equilibrio; hacer un seguimiento del progreso hacia €24.99dentro de la aplicación Canjea tus monedas por una tarjeta regalo de Steam Wallet — una vez que tu saldo alcance el umbral requerido, retira el dinero para un €50 una carta de valor, que cubre la jugada con €25.01lo que sobra Compra «El mago de la leyenda 2» en Steam — Utiliza la tarjeta regalo y compra el juego

Para más información Bonificación de bienvenida al registrarte: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $; necesitas tener al menos este saldo para poder realizar el retiro.

La mayoría de los usuarios obtienen un beneficio superior al precio del juego tras superar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región; consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días desde la instalación. Ten en cuenta que el €35 Importe mínimo de retirada: debes alcanzar al menos ese saldo antes de poder retirar los fondos. Las ofertas y las ganancias varían según la región; la selección más amplia suele estar disponible en EE. UU., el Reino Unido y la mayor parte de Europa Occidental.

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Tejo Los precios varían: consulta la lista actualizada antes de comprar. Selecciona un producto, realiza el pago y recibe tu clave o el código de la tarjeta regalo en cuestión de minutos. Los tres métodos que se describen aquí: Snakzy (gratis, por tiempo limitado), un Tejo clave de juego (con descuento, entrega inmediata) o un Tejo tarjeta regalo (añade saldo a la cartera para una Steam (compra) — da lugar a una copia legítima de El mago de la leyenda 2.

¿Es legal… El mago de la leyenda 2 ¿Gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzyel método es100 % legal. El proceso completo funciona de la siguiente manera: Snakzy lo pagan los anunciantes y los desarrolladores de juegos para móviles que desean que los usuarios interactúen con sus productos. Snakzy te distribuye una parte de esos ingresos en forma de monedas. Tú cambias tus monedas por dinero real Steam Tarjeta regalo para el monedero: los mismos códigos que se venden en tiendas de todo el mundo. Esa tarjeta se utiliza para completar una compra oficial Steam compra. El resultado es un Steam licencia registrada en tu cuenta. Mago muerto and Humble Games reciben la totalidad de los ingresos de la transacción.

La alternativa que merece la pena abordar de forma explícita es la piratería: cracks, torrents y sitios de «descarga gratuita» que prometen El mago de la leyenda 2 fuera de las tiendas oficiales. Estas prácticas son ilegales según la ley de derechos de autor. Los instaladores no oficiales suelen contener malware —ransomware, keyloggers y programas de minería de criptomonedas integrados en archivos ejecutables falsos de los juegos—. Steam bloquea de forma permanente las cuentas en las que se detecte el uso de software pirateado. Las copias pirateadas no reciben actualizaciones y no pueden acceder a las funciones cooperativas en línea.

Snakzy es una forma legítima de conseguir El mago de la leyenda 2 sin gastar tu propio dinero, a la vez que mantienes Mago muerto indemnizado y tu Steam cuenta al corriente.

Mi opinión general sobre «Cómo conseguir» El mago de la leyenda 2Gratis

El mago de la leyenda 2 es un juego roguelite de acción muy bien elaborado, con un sistema de hechizos muy completo, una auténtica variedad de configuraciones gracias a las reliquias y un modo cooperativo que premia el juego coordinado entre ~más de 50 horas de contenido. El €24.99 el precio es razonable para Más de 75 hechizos, disponibilidad en cuatro plataformas y un servicio de asistencia activo tras el lanzamiento —pero para los jugadores que cuidan su presupuesto, El Mago de la Leyenda los aficionados que esperan a que haya rebajas, o cualquiera que tenga una lista de deseos repleta y un presupuesto limitado, Snakzy elimina por completo la barrera sin exigir ningún pago por adelantado.

El proceso es sencillo: descarga Snakzy, elige una oferta que se adapte a tu horario, aumenta tu saldo hasta superar los €35 umbral de retirada, y canjearlo por un €50 Steam Tarjeta regalo en formato monedero que se puede llevar €25.01 para tu próximo partido. Una vez que tengas esa tarjeta regalo en tu Steam cuenta, cómo obtener El mago de la leyenda 2 El envío gratuito está a solo un clic de distancia.

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