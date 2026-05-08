Wie bekommt man „Wizard of Legend 2“ kostenlos?

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Der Zauberer der Legende 2 kostenlos – es gibt bereits jetzt eine praktische, legale Möglichkeit. Der Zauberer der Legende 2, dem Action-Roguelite von Toter Magierkostet24,99 $ auf Steam und hat seit seiner vollständigen Einführung keinen nennenswerten dauerhaften Preisnachlass erhalten 1.0Start in2025. SnakzyMit dieser kostenlosen Prämien-App kannst du durch In-App-Angebote Münzen sammeln und diese gegen ein Steam-Guthabenkarte die den vollen Preis abdeckt.

Dies ist kein Leitfaden zur Piraterie. Cracks, Torrents und inoffizielle Download-Seiten kommen nicht in Frage – sie sind illegal, bergen das Risiko von echter Malware und Account-Sperren und führen nicht zu einer legitimen Lizenz. Dieser Artikel behandelt das gesamte Der Zauberer der Legende 2 Spielübersicht, aktuelle Preise, Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen, Systemanforderungen, die Schritt-für-Schritt-Anleitung SnakzyMethode, eineEibe Rabattmöglichkeiten, die rechtlichen Rahmenbedingungen und fünf häufig gestellte Fragen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie es funktioniert.

Spielinfo Details Preis des Spiels 24,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung Noch offen (bisher 3 Kritiken); Steam: Gemischt (55 % von ca. 1.900 Bewertungen) Genre Action, RPG – Roguelite, Dungeon-Crawler, Koop, zauberbasierte Kämpfe, Indie Entwickler Toter Magier Verlage Humble Games Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel ca. 8 Stunden (erster erfolgreicher Durchlauf) Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ca. 20 Stunden Spielzeit – 100 %-Komplettist ~50+ Stunden

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So bekommst du „Der Zauberer der Legende 2“ kostenlos: Vollständiger Spielüberblick

Ich habe verfolgt, Der Zauberer der Legende 2 seitdem es Dampf Early Access im Oktober 2024und die vollständigeVersion 1.0 am 12. Juni 2025 hat einen schnelleren, ambitionierteren Nachfolger des Originals auf den Markt gebracht Der Zauberer der Legende, von dem über 2 Millionen Exemplareseit seiner2018 Debüt. Die Fortsetzung wird entwickelt von Toter Magier und herausgegeben von Humble Games, mit einer vollständigen zeitgleichen Markteinführung am PC (Dampf), PS5, Xbox Series X|SundNintendo Switch.

AktuellDampf Die Rezeption befindet sich an Gemischt (55 % positiv bei etwa 1,900 (Rezensionen), eine Zahl, die zwei unterschiedliche Lager widerspiegelt: langjährige Fans, die sich einen größeren inhaltlichen Sprung erhofft hatten, und Neulinge, die von der grafischen Überarbeitung in 3D und der Tiefe des Vier-Spieler-Koop-Modus angezogen wurden. Metacritic hat die erforderliche Gesamtpunktzahl noch nicht erreicht (nur 3 (Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels liegen noch keine Kritiken vor.) Die wenigen vorhandenen Kritiken fallen gemischt aus: Ein Rezensent bezeichnete das Spiel als „selbstbewusste Neudefinition“ des Originals, ein anderer fand es „schwer, es gegenüber anderen Roguelikes zu empfehlen“. Nach ausgiebiger Spielzeit bin ich zu dem Schluss gekommen, dass das zentrale Zauber-Kombinationssystem wirklich stark ist, auch wenn der Umfang der Inhalte noch nicht ganz an die besten Vertreter des Genres heranreicht.

Der Zauberer der Legende 2ist einRoguelite, Dungeon-Crawler, zauberbasiertes Koop-SpielTitel basierend aufEinheit, mit 3D-Grafik im Cel-Shading-Stil, die jedem Elementarzaubertyp eine unverwechselbare Identität verleiht. Feuerausbrüche, Eisfelder und Blitzketten sind selbst in chaotischen Vier-Spieler-Partien sofort erkennbar. Schätzungen zufolge hat sich das Spiel über 200.000 Exemplare im ersten Monat des Early Access – ein solider Maßstab für einen Indie-Roguelite ohne große Franchise-Marke im Rücken.

With ~50+ Stunden Inhalt in aller Ausführlichkeit, Der Zauberer der Legende 2 bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis €24.99 – und die Snakzy Diese Methode eliminiert sogar diese Kosten.

Wie viel kostetDer Zauberer der Legende 2Kosten?

Der Zauberer der Legende 2kostet24,99 $ auf Steam. Das Spiel ist nun vollständig 1.0 Version im Juni 2025 und hat noch keine dauerhafte Preissenkung erfahren. Während des Early Access (Oktober 2024bis Juni2025), der Kurs blieb stabil bei €24.99durchgehend.

Basierend aufHumble Games„… in der Verlagsgeschichte tauchen vergleichbare Titel meist bei 20–30 % RabattwährendDampf„s große saisonale Schlussverkäufe – Sommer, Herbst und Winter. A 30% ein Rabatt würde Der Zauberer der Legende 2 bis zu etwa €17.49, wobei der Zeitpunkt des Verkaufs variieren kann und nicht garantiert ist.

Wenn der aktuelle€24.99ist eine Barriere,Snakzy ermöglicht es dir, dies komplett zu umgehen, indem du den entsprechenden Gegenwert in Dampf Guthaben auf dem Wallet durch abgeschlossene In-App-Angebote – kein Warten auf einen Aktionskalender erforderlich.

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Verfügbarkeit von „Der Zauberer der Legende 2“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC Noch offen (3 Kritiken); Steam: Gemischte Bewertungen (55 %, ca. 1.900 Bewertungen) PS5 TBD Xbox TBD Umschalten TBD

Der Zauberer der Legende 2 ist erhältlich unter PC (Dampf), PS5, Xbox Series X|SundNintendo Switch, wobei alle vier Versionen gleichzeitig am 12. Juni 2025. Das Spiel ist auf älteren Konsolengenerationen nicht verfügbar (Xbox One, PS4) oder mobile Plattformen.

Für dieSnakzy Für die in diesem Leitfaden behandelte Methode ist die entsprechende Plattform Dampf on PC. Snakzy Prämien werden eingelöst als Dampf Geschenkkarten im Portemonnaie, die Dampf der natürliche Kaufpunkt. Spieler auf PS5, Xbox Series X|SundNintendo Switch müssen diese direkt über ihre jeweiligen Online-Shops erwerben. Steam Deck Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurde die Kompatibilität vom Entwickler noch nicht offiziell bestätigt.

Systemanforderungen für „Der Zauberer der Legende 2“

Der Zauberer der Legende 2läuft aufEinheit und richtet sich an erschwingliche Mittelklasse-Hardware – die Mindestanforderung an die GPU ist die NVIDIA GeForce GTX 1650, eine Karte, die seit 2019, was bedeutet, dass die meisten Spiele PCGeräte der letzten sechs Jahre sollten die Mindestanforderungen ohne Aufrüstung erfüllen. Die empfohlenen Zielwerte 1080p, hohe Einstellung bei 60 Bildern pro Sekunde und fordert eine GTX 1660oder gleichwertig.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-3570 / AMD FX-8350 Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM 8 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 1650 4 GB / AMD RX 470 4 GB NVIDIA GTX 1660 6 GB / AMD RX 590 8 GB DirectX Version 11 Version 11 Lagerung 5 GB freier Speicherplatz 5 GB freier Speicherplatz (SSD empfohlen)

Wenn Sie ein GTX 1060 or AMD RX 580 – im Großen und Ganzen vergleichbar mit der empfohlenen Stufe – erwarten Sie einen reibungslosen Ablauf Full HD Gameplay bei mittleren bis hohen Einstellungen. A Breitband-Internetverbindung ist für den Online-Koop-Modus erforderlich; der Einzelspielermodus ist offline uneingeschränkt verfügbar.

Spielmechanik von Der Zauberer der Legende 2

Das zentrale Spielprinzip von Der Zauberer der Legende 2 ist die Zusammenstellung der Zauberausrüstung. Vor jedem Durchlauf stellst du dir aus einer Bibliothek von Über 75 Arkanzauber verteilt auf sechs Elemente: Feuer, Eis, Blitz, Erde, Luft und das neue Chaos Element. Jedes Element weist ein eigenständiges Kampfverhalten auf: Eiszauber erzeugen anhaltende Gefrierzonen, die die Bewegung der Gegner verlangsamen, Blitzzauber springen zwischen nahegelegenen Zielen hin und her, und Chaos Zauber schlagen härter zu, haben aber unvorhersehbare Nebenwirkungen, die dir genauso leicht schaden können wie deinen Gegnern.

In den prozedural generierten Dungeon-Ebenen verläuft der Kampf rasant und belohnt aggressive Zauberketten. Eine typische Abfolge: Man stürmt in eine Gruppe hinein, fixiert die Gegner mit einer Erdwand, lässt einen Blitzstoß folgen, der zwischen den festgehaltenen Zielen hin- und herspringt, und schließt mit einer Feuerwelle ab. Jede Kombination eröffnet neue Möglichkeiten für Folgeangriffe, und das Erkennen dieser Möglichkeiten ist es, was erfahrene Durchläufe von anfänglichen Fehlschlägen unterscheidet. Der Rhythmus ähnelt eher einem Kampfspiel als einem klassischen Dungeon-Crawler.

Zwischen den Etagen sammelst du Relikte – passive Modifikatoren, die das Verhalten deiner Zauber beeinflussen. Ein Relikt kann bewirken, dass Feuerzauber Brandherde hinterlassen. Ein anderes kann die Einfrierdauer von Eiszaubern verlängern um 20%. Der Aufbau einer synergetischen Kombination aus Zaubersprüchen und Relikten bildet den Kern der Strategie und sorgt für echte Vielfalt bei den Builds: Kein erfolgreicher Durchlauf gleicht dem anderen.

Der Zauberer der Legende 2unterstütztOnline-Koop für 1–4 Spieler für die gesamte Kampagne. Im Koop-Modus entstehen durch die Synergie verschiedener Elemente Effekte, die im Einzelspielermodus nicht möglich sind – das Eisfeld eines Spielers in Kombination mit der Blitzkette eines anderen führt zu einer großflächigen Betäubung. Gerade im Koop-Modus kommt die Tiefe des Spiels am deutlichsten zum Tragen und sorgt für einen echten Wiederspielwert, der weit über den ca. 20 Stunden Schätzung für die Hauptkampagne.

Die wichtigsten Funktionen von Der Zauberer der Legende 2

✅ Über 75 Arcana-Zauber aus sechs Elementen: Die Tiefe des Spiels beruht auf einer Vielzahl von Fähigkeiten aus den Elementen Feuer, Eis, Blitz, Erde, Luft und Chaos – jedes Element spielt sich grundlegend anders und belohnt Spieler, die sich spezialisieren oder strategisch kombinieren.

✅ Rasanter Kombinationskampf mit Zaubersprüchen: Der Kampf basiert auf aggressiven Kombos – zunächst mit einer Erdwand verankern, dann mit Blitzen zuschlagen und anschließend mit Feuer nachsetzen –, wodurch ein Rhythmus entsteht, der eher an ein Kampfspiel als an einen klassischen Dungeon-Crawler erinnert.

✅ Online-Koop für 1–4 Spieler: Die gesamte Kampagne unterstützt bis zu vier Zauberer im Online-Koop-Modus, wobei Synergien zwischen den Elementen Teamkombinationen ermöglichen, die im Einzelspielermodus nicht möglich sind.

✅ Fortsetzung eines Bestsellers mit 2 Millionen verkauften Exemplaren: Der Zauberer der Legende (2018) verkaufte sich über 2 Millionen Exemplare–Der Zauberer der Legende 2 erweitert jedes System um 3D-Grafiken, umfangreichere Anpassungsmöglichkeiten für Zaubersprüche und gleichzeitige Veröffentlichungen auf PC, PS5, Xbox Series X|SundNintendo Switch.

✅ Vollständige Version 1.0 mit aktivem Support nach der Veröffentlichung: Nach dem Ende der Early-Access-Phase im Juni 2025, Der Zauberer der Legende 2 als vollständiger, stabiler Titel auf allen vier Plattformen veröffentlicht, mit Toter Magier weiterhin auf von der Community initiierte Updates setzen.

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So bekommst du „Der Zauberer der Legende 2“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App für Android and iOS wo Nutzer Münzen verdienen, indem sie Angebote in der App abschließen: Handyspiele installieren, Spielzeit-Meilensteine erreichen, Umfragen ausfüllen, kurze Videos ansehen. Es ist keine Kreditkarte erforderlich und es besteht kein Abonnement. Das Modell ist zeitbasiert: Für abgeschlossene Angebote gibt es Münzen, und sobald man genug gesammelt hat, kann man diese gegen ein Dampf Wallet-Geschenkkarte, die Folgendes abdeckt Der Zauberer der Legende 2‘s€24.99Preis.

So geht’s Der Zauberer der Legende 2 Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen – kostenlos erhältlich unter iOS and Android Verfügbare Angebote anzeigen – Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder zu deinem Zeitbudget passen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen – Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Fortschritte verfolgen in Richtung €24.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Guthabenkarte einlösen – Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie sich den Betrag auszahlen €50 Wertkarte, die das Spiel abdeckt €25.01übrig geblieben „Der Zauberer der Legende 2“ auf Steam kaufen – Lösen Sie die Geschenkkarte ein und kaufen Sie das Spiel

Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $ – Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region – informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage ab der Installation. Beachten Sie, dass die €35 Mindestauszahlungsbetrag – Sie müssen mindestens diesen Betrag erreicht haben, bevor Sie eine Auszahlung vornehmen können. Die Angebote und Verdienste variieren je nach Region; die größte Auswahl ist in der Regel in den USA, Großbritannien und den meisten Ländern Westeuropas verfügbar.

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Eine Alternative, auf die ausdrücklich eingegangen werden sollte, ist die Piraterie: Cracks, Torrents und „Kostenloser Download“-Seiten, die versprechen, Der Zauberer der Legende 2 außerhalb offizieller Vertriebskanäle. Diese sind urheberrechtlich verboten. Inoffizielle Installationsprogramme enthalten regelmäßig Malware – Ransomware, Keylogger und Crypto-Miner, die in gefälschte Spiel-Executables eingebettet sind. Dampf Konten, bei denen die Nutzung von Raubkopien festgestellt wird, werden dauerhaft gesperrt. Raubkopien erhalten keine Updates und haben keinen Zugriff auf Online-Koop-Funktionen.

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Mein Fazit zu „How To Get“ Der Zauberer der Legende 2Kostenlos

Der Zauberer der Legende 2 ist ein gut durchdachter Action-Roguelite mit einem umfangreichen Zaubersystem, echter Charaktervielfalt durch Relikte und einem Koop-Modus, der koordiniertes Zusammenspiel belohnt ~50+ Stunden Inhalt. Der €24.99 Der Preis ist angemessen für Über 75 Zaubersprüche, Verfügbarkeit auf vier Plattformen und aktiver Support nach der Veröffentlichung – doch für preisbewusste Spieler, Der Zauberer der Legende Fans, die auf einen Ausverkauf warten, oder alle, die eine lange Wunschliste und nur begrenztes Geld haben, Snakzy beseitigt diese Hürde vollständig, ohne dass eine Vorauszahlung erforderlich ist.

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Häufig gestellte Fragen