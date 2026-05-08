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Información del juego Detalles Precio del juego 59,99 $ (Steam). Precio más bajo registrado: ~33 % de descuento, aprox. 39,99 $ Puntuación en Metacritic 80 (críticos) / 8,2 (usuarios). Steam: Muy positiva (85 % de más de 75 000 reseñas) Género Acción, Shooter: Shooter en tercera persona, Hack and Slash, Cooperativo, Warhammer 40K, Ciencia ficción Desarrolladores Saber Interactive Editoriales Focus Entertainment Es hora de ganar — Artículo principal unas 10 horas Es hora de ganar — Contenido principal + adicional unas 25 horas Tiempo necesario para conseguirlo: 100 % completista unas 60 horas

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Cómo conseguir Warhammer 40.000: Space Marine 2 gratis: descripción completa del juego

Warhammer 40.000: Space Marine 2lanzado el9 de septiembre de 2024, y enseguida se convirtió en el más vendido Warhammer el partido más importante de la historia. Saber Interactive and Focus Entertainment lanzó un juego que superó tanto las expectativas de la crítica como las comerciales: más de 4,5 millones de ejemplares vendidos en el primer mes, con un máximo de Más de 225 000 jugadores simultáneos on Steam en el momento del lanzamiento, y una puntuación en Metacritic de 80 (críticos) / 8,2 (usuarios), con el apoyo de un Steamvaloración deMuy positivo (El 85 % de más de 75 000 opiniones).

He estado siguiendo Warhammer 40.000: Space Marine 2 desde su anuncio, y los resultados justifican el interés suscitado. El juego pone a los jugadores en la piel de Teniente Demetrian Titus, un marine espacial de los Ultramarines que regresa del título original de 2011 tras un siglo de servicio en la Deathwatch. El escenario es el Warhammer 40.000 el universo en uno de sus momentos más oscuros: el Imperio del Hombre asediado por Flota Colmena Tiránida Leviatán and Marines del Caos por múltiples planetas devastados por la guerra.

La mezcla de géneros es muy acertada: juego de disparos en tercera personaEncuentro de mecánicosjuego-de-accion-y-espadasluchar en unapto-para-cooperativas conjunto de paquetes definido en el Warhammer 40K universo. La campaña ofrece aproximadamente 10 horas de contenido de la historia principal, mientras que las operaciones cooperativas y el modo multijugador competitivo alargan considerablemente la duración total del juego. Lanzamientos simultáneos en PC (Steam and Tienda de Epic Games), PlayStation 5, yXbox Series X|S Confirmar que se trata de un lanzamiento amplio y bien respaldado.

Para los fans de la Warhammer 40.000 para los fans de la franquicia o para cualquiera que se lo perdiera en su lanzamiento, las razones para hacerse con Warhammer 40.000: Space Marine 2gratis a través deSnakzy is sencillo: este es un juego con resistencia, actualizaciones posteriores al lanzamiento y una comunidad que sigue activa.

¿Cuánto cuesta Warhammer 40.000: Space Marine 2?

Warhammer 40.000: Space Marine 2cuesta€59.99 on Steam, que es el precio habitual de los juegos AAA de esta envergadura. El mínimo histórico se sitúa en aproximadamente €39.99 (con un descuento de alrededor del 33 %), visto en una ocasión anterior Focus Entertainment Rebajas de la editorial. Focus Entertainment ofrece promociones durante las principales Steam eventos de temporada, por lo que es posible que se apliquen descuentos adicionales a medida que pase el tiempo.

Incluso en€39.99 durante una rebaja, no es una cantidad insignificante. Si estás haciendo una lista de deseos larga o prefieres no esperar a que llegue un periodo de descuentos impredecible, Snakzy ofrece una forma de abarcar todo el €59.99 sin gastar tu propio dinero. El método funciona independientemente de si el juego está rebajado o no, lo que te ofrece una forma segura de conseguir Warhammer 40.000: Space Marine 2 gratis y a tu propio ritmo.

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Warhammer 40.000: Space Marine 2 — Disponibilidad en distintas plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC 80 (críticos) / 8,2 (usuarios); Steam: Muy positiva (85 % de más de 75 000 reseñas) PS5 81 (críticos) / 8,5 (usuarios) Xbox 80 (críticos) / 8,0 (usuarios)

Warhammer 40.000: Space Marine 2 está disponible en PC (Steam and Tienda de Epic Games), PlayStation 5, yXbox Series X|S. Todas las plataformas se lanzaron simultáneamente el 9 de septiembre de 2024, sin exclusivas temporales ni contenidos restringidos a tiendas concretas. El PS5 and Xbox Series X|S todas estas versiones cuentan con excelentes puntuaciones en Metacritic (81 and 80 (respectivamente), lo que garantiza una experiencia coherente en todas las plataformas.

The Snakzy Este método se aplica específicamente a la Steamversión.Snakzy canjear las recompensas como Steam Tarjetas regalo para el monedero, cómo hacerlas PC via Steam el público ideal para este enfoque. Los jugadores de consola en PS5 or Xbox Series X|S tendrían que recurrir, en su lugar, a programas de recompensas específicos para cada plataforma, ya que Snakzy Los pagos están optimizados actualmente para Steamreembolsos.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 – Requisitos del sistema

Warhammer 40.000: Space Marine 2se basa enSaber Interactive«propiedad exclusiva de» Swarm Engine, la misma tecnología que hay detrás de Guerra Mundial Z«su enorme número de enemigos. Los requisitos se centran en…» equipos de gama media y superior, con una salvedad importante: un Es obligatorio utilizar un SSD incluso con los requisitos mínimos.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits CPU AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-8600K AMD Ryzen 7 5800X3D / Intel Core i7-12700K RAM 8 GB 16 GB GPU AMD Radeon RX 580 / NVIDIA GeForce GTX 1060 de 6 GB AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 3080 DirectX Versión 12 Versión 12 Almacenamiento 75 GB de espacio disponible (se requiere un SSD) 75 GB de espacio disponible (se requiere un SSD)

La mayoría de los equipos para videojuegos de 2017 o posterior cumplirá los requisitos mínimos, y el juego es compatible con el modo cooperativo y multijugador online desde el primer momento. Para 1440p con configuración alta y trazado de rayos a 60 FPS, se aplica el nivel de GPU recomendado. El Requisitos del SSD es el aspecto más importante a tener en cuenta en cuanto al hardware a la hora de montar ordenadores de sobremesa más antiguos.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 – Mecánicas

La jugabilidad de Warhammer 40.000: Space Marine 2 se articula en torno a tres modos distintos, cada uno de los cuales contribuye de manera diferente a la experiencia global. El campaña para un jugador dura aproximadamente 10 horasy continúaTeniente Demetrian Titus a lo largo de una serie de misiones cinematográficas que abarcan múltiples mundos imperiales devastados por la guerra. La historia continúa directamente a partir del original Warhammer 40.000: Space Marine (2011), en la que Titus regresa tras un siglo de penitencia en la Deathwatch para enfrentarse tanto a Flota Colmena Tiránida Leviatán y las fuerzas de Caos.

The Swarm Engine es el elemento técnico central de la experiencia. Esta tecnología patentada Saber Interactive tecnología, perfeccionada a partir de Guerra Mundial Z, se muestracientos de enemigos tiránidos a la vez durante los enfrentamientos a gran escala. El resultado es un combate que refleja la magnitud de la Warhammer 40.000 universo: abrirse paso entre oleadas de hormagaunts antes de enfrentarse cuerpo a cuerpo a un Terminator del Caos es una secuencia de misión típica, más que una escena preestablecida.

Operaciones cooperativas para tres jugadores alargar el juego mucho más allá de la campaña, que dura aproximadamente 10 horas. Hay seis clases de Marines Espaciales disponibles: Táctico, Asalto, Vanguardia, Pesado, Francotirador y Baluarte, cada una con habilidades, armas y sistemas de progresión persistentes propios. Las misiones aumentan en dificultad a lo largo de varios niveles, lo que anima a los jugadores a dominar su clase antes de adentrarse en el contenido más difícil. El sistema de clases premia la especialización y la coordinación en equipo frente al juego en solitario.

Multijugador PvP de seis contra seis aumenta la profundidad competitiva utilizando la misma estructura de clases y el mismo sistema de progresión que el modo cooperativo. Los múltiples modos aportan variedad al formato, y la progresión compartida entre el PvP y el modo cooperativo hace que cada partida contribuya al mismo avance del personaje. En combinación con el unas 25 horas para un recorrido completo y unas 60 horas para completar el proceso, Warhammer 40.000: Space Marine 2 ofrece un amplio espacio para jugar activamente.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 – Características principales

✅ Espectáculo de Swarm Engine: Saber InteractiveEl motor Swarm Engine, exclusivo de la empresa, renderiza cientos de enemigos tiránidos al mismo tiempo, lo que hace que cada batalla a gran escala se viva como una auténtica Warhammer 40.000 una zona de guerra más que una secuencia guionizada.

✅ Campaña cinematográfica como el teniente Titus: La historia, de 10 horas de duración, continúa la trama del juego original de 2011, con una producción de primera categoría y un argumento que satisfará a los seguidores más fieles de la Warhammer 40.000franquicia.

✅ Operaciones cooperativas para tres jugadores: Seis clases distintas de Marines Espaciales, con una progresión continua y niveles de dificultad cada vez mayores, aportan al juego una rejugabilidad a largo plazo que va mucho más allá de la campaña para un jugador.

✅ Multijugador PvP de seis contra seis: Marines Espaciales contra Marines Espaciales del Caos en múltiples modos competitivos, con el mismo sistema de clases y progresión que el modo cooperativo para ofrecer una experiencia fluida.

✅ Resultados comerciales sin precedentes: Arriba4,5 millones de ejemplares vendidos durante el primer mes y Más de 225 000 jugadores simultáneos en horas punta on Steam lo convierten en uno de los estrenos de acción más importantes de 2024.

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Cómo conseguir Warhammer 40.000: Space Marine 2 gratis con Snakzy

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A continuación te explicamos cómo conseguirlo Warhammer 40.000: Space Marine 2 Gratis, paso a paso:

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Lo que debes evitar son los sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», los cracks y los torrents. Estos son ilegal. Los riesgos son graves: infecciones por malware que pueden dañar tu PC y poner en peligro tus datos personales, Steam las suspensiones de cuentas que provocan la pérdida de acceso a toda tu biblioteca de juegos, y la falta de cualquier licencia legítima. La piratería también perjudica directamente Saber Interactive, el estudio que creó Warhammer 40.000: Space Marine 2, al privar a la empresa de los ingresos que financian el desarrollo futuro y el soporte técnico tras el lanzamiento.

The Snakzy Este método garantiza que todas las partes remunerado de forma justa: tú obtienes una copia legal, el desarrollador cobra y Snakzy obtiene su comisión de los anunciantes con los que has interactuado. No hay ninguna ambigüedad jurídica en este proceso.

Mi opinión general sobre cómo conseguir Warhammer 40.000: Space Marine 2 gratis

Warhammer 40.000: Space Marine 2 es uno de los estrenos de acción más potentes de 2024. La Puntuación de Metacritic: 80, Steam‘sMuy positivo valoración de más de 75 000 jugadores, y 4,5 millones de ejemplares Las cifras de ventas del primer mes hablan por sí solas. El juego cumple con las expectativas en sus tres modos principales: un campaña cinematográfica, Operaciones cooperativas, yPvP competitivo, todo ello a un€59.99precio que elSnakzy este método puede abarcar por completo.

The Snakzy este enfoque funciona mejor para jugadores con un presupuesto ajustado, los jugadores que prefieren ganarse los artículos de una larga lista de deseos en lugar de pagarlos a precio de lanzamiento, y cualquiera que no quiera esperar meses a una oferta que quizá nunca llegue. Descargar Snakzy, elige una oferta muy ventajosa, acumula saldo a lo largo de varias sesiones y canjea tu tarjeta regalo al finalizar la compra. Así es exactamente como conseguir Warhammer 40.000: Space Marine 2 gratis: gana el crédito y utilízalo en Steam, y empieza a jugar.

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