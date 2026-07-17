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Si estás buscando cómo conseguir GTA 5 gratis, estás ante uno de los juegos más jugados de Vapor, con más de215 millones ejemplares vendidos en todo el mundo. Grand Theft Auto V actualmente se sitúa en €29.99 on Vapor, lo que lo pone fuera del alcance de los jugadores con un presupuesto ajustado que se perdieron las rebajas anteriores. Esta guía explica dos formas de conseguir una copia legal: una opción con descuento a través de Tejo y una ruta sin coste alguno a través de Snakzy.

La primera opción es Tejo, un mercado digital de confianza en el que Grand Theft Auto V Las llaves están disponibles a partir de aproximadamente €9.50, lo que supone un ahorro de unos 68% fuera de la página oficial Vapor precio. El segundo es Snakzy, una aplicación móvil gratuita de recompensas en la que se ganan monedas al completar ofertas y se pueden canjear por un Vapor tarjeta regalo, pago €0 de su propio bolsillo. Ambos métodos son 100 % legal y dar lugar a una situación permanente y legítima Vapor licencia. Sigue leyendo para ver cómo funciona cada una de ellas en detalle.

Información del juego Detalles Precio del juego 29,99 $ (Steam) Puntuación en Metacritic 97/100 según la crítica / 7,9/10 según los usuarios (PC) Género Acción y aventura / Mundo abierto / Juego de mundo abierto de temática criminal Desarrolladores Rockstar North Editoriales Rockstar Games / Take-Two Interactive Tiempo a batir — Artículo principal ~32 horas de media Tiempo para completar el juego — Contenido principal + adicional unas 50 horas de media Tiempo para completar el juego — 100 % completista ~84 horas (logro «Delincuente reincidente»)

Cómo conseguir Grand Theft Auto V gratis: descripción general completa del juego

Grand Theft Auto Vtiene un97/100 puntuación de la crítica en PC Metacritic, lo que lo convierte en uno de los videojuegos mejor valorados que se han reseñado jamás en la plataforma. Esa cifra por sí sola ya dice mucho. 215 millones de ejemplares Las ventas registradas en todas las plataformas desde su lanzamiento lo dicen todo. Es uno de los dos únicos juegos de la historia que han superado la barrera de los 200 millones de copias, junto con Minecraft, Grand Theft Auto V ha sobrevivido a generaciones de consolas, ciclos de precios y cambios en los gustos de los jugadores para seguir siendo un auténtico clásico en Vapor más de una década después de su lanzamiento.

Llevo años haciendo un seguimiento de la perdurabilidad de este juego, y el momento álgido Vapor recuento de concurrentes o más 106 000 jugadores El hecho de que haya pasado ya mucho tiempo desde la ventana de lanzamiento original es una señal clara. Se trata de demanda real, no de nostalgia. La llegada del PC La Edición Mejorada, lanzada el 4 de marzo de 2025, incorporó reflejos con trazado de rayos, compatibilidad nativa con 4K, audio 3D y tiempos de carga más rápidos como actualización gratuita para los propietarios actuales, lo que renovó el título para una nueva generación de jugadores.

Grand Theft Auto V Es un juego de acción y aventuras de mundo abierto creado con el motor RAGE de Rockstar, ambientado en la ciudad ficticia de Los Santos —una versión satírica de Los Ángeles— y en el extenso condado de Blaine que la rodea. La estructura con tres protagonistas —Franklin, Michael y Trevor, entre los que se puede cambiar en tiempo real— fue una de las decisiones de diseño más ambiciosas de la serie en el momento de su lanzamiento, y sigue siendo válida hoy en día.

Desarrollado por Rockstar North en Edimburgo a lo largo de unos cinco años, con un presupuesto combinado de desarrollo y marketing de 265 millones de dólares, Grand Theft Auto V fue el videojuego más caro jamás creado en el momento de su lanzamiento. El reconocimiento como «Juego del Año» otorgado por IGN, GameSpot, Game Informer y Spike VGX en 2013 confirmó la magnitud de lo que Rockstar había logrado. Ese reconocimiento sigue vigente en 2026, con Grand Theft Auto OnlinecorriendoMás de 40 actualizaciones importantes de contenido gratuito y aproximadamente 22 millones de jugadores activos al mes.

¿Cuánto cuesta Grand Theft Auto V?

Grand Theft Auto Vcuesta€29.99 on Vapor tanto para la Legacy Edition como para la Enhanced Edition. No hubo descuento de lanzamiento cuando salió la Enhanced Edition en marzo de 2025. Rockstar y Take-Two suelen ofrecer Entre un 40 % y un 60 % de descuento descuentos durante VaporLas principales rebajas de temporada, que se celebran entre dos y tres veces al año. El precio más bajo confirmado VaporEl precio es de€14.99, registrado durante el lanzamiento de la Edición Mejorada en marzo de 2025 y de nuevo durante las rebajas de verano de 2025. El mínimo histórico absoluto fue que fuera gratis: Epic Games Store regaló Grand Theft Auto V en mayo de 2020, como promoción puntual.

On Tejo, Vapor Las claves se enumeran a partir de aproximadamente €9.50, más o menos68% fuera de la página oficial Vapor precio. Para cualquiera que esté buscando la forma de conseguir GTA 5 gratis a través de Snakzy, el método omite el actual Vapor el precio total y los gastos €0de su propio bolsillo.

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Disponibilidad de «Grand Theft Auto V» en distintas plataformas

Plataforma Puntuación en Metacritic PC 97/100 según los críticos / 7,9/10 según los usuarios PS5 ~80/100 según los críticos / 3,2/10 según los usuarios Xbox N/A Interruptor N/A

Grand Theft Auto V está disponible en PC via Vapor y el Rockstar Games Launcher, PlayStation 4, PlayStation 5 (Edición mejorada, actualización gratuita desde la PS4(copia),Xbox One, yXbox Series X|S (Edición mejorada, actualización gratuita desde la Xbox One (copia). Existen versiones anteriores del original PS3 y Xbox 360. No hay Nintendo Switch versión web y sin versión móvil.

The PC La Edición Mejorada salió a la venta el 4 de marzo de 2025 como un producto independiente Vapor SKU (ID de la aplicación: 3240220), disponible como actualización gratuita para los actuales propietarios de la versión Legacy. Nunca se lanzó ningún contenido descargable para un solo jugador después de que Rockstar cancelara oficialmente todas las expansiones previstas en 2017. GTA Online sigue recibiendo actualizaciones gratuitas. El Snakzy El método descrito en esta guía se aplica a la Steam para PCversión.

Requisitos del sistema para Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V funciona con el motor RAGE, que ofrece una amplia compatibilidad con distintos tipos de hardware. La mayoría de los videojuegos PCLos modelos fabricados a partir de 2010 pueden funcionar con la configuración mínima, mientras que las funciones de trazado de rayos y 4K nativo de la Enhanced Edition se benefician de una GPU de gama media o superior.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 7/8.1/10 de 64 bits Windows 10/11 de 64 bits CPU Intel Core 2 Quad Q6600 a 2,40 GHz / AMD Phenom 9850 a 2,5 GHz Intel Core i5-3470 a 3,2 GHz / AMD FX-8350 a 4 GHz RAM 4 GB 8 GB GPU NVIDIA 9800 GT 1 GB / AMD HD 4870 1 GB NVIDIA GTX 660 de 2 GB / AMD HD 7870 de 2 GB Almacenamiento 72 GB de espacio disponible 72 GB (se recomienda SSD)

Los equipos de gama media de los últimos años permiten disfrutar sin problemas de una experiencia de juego estándar. Instalación en un SSD reduce notablemente los tiempos de carga, lo cual resulta especialmente relevante para las sesiones de GTA Online.

Mecánicas de Grand Theft Auto V

La campaña gira en torno a tres protagonistas entre los que se puede cambiar en tiempo real durante el modo de exploración libre y en momentos concretos de las misiones. Franklin Clinton Es un chulo callejero del sur de Los Santos cuya habilidad especial permite ralentizar el tiempo mientras conduce. Michael De Santa es un atracador de bancos jubilado que vive bajo el programa de protección de testigos y cuya habilidad le permite activar el «bullet-time» durante los tiroteos. Trevor Philips, un antiguo piloto militar convertido en agente violento, entra en un modo de furia resistente a los daños que amplifica tanto su resistencia como su potencia. El contraste entre los tres impulsa la narrativa a lo largo de 69 misiones de la historia principal.

Misiones de atraco son el eje central estructural de Grand Theft Auto V. Los jugadores eligen una estrategia —normalmente, «ruidosa» o «silenciosa»—, reclutan a los miembros de la tripulación de entre un grupo de especialistas y adquieren vehículos y equipamiento por adelantado. La calidad de la tripulación influye directamente en la recompensa y la dificultad de la misión. Estas operaciones a gran escala siguen siendo algunas de las secuencias más ambiciosas desde el punto de vista técnico de la serie.

Progresión se desarrolla a través de la acumulación de dinero en efectivo y la adquisición de activos. Los jugadores compran propiedades, negocios, armas, vehículos y ropa en las tres cuentas de los protagonistas. Una mecánica de mercado de valores, que se controla a través de las misiones de asesinato de Lester, añade una dimensión financiera exclusiva de la serie, lo que permite a los jugadores invertir antes y después de los acontecimientos clave de la historia.

Finalización completa en el Delincuente reincidente Este nivel requiere aproximadamente 84 horas: todas las misiones principales, 20 encuentros con «Strangers and Freaks», 42 actividades de «Hobbies and Pastime», 14 eventos aleatorios y 16 tareas diversas. GTA Online es un componente multijugador independiente y prácticamente infinito con más de 40 actualizaciones importantes de contenido gratuito desde 2013, y que actualmente atiende a aproximadamente 22 millones de jugadores activos al mes.

Características principales de Grand Theft Auto V

✅ Alternancia entre tres protagonistas: Los jugadores pueden alternar libremente entre Franklin, Michael y Trevor en tiempo real durante el modo de exploración libre, y cada personaje aporta una habilidad especial y una trama propias que transforman la forma de jugar y la experiencia en el mundo abierto.

✅ Misiones de atraco con múltiples estrategias: Las misiones de atraco del juego permiten a los jugadores elegir entre un enfoque llamativo o sigiloso, contratar a miembros del equipo con diferentes habilidades y adquirir el equipo necesario con antelación, y los resultados económicos dependen directamente de la calidad de la planificación.

✅ Un mundo abierto enorme: Los Santos y el condado de Blaine conforman uno de los mapas de mundo abierto más grandes y detallados jamás creados en el momento del lanzamiento, lo que anima a explorar desde los barrios de rascacielos hasta las tierras baldías del desierto, pasando por zonas accesibles del fondo marino.

✅ GTA Online con servicio en línea permanente: El modo multijugador ha recibido más de 40 actualizaciones importantes de contenido gratuito desde 2013, con nuevos atracos, vehículos, negocios y modos de juego que mantienen más o menos 22 millones de jugadores activos al mes se puso en marcha más de una década después de su lanzamiento.

✅ Edición mejorada para PC (2025): La actualización gratuita para los usuarios actuales de PC Los propietarios lanzaron la actualización el 4 de marzo de 2025 e incorporaron reflejos con trazado de rayos, compatibilidad nativa con 4K, audio 3D y una carga más rápida, lo que ha permitido que un juego de hace 12 años se ajuste a los estándares visuales actuales.

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Cómo conseguir Grand Theft Auto V gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas en la que se ganan monedas al completar ofertas, como jugar a juegos para móvil, descargar aplicaciones y rellenar encuestas. No se requiere tarjeta de crédito en en cualquier momento. Esto es unmodelo de inversión de tiempo: a cambio de dedicar tiempo a las ofertas de los socios, obtienes monedas que se convierten en dinero real Vapor valor de la tarjeta regalo.

A continuación te explicamos cómo conseguir Grand Theft Auto V Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy – disponible de forma gratuita para iOS y Android Explora las ofertas disponibles – Las ofertas varían según la región y cambian periódicamente; elige aquellas que ofrezcan mayores premios en monedas o que se ajusten a tus intereses. Completa las ofertas para ganar monedas – cada oferta completada te da monedas que se añaden a tu Snakzy equilibrio; hacer un seguimiento del progreso hacia €29.99dentro de la aplicación Canjear monedas por una tarjeta regalo de Steam – en cuanto tu saldo alcance el umbral requerido, canjéalo por una tarjeta regalo por valor de €29.99o más Compra Grand Theft Auto V en Steam – canjear la tarjeta regalo y realizar la compra

Un consejo Bonificación de bienvenida disponible al registrarte: consulta la aplicación para conocer la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $. Debes tener al menos este saldo para poder realizar el retiro.

La mayoría de los usuarios obtienen un superávit superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 díasde instalarSnakzy. Ten en cuenta que el Umbral mínimo de pago de 35 dólares Esto se aplica antes de tu primer canje. Las ofertas y la disponibilidad varían según la región, así que comprueba qué ofertas están disponibles en tu país antes de comprometerte con ninguna.

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Consigue «Grand Theft Auto V» más barato con Eneba

No todos los lectores quieren esperar a que se acumulen las monedas. Tejo es un mercado digital de confianza que ofrece Grand Theft Auto V Vapor claves de aproximadamente €9.50, más o menos68% por debajo del oficial Vaporprecio de€29.99, lo que supone un ahorro de unos €20.49 fuera de la lista estándar. La clave se canjea directamente en Vapor a través del proceso estándar de introducción del código, lo que te proporciona una licencia permanente y válida, idéntica a la que se obtiene al adquirirla directamente Vapor compra. Para aquellos lectores que prefieran hacerse con el juego hoy mismo en lugar de ir acumulando saldo en una tarjeta regalo, Tejo ofrece una alternativa sencilla.

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Si prefieres ingresar fondos directamente en tu Vaporcuenta,Tejo También tiene tarjetas regalo con descuento —aquí está la tarjeta más parecida de las anteriores— Grand Theft Auto VEl precio de «.

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Tejo Los precios pueden variar, así que comprueba el precio actual antes de realizar la compra. El proceso es sencillo: selecciona el producto, realiza el pago y recibe al instante tu clave o el código de la tarjeta regalo. Las tres opciones te permiten obtener una copia legítima y permanente de Grand Theft Auto V: Snakzy (gratis, requiere tiempo), un Tejo clave de juego (con descuento, entrega inmediata) o un Tejo Vapor tarjeta regalo (añade saldo a tu Vapor (monedero para una compra en una tienda oficial).

¿Es legal conseguir «Grand Theft Auto V» gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzyEl método es100 % legal. El proceso funciona de la siguiente manera: Snakzy te recompensa por el tiempo que dedicas a participar en ofertas de juegos para móvil, otorgándote monedas como recompensa. Esas monedas las canjeas por un Vapor tarjeta regalo en el Snakzy marketplace. Utilizas esa tarjeta regalo para comprar Grand Theft Auto V según la página oficial Vapor tienda. Rockstar North recibe el pago íntegro y tú obtienes una licencia permanente vinculada a tu Vapor cuenta, igual que cualquier compra habitual en una tienda. Ninguna parte de este proceso implica piratería, robo de claves, devoluciones de cargo ni actividades en el mercado gris.

Sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», las versiones pirateadas y los torrents son un tema totalmente distinto. Descargar una copia pirateada de Grand Theft Auto V constituye una infracción ilegal de los derechos de autor en la mayoría de las jurisdicciones y conlleva graves riesgos, entre ellos el malware que puede dañar tu sistema, así como la pérdida permanente Vapor suspensiones de cuentas y la pérdida de acceso a GTA Online. Rockstar North, el estudio de Edimburgo que ha dedicado años a desarrollar este juego, pierde ingresos cada vez que circula una copia sin que se haya pagado por ella.

Snakzy mantiene toda la transacción dentro del sistema oficial Vapor ecosistema. Al final, se obtiene una licencia clara y los desarrolladores cobran.

Mi opinión general sobre cómo conseguir Grand Theft Auto V gratis

Grand Theft Auto V se merece todas las recomendaciones: un 97/100 Puntuación en Metacritic: PC, 215 millones ejemplares vendidos, más de una década de actualizaciones activas de GTA Online y una versión mejorada gratuita PC Actualización de la edición en 2025 que incorporó el trazado de rayos y la resolución 4K nativa. Se ha mantenido vigente 106,000 número máximo de jugadores simultáneos en Vapor mucho después de su lanzamiento, lo que indica una demanda sostenida en el mercado real, en lugar de que el título se mantenga gracias a un impulso anterior.

The Snakzy Este método ofrece una forma legítima de conseguirlo sin gastar tu propio dinero. Descargar Snakzy, busca una oferta con muchas monedas en tu zona, ve acumulando saldo para el Umbral mínimo de pago de 35 dólares, y utiliza el resultado Vapor una tarjeta regalo para comprar el juego de forma oficial. El proceso es sencillo, la licencia es permanente y los desarrolladores reciben el pago íntegro.

Si todavía no sabes cómo conseguir GTA 5 gratis, Snakzy Es por ahí por donde hay que empezar hoy.

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