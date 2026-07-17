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Si quieres saber cómo conseguir Detroit: Become Human gratis, la forma más sencilla es Snakzy, una aplicación de recompensas de Eneba que ofrece pagos Vapor tarjetas regalo por completar ofertas. Detroit: Become Humanse vende por€39.99 on Vapor, un precio que se ha mantenido desde el PC Lanzamiento. El thriller sobre androides de Quantic Dream, en el que las decisiones del jugador marcan el rumbo, ha acumulado más de 9 millones de ejemplares vendidosa lo largo dePS4 and PCy unMuy positivo Vaporvaloración.

Esta guía esno se trata de piratería. Las páginas de descarga no oficiales, los cracks y los torrents conllevan riesgos reales: malware, Vapor suspensiones de cuentas y ninguna licencia válida. El Snakzy Este método te permite obtener un verdadero Vapor una tarjeta regalo que puedes canjear por una copia oficial. A continuación, te explico todo lo que necesitas saber sobre el juego: descripción general, precios, plataformas, requisitos del sistema y el Snakzy paso a paso, un Tejo alternativa con descuento, legalidad y una breve sección de preguntas frecuentes. Sigue leyendo.

Información del juego Detalles Precio del juego 39,99 $ (Steam). Precio mínimo histórico: ~75 % de descuento, unos 9,99 $ Puntuación en Metacritic 78 críticas / 8,0 valoraciones de usuarios; Steam: «Muy positivo» (90 % de más de 40 000) Género Aventura, drama interactivo, narrativa, las decisiones importan, cinematográfico, ciencia ficción, con una historia rica Desarrolladores Quantic Dream Editoriales Quantic Dream, Sony Interactive Entertainment (PS4) Es hora de ganar (Historia principal) ~10 horas Tiempo de juego (principal + extra) ~15 horas Tiempo para conseguir (100 % de finalización) ~30 horas

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Cómo conseguir «Detroit: Become Human» gratis: descripción general completa del juego

He estado haciendo un seguimiento de Detroit: Become Humandesde suLanzamiento de la PS4 el 25 de mayo de 2018, y elVaporpublicado el18 de junio de 2020 por fin la dio a conocer al gran público que siempre se había merecido. La aventura cinematográfica de Quantic Dream obtuvo 78 en Metacritic con un clima mucho más cálido Valoración de los usuarios: 8,0, y elVaporse sitúa enMuy positivoa lo largo deMás de 40 000 opiniones. Esa diferencia entre la acogida de la crítica y la de los usuarios es reveladora. Los críticos la consideraron una película con QTE, mientras que los jugadores la vivieron como una novela con ramificaciones que ellos mismos iban creando en tiempo real, elección a elección.

Lo que hace que este juego destaque no son los combates espectaculares ni la magnitud de su mundo abierto, sino el enorme alcance de las consecuencias. Tres protagonistas, docenas de finales con ramificaciones, y decisiones de los jugadores que pueden provocar la muerte definitiva de los personajes en pleno desarrollo de la historia. Detroit, Míchigan, en 2038 es una ciudad de un futuro próximo en la que los androides actúan como mano de obra de clase baja y está surgiendo un movimiento en defensa de los derechos de los androides. Los temas de la conciencia, la libertad y la identidad marcan el hilo conductor del juego a lo largo de todos los capítulos, y pocos juegos se acercan a su riqueza emocional.

En cifras, Detroit: Become Human se ha desplazado hacia 9 millones de ejemplaresa lo largo dePS4 and PC, lo que lo convirtió en el mayor éxito comercial de Quantic Dream. Los aficionados a Lluvia intensa, Beyond: Two Souls, Hasta el amanecer, o cualquier persona a la que le atraiga el Blade Runner A quienes les guste la estética, esto les parecerá una compra obvia.

¿Cuánto cuesta «Detroit: Become Human»?

On Vapor, Detroit: Become Humancostes€39.99, el mismo precio que ha tenido desde el Lanzamiento para PC en 2020. Ese precio es razonable para un juego que cumple con lo prometido ~10 horas de historia principal, múltiples ramificaciones que merece la pena volver a jugar, y alrededor de 30 horas para una partida en la que se completa todo al 100 %. Históricamente, Vapor Las rebajas han hecho que el precio baje hasta aproximadamente €9.99 como mínimo, más o menos un 75 % de descuento, aunque esos recortes drásticos no son frecuentes y suelen coincidir con grandes Vaporcampañas de rebajas.

Puedes esperar descuentos más reducidos durante Vapor Rebajas de verano, rebajas de otoño y rebajas de invierno, siendo los descuentos más importantes los que suelen coincidir con los hitos de las editoriales o los aniversarios de las franquicias. Si prefieres no esperar a que llegue el periodo de rebajas, el Snakzy Este método abarca el €39.99 el precio completo.

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Detroit: Become Human — Disponibilidad por plataformas

Plataforma Puntuación en Metacritic PC 78 de los críticos / 8,0 de los usuarios PS4 78 de los críticos / 8,3 de los usuarios PS5 Compatible con versiones anteriores

Detroit: Become Human está disponible en PC(víaVapor y Epic Games Store), PS4, y se puede jugar sin problemas en PS5 gracias a la compatibilidad con versiones anteriores. Hay No hay versión para Xbox and no hay versión para Nintendo Switch, porque el partido fue un PlayStation exclusiva para consola antes de su PClanzamiento.Steam Deck La compatibilidad está clasificada como «Jugable», por lo que también podrás llevarte contigo toda la historia de Detroit allá donde vayas. Porque Snakzy Las recompensas se canjean por Vapor tarjetas regalo, las Vapor PC Esta versión es la opción más lógica para adquirir este método.

Requisitos del sistema para «Detroit: Become Human»

Detroit: Become Humanfunciona en elMotor propio de Quantic Dreamy utilizaVulkan 1.1 on PC. No es un juego que exija mucho al ordenador. Un equipo de gama media lo ejecuta sin problemas a Mil ochocientos diez píxeles, y las especificaciones recomendadas tienen como objetivo 1080p, calidad alta a 60 FPS, con compatibilidad con 4K en las tarjetas gráficas de gama alta.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits CPU Intel Core i5-2300 / AMD FX-8350 Intel Core i7-6800K / AMD Ryzen 7 1800X RAM Ocho gigabytes 12 GB GPU NVIDIA GTX 780 / AMD Radeon HD 7950 (3 GB de VRAM) NVIDIA GTX 1080 / AMD RX Vega 64 Almacenamiento 55 GB de espacio disponible 55 GB de espacio disponible DirectX Versión 11 Versión 11

Los requisitos mínimos son generosos. Un portátil para videojuegos de hace seis años con un GTX 1060 superará el nivel recomendado sin problemas. El Instalación de 55 GB es la consideración práctica más importante, ya que las texturas de alta resolución y los recursos cinematográficos prerenderizados consumen mucho espacio rápidamente. Se requiere una GPU compatible con Vulkan 1.1, por lo que las tarjetas gráficas integradas más antiguas tendrán dificultades.

Detroit: Become Human — Mecánicas del juego

El bucle principal se estructura en torno a tres protagonistas entrelazados. Connor es un androide detective que persigue a los desviados junto al teniente Hank Anderson. Kara es una androide doméstica que huye de su dueño maltratador y protege a una niña llamada Alice. Markus es un androide cuidador que se convierte en el líder de una revolución androide. Cada capítulo alterna entre ellos, y cada uno termina con un diagrama de flujo que te muestra qué ramificaciones has tomado y cuáles te has perdido por completo.

La jugabilidad alterna entre Secuencias de acción basadas en QTE, escenas de investigación en el que se analizan las pruebas a cámara lenta, y momentos de diálogo donde la rueda de respuesta gira más rápido de lo que resulta cómodo. Las opciones están ponderadas. Una respuesta vacilante, una indicación que se pasa por alto o una sola señal mal interpretada pueden acabar para siempre con un personaje principal. El juego no reinicia a ese personaje. La historia sigue avanzando, y Markus puede estar liderando una revolución pacífica en un capítulo y un levantamiento violento en el siguiente.

El desarrollo de la historia depende totalmente de tus decisiones. Hay docenas de finales distintos, y el diagrama de flujo al final de cada capítulo está pensado expresamente para que vuelvas a jugar. Cada partida dura aproximadamente 10 horas, y una partida en la que se intente completar todo, con el objetivo de ver todos los finales y todas las escenas que se pueden pasar por alto, se acerca más a 30 horas. La rejugabilidad es muy alta porque las ramificaciones no son meramente estéticas. Se trata de verdaderas divergencias en la historia, con escenas cinemáticas diferentes, personajes secundarios distintos y protagonistas supervivientes totalmente distintos.

Detroit: Become Human — Características principales

✅ Tres historias de protagonistas entrelazadas: Connor, Kara y Markus tienen cada uno su propia trama, y sus caminos se cruzan en momentos que dependen totalmente de tus decisiones.

✅ Docenas de finales con ramificaciones: cada decisión cuenta, los personajes pueden morir de forma definitiva y el sistema de diagramas de flujo te muestra claramente lo que te has perdido en cada capítulo.

✅ 90 % de opiniones muy positivas en Steam: elPC aceptado por la comunidad Detroit: Become Humancon más de40 000 opiniones positivas, lo que lo sitúa entre los títulos más aclamados de Quantic Dream.

✅ Calidad de la producción cinematográfica: la captura de movimiento completa, con actores como Jesse Williams (Anatomía de Grey), Bryan Dechart y Valorie Curry, ofrece escenas con calidad de Hollywood de principio a fin.

✅ 9 millones de ejemplares vendidos: un gran éxito comercial en PS4 and PC, lo que demuestra que los videojuegos centrados en la narrativa pueden competir con los grandes éxitos de acción en cuanto a espacio en las estanterías e ingresos.

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Cómo conseguir «Detroit: Become Human» gratis con Snakzy

Snakzy is Tejo«La aplicación de recompensas gratuita para Android and iOSque da beneficiosVapor, PlayStation, Xbox, yNintendo eShop tarjetas regalo a cambio de completar ofertas dentro de la aplicación. Sin tarjeta de crédito. Sin suscripción. Sin compra. El modelo se basa en «tiempo a cambio de monedas»: instala juegos gratuitos para móvil, alcanza hitos en los títulos de nuestros socios, completa encuestas breves y ve vídeos promocionales. Una vez que alcances el Pago mínimo de 35 dólares, tus monedas se convierten en un verdadero Vapor tarjeta regalo procedente de la misma cadena de suministro Tejo vende todos los días.

Aquí está elSnakzyproceso para conseguirDetroit: Become Human gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy disponible de forma gratuita en iOS and Android a través de la App Store y Google Play. Explora las ofertas disponibles Las ofertas varían según la región y la recompensa; elige la que mejor se adapte a tu disponibilidad de tiempo, desde encuestas rápidas hasta ofertas por hitos de varios días en juegos para móvil. Completa las ofertas para ganar monedas Cada oferta completada te da monedas que se añaden a tu Snakzy monedero; sigue tu progreso hacia el €39.99 objetivo dentro de la aplicación. Canjear monedas por una tarjeta regalo de Steam En cuanto tu saldo alcance el umbral, retira el dinero para un Vapor tarjeta regalo por valor de €39.99o más. Compra «Detroit: Become Human» en Steam canjea la tarjeta regalo en tu Vapor Wallet y compra el juego.

Un consejo Hay un bono de bienvenida disponible al registrarte; consulta la aplicación para ver la oferta actual.

El umbral mínimo de retirada es de €35 , necesitas tener al menos este saldo para canjearlo.

, necesitas tener al menos este saldo para canjearlo. The €50 Vaporfundas para tarjetasDetroit: Become Human‘s €39.99 with €10.01 para una compra futura.

Vaporfundas para tarjetasDetroit: Become Human‘s with para una compra futura. Las tasas de ganancia varían según la región; consulta qué ofertas hay disponibles en tu país.

De media,Snakzy los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días desde la instalación. Los resultados varían en función de tu región y de las ofertas disponibles en ese momento. El Pago mínimo de 35 dólares Esto sigue siendo válido, y deberías comprobar que lo que aparece en el «offerwall» de tu país sea correcto antes de dar por hecho un plazo concreto para Detroit: Become Human.

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Si prefieres no esperar a acumular Snakzyesquinas,Tejo es una plataforma de confianza para productos con descuento Vapor claves. El oficial VaporEl precio es de€39.99, yTejo Los anuncios suelen oscilar entre 5 y 12 dólares, lo que te permite ahorrar hasta aproximadamente 87% desactivada. La clave es una licencia permanente válida, canjeada en tu Vapor se contabiliza de la misma forma que una compra directa a Valve. Tejo Los precios varían en función de la oferta, la región y el vendedor, por lo que el anuncio en tiempo real es la fuente de información más fiable el día en que lo consultes. Esta opción es la más adecuada si quieres Detroit: Become Human en tu biblioteca y tienes unos cuantos dólares para gastar.

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El proceso enTejo Es muy sencillo: elige un producto, paga, recibe una clave de juego o un código de tarjeta regalo por correo electrónico y canjéalo en Vapor. Tanto si te decantas por Snakzy (gratis, requiere tiempo), un Tejo clave de juego (con descuento, entrega inmediata) o un Tejo tarjeta regalo (añade saldo a la cartera para una Vapor (compra), las tres opciones dan como resultado una copia legítima de Detroit: Become Humanvinculado a tuVaporcuenta.

¿Es legal conseguir «Detroit: Become Human» gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzyEl método es100 % legal. El funcionamiento es muy sencillo. Tienes que completar ofertas, Snakzy te ingresa monedas en tu monedero, y tú canjeas esas monedas por un Vapor tarjeta regalo, y utilizas esa tarjeta regalo para realizar una compra oficial Vapor compra. El resultado final es idéntico al de cualquier compra en una tienda: una licencia permanente vinculada a tu Vapor cuenta, acceso completo a las actualizaciones, y Quantic Dream cobra a través de los canales habituales Vapor canales de ingresos.

El camino que hay que evitar es el que promete la piratería. Los sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», los cracks y los torrents son ilegales., y conllevan riesgos reales: una infección por malware que puede poner en peligro tu PC, Vapor suspensiones de cuentas por utilizar software no autorizado y por carecer de licencia válida. El estudio que creó Detroit: Become Human, Quantic Dream, es la parte perjudicada por la piratería. Han dedicado años a sesiones de captura de movimientos, al desarrollo de guiones con ramificaciones y al desarrollo de un motor propio a medida.

The Snakzy Este método es una forma legítima de conseguir Detroit: Become Human Gratis. Apoyas al desarrollador con una compra real, al tiempo que mantienes tu propio dinero en tu cuenta bancaria.

Mi opinión general sobre cómo conseguir «Detroit: Become Human» gratis

Detroit: Become Humanmerece la pena€39.99. El78 (críticos) / 8,0 (usuarios) en Metacriticdiferencial,Una experiencia muy positiva en Steamvaloración enMás de 40 000 opiniones, y9 millones de ejemplares vendidos hablan por sí mismos. La narrativa ramificada, los tres protagonistas y las docenas de finales ofrecen algo que la mayoría de los juegos centrados en la acción nunca se atreven a intentar. Los jugadores que cuidan su presupuesto, cualquiera que tenga una lista de deseos repleta y los jugadores que no quieran esperar a un juego profundo Vapor en oferta son los que mejor se adaptan a la Snakzyenfoque.

Los siguientes pasos prácticos son sencillos. Descargar Snakzy, busca una oferta que te ofrezca una buena remuneración por tu tiempo y aumenta tu saldo hasta superar los €35 umbral, y canjearlo por un Vapor una tarjeta regalo con saldo suficiente para cubrir el €39.99 precio. Una vez que tengas esa tarjeta regalo en tus manos, ¿cómo puedes conseguir Detroit: Become Human«gratis» es solo unVaporAdelante, pasa por caja.

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Preguntas frecuentes