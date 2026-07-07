Wie bekommt man „Detroit: Become Human“ kostenlos?

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Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Detroit: Become Human kostenlos, der einfachste Weg ist Snakzy, eine Prämien-App von Eneba, die Auszahlungen vornimmt Dampf Geschenkgutscheine für die Teilnahme an Angeboten. Detroit: Become Humankostet€39.99 on Dampf, ein Preis, der seit dem PC Veröffentlichung. Der von Entscheidungen geprägte Android-Thriller von Quantic Dream hat bereits über 9 Millionen verkaufte Exemplarequer durchPS4 and PCund einSehr positiv DampfBewertung.

Dieser Leitfaden istEs geht nicht um Piraterie. Inoffizielle Download-Seiten, Cracks und Torrents bergen echte Risiken: Malware, Dampf Kontosperrungen und keinerlei gültige Lizenz. Die Snakzy Mit dieser Methode verdienst du ein echtes Dampf Geschenkkarte, die Sie gegen eine offizielle Version einlösen können. Im Folgenden gehe ich auf den vollständigen Überblick über das Spiel, die Preise, die Plattformen, die Systemanforderungen und die Snakzy Schritt für Schritt, ein Eibe Rabattmöglichkeiten, Rechtmäßigkeit und eine kurze FAQ. Lesen Sie weiter.

Spielinfo Details Preis des Spiels 39,99 $ (Steam). Niedrigster jemals verzeichneter Preis: ca. 75 % Rabatt, etwa 9,99 $ Metacritic-Bewertung 78 Kritiker / 8,0 Nutzer; Steam: Sehr positiv (90 % von über 40.000) Genre Abenteuer, Interaktives Drama, Erzählung, Entscheidungen sind entscheidend, Filmisch, Science-Fiction, Reich an Handlung Entwickler Quantic Dream Verlage Quantic Dream, Sony Interactive Entertainment (PS4) Zeit, Geld zu verdienen (Hauptgeschichte) ~10 Stunden Verdienstmöglichkeiten (Hauptverdienst + Zusatzverdienst) ~15 Stunden Erreichbare Zeit (100 %-Komplettist) ~30 Stunden

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So bekommst du „Detroit: Become Human“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe verfolgt, Detroit: Become Humanseit seinerPS4-Markteinführung am 25. Mai 2018, und dieDampfVeröffentlichung am18. Juni 2020 hat es endlich dem breiten Publikum zugänglich gemacht, das es schon immer verdient hat. Das filmreife Abenteuer von Quantic Dream erzielte 78 auf Metacritic mit einem deutlich wärmeren 8,0 Benutzerbewertung, und amDampfes liegt beiSehr positivquer durchÜber 40.000 Bewertungen. Diese Diskrepanz zwischen der Rezeption durch Kritiker und Spielern ist aufschlussreich. Kritiker bewerteten das Spiel als einen Film mit QTEs, während die Spieler es wie einen verzweigten Roman behandelten, den sie in Echtzeit selbst schrieben – eine Entscheidung nach der anderen.

Was das Spiel so besonders macht, sind nicht spektakuläre Kämpfe oder eine riesige Open-World-Umgebung. Es ist vielmehr das schiere Ausmaß der Konsequenzen. Drei Protagonisten, Dutzende von verzweigten Enden, sowie Entscheidungen der Spieler, die dazu führen können, dass Charaktere mitten in der Handlung endgültig sterben. Detroit, Michigan in 2038 ist eine Stadt der nahen Zukunft, in der Androiden als Arbeitskräfte der unteren Klasse dienen und sich eine Bewegung für die Rechte der Androiden zusammenbraut. Die Themen Bewusstsein, Freiheit und Identität ziehen sich wie ein roter Faden durch jedes Kapitel des Spiels, und nur wenige Spiele kommen an dessen emotionale Bandbreite heran.

In Zahlen ausgedrückt, Detroit: Become Human hat sich verschoben 9 Millionen Exemplarequer durchPS4 and PC, was es zum größten kommerziellen Erfolg von Quantic Dream machte. Fans von Starker Regen, Beyond: Two Souls, Bis zum Morgengrauen, oder jeder, der sich von der Blade Runner Wer Wert auf Ästhetik legt, wird dieses Produkt als naheliegende Anschaffung betrachten.

Wie viel kostet „Detroit: Become Human“?

On Dampf, Detroit: Become HumanKosten€39.99, derselbe Preis, der seit dem Veröffentlichung für den PC im Jahr 2020. Dieser Preis ist angemessen für ein Spiel, das ~10 Stunden Hauptstory, zahlreiche Verzweigungswege, die es wert sind, noch einmal durchgespielt zu werden, und etwa 30 Stunden für einen Durchlauf mit 100 %-iger Komplettierung. Historisch gesehen, Dampf Durch die Sonderangebote ist der Preis auf etwa €9.99 im niedrigsten Fall etwa ein 75 % Rabatt, auch wenn solche drastischen Kürzungen nicht häufig vorkommen und meist mit größeren DampfVerkaufsveranstaltungen.

Während dieser Zeit sind geringere Rabatte zu erwarten Dampf Sommer-, Herbst- und Winter-Sonderverkäufe, wobei die größten Preisnachlässe in der Regel mit Meilensteinen der Publisher oder Jubiläen von Spielereihen zusammenfallen. Wenn Sie lieber nicht auf einen Sonderverkauf warten möchten, dann ist die Snakzy Die Methode deckt die €39.99 den Preis insgesamt.

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Detroit: Become Human – Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen

Plattform Metacritic-Bewertung PC 78 Kritiker / 8,0 Nutzer PS4 78 Kritiker / 8,3 Nutzer PS5 Abwärtskompatibel

Detroit: Become Human ist erhältlich unter PC (via Dampf und im Epic Games Store), PS4, und ist vollständig spielbar auf PS5 durch Abwärtskompatibilität. Es gibt keine Xbox-Version and keine Nintendo-Switch-Portierung, denn das Spiel war ein PlayStation exklusiv für diese Konsole, bevor es PCStart.Steam Deck Die Kompatibilität wurde mit „Spielbar“ bewertet, sodass Sie die gesamte Detroit-Geschichte auch unterwegs mitnehmen können. Denn Snakzy Prämien werden eingelöst für Dampf Geschenkkarten, die Dampf PC Die Version ist der naheliegende Kaufpunkt für diese Methode.

Detroit: Become Human – Systemanforderungen

Detroit: Become Humanläuft auf demDie firmeneigene Engine von Quantic Dreamund verwendetVulkan 1.1 on PC. Es ist kein ressourcenintensives Spiel. Hardware der mittleren Leistungsklasse kommt damit gut zurecht bei Eintausendachthundertzehn Pixel, und die empfohlenen Spezifikationen sehen Folgendes vor: 1080p „High“ bei 60 FPS, wobei 4K auf leistungsstärkeren Grafikkarten unterstützt wird.

Spec Minimum Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-2300 / AMD FX-8350 Intel Core i7-6800K / AMD Ryzen 7 1800X RAM Acht Gigabyte 12 GB GPU NVIDIA GTX 780 / AMD Radeon HD 7950 (3 GB VRAM) NVIDIA GTX 1080 / AMD RX Vega 64 Lagerung 55 GB freier Speicherplatz 55 GB freier Speicherplatz DirectX Version 11 Version 11

Die Mindestanforderungen sind großzügig bemessen. Ein sechs Jahre alter Gaming-Laptop mit einem GTX 1060 wird die empfohlene Marke problemlos erreichen. Die 55 GB Installation ist der wichtigste praktische Aspekt, da hochauflösende Texturen und vorgerenderte Filmsequenzen schnell viel Speicherplatz beanspruchen. Eine Vulkan 1.1-kompatible GPU ist erforderlich, sodass ältere integrierte Grafikkarten hier Schwierigkeiten haben werden.

Detroit: Become Human – Spielmechanik

Die Kernschleife ist wie folgt aufgebaut: drei miteinander verflochtene Protagonisten. Connor ist ein Androiden-Detektiv, der gemeinsam mit Lieutenant Hank Anderson Abweichler jagt. Kara ist ein Haushaltsandroide, der vor seinem gewalttätigen Besitzer flieht und ein junges Mädchen namens Alice beschützt. Markus ist ein Pflegeandroide, der zum Anführer einer Androidenrevolution wird. Jedes Kapitel wechselt zwischen diesen Figuren hin und her, und jedes Kapitel endet mit einem Flussdiagramm, das dir zeigt, welche Verzweigungen du gewählt hast und welche du komplett verpasst hast.

Das Gameplay wechselt zwischen QTE-gesteuerte Action-Sequenzen, Tatort bei dem man Beweismaterial in Zeitlupe analysiert, und Dialogmomente wo sich das Antwortrad schneller dreht, als es sich angenehm anfühlt. Die Auswahlmöglichkeiten sind gewichtet. Eine zögerliche Antwort, eine verpasste Aufforderung oder ein einziges falsch gelesenes Stichwort können eine Hauptfigur endgültig aus dem Spiel nehmen. Das Spiel lässt diese Figur nicht neu starten. Die Geschichte schreitet weiter voran, und Markus könnte in einem Kapitel eine friedliche Revolution anführen und im nächsten einen gewaltsamen Aufstand.

Der Spielverlauf hängt vollständig von deinen Entscheidungen ab. Es gibt Dutzende unterschiedlicher Endungen, und das Flussdiagramm am Ende des Kapitels ist ganz offen gestaltet, um dich zum erneuten Durchspielen zu animieren. Jeder Durchgang dauert etwa 10 Stunden, und ein Durchspielen mit dem Ziel, jedes Ende und jede verpassbare Szene zu erreichen, kommt eher 30 Stunden. Der Wiederspielwert ist hoch, da die Verzweigungen nicht nur rein kosmetischer Natur sind. Es handelt sich um echte Handlungszweige mit unterschiedlichen Zwischensequenzen, anderen Nebendarstellern und völlig anderen überlebenden Hauptfiguren.

Detroit: Become Human – Die wichtigsten Features

✅ Drei miteinander verflochtene Geschichten der Protagonisten: Connor, Kara und Markus durchlaufen jeweils ihre eigene Geschichte, und ihre Wege kreuzen sich an Punkten, die ganz von deinen Entscheidungen abhängen.

✅ Dutzende von verzweigten Enden: Jede Entscheidung zählt, Charaktere können endgültig sterben, und das Flussdiagramm-System zeigt dir ganz offen, was du in jedem Kapitel verpasst hast.

✅ 90 % „Sehr positiv“ auf Steam: dasPC von der Gemeinschaft angenommen Detroit: Become Humanmit über40.000 positive Bewertungen, womit es zu den gefeiertsten Veröffentlichungen von Quantic Dream zählt.

✅ Filmische Produktionsqualität: Dank der umfassenden Performance-Capture-Technik mit Schauspielern wie Jesse Williams („Grey’s Anatomy“), Bryan Dechart und Valorie Curry werden durchweg Szenen auf Hollywood-Niveau geboten.

✅ 9 Millionen verkaufte Exemplare: ein großer kommerzieller Erfolg in PS4 and PC, was beweist, dass storybasierte Spiele in puncto Regalfläche und Umsatz mit Action-Blockbustern mithalten können.

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So bekommst du „Detroit: Become Human“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy is Eibe„s kostenlose Prämien-App für Android and iOSdas sich auszahltDampf, PlayStation, Xbox, undNintendo eShop Geschenkgutscheine als Belohnung für die Teilnahme an In-App-Angeboten. Keine Kreditkarte. Kein Abonnement. Kein Kauf. Das Modell basiert auf dem Prinzip „Zeit gegen Coins“: Installiere kostenlose Handyspiele, erreiche Meilensteine in Partnertiteln, fülle kurze Umfragen aus und schau dir Werbevideos an. Sobald du die Mindestauszahlung: 35 Dollar, werden deine Münzen in echtes Dampf Geschenkkarte aus derselben Lieferkette Eibe wird täglich verkauft.

Hier ist dieSnakzyVorgehensweise, umDetroit: Become Human kostenlos, Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen kostenlos erhältlich unter iOS and Android über den App Store und Google Play. Verfügbare Angebote durchsuchen Die Angebote variieren je nach Region und Vergütung; wählen Sie das aus, was zu Ihrem Zeitbudget passt – von kurzen Umfragen bis hin zu mehrtägigen Meilenstein-Angeboten in Handyspielen. Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Geldbörse; Verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zum €39.99 Ziel innerhalb der App. Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen Sobald Ihr Guthaben den Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie sich den Betrag auszahlen für einen Dampf Geschenkkarte im Wert von €39.99oder mehr. „Detroit: Become Human“ auf Steam kaufen Lösen Sie die Geschenkkarte für Ihr Dampf Wallet und das Spiel kaufen.

Ein Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Die Mindestauszahlungsgrenze beträgt €35 , Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um die Einlösung vornehmen zu können.

, Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um die Einlösung vornehmen zu können. The €50 DampfKartenhüllenDetroit: Become Human’s €39.99 with €10.01 Restbetrag für einen zukünftigen Kauf.

DampfKartenhüllenDetroit: Become Human’s with Restbetrag für einen zukünftigen Kauf. Die Vergütungssätze variieren je nach Region. Informieren Sie sich, welche Angebote in Ihrem Land verfügbar sind.

Im Durchschnitt,Snakzy Die Nutzer verdienen ihr erstes €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage ab der Installation. Die Ergebnisse variieren je nach Region und den zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren Angeboten. Die Mindestauszahlung: 35 Dollar Das gilt nach wie vor, und Sie sollten sich vergewissern, was in Ihrem Land auf der Offerwall angeboten wird, bevor Sie sich auf einen bestimmten Zeitplan für Detroit: Become Human.

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Wenn Sie lieber nicht warten möchten, bis sich SnakzyEcken,Eibe ist ein bewährter Marktplatz für reduzierte Dampf Schlüssel. Der offizielle DampfDer Preis beträgt€39.99, undEibe Die Angebote liegen in der Regel zwischen 5 Dollar und 12 Dollar, wodurch Sie bis zu etwa 87% aus. Der Schlüssel ist eine gültige Dauerlizenz, die auf Ihrem Dampf Das Konto wird genauso behandelt wie bei einem Direktkauf bei Valve. Eibe Die Preise schwanken je nach Angebot, Region und Verkäufer, daher ist die aktuelle Angebotsliste die verlässliche Informationsquelle am Tag Ihrer Abfrage. Diese Vorgehensweise ist die richtige Wahl, wenn Sie Detroit: Become Human in Ihrer Bibliothek haben und ein paar Dollar zum Ausgeben übrig haben.

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Der Prozess aufEibe Das Prinzip ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, bezahlen Sie, erhalten Sie einen Spielschlüssel oder einen Geschenkkartencode per E-Mail und lösen Sie diesen ein auf Dampf. Ganz gleich, ob Sie sich für Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Geschenkkarte (erhöht das Guthaben im Wallet für einen offiziellen Dampf Kauf) führen alle drei zu einer legalen Kopie von Detroit: Become Humanverbunden mit IhremDampfKonto.

Ist es legal, „Detroit: Become Human“ mit Snakzy kostenlos zu erhalten?

Ja, dasSnakzyDie Methode lautet100 % legal. Die Funktionsweise ist ganz einfach. Man erfüllt Angebote, Snakzy gutschreibt dir Coins auf dein Wallet, die du dann gegen echtes Geld einlöst Dampf Geschenkkarte, und du nutzt diese Geschenkkarte, um eine offizielle Dampf Kauf. Das Endergebnis ist dasselbe wie bei jedem Kauf im Einzelhandel: eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, uneingeschränkter Zugriff auf Updates, und Quantic Dream wird über den üblichen Weg bezahlt Dampf Umsatzkanäle.

Der Weg, den man vermeiden sollte, ist der, den die Piraterie verspricht. Inoffizielle „Kostenlos-Download“-Seiten, Cracks und Torrents sind illegal, und sie bergen echte Risiken: eine Malware-Infektion, die Ihre PC, Dampf Kontosperren wegen der Nutzung nicht autorisierter Software und fehlender gültiger Lizenzen. Das Studio, das Detroit: Become Human, Quantic Dream, ist der durch Piraterie geschädigte Akteur. Das Unternehmen hat Jahre in Performance-Capture-Aufnahmen, die Ausarbeitung verzweigter Drehbücher und die Entwicklung einer maßgeschneiderten, proprietären Engine investiert.

The Snakzy Diese Methode ist ein legitimer Weg, um Detroit: Become Human kostenlos. Sie unterstützen den Entwickler durch einen echten Kauf und behalten gleichzeitig Ihr eigenes Geld auf Ihrem Bankkonto.

Mein Fazit dazu, wie man „Detroit: Become Human“ kostenlos bekommt

Detroit: Become Humanist die Mühe wert€39.99. Die78 Kritiker / 8,0 Nutzer bei MetacriticSpanne,Sehr positiver SteamBewertung überÜber 40.000 Bewertungen, und9 Millionen verkaufte Exemplare sprechen für sich. Die verzweigte Handlung, drei Protagonisten und Dutzende von Enden bieten etwas, was die meisten actionlastigen Spiele nie wagen. Preisbewusste Spieler, alle, die eine lange Wunschliste haben, und Spieler, die nicht auf ein tiefgründiges Dampf Die im Angebot befindlichen Artikel eignen sich am besten für die SnakzyAnsatz.

Die nächsten praktischen Schritte sind ganz einfach. Herunterladen Snakzy, suchen Sie sich ein Angebot mit einer attraktiven Vergütung für Ihre Zeit und steigern Sie Ihr Guthaben über die €35 Schwellenwert und gegen ein Dampf Geschenkkarte, die groß genug ist, um die €39.99 Preisschild. Sobald Sie diese Geschenkkarte in der Hand haben, wie Sie Detroit: Become Human„kostenlos“ ist nur einDampfZur Kasse gehen.

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Häufig gestellte Fragen