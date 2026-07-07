Wie bekommt man „Batman: Arkham Origins“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 19,99 $ (Steam). Tiefster Preis: ca. 75 % Rabatt bei ca. 4,99 $ Metacritic-Bewertung 74 Kritiker / 6,7 Nutzer. Steam: Sehr positiv (85 % von über 28.000 Bewertungen) Genre Action, Abenteuer, Offene Welt, Superhelden, Stealth, Beat-’Em-Up, Third-Person-Perspektive Entwickler WB Games Montréal Verlage Warner Bros. Interactive Entertainment Zeit, Geld zu verdienen (Hauptgeschichte) ~12 Stunden Verdienstzeit (Haupt- + Zusatzinhalte) ~20 Stunden Erreichbare Zeit (100 %-Komplettist) ~40 Stunden

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So bekommst du „Batman: Arkham Origins“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe die Batman: Arkham die Serie schon seit Jahren, und Batman: Arkham Origins ist nach wie vor einer der am meisten unterschätzten Teile der Reihe. Erschienen am 25. Oktober 2013, das Prequel von WB Games Montréal erhielt eine 74 von Kritikern auf Metacritic und ein 6.7Benutzerbewertung.Dampfbefindet sich anSehr positivaus über28,000 Spielerbewertungen und geschätzte Verkaufszahlen lassen den Titel auf über 5 Millionen Exemplare plattformübergreifend.

Batman: Arkham Origins handelt von einer einzigen Heiligabendnacht im zweiten Jahr des Kampfes gegen das Verbrechen eines jüngeren, aggressiveren Batman. Die Aktion, Abenteuer, undOffene Welt „Structure“ versetzt dich in ein verschneites Gotham in der Nacht, in der der Verbrecherboss Black Mask ein Kopfgeld auf Batman aussetzt und acht der tödlichsten Attentäter der Welt auf ihn hetzt. Es handelt sich um eine Vorgeschichte zu Batman: Arkham Asylum(2009) undBatman: Arkham City (2011), das Neulingen einen guten Einstieg bietet und langjährigen Fans die Entstehungsgeschichte von Figuren wie dem Joker und Bane näherbringt.

Was zeichnetBatman: Arkham Originsabgesehen davon ist dasDichte und Qualität seiner Bosskämpfe. Deathstroke, Bane, Deadshot, Firefly und vier weitere Gegner treten jeweils in einem speziell auf ihren jeweiligen Kampfstil zugeschnittenen Kampf an. Der Unreal Engine 3 Die offene Welt sorgt für eine eindringliche Atmosphäre: Schnee fällt auf die Dächer von Gotham, Neonschilder flackern im Sturm, und die Stadt wirkt zu Beginn von Batmans Karriere wirklich gefährlich. Das Spiel wurde von WB Games Montréal unabhängig von Rocksteady Studios entwickelt, die Arkham-Anstalt and Arkham City, und dennoch erweitert es erfolgreich das Spielkonzept und schafft sich gleichzeitig einen ganz eigenen Stil und ein eigenes narratives Terrain.

Die Tiefe ist beeindruckend für einen €19.99SpielBatman: Arkham Originsbietet ungefähr12 Stunden der Hauptgeschichte, die sich ausweitet auf 20 Stunden mit Begleitinhalten und einem vollständigen 40 Stunden Für Perfektionisten.

Wie viel kostet „Batman: Arkham Origins“?

Batman: Arkham Origins kostet derzeit €19.99 on Dampf. Das Spiel erschien im 2013 und wurde im Laufe seiner Geschichte erheblich abgewertet. Sein historisches Tief liegt bei etwa €4.99, was ungefähr 75 % Rabatt zum regulären Preis. Warner Bros. Interactive Entertainment nimmt den Arkham-Katalog in der Regel in größere Dampf Saisonale Sonderverkäufe – daher ist ein Rabattangebot in der Regel innerhalb weniger Monate zu erwarten.

Wenn du jedoch möchtest, Batman: Arkham Origins heute, die vollständige €19.99 ist der aktuelle Angebotspreis. Der Snakzy Die in diesem Leitfaden beschriebene Methode umgeht diese Kosten vollständig. Indem man Münzen durch Angebote für Handyspiele verdient und diese gegen ein Dampf Mit einer Wallet-Geschenkkarte kannst du das Spiel für 0 $ Eigenanteil. Man muss weder auf einen Sonderverkauf warten, noch Rabattcodes eingeben, noch auf dem Graumarkt einkaufen.

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Batman: Arkham Origins – Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 74 Kritiker / 6,7 Nutzer; Steam: Sehr positiv (85 % von über 28.000 Bewertungen) PS5 k. A. (PS3: 73 (Kritiker)) Xbox k. A. (Xbox 360: 73 Kritikerbewertungen) Umschalten N/A

Batman: Arkham Origins 2013 gestartet auf PC (Dampf), PlayStation 3, Xbox 360, undWii U. DiePS4, Xbox One, undNintendo Switch nie als native Portierungen erschienen sind. Die PCVersion aufDampf wird heute am häufigsten gespielt und erhielt eine Update zur Deinstallation von Games for Windows Live was die langfristige Stabilität verbesserte. Die Snakzy Die Methode gilt für die Dampf PC Version: Verdiene Münzen über die App und lass dir diese auszahlen für ein Dampf Wallet-Geschenkkarte und nutze sie, um die offizielle DampfKauf.

Batman: Arkham Origins – Systemanforderungen

Batman: Arkham Originsläuft aufUnreal Engine 3 aus dem Jahr 2013, daher sind die Hardware-Anforderungen nach heutigen Maßstäben eher gering. Die meisten Gaming-PCs der Mittelklasse sowie ältere Modelle werden selbst die empfohlenen Spezifikationen problemlos erfüllen.

Spec Minimum Empfohlen OS Windows Vista SP2 / 7 / 8 Windows 7 / 8 CPU Intel Core 2 Duo 2,4 GHz / AMD Athlon X2 4800+ Intel Core i5 2,4 GHz / AMD Phenom II X4 2,8 GHz RAM zwei Gigabyte 4 GB GPU NVIDIA GeForce 8800 GTS / AMD Radeon HD 3850, 512 MB VRAM NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6950 DirectX Version 9.0c Version 11 Lagerung Zwanzig Gigabyte Zwanzig Gigabyte

Die meisten SpielePCs aus den letzten zehn Jahren werden gezeigt Batman: Arkham Origins die empfohlenen Spezifikationen erfüllen oder übertreffen. A Steuergerät wird für den Kampf empfohlen, da das FreeFlow-System speziell für analoge Eingaben entwickelt wurde, obwohl Tastatur und Maus ebenfalls vollständig unterstützt werden. Breitband-Internet ist nur für den Online-Multiplayer-Modus erforderlich.

Batman: Arkham Origins – Spielmechanik

Die Hauptschleife von Batman: Arkham Origins basiert auf drei miteinander verzahnten Systemen: FreeFlowKampf,Detektivmodus Ermittlungen und das Erkunden der offenen Welt im verschneiten Gotham. In einer typischen Spielsitzung gleitet man beispielsweise mit dem Enterhaken zwischen den Stadtteilen hin und her, reagiert auf Notrufe der Gotham P.D., die über die offene Welt verteilt sind, und stellt sich anschließend in einem spektakulären Bosskampf einem der acht Attentatsziele.

The FreeFlow Das Kampfsystem wurde hier durch neue Gegnertypen verfeinert. Kampfsportler durchbrechen den üblichen Rhythmus, indem sie Würfe kontern, gepanzerte Vollstrecker erfordern den Einsatz von Gadgets, und die Schockhandschuhe Dieses Gadget verändert den Rhythmus gemischter Gegnergruppen, indem es gepanzerte Gegner vorübergehend überlastet. Nahkampf-Bosskämpfe, insbesondere die Begegnung mit Deathstroke im ersten Akt, gelten weithin als einige der besten der gesamten Arkham-Reihe.

Detektivmodus verleiht dem Spiel eine investigative Tiefe, die zum Ton des Prequels passt. Batman ist zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere noch dabei, sein analytisches Instrumentarium aufzubauen, und das Spiel nutzt rekonstruierte Tatorte, um diese Entwicklung zu veranschaulichen. Man untersucht Beweismittel, durchforstet holografische Zeitachsen und setzt die Ereignisse an jedem Schauplatz Stück für Stück zusammen. Diese Sequenzen stellen das am weitesten ausgearbeitete Ermittlungs-Gameplay der Serie dar und stehen in deutlichem Kontrast zu den späteren Spielen, in denen Batmans Fähigkeiten bereits voll ausgebildet sind.

Der Spielfortschritt erfolgt sowohl durch Ausrüstungs-Upgrades als auch durch die einzelnen Kapitel der Geschichte. XP Durch Kämpfe und Erkundungen verdiente Punkte schalten passive Fähigkeiten und Gadget-Verbesserungen frei, während das Absolvieren der Haupt-Attentatskette die Geschichte vorantreibt. Die offene Welt von Gotham bietet umfangreiche optionale Inhalte, darunter Riddler-Datenpakete, Enigma-Relais-Turm-Missionen und die „Most Wanted“-Reihe, die neben der Hauptkampagne Begegnungen mit namentlich genannten Schurken hinzufügt. Nebenmissionen knüpfen direkt an die Handlung des Vorgängers an: Einige Missionen ergänzen die Hintergrundgeschichte von Charakteren, die später als wiederkehrende Verbündete oder Gegner in Arkham-Anstalt and Arkham City.

The Glide Boost Mechanik, eingeführt in Batman: Arkham Origins So kann Batman nach einem langen Gleitflug wieder an Höhe gewinnen, indem er steil abtaucht und dann wieder hochzieht, um Schwung zu holen. Dadurch fühlt sich die Fortbewegung auf einer Karte, die etwa doppelt so groß ist wie Arkham City„Hauptinsel“.

Batman: Arkham Origins – Die wichtigsten Features

✅ Vorgeschichte – Entstehungsgeschichte: Spielt vorArkham-Anstalt, Batman: Arkham Origins erzählt die Geschichte von Batmans erster Begegnung mit dem Joker und der Nacht, die seine Beziehung zur kriminellen Unterwelt von Gotham prägte.

✅ Acht Bosskämpfe gegen Attentäter: Black Mask engagiert acht Weltklasse-Killer, darunter Deathstroke, Bane, Deadshot, Copperhead, Firefly und Shiva, für die jeweils ein speziell auf ihren individuellen Kampfstil zugeschnittener Kampf entworfen wurde.

✅ Verbesserte FreeFlow-Kämpfe mit neuen Gegnertypen: Das Kampfsystem von „Arkham“ wird um Kampfkünstler, gepanzerte Vollstrecker, die „Schockhandschuh“-Mechanik und das „Fernsteuerungs-Klaue“-Gadget erweitert, was zu einigen der technisch anspruchsvollsten Nahkämpfe der Serie führt.

✅ Stimmungsvolles Gotham in einer offenen Welt: Eine weihnachtliche Schneelandschaft mit neonbeleuchteten Straßen, fallendem Schnee und einer düstereren Bildstimmung, die weithin als die visuell einzigartigste offene Spielwelt der Arkham-Reihe gelobt wird.

✅ Sequenzen zur Tatortuntersuchung: VerbessertDetektivmodus Hier kann Batman Tatorte in vollem 3D rekonstruieren und holografische Zeitachsen durchgehen, um Beweise zusammenzutragen – das ausgefeilteste Ermittlungs-Gameplay der Serie.

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So bekommst du „Batman: Arkham Origins“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App, mit der Sie Münzen verdienen können, indem Sie Angebote für Handyspiele abschließen, darunter das Installieren kostenloser Apps, das Erreichen von Meilensteinen im Spiel, das Ausfüllen von Umfragen und das Ansehen kurzer Videos. Es ist keine Kreditkarte erforderlich und es besteht kein Abonnement. Hier geht es eher um Zeit als um Geld: Mit jedem abgeschlossenen Angebot erhalten Sie Münzen auf Ihr Snakzy Guthaben, und sobald du genug hast, lässt du es dir als echtes Geld auszahlen Dampf Wallet-Geschenkkarte, die Folgendes abdeckt Batman: Arkham Origins„“€19.99Preis.

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Snakzy herunterladen – kostenlos erhältlich für iOS und Android Verfügbare Angebote durchsuchen – Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen – Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; den Fortschritt in Richtung €19.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Wallet-Geschenkkarte einlösen – Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie sich den Betrag auszahlen für einen Dampf Geschenkkarte im Wert von €19.99oder mehr „Batman: Arkham Origins“ auf Steam kaufen – Lösen Sie die Geschenkkarte ein und schließen Sie Ihren Einkauf über die DampfLadenfront

Ein Tipp Anmeldebonus bei der Registrierung: Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $. Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region: Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage. Beachten Sie, dass die Mindestauszahlungsgrenze von 35 Dollar bedeutet, dass du darüber hinaus ansammelst Batman: Arkham Origins„“€19.99 Preis vor der Auszahlung, sodass eine einzige Auszahlung die Kosten des Spiels abdeckt. Angebote und Verfügbarkeit variieren je nach Region. Prüfen Sie daher, welche Angebote in Ihrem Land verfügbar sind, bevor Sie sich auf ein Angebot festlegen.

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Ist es legal, „Batman: Arkham Origins“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja,100 % legal. Der Vorgang läuft wie folgt ab: Snakzy betreibt im Auftrag von Werbekunden Angebote für Handyspiele; die Werbekunden zahlen Snakzy wenn Nutzer diese Angebote abschließen, und Snakzy gibt dir einen Teil dieser Einnahmen in Form von Coins zurück. Diese Coins kannst du gegen einen echten Dampf Geschenkkarte in die Wallet laden und dann zum Einkaufen verwenden Batman: Arkham Originsin vollem Umfang€19.99Preis abDampf. Warner Bros. Interactive Entertainment erhält die vollständige Zahlung. Sie erhalten eine dauerhafte Dampf Die Lizenz ist an Ihr Konto gebunden, genau wie bei jedem normalen Kauf.

Meiden Sie inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, geknackte Installationsprogramme und Torrent-Links. Diese sind illegal und bergen erhebliche Risiken: Malware, die Ihr System beschädigen kann, und Dampf Account-Sperren, die Ihnen dauerhaft den Zugriff auf Ihre Spielebibliothek verwehren. Wenn Ihr Account gesperrt wird, verlieren Sie den Zugriff auf alle damit verknüpften Spiele, nicht nur auf Batman: Arkham Origins. WB Games Montréal ein umfangreiches Spiel über mehrere Entwicklungsjahre hinweg entwickelt; Piraterie schadet den Entwicklern unmittelbar und beraubt sie der ihnen zustehenden Vergütung.

Snakzy is ein legitimer Wegum darauf zuzugreifenBatman: Arkham Origins Kostenlos. Du unterstützt die Entwickler, sorgst für die Sicherheit deines Kontos und es kostet dich keinen Cent.

Mein Fazit dazu, wie man „Batman: Arkham Origins“ kostenlos bekommt

Batman: Arkham Originsist ein74 Metacritic, Sehr positiv DampfSpiel mit über5 Millionen Exemplare verkauft und ungefähr 40 Stunden Inhalt für Perfektionisten. Es ist die Entstehungsgeschichte der Arkham-Reihe, die eine der besten Sammlungen von Bosskämpfen in einem Open-World-Actionspiel bietet – und ein Titel, der auch mehr als ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung noch nichts von seinem Reiz verloren hat. Preisbewusste Spieler, Fans der Arkham-Reihe, die sich durch den gesamten Katalog arbeiten, und alle, die ein umfangreiches Action-Erlebnis suchen, ohne den vollen Preis zu zahlen, werden hier ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis vorfinden.

Laden Sie zunächst die Datei herunter Snakzy, wählen Sie ein besonders lohnendes Angebot auf der Registerkarte „Verdienen“ aus und bauen Sie Ihr Coin-Guthaben auf, um Auszahlungsgrenze von 35 $. Sobald du das geschafft hast, löse es gegen ein 20-Dollar-Steam-Wallet-Geschenkkarteund mach dich auf den Weg nachDampf um Ihren Kauf abzuschließen.

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Häufig gestellte Fragen