Los 10 mejores juegos de NBA 2K que no te puedes perder en 2026

Para encontrar lo mejor NBA 2K juegos, merece la pena echar un vistazo a los títulos más destacados de la serie.

Todo empezó allá por1999, cuandoEA‘sNBA Live dominó el sector de los videojuegos de baloncesto, manteniéndose en lo más alto durante años. Entonces, NBA 2K apareció en Dreamcast. Su enfoque creativo de la simulación de baloncesto cambió por completo las expectativas de los jugadores respecto a un juego deportivo.

NBA 2K no se limitó a competir, no dejaba de subir el listón. Y desde entonces, cada año sale una nueva entrega. Cada lanzamiento atrae a nuevos seguidores y genera expectación, pero también reaviva viejos debates.

¿Qué juego ofrece el mejor equilibrio entre realismo y diversión? ¿Qué título ha mejorado más la serie? Bueno, voy a responder a esas preguntas. Si te estás preguntando dónde comprar estos juegos al mejor precio, te voy a indicar dónde encontrarlos. ¡Pues vamos allá!

Nuestras mejores recomendaciones de juegos de la serie NBA 2K

NBA 2K Los videojuegos son como los jugadores de baloncesto. Cada uno tiene su su propio estilo y personalidad. Por eso, elegir cuál es la mejor resulta un poco complicado.

Después de pasar bastante tiempo jugando y charlando con otros miembros de la comunidad, he reducido la lista a estos tres títulos que realmente destacan en la serie:

NBA 2K25 (2024): NBA 2K25 se lleva la palma en cuanto a autenticidad en el baloncesto. La verdad es que me sorprendió lo bien que… NBA 2K25 Esta vez me he encargado del resto. Mi carrera Este modo tiene más profundidad y la acción en la pista se percibe con mayor nitidez. Supone un reto, pero sigue pareciendo un juego, no una tarea pesada. NBA 2K21 (2021): NBA 2K21 incorporó el «Puntería con el stick en los tiros» al juego, lo que ofrecía una experiencia muy realista de la NBA. También me gustó «The City», el lugar de reunión del juego donde se podía charlar y hablar con personas reales NBA 2K21 jugadores de todo el mundo. NBA 2K24 (2023): NBA 2K24 Me ha impresionado por su homenaje a la historia del baloncesto y por sus amplias opciones. El contenido dedicado a Kobe Bryant aporta una profundidad emocional que cala hondo entre los apasionados del baloncesto.

Tanto si buscas momentos clásicos, una mecánica pulida o características modernas que aporten frescura, estos tres títulos ofrecen un valor real. Y si aún no estás seguro de cuál se adapta mejor a tu estilo, no te preocupes. En esta lista encontrarás más opciones interesantes, ¡así que sigue leyendo!

Los 10 mejores juegos de NBA 2K que no te puedes perder

Bueno, aquí está mi selección de los 10 el mejorNBA 2K juegos que han dado en el clavo en cuanto a jugabilidad, aspecto y ambiente general.

1. NBA 2K25 [Mejor simulación de baloncesto en general]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S Fecha de lanzamiento 6 de septiembre de 2024 Desarrollador Conceptos visuales Duración media de la partida Entre 50 y 100 horas o más Características únicas Actualizaciones en tiempo real de la plantilla, anulación de tiros, modo «Mi Carrera» mejorado

NBA 2K25es uno de loslos mejores videojuegos deportivos para aquellos que prefieren los partidos de baloncesto competitivos. En esta edición, 2K ha incorporado más de 9.000 nuevas animaciones de ProPLAY, entre otros 1.500 regates y 1.100 tiros característicos. Y esto ha permitido crear la experiencia en la pista más realista hasta la fecha.

Entre los nuevos modos de juego se incluyen… Mi CARRERAopciones, lo que te permite tener un mayor control sobre tu trayectoria desde tus inicios hasta convertirte en una leyenda de la NBA. Otras características destacadas incluyen Anulación de disparosand Las recetas estrella. Aportan profundidad al juego sin complicar demasiado los controles. Además, puedes convertirte en mánager de la NBA, entrenar a las grandes estrellas de la liga, ponerte la camiseta de tu equipo favorito y dirigir tus propios equipos de baloncesto.

Y para los jugadores que buscan algo diferente, el nuevo Bola de gravedadEste modo da un giro radical a la situación. Es un juego trepidante y futurista modo multijugador donde la gravedad no siempre juega a tu favor. Estás volando por los aires, realizando mates alucinantes en una pista extraña que desafía la gravedad, y todo parece una locura. Pero sigue premiando las decisiones inteligentes y la rapidez de manos.

Los jugadores noveles pueden empezar a jugar sin sentirse abrumados, mientras que los jugadores experimentados desbloquean herramientas avanzadas que marcan la diferencia entre los buenos y la élite. Ese equilibrio siempre ha sido uno de los puntos fuertes de 2K, y NBA 2K25da en el clavo.

Mi veredicto: NBA 2K25 Es el juego definitivo para los aficionados al baloncesto que buscan profundidad, realismo y variedad. Si te gusta de verdad el baloncesto de simulación, este es el juego a batir.

★ La mejor simulación de baloncesto en general NBA 2K25 Compra en Eneba

2. NBA 2K21 [Lo mejor para el debut en la nueva generación]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Fecha de lanzamiento 4 de septiembre de 2020 Desarrollador Conceptos visuales Duración media de la partida 40-80+ horas Características únicas Puntería con el stick, «The City» (solo para consolas de nueva generación), modo MyNBA

Mi visión general de NBA 2K cambió tras esta edición. NBA 2K21 se ha actualizado el sistema de control añadiendo Puntería con el stick en los tiros para una mayor precisión. Esta actualización trae consigo nuevos retos, perfectos para aquellos a los que les encanta disfrutar de la auténtica jugabilidad de la NBA.

Otro aspecto interesante del juego es que fue el primero NBA 2K juego diseñado para nuevas consolas. El salto en cuanto a la calidad de los gráficos era evidente…Los rostros de los jugadores transmitían más emoción, y los movimientos parecían fluidos y naturales. Elevó el listón de la jugabilidad auténtica de la NBA, sobre todo durante los emocionantes partidos de los playoffs de la NBA enMiLiga or Jugar ahora.

El juego presentó La ciudad como un gran punto de encuentro para los aficionados. Aquí podías dar una vuelta, relacionarte con otros auténticos aficionados al baloncesto y explorar diferentes modos de juego de baloncesto en un solo espacio. Esto le dio al juego un toque original y ofreció a los aficionados más motivos para volver.

AunqueNBA 2K Aunque tenía mucho contenido, no estaba exenta de defectos. Las compras dentro de la aplicación frustraban a los auténticos aficionados al baloncesto. Muchos jugadores deseaban que hubiera una forma de desactivar las compras dentro del juego y centrarse en el juego en sí. Aun así, gracias a su jugabilidad tan realista, esta edición está considerada por muchos como una de las mejores NBA 2K las entradas de aquella época.

Mi veredicto: NBA 2K21 supuso un punto de inflexión para la serie con su salto a la nueva generación y «The City». Si quieres descubrir dónde se encuentra la modernidad NBA 2K para saber cuándo empezó realmente, esto es fundamental.

★ Lo mejor para un debut en la nueva generación NBA 2K21 Compra en Eneba

3. NBA 2K24 [Lo mejor para quienes crean franquicias]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Fecha de lanzamiento 8 de septiembre de 2023 Desarrollador Conceptos visuales Duración media de la partida Entre 50 y 100 horas o más Características únicas Tecnología ProPLAY, modo MyNBA, árboles de habilidades en MyCAREER

NBA 2K24presentadoProPLAY por primera vez, un nuevo sistema que utiliza imágenes reales de la NBA para generar las animaciones. Esto supuso un notable avance para los jugadores en jugabilidad realista, sobre todo a la hora de controlar a las superestrellas actuales, como LeBron James. Se notaba un movimiento más fluido, un mejor lanzamiento y una defensa más depurada.

Juego multiplataforma también se incluyó en Dos mil veinticuatro. Esto permitió que jugadores de diferentes plataformas pudieran jugar juntos por primera vez, lo que lo convirtió no solo en un buen juego, sino en uno excelente. Gracias a este cambio, había más jugadores conectados y resultaba más fácil encontrar rivales para partidas rápidas en cualquier momento.

Se introdujeron más variedad y retos gracias a la mayor variedad de oponentes. Los jugadores habituales de la franquicia también recibieron un gran impulso. Se añadieron más herramientas para Modo MyNBA para formar un equipo, planificar el futuro y gestionar las finanzas.

Mi CARRERAtraía consigo una novedad: el fandom y los árboles de habilidades. Esto te daba más control sobre tu trayectoria, permitiéndote moldear el camino de tu jugador a través de decisiones personales y opciones de desarrollo. La búsqueda de talentos, los traspasos y el desarrollo de los jugadores se volvieron más complejos, pero también más emocionantes. Si te gustaba ser director general en el baloncesto, Dos mil veinticuatro lo hizo más interesante y gratificante.

Mi veredicto: NBA 2K24 es la opción ideal para cualquiera a quien le guste la parte de gestión del baloncesto. El modo MyNBA mejorado y CrossPlay lo convierten en una opción destacada para los amantes de los modos de franquicia.

★ Lo mejor para quienes crean franquicias NBA 2K24 Compra en Eneba

4. NBA 2K26 [Lo mejor en cuanto a prestaciones de la generación actual]

Nuestra puntuación 9.5

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Plataformas Windows, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Fecha de lanzamiento 5 de septiembre de 2025 Desarrollador Conceptos visuales Duración media de la partida Entre 50 y 100 horas o más Características únicas Motor ProPLAY Motion, integración de la WNBA en MyTEAM, «Crews in The City» y una historia renovada en MyCAREER

NBA 2K26 supone el mayor avance en el movimiento de los jugadores desde NBA 2K21. El nuevo motor ProPLAY Motion utiliza tecnología de aprendizaje automático para traducir la realidad NBA en la jugabilidad, haciendo que cada regate, cada cambio de dirección y cada movimiento en el poste resulte más realista que nunca.

El modo MyCAREER de este año, titulado «Out of Bounds», ofrece una narrativa con el equivalente a cinco largometrajes. Empiezas como un jugador desconocido de un pequeño pueblo y te vas abriendo camino a través de las exhibiciones de instituto, las ligas de clubes y, finalmente, el Draft de la NBA. El recorrido resulta personal y cautivador de una forma que las entregas anteriores no habían logrado igualar.

Por primera vez, Asociación Nacional de Baloncesto FemeninoLas cartas de jugador están totalmente integradas en todos los modos de MyTEAM en las plataformas de la 9.ª generación. Puedes combinarlas como quieras NBA and Asociación Nacional de Baloncesto Femeninoestrellas en la misma plantilla, lo que abre más posibilidades de alineación que nunca. Los atributos y las insignias funcionan exactamente igual en ambas ligas, por lo que el juego se mantiene equilibrado independientemente de quién esté en la cancha.

La ciudad ha sido objeto de una importante remodelación, con un diseño más compacto y accesible. Vuelven los parques, lo que añade un toque nostálgico a la experiencia, y la nueva función «Crews» te permite reunir a tus amigos y crear tus propias comunidades. El juego cruzado entre PS5 and Xbox Series X|S hace que encontrar rivales sea más rápido que nunca.

Con los deportistas que aparecen en la portada —Shai Gilgeous-Alexander, Carmelo Anthony y Angel Reese—, que representan diferentes épocas y ligas, NBA 2K26 reúne el pasado, el presente y el futuro del baloncesto en un solo paquete.

Mi veredicto: NBA 2K26 es la versión con más funciones hasta la fecha. Si buscas las plantillas más actualizadas, tecnología de vanguardia y una integración completa con la WNBA, no busques más.

★ Lo mejor en cuanto a prestaciones de la generación actual NBA 2K26 Compra en Eneba

5. NBA 2K24 Edición Kobe Bryant [El mejor homenaje a Kobe]

Nuestra puntuación 9.3

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Plataformas Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Fecha de lanzamiento 8 de septiembre de 2023 Desarrollador Conceptos visuales Duración media de la partida Entre 50 y 100 horas o más Características únicas Una retrospectiva completa de la carrera de Kobe Bryant

Esta edición de Kobe Bryant en NBA 2K24 va más allá de limitarse a ofrecer artículos adicionales: es una forma adecuada de rendir homenaje a una leyenda del baloncesto. La portada del juego recoge momentos emblemáticos de su legendaria carrera.

Y esa presentación visual transmite de inmediato el significado emocional de este homenaje. Retos especiales, equipamiento exclusivo y contenido único forman parte de este juego deportivo que permite a los jugadores reescribir la historia por completo con uno de los grandes de todos los tiempos del baloncesto. Los aficionados a esta plantilla de ensueño sabrán apreciar el protagonismo que se da a las leyendas de la NBA junto a las estrellas actuales.

Las recompensas mejoradas de MyTEAM incluyen cartas de Kobe extremadamente raras. Estos artículos tienen un gran valor tanto para los coleccionistas como para los jugadores competitivos. Si te estás tomando un descanso del juego competitivo, échales un vistazo a estas Los mejores juegos para un solo jugador en PC. Son perfectas cuando quieres tomártelo con calma sin dejar de disfrutar de una experiencia de juego de primera calidad.

Además, lo que distingue principalmente a la edición Kobe Bryant es NBA 2K24 Lo que lo distingue es cómo todo está integrado en el juego principal. Lo especialTarjetas de Kobeayudarte enMi equipo y no son solo una estrategia de marketing. Los modos de juego te animan a igualar sus estadísticas y su mentalidad, no solo a seguir el guion. En general, este es el mejor NBA 2K El juego no solo rinde homenaje a su legado, sino que te permite vivirlo en primera persona.

Mi veredicto: The Edición Kobe Bryant es la mejor forma de rendir homenaje a la «Mamba Negra». Si Kobe despertó tu pasión por el baloncesto, esta edición es imprescindible.

★ El mejor homenaje a Kobe NBA 2K24 Edición Kobe Bryant Compra en Eneba

6. NBA 2K23 Edición Michael Jordan [La mejor experiencia con MJ]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Fecha de lanzamiento 9 de septiembre de 2022 Desarrollador Conceptos visuales Duración media de la partida 40-80+ horas Características únicas Desafío especial de Jordan, 23 paquetes promocionales de MyTEAM (entrega semanal)

«Su Majestad del Aire» recibe el trato de primera clase que se merece en este paquete especial. NBA 2K23 Edición Michael Jordan incluye todo lo que ofrece la versión estándar, además de contenido exclusivo inspirado en Jordan, sus mejores momentos, eventos inmersivos y partidas PVP.

Además, también ofrecía acceso entre generaciones (por ejemplo, las versiones para PS4 y PS5), lo cual es un aspecto muy valioso para los compradores. Las opciones de personalización inspiradas en Jordan permiten a los jugadores mostrar su admiración por el mayor icono del baloncesto.Equipos clásicosmodo de juego, diseñado para los aficionados al baloncesto clásico, incluye las plantillas reales de los años en que Jordan ganó el campeonato.

Ver cómo Jordan, Pippen y otros función «Como equipo de ensueño» te permite comprender qué les hizo imparables y los convirtió en una alineación de estrellas. La calidad de la presentación en todo el contenido dedicado a Jordan supera todo lo que la serie ha hecho hasta ahora.

Los uniformes fieles a la época, el ambiente auténtico de los pabellones y las mecánicas de juego propias de la época te transportan a los mejores años de Jordan. Para cualquiera que busque La grandeza del baloncesto de la NBA, esta edición ofrece algo especial.

Mi veredicto: The Edición Michael Jordan es el mejor homenaje al mayor icono del baloncesto. Si quieres revivir el baloncesto de los Bulls de la época de los campeonatos, esta es la mejor manera de hacerlo.

★ La mejor experiencia con MJ NBA 2K23 Edición Michael Jordan Compra en Eneba

7. NBA 2K Playgrounds 2 [La mejor experiencia de sala de juegos]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Windows, Switch, PS4, Xbox One Fecha de lanzamiento 16 de octubre de 2018 Desarrollador Saber Interactive Duración media de la partida Entre 10 y 20 horas o más Características únicas Acción trepidante en partidos de 2 contra 2, los playoffs de la NBA más emocionantes

Esta temporada se centra principalmente en baloncesto al estilo de los juegos de arcade. Cuenta con animaciones exageradas y estilos de mates espectaculares que lo convierten en un auténtico espectáculo. La jugabilidad antepone la diversión a la simulación realista. Este enfoque resulta perfecto para los jugadores que buscan una experiencia de baloncesto informal.

También es una buena opción si te gustan los juegos de ritmo trepidante juegos multijugador. Cuando me apetece pasar un rato divertido sin complicaciones, juego a este juego. Tanto si juegas online como si lo haces en modo local con amigos, siempre te llena de energía positiva.

Entre los equipos que participan en el partido se encuentran las superestrellas actuales y veteranos de la NBA de todas las generaciones. Shaquille O’Neal domina el juego interior con sus habituales movimientos potentes y eficaces. LeBron James demuestra lo versátil que es al jugar en varias posiciones.

La variedad de personajes atrae a aficionados de diferentes épocas de este deporte. Cada personaje se mantiene fiel a su estilo de juego particular y a sus ataques característicos. El juego cuenta con muchos modos, por lo que nunca te aburrirás de un solo estilo.

Mi veredicto: NBA 2K Playgrounds 2 Es pura diversión sin presiones. Reúne a unos amigos, elige a tus leyendas y disfruta de mates espectaculares sin preocuparte por el realismo de la simulación.

★ La mejor experiencia arcade NBA 2K Playgrounds 2 Compra en Eneba

8. NBA 2K14 [Mejor título clásico]

Nuestra puntuación 8.8

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Plataformas Windows, Switch, PS4, Xbox One Fecha de lanzamiento 1 de octubre de 2013 Desarrollador Conceptos visuales Duración media de la partida Entre 30 y 60 horas o más Características únicas Se ha introducido el nuevo sistema de juego basado en la posesión

La incorporación de gráficos de última generación fue uno de los aspectos más destacados para los jugadores cuando se lanzó este juego. Las nuevas tarjetas gráficas en el Xbox Series presentó mejoras impresionantes. En NBA 2K14, los personajes de los jugadores tenían un aspecto más realista que nunca.

Las imágenes de cada partido parecían y sonaban tan reales que me creí fácilmente que estaba en un estadio de verdad. La narración y el desarrollo de los personajes se profundizaron en el Modo MyCAREER. En lugar de limitarse a aumentar los atributos, los juegos empezaron a incorporar métodos de progresión más estratégicos.

La versión inicial incluía los componentes principales que sirvieron de base para todas las versiones posteriores NBA 2K juegos. Algunas novedades en la jugabilidad que aparecieron aquí por primera vez se convirtieron más tarde en elementos característicos de la serie.

A pesar de ser una de las primeras consolas del mercado, el juego en línea funcionaba a la perfección. Tanto los expertos como los jugadores se mostraron satisfechos con lo completas que eran las mejoras del conjunto.

Mi veredicto: NBA 2K14 sentó las bases de la moderna NBA 2K. Si quieres ver dónde empezó a encajar todo, vale la pena volver a ver este clásico.

★ Mejor título clásico NBA 2K14 Compra en Eneba

9. NBA 2K24 Edición Black Mamba [El mejor paquete de coleccionista premium]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Fecha de lanzamiento 8 de septiembre de 2023 Desarrollador Conceptos visuales Duración media de la partida Entre 50 y 100 horas o más Características únicas 10 paquetes promocionales de MyTEAM y monedas de XP doble para los modos MyCAREER y MyTEAM

The Edición Black Mamba llevó el concepto de homenaje un paso más allá. Contenidos exclusivos inspirados en Kobe inundaron todos los aspectos de esta temporada de la NBA. La calidad de la presentación está a la altura del significado emocional de este lanzamiento especial.

Uno de los grandes momentos de esta temporada es, por supuesto, elMomentos Mambamodo. Revive con todo detalle los mejores partidos de Kobe. Cada desafío refleja un momento real de su carrera, desde sus primeras actuaciones destacadas hasta su último partido y la victoria definitiva.

Además,eventos de temporada En el juego se organizan eventos periódicamente con retos únicos y recompensas exclusivas. Cada evento ofrece contenido nuevo que evita que la experiencia se vuelva monótona. Esta variedad garantiza que los jugadores más fieles siempre tengan nuevos objetivos que alcanzar.

Me gusta que estos eventos celebren diferentes aspectos de la historia del baloncesto y, al mismo tiempo, ofrezcan objetivos de juego interesantes. El apoyo constante demuestra un compromiso genuino por honrar el legado de Kobe de la manera adecuada.

Mi veredicto: The Edición Black Mamba es la mejor opción para los coleccionistas. Si quieres acceder a todo el contenido de Kobe y a recompensas exclusivas, esta es la edición que debes hacerte con ella.

★ El mejor paquete de coleccionista premium NBA 2K24 Edición Black Mamba Compra en Eneba

10. NBA 2K24 Edición Kobe Bryant (Nintendo Switch) [Ideal para jugar en cualquier lugar]

Nuestra puntuación 8.3

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Plataformas Nintendo Switch Fecha de lanzamiento 8 de septiembre de 2023 Desarrollador Conceptos visuales Duración media de la partida Entre 50 y 100 horas o más Características únicas Tarjeta «Sapphire» de Kobe Bryant para MyTEAM, 100 000 VC + 15 000 puntos MyTEAM, moneda de doble XP durante 2 horas

En muchos sentidos, el Dos mil veinticuatro es la época dorada de la franquicia. Este año nos ha traído muchos de los favoritos de los fans. Y esta versión para Nintendo Switch del Dos mil veinticuatroEdición Kobe Bryant lleva la experiencia del tributo a juegos portátiles. La edición incluye todos los modos de juego principales de otras plataformas y, a pesar de las limitaciones del hardware, la versión portátil ha conservado sorprendentemente bien la calidad visual.

Puedes jugar partidos completos durante tus desplazamientos o en la cama sin perder la esencia del baloncesto. El factor de comodidad Esto hace que esta versión sea especialmente útil para quienes tienen una agenda muy apretada dedicada a los videojuegos. Además, puedes cambiar entre el modo portátil y el modo acoplado sin perder el progreso ni el rendimiento.

Así que es fácil echar unas partidas rápidas o sumergirse en sesiones más largas cuando se tiene tiempo. Otro aspecto que destaca es la fluidez con la que funciona el juego durante las sesiones de juego más largas. Los controles siguen respondiendo bien y los tiempos de carga son aceptables para una consola portátil.

Tanto si estás luchando por Mi CARRERA o crear el equipo de tus sueños en Mi equipo, no parece que se haya rebajado el nivel. No es solo una versión reducida; se sostiene por sí sola como una obra completa NBA 2K una experiencia para llevar.

Mi veredicto: The Nintendo Switch Esta versión demuestra que no hace falta tener un televisor para disfrutar de contenidos de alta calidad NBA 2K. Perfecto para los jugadores que quieren disfrutar de un baloncesto completo en cualquier lugar y en cualquier momento.

★ Ideal para jugar en cualquier lugar NBA 2K24 Edición Kobe Bryant Compra en Eneba

Mi valoración general sobre el mejor juego de NBA 2K

Entonces, ¿cuálAsociación Nacional de Baloncesto 2¿A qué juego de baloncesto deberías jugar? Depende del tipo de experiencia de baloncesto que busques.

Para estar al día de las últimas novedades: NBA 2K26 ofrece la jugabilidad más avanzada hasta la fecha, con el motor ProPLAY Motion Engine y la integración completa de la WNBA en MyTEAM. Si buscas funciones de vanguardia y las plantillas más actualizadas, esta es tu elección.

NBA 2K26 ofrece la jugabilidad más avanzada hasta la fecha, con el motor ProPLAY Motion Engine y la integración completa de la WNBA en MyTEAM. Si buscas funciones de vanguardia y las plantillas más actualizadas, esta es tu elección. Para una experiencia de juego equilibrada: NBA 2K25 sigue siendo un juego sólido, con más de 9.000 animaciones de ProPLAY y un modo MyCAREER mejorado. Es un juego pulido, competitivo y que premia la habilidad.

NBA 2K25 sigue siendo un juego sólido, con más de 9.000 animaciones de ProPLAY y un modo MyCAREER mejorado. Es un juego pulido, competitivo y que premia la habilidad. Para los homenajes a leyendas: NBA 2K24 La edición Kobe Bryant y la edición Michael Jordan de NBA 2K23 te permiten revivir momentos emblemáticos de dos de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Perfecto para los aficionados que quieran revivir la historia.

NBA 2K24 La edición Kobe Bryant y la edición Michael Jordan de NBA 2K23 te permiten revivir momentos emblemáticos de dos de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Perfecto para los aficionados que quieran revivir la historia. Para divertirse sin complicaciones: NBA 2K Playgrounds 2 Deja de lado la simulación y ofrece acción arcade en estado puro. Ideal para partidas cooperativas en el sofá o cuando simplemente te apetece hacer un mate a tus amigos.

NBA 2K Playgrounds 2 Deja de lado la simulación y ofrece acción arcade en estado puro. Ideal para partidas cooperativas en el sofá o cuando simplemente te apetece hacer un mate a tus amigos. Para los amantes de la nostalgia: NBA 2K14 sentó las bases de todo lo que vino después. Es una obra clásica que merece la pena volver a ver si quieres descubrir los orígenes de la serie moderna.

NingúnNBA 2K Este juego es perfecto para todo el mundo. Pero, tanto si buscas realismo, como si quieres rendir homenaje a las leyendas o simplemente pasarlo bien en la cancha, en esta lista hay un título que se adapta a tu estilo. Ahora sal ahí fuera y a jugar.

Preguntas frecuentes

A continuación se incluyen algunas preguntas frecuentes sobre lo mejor NBA 2K juegos, con respuestas claras y útiles para cualquiera que esté interesado en la serie.