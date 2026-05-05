Los 25 mejores juegos de Dragon Ball, clasificados para 2026

Decidir qué título se merece el título de mejor Dragon Ball juego puede resultar más difícil que dominar el Quizás, sobre todo teniendo en cuenta que la franquicia ha sido una fuerza dominante en el mundo de los videojuegos durante casi tanto tiempo como el que lleva reinando en el mundo del anime y el manga. Repleta de batallas trepidantes and giros inesperados en la trama, esta serie ha dado lugar a algunas de las joyas más inolvidables del mundo de los videojuegos.

He seleccionado y clasificado los mejores DBZ lanzamientos que te ayudarán a encontrar tu próxima aventura. Prepárate para combates trepidantes, tramas enredadas y unos gráficos impresionantes mientras te guío por este panteón de personajes legendarios Dragon Ballvideojuegos.

Mis favoritos entre los mejores juegos de Dragon Ball

Con tantosDragon Ball Con tantos juegos a lo largo de décadas, seleccionar los mejores puede parecer como encontrar las siete Bolas Dragón de una sola vez. No te preocupes, ya hemos hecho todo el trabajo por ti y aquí están nuestros favoritos:

Dragon Ball FighterZ (2018) – El juego que demostró que las peleas de Dragon Ball podían llegar a ser, de alguna manera, incluso mejores que las del anime —y igual de caóticas si te dedicas a lanzar supermovimientos sin parar—. Dragon Ball Z: Kakarot (2020) – ¿Alguna vez has querido pescar con la cola, luchar contra Vegeta y luego preparar la cena, todo en el mismo juego? Kakarot te permite vivir al máximo la vida absurdamente ajetreada de Goku. Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 (2007) – Con un elenco tan amplio, es probable que incluso los personajes más desconocidos, como «Farmer with Shotgun», puedan colarse en él. Una auténtica explosión de nostalgia.

¿Eso es todo? No, más abajo hay toda una lista de títulos épicos y envolventes: ¡no te los pierdas!

25 Los mejores juegos de Dragon Ballde todos los tiempos

Estos títulos destacados son aclamados por su jugabilidad cautivadora, su fiel adaptación de la historia y su capacidad para hacer que cada fan se sienta como un guerrero Z. Tanto si buscas combates intensos, aventuras épicas o un viaje nostálgico al pasado, estos juegos son las joyas de la corona de la franquicia.

No esperemos más: echemos un vistazo a la oferta y descubramos lo mejor DBZ ¡Juego!

1. Dragon Ball FighterZ [Lo mejor para la lucha competitiva]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC Año de estreno 2018 Desarrollador Arc System Works Duración media de la partida 12 horas Características únicas Combate por equipos en 2,5D, batallas 3 contra 3, mecánicas de asistencia, finales espectaculares, escenarios destructibles, combos automáticos

Presentado en2018 por Arc System Works, Dragon Ball FighterZ es todo un regalo tanto para los fans del anime como para los amantes de los juegos de lucha. Este juego de lucha en 2.5D ofrece un espectáculo visual alucinante inspirado en el estilo característico del anime, todo ello envuelto en un sistema de combate fácil de aprender pero difícil de dominar. Está en nuestra lista de los Los mejores juegos de lucha para PS5por una razón.

Con una historia original dividida en tres arcos argumentales, Dragon Ball FighterZ ofrece a los jugadores la oportunidad de ver la historia desde diferentes perspectivas. Las batallas por equipos de tres contra tres te permiten formar equipos de ensueño con tus personajes favoritos, y los controles simplificados hacen que sea divertido para los jugadores ocasionales desatar combos espectaculares. Dicho esto, los luchadores experimentados encontrarán mucha profundidad en las técnicas específicas de cada personaje.

Mi veredicto: Creo que este es el mejor juego de lucha de Dragon Ball si lo que te interesa es el combate basado en la habilidad y la profundidad competitiva.

★ Ideal para la lucha competitiva Dragon Ball Fighter Compra en Eneba

2. Dragon Ball Z: Kakarot [Lo mejor para los aficionados a los juegos de rol con una trama destacada]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC Año de estreno 2020 Desarrollador CyberConnect2 Duración media de la partida 30-55 horas Características únicas Mecánicas de RPG de acción, exploración de mundo abierto, desarrollo de personajes, misiones secundarias, combate en tiempo real

Sumérgete en el legendario universo con un nuevo toque de RPG de acción en de la década de 2020 Dragon Ball Z: Kakarot. Uno de loslos mejores juegos de rol de acción, se integra a la perfección exploración en un mundo abierto – Podrás recorrer a toda velocidad hermosos paisajes, interactuar con personajes muy queridos y participar en peculiares misiones secundarias, con combates repletos de deslumbrantes ataques con rayos, transformaciones espectaculares y esas emblemáticas batallas dramáticas.

Dragon Ball Z: Kakarot cuenta con unos gráficos brillantes, propios de un anime, unos diseños de personajes muy logrados y unos entornos recreados con gran detalle. El reparto de voces original vuelve a la carga, creando momentos cinematográficos que realmente despiertan la nostalgia. En cuanto a la historia, el juego abarca todos los arcos argumentales importantes, desde la saga Saiyan hasta la saga de Buu.

Mi veredicto: Te lo recomiendo si lo que quieres es vivir de verdad la historia de Dragon Ball Z, en lugar de limitarte a ir pasando de combate en combate.

★ Ideal para los aficionados a los juegos de rol con una trama destacada Dragon Ball Z: Kakarot Compra en Eneba

3. Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 [El mejor por su amplia plantilla de personajes]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Plataformas PlayStation 2, Wii Año de estreno 2005 Desarrollador Spike Chunsoft Duración media de la partida 12-24 horas Características únicas Más de 160 personajes, amplios escenarios en 3D, ciclo de día y noche, transformaciones de personajes, enfrentamientos con rayos

Publicado en2005 Para PlayStation 2 y Wii, este título tan querido por los fans cuenta con uno de los catálogos de personajes más amplios – más de 160 luchadores únicos, cada uno con sus propios movimientos y transformaciones característicos.

Las batallas se desarrollan en arenas en 3D, lo que te ofrece la libertad del combate aéreo con técnicas sacadas directamente del querido anime. Puede que algunos críticos hayan considerado la jugabilidad repetitiva, pero a nosotros nos encantó el combate, repleto de detalles, y la posibilidad de personalizar a nuestros guerreros favoritos.

Visualmente, es todo un placer: los gráficos con estilo cel-shading reproducen fielmente el estilo vibrante de la serie, mientras que las voces originales aportan un toque adicional de autenticidad.

Mi veredicto:Para mí, este sigue siendo el mejor juego de Dragon Ball si lo que buscas es variedad pura y un guiño a los fans.

4. Dragon Ball: Sparking! Zero [Lo mejor para una experiencia Tenkaichi moderna]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2024 Desarrollador Spike Chunsoft Duración media de la partida 20 horas Características únicas Más de 180 personajes jugables, modo de combate personalizado, escenarios de historia alternativos, mecánicas de «Asalto fugaz» y «Contador de venganza», y escenas cinemáticas en primera persona

La última incorporación a la Dragon Ball La selección de juegos es un homenaje triunfal a la querida serie Budokai Tenkaichi y una de las Los mejores juegos para PS5. Espera a adentrarte en las enormes arenas en 3D: te esperan batallas espectaculares y a lo grande que harían las delicias de cualquier fan del anime. Los épicos movimientos definitivos impulsados por el medidor «sparking» y los controles intuitivos del juego lo convierten en una gran elección para los principiantes, aunque los jugadores competitivos pueden encontrar la mecánica un poco simplista.

Uno de los aspectos más destacados de¡Chispa! Cero es el modo «Episode Battle», que te ofrece la oportunidad de revivir los momentos favoritos de los fans o de experimentar con tramas alternativas del tipo «¿y si…?» que le dan un giro divertido a la historia original. Si a esto le sumamos los gráficos de los personajes, que te sumergen visualmente en el juego, este título te hace sentir como si estuvieras entrando directamente en el anime.

Mi veredicto: Para mí, este es el sucesor moderno más cercano a Tenkaichi, aunque se incline más por lo casual que por lo competitivo.

★ Lo mejor para una experiencia moderna de Tenkaichi Dragon Ball: Sparking! Zero Compra en Eneba

5. Dragon Ball: Xenoverse 2 [Lo mejor para la personalización de personajes]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Google Stadia Año de estreno 2016 Desarrollador Hollas Duración media de la partida 19 horas Características únicas Personalización de personajes, exploración del mundo central, modo multijugador online, misiones de viaje en el tiempo, progresión de RPG, amplia plantilla de personajes, combates por equipos

Adéntrate en el mundo de Dragon Ball: Xenoverse 2, un cóctel explosivo de El estilo de los MMORPG y trepidantes combates, todo ello ambientado en la enorme y bulliciosa metrópolis de Conton City. Esta secuela es más grandiosa, más atrevida y mucho más personalizada que su predecesora.

Este juego es una auténtica joya con muchas opciones de personalización. Puedes crear al guerrero de tus sueños a partir de diferentes razas, cada una con habilidades especiales. Las batallas multijugador y las misiones cooperativas hacen que el juego sea aún más divertido y rejugable. Además, hay un nuevo elemento de viaje en el tiempo que te permite cambiar el curso de la historia de Dragon Ball.

Mi veredicto:Si quieres crear tu propio personaje de Dragon Ball y vivir en ese universo, esta es, sin duda, mi opción favorita.

★ Ideal para los aficionados a los RPG retro Dragon Ball: Xenoverse 2 Compra en Eneba

6. Dragon Ball Z: Budokai 3 [Lo mejor para las mecánicas de lucha clásicas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas PlayStation 2, Wii Año de estreno 2004 Desarrollador Hollas Duración media de la partida 10-24 horas Características únicas Combates trepidantes en 2.5D, transformaciones de personajes, sistema Dragon Rush, mecánicas de fusión, modo de torneo mundial

Ponte el traje saiyano de tu personaje favorito Dragon Ballhéroes enDragon Ball Z: Budokai 3. Estoel clásico de 2004 tan querido te permite revivir algunos de los momentos más emblemáticos del anime, combinando acción trepidante con una plantilla de personajes sorprendentemente amplia.Budokai 3 Lo más destacado es su sistema de combate, que combina magistralmente la facilidad de uso con una profundidad que rinde homenaje a sus orígenes.

El modo «Dragon Universe» ofrece una experiencia de mundo semiabierto que te permite sobrevolar lugares legendarios para enfrentarte a rivales y descubrir secretos. Si a esto le sumamos unos gráficos animados con estilo cel-shading, tenemos la elección perfecta tanto para los fans acérrimos DBZ aficionados y jugadores ocasionales.

Mi veredicto:Sigo pensando que este es uno de los juegos de lucha de DBZ al estilo clásico mejor pulidos que se han hecho nunca.

7. Dragon Ball Z: El legado de Goku II [Ideal para los aficionados a los juegos de rol retro]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Game Boy Advance Año de estreno 2003 Desarrollador Webfoot Technologies Duración media de la partida 14-28 horas Características únicas Combate de RPG de acción, desarrollo de personajes, exploración de mundo abierto, múltiples personajes jugables, misiones secundarias

Supone un gran avance con respecto a su predecesor, El legado de Goku II se adentra con valentía en el terreno de los juegos de rol, abarcando las aclamadas sagas de Android y Cell. La secuela supera a la primera entrega con un sistema de combate mejorado, nuevas funciones de exploración y una mayor variedad de personajes entre los que elegir. Demuestra tu destreza en el juego subiendo de nivel y personalizando a tus personajes favoritos, como Gohan, Piccolo, Vegeta y Trunks.

Este juego está repleto de emocionantes misiones secundarias y personajes no jugables inolvidables que te sumergirán en un mundo tan envolvente que no querrás salir de él. Y, aficionados al anime, os espera una auténtica delicia. El impresionante estilo pixel art recrea a la perfección esos queridos y emblemáticos elementos visuales que todos conocemos y amamos.

Mi veredicto:Para ser un juego de rol para consola portátil, me parece sorprendentemente profundo y sigue siendo muy jugable hoy en día.

8. Dragon Ball Z: Budokai [Lo mejor para conocer los orígenes de la serie]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Plataformas PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, GameCube Año de estreno 2002 Desarrollador Hollas Duración media de la partida 4-13 horas Características únicas Gráficos con sombreado celular, combates en arenas en 3D, modo historia basado en el anime, lucha basada en combos

Entra en el apasionante mundo de Dragon Ball Z: Budokai, el título que allanó el camino para la querida serie Budokai. Este juego de lucha no solo ofrece combates trepidantes, sino que también te lleva a un viaje nostálgico a través de los arcos argumentales clásicos del anime, desde la Saga Saiyano hasta la Saga de los Androides. Con escenas cinemáticas visualmente atractivas en estilo cel-shading y una banda sonora con toques de rock que se mantiene fiel a la serie, es una auténtica pasada de diversión.

Su mecánica de juego, fácil de entender, lo convierte en un éxito inmediato entre los jugadores ocasionales. Siente la adrenalina al dominar combos y movimientos únicos sin complicaciones que te hagan perder la cabeza. La introducción de un sistema de barra de habilidades de 7 ranuras te permite personalizar a los personajes con una gran variedad de movimientos especiales, habilidades y equipamiento, lo que ofrece una experiencia de combate más rica.

Mi veredicto:Hoy en día lo veo más como un juego clásico, pero sigue mereciendo la pena jugarlo por nostalgia.

9. Dragon Ball Z: Guerreros supersónicos [El mejor juego de lucha para consolas portátiles]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas Game Boy Advance Año de estreno 2004 Desarrollador Conejillo de Indias Duración media de la partida 3-10 horas Características únicas Lucha en 2D, combates por equipos, acción trepidante, combos de movimientos especiales

Para los jugadores que se desplazan, Guerreros supersónicos es lo mejor Dragon Ball Z Aventura: trepidante, emocionante y llena de giros inesperados. Con duelos aéreos en 2D en los que la velocidad y la estrategia cobran protagonismo, este título para GBA captura toda la energía de la serie de anime. Cada luchador cuenta con habilidades únicas, lo que hace que los llamativos combos sean fáciles y divertidos gracias a unos controles muy intuitivos.

El exclusivo modo historia, que se sale de lo convencional con creativos escenarios del tipo «¿y si…?» es la joya de la corona del juego. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Goku se aliaran con Freezer? Descubre la respuesta en Guerreros supersónicos, donde cada partida es única.

Mi veredicto:Creo que este es uno de los mejores juegos de DBZ para partidas rápidas si juegas en una consola portátil.

10. Dragon Ball Z: Burst Limit [Lo mejor para las batallas cinematográficas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Plataformas PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2008 Desarrollador Hollas Duración media de la partida 5-44 horas Características únicas Combates en arenas en 3D, modo historia cinematográfico, entornos destructibles, ataques en equipo

Límite de ráfagastomó elDragon Ball Z la serie a la era de la alta definición. Al ser el primer título de la serie en llegar a las consolas de séptima generación, ofrece gráficos mejorados y un sistema de combate perfeccionado. El modo historia repasa las sagas de los Saiyanos, Freezer y Cell, combinando la jugabilidad con secuencias cinemáticas cautivadoras.

El combate es accesible pero satisfactorio, con «escenas dramáticas» cinematográficas que se activan durante la batalla para recrear momentos emblemáticos del anime. Cada Límite de ráfagasEl combate parece un episodio que cobra vida, gracias a los increíbles modelos de los personajes y a los entornos tan detallados.

Mi veredicto:Me gusta por su presentación, aunque no tenga la profundidad de otras obras.

11. Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team [Lo mejor para el caos multijugador en dispositivos portátiles]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PSP Año de estreno 2010 Desarrollador Spike Duración media de la partida 12 horas Características únicas Equipos de dos personajes, combates llenos de acción, arenas de gran extensión, más de 70 personajes jugables

Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team trae a la PSP batallas explosivas en 3D y un enfoque único en la dinámica de equipo. Este juego permitió por primera vez a los jugadores formar equipos de dos personajes para librar combates caóticos y llenos de acción en amplias arenas. Con Más de 70 personajes jugables y con todos los arcos argumentales principales incluidos, este juego ofrece la experiencia definitiva Dragon Ball una experiencia para los aficionados a los que les encanta jugar mientras se desplazan.

Lo más destacado es el modo multijugador, que permite que hasta cuatro jugadores compitan en partidas inalámbricas. Es impresionante cómo los gráficos son de primera categoría para un dispositivo portátil, ya que captan a la perfección el estilo anime con animaciones fluidas y efectos llamativos.

En el panorama general de los mejores videojuegos de anime, los títulos de Dragon Ball se sitúan sistemáticamente entre los primeros puestos gracias a lo bien que logran plasmar la acción trepidante y las transformaciones emblemáticas en mecánicas de juego.

Mi veredicto:Si tienes un amigo con una PSP, esto es lo más en cuanto a caos de DBZ en consolas portátiles: nada supera a esos enfrentamientos inalámbricos de 2 contra 2.

12. Dragon Ball Z: Butōden extremo [Lo mejor para los aficionados a los juegos de lucha de 3DS]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Plataformas 3DS Año de estreno 2015 Desarrollador Arc System Works Duración media de la partida 4-19 horas Características únicas Lucha en 2D, cadenas de combos, combates por equipos, movimientos especiales

Este título es un sincero homenaje a Dragon Ball los aficionados que aprecian los juegos clásicos de lucha en 2D. De la mano de Arc System Works, Butōden extremo es un juego para Nintendo 3DS que cuenta con unos impresionantes gráficos basados en sprites y una jugabilidad de acción trepidante. Ofrece una gran variedad, con más de20 caracteres y una gran variedad de héroes de apoyo entre los que elegir.

La historia del juego se ciñe a la legendaria Dragon Ball Z sagas, mientras que el «Modo Aventura» incluye combates exclusivos y contenido desbloqueable. Las mecánicas de juego son fáciles de entender y, sin embargo, ofrecen complejidad gracias a las combinaciones de movimientos, ayudas y movimientos especiales. Aunque no hay opción multijugador online, el modo multijugador local y la variedad de modos de juego garantizan una experiencia emocionante.

Mi veredicto:Un juego imprescindible para los propietarios de una 3DS que aprecien los sprites de alta calidad y la atmósfera clásica de los juegos de lucha en 2D.

13. Dragon Ball Z: El legado de Goku [Ideal para los aficionados al juego de rol en GBA]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Plataformas Game Boy Advance Año de estreno 2002 Desarrollador Webfoot Technologies Duración media de la partida 7-12 horas Características únicas RPG de acción, exploración, mejora de personajes, jugabilidad centrada en la historia, misiones secundarias

Sumérgete en el mundo de Goku mientras juegas las primeras tramas de Dragon Ball Z en este juego de rol de acción y aventuras para Game Boy Advance. El legado de Goku te permite sumergirte en las sagas Saiyan y Namek, combinando aventura, combate y narrativa para darle un nuevo aire al clásico anime.

La perspectiva aérea del juego y su mecánica sencilla facilitan la iniciación, mientras que las épicas batallas contra jefes finales como Vegeta y Freezer mantienen la emoción. Aunque la mecánica es un poco simple y el ritmo puede parecer irregular, El legado de Goku sentar las bases para el futuro Dragon BallJuegos de rol

Mi veredicto:Sin duda, tiene algunos defectos en comparación con su secuela, pero es un encantador viaje al pasado para los fans de la GBA.

14. Dragon Ball Z: Infinite World [Ideal para los veteranos de Budokai]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,1/10

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Plataformas PS2 Año de estreno 2008 Desarrollador Hollas Duración media de la partida 12-24 horas Características únicas Modos de combate, personalización de personajes, modo historia, minijuegos, combates por equipos

Mundo infinito reúne los mejores elementos de los juegos de Budokai y les aporta nuevas características para ofrecer una experiencia de juego que resulta familiar a la vez que novedosa. Adéntrate en las principales historias, desde la saga Saiyan hasta la era GT, todas ellas realzadas con espectaculares secuencias cinemáticas y combates ágiles e intensos.

Con la incorporación de minijuegos únicos, como perseguir al mono Bubbles o ir a pescar, Infinite World aporta un toque de variedad a la mecánica básica de lucha. Podrás sumergirte en la emoción de un combate muy preciso y dinámico, combinado con una gran dosis de estrategia y personalización de personajes a través del sistema de cápsulas. En general, Mundo infinito ofrece una despedida digna de una epopeya a Dragon Ball Zen la PS2.

Mi veredicto:Piensa en esto como la experiencia «definitiva» de Budokai en PS2: es el broche de oro perfecto para esa época.

15. Dragon Ball: Aventura Avanzada [Ideal para descubrir la serie original]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas Game Boy Advance Año de estreno 2004 Desarrollador Hollas Duración media de la partida 3 horas Características únicas Juego de lucha de desplazamiento lateral, plataformas, multijugador cooperativo, transformaciones de personajes, objetos coleccionables

Vuelve a los orígenes de todo esto con Dragon Ball: Aventura Avanzada – Un clásico de Game Boy Advance que narra las primeras aventuras del joven saiyano Goku. Acompáñalo en su viaje por lugares emblemáticos, en épicas batallas contra enemigos legendarios y en su búsqueda de las siete bolas mágicas del dragón.

Una magistral combinación de emocionantes combates y plataformas de desplazamiento lateral conforma la variedad de juego que ofrece este título, que abarca desde enfrentamientos terrestres y combates aéreos trepidantes hasta intensos duelos uno contra uno. Un pixel art magníficamente detallado y unas animaciones dinámicas dan vida a los principales DBZ serie, que ofrece a los fans un viaje nostálgico y cautivador a los orígenes de Goku.

Mi veredicto:Sin lugar a dudas, esta es la mejor representación de la época del Goku niño; el pixel art es sencillamente precioso.

16. Dragon Ball Z: Sagas [Lo mejor para sagas cooperativas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,9/10

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Plataformas PlayStation 2, Xbox, GameCube Año de estreno 2005 Desarrollador Avalanche Software Duración media de la partida 14 horas Características únicas RPG de acción, exploración de mundo abierto, múltiples personajes jugables, combate basado en combos, variedad de misiones

Dragon Ball Z: Sagas se adentra en nuevos territorios, combinando la jugabilidad de acción y aventura con un toque de mundo abierto. Los jugadores reviven los arcos argumentales más importantes de la serie, desde la Saga Saiyana hasta la Saga de Cell, mientras exploran entornos abiertos y recogen Orbes Z por el camino.

El modo cooperativo es uno de los puntos fuertes, ya que permite a los jugadores formar equipo para enfrentarse a enemigos y jefes finales. El combate incluye emblemáticos ataques de energía y combos cuerpo a cuerpo, aunque los controles pueden parecer un poco toscos. Pero, aunque el juego no dé del todo en el blanco, su ambición por intentar algo diferente en el Dragon Ball Z El panorama de los videojuegos lo convierte en una propuesta destacada.

Mi veredicto:Es uno de esos juegos que se consideran un «placer culpable»: un poco tosco, sin duda, pero jugar a las sagas en modo cooperativo sigue siendo una pasada con un amigo.

17. Dragon Ball Z: Shin Budokai [Lo mejor para la acción trepidante en consolas portátiles]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,9/10

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Plataformas PSP Año de estreno 2006 Desarrollador Hollas Duración media de la partida 5-7 horas Características únicas Lucha portátil, arenas en 3D, modo historia, combates por equipos, movimientos especiales

Shin Budokai lleva la fórmula de Budokai a cualquier lugar, ofreciéndote una acción de lucha en 2.5D fluida y emocionante con un nuevo giro en la historia. Ambientado en una versión alternativa de la saga de Majin Buu, este título presenta una trama totalmente nueva, al tiempo que conserva el trepidante combate que conoces y te encanta de los juegos de Budokai.

Gracias a los controles precisos y con gran capacidad de respuesta, cada combate resulta muy fácil de jugar. El modo multijugador de la PSP destaca especialmente, ya que te permite sumergirte en emocionantes combates con tus amigos. Y, por supuesto, el elenco cuenta con personajes muy queridos, cada uno de los cuales luce sus movimientos y transformaciones emblemáticos.

Mi veredicto:Este juego demostró que no hacía falta tener una consola de sobremesa para disfrutar de un juego de lucha de Dragon Ball de gran calidad y a gran velocidad.

18. Dragon Ball Z: La venganza del Rey Piccolo [Lo mejor para los juegos de plataformas retro]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Plataformas Wii Año de estreno 2009 Desarrollador Media.Vision Duración media de la partida 7-9 horas Características únicas Juego de lucha de desplazamiento lateral, niveles con una historia, estilo arcade clásico, múltiples personajes jugables, ataques combinados

Antes de que Goku se convirtiera en el héroe más poderoso de la Tierra, no era más que un niño con un gran corazón y un palo aún más grande. La venganza del Rey Piccolo nos transporta a las primeras aventuras de Goku, ofreciendo una nueva visión de la Dragon Ball mundo. Este título repleto de acción combina plataformas de desplazamiento lateral con combates tipo «beat-’em-up», creando una experiencia arcade al estilo clásico con un colorido Dragon Ballgiro.

El juego te lleva a través de la historia del Ejército de la Cinta Roja y la saga del Rey Piccolo. Su divertida narración y sus llamativos gráficos te transportarán a la serie original. Además, es fácil aprender las habilidades especiales de Goku, como estirar su bastón o lanzar rayos de energía, lo que lo convierte en un juego que todo el mundo puede disfrutar.

Mi veredicto:Un respiro refrescante respecto a los habituales juegos de lucha de la era Z: capta a la perfección la diversión y la aventura de la serie original.

19. Dragon Ball: Raging Blast [Ideal para potenciadores cinematográficos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,7/10

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Plataformas PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2009 Desarrollador Spike Duración media de la partida 17-35 horas Características únicas Batallas realistas en 3D, amplia plantilla de personajes, entornos destructibles, ángulos de cámara cinematográficos, modo historia

Diseñado para PS3 y Xbox 360, Explosión furiosada vida a tus sueños de anime con combates visualmente espectaculares. Los jugadores pueden esquivar, teletransportarse y lanzar superataques explosivos sacados directamente de la serie de anime. El juego cuenta con una amplia lista de personajes procedentes de las principales sagas, incluidas las transformaciones de tus personajes favoritos.

El combate enExplosión furiosa Es un juego trepidante, llamativo y con un estilo cinematográfico, que combina una mecánica fácil de aprender con una gran profundidad estratégica para aquellos que deseen dominar el juego. Lo que realmente destaca son los movimientos especiales, con potentes ataques definitivos que iluminan la pantalla y garantizan nocauts muy satisfactorios.

Mi veredicto:En esencia, se trata de la versión en alta definición de la serie Tenkaichi; si te encantó BT3, aquí te sentirás como en casa.

20. Dragon Ball Z: Dokkan Battle [Ideal para los aficionados a los juegos de gacha estratégicos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,6/10

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Plataformas Android, iPadOS, iOS Año de estreno 2015 Desarrollador El Akatsuki Duración media de la partida 100 horas Características únicas Cartas coleccionables, combate de combinar tres, fusión de personajes, eventos diarios, mecánica de gacha

Dokkan Battle demuestra lo fantástico que es Dragon Ball Los videojuegos pueden jugarse en el móvil. Combina una jugabilidad trepidante y llena de acertijos con un toque de estrategia para mantener el interés.

Desde que empezamos a dar la bienvenida a los jugadores en 2015, este juego gratuito para móviles permite a los jugadores crear los equipos de sus sueños a partir de sus Dragon Ball héroes y villanos, lanzándose de cabeza a batallas espectaculares. Lo que hace que este juego sea tan divertido es su amplia gama de personajes de Dragon Ball Z,Más de, GT, e incluso en el cine. Cada actualización trae consigo nuevas y espectaculares animaciones de los personajes y contenido fresco, lo que mantiene a los jugadores enganchados.

Mi veredicto:No te dejes engañar por la etiqueta «puzzle»: se trata de un juego de estrategia increíblemente profundo con algunas de las mejores animaciones de la franquicia.

21. Dragon Ball Z: Hiperdimensión [Lo mejor en cuanto a combates en la SNES]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas SNES Año de estreno 1996 Desarrollador En esas Duración media de la partida 1-2 horas Características únicas Lucha en 2D de ritmo trepidante, múltiples personajes jugables, combate basado en combos, modo historia, estilo pixel art

¿Buscas un recuerdo del pasado que siga estando de moda hoy en día? Hiperdimensión esa es la respuesta. Un tesoro oculto de la era de los 16 bits, fue el primer juego en llevar el mundo de Dragon Ball Z cobra vida en la SNES con unos gráficos impresionantes. Presentado en 1996, este juego de lucha en 2D no se basa en apretar botones sin pensar, sino que te invita a participar en combates estratégicos y llenos de suspense.

Aunque la lista pueda parecer limitada, con solo 10 caracteres Desde la saga de Freezer hasta la de Buu, cada luchador está cuidadosamente diseñado y bien equilibrado. Los elementos de juego únicos del título, como los contraataques de teletransporte, la recuperación de salud durante el combate y las fluidas transiciones entre arenas, se adelantaron notablemente a su tiempo.

Mi veredicto:Una obra maestra técnica para la SNES; sigue siendo uno de los juegos de lucha en 2D más bonitos que se han creado jamás.

22. Dragon Ball GT: El combate final [Ideal para los que quieren completar GT al 100 %]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,4/10

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Plataformas PlayStation Año de estreno 1997 Desarrollador En esas Duración media de la partida 2 horas Características únicas Combates en arena en 3D, modo historia, combates por equipos, múltiples personajes, escenas cinemáticas

In 1997, Dragon Ball GT: El combate final salió al mercado como el primer juego totalmente en 3D DBZ Título para PlayStation. Con sus gráficos poligonales pioneros, dio vida a modelos de personajes grandes y llamativos, así como a un escenario espectacular que supuso un cambio radical respecto a sus predecesores en 2D. Este juego centró la jugabilidad en combates más pausados y calculados, en los que los jugadores luchaban en grandes arenas utilizando tácticas poderosas y transformaciones emblemáticas.

Podrás jugar con tu favorito Dragon Ball Z personajes y algunas caras nuevas de GT, como Goku Super Saiyan 4, todo un regalo para los fans. Además, el hecho de que contara con voces en inglés, algo poco habitual, lo convirtió en algo muy especial para los fans occidentales.

Mi veredicto:Para los estándares actuales es lento y torpe, pero la secuencia cinematográfica inicial y la novedad que supone el Goku SSJ4 lo convierten en un juego legendario.

23. Dragon Ball Z: Super Butōden 2 [Ideal para partidas tácticas en pantalla dividida]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,3/10

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Plataformas Super Nintendo, 3DS Año de estreno 1993 Desarrollador En esas Duración media de la partida 30-50 minutos Características únicas Combates en pantalla dividida, sistema de combos, múltiples personajes jugables, movimientos especiales, modo multijugador

Este nostálgico juego de lucha en 2D se estrenó en 1993 y se adelantó mucho a su tiempo, con un modo de pantalla dividida que resultaba perfecto para los intensos enfrentamientos en grandes estadios. Con Dragon Ball Super Butōden 2, podrás revivir momentos clave de la saga Cell e incluso explorar una trama alternativa en la que aparecen personajes como Bojack y Broly.

La mecánica de combate del juego es a la vez estratégica y trepidante, y requiere una gestión inteligente de la energía para salir victorioso. Una vez que el medidor de energía esté al máximo, podrás desatar superataques decisivos, como el Kamehameha padre-hijo de Gohan o el Final Flash de Vegeta. Los gráficos también son una delicia para los fans, con divertidas animaciones de sprites que realmente dan vida al estilo del anime.

Mi veredicto:La cámara de pantalla dividida fue una solución genial para las batallas energéticas a larga distancia allá por los años 90.

24. Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi [Ideal para crear tu propio héroe]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,2/10

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Año de estreno 2011 Desarrollador Spike Duración media de la partida 12 horas Características únicas Exploración en un mundo abierto, combate dinámico, personalización de personajes, modo historia cinematográfico, entornos destructibles, amplia plantilla de personajes

En esta versión, De Dragon Ball Z Un clásico de los juegos de lucha se renueva con un estilo cinematográfico. Captura a la perfección la acción trepidante del querido anime, Ultimate Tenkaichi es todo un espectáculo para la vista. El combate combina secuencias de tiempo real con ataques definitivos explosivos, lo que hace que cada enfrentamiento parezca sacado directamente de la serie.

Lo mejor del juego es, sin duda, el Modo Héroe, en el que puedes crear y personalizar tu propio personaje saiyano. Esta campaña al estilo RPG te permite sumergirte en una nueva historia personalizada y subir de nivel a tu guerrero a través de batallas épicas, lo que ofrece una forma novedosa y divertida de explorar el Dragon Ball Z el universo como nunca antes.

Mi veredicto:Aunque el combate se basa mucho en el principio de «piedra, papel o tijera», el modo Héroe y la destrucción del entorno son de primera categoría.

25. Dragon Ball Heroes: Misión definitiva [Lo mejor en cuanto a variedad táctica]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,1/10

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Plataformas Arcade, Switch, 3DS, PC Año de estreno 2010 Desarrollador Hollas Duración media de la partida 20-30 horas Características únicas Combates con cartas, variedad de misiones, mejoras de personajes, modos multijugador, gráficos inspirados en el anime, amplia plantilla de personajes

Misión definitiva trae el exitoso juego de arcade japonés a la Nintendo 3DS, ofreciendo una divertida y novedosa aventura de combates con cartas. Formarás equipos utilizando cartas con héroes, villanos y transformaciones épicas de todas las Dragon Ball saga, creando plantillas de ensueño que abarcan todo el universo. Más de 200 Las misiones y una amplia variedad de personajes garantizan diversión sin fin.

Al combinar la elección estratégica de cartas, la gestión de recursos y una sincronización perfecta, la mecánica de juego aporta un toque táctico único que a menudo falta en los juegos habituales Dragon Ball Z títulos. Visualmente, Misión definitiva se luce a lo grande: prepárate para animaciones alucinantes, movimientos especiales espectaculares y esa acción exagerada tan característica que hace que Dragon Ball Es un auténtico placer verlo.

Mi veredicto:La enorme cantidad de contenido y las fusiones hipotéticas hacen de esto un sueño hecho realidad para los aficionados a los que les encanta imaginar enfrentamientos de ensueño.

Mi veredicto general: El enfrentamiento definitivo entre saiyanos

Elegir un único ganador de esta lista es como intentar encontrar las siete Bolas Dragón en un solo día: es posible, pero te va a costar un buen rato.

Para quienes buscan lo mejor de lo mejor combate competitivo basado en la habilidad → Dragon Ball FighterZ . Sus gráficos en 2.5D tienen, de hecho, mejor aspecto que el anime, y la mecánica de combate por equipos ofrece una profundidad que hace que incluso los luchadores más experimentados vuelvan a por más.

→ . Sus gráficos en 2.5D tienen, de hecho, mejor aspecto que el anime, y la mecánica de combate por equipos ofrece una profundidad que hace que incluso los luchadores más experimentados vuelvan a por más. Para los aficionados que prefieren sumergirse en el mundo → Dragon Ball Z: Kakarot es la adaptación más completa de la saga Z que se haya creado jamás. Te permite vivir la vida de Goku, desde épicas batallas contra jefes finales hasta pequeños placeres como pescar con la cola.

→ es la adaptación más completa de la saga Z que se haya creado jamás. Te permite vivir la vida de Goku, desde épicas batallas contra jefes finales hasta pequeños placeres como pescar con la cola. Si quieres esa misma sensación de amplitud, pero con un toque personal → Dragon Ball: Xenoverse 2 sigue siendo la referencia indiscutible para crear tu propio guerrero y reescribir la historia.

sigue siendo la referencia indiscutible para crear tu propio guerrero y reescribir la historia. Por último, para aquellos que valoran variedad y guiños a los fans → Budokai Tenkaichi 3 sigue vivo gracias a su enorme plantilla de más de 160 personajes. Su sucesor moderno, Sparking! Zero, toma el relevo a la perfección para la generación actual con más de 180 luchadores y espectaculares escenarios en 3D.

Tanto si te apetece disfrutar del encanto de los RPG retro como si El legado de Goku II o el toque profesional de FighterZ… nunca ha habido un mejor momento para ser un Z Warrior.

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