Die 15 besten Vampir-Kommandanten in MTG: Herausragende Karten des Meta-Standards 2026

Wenn du vorhast, die Lebenspunkte bis zur Ziellinie herunterzuspielen, sind die besten Vampir-Kommandanten MTG sind zweifellos die coolste Art, das zu meistern. Diese Blutsauger sind seit Jahren sowohl im Freizeit- als auch im Wettkampfspiel ein fester Bestandteil und bieten den Spielern einige der synergetischsten und aggressivsten Spielabläufe im Spiel.

Egal, ob du gerade erst einsteigst oder schon seit Jahren Karten spielst: Hol dir die besten Vampir-Kommandanten MTG Das ist der erste Schritt zum Aufbau einer Liste, die wirklich Erfolg bringt.

Nun zu denen unter euch, die ein Tier adoptieren möchten ein Spielstil, bei dem es darum geht, Lebenspunkte zu gewinnen, die eigenen Diener zu opfern oder einfach mit einer riesigen Armee loszuschlagen Das sind die Vampir-Kommandanten der höchsten Stufe, die dir zahlreiche Möglichkeiten zum Sieg bieten.

Wer sind die besten Vampir-Kommandanten in MTG im Jahr 2026?

Wie versprochen, findest du unten die besten Vampir-Kommandanten MTG zu bieten hat, die den auf Lebensentzug, Stammesaggro und Opfer ausgerichteten Vampir-Archetyp in allen Phasen des Metas prägen. Unabhängig von deinem Budget oder deinem bevorzugten Spielstil ist jeder Eintrag auf dieser Liste ein bewährter Top-Vampir-Kommandant MTG ein Anwärter, der sich über die Jahre bewährt hat.

1. Edgar Markov [Bester Vampir-Kommandant für die Erzeugung von Spielsteinen]

Farbkonzept Mardu (Rot, Weiß, Schwarz) Unterstützung durch den Vampir-Clan Extrem (Überlegenheit und +1/+1-Marken) Hauptstrategie Aggro / Spielsteine Hauptstärke Token-Generierung Leistungsstufe 10/10 Preisgünstigkeit 2.10.

Wenn Spieler darüber diskutieren, wer die besten Vampir-Kommandanten sind MTG die je produziert wurden, nur wenige Karten in Magiedessen Geschichte ebenso viel Respekt einflößt wie der unangefochtene König des Stammes, Edgar Markov. Dank seiner Fähigkeit „Eminenz“, Du erhältst jedes Mal, wenn du einen Vampirzauber wirkst, eine kostenlose 1/1-Vampir-Spielfigur, selbst wenn Edgarsbefindet sich immer noch in der Kommandozone. Genau dieser Druck ist der Grund, warum er zu den besten Vampir-Kommandanten zählt MTG um die herum Decks aufgebaut werden.

Pro-Tipp Schlag zu bei günstigen Vampiren wie Der Seher der Eingeweide, Der Vampir des Unheilvollen MondesundBewohner der Schattengasse um das Spielfeld zu überfluten, bevor Edgar sogar auftaucht. Dann spiele ihn spät aus und verwandle deine kleinen Blutsauger in eine furchterregende Armee – so baut man das beste „Vampire Commander“-Deck.

Edgar Markov übt schon früh enormen Druck auf die Platte aus, und wenn man einige fantastischMTG Karten Wenn du Karten mit geringen Manakosten aus deiner Hand spielst, kannst du das Spielfeld schon vor dem vierten Zug überfluten. Die Mardu-Farben verschaffen dir zudem Zugang zu den besten Beseitigungs- und Schutzzaubern, um deinen Schwung aufrechtzuerhalten.

Edgar ist der beste Vampir-Kommandant für Strategien mit vielen Spielsteinen und der unbestritten beste Vampir-Kommandant überhaupt MTG Die erste Wahl für aggressive Tribal-Builds.

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2. Strefan, Maurer-Stammvater [Bester Vampir-Anführer für die Synergie mit Blutmarken]

Farbkonzept Rakdos (Rot, Schwarz) Unterstützung durch den Vampir-Clan Hoch (Bringt Kreaturen ins Spiel) Hauptstrategie Mitteltöner / Stompy Hauptstärke Mana-Unterstützung oder Kosteneffizienz Leistungsstufe 6.10. Preisgünstigkeit 8/10

Strefan„ist genau der Richtige für dich, wenn du lieber hochmanakostige Bedrohungen ins Spiel tappen lassen möchtest, anstatt den vollen Preis zu zahlen. Er nutzt Blutmarker als Ressource, um Vampire aus deiner Hand direkt ins Spiel zu bringen. Allein dieser Trick macht ihn zu einem der besten Vampir-Kommandanten MTG Die Spieler lieben es, massive Bedrohungen zu umgehen.

Pro-Tipp Besorg dir jede Menge Generatoren für Blut-Token wie Olivias Begleiterinnen or Herz aus Gussglas so Strefan hat immer genug Kraft, wenn es darauf ankommt. Wenn du es liebst, riesige Kreaturen ins Spiel zu schmuggeln und mit Ressourcen zu jonglieren, ist er zweifellos der beste Vampir-Kommandant für diese Aufgabe.

Strefan„Seine Strategie macht ihn im Grunde zu einem der, wenn nicht sogar the die besten Token-Kommandanten in MTG für Spieler, die Artefakte für kostenlose Kreaturen als Waffe einsetzen möchten. Als herausragender Vampir-Kommandant im Midrange-Archetyp, Er umgeht hohe Manakosten und ermöglicht es dir, mächtige Flieger viel früher als erwartet ins Spiel zu bringen. Und da er den Kreaturen, die er in diesem Zug ins Spiel bringt, die Eigenschaft „Unzerstörbar“ verleiht, kannst du ganz unbesorgt angreifen.

Insgesamt gehört er zweifellos zu den besten Vampir-Kommandanten MTG das je für einen Midrange-Stompbox-Aufbau produziert wurde.

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3. Anje Falkenrath [Beste Vampir-Kommandantin bei Madness Strategies]

Farbkonzept Rakdos (Rot, Schwarz) Unterstützung durch den Vampir-Clan Nische (Synergie „Wahnsinn“) Hauptstrategie Combo-/Turbo-Beute Hauptstärke Kartenvorteil oder Kartenauswahl Leistungsstufe 9/10 Preisgünstigkeit 6.10.

Entwickelt, um vor allem auf pure Geschwindigkeit ausgelegt zu sein, Engelist einer der besten Vampir-Kommandanten MTG zu bieten hat.Sie verwandelt die „Wahnsinn“-Mechanik in einen rasanten Kartenzieh-Motor. Wenn sie eine Karte mit „Wahnsinn“ ablegt, wird sie wieder enttappt, sodass du dein Deck in erschreckendem Tempo durchforsten kannst. Engelhat sich ihren Platz unter den besten Vampir-Kommandanten redlich verdient MTG für einen auf Kombos ausgerichteten Spielstil.

Pro-Tipp Füge alle Karten mit „Wahnsinn“ hinzu, um dein Deck kostenlos durchzublättern. So findest du schnell deine spielentscheidenden Kombinationen, wie zum Beispiel die Weltenfresser-Drache reanimation loop and Glint-Horn-Seeräuber für Abwurfschaden.

Sie ist so effizient, dass sie, was die reine Geschwindigkeit angeht, oft mit einigen der angesehensten Partnerkommandanten im Spiel verglichen wird. Bei ihrem Spielstil geht es weniger um das Spielfeld als vielmehr um die Hand, da man in einem einzigen Zug Dutzende von Karten durchspielt, um seine entscheidenden Karten zu finden.

Wenn du auf rasante Beutejagden und explosive Combos stehst, Anje Falkenrath ist der beste Vampir-Kommandant, um dein Deck zu leiten – und einer der besten Vampir-Kommandanten für hochkarätige Trupps.

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4. Elenda, die Dämmerungsrose [Beste Vampir-Anführerin für Opfer-Decks]

Farbkonzept Orzhov (Weiß, Schwarz) Unterstützung durch den Vampir-Clan Hoch (Token-Auszahlung) Hauptstrategie Aristokraten / Opfer Hauptstärke Schutz oder Widerstandsfähigkeit Leistungsstufe 8/10 Preisgünstigkeit 5.10.

Die Legendewird jedes Mal stärker, wenn etwas stirbt, und wenn sie schließlich das Schlachtfeld verlässt, überschwemmt sie das Spielfeld mit Vampir-Einheiten mit Lebensverknüpfung, deren Stärke ihrer eigenen entspricht – zweifellos eine der besten Vampir-Kommandanten MTG hat für Aristokraten, die einfach nicht aufgeben wollen.

Zwar verfügt sie im Gegensatz zu den meisten hochrangigen Engel-Kommandanten oder einigen der Vampir-Kommandanten auf dieser Liste nicht über einen integrierten Schutz, Ihre Fähigkeit, sich nach einem Totalausfall wieder aufzurappeln, ist einfach unglaublich. Sie sticht unter den besten Vampir-Kommandanten hervor MTG Angebote für den Archetyp „Aristokraten-Opfer“.

Pro-Tipp Verwende Opfer-Ausgänge mit Sofortgeschwindigkeit, um auszulösen Die Legende„s Erzeugung von Spielsteinen als Reaktion auf Verbannungszauber. Dies schützt deinen Wert, selbst wenn sie ins Visier genommen wird.“

Jedes Mal, wenn du im Kampf eine Kreatur austauschst oder eine opferst, um einen Vorteil zu erzielen, Die Legendewird zu einer größeren Bedrohung. Gegner zögern oft, sie zu töten, da dies eine riesige Armee von Spielsteinen hervorbringt, die das Lebenspunktverhältnis wieder zu deinen Gunsten wenden kann.

Als bester Vampir-Kommandant für auf Opfer ausgerichtete Decks, Die Legendeist nach wie vor einer der widerstandsfähigsten Vampir-Kommandanten im gesamten Format.

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5. Olivia Voldaren [Beste Vampir-Anführerin für Kreaturenkontrolle]

Farbkonzept Rakdos (Rot, Schwarz) Unterstützung durch den Vampir-Clan Mittel (auf Diebstahl basierend) Hauptstrategie Kontrolle / Diebstahl Hauptstärke Verstärkung des Kampfschadens oder Druck Leistungsstufe 7/10 Preisgünstigkeit 6.10.

Olivia Voldaren gilt seit langem als Klassiker unter den Steuerungsfans, und das aus gutem Grund. Sie kann Kreaturen ansprechen, um sie in Vampire zu verwandeln und dann dauerhaft die Kontrolle über sie zu erlangen, wodurch du das Spielfeld des Gegners zerschlagen und gleichzeitig deine eigene Armee aus erbeuteten Einheiten aufbauen kannst. Diese Vielseitigkeit ist der Grund, warum sie sich einen Platz unter den besten Vampir-Kommandanten verdient hat MTG für Strategien zur Verhinderung von Diebstahl.

Pro-Tipp TeamOlivia mit Fähigkeiten, die „Todesberührung“ ermöglichen, wie Basilisk-Halsband um ihre „Ping“-Fähigkeit in einen Tötungszauber für ein Mana zu verwandeln. So bleibt das Spielfeld frei, während du dich darauf vorbereitest, die wichtigsten Bedrohungen zu neutralisieren.

Olivia So kannst du lästige Hilfskreaturen loswerden, ohne einen Beseitigungszauber zu verbrauchen – stiehl sie einfach stattdessen. Sobald sie ihre Kraft entfaltet, verwandelt sie sich in eine tödliche fliegende Bedrohung, die Spiele mit Kommandantenschaden schnell entscheiden kann. Kein Wunder, dass sie als eine der besten Vampir-Kommandantinnen gilt MTG die es je gab und wohl der beste Vampir-Kommandant für Decks, die auf Diebstahlskontrolle setzen.

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6. Olivia, die purpurrote Braut [Beste Vampir-Anführerin für Wiederbelebung]

Farbkonzept Rakdos (Rot, Schwarz) Unterstützung durch den Vampir-Clan High (Reanimation) Hauptstrategie Reanimator / Aggro Hauptstärke Schutz oder Widerstandsfähigkeit Leistungsstufe 8/10 Preisgünstigkeit 5.10.

Als Vampir-Kommandant mit außergewöhnlichen Wiederbelebungsfähigkeiten geht es vor allem darum, gefallene Verbündete wieder zum Leben zu erwecken Olivias purpurrote BrautVariante.Wenn sie angreift, holt sie eine Kreatur direkt vom Friedhof ins Gefecht. Dank ihrer Schnelligkeit und ihrer Rekursion gehört sie zu den besten Vampir-Kommandanten MTG was es je an Strategien für Wiederbelebungskarten gab – sie kann sich sogar mit einigen der besten Drachenkommandanten messen MTG für eine Dominanz im späten Spielverlauf.

Pro-Tipp Stell sie an die Seite von Legenden wie Anje, Brautjungfer or Vito, Dorn der Abendrose, und plötzlich weigern sich deine wiederbelebten Vampire, die Party zu verlassen. Genau diese untrennbare Synergie ist der Grund, warum sie zu den besten Vampir-Kommandanten zählt MTG Fans von „Reanimator“ können loslegen.

Olivia verwandelt deinen Friedhof praktisch in eine zweite Hand, wodurch Spielfeld-Löscher gegen dich deutlich an Wirksamkeit verlieren. Indem du mächtige „Betritt-das-Spielfeld“-Effekte wiederholst, kannst du jedes Mal, wenn sie auf die Seite gedreht wird, enormen Wert generieren.

Als Vampir-Kommandant, dessen Strategie auf der Wiederverwertung von Karten aus dem Friedhof basiert, Olivia, die purpurrote Braut zählt zu den besten Vampir-Kommandanten MTG in seinem Repertoire an Ausdauer und Durchhaltevermögen zu bieten hat.

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7. Vito, Dorn der Abendrosen [Bester Vampir-Kommandant für Lebensentzug]

Farbkonzept Einfarbig schwarz Unterstützung durch den Vampir-Clan Mittel (Synergie mit Lebensgewinn) Hauptstrategie Lebensentzug / Verbrennung Hauptstärke Lebenspunkte gewinnen oder erhalten Leistungsstufe 8/10 Preisgünstigkeit 9/10

Namemacht deinen Lebensgewinn zu einer tödlichen Waffe, indem er dafür sorgt, dass jedes Mal, wenn du dich heilst, ein Gegner Schaden erleidet – einer der Gründe, warum er zu den gefürchtetsten Vampir-Kommandanten des Formats zählt. Das macht ihn zu einer furchterregenden Bedrohung in einem Stamm, der von Natur aus viele Kreaturen mit Lebensverknüpfung aufweist.

Pro-Tipp EinmalNamearbeitet zusammen mitExquisites Blut… das ist eine sofortige Lebenspunkt-Abzugskombination, die alle aus dem Spiel nimmt. Die Kombination lässt sich in Schwarz leicht zusammenstellen und gehört zu den besten Vampir-Kommandanten MTG deck, Namezählt zu den tödlichsten Vampir-Kommandanten überhaupt.

Namekann ein Spiel aus heiterem Himmel mit einem massiven Lebensverlinkungs-Schlag oder einem einfachen „Entzug“-Zauber beenden. Da er nur drei Mana kostet, Du kannst ihn ganz einfach in demselben Zug ausspielen, in dem du vorhast, eine riesige Menge an Lebenspunkten zu gewinnen, und so den Gegner überraschen.

Nameerhält sich mühelos den Titel als bester Vampir-Kommandant für Lebensentzug-Builds und bleibt eine der preisgünstigsten Optionen unter den besten Vampir-Kommandanten MTG auf die die Spieler schwören.

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8. Anje, Magd der Schande [Beste Vampir-Anführerin für Blutmarken]

Farbkonzept Rakdos (Rot, Schwarz) Unterstützung durch den Vampir-Clan Hoch (Synergie mit Blutmarken) Hauptstrategie Wert / Lebensentzug Hauptstärke Kartenvorteil oder Kartenauswahl Leistungsstufe 6.10. Preisgünstigkeit 9/10

Diese Version von Engelkonzentriert sich auf Blutmarker und schrittweisen Wertzuwachs, um die Konkurrenz auszustechen, was sie zu einer starken Anwärterin unter den besten Vampir-Kommandanten macht MTG für wertorientierte Strategien zu bieten hat. Indem sie Blutmarken oder andere Kreaturen opfert, kann sie entzieht den Gegnern Lebenspunkte und ermöglicht das Filtern von Karten. Selbst ohne Zugang zu hervorragenden „Grünen Karten“ für die Manabeschleunigung sollte ihre Erzeugung von Blut-Spielsteinen ausreichen, um das Deck am Laufen zu halten.

Pro-Tipp Hier findest du jede Menge Token-Generatoren wie Vampir-Prominente or Der freundliche Vampir um ihre Opferfähigkeit zu maximieren, ohne deine wichtigsten Vampirfürsten zu verlieren.

Ihre Fähigkeit, dein Deck durchzuspielen und dabei die Lebenspunkte deiner Gegner nach und nach zu verringern, macht sie zu einer äußerst widerstandsfähigen Anführerin und etabliert sie als eine der besten Vampir-Kommandantinnen für langwierige Partien. Sie spielt ihre Stärken besonders in Partien aus, die sich in die Länge ziehen, da ihr beständiger Lebenspunktentzug zu einem Zeitdruck wird, den Gegner einfach nicht ignorieren können.

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9. Drana, die Befreierin von Malakir [Beste Vampir-Kommandantin für Kampfverstärkungen]

Farbkonzept Einfarbig schwarz Unterstützung durch den Vampir-Clan Hoch (Massenverstärkungen) Hauptstrategie Aggro / +1/+1-Marken Hauptstärke Verstärkung des Kampfschadens oder Druck Leistungsstufe 7/10 Preisgünstigkeit 6.10.

Als Vampir-Kommandant, der auf Geschwindigkeit ausgelegt ist, Ablaufwartet nicht ab. Sie verstärkt dein gesamtes Angriffsfeld mit +1/+1-Markern, bevor der Schaden verursacht wird, und genau deshalb zählt sie zu den besten Vampir-Kommandanten MTG für breit angelegte, umfassende Angriffe. Damit ist sie die beste Wahl als Vampir-Kommandantin für „Go Wide“-Strategien, bei denen es darum geht, Spiele schnell zu beenden.

Pro-Tipp Give Ablaufausweichende Sicherung (Bedrohung, fliegend – du weißt ja, wie es läuft) und überlass First Strike die Drecksarbeit. Ihre Verstärkungen wirken sich schnell kumulativ aus, was genau der Grund dafür ist, dass sie zu den besten Vampir-Kommandanten zählt und sich als bester Vampir-Kommandant für monoschwarze Beatdown-Decks hervorhebt.

Jeder erfolgreiche Angriff macht es im Kampf exponentiell schwieriger, mit deinem Spielbrett fertig zu werden. Da sie über „Erster Schlag“ verfügt, überlebt sie in der Regel Kampfbegegnungen, die andere aggressive Kommandanten töten würden, und sorgt so Runde für Runde für neue Buffs. Wenn du ein rein schwarzes Aggro-Deck zusammenstellst oder auf Synergien mit Kontern setzt, Ablaufgehört zweifellos zu den besten Vampir-Kommandanten MTG auf die sich die Spieler stützen können.

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10. Evelyn, die Habgierige [Beste Vampir-Anführerin für Kartenvorteil]

Farbkonzept Grixis (Blau, Schwarz, Rot) Unterstützung durch den Vampir-Clan Hoch (ETB-Auslöser) Hauptstrategie Verbannung / Diebstahl Hauptstärke Kartenvorteil oder Kartenauswahl Leistungsstufe 8/10 Preisgünstigkeit 6.10.

EvelynIhre Spielmechanik dreht sich darum, die Ressourcen deiner Gegner ins Exil zu schicken und zu stehlen – ein Konzept, das sie zur besten Vampir-Kommandantin für Decks macht, die auf Exil basieren. Immer wenn ein Vampir unter deine Kontrolle kommt, schickst du die oberste Karte aus der Bibliothek aller Spieler ins Exil. Diese Karten kannst du später ausspielen, was deine Vampir-Kommandanten zu einer enormen Quelle für Kartenvorteil macht.

Pro-Tipp Für Grixis-Fans, Evelyn ist einer der besten Vampir-Kommandanten MTG als Grundlage nutzen. Füge Flash-Vampire und überraschende Spielstein-Tricks hinzu, um möglichst viele Auslöser zu erzielen.

She ermöglicht es dir, die eigenen Siegbedingungen deiner Gegner gegen sie zu nutzen, was unglaublich befriedigend ist. Durch den Zugang zu erstklassigen blauen Karten erhältst du zudem besseren Schutz für dein Spielfeld, wodurch sichergestellt wird, dass Evelyn bleibt im Spiel, um weiterhin Karten ins Exil zu schicken. Diese Kombination aus Angriff, Kontrolle und Kartenvorteil macht Evelyn zu einer der besten Vampir-Kommandanten und zur unbestrittenen Nummer eins unter den Vampir-Kommandanten für Grixis-Fans.

★ Der beste Vampir-Kommandant für Kartenvorteil Evelyn, die Habgierige Besuchen Sie TCGPlayer

11. Licia, die blutrünstige Tribunin [Beste Vampir-Anführerin für Decks zum Lebenspunktgewinn]

Farbkonzept Mardu (Rot, Weiß, Schwarz) Unterstützung durch den Vampir-Clan Mittel (Synergie mit Lebensgewinn) Hauptstrategie Voltron / Lebenspunktegewinn Hauptstärke Mana-Unterstützung oder Kosteneffizienz Leistungsstufe 6.10. Preisgünstigkeit 6.10.

Wenn du die besten Vampir-Kommandanten in eine Rangliste bringst MTG für Decks, die auf Lebenspunktgewinn setzen, Licia erobert mühelos einen Spitzenplatz. Als Vampir-Kommandant, Sie profitiert nicht nur von deiner Lebenspunktzahl – sie FeedsJe gesünder man ist, desto bedrohlicher wird es. Ihre Manakosten verringern sich um die Menge an Lebenspunkten, die du in diesem Zug gewonnen hast, sodass sie oft trotz ihrer hohen aufgedruckten Kosten schon für nur drei Mana ins Spiel gebracht werden kann.

Pro-Tipp Sammle frühzeitig Lebenspunkte an, wirke Licia für fast nichts, und schon geht’s los. Vorübergehende Kraftverstärkungen + Lebensverknüpfung = echtes Schnäppchen. Wenn du nach einem Vampir-Kommandanten suchst, der Lebensgewinn und Voltron perfekt vereint, ist sie eine starke Anwärterin auf den Titel des besten Vampir-Kommandanten.

EinmalLicia Wenn sie auf das Spielfeld kommt, kann sie sich zu einer Gefahr entwickeln, die schon beim ersten Einsatz punkten kann. Sie schlägt eine Brücke zwischen einem Deck, das Leben gewinnt, und einem Voltron-Deck, wobei ihre Größe zur wichtigsten Gewinnbedingung wird. Oft übertrifft sie andere Decks allein dadurch, dass sie eine 7/7-Kreatur oder größer ist, die sich leicht erneut ausspielen lässt. Ehrlich gesagt ist sie eine der am meisten unterschätzten Optionen unter den besten Vampir-Kommandanten MTG Fans sollten darüber sprechen, wenn es um „Lifegain“-Voltron-Decks geht.

★ Der beste Vampir-Kommandant für Decks, die auf Lebenspunktegewinn setzen Licia, Sanguine Tribune Besuchen Sie TCGPlayer

12. Rakdos, Herr der Unruhen [Bester Vampir-Kommandant für Kostenreduzierung]

Farbkonzept Rakdos (Rot, Schwarz) Unterstützung durch den Vampir-Clan Mittel (Kostensenkung) Hauptstrategie Stompy / Aggro Hauptstärke Mana-Unterstützung oder Kosteneffizienz Leistungsstufe 10/10 Preisgünstigkeit 7/10

Auch wenn er selbst kein Vampir ist, Rakdos taucht oft in der Liste der besten Vampir-Kommandanten auf MTG Ranglisten, weil Er ist der entscheidende Faktor für den Bau kostspieliger Stammesanlagen. Er senkt die Kosten deiner Kreaturen entsprechend der Lebenspunkte, die deine Gegner verloren haben.

Pro-Tipp Verwende Pinger oder eine gleichmäßige Flamme wie Hof der Ambitionen besetzenRakdos schnell. Während viele der besten Vampir-Kommandanten MTG sich auf Stammeswerte stützen, Rakdos liebt stattdessen einen Schwarm riesiger Flieger.

Du musst eine einfache, aber effektive Schadensquelle außerhalb des Kampfes oder einen Pinger einsetzen, um sein Wirken zu ermöglichen, aber der Gewinn ist enorm. In einem Deck voller fliegender Vampire, die schnell zuschlagen, kann er dafür sorgen, dass deine gesamte Hand null Mana kostet. Das führt zu explosiven Zügen, in denen du fünf oder sechs hochkostige Vampire kostenlos auf den Tisch bringen kannst.

Auch wenn er selbst kein Vampir ist, Rakdos gehört zu den Top-Favoriten unter den besten Vampir-Kommandanten MTG Die Community empfiehlt diese Konfigurationen für leistungsstarke, kostengünstige Gaming-PCs.

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13. Mathas, Dämonenjäger [Bester Vampir-Kommandant für politisches Spiel]

Farbkonzept Mardu (Rot, Weiß, Schwarz) Unterstützung durch den Vampir-Clan Niedrig (politikbezogen) Hauptstrategie Politik / Kontrolle Hauptstärke Kartenvorteil oder Kartenauswahl Leistungsstufe 4.10. Preisgünstigkeit 9/10

Meine Gütehat sich seinen Platz unter den besten Vampir-Kommandanten verdient MTG nur aus reinem politischem Kalkül. Er bringt Kopfgeldmarken auf Kreaturen an und belohnt jeden, der sie tötet, mit Kartenziehen und Lebenspunktgewinn. Das bringt deine Gegner dazu, sich gegenseitig zu bekämpfen, während du dich zurücklehnst und die Früchte erntest.

Bei der Bewertung der besten Vampir-Kommandanten MTG hat uns gegeben,Meine Güteverdient Anerkennung für seine geschickte Spielführung. Dieser Vampir-Kommandant greift nicht nur an – er verhandelt, schmiedet Intrigen und überlässt die Drecksarbeit den anderen.

Pro-Tipp Setze deine Kopfgeldmarker gezielt auf Kreaturen ein, die andere Spieler ohnehin schon ausschalten wollen, um Allianzen zu schmieden und deine eigenen Beseitigungszauber zu sparen. So entziehst du dich dem Druck am Tisch, während du stetig zusätzliche Karten ziehst.

Ehrlich gesagt ist diese Karte eine erfrischende Variante dieses Stammes, die sich nicht ausschließlich auf Kampfschaden verlässt, um erfolgreich zu sein. Indem sie deinen Gegnern „Geschenke“ dafür anbietet, dass sie deine Drecksarbeit erledigen, Du kannst das Spieltempo bestimmen, ohne als größte Bedrohung wahrgenommen zu werden. Von all den besten Vampir-Kommandanten MTG hat in seiner Krypta, Meine Güteist die erste Wahl für Strategen, die mit Köpfchen statt mit Muskeln punkten.

★ Der beste Vampir-Kommandant für politisches Spiel Mathas, Dämonenjäger Besuchen Sie TCGPlayer

14. Florian, Spross der Voldaren [Bester Vampir-Kommandant für aggressive Kartenvorteile]

Farbkonzept Rakdos (Rot, Schwarz) Unterstützung durch den Vampir-Clan Hoch (Aggro-Gewinn) Hauptstrategie Aggro / Kartenauswahl Hauptstärke Kartenvorteil oder Kartenauswahl Leistungsstufe 7/10 Preisgünstigkeit 9/10

Wenn es um die besten Vampir-Kommandanten geht MTG bietet für aggressive Value-Strategien, Florian gehört ganz sicher dazu – Schlag kräftig zu, füge Schaden zu, und er revanchiert sich, indem er nach dem Kampf dein Deck durchforstet. Am Ende deiner Hauptphase nach dem Kampf siehst du dir so viele Karten an, wie deine Gegner an Lebenspunkten verloren haben, und wählst eine davon aus, um sie zu spielen. So bleibt deine Hand voll und dir geht nie die Puste aus.

Pro-Tipp Florian Das kommt besonders gut zur Geltung, wenn du allen Gegnern gleichzeitig Schaden zufügst, da du so mehr Karten ansehen und die beste davon auswählen kannst. Das ist ein wichtiger Grund, warum er als einer der besten Vampir-Kommandanten gilt MTG für schnelle, aggressive Decks.

Er isteine der effizientesten Kartenauswahl-Engines in der Kommandozone, vor allem in Decks, die alle Gegner gleichzeitig Schaden zufügen können. Schon ein geringer Schaden kann mehrere Karten aufdecken und dir das perfekte Mittel für jede Situation an die Hand geben. Florian zeichnet sich als einer der kartenwirksamsten unter den besten Vampir-Kommandanten aus MTG Angebote für aggressive Decks mit gezielter Kartenauswahl.

★ Der beste Vampir-Kommandant für aggressive Kartenvorteilsstrategien Florian, Voldaren Scion Besuchen Sie TCGPlayer

15. Markov-Vollstrecker [Bester Vampir-Kommandant für aggressive Spielfeldkontrolle]

Farbkonzept Einfarbig schwarz Unterstützung durch den Vampir-Clan Mittel (Kampf-Synergie) Hauptstrategie Aggro Hauptstärke Verstärkung des Kampfschadens oder Druck Leistungsstufe 5.10. Preisgünstigkeit 9/10

Markov-Enforcer Er blüht in intensiven Kampfsituationen auf und bestraft Gegner, die mit deiner Spiellage nicht mithalten können. Als bester Vampir-Kommandant für unerbittlichen Druck kommt es darauf an, den Druck aufrechtzuerhalten. Denk nur daran – mit 6 Mana ist er nicht gerade ein Schnellstarter, also pack etwas Schutz ein, um deinen blutrünstigen Boss am Leben zu halten, sobald er auf den Tisch kommt.

Pro-Tipp Nutze die Entfernungseffekte, die beim Tod von Kreaturen ausgelöst werden, um den Weg frei zu machen und den Kampf zu kontrollieren. Zu den besten Vampir-Kommandanten MTG… diese Karte überzeugt durch Druck statt durch Effekthascherei – perfekt für Spieler, die auf rein schwarze Aggro-Decks setzen.

Markov-EnforcerDie Fähigkeit, durch den eigenen Kampfschaden ausgelöst zu werden, macht sie eine sich selbst verstärkende Bedrohung, die im Laufe des Spiels immer größer wird. In einem rein schwarzen Deck sollte diese Karte dir durch konstanten Druck einen sehr geradlinigen und effektiven Weg zum Sieg bieten.

Zu den besten Vampir-Kommandanten MTG Mit seinem günstigen Preis ist dieser Vampir-Kommandant ideal für Anfänger, die gerade erst in diesen Stamm einsteigen.

★ Der beste Vampir-Kommandant für aggressive Spielfeldkontrolle Markov-Enforcer Besuchen Sie TCGPlayer

Wie man ein „Vampire Commander“-Deck in MTG zusammenstellt

Zunächst einmal musst du Wähle den besten Vampir-Kommandanten als deine Hauptcharakter aus Aus dem Archiv der besten Vampir-Kommandanten MTG Anwärter. Die eigentliche Frage ist, wie du spielen möchtest – hyperaggressive Schwärme, ausgeklügelte Kombinationsspielzüge oder solide Kontrolle? Ob du nun Spielsteine beschwörst, mit Aristokraten-Synergien Lebenspunkte abziehst oder im Kampf deinen Gegner vernichtest – deine Strategie wird deinen besten Vampir-Kommandanten krönen.

Sobald du deinen Anführer festgelegt hast, konzentriere dich auf die Grundlagen des Stammesdecks und vergiss nicht, dass eine solide Manabasis mit effektiven Dual-Ländern das Rückgrat jedes erstklassigen mehrfarbigen Stammesdecks bildet – falls du dich dafür entscheidest. Nimm einige der Die besten farblosen Karten MTG Karten, die Spieler als Allrounder einsetzen, können zudem dazu beitragen, deine Manaproduktion auszugleichen oder allgemeine Lösungen zu bieten, die deinen spezifischen Farben möglicherweise fehlen.

Du solltest außerdem Achte auf bestimmte Synergien mit dem Vampir-Kommandanten, wie zum Beispiel die Nutzung von Blut-Spielsteinen oder Auslöser beim Tod. Da Vampire oft aggressiv sind, brauchst du Strategien, um den Schwung aufrechtzuerhalten. Die besten Vampir-Kommandanten MTG Die Decks unterstützen diesen Plan mit reichlich Rampen und Befestigungen, wobei jedes einzelne wirksame Mana-Fähigkeit damit dein Mana nicht versiegt.

Versuche außerdem,Schütze dein Board durch Interaktion und Rekursion – Wenn du deine gesamte Armee durch einen Board-Wipe verlierst, hat das verheerende Folgen. Schließlich, baue einige Siegbedingungen ein, die die Stärken deiner Fraktion nutzen, wie zum Beispiel massive Lebensentzugseffekte oder Opfer-Schleifen, die das Spiel sofort beenden.

Wähle einen der besten Vampir-Kommandanten aus MTG Wenn du auf dieser Liste stehst, hast du schon einen guten Start hingelegt. Mit der richtigen Strategie kann dein Vampir-Typ-Deck den Tisch dominieren – egal, ob du auf schnelles Aggro, clevere Combos oder durchdachte Kontrolle setzt. Hier gibt es für jeden Spielertyp den passenden Vampir-Kommandanten.

Häufig gestellte Fragen