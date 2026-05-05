Los 15 mejores comandantes elfo en MTG 2026: las mejores opciones para cada mazo

¿Así que quieres encontrar a los mejores comandantes elfos en MTG? Buena elección. Los elfos han sido una tribu muy poderosa en Magia desde los inicios del juego. Se propagan rápidamente, se extienden por todas partes y se intensifican con fuerza si no se les pone freno . En Commander, son una de las tribus más populares, y con razón.

Encontrar a los mejores comandantes elfos en MTG Todo depende de tu estilo de juego preferido. Algunos jugadores buscan combos explosivos de maná, mientras que otros prefieren sacar el máximo partido a sus cartas o abrumar a sus oponentes con fichas.

He recopilado 15 de los mejores comandantes elfos en MTG para ayudarte a encontrar tu próxima configuración. Elige tu estilo de juego y lánzate a la aventura.

Los 15 mejores comandantes elfos de MTG en todas las combinaciones de colores

La tribu de los elfos cuenta con docenas de criaturas legendarias entre las que elegir. Los mejores comandantes elfos en MTG destacan porque llevan a la tribu más allá de cualquier otra opción disponible. He clasificado cada uno MTG carta según su poder, sinergia tribal y rendimiento en los distintos niveles de grupo.

1. Lathril, la Espada de los Elfos

Mana Cost 2BG (4 de maná) Tipo de tarjeta Criatura legendaria Identidad cromática Golgari (Verde/Negro) Tipo de criatura Elfo noble Comandante Legality Aviso legal

Si hablamos de los mejores comandantes elfos en MTG, Lathril ocupa el primer puesto entre las cartas tribales de los elfos. Gracias a la amenaza, suele infligir daño en combate, y cada vez que inflige daño de combate a un jugador, creas tantas fichas de guerrero elfo verde 1/1 como sea el daño infligido.

Cuando hayas construido una tabla ancha, podrás activar su movimiento final tocando Lathril y otros diez Elfos sin usar que controles para que cada oponente pierda 10 puntos de vida, mientras que tú ganas 10 puntos de vida.

Su identidad de color Golgari amplía el abanico de recursos del negro. Te permite acceder a cartas de búsqueda, de eliminación y de recursión del cementerio de las que carecen los mazos de elfos monocolores verdes. Cartas como Archidruida élfico and Sacerdote de Titania are Productos básicos de Commander que aquí brillan aún más.

Por qué lo elegimos El acceso a Golgari es lo que hace que Lathril uno de los mejores comandantes elfos de MTG con recursos a los que los mazos mono-verdes no pueden acceder. Funciona tanto en partidas informales como competitivas, se adapta bien a las últimas fases de la partida y ofrece múltiples vías para alcanzar la victoria.

La estrategia es sencilla. Batea con Lathril Ataca con Lathril desde el principio, genera fichas y luego amenaza con un drenaje de vidas masivo que afecta a todos los oponentes a la vez. La estrategia es sencilla. Ataca con Lathril desde el principio, genera fichas y luego amenaza con un drenaje de vidas masivo que afecta a todos los oponentes a la vez. Es una elección fantástica y una opción de primer nivel para cualquiera que busque los mejores comandantes elfos en MTG con una estrategia clara y potente.

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2. Voja, Las fauces del cónclave

Mana Cost 2RGW (5 no) Tipo de tarjeta Criatura legendaria Identidad cromática Naya (Rojo/Verde/Blanco) Tipo de criatura Lobo Comandante Legality Aviso legal

Voja, las Fauces del Conclave es uno de los mejores comandantes elfos de MTG para jugadores que buscan turnos de combate trepidantes. Este lobo de 5/5 tiene vigilancia, arrollar y protección {3}. Cada vez que Voja ataques, colocas marcadores X +1/+1 sobre cada criatura que controles, donde X es el número de elfos que controles, y luego robas una carta por cada lobo que controles.

Por qué lo elegimos Un solo ataque con Voja puede potenciar todo tu tablero y reponer tu mano: justo lo que buscas en los mejores comandantes elfos de MTG cuando intentas cerrar el trato rápidamente.

La estrategia te recompensa por desplegar elfos por los flancos desde el principio, ya que un tablero repleto de generadores de maná y criaturas baratas convierte cada Voja se convierte en una enorme oleada de energía que se extiende por todo el equipo. Y como Voja si es de colores Naya, también tendrás acceso a los potenciadores de celeridad del rojo, así que Voja puede bajar y empezar a ejercer presión sobre la mesa de inmediato.

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3. Marwyn, el Cuidador

Mana Cost 2G (3 de maná) Tipo de tarjeta Criatura legendaria Identidad cromática Monocolor verde Tipo de criatura El druida Comandante Legality Aviso legal

Si quieres cantidades absurdas de maná, Merlín es el mejor comandante elfo en MTG para el puesto. Empieza con unas modestas 1/1, pero cada elfo que entre bajo tu control le añade un contador +1/+1. Si la giras, genera maná verde igual a su fuerza.

Esto hace queMerlín un motor de una sola carta. Lanza unos cuantos elfos, observa cómo crece y luego activa su habilidad para obtener cantidades enormes de maná y mantener la cadena en marcha. A los jugadores de combos les encanta porque combina a la perfección con cartas incoloras de gran sinergia como Personal of Dominación and Umbral Manto para crear bucles de maná infinitos.

Por qué lo elegimos Merlínse adapta perfectamente a tu tablero, lo que la convierte en una de las mejores comandantes elfas de MTG para realizar giros combinados espectaculares. No requiere ninguna configuración complicada.

El mono-verde hace que el mazo sea sencillo y económico. Tienes acceso a todas las criaturas generadoras de maná clásicas y a las cartas decisivas como Craterhoof Behemoth sin tener que preocuparse por una base de maná compleja.

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4. Galadriel, Luz de Valinor

Mana Cost 2GWU (5 de maná) Tipo de tarjeta Criatura legendaria Identidad cromática Bant (verde/blanco/azul) Tipo de criatura Elfo noble Comandante Legality Aviso legal

Si estás buscando a los mejores comandantes elfos en MTG, Galadriel Es una carta fantástica: convierte tus continuas jugadas de criaturas en un valor real. Cada vez que una nueva criatura entre en tu campo de batalla, «Alianza» te permite elegir un modo que no hayas usado en ese turno: generar {G}{G}{G}, potenciar a todo tu equipo con contadores +1/+1 o adivinar 2 y luego robar una carta.

El problema es que cada modo solo se puede elegir una vez por turno. Juega dos o tres criaturas en un turno, y estás generando maná, potenciando tu campo de batalla y robando cartas, todo al mismo tiempo. Los mazos de Bant te permiten aprovechar la capacidad de robar cartas y los contrahechizos del azul, además de la protección y el apoyo a las fichas del blanco.

Por qué lo elegimos Dado que cada turno tienes tres poderosas opciones, Galadriel es el mejor comandante elfo de MTG para adaptarse sobre la marcha. Si te gusta jugar con flexibilidad y ir un paso por delante, te vendrá como anillo al dedo.

En general,Galadriel es uno de los mejores comandantes elfos de MTG para los jugadores que buscan un motor versátil y rentable que se adapte a medida que construyes tu tablero.

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5. Ezuri, líder renegado

Mana Cost Un G.G. (tres no) Tipo de tarjeta Criatura legendaria Identidad cromática Monocolor verde Tipo de criatura Guerrero elfo Comandante Legality Aviso legal

Envidiaes una opción ideal si estás buscando a los mejores comandantes elfos en Reunión.Por cinco manás, otorga a todos tus elfos +3/+3 y pisotear hasta el final del turno. Si tienes suficiente maná, puedes activar esta habilidad varias veces en una misma fase de combate. Un tablero lleno de insignificantes criaturas de 1/1 que generan maná se convierte de repente en un ejército letal.

Su otra habilidad cuesta solo un maná verde y regenera a otro elfo objetivo. Esto le da a tu tablero una resistencia sorprendente frente a los efectos de eliminación y a los que borran el tablero mediante daño o destrucción.

Por qué lo elegimos Convierte cualquier tablero de Elfos modesto en una amenaza capaz de decidir la partida, lo que le ha valido un lugar entre los mejores comandantes de Elfos en MTG. Sencillo, fiable y devastador cuando hace falta.

Ezuri es uno de los mejores comandantes elfos de MTG para los jugadores que buscan un remate sencillo y eficaz. Crea un tablero amplio y genera mucho maná a través de tus criaturas en lugar de ¿Dónde está Rocks?, y prepara a tu equipo para un ataque alfa decisivo. Ha sido una pieza fundamental en los mazos de Elfos desde su primera aparición en «Cicatrices de Mirrodin».

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6. Freyalise, la Furia de Llanowar

Mana Cost 3 GG (5 no) Tipo de tarjeta Planeswalker legendario Identidad cromática Monocolor verde Tipo de criatura Freyalise Comandante Legality Aviso legal

Freyalise destaca entre los mejores comandantes elfos de MTG porque es una planeswalkera. Su habilidad +2 crea fichas de elfo druida 1/1 que se giran para generar maná verde. Cada turno, añades tanto una criatura como una fuente de maná a tu campo de batalla.

Su habilidad de -2 se encarga de los artefactos y encantamientos problemáticos, lo que te proporciona una eliminación integrada que a la mayoría de los mazos de elfos monocolores verdes les cuesta encontrar. Una vez que hayas creado un tablero lo suficientemente amplio, su habilidad definitiva de -6 te permite robar una carta por cada criatura verde que controles. En un mazo repleto de cartas verdes de gran impacto, eso supone una recarga enorme.

Por qué lo elegimos Aumento de poder, eliminación y robo de cartas, todo en una sola carta. Desempeña múltiples funciones sin necesidad de apoyo adicional.

Freyalise hace un poco de todo. Te da un empujón, elimina amenazas y te repone la mano cuando necesitas un respiro. Es una de las mejores comandantes elfa en MTG para los jugadores que buscan un motor de valor autónomo en la zona de mando.

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7. Galadriel, reina de los elfos

Mana Cost Dos para ti (cuatro no) Tipo de tarjeta Criatura legendaria Identidad cromática Simic (Verde/Azul) Tipo de criatura Elfo noble Comandante Legality Aviso legal

Galadriel, reina de los elfos aporta un giro político a la tribu de los elfos. Su habilidad «Voluntad del Consejo» se activa al comienzo del combate si has jugado un elfo en ese turno. A continuación, todos los jugadores votan por el «dominio» o la «orientación». El «dominio» te tienta con el Anillo y coloca un contador +1/+1 en tu portador del Anillo. La «orientación», o un empate en la votación, te permite robar una carta en su lugar.

El sistema de votación aporta un toque interesante a los juegos multijugador. A menudo conseguirás robar cartas, ya que los oponentes suelen evitar concederte las ventajas del Anillo. Una criatura de 4/5 por cuatro manás ya es una opción sólida, y el valor constante que genera la convierte en una de las mejores comandantes elfo en MTG para partidas más largas y reñidas.

Por qué lo elegimos Genera valor de forma constante sin dejar que los rivales se hagan una idea clara. Ideal para partidas más largas e interactivas.

Los colores de Simic combinan las criaturas de maná del verde con la capacidad de robar cartas y los contrahechizos del azul. Ese conjunto de recursos tan completo es la razón por la que Galadriel se encuentra entre los mejores comandantes elfos de MTG para configuraciones que priorizan la relación calidad-precio.

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8. Eladamri, Señor de las Hojas

Mana Cost Buen partido (2-0) Tipo de tarjeta Criatura legendaria Identidad cromática Monocolor verde Tipo de criatura Guerrero elfo Comandante Legality Aviso legal

La protección es lo más importante en Eladamri. El resto de tus elfos obtienen la habilidad «ocultación», lo que significa que los oponentes no pueden elegirlos como objetivo de hechizos o habilidades de eliminación.

Su segunda habilidad otorga «caminar por el bosque» a tus otras criaturas elfo. Contra cualquier oponente que juegue con verde, tus elfos se vuelven imposibles de bloquear. En las partidas de Commander, casi siempre hay al menos un jugador verde en la mesa.

Por qué lo elegimos La protección general para toda tu mesa por solo dos de maná es la razón por la que Eladamri se encuentra entre los mejores comandantes elfos de MTG. Desactiva las eliminaciones específicas y convierte los cálculos de combate en una pesadilla para los jugadores verdes.

Por solo dos de maná, Eladamri sale pronto y empieza de inmediato a proteger a tus criaturas de maná. La desventaja es que el velo también te impide elegir como objetivo a tus propios elfos con hechizos de mejora o de protección.

No obstante, para los jugadores que buscan un mazo resistente y difícil de desequilibrar, Eladamri es uno de los mejores comandantes elfos de MTG disponible. Ten en cuenta que está en la lista de reservados, así que prepárate para pagar un precio más elevado.

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9. Ezuri, la Garra del Progreso

Mana Cost Dos para ti (cuatro no) Tipo de tarjeta Criatura legendaria Identidad cromática Simic (Verde/Azul) Tipo de criatura Guerrero elfo pirexiano Comandante Legality Aviso legal

Envidia adopta un enfoque diferente al de la tribu de los elfos. Cada vez que una criatura con fuerza 2 o menos entre bajo tu control, obtienes un contador de experiencia. Al comienzo del combate, aplica todos esos contadores como +1/+1 a una criatura objetivo.

Por qué lo elegimos La densidad tribal de los elfos y las sinergias explosivas de los contadores +1/+1, todo en una sola carta. Una opción sólida para los jugadores creativos que buscan versatilidad.

Dado que la mayoría de las criaturas de maná se ajustan a ese rango de poder, un mazo con muchos elfos acumula contadores a una velocidad de vértigo. De repente, hasta tu criatura más pequeña se convierte en un monstruo en combate. Ese efecto bola de nieve hace que Envidiaentre los mejores comandantes elfos de MTG, sobre todo si te gusta combinar enjambres tribales con las travesuras de los contadores +1/+1.

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10. Rhys el Redimido

Mana Cost G/W (1 maná híbrido) Tipo de tarjeta Criatura legendaria Identidad cromática Selesnya (Verde/Blanco) Tipo de criatura Guerrero elfo Comandante Legality Aviso legal

Por solo un maná, Rhys Aparece en la primera ronda y empieza a actuar de inmediato. Su primera habilidad se activa para crear fichas de criatura de 1/1 de tipo Guerrero Elfo verde y blanco. Su segunda habilidad es donde la cosa se pone emocionante: por seis manás, duplica todas las fichas de criatura que controles.

Por qué lo elegimos Si tu estrategia consiste en llenar el tablero de fichas, Rhys es una elección fantástica: es el mejor comandante elfo en MTG para ese estilo, gracias a su coste de un maná y a su capacidad para duplicar el tablero.

Combínalo con cartas que duplican los tokens, como «Doubling Season» o «Parallel Lives», y tu tablero se descontrolará rápidamente. Rhys es uno de los mejores comandantes elfos de MTG para los jugadores que quieran jugar con un mazo amplio. Encaja a la perfección en la tribu de los Elfos, al tiempo que sirve como estrategia general basada en fichas.

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11. Yeva, la mensajera de la naturaleza

Mana Cost Dos días estupendos (cuatro días en total) Tipo de tarjeta Criatura legendaria Identidad cromática Monocolor verde Tipo de criatura Chamán elfo Comandante Legality Aviso legal

Eva Cambia por completo la forma de jugar con el mazo verde puro. Ella misma tiene la habilidad de «destello» y la otorga a todos tus hechizos de criatura verdes. Esto te permite guardar maná, reaccionar a las jugadas de tus oponentes y lanzar amenazas con velocidad de instantáneo.

Por qué lo elegimos Las caídas de criaturas de velocidad instantánea hacen que Evalos mejores comandantes elfos de MTG por aportar un grado de imprevisibilidad del que el mono-verde no suele disponer. Ese elemento sorpresa es lo que permite ganar las partidas.

En un mazo de Elfos, esto significa que puedes esperar hasta la fase final antes de tu turno para lanzar criaturas de maná al campo de batalla. Los oponentes no sabrán lo que se les viene encima y tú evitarás que te limpien el campo de batalla con hechizos de velocidad de conjuro. Eva es uno de los mejores comandantes elfos de MTG para jugadores que buscan un estilo de juego más reactivo y centrado en el control en un color que normalmente no suele utilizarse de esa manera.

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12. Selvala, el explorador que regresó

Mana Cost Un gigavatio (tres veces) Tipo de tarjeta Criatura legendaria Identidad cromática Selesnya (Verde/Blanco) Tipo de criatura Elf Scout Comandante Legality Aviso legal

Guárdalo aporta un toque único de «abrazo colectivo» a la tribu de los elfos, por lo que no es de extrañar que figure en las listas de los mejores comandantes elfos de MTG. Su habilidad «Parley» hace que cada jugador revele la primera carta de su mazo. Por cada carta que no sea de terreno revelada, se añade un maná verde y se gana 1 punto de vida. A continuación, todos roban una carta.

Por qué lo elegimos Te hace subir de nivel más rápido que la mayoría de los comandantes sin que la mesa se queje. La buena voluntad política que te da el reparto de grupos te da tiempo para preparar tu verdadero plan de juego.

En una partida de cuatro jugadores, eso supone potencialmente cuatro de maná y cuatro de vida cada vez que la gires. Combínala con efectos de enderezar, como «Manto umbral» o «Espada de los Paruns», y podrás generar cantidades ingentes de maná. Es la mejor comandante elfa de MTG para jugadores que buscan potencial de combos en un formato accesible.

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13. La abominación de Llanowar

Mana Cost Una base (tres no) Tipo de tarjeta Criatura legendaria Identidad cromática Golgari (Verde/Negro) Tipo de criatura Elf Horror Comandante Legality Aviso legal

¿Buscas a uno de los mejores comandantes elfos en MTG ¿A quién le importa tu cementerio? La abominación de Llanowar cuenta tanto a los Elfos que tienes en el campo de batalla como a las cartas de Elfo que tienes en el cementerio para determinar su fuerza y resistencia. Las jugadas que limpian el campo de batalla hacen que esta criatura sea más grande.

Por qué lo elegimos Elfos baratos, bucles de sacrificio y un comandante que se dispara sin control: todo lo que puedes pedir a los mejores comandantes elfos en MTG, todo ello condensado en una amenaza aterradora.

La vigilancia y la amenaza lo convierten en una pesadilla a la hora de enfrentarse a él en combate. Ataca sin girarse y requiere al menos dos bloqueadores. Los colores Golgari te dan acceso a herramientas de auto-desgaste y recursión que alimentan tu cementerio mientras construyes tu tablero. Llena tu mazo de elfos baratos, opciones de sacrificio y cartas que envíen criaturas a tu cementerio. Abominación crece rápido y pega fuerte.

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14. Nissa, la animista renacida

Mana Cost 2G (3 de maná) Tipo de tarjeta Criatura legendaria Identidad cromática Monocolor verde Tipo de criatura Elf Scout Comandante Legality Aviso legal

Nissa Combina el estilo tribal de los elfos con la habilidad «landfall» de una forma que pocos comandantes pueden igualar. Cada vez que una tierra pase a estar bajo tu control, añades un maná de cualquier color. Si juegas tu segunda tierra en un turno, ella rebusca en tu biblioteca hasta encontrar una carta de elfo o elemental para ponerla en tu mano.

Esto da lugar a un motor autosuficiente. Recuperar tierras, jugar tierras adicionales y producto básicoMTGtarjetasigualCultivar te permite activar su habilidad varias veces por turno. Aumentas tu maná, robas cartas y mantienes la presión.

Por qué lo elegimos Desencadenantes de «Landfall», recompensas de los elfos, valor constante – Nissa lo combina todo a la perfección, por lo que es una opción ideal si estás buscando a los mejores comandantes elfos en MTG.

Es una de las mejores comandantes elfos de MTG para los jugadores que quieran combinar el clásico mazo tribal de elfos con una estrategia basada en las tierras. El mazo monocolor verde mantiene la base de maná sencilla, a la vez que te da acceso a todas las cartas básicas de «Landsfall» y a los «mana dorks» que necesitas.

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15. Tyvar el Belicoso

Mana Cost 2BG (4 de maná) Tipo de tarjeta Criatura legendaria Identidad cromática Golgari (Verde/Negro) Tipo de criatura Guerrero elfo Comandante Legality Aviso legal

Ladrón convierte a tus criaturas de maná en auténticas amenazas. Cada criatura que controles gana una habilidad que le coloca marcadores +1/+1 equivalentes al maná que produce cada vez que la gires para obtener maná. Gira Sacerdote de Titania ¿Por cinco de maná verde? Ahora es una 6/6. Esto se activa una vez por turno por cada criatura, por lo que un tablero lleno de criaturas de maná se vuelve enorme en un santiamén.

Además, cada vez que tus elfos ataquen, ganarán toque mortal hasta el final del turno. Los oponentes se lo pensarán dos veces antes de bloquear a tus generadores de maná, que ahora son gigantes.

Por qué lo elegimos Ladrónes uno de los mejores comandantes elfos de MTG para mazos centrados en el combate. Los rivales deben tener en cuenta a todas y cada una de las criaturas que tienes en el tablero.

Una criatura de 5/4 por cuatro manás ya es una opción sólida. Si a eso le sumamos la sinergia con los clásicos generadores de maná de los Elfos, tenemos uno de los mejores comandantes de los Elfos en MTG para mazos agresivos y centrados en el combate. Los colores de Golgari completan el conjunto con opciones de eliminación y recursión.

★ Los mejores comandantes elfos en MTG Tyvar el Belicoso Visita TCGPlayer

¿Cómo funcionan los comandantes elfo en MTG?

Los mejores comandantes elfos en MTG son el corazón de tu mazo. Esta criatura legendaria se encuentra en la zona de mando, lista para ser lanzada cuando la necesites. Puedes seguir resucitándola a lo largo de la partida, aunque cada vez te costará más maná. Todas las cartas de tu mazo deben coincidir con la identidad de color de tu comandante.

Estrategias tribales de los elfos

Los mejores comandantes elfos en MTG te recompensará por llenar tu tablero con otros elfos. Cuantos más tengas, más potentes serán tus sinergias. La mayoría de los mazos de elfos se basan en una de estas tres estrategias:

La aceleración de maná convierte a tus criaturas de maná en un potente motor de maná.

Los fichas de «Go-wide» inundan el tablero hasta que tus oponentes no puedan seguir el ritmo.

Las configuraciones orientadas al combate acumulan contadores +1/+1 o otorgan arrollar masivo para sentenciar las partidas.

Identidad cromática y estilo de juego

Los colores de tu comandante determinan las herramientas con las que podrás jugar. El mono-verde es sencillo y te da acceso a los mejores generadores de maná. Golgari (verde-negro) te permite recuperar amenazas del cementerio y contar con eliminaciones sólidas. Simic (verde-azul) aporta sinergias de robo de cartas y contrarrestadores. Selesnya (verde-blanco) se inclina por las fichas y la protección; básicamente, es la mejor combinación de colores si quieres un comandante de fichas.

¿Por qué jugar a Elf Commanders?

Los mejores comandantes elfos en MTG lidera una de las tribus más queridas de Commander por una buena razón. Son rápidas, tienen gran sinergia y se vuelven imparables si no se les frena. Las últimas expansiones como Lorwyn: El eclipsetarjetas han incorporado aún más apoyo tribal al grupo.

Conclusión: Aprovecha el poder de los comandantes elfo en MTG

Los elfos han sido un elemento básico de Commander desde que se creó el formato, y eso no va a cambiar a corto plazo. Aceleran mucho, cogen impulso rápidamente y ganan por múltiples vías.

Los mejores comandantes elfos en MTG abarcan una amplia variedad de estilos de juego. Los mazos de aceleración de maná dan lo mejor de sí con comandantes como Marwyn o Selvala. Las estrategias basadas en fichas cobran vida con Rhys o Lathril. Los jugadores que apuestan por los combos también cuentan con numerosas opciones potentes.

La clave está en encontrar a los mejores comandantes elfos en MTG que se adapten a tu estilo de juego. Si te gustan los turnos explosivos, opta por un motor de maná. Si prefieres obtener un beneficio constante a lo largo de la partida, elige un comandante que te proporcione ventaja de cartas de forma automática.

Los elfos dan buenos resultados tanto en partidas informales como en torneos competitivos. Los jugadores noveles pueden aprender a jugar con ellos rápidamente, mientras que los jugadores experimentados pueden optimizarlos para alcanzar niveles de poder más altos. Hay un comandante elfo para casi cada tipo de jugador.

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