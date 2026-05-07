Los 9 mejores portátiles para estudiantes de empresariales en 2025: trabajo y ocio

Con tantas opciones disponibles, es probable que te quedes atascado leyendo especificaciones y reseñas mientras buscas el mejor portátil para estudiantes de empresariales. Hay tanto donde elegir que es muy fácil caer en una espiral de indecisión.

Para ayudarte a elegir la mejor opción, He elaborado esta lista de 9 portátiles potentes y portátiles que te acompañará mientras estudias para obtener tu título e incluso después.

Los que he seleccionado son algunos de los mejores productos de marcas de renombre y cuentan con diversas funciones de productividad que sin duda te resultarán útiles. Puedes estar tranquilo, ya que además te durarán mucho tiempo.

Nuestra selección de los mejores portátiles para estudiantes de empresariales

Aunque todas las opciones que aquí se presentan tienen sus propias ventajas, estas tres destacan como algunas de las mejores opciones, ya que cada una de ellas ofrece una relación calidad-precio excepcional:

Acer Swift Go 14 AI (2024) – Un fantástico portátil de gama media capaz de hacer frente a tu carga de trabajo académico. Cuenta con una potente CPU y una unidad de almacenamiento rápida que facilitarán la multitarea. Acer Aspire (2025) – Con un procesador de gama baja, pero perfectamente válido, esta opción económica es más que suficiente para tus estudios. Es increíblemente ligera y perfecta para estudiantes que siempre están en movimiento. Microsoft Surface (2025) – Con un rápido procesador multinúcleo y 16 GB de RAM, este portátil de gama alta puede hacer frente a cualquier tarea laboral o académica que le eches. Su batería de larga duración te permite utilizarlo sin preocupaciones, incluso si estás fuera todo el día.

Estos tres son lo mejor de lo mejor, pero si quieres echar un vistazo a más opciones, sigue desplazándote hacia abajo para descubrir una amplia gama de otros portátiles que destacan en distintas tareas.

Los 9 mejores portátiles para estudiantes de empresariales: eficientes y potentes

El mejor portátil para los estudiantes de empresariales es aquel que cabe fácilmente en tu mochila mientras vas de una clase a otra. Además, necesitarás suficiente potencia para hacer frente al trabajo que tendrás que realizar.

Mi lista ofrece una combinación equilibrada de opciones asequibles y de gama alta que cubrirán todas esas necesidades, y aquí habrá algo para todos los gustos. En las siguientes secciones voy a repasar todos los detalles, las ventajas y desventajas, y mucho más, así que empecemos.

1. Acer Swift Go 14 AI [El mejor portátil en general para estudiantes de empresariales]

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 8845HS GPU AMD Radeon 780M RAM 16 GB Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Pantalla Pantalla táctil de 14 pulgadas (1920 × 1200) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería Hasta 9,5 horas Peso 1,25 kg Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2 puertos USB-C, 2 puertos USB-A

Para empezar, el Acer Swift Go 14 AI es una de las mejores opciones generales para los estudiantes. Cuenta con un rápido SSD de 1 TB y un procesador bastante potente AMD Ryzen 7 8845HS, que es unun procesador excelente para realizar varias tareas a la vez.

Puede ejecutar varias aplicaciones a la vez, así que no tienes que preocuparte de que tu ordenador se ralentice mientras tienes abierto algo como Acercarque funciona en paralelo con diversas aplicaciones ofimáticas. Su función integrada Radeon 780M incluso te permite jugar un rato cuando quieras relajarte.

Para más información Este portátil cuenta con una tarjeta gráfica dedicada Copiloto una tecla que te permite acceder a un asistente basado en inteligencia artificial con solo pulsar un botón, lo que puede resultar útil si necesitas preparar rápidamente una presentación o resumir algunos datos.

Tiene un aspecto muycarcasa de aluminio fina y ligera, por lo que puedes meterlo y sacarlo del bolso con facilidad. Si a eso le sumamos su pantalla táctil, te dará la sensación de estar llevando contigo por el campus una tableta especialmente resistente.

Acer también ha añadido algunos propios Funciones basadas en la inteligencia artificial que tienen como objetivo mejorar la calidad de la imagen y el sonido. ¿Necesitas organizar videollamadas para tus proyectos en grupo o para las presentaciones de tus clases en línea? El PurifiedView and Voz Purificada Estas funciones te ayudarán a mantener la claridad en todo momento.

Ventajas Contras ✅ Diseño extremadamente fino y ligero, lo que facilita su transporte ✅ Funciones de productividad basadas en la inteligencia artificial ✅ Diseñado para realizar varias tareas a la vez ✅ Puertos más que suficientes para tus periféricos ✅ Almacenamiento rápido y de gran capacidad ❌ La duración de la batería es un poco escasa, pero basta para todo un día

Veredicto final:The Swift Go 14 AI es la opción ideal tanto para estudiantes como para profesionales que necesitan un dispositivo ligero pero potente. Además, cuenta con funciones de inteligencia artificial que pueden ayudarte a aumentar tu productividad, dependiendo del trabajo que estés realizando.

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2. Acer Aspire [El mejor portátil económico para estudiantes de empresariales]

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 3 7330U GPU Gráficos integrados RAM 16 GB (hasta 64) Almacenamiento SSD NVMe de 256 GB, 512 GB o 1 TB Pantalla 15,6 pulgadas (1920 × 1080) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería Hasta 11 horas Peso 1,8 kg Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth, 1 puerto USB-C, 2 puertos USB-A, 1 puerto HDMI

Para quienes tienen un presupuesto ajustado, el Acer Aspire es un portátil estupendo que viene con un Ryzen 3 7330U procesador y 16 GB de RAM. Junto con un Almacenamiento NVMe, este portátil ofrece un buen rendimiento en tareas complejas a pesar de contar con una CPU de gama básica. Como mínimo, no debería tener ningún problema con hojas de cálculo y presentaciones.

Cuenta con una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas que incluye colores vivos y detalles nítidos. Su filtro de luz azul ayuda a reducir la fatiga visual, lo que permite estudiar durante más tiempo antes de que aparezca el cansancio.

Para más información Este modelo permite una conexión DisplayPort a través de USB-C, lo que significa que puedes conectarlo a una pantalla externa si dispones del cable adecuado.

Si te ves obligado a hacer muchas videollamadas o a asistir a clases en línea, puedes estar tranquilo, ya que cuenta con una cámara web de alta definición con Acersu tecnología de reducción de ruido temporal. Esto le permite mantener una calidad de vídeo relativamente nítida incluso en entornos con poca luz.

Ventajas Contras ✅ Diseño ligero que no ocupa mucho espacio ✅ Cámara web nítida para videollamadas ✅ Puede gestionar varias tareas ligeras a la vez ✅ Memoria y RAM ampliables ✅ Sistema de refrigeración por ventilador de alto rendimiento ❌ El procesador básico podría tener dificultades con las aplicaciones que consumen muchos recursos

Veredicto final: ElAcer Aspirees elportátil asequible que es más que capaz de hacer frente a las tareas escolares y de oficina, y aún así le queda margen para futuras actualizaciones ya que cuenta con ranuras para ampliar la memoria RAM y el almacenamiento.

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3. Microsoft Surface [La mejor opción premium para estudiantes de empresariales]

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Especificaciones Detalles CPU Snapdragon X Elite GPU Qualcomm Adreno RAM 16 GB Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla Pantalla táctil de 15 pulgadas (2496 × 1664) Frecuencia de actualización Hasta 120 Hz Batería De 15 a 22 horas, dependiendo del uso Peso 1,66 kg Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2 puertos USB-C, 1 puerto USB-A

The Microsoft Surface es la opción más cara de esta lista, pero lo compensa con sus prestaciones de alta gama. Para empezar, su calidad de fabricación de primera hace que sea muy agradable trabajar con él. El teclado, en particular, es muy cómodo de usar, así que no tendrás ningún problema para rellenar Excel revisar hojas o preparar informes a toda prisa.

Cuenta con un procesador Snapdragon X Elite, que funciona muy bien con muchas aplicaciones de productividad, sobre todo si se compara con otros portátiles. Aunque se queda un poco atrás en tareas que requieren una GPU, como la edición de fotos, esto no debería suponer un problema para los estudiantes de empresariales.

Para más información Incluye Copilot+, que ofrece diversas funciones y experiencias basadas en la inteligencia artificial que pueden resultar útiles en determinados contextos empresariales. Por ejemplo, la traducción de audio en tiempo real puede resultar de gran ayuda a la hora de tratar con socios extranjeros.

La batería de este dispositivo puede durar algo más de 20 horas con una sola carga completa. Tanto si aún eres estudiante como si ya tienes una pequeña empresa, casi todo lo que harías con él no consumirá tanta batería como para que suponga un problema en el día a día.

Ventajas Contras ✅ Diseño elegante y ligero ✅ Teclado y trackpad muy sensibles ✅ Gran autonomía de la batería ✅ Gran potencia de procesamiento, ideal para ejecutar programas de gestión financiera ✅ Pantalla con colores vivos y precisos ❌ No tiene tarjeta gráfica dedicada, por lo que quizá no sea la mejor opción para jugar ❌ El precio base es más elevado que el de los portátiles de la competencia, pero esto se justifica por su excepcional rendimiento en aplicaciones empresariales

Veredicto final: Con uno de los procesadores más potentes de esta lista, el Microsoft Surface es probablemente el mejor portátil para empresas en cuanto a productividad pura. Te resultará muy útil incluso después de haberte graduado en la escuela de negocios.

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4. Lenovo ThinkPad T14 [El mejor portátil de gama profesional para los futuros líderes empresariales]

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Especificaciones Detalles CPU Ryzen 5 PRO 6650U GPU Radeon 660M RAM 16 GB Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla Pantalla táctil de 14 pulgadas (1920 × 1200) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 10 horas Peso 1,5 kg Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, 2 puertos USB-C, 2 puertos USB-A, 1 puerto HDMI 2.0b, puerto Ethernet

The Lenovo ThinkPad T14 es un portátil profesional diseñado para durar. Con un carcasa extremadamente resistente, esto te durará desde el primer curso hasta la graduación y más allá.

Cuenta con un teclado retroiluminado con teclas muy agradables al tacto interruptores táctiles, por lo que podrás escribir en él durante horas y horas. También encontrarás un lector de huellas dactilares justo encima del teclado y una tapa para la cámara web en la parte superior, lo que te ofrece una capa adicional de seguridad y privacidad.

Para más información Los puertos USB-C también se pueden conectar a pantallas externas a través de DisplayPort, por lo que puedes tener hasta tres monitores conectados.

The ThinkPad suele salir a colación en las conversaciones sobre el el mejorLenovoordenadores portátiles, o incluso en general. Esta versión es una opción muy versátil, ideal tanto para estudiantes de empresariales como para profesionales con experiencia. Su gran Ryzen 5 PRO 6650U Es una incorporación sorprendente, ya que se trata del tipo de procesador que suele encontrarse en los portátiles para juegos.

Una gran potencia tiene su precio, ya que suele ofrecer unas 10 horas de autonomía. Por suerte, sigue siendo una duración impresionante, y es suficiente para aguantar todo un día en el campus o en la oficina.

Ventajas Contras ✅ Gran resistencia en un chasis ligero ✅ Funciones de seguridad que incluso los profesionales pueden aprovechar al máximo ✅ Teclado con un tacto muy agradable ✅ Memoria RAM y almacenamiento ampliables ✅ Numerosos puertos para periféricos y monitores adicionales ❌ Aunque es lo suficientemente potente para uso profesional y personal, el 6650U puede quedarse corto en comparación con los procesadores más recientes.

Veredicto final: Este portátil es increíblemente resistente y cuenta con suficiente potencia de procesamiento para realizar varias tareas a la vez sin problemas. Además de los programas habituales de finanzas y contabilidad, incluso puedes utilizarlo para tareas sencillas de diseño gráfico y edición de vídeo.

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5. MacBook Air con chip M4 [El mejor portátil por su autonomía y para largas sesiones de estudio]

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Especificaciones Detalles CPU Apple M4 GPU GPU de 8 núcleos RAM 16 GB Almacenamiento SSD de 256 GB Pantalla 13,6 pulgadas (2560 × 1664) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería Hasta 18 horas Peso 1,24 kg Conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2 puertos Thunderbolt 4, 1 conector para auriculares, 1 puerto de carga MagSafe

Apple siempre aparece en listas como estas, y con razón. El MacBook Air con chip M4viene con unun procesador increíblemente rápido que es capaz de gestionar tareas multitarea bastante exigentes. Si la utilizas como portátil para la universidad, no tendrás ningún problema para mantener abiertas varias pestañas del navegador en segundo plano mientras trabajas en tus informes y presentaciones.

Una de sus características más destacadas es su gran autonomía de la batería. Para tareas sencillas como navegar por Internet, trabajar con hojas de cálculo o ver vídeos en streaming, la batería puede durar aproximadamente De 15 a 18 horas con una carga completa. Puedes llevarlo contigo todo el día sin tener que preocuparte prácticamente por nada.

Hablando de vídeos, este MacBook Air cuenta con una pantalla fantástica que puedes ajustar automáticamente con el True Tone una configuración que ajusta los colores y el brillo en función del entorno.

Para más información The MacBook AirEl cable MagSafe cuenta con un indicador luminoso integrado que te avisará cuando esté completamente cargado.

Como era de esperar, también se integra perfectamente con el resto del Apple ecosistema. Por ejemplo, los estudiantes de la carrera de administración de empresas que Quienes tengan un iPhone o un iPad pueden compartir fácilmente archivos importantes de proyectos con otros compañeros de la universidad que también tengan uno Apple dispositivos.

Ventajas Contras ✅ Una pantalla de alta resolución ofrece más espacio en pantalla ✅ Mayor autonomía que la mayoría de los demás portátiles ✅ Ideal para estudiantes universitarios que ya tienen otros Appledispositivos ✅ Tamaño compacto para una mayor portabilidad ✅ Procesador rápido con unas prestaciones gráficas sorprendentemente buenas ❌ Es posible que te encuentres con programas de gestión empresarial que no sean compatibles con el MacBook Air, pero las aplicaciones más comunes no deberían suponer ningún problema

Veredicto final: The MacBook Air es una auténtica máquina de productividad, sobre todo si ya tienes otros Apple productos con los que puedes combinarlo. Si eres un Mac OS Si eres fan, puede que este sea el portátil perfecto para ti.

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6. Asus Vivobook [El mejor portátil en cuanto a rendimiento y portabilidad para estudiantes de empresariales]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-1255U GPU Gráficos integrados RAM 16 GB Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Pantalla 14 pulgadas (1920 × 1080) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 8 horas Peso 1,4 kg Conectividad Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 3 puertos USB-A, 1 puerto USB-C, 1 puerto HDMI

The Vivobookes uno de losel mejorAsusordenadores portátiles es ideal tanto para estudiar como para realizar trabajos creativos ligeros. Su Intel Core i7-1255U El procesador es lo suficientemente potente como para manejar el software que utilizarás durante tus estudios en la escuela de negocios.

El almacenamiento de 1 TB te ofrece espacio más que suficiente para tus archivos. Al tratarse de un SSD, permitirá que tu dispositivo arrancar rápidamente, y la mayoría de las aplicaciones ofimáticas y los navegadores también deberían cargarse sin problemas.

Para más información El panel táctil cuenta con un lector de huellas dactilares que te permite iniciar sesión rápidamente en el dispositivo sin necesidad de pulsar el botón de encendido.

Este portátil tiene una pantalla muy diseño compacto, lo que lo convierte en una de las opciones más portátiles de esta lista. La contrapartida de su ligereza y potencia es la duración de la batería. Tienes unas ocho horas para trabajar antes de tener que buscar una toma de corriente para recargarlo.

El micrófono integrado de su cámara web tiene una Sistema de reducción de ruido basado en inteligencia artificial para disfrutar de una mejor calidad de audio. Para los profesionales y los estudiantes universitarios que se preocupan por su privacidad, la cámara cuenta con una tapa que se puede utilizar para cubrirla cuando no se necesite.

Ventajas Contras ✅ Arranque y carga rápidos de las aplicaciones más habituales ✅ Capacidad de almacenamiento relativamente alta nada más sacarlo de la caja ✅ Ideal tanto para el trabajo como para el ocio ✅ Chasis muy compacto ✅ Sonido nítido gracias al micrófono integrado ❌ La batería tiene poca autonomía, así que asegúrate de recargarla cuando termines el día.

Veredicto final: The Asus Vivobook Es una opción ideal si la portabilidad es tu prioridad. A pesar de su reducido tamaño, resulta perfectamente válida para las tareas escolares e incluso para la edición básica de fotos o vídeos.

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7. Atentamente, 15.6 [El mejor portátil para combinar estudio y entretenimiento]

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Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 5 6600H GPU Radeon 660M RAM 32 GB Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Pantalla 15,6 pulgadas (1920 × 1080) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 5 horas Peso 1,7 kg Conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 3 puertos USB-A, 1 puerto USB-C, 1 puerto HDMI

The Atentamente, 15.6 proviene de una startup poco conocida que ha logrado dar el el equilibrio perfecto entre precio y rendimiento. ElRyzen 5 6600H es una auténtica bestia, y gracias a sus 32 GB de RAM, este portátil funciona a la perfección incluso con varias aplicaciones abiertas a la vez.

Los estudiantes de empresariales que necesiten realizar varias tareas a la vez no deberían tener ningún problema para sacar adelante su trabajo, incluso con un montón de pestañas abiertas. Podrás compaginar fácilmente la navegación por Internet, el trabajo de contabilidad e incluso el diseño gráfico, todo al mismo tiempo.

Para más información Al igual que elVivobook, este portátil cuenta con un sensor de huellas dactilares situado en la esquina superior izquierda del panel táctil.

Para los estudiantes universitarios que siempre se pasan la noche en vela, este portátil tiene una teclado retroiluminado eso hace que escribir por la noche sea mucho más fácil. Tus sesiones de videojuegos nocturnas también se beneficiarán de ello.

Por último, su pantalla IPS con gran precisión cromática ofrece imágenes nítidas y vibrantes. Si a esto le sumas los altavoces de sonido envolvente integrados, tendrás un sistema de entretenimiento portátil para cuando encuentres un momento para desconectar y relajarte.

Ventajas Contras ✅ Un procesador rápido, como los que se encuentran en algunos portátiles para juegos ✅ Con mucha memoria RAM y capacidad de almacenamiento ✅ Pantalla HD de gran nitidez ✅ Admite varias pantallas externas para una mayor productividad ✅ Excelente relación calidad-precio para sus prestaciones ❌ La batería se agota rápidamente durante el uso, pero es el precio que hay que pagar por contar con unas especificaciones excepcionales a este precio.

Veredicto final: The Atentamente, 15.6 Es un buen portátil universitario de gama media que da la talla incluso para uso personal. La mayoría de los estudiantes descubrirán que con este equipo pueden hacer prácticamente todo lo que necesitan, desde tareas académicas exigentes hasta jugar un poco.

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8. Portátil empresarial HP de 15,6 pulgadas [El dispositivo más versátil y fiable para estudiantes de empresariales y aplicaciones de oficina]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i3-1215U GPU Integrado RAM 16 GB Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Pantalla 15,6 pulgadas (1366 × 768) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 6 horas Peso 1,7 kg Conectividad Wi-Fi, Bluetooth 5, 2 puertos USB-A, 1 puerto USB-C, 1 puerto HDMI

Para los estudiantes universitarios que buscan algo diseñado exclusivamente para el trabajo de oficina y las tareas escolares sin florituras, el Portátil empresarial HP de 15,6 pulgadas es la mejor opción en relación calidad-precio. Con un Intel Core i3-1215U y un almacenamiento rápido, cuenta con la potencia de procesamiento necesaria para ejecutar sin problemas programas de contabilidad y paquetes ofimáticos.

Ya que hablamos de eso, viene conOffice 2024preinstalado. Esto significa que tendrás acceso inmediato a elementos esenciales de las escuelas de negocios como Word, Excel, and PowerPoint. También esincluye Windows 11 Pro, lo que lo convierte en una excelente opción económica para los profesionales que necesitan funciones de seguridad avanzadas.

Para más información Este portátil cuenta con una pantalla de resolución modesta (1366 × 768), por lo que quizá te interese conectar un monitor externo a su puerto HDMI para disponer de más espacio en pantalla.

Con sus 1,7 kg, resulta un poco pesado, incluso en comparación con algunos sistemas de gama alta. Sin embargo, pesar uno o dos kilos más que otros no es el fin del mundo, y su chasis delgado facilita su transporte en una bolsa.

Ventajas Contras ✅ Viene con software empresarial y sistema operativo preinstalados ✅ Cuenta con un procesador capaz de gestionar sin problemas las tareas de trabajo y de estudio ✅ Diseño delgado y portátil ✅ Precio asequible ✅ Cuenta con uno de los formatos de almacenamiento más rápidos del mercado ❌ Aunque tiene una pantalla más grande que la mayoría de los dispositivos orientados a la productividad, solo admite una resolución relativamente baja

Veredicto final:EstoHP Este portátil es una opción económica que ya incluye todo lo imprescindible. Es la elección ideal para quienes solo piensan utilizarlo para trabajar y estudiar.

★ El dispositivo más versátil y fiable para estudiantes de empresariales y aplicaciones de oficina Portátil empresarial HP de 15,6 pulgadas Cómpralo en Amazon

9. HP Pavilion [El mejor portátil para realizar varias tareas a la vez y para el uso diario en el ámbito empresarial]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i3-1115G4 GPU Integrado RAM 16 GB Almacenamiento Un disco duro SSD de un terabyte Pantalla Pantalla táctil de 15,6 pulgadas (1366 × 768) Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 10 horas Peso 1,7 kg Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, 2 puertos USB-A, 1 puerto USB-C, 1 puerto HDMI

EstoHP Pavilion es un sistema de gama baja dirigido a estudiantes y trabajadores de oficina con un presupuesto más ajustado. Desarrollado por un Intel Core i3-1115G4 Con tarjeta gráfica integrada, es ideal sobre todo para navegar por Internet, realizar tareas administrativas y reproducir contenidos multimedia en streaming.

No tiene nada que ver con algunos de los top Portátiles HP en el mercado, pero si no tienes pensado utilizarlo para jugar ni para tareas que requieran muchos recursos, te irá muy bien. Con 16 GB de RAM, podrás realizar varias tareas a la vez con cargas de trabajo más ligeras, como usar QuickBooks junto con otros programas de oficina.

Para más información Este ordenador portátil tiene un pantalla táctil, lo cual resulta muy útil si necesitas desplazarte por hojas de datos largas.

Su pantalla de 15,6 pulgadas cuenta con protección antirreflejos, lo que te permite trabajar en hojas de cálculo y presentaciones durante largos periodos de tiempo.

Además, cuenta con un teclado bastante bueno con letras de un tamaño notablemente grande. Los estudiantes que no estén acostumbrados a escribir a ciegas podrán practicar cómodamente con este dispositivo.

Ventajas Contras ✅ Modelo básico con un buen rendimiento en relación con su precio ✅ Práctica pantalla táctil antirreflejos ✅ Autonomía de la batería relativamente larga ✅ Un teclado ideal para quienes se están iniciando en la mecanografía ✅ Mucho espacio de almacenamiento para el día a día ❌ La CPU es demasiado débil para tareas creativas y videojuegos, pero es más que suficiente para trabajar con documentos y presentaciones

Veredicto final: Aunque carece de otras funciones, como la retroiluminación del teclado, cuenta con todo lo imprescindible para estudiar y realizar tareas de oficina. La larga duración de la batería también es una ventaja muy de agradecer.

★ El mejor portátil para realizar varias tareas a la vez y para el uso diario en el ámbito empresarial HP Pavilion Cómpralo en Amazon

¿Qué características debe tener un ordenador portátil para que sea adecuado para estudiantes de empresariales?

El portátil ideal para un estudiante de empresariales debería poder ejecutar aplicaciones de Office, así como los programas de finanzas y contabilidad más habituales. Por suerte, estos programas no suelen requerir mucha potencia para funcionar con fluidez, incluso si también estás utilizando La mejor VPN para la protección contra ataques DDoS para acceder de forma segura a los recursos en línea.

Sigue leyendo y te explicaré brevemente los aspectos que debes tener en cuenta a la hora de comprar un ordenador portátil que se adapte a tus necesidades académicas y profesionales.

1. Rendimiento y almacenamiento

Es fácil perderse entre las especificaciones técnicas cuando se busca un portátil lo suficientemente rápido para tus necesidades, así que, para que te resulte más fácil entenderlo, aquí tienes algunos de los aspectos más importantes:

Procesador – Presta atención a los ordenadores con un Intel Core i7 or Ryzen 7, ya que se trata de procesadores de gama alta. Si tu presupuesto es limitado, uno de gama baja tres/cinco or Ryzen 3/5 seguirá teniendo la potencia suficiente para hacer frente a la carga de trabajo habitual de los estudiantes.

– Presta atención a los ordenadores con un Intel Core i7 or Ryzen 7, ya que se trata de procesadores de gama alta. Si tu presupuesto es limitado, uno de gama baja tres/cinco or Ryzen 3/5 seguirá teniendo la potencia suficiente para hacer frente a la carga de trabajo habitual de los estudiantes. RAM – Para disfrutar de un rendimiento fiable y fluido, busca un portátil con al menos 16 GB RAM . Cuantas más, mejor, pero 16 es la cantidad ideal. Con menos, es posible que el sistema se ralentice al abrir varias aplicaciones a la vez.

– Para disfrutar de un rendimiento fiable y fluido, busca un portátil con al menos . Cuantas más, mejor, pero 16 es la cantidad ideal. Con menos, es posible que el sistema se ralentice al abrir varias aplicaciones a la vez. Almacenamiento– En realidad, no se necesita mucho espacio para usos profesionales, así que incluso un 256 GB de almacenamiento debería bastar. Intenta conseguir uno que sea un SSD en lugar de un disco duro, ya que estos funcionan mucho más rápido.

2. Duración de la batería y portabilidad

Por supuesto, querrás algo que sea ligero y compacto. La mayoría de los portátiles orientados a la productividad ya tienen un diseño delgado, por lo que transportarlos no debería suponer un gran problema. Los portátiles para juegos suelen ser los que resultan demasiado voluminosos, y para la mayoría de los estudiantes son excesivos.

Duración de la bateríaes otro aspecto a tener en cuenta, ya que la portabilidad no se reduce solo al tamaño y al peso. Te recomendamos que elijas un portátil que sea según se anuncia, dura varias horas de uso activo, ya que no siempre tendrás una toma de corriente a la que enchufarlo cuando estés fuera en el campus.

3. Calidad de fabricación

Como vas a tener que llevarlo de una clase a otra, deberías elegir un portátil que tenga una chasis resistente. No tiene por qué ser necesariamente pesado, ya que incluso un dispositivo que pese un kilo puede soportar los inevitables golpes leves que sufrirá dentro de tu bolso.

La calidad de fabricación no se limita únicamente a la carcasa. Presta atención a cómo el tecladose describe mientras navegas. Busca palabras clave como «táctil» o «clics», ya que suelen ofrecer una mejor respuesta y resultan más cómodos a la hora de escribir.

Preguntas frecuentes