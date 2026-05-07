Die 9 besten Laptops für BWL-Studierende im Jahr 2025: Arbeit und Freizeit

Bei der riesigen Auswahl wirst du dich bei der Suche nach dem besten Laptop für BWL-Studenten wahrscheinlich in technischen Daten und Testberichten verlieren. Die Auswahl ist riesig, und man gerät leicht in eine Spirale der Unentschlossenheit.

Um Ihnen bei der Auswahl des besten Modells zu helfen, Ich habe diese Liste mit 9 leistungsstarken und tragbaren Laptops zusammengestellt die dich auf deinem Weg zum Abschluss und sogar darüber hinaus begleiten kann.

Die von mir ausgewählten Produkte gehören zu den besten Angeboten namhafter Marken und verfügen über verschiedene Funktionen zur Steigerung der Produktivität, die Ihnen sicherlich nützlich sein werden. Sie können sich darauf verlassen, dass diese Produkte Ihnen lange Freude bereiten werden.

Unsere Top-Empfehlungen für die besten Laptops für BWL-Studierende

Auch wenn alle hier vorgestellten Optionen ihre Vorzüge haben, stechen diese drei als einige der besten Empfehlungen hervor, die jeweils ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten:

Acer Swift Go 14 AI (2024) – Ein fantastischer Laptop der Mittelklasse, der Ihre akademischen Anforderungen problemlos bewältigt. Er ist mit einer leistungsstarken CPU und einem schnellen Speicherlaufwerk ausgestattet, die das Multitasking erleichtern. Acer Aspire (2025) – Mit einer zwar einfacheren, aber dennoch leistungsfähigen CPU ist dieses preisgünstige Modell für dein Studium mehr als ausreichend. Es ist unglaublich leicht und eignet sich perfekt für Studierende, die viel unterwegs sind. Microsoft Surface (2025) – Mit einem schnellen Multi-Core-Prozessor und 16 GB RAM meistert dieser Premium-Laptop jede Aufgabe, die du ihm im Beruf oder in der Schule stellst. Dank seiner langen Akkulaufzeit kannst du ihn sorgenfrei nutzen, selbst wenn du den ganzen Tag unterwegs bist.

Diese drei Modelle sind die Crème de la Crème, aber wenn Sie sich noch weitere Optionen ansehen möchten, scrollen Sie einfach weiter, um eine große Auswahl an anderen Laptops zu entdecken, die sich für unterschiedliche Aufgaben hervorragend eignen.

Die 9 besten Laptops für BWL-Studierende: Effizient und leistungsstark

Der beste Laptop für BWL-Studierende ist ein Gerät, das problemlos in deine Tasche passt, wenn du von einer Vorlesung zur nächsten gehst. Außerdem brauchst du genügend Leistung, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.

Meine Liste bietet eine ausgewogene Mischung aus preisgünstigen und hochwertigen Optionen, die all diese Anforderungen abdecken, und hier ist für jeden etwas dabei. In den folgenden Abschnitten werde ich alle Details, Vor- und Nachteile sowie weitere Informationen erläutern – also legen wir los.

1. Acer Swift Go 14 AI [Das beste Laptop für BWL-Studierende]

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 7 8845HS GPU AMD Radeon 780M RAM 16 GB Lagerung Ein-Terabyte-Solid-State-Laufwerk Anzeige 14” (1920×1200) touchscreen display Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku Bis zu 9,5 Stunden Gewicht 2,76 Pfund Konnektivität Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2x USB-C, 2x USB-A

Zunächst einmal ist die Acer Swift Go 14 AI ist eine der besten Allround-Optionen für Studenten. Es verfügt über eine schnelle 1-TB-SSD und einen recht leistungsstarken AMD Ryzen 7 8845HS, was einein hervorragender Prozessor für Multitasking.

Es kann mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Ihr Computer langsamer wird, während Sie beispielsweise Zoom neben verschiedenen Office-Anwendungen. Seine integrierte Radeon 780M Damit kannst du sogar ein bisschen zocken, wenn du dich mal entspannen möchtest.

Pro-Tipp Dieser Laptop verfügt über eine dedizierte Beifahrer eine Taste, mit der Sie auf Knopfdruck einen KI-gestützten Assistenten aufrufen können – was nützlich sein kann, wenn Sie schnell eine Präsentation erstellen oder Daten zusammenfassen müssen.

Es hat eine sehrschlankes und leichtes Aluminiumgehäuse, sodass du es ganz einfach in deine Tasche stecken und wieder herausnehmen kannst. In Kombination mit dem Touchscreen-Display hast du fast das Gefühl, ein besonders robustes Tablet auf dem Campus mit dir herumzutragen.

Acer hat auch einige eigene hinzugefügt KI-gestützte Funktionen die darauf abzielen, die Video- und Audioqualität zu verbessern. Möchten Sie Videokonferenzen für Ihre Gruppenprojekte oder Online-Präsentationen einrichten? Die PurifiedView and Gereinigte Stimme Diese Funktionen helfen Ihnen dabei, den Überblick zu behalten.

Vorteile Nachteile ✅ Extrem schlankes und leichtes Design, das sich bequem transportieren lässt ✅ KI-gestützte Produktivitätsfunktionen ✅ Für Multitasking konzipiert ✅ Mehr als genug Anschlüsse für Ihre Peripheriegeräte ✅ Schneller Speicher mit hoher Kapazität ❌ Die Akkulaufzeit ist zwar etwas knapp bemessen, reicht aber für einen ganzen Tag

Fazit:The Swift Go 14 AI ist die ideale Wahl sowohl für Studenten als auch für Berufstätige, die ein leichtes und dennoch leistungsstarkes Gerät benötigen. Es verfügt sogar über KI-Funktionen, die je nach Art Ihrer Arbeit dazu beitragen können, Ihre Produktivität zu steigern.

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2. Acer Aspire [Der beste preisgünstige Laptop für BWL-Studierende]

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 3 7330U GPU Integrierte Grafik RAM 16 GB (bis zu 64) Lagerung 256 GB, 512 GB oder 1 TB NVMe-SSD Anzeige 15,6 Zoll (1920 × 1080) Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku Bis zu 11 Stunden Gewicht 3,94 Pfund Konnektivität Wi-Fi 6, Bluetooth, 1x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI-Anschluss

Für alle, die ein knappes Budget haben, ist das Acer Aspire ist ein toller Laptop, der mit einem Ryzen 3 7330U Prozessor und 16 GB RAM. In Kombination mit einem NVMe-Speicher… trotz seiner Einstiegs-CPU kann dieser Laptop komplexe Aufgaben gut bewältigen. Zumindest sollte er mit Tabellenkalkulationen und Präsentationen keine Probleme haben.

Es verfügt über ein 15,6-Zoll-Full-HD-Display mit lebendige Farben und Details. Sein Blaulichtfilter trägt dazu bei, die Belastung der Augen zu verringern, sodass man länger lernen kann, bevor man müde wird.

Pro-Tipp Dieses Modell unterstützt DisplayPort über USB-C, was bedeutet, dass Sie es an einen externen Bildschirm anschließen können, sofern Sie über das passende Kabel verfügen.

Wenn Sie häufig Videokonferenzen abhalten oder an Online-Kursen teilnehmen, können Sie beruhigt sein, denn dieses Gerät verfügt über eine hochauflösende Webcam mit Acer…s Technologie zur Reduzierung von Bewegungsrauschen. Dadurch bleibt die Bildqualität auch bei schlechten Lichtverhältnissen relativ klar.

Vorteile Nachteile ✅ Leichte Bauweise, die wenig Platz beansprucht ✅ Klare Webcam für Videoanrufe ✅ Kann mehrere leichte Aufgaben gleichzeitig bewältigen ✅ Erweiterbarer Speicher und Arbeitsspeicher ✅ Effizientes Lüfterkühlsystem ❌ Der Einstiegsprozessor könnte bei ressourcenintensiven Apps an seine Grenzen stoßen

Endgültiges Urteil: DieAcer Aspireist daspreisgünstiger Laptop das mehr als genug Leistung für Schule und Büro bietet, und es bleibt noch Spielraum für zukünftige Erweiterungen da es über Steckplätze für zusätzlichen Arbeitsspeicher und Speicherplatz verfügt.

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3. Microsoft Surface [Die beste Premium-Wahl für BWL-Studierende]

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Technische Daten Details CPU Snapdragon X Elite GPU Qualcomm Adreno RAM 16 GB Lagerung 512 GB SSD Anzeige 15” (2496×1664) touchscreen display Bildwiederholfrequenz Bis zu 120 Hz Akku 15 bis 22 Stunden, je nach Nutzung Gewicht 1,67 kg Konnektivität Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2x USB-C, 1x USB-A

The Microsoft Surface ist zwar die teuerste Option in dieser Liste, macht dies aber durch seine hochwertigen Funktionen wieder wett. Zum einen verfügt es über erstklassige Verarbeitungsqualität macht die Arbeit damit zu einem echten Vergnügen. Vor allem die Tastatur lässt sich angenehm bedienen, sodass Sie keine Probleme haben werden, Excel Blätter durchgehen oder in letzter Minute noch ein paar Berichte zusammenstellen.

Es ist mit einem Snapdragon X Elite-Prozessor ausgestattet, der bei vielen Produktivitäts-Apps hervorragend funktioniert, insbesondere im Vergleich zu anderen Laptops. Zwar hat es bei Aufgaben, die eine GPU erfordern – wie beispielsweise der Bildbearbeitung – gewisse Einschränkungen, doch für BWL-Studierende sollte dies kein Problem darstellen.

Pro-Tipp Es ist mit Copilot+ ausgestattet, das verschiedene KI-Funktionen und -Features umfasst, die in bestimmten geschäftlichen Anwendungsfällen nützlich sein können. So könnte beispielsweise die Audio-Übersetzung in Echtzeit bei der Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern sehr hilfreich sein.

Der Akku dieses Geräts hält etwas mehr als 20 Stunden mit einer vollen Ladung. Ganz gleich, ob du noch studierst oder bereits ein kleines Unternehmen führst: Fast alle Anwendungen, für die du das Gerät nutzt, verbrauchen nicht genug Akkuleistung, um im Alltag ein Problem darzustellen.

Vorteile Nachteile ✅ Elegantes Design und geringes Gewicht ✅ Sehr reaktionsschnelle Tastatur und Trackpad ✅ Hervorragende Akkulaufzeit ✅ Hohe Rechenleistung, ideal für den Einsatz von Finanzsoftware ✅ Lebendiges und farbgetreues Display ❌ Keine separate Grafikkarte, daher ist das Spielen von Spielen möglicherweise nicht ideal ❌ Der Grundpreis liegt über dem von Konkurrenzmodellen, was jedoch durch die außergewöhnliche Leistung im geschäftlichen Einsatz gerechtfertigt ist

Endgültiges Urteil: Mit einem der leistungsstärksten Prozessoren in dieser Liste verfügt das Microsoft Surface ist wahrscheinlich der beste Business-Laptop in Bezug auf reine Produktivität. Es kann Ihnen auch nach Ihrem Abschluss an der Business School noch gute Dienste leisten.

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4. Lenovo ThinkPad T14 [Der beste Laptop der Profiklasse für zukünftige Führungskräfte]

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Technische Daten Details CPU Ryzen 5 PRO 6650U GPU Radeon 660M RAM 16 GB Lagerung 512 GB SSD Anzeige 14” (1920×1200) touchscreen display Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku 10 Stunden Gewicht 3,10 Pfund Konnektivität Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, 2x USB-C, 2x USB-A, 1x HDMI 2.0b, Ethernet-Anschluss

The Lenovo ThinkPad T14 ist ein Business-Laptop, der auf Langlebigkeit ausgelegt ist. Mit einem äußerst robuste Konstruktion, das wird dir vom ersten Studienjahr bis zum Abschluss und darüber hinaus gute Dienste leisten.

Es verfügt über eine hintergrundbeleuchtete Tastatur mit einer angenehmen Haptik Tastschalter, sodass du stundenlang darauf tippen kannst. Außerdem findest du etwas oberhalb der Tastatur einen Fingerabdrucksensor und oben eine Abdeckung für die Webcam, die dir zusätzliche Sicherheit und Privatsphäre bieten.

Pro-Tipp Die USB-C-Anschlüsse können auch über DisplayPort an externe Bildschirme angeschlossen werden, sodass Sie bis zu drei Monitore daran anschließen können.

The ThinkPad kommt in Gesprächen über das am bestenLenovoLaptopsoder auch ganz allgemein. Diese Version ist ein großartiger Allrounder, der sich sowohl für BWL-Studierende als auch für erfahrene Fachleute eignet. Ihr umfangreiches Ryzen 5 PRO 6650U ist eine überraschende Wahl, da es sich um einen Prozessortyp handelt, den man normalerweise in Gaming-Laptops findet.

Hohe Leistung hat ihren Preis, denn die Akkulaufzeit beträgt in der Regel etwa 10 Stunden im Netzbetrieb. Glücklicherweise ist das immer noch eine beeindruckende Zeitspanne und reicht für einen ganzen Tag auf dem Campus oder im Büro.

Vorteile Nachteile ✅ Robuste Langlebigkeit in einem leichten Gehäuse ✅ Sicherheitsfunktionen, von denen sogar Profis erheblich profitieren können ✅ Angenehm anzufassende Tastatur ✅ Erweiterbarer Arbeitsspeicher und Speicherplatz ✅ Zahlreiche Anschlüsse für Peripheriegeräte und zusätzliche Monitore ❌ Obwohl der 6650U leistungsstark genug für den geschäftlichen und privaten Gebrauch ist, könnte er im Vergleich zu den neuesten Prozessoren etwas blass aussehen.

Fazit: Dieser Laptop ist unglaublich robust und verfügt über genügend Rechenleistung für moderate Multitasking-Aufgaben. Neben den üblichen Finanz- und Buchhaltungsprogrammen eignet er sich sogar für einfache Grafik- und Videobearbeitung.

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5. MacBook Air mit M4-Chip [Der beste Laptop für lange Akkulaufzeiten und ausgedehnte Lernsitzungen]

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Technische Daten Details CPU Apple M4 GPU 8-Kern-GPU RAM 16 GB Lagerung 256 GB SSD Anzeige 13,6 Zoll (2560 × 1664) Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku Bis zu 18 Stunden Gewicht 2,73 Pfund Konnektivität Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2x Thunderbolt 4, 1x Kopfhöreranschluss, 1x MagSafe-Ladeanschluss

Apple taucht immer wieder in solchen Listen auf, und das aus gutem Grund. Das MacBook Air mit M4-Chipwird mit einemunglaublich schneller Prozessor das auch anspruchsvolle Multitasking-Aufgaben bewältigen kann. Wenn du es als Laptop für die Uni nutzt, wirst du keine Probleme haben, mehrere Browser-Tabs im Hintergrund offen zu lassen, während du an deinen Referaten und Präsentationen arbeitest.

Eines seiner herausragenden Merkmale ist seine hervorragende Akkulaufzeit. Bei einfachen Aufgaben wie im Internet surfen, der Arbeit mit Tabellenkalkulationen oder dem Streamen von Videos hält der Akku etwa 15 bis 18 Stunden bei voller Ladung. Du kannst es den ganzen Tag bei dir tragen, fast ganz ohne Sorgen.

Apropos Videos, das hier MacBook Air verfügt über ein fantastisches Display, das Sie automatisch mit dem True Tone Einstellung, die Farben und Helligkeit an die Umgebung anpasst.

Pro-Tipp The MacBook AirDas MagSafe-Kabel verfügt über eine integrierte Kontrollleuchte, die anzeigt, ob das Gerät bereits vollständig aufgeladen ist.

Wie zu erwarten, lässt es sich auch gut in den Rest des Apple Ökosystem. Zum Beispiel Studierende der Wirtschaftswissenschaften, die Wer ein iPhone oder iPad besitzt, kann wichtige Projektdateien ganz einfach mit Kommilitonen teilen, die ebenfalls ein solches Gerät haben Apple Geräte.

Vorteile Nachteile ✅ Ein hochauflösendes Display bietet mehr Platz auf dem Bildschirm ✅ Längere Akkulaufzeit als bei den meisten anderen Laptops ✅ Ideal für Studierende, die bereits andere AppleGeräte ✅ Kompakte Größe für mehr Mobilität ✅ Schneller Prozessor mit überraschend guter Grafikleistung ❌ Es kann vorkommen, dass Sie auf Unternehmenssoftware stoßen, die nicht mit der MacBook Air, aber die gängigsten Apps sollten kein Problem darstellen

Fazit: The MacBook Air ist ein wahres Produktivitätswunder, vor allem, wenn Sie bereits andere Apple Produkte, zu denen es passt. Wenn Sie ein Mac OS Fan, dann ist das vielleicht der perfekte Laptop für dich.

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6. Asus Vivobook [Der beste Laptop in Sachen Leistung und Mobilität für BWL-Studierende]

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Technische Daten Details CPU Intel Core i7-1255U GPU Integrierte Grafik RAM 16 GB Lagerung Ein-Terabyte-Solid-State-Laufwerk Anzeige 14 Zoll (1920 × 1080) Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku 8 Stunden Gewicht 1,4 kg Konnektivität Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 3x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI-Anschluss

The Vivobookist eines deram bestenAsusLaptops sich sowohl zum Lernen als auch für leichte kreative Arbeiten eignet. Es Intel Core i7-1255U Der Prozessor ist leistungsstark genug, um die Software zu bewältigen, mit der Sie während Ihres Studiums an der Business School zu tun haben werden.

Der 1-TB-Speicher bietet Ihnen mehr als genug Platz für Ihre Dateien. Da es sich um eine SSD handelt, sorgt sie dafür, dass Ihr Gerät schnell hochfahren, und die meisten Office-Anwendungen und Browser sollten ebenfalls problemlos geladen werden.

Pro-Tipp Das Trackpad verfügt über einen Fingerabdrucksensor, mit dem Sie sich schnell am Gerät anmelden können, ohne den Ein-/Aus-Schalter drücken zu müssen.

Dieser Laptop hat eine sehr kompakte Bauweise, was es zu einer der mobilsten Optionen in dieser Liste macht. Der Nachteil seines geringen Gewichts und seiner hohen Leistung ist die Akkulaufzeit. Sie haben etwa acht Stunden Zeit, um Ihre Arbeit zu erledigen, bevor Sie eine Steckdose zum Aufladen suchen müssen.

Das in die Webcam integrierte Mikrofon verfügt über ein KI-gestütztes Rauschunterdrückungssystem für eine bessere Tonqualität. Für Berufstätige und Studierende, denen ihre Privatsphäre wichtig ist, verfügt die Kamera über eine Abdeckung, die Sie jederzeit anbringen können, wenn Sie die Kamera nicht benötigen.

Vorteile Nachteile ✅ Schnelles Hochfahren und Laden gängiger Apps ✅ Relativ viel Speicherplatz direkt nach dem Auspacken ✅ Ideal für Arbeit und Freizeit ✅ Sehr kompaktes Gehäuse ✅ Klarer Ton dank integriertem Mikrofon ❌ Der Akku hat nur eine geringe Kapazität, laden Sie ihn daher unbedingt wieder auf, wenn Sie für heute fertig sind.

Fazit: The Asus Vivobook ist eine hervorragende Wahl, wenn Mobilität für dich oberste Priorität hat. Trotz seiner kompakten Größe eignet es sich perfekt für Schularbeiten und sogar für einfache Foto- oder Videobearbeitung.

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7. Mit freundlichen Grüßen 15.6 [Der beste Laptop für die richtige Balance zwischen Studium und Unterhaltung]

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Technische Daten Details CPU AMD Ryzen 5 6600H GPU Radeon 660M RAM 32 GB Lagerung Ein-Terabyte-Solid-State-Laufwerk Anzeige 15,6 Zoll (1920 × 1080) Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku 5 Stunden Gewicht 1,7 kg Konnektivität Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 3x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI-Anschluss

The Mit freundlichen Grüßen 15.6 stammt von einem eher unbekannten Start-up, dem es gelungen ist, den perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis. DieRyzen 5 6600H ist ein echtes Arbeitstier, und dank 32 GB RAM läuft dieser Laptop auch dann reibungslos, wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig geöffnet sind.

Studierende der Wirtschaftswissenschaften, die mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen müssen, sollten keine Probleme haben, ihre Arbeit zu bewältigen – selbst wenn sie unzählige Tabs geöffnet haben. Sie können problemlos gleichzeitig im Internet surfen, Buchhaltungsaufgaben erledigen und sogar Grafikdesign betreiben.

Pro-Tipp Ähnlich wie dasVivobook… verfügt dieser Laptop über einen Fingerabdrucksensor, der sich in der oberen linken Ecke des Trackpads befindet.

Für Studenten, die ständig die Nacht durchlernen, bietet dieser Laptop Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung Das erleichtert das Tippen in der Nacht erheblich. Auch deine nächtlichen Gaming-Sessions werden davon profitieren.

Schließlich bietet sein farbgetreues IPS-Display klare und lebendige Bilder. In Kombination mit den integrierten Surround-Sound-Lautsprechern erhalten Sie ein tragbares Unterhaltungssystem für die Momente, in denen Sie sich zurücklehnen und entspannen möchten.

Vorteile Nachteile ✅ Schneller Prozessor, wie man ihn in manchen Gaming-Laptops findet ✅ Mit viel Arbeitsspeicher und Speicherplatz ausgestattet ✅ Kristallklares HD-Display ✅ Unterstützt mehrere externe Bildschirme für mehr Produktivität ✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ❌ Der Akku entlädt sich während des Gebrauchs schnell, aber das ist der Preis, den man für die außergewöhnlichen technischen Daten in dieser Preisklasse zahlen muss.

Fazit: The Mit freundlichen Grüßen 15.6 ist ein guter Laptop der Mittelklasse für Studenten, der sich auch im privaten Gebrauch bewährt. Die meisten Studenten werden feststellen, dass sie mit diesem Gerät fast alles erledigen können, was sie brauchen – von anspruchsvollen Studienaufgaben bis hin zu gelegentlichen Spielen.

★ Der beste Laptop für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Studium und Unterhaltung Mit freundlichen Grüßen 15.6 Bei Amazon erhältlich

8. HP 15,6-Zoll-Business-Laptop [Der beste und zuverlässigste Allrounder für BWL-Studierende und Büroanwendungen]

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Technische Daten Details CPU Intel Core i3-1215U GPU Integriert RAM 16 GB Lagerung 1 TB NVMe-SSD Anzeige 15,6 Zoll (1366 × 768) Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku 6 Stunden Gewicht 1,7 kg Konnektivität WLAN, Bluetooth 5, 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI-Anschluss

Für Studenten, die etwas suchen ausschließlich für Büro- und Schularbeiten konzipiert ganz schlicht, das HP 15,6-Zoll-Business-Laptop bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem Intel Core i3-1215U und dank des schnellen Speichers verfügt es über die nötige Rechenleistung, um Buchhaltungssoftware und Office-Pakete reibungslos auszuführen.

Wo wir gerade davon sprechen, im Lieferumfang enthaltenOffice 2024vorinstalliert. Das bedeutet, dass Sie sofort Zugriff auf wichtige Inhalte der Business School haben, wie zum Beispiel Word, Excel, and PowerPoint. Es ist auchwird mit Windows 11 Pro ausgeliefert, was es zu einer hervorragenden preisgünstigen Option für Profis macht, die die erweiterten Sicherheitsfunktionen benötigen.

Pro-Tipp Dieser Laptop verfügt über ein Display mit einer bescheidenen Auflösung von 1366 × 768 Pixeln. Um mehr Platz auf dem Bildschirm zu haben, empfiehlt es sich daher, einen externen Bildschirm über den HDMI-Anschluss anzuschließen.

Mit 1,7 kg ist es etwas schwerer, selbst im Vergleich zu einigen High-End-Systemen. Ein oder zwei Pfund mehr als andere sind jedoch kein Weltuntergang, und dank des schlanken Gehäuses lässt es sich problemlos in einer Tasche verstauen.

Vorteile Nachteile ✅ Mit Unternehmenssoftware und Betriebssystem vorinstalliert ✅ Verfügt über einen Prozessor, der die Anforderungen von Unternehmen und Studenten problemlos bewältigt ✅ Schlankes und handliches Gehäuse ✅ Günstiger Preis ✅ Verfügt über einen der schnellsten Speicherformate, die es gibt ❌ Obwohl es über einen größeren Bildschirm verfügt als die meisten auf Produktivität ausgerichteten Geräte, unterstützt es nur eine relativ geringe Auflösung

Fazit:DiesHP Der Laptop ist eine kostengünstige Option, die bereits mit allem Nötigen ausgestattet ist. Er ist die ideale Wahl für alle, die ihn ausschließlich für Arbeit und Studium nutzen möchten.

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9. HP Pavilion [Der beste Laptop für Multitasking und den geschäftlichen Alltag]

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Technische Daten Details CPU Intel Core i3-1115G4 GPU Integriert RAM 16 GB Lagerung Ein-Terabyte-Solid-State-Laufwerk Anzeige 15.6” (1366×768) touchscreen display Bildwiederholfrequenz 60 Hertz Akku 10 Stunden Gewicht 3,74 Pfund Konnektivität WLAN, Bluetooth, 2x USB-A, 1x USB-C, 1x HDMI-Anschluss

DiesHP Pavilion ist ein System der unteren Preisklasse speziell für preisbewusste Studenten und Büroangestellte. Unterstützt durch eine Intel Core i3-1115G4 Mit integrierter Grafik eignet es sich vor allem zum Surfen im Internet, für Büroarbeiten und zum Streamen von Medien.

Das ist weit entfernt von einigen der top HP-Laptops auf dem Markt, aber wenn Sie nicht vorhaben, darauf Spiele zu spielen oder ressourcenintensive Aufgaben zu erledigen, wird es Ihnen gute Dienste leisten. Mit 16 GB RAM können Sie bei geringerer Auslastung mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen, wie zum Beispiel QuickBooks neben anderen Office-Programmen.

Pro-Tipp Dieser Laptop verfügt über einen touchscreen display, was sich gut eignet, wenn man durch lange Datensätze scrollen muss.

Sein 15,6-Zoll-Bildschirm verfügt über eine entspiegelte Oberfläche, sodass Sie auch über längere Zeiträume hinweg ungestört an Tabellen und Präsentationen arbeiten können.

Außerdem verfügt es über eine ansprechende Tastatur mit auffallend großen Tasten. Schüler, die noch nicht an das Blindschreiben gewöhnt sind, können mit diesem Gerät bequem üben.

Vorteile Nachteile ✅ Einsteigermodell, das für seinen Preis eine gute Leistung bietet ✅ Praktisches, blendfreies Touchscreen-Display ✅ Relativ lange Akkulaufzeit ✅ Eine tolle Tastatur für Anfänger ✅ Viel Stauraum für den täglichen Gebrauch ❌ Die CPU ist für kreative Anwendungen und Spiele zu schwach, reicht aber für die Arbeit mit Dokumenten und Präsentationen völlig aus

Fazit: Auch wenn es an einigen Funktionen wie einer Tastaturbeleuchtung mangelt, bietet es doch alles, was man zum Lernen und für Büroaufgaben braucht. Die lange Akkulaufzeit ist zudem ein willkommener Pluspunkt.

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Was macht einen Laptop für BWL-Studierende geeignet?

Der ideale Laptop für einen BWL-Studenten sollte in der Lage sein, Office-Anwendungen sowie gängige Finanz- und Buchhaltungsprogramme auszuführen. Glücklicherweise benötigen diese in der Regel nicht viel Leistung, um reibungslos zu laufen, selbst wenn Sie zusätzlich Das beste VPN für DDoS-Schutz für den sicheren Zugriff auf Online-Ressourcen.

Lesen Sie weiter, denn ich werde Ihnen kurz erläutern, worauf Sie beim Kauf eines Laptops achten sollten, der Ihren akademischen und beruflichen Anforderungen gerecht wird.

1. Leistung und Speicherplatz

Bei der Suche nach einem Laptop, der schnell genug für Ihre Anforderungen ist, verliert man sich leicht in den technischen Daten. Um Ihnen die Orientierung zu erleichtern, finden Sie hier einige der wichtigsten Punkte:

Prozessor – Halten Sie Ausschau nach Computern mit einem Intel Core i7 or Ryzen 7, da es sich dabei um Prozessoren der Oberklasse handelt. Wenn Sie ein begrenztes Budget haben, empfiehlt sich ein Modell der unteren Preisklasse drei/fünf or Ryzen 3/5 wird immer noch leistungsfähig genug sein, um die üblichen Arbeitsbelastungen von Studierenden zu bewältigen.

– Halten Sie Ausschau nach Computern mit einem Intel Core i7 or Ryzen 7, da es sich dabei um Prozessoren der Oberklasse handelt. Wenn Sie ein begrenztes Budget haben, empfiehlt sich ein Modell der unteren Preisklasse drei/fünf or Ryzen 3/5 wird immer noch leistungsfähig genug sein, um die üblichen Arbeitsbelastungen von Studierenden zu bewältigen. RAM – Für eine zuverlässige und flüssige Leistung sollten Sie sich für einen Laptop entscheiden, der mindestens 16 GB RAM . Mehr ist besser, aber 16 ist der ideale Wert. Bei einer geringeren Anzahl könnte es zu Problemen kommen, wenn man mehrere Apps gleichzeitig öffnet.

– Für eine zuverlässige und flüssige Leistung sollten Sie sich für einen Laptop entscheiden, der mindestens . Mehr ist besser, aber 16 ist der ideale Wert. Bei einer geringeren Anzahl könnte es zu Problemen kommen, wenn man mehrere Apps gleichzeitig öffnet. Lagerung– Für geschäftliche Anwendungsfälle braucht man eigentlich nicht allzu viel Platz, daher reicht schon ein 256 GB Speicherplatz Das sollte reichen. Versuche, eines zu finden, das ein SSD anstatt einer Festplatte, da diese viel schneller laufen.

2. Akkulaufzeit und Mobilität

Natürlich willst du etwas, das leicht und kompakt. Die meisten produktivitätsorientierten Laptops haben ohnehin schon ein schlankes Gehäuse, sodass das Mitnehmen kein großes Problem darstellen sollte. Gaming-Laptops sind oft die Modelle, die zu sperrig sind, und für die meisten Studierenden sind diese überdimensioniert.

Akkulaufzeitist ein weiterer Punkt, auf den man achten sollte, denn bei der Mobilität geht es nicht nur um Größe und Gewicht. Ziehen Sie einen Laptop in Betracht, der laut Herstellerangaben mehrere Stunden lang im aktiven Gebrauch, da man unterwegs auf dem Campus nicht immer eine Steckdose zur Verfügung hat.

3. Verarbeitungsqualität

Da du das Gerät von einer Vorlesung zur nächsten mitnehmen wirst, solltest du einen Laptop wählen, der über eine robustes Fahrgestell. Es muss nicht unbedingt schwer sein, denn selbst ein Gerät mit einem Gewicht von 2 Pfund hält den unvermeidlichen leichten Stößen stand, denen es in Ihrer Tasche ausgesetzt sein wird.

Die Verarbeitungsqualität umfasst mehr als nur das Gehäuse. Achten Sie darauf, wie die Tastaturwird während des Surfens beschrieben. Achten Sie auf Stichwörter wie „taktil“ oder „Klicks“, da sich diese oft reaktionsschneller anfühlen und das Tippen auf ihnen angenehmer ist.

Häufig gestellte Fragen