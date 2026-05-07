El mejor portátil para fotografía en 2025: 13 opciones perfectas para cualquier fotógrafo

Llevo años editando fotos en cafeterías, estudios y aeropuertos, y hay algo que tuve claro desde el principio: el portátil que utilices determina todo tu flujo de trabajo. Elegir el mejor portátil para fotografía es algo más que conocer y seleccionar unas cuantas especificaciones clave.

Necesitas ununa cámara con una pantalla que reproduce fielmente los colores, un almacenamiento rápido para archivos RAW de gran tamaño y suficiente potencia para ejecutar Lightroom o Photoshop sin retrasos. En esta guía encontrarás portátiles fiables y de alto rendimiento que se adaptan a todo tipo de fotógrafos, desde estudiantes hasta profesionales. Cada opción se ha seleccionado teniendo en cuenta las necesidades reales de edición fotográfica, tanto si trabajas desde casa como si lo haces fuera de ella.

Nuestra selección de los mejores portátiles para fotografía y edición de fotos

El portátil adecuado puede transformar por completo la forma en que editas y gestionas tu trabajo fotográfico. Tras probar y comparar una amplia gama de opciones, tres modelos destacaron claramente por su combinación de potencia, calidad de pantalla y experiencia general de edición.

Alienware x17 R2 (2020) – Este equipo destaca por su rendimiento excepcional, su potente tarjeta gráfica y su pantalla 4K UHD, que permite realizar tareas de edición fotográfica intensiva con facilidad. Acer Swift Edge (2020) – Ultraligero pero sorprendentemente versátil, el Swift Edge cuenta con una impresionante pantalla OLED 4K con amplia gama de colores, lo que lo convierte en la opción ideal para los fotógrafos que dan prioridad a la movilidad sin renunciar a la precisión visual. Acer TravelMate P4 (2024) – Con una gran precisión cromática, un diseño robusto y una batería de larga duración, este portátil demuestra que no hace falta gastarse una fortuna para realizar tareas de edición fotográfica diarias con total fiabilidad.

Desplázate hacia abajo para ver el análisis completo de los 13 portátiles, incluyendo sus ventajas y desventajas detalladas, y para quién es más adecuado cada uno.

Los mejores portátiles para fotografía: 13 equipos potentes, precisos y portátiles

Esta selección incluye 13 ordenadores portátiles cuidadosamente seleccionados, diseñados para satisfacer las necesidades de los fotógrafos actuales. Si necesitas precisión cromática de primer nivel, batería de larga duración o un funcionamiento fluido en Lightroom… estas opciones no defraudan. A continuación te presentamos la lista completa de los mejores portátiles para fotografía del momento.

1. Alienware x17 R2 [Lo mejor en cuanto a potencia de edición fotográfica a nivel de ordenador de sobremesa]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-12900H (14 núcleos) GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti (8 GB) RAM 64 GB de DDR5 Almacenamiento Un SSD PCIe NVMe de 2 TB Pantalla 17,3″ FHD (1920 x 1080) IPS, 480 Hz Frecuencia de actualización Cuatrocientos ochenta hercios Batería Batería de 12 V incluida Peso Aprox. 450 g (según la etiqueta) Conectividad Thunderbolt 4, USB-A/C, HDMI 2.1, Mini DisplayPort, microSD, RJ45, Wi-Fi 6E, Bluetooth

The Alienware x17 R2 es un potente portátil diseñado para editores de fotografía profesionales que buscan un rendimiento similar al de un ordenador de sobremesa en un formato portátil. Funciona con una CPU Intel Core i9 de alto rendimiento combinada con una GPU RTX 3070 Ti, que acelera los filtros basados en la GPU y agiliza el procesamiento por lotes. La pantalla IPS de 17,3 pulgadas funciona a 480 Hz y ofrece una gran nitidez y fluidez para las vistas previas de las fotos, aunque la mayoría son en FHD en lugar de 4K.

Gracias a sus 64 GB de memoria RAM DDR5 y sus 2 TB de almacenamiento SSD, gestiona con facilidad grandes flujos de trabajo en formato RAW y programas como Lightroom, Capture One y Photoshop. Una gran ventaja es su sistema de refrigeración, lo que garantiza un rendimiento constante incluso durante sesiones prolongadas de exportación o retoque.

Ventajas Contras ✅La amplia pantalla de 17,3 pulgadas es ideal para la edición que requiere atención al detalle ✅ La GPU RTX 3070 Ti gestiona bien los filtros acelerados por GPU ✅Los 64 GB de memoria RAM DDR5 permiten realizar múltiples tareas sin problemas ✅El SSD de 2 TB te ofrece espacio suficiente para grandes bibliotecas de archivos RAW ✅La frecuencia de actualización de 480 Hz garantiza una imagen fluida y con gran capacidad de respuesta ✅El eficaz sistema de refrigeración mantiene la temperatura bajo control ❌Más pesado y voluminoso que la mayoría de los portátiles, pero diseñado para ofrecer un rendimiento constante

Veredicto final: The Alienware x17 R2 es la opción ideal para los fotógrafos que necesitan una edición rápida, una multitarea fluida y una potencia de GPU fiable para trabajos visuales complejos. Resulta especialmente útil para quienes trabajan en proyectos exigentes que implican archivos de gran tamaño o ciclos de exportación intensivos.

2. Acer Swift Edge [El mejor portátil ligero con pantalla OLED para la edición de fotos]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 7 8840U GPU AMD Radeon 780M (integrada) RAM 16 GB de LPDDR5 Almacenamiento SSD PCIe de 1 TB de cuarta generación Pantalla 16” OLED 3,2K (3200 x 2000), 120 Hz Frecuencia de actualización Ciento veinte hercios Batería Hasta 8 horas Peso 1,23 kg Conectividad USB 3.2 Gen 2, USB-C, HDMI 2.1, microSD, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

The Acer Swift Edge destaca por ser una opción ultraportátil que, aun así, ofrece un rendimiento visual de nivel profesional. Su pantalla OLED de 16 pulgadas y 3,2K reproduce el 100 % de la gama de colores DCI-P3, lo que permite a los fotógrafos obtener una vista previa de sus trabajos con negros profundos y luces vibrantes.

The La CPU Ryzen 7 se encarga de las tareas de edición cotidianas rápidamente, y el SSD de 1 TB permite acceder con rapidez a grandes bibliotecas de archivos RAW. A pesar de su delgado diseño, El portátil cuenta con puertos esenciales como HDMI, USB-C y microSD, lo que facilita la transferencia de archivos y el uso de monitores externos. El chasis metálico transmite solidez y tiene un aspecto profesional, lo que lo convierte en una opción ideal para entornos de atención al público.

Ventajas Contras ✅ La pantalla OLED de 3,2 pulgadas con cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3 garantiza unas vistas previas precisas y nítidas ✅ Su diseño ligero, de 1,2 kg, facilita su transporte durante las sesiones fotográficas ✅ El procesador Ryzen 7 ofrece una velocidad sólida para la mayoría de los flujos de trabajo de edición ✅ El SSD de 1 TB garantiza una carga y exportación rápidas de archivos ✅ El chasis metálico aporta mayor resistencia y un aspecto elegante y de alta calidad ✅ Incluye HDMI, USB-C y microSD para conectar fácilmente los dispositivos ❌ La GPU integrada limita la aceleración de los filtros, pero Lightroom y Photoshop siguen funcionando con fluidez

Veredicto final: The Acer Swift Edge ofrece a los fotógrafos un portátil ideal para viajar, con una pantalla profesional y un rendimiento fluido. Es la opción ideal para aquellos usuarios que dan prioridad a la precisión visual y la portabilidad frente a la potencia de una tarjeta gráfica de gama alta.

3. Acer TravelMate P4 [El mejor portátil de clase business económico para trabajar con fotos sobre la marcha]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 5 PRO 6650U (6 núcleos, hasta 4,5 GHz) GPU AMD Radeon 660M (integrada) RAM 16 GB de DDR5 Almacenamiento Un SSD PCIe NVMe de 1 TB Pantalla 14″ WUXGA (1920 x 1200), 60 Hz Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 56 Wh, hasta 10 horas (aprox.) Peso 1,48 kg Conectividad USB 3.2 Tipo C, USB-A, HDMI, RJ-45, microSD, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

The Acer TravelMate P4 es una opción fiable para los fotógrafos que necesitan un ordenador portátil práctico y fácil de transportar para seleccionar, previsualizar y gestionar archivos sobre el terreno. Con una CPU Ryzen 5 PRO y 16 GB de RAM, ejecuta Lightroom y otras herramientas similares sin retrasos durante la edición general.

Su pantalla WUXGA de 14 pulgadas ofrece una gran nitidez y una mayor resolución vertical, lo que resulta muy útil a la hora de organizar bibliotecas de fotos o trabajar en portafolios web. El diseño tiene un aire profesional e incluye opciones de E/S útiles, como HDMI, Ethernet y una ranura para tarjetas microSD, lo cual resulta muy útil a la hora de revisar las tomas en el lugar de rodaje. además, incluye Windows 11 Pro y herramientas de seguridad de nivel empresarial, lo que lo convierte en la solución ideal para fotógrafos autónomos que gestionan los datos de sus clientes.

Ventajas Contras ✅ La pantalla compacta de 14 pulgadas con relación de aspecto 16:10 amplía el espacio de trabajo vertical ✅ La CPU Ryzen 5 PRO gestiona con eficacia la organización de fotos y las ediciones generales ✅ El SSD NVMe de 1 TB carga rápidamente carpetas y archivos de gran tamaño ✅ Conjunto completo de puertos, incluyendo HDMI, microSD y Ethernet para configuraciones con conexión por cable ✅ El chasis resistente y el lector de huellas dactilares aportan seguridad y facilitan los desplazamientos ✅ La batería de larga duración permite editar durante todo el día sin tener que estar conectado al cargador ❌ La tarjeta gráfica integrada limita el rendimiento en tareas de edición avanzadas, pero permite utilizar sin problemas las herramientas de uso diario

Veredicto final: The Acer TravelMate P4 Es una elección acertada para los fotógrafos que buscan un portátil robusto y práctico para el trabajo diario. Ofrece todo lo esencial gracias a su sólida construcción, sus funciones bien pensadas y su rendimiento fiable, todo ello en un formato portátil.

4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga 10.ª generación [El mejor convertible 2 en 1 para disfrutar de flexibilidad creativa y control táctil]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 258V (hasta 4,8 GHz) GPU Gráficos integrados Intel Arc 140V RAM 32 GB de LPDDR5X Almacenamiento SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB Pantalla 14″ WUXGA (1920 x 1200), IPS, táctil, 100 % sRGB, 500 nits Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 3 pilas (duración aprox. 8-10 horas) Peso 1,12 kg Conectividad Thunderbolt, USB-C, USB-A, HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth

The Lenovo ThinkPad X1 Yoga 10.ª generación combina rendimiento, portabilidad y flexibilidad creativa en un dispositivo 2 en 1 de gran calidad. Su pantalla táctil de 14 pulgadas admite la entrada con lápiz, lo que facilita el dibujo, anotar los comentarios de los clientes o realizar retoques fotográficos localizados directamente en la pantalla. La pantalla alcanza el 100 % del espacio de color sRGB con un brillo de 500 nits, lo que ofrece una claridad y precisión excelentes en entornos bien iluminados.

Con alimentacióngracias al nuevo procesador Intel Core Ultra 7 y a sus 32 GB de memoria RAM de alta velocidad, esta máquina gestiona la edición de múltiples capas, el procesamiento por lotes y catálogos de gran tamaño sin interrupciones, ya que la el mejor portátil del momento. El SSD de 2 TB permite acceder rápidamente a carpetas de proyectos de gran tamaño, y la calidad de fabricación está a la altura de la reputación de ThinkPad en cuanto a durabilidad y facilidad de uso. Además, cuenta con puertos útiles como Thunderbolt y HDMI para conectar monitores con calibración de color o unidades externas de alta velocidad.

Ventajas Contras ✅ Pantalla táctil de 14 pulgadas 2 en 1 compatible con lápiz, ideal para realizar anotaciones y editar directamente ✅ La cobertura del 100 % del espacio de color sRGB y el brillo de 500 nits garantizan la precisión de la pantalla ✅ Diseño ligero y resistente, con materiales de primera calidad y pantalla antirreflectante ✅ El procesador Intel Core Ultra gestiona el software de edición con facilidad ✅ El SSD de 2 TB ofrece a los fotógrafos espacio suficiente para proyectos completos y copias de seguridad de archivos RAW ✅ Thunderbolt y USB-C permiten conectar fácilmente dispositivos de almacenamiento externos y pantallas ❌ La GPU integrada limita las funciones avanzadas de la GPU, pero el rendimiento sigue siendo bueno para las tareas generales de edición

Veredicto final: The ThinkPad X1 Yoga 10.ª generación Es ideal para fotógrafos que buscan potencia y flexibilidad en un único dispositivo portátil. Resulta muy útil para editar sobre la marcha, presentar trabajos a los clientes o integrar tareas con lápiz óptico en tu flujo de trabajo fotográfico.

5. Lenovo ThinkPad X12 Desmontable (2.ª generación) [Lo mejor para que el cliente revise el trabajo y para revisar sobre la marcha]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7 GPU Gráficos Intel integrados RAM 32 GB de LPDDR5X Almacenamiento SSD de 2 TB (M.2 PCIe) Pantalla 14″ WUXGA (1920 x 1200), IPS, 100 % sRGB, táctil Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería Batería integrada de polímero de litio de 57 Wh Peso Aprox. 1,09 kg Conectividad USB-C, 2 puertos Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

EstoLos mejores portátiles Lenovo ofrece una verdadera portabilidad sin sacrificar la facilidad de uso. Su pantalla táctil de 14 pulgadas alcanza 100 % sRGB e incluye un revestimiento antirreflectante, lo que lo hace ideal para ver fotos al aire libre o en estudios muy iluminados.

El diseño 2 en 1 te permite separar el teclado para obtener vistas previas rápidas de las imágenes o utilizar el lápiz óptico para anotar los comentarios de los clientes directamente en la pantalla. El procesador Core i7 de Intel, junto con 32 GB de Memoria RAM LPDDR5X y un SSD de 2 TB, garantiza una gestión rápida de los archivos y una edición ágil. Los puertos Thunderbolt 4, HDMI y USB-C facilitan la conexión de monitores calibrados y unidades externas de alta velocidad durante el trabajo sobre el terreno.

Ventajas Contras ✅ Su diseño desmontable permite cambiar rápidamente entre los modos de ordenador portátil y tableta ✅ La pantalla táctil 100 % sRGB ofrece vistas previas nítidas y con colores precisos ✅ La función de lápiz digital permite realizar anotaciones rápidas y pequeños retoques ✅ Los 32 GB de RAM y el SSD de 2 TB garantizan una edición fluida y permiten almacenar catálogos de gran tamaño ✅ Su diseño compacto y ligero se adapta a los flujos de trabajo móviles ✅ Los puertos Thunderbolt 4 y HDMI son compatibles con configuraciones externas profesionales ❌ La GPU integrada no admite filtros avanzados, pero ejecuta Lightroom y otras herramientas similares sin problemas

Veredicto final: The ThinkPad X12 Desmontable 2.ª generación Es ideal como dispositivo móvil para fotógrafos que se reúnen con clientes, revisan su trabajo in situ o viajan con frecuencia. Combina portabilidad, precisión cromática y flexibilidad de entrada en un formato muy práctico.

6. Samsung Galaxy Chromebook 2 [El mejor Chromebook para flujos de trabajo fotográficos basados en la nube]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i3 (2,1 GHz) GPU Gráficos Intel UHD (integrados) RAM 8 GB de LPDDR3 Almacenamiento SSD de 128 GB Pantalla 13,3 pulgadas Full HD (1920 x 1080), 16:9 Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería Hasta 13 horas Peso 1,65 kg Conectividad USB-C, USB-A, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

The Samsung Galaxy Chromebook 2 ofrece una solución elegante y eficaz para los fotógrafos que utilizan plataformas en la nube como Google Drive, Lightroom Web o Adobe Express. Su pantalla Full HD de 13,3 pulgadas ofrece una nitidez excepcional, mientras que su chasis ligero y su batería de 13 horas de autonomía te permiten mantenerte conectado durante todo el día.

Chrome OS se inicia al instante y se sincroniza con tus bibliotecas en la nube, lo que agiliza la selección y revisión de imágenes durante las sesiones fotográficas. Con compatibilidad con Wi-Fi 6 y una cámara web sorprendentemente buena, estoel mejor portátil para estudiantes, también resulta muy útil para videollamadas con clientes o para presentar un portafolio sobre la marcha.

Ventajas Contras ✅ La pantalla FHD de 13,3 pulgadas ofrece vistas previas nítidas para revisar las imágenes ✅ La batería de 13 horas te permite mantener tu productividad durante los días de viaje ✅ Chrome OS se inicia rápidamente y se integra con herramientas de fotos en la nube ✅ El Wi-Fi 6 garantiza una sincronización rápida con las bibliotecas en la nube y las copias de seguridad ✅ Diseño resistente con un formato elegante y ultradelgado ✅ Lo suficientemente ligero como para llevarlo todo el día sin que resulte pesado ❌ Solo 128 GB de almacenamiento local, pero ideal para flujos de trabajo centrados en la nube

Veredicto final: The Galaxy Chromebook 2 Es ideal para fotógrafos que gestionan su trabajo en la nube. Es ligero, rápido y perfecto para mostrar vistas previas a los clientes, realizar pequeños retoques o revisar imágenes mientras se viaja.

7. ASUS ExpertBook B3 Flip [El mejor portátil convertible para el trabajo de campo y la edición con lápiz óptico]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7-1165G7 (4,7 GHz) GPU Intel Iris Xe (integrada) RAM 16 GB de DDR4 Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla 14 pulgadas Full HD (1920 x 1080), con certificación TUV Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería 1 batería de iones de litio (incluida) Peso 1,61 kg Conectividad HDMI, RJ45, USB-A, USB-C, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6, Bluetooth

The ASUS ExpertBook B3 Flip ofrece un rendimiento sólido y una gran flexibilidad de uso para los fotógrafos que trabajan en entornos dinámicos o en movimiento. Su pantalla táctil de 14 pulgadas gira 360°, lo que te permite alternar entre la edición, presentar o retocar fotos con un lápiz óptico. El procesador Intel Core i7 gestiona la selección de fotos, la visualización de archivos RAW y la multitarea sin retrasos.

El diseño resulta robusto e incluye características como una tapa de privacidad, inicio de sesión mediante huella dactilar y micrófonos con cancelación de ruido por IA, lo que lo convierte en una opción inteligente como el mejor portátil para programar. Los fotógrafos que se desplazan de una sesión a otra y necesitan un dispositivo fácil de manejar con el lápiz óptico y listo para presentaciones valorarán su versatilidad como dispositivo todo en uno.

Ventajas Contras ✅ La pantalla giratoria de 360° resulta ideal para revisar, presentar y realizar retoques ligeros ✅ El procesador Intel Core i7 permite utilizar las herramientas de edición con fluidez ✅ La compatibilidad integrada con el lápiz óptico permite realizar anotaciones y retoques rápidamente ✅ La cámara frontal de 13 MP permite capturar referencias de ubicación o notas de proyectos ✅ Incluye Thunderbolt 4, HDMI y RJ45 para una configuración completa de estación de trabajo ✅ Las herramientas de audio y privacidad basadas en IA mejoran la colaboración y el teletrabajo ❌ Es más pesado que otros portátiles de 14 pulgadas, pero ofrece una resistencia de nivel profesional y más puertos

Veredicto final: The ExpertBook B3 Flip ofrece una gran versatilidad en el mundo real para fotógrafos de campo y profesionales creativos. Su diseño resistente, la función de lápiz óptico y sus potentes prestaciones lo convierten en el dispositivo ideal para la edición sobre la marcha, la revisión de imágenes y las reuniones con los clientes.

8. HP ProBook 450 G9 [El mejor portátil de 15,6 pulgadas para edición fotográfica: fiabilidad, ideal para empresas y con un precio asequible]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7 (1,7 GHz) GPU Gráficos Intel Iris Xe (integrados) RAM 16 GB de DDR4 Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla 15,6 pulgadas Full HD (1920 x 1080), antirreflejos Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería Sin especificar Peso 2,43 kg Conectividad USB-A, USB-C, HDMI, RJ-45, Wi-Fi 6, Bluetooth

The HP ProBook 450 G9 ofrece una opción fiable para los fotógrafos que necesitan una pantalla más grande y un rendimiento constante sin salirse del presupuesto. Su pantalla Full HD de 15,6 pulgadas hace que la catalogación, la revisión y la edición básica de fotos resulten más cómodas, sobre todo si prefieres disponer de más espacio de trabajo en la pantalla. Equipado con un procesador Intel Core i7 y 16 GB de RAM, el portátil es capaz de manejar la mayoría de programa de edición de fotos con facilidad.

El SSD de 512 GB permite un acceso rápido a los archivos RAW y a los proyectos activos, mientras que el teclado de tamaño estándar facilita las sesiones de edición prolongadas. Los usuarios profesionales valorarán los componentes internos actualizables del ProBook, su diseño robusto y su variedad de puertos, que facilitan la conexión de lectores de tarjetas o pantallas externas.

Ventajas Contras ✅ La pantalla FHD de 15,6 pulgadas ofrece más espacio para los diseños de edición fotográfica ✅ La CPU Core i7 garantiza un rendimiento ágil para el software de edición ✅ Los 16 GB de RAM permiten realizar múltiples tareas simultáneamente con varias herramientas de edición ✅ El SSD de 512 GB carga los archivos rápidamente y agiliza el flujo de trabajo ✅ Incluye puertos HDMI, RJ-45 y USB-C para una mejor compatibilidad con periféricos ❌ Es más pesado que el promedio de los portátiles, pero cuenta con una estructura resistente y una gama completa de puertos de entrada y salida

Veredicto final: El HP ProBook 450 G9 ofrece todo lo que los fotógrafos necesitan de un ordenador portátil para editar fotos: pantalla amplia, rendimiento fluido y una calidad de fabricación fiable. Es ideal para quienes valoran la practicidad, las opciones de ampliación y la comodidad en un dispositivo preparado para el ámbito empresarial.

9. Dell Vostro 5620 [El mejor portátil de 16 pulgadas para la edición fotográfica: espacio de trabajo y precio asequible]

Especificaciones Detalles CPU 2,1 GHz (modelo sin especificar) GPU Integrado (6 GB de RAM asignados) RAM 64 GB de DDR4 Almacenamiento No aparece en la lista Pantalla 16” Full HD (1920 x 1080) Frecuencia de actualización 60 Hz (estimado) Batería No aparece en la lista Peso 1,91 kg Conectividad Bluetooth, Ethernet, USB, Wi-Fi

The Dell Vostro 5620 destaca entre los creativos que buscan más espacio en pantalla sin tener que invertir en un equipo voluminoso o de gama alta. La pantalla Full HD de 16 pulgadas te ofrece un espacio de trabajo más amplio para las paletas de edición, las barras de herramientas y las vistas previas de las imágenes, lo que facilita trabajar de forma eficiente en aplicaciones como Lightroom y Photoshop.

Con 64 GB de memoria RAM DDR4, este portátil funciona programa de edición de fotos sin problemas, incluso al trabajar con archivos de gran tamaño y proyectos de varias capas. Su diseño fiable y orientado a las empresas permite trabajar durante largas jornadas y ofrece un fácil mantenimiento en caso necesario. La configuración de los puertos admite periféricos básicos, como lectores de tarjetas y unidades externas, lo que lo convierte en una opción práctica para las necesidades diarias de edición.

Ventajas Contras ✅ La pantalla FHD de 16 pulgadas ofrece más espacio para las paletas y las vistas previas de las imágenes ✅ Los 64 GB de RAM gestionan con facilidad los exigentes flujos de trabajo de los programas de edición fotográfica ✅ Permite realizar varias tareas a la vez con diferentes herramientas de edición ✅ Incluye Ethernet, Wi-Fi, USB y Bluetooth para facilitar la conexión de periféricos ✅ Su gran rendimiento la convierte en un portátil para editar fotos eficaz y asequible ✅ Ideal para usuarios que buscan una pantalla más grande sin un chasis voluminoso ❌ Es un poco pesado para ser un sistema de gama media, pero sigue siendo más ligero que las estaciones de trabajo completas

Veredicto final: The Dell Vostro 5620 ofrece una configuración equilibrada para quienes valoran el espacio en pantalla, la fiabilidad y los flujos de trabajo que requieren mucha memoria RAM. Es una buena opción, más grande y asequible, para la edición fotográfica profesional sin tener que llegar a los precios de las estaciones de trabajo.

10. MSI Summit E16 Flip [El mejor ordenador convertible para la edición híbrida de fotos y vídeos]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7-155H (3,8–4,8 GHz) GPU Especializado RAM 32 GB de DDR4 Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Pantalla 16″ WQXGA (2560 x 1600), pantalla táctil 16:10 Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Batería Hasta 10 horas Peso 3,9 kg Conectividad Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, Wi-Fi 6

The MSI Summit E16 Flip ofrece una versatilidad sin igual a Fotoand edición de vídeo. Su pantalla QHD+ de 16 pulgadas ofrece una resolución nítida y una precisión cromática del 100 % del espacio de color DCI-P3, lo que la hace ideal para el retoque y las previsualizaciones detalladas. Gracias a la compatibilidad con el lápiz óptico y a su flexibilidad como dispositivo convertible, podrás dibujar, tomar notas o presentar tu trabajo sin tener que cambiar de dispositivo. El Intel Core Ultra 7 and 32 GB de RAM ofrece un rendimiento ágil en Lightroom, Photoshop y DaVinci Resolve.

Su chasis, robusto y de alta calidad, mantiene la temperatura bajo control, mientras que la alta frecuencia de actualización garantiza una visualización fluida al desplazarse por las líneas de tiempo o al ampliar imágenes fijas de alta resolución. Esto convierte al Summit E16 Flip en uno de los mejores ordenadores portátiles para fotógrafos que también funciona a la perfección en demostraciones en directo o en entornos orientados al cliente.

Ventajas Contras ✅ Pantalla táctil QHD+ de 16 pulgadas con cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3 para flujos de trabajo con colores precisos ✅ Admite la entrada con lápiz para realizar anotaciones y retoques en tiempo real ✅ La frecuencia de actualización de 165 Hz mejora la fluidez de la vista previa ✅ Intel Ultra 7 ultrapotente con 32 GB de RAM para catálogos de gran tamaño ✅ El SSD NVMe de 1 TB garantiza una carga y un guardado rápidos de archivos RAW y PSD ✅ Conexiones versátiles con Thunderbolt 4, HDMI 2.1 y Wi-Fi 6 ✅ Chasis de alta gama con un excelente control térmico en condiciones de esfuerzo ❌ Es un dispositivo 2 en 1 más pesado, pero ofrece una flexibilidad de edición sin igual

Veredicto final: The MSI Summit E16 Flip ofrece un rendimiento de alta gama y una flexibilidad ideal para presentaciones. Su pantalla táctil con gran precisión cromática y su potente hardware lo convierten en el dispositivo soñado por los creadores para editar, retocar y mostrar su trabajo en tiempo real.

11. Acer Chromebook Plus 514 [El mejor Chromebook ligero para editar fotos in situ]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i3-N305 GPU Gráficos Intel UHD (integrados) RAM 8 GB de LPDDR5 Almacenamiento SSD de 128 GB Pantalla Pantalla táctil IPS Full HD de 14″ con resolución de 1920 x 1080 Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería Hasta 10 horas Peso 1,4 kg Conectividad USB-C, USB-A, HDMI, microSD, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0

The Acer Chromebook Plus 514 ofrece un equilibrio práctico entre portabilidad, calidad de pantalla y velocidad, lo que lo convierte en uno de los más eficientes ordenadores portátiles para la edición de fotos sobre la marcha. Su pantalla Full HD+ de 14 pulgadas ofrece una reproducción de colores vivos y una nitidez ideal para realizar previsualizaciones y ajustes rápidos.

El procesador Intel Core i3 garantiza que tu tareas de edición fotográfica rápido y con gran capacidad de respuesta, y maneja con facilidad herramientas basadas en la nube como Lightroom Web o Adobe Express. La unidad de estado sólido carga las imágenes al instante, mientras que la tarjeta gráfica UHD integrada se encarga de las tareas básicas edición de fotos y vídeossin problemas.

Su diseño de aluminio resistente es a la vez ligero, lo que lo hace perfecto para llevarlo a las sesiones fotográficas o a las reuniones con los clientes. El 10 horas de autonomía garantiza largas jornadas de trabajo sin interrupciones, mientras que sus múltiples puertos, entre los que se incluyen microSD y USB-C, facilitan la transferencia de archivos o la conexión de unidades externas. Este Chromebook ofrece un rendimiento constante en situaciones de trabajo de campo y fotografía de viajes, donde la velocidad y la fiabilidad son fundamentales.

Ventajas Contras ✅ La pantalla FHD+ brillante y con gran precisión cromática facilita la comprobación de tonos y detalles ✅ La CPU Intel Core i3, de gran capacidad de respuesta, garantiza la rapidez de los procesos de edición ✅ La batería de larga duración (10 horas) permite utilizarlo durante todo el día ✅ Chasis de aluminio ligero pero resistente ✅ Los múltiples puertos (USB-C, HDMI, SD) facilitan la transferencia de archivos ✅ Ideal para tareas de edición de fotos y edición rápida de vídeos sobre la marcha ❌ Chrome OS limita el acceso al software de escritorio completo, pero las herramientas en la nube funcionan sin problemas

Veredicto final: The Acer Chromebook Plus 514 ofrece una imagen nítida, una velocidad sólida y una excelente portabilidad. Su combinación de rendimiento y autonomía lo convierte en una opción destacada como el mejor portátil para fotógrafos que valoran la fiabilidad y la flexibilidad en un dispositivo ligero y fácil de transportar.

12. ASUS Chromebook Flip CX5 [El mejor portátil con Chrome OS para flujos de trabajo de edición fotográfica táctiles]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i3-1215U (6 núcleos, hasta 4,4 GHz) GPU Gráficos Intel UHD (integrados) RAM 8 GB de DDR4 a 3200 MHz Almacenamiento SSD de 256 GB Pantalla Pantalla táctil IPS FHD+ (1920 × 1200) de 16 pulgadas, 16:10 Frecuencia de actualización sesenta hercios Batería Hasta 10 horas Peso 2,16 kg Conectividad 2 puertos USB-C 3.2, 1 puerto USB-A 3.2, HDMI, microSD, Wi-Fi 6, Bluetooth 5

The ASUS Chromebook Flip CX5 es una excelente opción como el mejor ordenador para los fotógrafos que buscan un máquina versátil 2 en 1 que combina velocidad, flexibilidad y un diseño centrado en la nube. Su Pantalla táctil de 16 pulgadas con colores vivos ofrece una pantalla más grande que la de los Chromebooks habituales, con una relación de aspecto de 16:10 ideal para tareas de edición fotográfica como revisar la composición o comprobar los tonos básicos. Equipado con un procesador Intel Core i3 de 6 núcleos y gráficos UHD integrados, esto#1 Portátil ASUS ejecuta aplicaciones fotográficas web y para Android con un retraso mínimo.

Its 10 horas de autonomía y diseño resistente conforme a la norma MIL-STD 810H te permite mantener tu productividad cuando estás fuera de la oficina, mientras que la compatibilidad con USB-C, HDMI y microSD te permite conectarte a pantallas y dispositivos de almacenamiento externos sin necesidad de adaptadores. El diseño abatible e interfaz táctilsobre estoel mejor portátil para el desarrollo de videojuegos abre un sinfín de posibilidades creativas, lo que la convierte en uno de los mejores portátiles para editar fotos con ChromeOS.

Ventajas Contras ✅ La pantalla táctil IPS FHD+ de 16 pulgadas permite revisar y marcar las fotos con mayor precisión y de forma más envolvente ✅ La bisagra 2 en 1 con soporte para el lápiz óptico (en muchos modelos) permite realizar anotaciones o ediciones rápidamente ✅ El SSD de 256 GB ofrece espacio para el almacenamiento local de archivos RAW y archivos en caché ✅ La batería, con una autonomía de 10 horas, te permite realizar sesiones fotográficas largas, editar o viajar sin tener que recargarla con frecuencia ✅ Wi-Fi 6 de alta velocidad y varios puertos USB compatibles con lectores de tarjetas y unidades de almacenamiento para un flujo de trabajo fluido ❌ Un poco más pesado que los portátiles estándar, pero robusto y fiable tanto para uso en el escritorio como sobre el terreno

Veredicto final:The ASUS Chromebook Flip CX5 destaca como el mejor portátil para la edición de fotos entre los aficionados a ChromeOS. Su amplia pantalla, su diseño compatible con lápiz óptico y sus puertos versátiles lo convierten en la opción perfecta para la edición de fotos y vídeos con herramientas en la nube. Es ideal para los profesionales de la edición fotográfica que buscan un segundo equipo fiable o una herramienta de trabajo con pantalla táctil.

13. Alienware M18 R2 [El mejor portátil sustituto del ordenador de sobremesa para la edición fotográfica de alta gama]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-14900HX (5,8 GHz, 24 subprocesos) GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 (12 GB GDDR6) RAM 32 GB de DDR5 (5600 MHz) Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla 18″ QHD+ (2560 × 1600), 16:10 Frecuencia de actualización ciento sesenta y cinco hercios Batería Hasta 7 horas Peso 4,23 kg Conectividad USB-C, USB-A, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi 6

The Alienware M18 R2 es una de las mejores opciones para el el mejor portátil para juegos y está diseñada para profesionales de la edición fotográfica que exigen un rendimiento de primera categoría. Con una pantalla QHD+ de 18 pulgadas y una GPU RTX 4080, es capaz de edición de fotos, vistas previas de imágenes, procesamiento de archivos RAW y filtros de IA sin ningún tipo de retraso. Tanto si estás exportando miles de fotogramas como si estás trabajando con varias capas 4K, esta máquina te sigue el ritmo.

Its una calidad de pantalla excepcional te ofrece una mejor visualización de los degradados, las sombras y el equilibrio de colores. Detrás de todo ello se encuentra un procesador i9-14900HX y 32 GB de RAM DDR5, ideal para la mayoría de las tareas de edición fotográfica. Además, admite hasta 9 TB de almacenamiento total y cuenta con un excelente sistema de refrigeración para evitar la reducción de rendimiento durante las sesiones de exportación prolongadas. Perfecto para estudios, aficionados avanzados o fotógrafos que viajan y desean prescindir del ordenador de sobremesa.

Ventajas Contras ✅ La GPU RTX 4080 y la CPU i9 garantizan un rendimiento óptimo en los procesos de edición y renderizado ✅ Pantalla QHD+ de 18 pulgadas con cobertura del 100 % del espacio de color DCI-P3 para una calidad de imagen perfecta ✅ El SSD de 1 TB carga los archivos RAW al instante y ofrece espacio suficiente para bibliotecas de gran tamaño ✅ Los múltiples puertos USB, Thunderbolt y HDMI facilitan la conexión de lectores de tarjetas ✅ Opciones de ampliación de hasta 9 TB para un uso a largo plazo ✅ La rápida memoria RAM DDR5 permite realizar previsualizaciones en tiempo real, incluso en Lightroom o Photoshop ❌ Es grande y pesado para llevarlo de viaje, pero insuperable cuando lo que importa es el rendimiento

Veredicto final: The Alienware M18 R2 destaca como el El mejor portátil para editar fotos sin gastar mucho para usuarios que buscan la máxima potencia en un formato portátil. Su enorme pantalla y sus especificaciones de primera categoría lo convierten en un sustituto del ordenador de sobremesa ideal para flujos de trabajo fotográficos profesionales con gran cantidad de imágenes.

Características clave que debes buscar en los mejores portátiles para fotografía

A la hora de elegir un ordenador portátil para fotografía, cada componente es importante, desde la precisión de la pantalla hasta los componentes internos potencia de procesamiento que impulsa tu flujo de trabajo. Los mejores portátiles para edición de fotosofrecer imágenes nítidas, tiempos de respuesta rápidos y suficiente capacidad de almacenamiento para archivos RAW de gran tamaño. Un auténtico portátil para fotografía debe combinar una pantalla IPS de alta calidad, una CPU y una GPU potentes, y una portabilidad duradera. A continuación se enumeran las características esenciales que distinguen a los portátiles excelentes de los mediocres.

Calidad de la pantalla y precisión del color

La pantalla de un fotógrafo determina cómo se ve cada detalle en la pantalla. Una reproducción fiel del color es lo que caracteriza al trabajo profesional, asegurándose de que la imagen final se vea igual en todos los dispositivos y en las impresiones. Busca un Panel IPS con una amplia cobertura de la gama de colores, idealmente el 100 % de sRGB o cercana a AdobeRGB, para mantener la coherencia en los tonos y el contraste. Una resolución más alta, como 2K o 4K, mejora calidad de imagen y ayuda a detectar imperfecciones durante edición de imágenes.

Las pantallas mate reducen los reflejos durante las sesiones fotográficas al aire libre, mientras que una pantalla brillante de 400 nits garantiza la visibilidad en cualquier condición de iluminación. Al combinar el portátil con un monitor externo calibrado para la edición permite un control aún más preciso durante aplicaciones de edición de fotos. Las pantallas de alta precisión convierten los ajustes más sencillos en resultados precisos que reproducen fielmente los colores y los detalles del mundo real.

Rendimiento: CPU, GPU y RAM

El rendimiento es la base de todo flujo de trabajo de edición. Los procesadores rápidos y las GPU dedicadas reducen los tiempos de exportación y agilizan las ediciones en aplicaciones exigentes como Lightroom o Photoshop. Para garantizar un rendimiento constante, elige como mínimo un procesador Intel i5 o AMD Ryzen 5, aunque Los procesadores Intel i7 o Ryzen 7 ofrecen una potencia de procesamiento superior para el retoque avanzado y la multitarea, y si te dedicas a la enseñanza, estas son las los mejores ordenadores portátiles para profesores.

La memoria RAM influye directamente en la fluidez con la que se pueden abrir y alternar entre archivos de fotos de gran tamaño. Un mínimo de 8 GB es suficiente para usuarios ocasionales, mientras que 16 GB o más permiten a los profesionales editar en múltiples capas. Las GPU como NVIDIA RTX o Memoria RAM de la tarjeta gráfica Intel Arc mejora la velocidad de renderizado y acelera los efectos que requieren un uso intensivo de filtros. Una configuración equilibrada de CPU, GPU y RAM garantiza que no haya retrasos ni bloqueos, y que todo funcione con fluidez edición de fotos incluso bajo presión.

Opciones de almacenamiento para la edición de fotos

La capacidad de almacenamiento determina la eficiencia con la que un ordenador portátil gestiona tu creciente cartera. Los SSD superan a los HDD en todos los aspectos: tiempos de arranque más rápidos, transferencias de archivos más ágiles y acceso instantáneo a imágenes de alta resolución. Para los principiantes, un SSD de 256 GB es suficiente para los archivos de trabajo, pero los profesionales deberían optar por 512 GB o 1 TB para almacenar bibliotecas RAW y ediciones finalizadas.

Los SSD NVMe de alta velocidad también mejoran aplicaciones de edición de fotos, lo que reduce los retrasos al importar o exportar. Muchos fotógrafos prefieren configuraciones con dos unidades: un SSD interno para los proyectos y una unidad externa para las copias de seguridad. Esta configuración mantiene ordenados los espacios de trabajo activos y mejora la capacidad de respuesta del portátil. Un almacenamiento amplio y rápido te permite centrarte en la creatividad en lugar de esperar a que se carguen los archivos.

Autonomía de la batería para sesiones de edición prolongadas

La autonomía de la batería es sinónimo de flexibilidad. Un ordenador portátil con al menos 8 horas de autonomía permite a los fotógrafos editar sus fotos en cualquier lugar, desde los estudios hasta lugares remotos. La larga duración de la batería garantiza además que el cliente pueda trabajar sin interrupciones durante los desplazamientos, sin tener que buscar enchufes a toda prisa.

Los ordenadores portátiles modernos con procesadores eficientes, como los de la serie Intel Evo o la serie M de Apple, mantienen un alto rendimiento sin agotar la batería demasiado rápido. Para cargas de trabajo intensas, como el procesamiento por lotes o edición de imágenes, algunos sistemas optimizan el consumo de energía de forma dinámica para equilibrar el rendimiento y la duración. Una batería de gran capacidad, junto con un cargador rápido, te permite mantener tu productividad durante jornadas de rodaje de todo el día. La verdadera movilidad significa crear con libertad, sin estar atado a una toma de corriente.

Portabilidad y calidad de fabricación

Los fotógrafos y los estudiantes se mueven constantemente, por lo que el el mejor ordenador portátil para estudiantes de secundaria debe ser ligero pero resistente. Una estructura sólida garantiza la fiabilidad durante el viaje, en el que el equipo suele enfrentarse a espacios reducidos y a un manejo impredecible. Los modelos fabricados con aluminio o fibra de carbono ofrecen una protección eficaz sin añadir volumen innecesario.

Los diseños delgados, de menos de 1,8 kg, facilitan el trabajo sobre el terreno, mientras que teclados resistentes a los derrames y durabilidad conforme a la norma MIL-STD aporta tranquilidad. Las bisagras resistentes permiten adoptar posiciones flexibles para ver las vistas previas de edición, especialmente cuando se utiliza un monitor externo. La calidad de fabricación influye directamente en la fiabilidad a largo plazo: un portátil bien construido resiste los viajes, el paso del tiempo y la carga de trabajo. Los editores de fotografía que invierten en equipos duraderos y portátiles ganan en confianza al saber que sus herramientas creativas no les fallarán en mitad de un proyecto.

Mi veredicto general

Si estás buscando un portátil para editar fotos, estos tres modelos ofrecen un rendimiento excepcional para diferentes necesidades, desde una potencia comparable a la de un ordenador de sobremesa hasta una gran portabilidad. A continuación te presentamos las mejores opciones y lo que hace que cada una de ellas destaque:

Alienware x17 R2 : Equipado con un procesador Intel Core i9 y una tarjeta gráfica RTX 3070 Ti, gestiona con facilidad tareas de edición fotográfica que exigen un gran rendimiento de la GPU. Su enorme pantalla FHD de 17,3 pulgadas y 480 Hz ofrece una nitidez ultrafluida y vistas previas precisas, lo que lo hace ideal para Lightroom y Capture One.

Equipado con un procesador Intel Core i9 y una tarjeta gráfica RTX 3070 Ti, gestiona con facilidad tareas de edición fotográfica que exigen un gran rendimiento de la GPU. Su enorme pantalla FHD de 17,3 pulgadas y 480 Hz ofrece una nitidez ultrafluida y vistas previas precisas, lo que lo hace ideal para Lightroom y Capture One. Acer Swift Edge : Con un peso de tan solo 1,2 kg, está diseñada para creadores que editan sobre la marcha. La pantalla OLED de 16 pulgadas y 3,2K cubre el 100 % del espacio de color DCI-P3, lo que permite obtener previsualizaciones nítidas con un contraste profundo y una gran precisión cromática.

Con un peso de tan solo 1,2 kg, está diseñada para creadores que editan sobre la marcha. La pantalla OLED de 16 pulgadas y 3,2K cubre el 100 % del espacio de color DCI-P3, lo que permite obtener previsualizaciones nítidas con un contraste profundo y una gran precisión cromática. Acer TravelMate P4: Asequible pero potente, con una CPU Ryzen 5 PRO y 16 GB de RAM para un rendimiento fluido de Lightroom. La pantalla WUXGA de 14 pulgadas ofrece una mayor altura de visualización para mejorar la organización del espacio de trabajo durante la edición.

Para los creadores que se dedican tanto a la fotografía como a la videografía, encontrar el mejor portátil para la edición de fotos y vídeos es fundamental para maximizar su producción creativa. El mejor portátil para la edición de vídeos y fotos debe combinar la aceleración por GPU, altas frecuencias de actualización y pantallas con precisión cromática para hacer frente a exigentes flujos de trabajo multimedia.

A la hora de decidir qué comprar, el mejor portátil para Lightroom suele contar con una potente combinación de CPU y GPU, con al menos 16 GB de RAM y una reproducción fiel de los colores. En definitiva, elegir los mejores ordenadores para fotógrafos significa invertir en máquinas que combinen rendimiento, portabilidad y precisión de visualización para apoyar tu visión creativa única.

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