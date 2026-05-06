Hör mal, ich verstehe das. Jedes Mal, wenn ich in die Lobby komme und jemanden mit einem exklusiven Skin sehe, verspüre ich den Drang, meine Sammlung ebenfalls zu erweitern. Aber die Sache ist die: Du musst kein Geld ausgeben, um darin gut auszusehen Fortnite. Das Spiel bietet zahlreiche legitime Möglichkeiten, an kostenlose Skins zu kommen, wenn man weiß, wo man suchen muss.

In dieser Anleitung zeige ich dir alle bewährten Methoden, wie du kostenlose Skins in Fortnite. Es geht um den Fortschritt im Battle Pass, Belohnungen für Sonderveranstaltungen, Community-Gewinnspiele und vieles mehr.

Manche Methoden erfordern einen gewissen Zeitaufwand, bei anderen muss man lediglich auf seltene Gelegenheiten achten. Schauen wir uns einmal genauer an, wie Sie Ihre Kosmetiksammlung aufbauen können, ohne Ihr Portemonnaie zu belasten.

So bekommst du kostenlose Skins in Fortnite: Alle Methoden erklärt

Kostenlose Kosmetikartikel erhalten Fortnite dafür braucht man keinen geheimen Hack. Epic Games bietet den Spielern mehrere offizielle Möglichkeiten, Skins durch das Spielen und die Teilnahme zu verdienen, und entscheidend ist, herauszufinden, welche Methoden am besten zu deinem Spielstil und deinem Zeitplan passen.

Zu den wichtigsten Möglichkeiten, kostenlose Skins zu erhalten, gehören das Sammeln von Belohnungen über den Battle Pass, die Teilnahme an saisonalen Events, das Verfolgen offizieller Gewinnspiele sowie die Nutzung seriöser Belohnungs-Apps. Jede Methode hat ihre eigenen Anforderungen, aber sie sind alle für jeden Spieler erreichbar, der bereit ist, sich ein wenig Mühe zu geben.

Nutze Prämien-Apps, um kostenlose Geschenkkarten zu erhalten

Prämien-Apps wie Snakzy können Sie Punkte sammeln, indem Sie einfache Aufgaben wie Umfragen ausfüllen, Videos ansehen oder neue Apps ausprobieren. Sobald Sie genügend Punkte gesammelt haben, Sie können sie gegen Geschenkkarten einlösen die auf Plattformen wie PlayStation, Xboxoder direkt über Epic Games.

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Das Prinzip ist ganz einfach: Lade dir eine vertrauenswürdige Prämien-App herunter, erledige die angebotenen Aufgaben und löse deine Punkte gegen Geschenkkarten ein. Mit diesen Geschenkkarten kann man dann V-Bucks, mit denen du im Item-Shop Skins oder andere Kosmetikartikel kaufen kannst.

Um Ihre Einnahmen zu maximieren, sich darauf konzentrieren, tägliche Aufgaben in verschiedenen Apps zu erledigen. Je konsequenter Sie sind, desto schneller sammeln Sie genügend Punkte für attraktive Prämien. Achten Sie nur darauf, dass Sie seriöse Plattformen mit nachgewiesener Auszahlungshistorie nutzen.

Schalte kostenlose Skins über den Battle Pass frei

Der Battle Pass bleibt deine zuverlässigste Quelle für kostenlose Kosmetikgegenstände. In jeder Saison bietet Epic mehrere kostenlose Stufen, bei denen Skins und Kosmetikartikel als Belohnung winken für alle Spieler, unabhängig davon, ob ihr den Premium-Pass erwerbt.

Steige in den Stufen des Battle Pass auf, indem du tägliche und wöchentliche Herausforderungen meisterst, im Spiel XP sammelst und an saisonalen Events teilnimmst. Das BesteFortniteSkins tauchen oft in den Battle-Pass-Belohnungen auf, weshalb es sich lohnt, diese Level zu erreichen.

So erhältst du kostenlose Skins in Fortnite 2025 Um den Battle Pass zu meistern, ist Beständigkeit gefragt. Logge dich regelmäßig ein, meistere deine Herausforderungen und hol dir an Bonuswochenenden möglichst viele EP. Die kostenlosen Stufen werden jede Saison zurückgesetzt, sodass du alle paar Monate neue Chancen erhältst.

Nehmen Sie an Sonderveranstaltungen und Werbeaktionen teil

Episch arbeitet häufig mit großen Franchise-Unternehmen bei gemeinsamen Veranstaltungen zusammen. Star Kriege, Marvel… und bei anderen Kooperationen gibt es oft kostenlose kosmetische Belohnungen für Spieler, die während des Veranstaltungszeitraums bestimmte Herausforderungen meistern.

DieseBei zeitlich begrenzten Aktionen wirst du möglicherweise gebeten, themenbezogene Aufgaben zu erfüllen, offizielle Streams anzusehen oder an speziellen Spielmodi teilzunehmen. Bei früheren Events gab es beispielsweise Möglichkeiten, wie man kostenlos Star WarsSkins inFortnite indem man die veranstaltungsspezifischen Ziele innerhalb der vorgegebenen Frist erfüllt.

Bleiben Sie über bevorstehende Veranstaltungen auf dem Laufenden indem Sie den Reiter „News“ im Spiel aufrufen und Fortnites offizielle Social-Media-Konten. VerstehenFortniteSport kann dich auch über wettbewerbsbezogene Haut-Werbegeschenke und Werbeaktionen auf dem Laufenden halten.

Halten Sie Ausschau nach Gewinnspielen und Community-Veranstaltungen

OffiziellFortnite Gewinnspiele finden öfter statt, als man vielleicht denkt. Epic Games und verifizierte Content-Ersteller veranstalten regelmäßig Gewinnspiele auf Twitter, Instagram und Twitch, bei denen sie Skin-Codes und Kosmetik-Pakete verlosen.

Um teilzunehmen, müssen Sie in der Regel bestimmten Konten folgen, Ankündigungen retweeten oder bestimmte Streams ansehen. Bei manchen Gewinnspielen musst du Herausforderungen im Spiel meistern oder dich für Newsletter anmelden, aber die Teilnahme ist immer kostenlos.

Schau täglich auf die Registerkarte „News“ im Spiel vorbei, um Ankündigungen zu offiziellen Gewinnspielen zu erhalten. Gaming-Websites von Drittanbietern und Communities von Spiele wieFortnite teilen zudem häufig Informationen zu aktuellen Angeboten.

Sichern Sie sich die zeitlich begrenzten kostenlosen Skins

Saisonale Veranstaltungen wie Winterfest and FortnitemaresAngebotExklusive kostenlose Skins, die nur während bestimmter Zeitfenster erhältlich sind. Zu diesen Feiertagsveranstaltungen gehören in der Regel tägliche Anmeldebelohnungen, besondere Herausforderungen und festliche Spielmodi, bei denen einzigartige Kosmetikgegenstände zu gewinnen sind.

So erhältst du den neuen kostenlosen Skin in Fortnite während dieser Veranstaltungen? Dazu gehört in der Regel das Absolvieren einer Questreihe oder die Teilnahme an themenbezogenen Aktivitäten. Der Haken ist, dass diese Angebote nach Ende der Veranstaltung verfallen, du musst also schnell handeln.

Tragen Sie wichtige Feiertage und Jahreszeitenwechsel in Ihren Kalender ein. Episch bietet in diesen Zeiträumen häufig Sonderaktionen an, und zu den Gratisprämien gehören oft exklusive Varianten, die man auf keine andere Weise erhalten kann.

So bekommst du den Battle Pass kostenlos

Hier ist etwas, das vielen Spielern nicht bewusst ist: du kannst genug verdienen V-Bucks durch das Spielen, um den Battle Pass zu erwerben, ohne echtes Geld auszugeben. Die Stufen des kostenlosen Battle Passes bringen gelegentlich kleine Mengen an V-BucksundRette die Welt Modus (falls Sie ihn besitzen) bietet täglich V-Bucks für das Absolvieren von Missionen.

Wenn du in einer früheren Saison einen Battle Pass gekauft und abgeschlossen hast, hast du genug V-Bucks um den Battle Pass der nächsten Saison zu kaufen. Dadurch entsteht ein Kreislauf, in dem ein einziger Kauf den Zugang zum Battle Pass auf unbestimmte Zeit sichert, sofern man jede Saison konsequent abschließt.

Für Spieler, die ganz von vorne anfangen, gilt es, sich auf Folgendes zu konzentrieren: sich ansammelndV-Bucks aus freien Quellen über mehrere Spielzeiten hinweg. Schließe alle Stufen des kostenlosen Battle Pass ab und nimm an Events teil, bei denen du V-Bucksund erwägen Sie, Ihre Einnahmen durch Prämien-Apps aufzubessern. Das beste VPN für Fortnite kann Ihnen manchmal dabei helfen, auf regionsspezifische Angebote zuzugreifen, die zusätzliche V-BucksMöglichkeiten.

So bekommst du den Battle Pass kostenlos erfordert Geduld. Setze dir das Ziel, 950 Punkte zu sammeln V-Bucks (den regulären Preis des Battle Pass) und widerstehe der Versuchung, sie für einzelne Einkäufe im Item-Shop auszugeben. Sobald du deinen ersten Battle Pass gekauft und abgeschlossen hast, finanzieren sich die nachfolgenden Pässe durch die V-Bucksdie du zurückbekommst.

Die Rechnung ist ganz einfach: Schließe den Battle Pass ab, um 1.500 zu erhalten V-Bucks, nutze die 950, um die Saisonkarte für die nächste Saison zu kaufen, und lege die restlichen 550 auf die hohe Kante. Wiederholen Sie diesen Vorgang jede Saison, und du behältst den dauerhaften Zugang zum Battle Pass, während du nach und nach eine V-BucksReserve.

Tipps zur Vermeidung von Betrug bei der Suche nach kostenlosen Skins

Ich will ganz offen sein: Wenn eine Website unbegrenzt kostenlose Skins über Generatoren oder Hacks verspricht, lügt sie. Diese Betrugsseiten stehlen entweder Ihre Zugangsdaten, infizieren Ihr Gerät mit Malware oder verschwenden Ihre Zeit mit falschen Angeboten, die niemals eingehalten werden.

Echte kostenlose Skins gibt es nur über offizielle Kanäle Epic Games Kanäle, Gewinnspiele von verifizierten Content-Erstellern und anerkannte Prämienplattformen. Jeder Drittanbieter, der nach Ihren Episch Ein Konto-Passwort sollte sofort Alarmglocken läuten lassen.

Gibt es kostenlose Skins in Fortnite? Ja, aber sie stammen aus Episch– ausschließlich von autorisierten Quellen. Überprüfen Sie Gewinnspiele, indem Sie auf den blauen Haken in den Social-Media-Konten achten und sich vergewissern, dass die URLs mit den offiziellen übereinstimmen Epic Games Domains und das Lesen von Rückmeldungen der Community zu Prämienplattformen, bevor man persönliche Daten preisgibt.

Wenn dir etwas zu gut erscheint, um wahr zu sein, vertraue deinem Instinkt. Echte kostenlose Skins erfordern Zeit oder Mitwirkung – nicht das Herunterladen verdächtiger Software oder das Ausfüllen endloser Umfragen, die sich nie auszahlen. Geld verdienen mit Fortnite sollte Ihr Spielerlebnis verbessern, ohne die Sicherheit Ihres Kontos zu gefährden.

So bleibt dein Spind frisch, ohne dass es dich etwas kostet

Mittlerweile weißt du ja bereits, wie man kostenlose Skins in Fortnite. Hochwertige Kosmetikprodukte erhalten Fortnite muss man nicht jedes Mal den Geldbeutel zücken, wenn ein neuer Skin erscheint. Zwischen Battle-Pass-Belohnungen, saisonalen Events, offiziellen Gewinnspielen und dem geschickten Einsatz von Prämien-Apps, Sie können Ihre Sammlung über seriöse Kanäle stetig erweitern.

Das Geheimnis, wie man Skins erhält Fortnite Das Beste daran ist, dass man auf dem Laufenden bleibt und konsequent bleibt. Logge dich regelmäßig ein, schließe deine Herausforderungen ab, achte auf Ankündigungen zu Events und nutze zeitlich begrenzte Angebote, bevor sie ablaufen. Deine Geduld zahlt sich aus – mit exklusiven Kosmetikgegenständen, die viele zahlende Spieler verpasst haben.

Sind Sie bereit, Ihre V-BucksGleichgewicht?Schau dir das anFortnite V-BucksGeschenkkarten aufEibe für die besten Angebote bei seriösen V-BucksEinkäufe.

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