So verkaufen Sie Geschenkkarten: Bargeld erhalten und online handeln im Jahr 2026

Meiner Meinung nach,allesollten sich darüber informieren, wie man Geschenkkarten verkauft, denn wir alle werden irgendwann diese gut gemeinten Plastikzettel (oder digitalen Codes) haben, die letztendlich einfach ungenutzt bleiben. Vielleicht hast du eine Karte für ein Geschäft bekommen, das du hasst, oder bist ein Gamer, der lieber Bargeld als Robux- oder V-Bucks-Guthaben haben möchte.

Der Markt für den Wiederverkauf von Geschenkkarten boomt und bietet nun eine einfache Möglichkeit, ungenutzte Guthaben in etwas Flexibles umzuwandeln: echtes Geld, das Sie sofort verwenden können.

In diesem Leitfaden werde ich Ihnen die besten Methoden, um Geschenkkarten gegen Bargeld zu verkaufen, wobei der Schwerpunkt auf Plattformen liegt, die einen schnellen Verkauf und den höchstmöglichen Wert garantieren. Alles, was Sie hier erfahren, soll Ihnen helfen, Betrugsversuche zu vermeiden und dieses unerwünschte Guthaben in liquide Mittel umzuwandeln.

So verkaufen Sie Geschenkkarten online: Die 2 besten Methoden

Der Online-Verkauf von Geschenkkarten ist heute zweifellos die beliebteste und einfachste Methode. Sie können die gesamte Transaktion bequem von der Couch aus abwickeln if Sie haben eine physische Karte oder einen digitalen E-Code. Wenn Sie wissen möchten, wie man Geschenkkarten online verkauft, gibt es zwei Hauptansätze: Sofortkäufer and Peer-to-Peer-Marktplätze (P2P).

Methode Nr. 1: Das Sofortkauf-Modell

Plattformen wieCardCash, GiftCardGrannyundGiftCash als Sofortkäufer auftreten. Für diejenigen unter Ihnen, die wissen möchten, So verkaufen Sie Geschenkkarten sofort online… dies ist die beste Option, wenn Sie Geschenkkarten gegen sofortige Bezahlung verkaufen. Auch wenn dies in der Regel bedeutet, dass man etwas geringere Auszahlung im Gegenzug für Schnelligkeit und einen garantierten Verkauf.

Der Ablauf:

Angebot anfordern: Sie besuchen die Plattform und geben den Händler, den Restbetrag sowie an, ob es sich um eine physische oder digitale Karte handelt. Die Plattform erstellt umgehend ein Barangebot (z. B. 75 bis 90 % des Nennwerts). Bei den gängigsten Karten verläuft dieser Vorgang in der Regel reibungslos. Das Angebot annehmen: Wenn Ihnen der Preis zusagt, nehmen Sie das Angebot an und geben Sie die Kartendaten (PIN und Kartennummer) ein. Bei physischen Karten müssen Sie diese möglicherweise per Post einsenden. Der Käufer überprüft dann das Guthaben, bevor die Zahlung abgewickelt wird. Bezahlung erhalten: Die Zahlung erfolgt in der Regel zügig, oft innerhalb von 24 bis 48 Stunden via PayPal, per Überweisung (ACH) oder manchmal sogar in Kryptowährung. Diese schnelle Abwicklung ist ein großer Anreiz für Menschen, die schnell Bargeld benötigen.

Methode Nr. 2: Peer-to-Peer-Marktplätze (P2P)

Websites wieErhöhen (das auch Sofortoptionen anbietet) oder Gameflip (bei Spielkarten) funktionieren eher wie eBay für Geschenkkarten. Sie legen den Preis fest und warten auf einen Käufer, wodurch Sie mehr Kontrolle über den endgültigen Verkaufspreis haben.

Der Ablauf:

Inserat erstellen: Sie erstellen ein Angebot auf der Plattform und legen dabei Ihren Wunschpreis fest (oftmals ein kleiner Prozentsatz unter dem Nennwert, beispielsweise 5 bis 15 %). Sie müssen den Saldo und den Status der Karte (physisch oder digital) genau angeben. Kauf durch den Käufer: Ein Käufer erwirbt Ihre Karte. Der Betrag wird auf ein Treuhandkonto eingezahlt. Lieferung: Bei digitalen Codes übernimmt die Plattform die sichere Übermittlung. Bei physischen Karten sind Sie möglicherweise dafür verantwortlich, die Karte an den Käufer zu versenden. Überprüfung und Zahlung: Der Käufer überprüft das Guthaben auf der Karte. Sobald dies bestätigt ist, leitet die Plattform den Betrag abzüglich ihrer Provision an Sie weiter.

Die besten Orte, um Geschenkkarten zu verkaufen

Die Wahl der richtigen Plattform ist entscheidend, um die beste Rendite zu erzielen. Die Höhe der Vergütung hängt stark von der Marke ab und davon, ob die Plattform auf diese Nische spezialisiert ist. Hier finden Sie eine Übersicht über die Die besten Plattformen und Orte für den Verkauf von Geschenkkarten auf der Grundlage dessen, was du hast.

Für Gaming-Gutscheine: Gameflip

Falls Sie ungenutzte Geschenkkarten für beliebte Gaming-Dienste wie Dampf, Xbox, PlayStation Netzwerk (PSN) oder Nintendo eShop: Am besten eignet sich oft ein auf die Gaming-Community zugeschnittener Marktplatz, wie zum Beispiel El Dorado, G2GundGameflip. Gamer sind eine spezielle Zielgruppe und suchen oft nach günstigen Guthaben, um ihre Konten aufzuladen.

El Dorado: Diese Plattform bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche und wettbewerbsfähige Provisionssätze für alle, die lernen möchten, wie man Geschenkkarten effizient gegen Bargeld verkauft. Sie ermöglicht schnelle Auszahlungen sowohl in Fiat-Währung als auch in Kryptowährung, was Verkäufern, die digitale Gutscheine schnell veräußern möchten, ein hohes Maß an Flexibilität bietet.

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G2G: Dieser globale Marktplatz ist die erste Wahl für alle, die nach einer Möglichkeit suchen, Geschenkkarten gegen Bargeld zu verkaufen – und das mit Sicherheit auf professionellem Niveau. Sein “G2G-Schutzschild„Dieses System schützt jede Transaktion und garantiert, dass Sie Ihr Geld sicher erhalten, sobald der Käufer die Zustellung des Codes bestätigt hat.“

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Gameflip: Eine zuverlässige Alternative für den Handel mit digitalen Gütern, Gameflip ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Preise festzulegen und direkt mit einer engagierten Gaming-Community zu interagieren. Es bietet eine sichere Umgebung, in der Sie Ihre Karten anbieten und Käufer erreichen können, die gezielt nach vergünstigten Account-Guthaben suchen.

Für allgemeine Geschenkkarten: CardCash and Erhöhen

Wenn Sie Karten von großen Einzelhändlern wie Home Depot, WalmartoderSephora… allgemeine Marktplätze sind dein täglich Brot. Diese Plattformen verzeichnen hohe Besucherzahlen und eignen sich hervorragend für alle, die es kaum erwarten können, etwas Neues zu lernen So verkaufst du ungenutzte Geschenkkartenschnell.

CardCash : Ideal für schnelle Umtauschgeschäfte. Oft kaufen sie die Karten sofort und bieten so schnelles Bargeld über PayPal oder per Überweisung. Sie sind eine beliebte Wahl bei Personen, die So verkaufst du ungenutzte Geschenkkarten schnell, da sie die Wartezeit bei der Suche nach einem direkten Käufer überflüssig machen.

: Ideal für schnelle Umtauschgeschäfte. Oft kaufen sie die Karten sofort und bieten so schnelles Bargeld über PayPal oder per Überweisung. Sie sind eine beliebte Wahl bei Personen, die schnell, da sie die Wartezeit bei der Suche nach einem direkten Käufer überflüssig machen. Erhöhen: Diese Plattform ist ideal, wenn Sie bereit sind, für eine höhere Rendite etwas länger zu warten. Da Sie den Preis festlegen, können Sie einen höheren Prozentsatz des Kartenwerts anstreben. Verkäufer sind geschützt, und die Plattform kümmert sich um die Überprüfung und den Zahlungsvorgang, was macht Es ist eine zuverlässige Möglichkeit, Geschenkkarten gegen Bargeld zu verkaufen. Erhöhen bietet oft einen stark frequentierten Marktplatz, wodurch Ihr Angebot eine hohe Sichtbarkeit erhält.

Für Geschenkkarten von Lebensmittelgeschäften: Cardpool and GiftCardBin

Auch wenn Lebensmittelgutscheine vielleicht weniger aufregend erscheinen, sind sie doch immer gefragt, denn jeder muss schließlich essen! Plattformen wie Cardpool and GiftCardBin (Suchen Sie nach ähnlichen Nischenanbietern, falls diese Plattformen ihre Geschäftsmodelle geändert haben) sind oder waren einst genau zu diesem Zweck beliebt. Halten Sie Ausschau nach seriösen Websites, die ausdrücklich Lebensmittel- oder Tankkarten anbieten.

Warum es funktioniert: Diese Plattformen machen sich alltägliche Ausgaben zunutze. Die Leute freuen sich schon über kleine Ersparnisse beim Lebensmitteleinkauf. Sie bieten einfache Möglichkeiten, diese lästigen Safeway or Kroger Karten in Bargeld oder in einen Einkaufsgutschein für einen anderen Lebensmittelhändler Ihrer Wahl umwandeln. Die anhaltende Nachfrage nach Karten für lebensnotwendige Dienstleistungen sorgt dafür, dass sie ihren Wert gut behalten.

Die Vor- und Nachteile des Verkaufs von Geschenkkarten

Wenn Sie überlegen, wie Sie Geschenkkarten am besten gegen Bargeld verkaufen können, sollten Sie Ihre Optionen sorgfältig abwägen. Die Entscheidung läuft in der Regel darauf hinaus, Geschwindigkeit versus Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt keine einheitliche „beste“ Methode; die ideale Wahl hängt ganz davon ab, wie schnell Sie das Geld benötigen und welche Rendite Sie bereit sind zu akzeptieren.

Falls Sie Geld benötigen sofort Wenn Sie eine Rechnung begleichen oder einen anderen dringenden Kauf tätigen müssen, sind Sofortkäufer trotz der geringeren Auszahlung die beste Wahl. Wenn Sie es sich leisten können, eine Woche oder länger auf eine bessere Rendite zu warten, bringt Ihnen ein Angebot auf einem P2P-Marktplatz mehr Geld ein.

Faktor Verkauf gegen Barzahlung (Sofortkäufer) Verkauf auf P2P-Marktplätzen (Weiterverkauf) Vorteile Die schnellste Option: Sie erhalten Ihre Zahlung innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Höhere Auszahlung: Möglichkeit, 85–95 % des Wertes zurückzuerhalten. Verkaufsgarantie: Wenn Sie das Angebot annehmen, ist der Deal unter Dach und Fach. Flexibilität: Sie legen den Verkaufspreis fest. Maximale Flexibilität: Mit Bargeld kannst du kaufen irgendetwas. Weniger Aufsicht: Geringere Wahrscheinlichkeit, dass die Plattform Nischenkarten einschränkt. Nachteile Niedrigste Auszahlung: In der Regel erhalten Sie nur 70–85 % des Kartenwerts. Langsamerer Prozess: Sie müssen warten, bis ein Käufer Ihr Angebot findet und kauft. Weniger Kontrolle: Die Plattform legt den Preis fest, nicht du. Gebühren: In der Regel zahlen Sie eine Provision (10–15 %) an die Plattform. Digitaler Fokus: Weniger geeignet für physische Karten (die per Post verschickt werden müssen). Betrugsrisiko: Auch wenn die Plattformen Sie schützen, kann die Klärung des Falls einige Zeit in Anspruch nehmen.

Letztendlich ist die Umwandlung von Geschenkkarten in Bargeld – was für diejenigen, die wissen möchten, wie man Geschenkkarten gegen Geld verkauft, ein vorrangiges Ziel ist – oft der vorteilhafteste Weg, da sie im Vergleich zum Einlösen gegen Guthaben im Geschäft ein Höchstmaß an Flexibilität und sofortige Kaufkraft bietet.

Warum sollten Sie Ihre Geschenkkarten verkaufen?

Der Verkauf Ihrer Geschenkkarten ist eine kluge Entscheidung, denn Angebote Komfort, Flexibilität und echter finanzieller Mehrwert, den Sie sofort nutzen können.

Sieh es mal so: Ein Geschenkgutschein ist nichts anderes als Geld, das im Ökosystem eines bestimmten Geschäfts gebunden ist. Wenn du nicht vorhast, diesen Gutschein einzulösen, lässt du dieses Geld einfach verpuffen!

Am häufigsten kommt es vor, dass Menschen Geschenkkarten erhalten, die sie nicht nutzen können oder einfach nicht nutzen wollen. Dies gilt insbesondere für Karten, die an sehr spezifische Marken, nicht in der Nähe gelegene Ladengeschäfte oder Plattformen gebunden sind, die nicht Ihren Interessen entsprechen.

An alle Gamer da draußen: Manchmal bekommt man eine Geschenkkarte für die Plattform eines Mitbewerbers (wie zum Beispiel eine Xbox Karte, wenn du nur spielst PlayStation) bedeutet, dass Sie eine wertvolle Immobilie besitzen, die Sie verkaufen möchten. Die Unsicherheit hinsichtlich der Zuverlässigkeit von Online-Verkaufsplattformen ist ein häufiges Problem, weshalb wir uns ausschließlich auf vertrauenswürdige Marktplätze konzentrieren.

Durch den Verkauf setzen Sie diesen Wert frei. Sie tauschen Ihr Guthaben gegen Bargeld ein, sodass du ganz nach Belieben einkaufen, Rechnungen bezahlen oder für das one das Produkt, das Sie wirklich haben möchten. Die Nachfrage auf dem Sekundärmarkt ist riesig, da Käufer ständig nach reduzierten Karten suchen.

Das bedeutet, dass Ihr ungenutzter Kunststoff mit ziemlicher Sicherheit ein heiß begehrt gerade jetzt, und es war noch nie so einfach, den richtigen Ort zu finden, um sie zu einem fairen Preis zu verkaufen. Lass diese potenziellen Geldbringer nicht verstauben, sondern verwandle sie in Geld, das du so schnell wie möglich nutzen kannst.

Möchten Sie kostenlose Geschenkkarten verdienen?

Vielleicht bist du ja auf der anderen Seite und verkaufst nichts, sondern suchst nach Möglichkeiten, dir kostenlose Karten zu sichern. Du kannst dir online auf jeden Fall Geschenkkarten verdienen, indem du Aufgaben erledigst, einfache Play-to-Earn-Spiele spielenund an Prämienprogrammen teilzunehmen. Das ist eine tolle Möglichkeit, bei Spielguthaben oder alltäglichen Ausgaben Geld zu sparen.

Die besten Plattformen, um Geschenkkarten zu verdienen

Snakzy: Diese Plattform ist im Bereich der Gaming-Prämien führend, insbesondere für mobile Gamer, die konkrete Ergebnisse erzielen möchten. Snakzy belohnt dich für das Spielen Über 120 hochwertige Handyspiele, das Erreichen meilensteinbasierter Erfolge und das Erreichen täglicher Anmeldeserien. Das Verdienstpotenzial ist real: Durchschnittliche Nutzer verdienen 15 Dollar oder mehr am ersten Tag, wobei die monatlichen Einnahmen zwischen 5 bis 20 Dollar für Gelegenheitsspieler to 20–80+ $ für aktive Spieler. Hier kannst du Punkte sammeln und einlösen für Über 100.000 Prämienoptionen, und füge sie dann deinem Konto hinzu,wie zum BeispielV-Bucks-Gutscheine auf PS5, Robux-Geschenkkarten auf Roblox, DampfGuthaben auf dem Wallet,PlayStation, Xbox, Google Play, Apple Geschenkkarten oder sofortige Auszahlung über PayPal and Alles in nur wenigen Minuten.

Das Prinzip ist ganz einfach: Du verdienst virtuelle Münzen, indem du Spiele spielst (bis zu 5 gleichzeitig) und Meilensteine erreichst. Diese Münzen kannst du dann gegen Geschenkkarten namhafter Anbieter oder Spielguthaben einlösen (V-Bucks on PS5, Robux, Dampf Guthaben auf dem Wallet oder Bargeld. Es wurden bereits über 1,2 Millionen Dollar ausgezahlt by Snakzy‘sÜber 1,6 Millionen Nutzer, was beweist, dass dies nicht eine dieser Apps ist, die einen mit unmöglichen Auszahlungsbedingungen hinhält. Die Mindestauszahlung: 5 $ (etwa 500 Münzen in den USA) bedeutet, dass du nicht monatelang grinden musst, bevor du echtes Geld siehst. So verwandelst du deine Zeit beim mobilen Gaming in greifbare Belohnungen, die du tatsächlich nutzen kannst – ganz gleich, ob du damit deinen nächsten Spielekauf finanzierst, dir Spielwährung zulegst oder einfach nur etwas zusätzliches Geld in die Tasche steckst.

Swagbucks: Eine weithin bekannte Prämien-Website, auf der man Punkte (sogenannte SB) sammeln kann, indem man sich Videos ansieht, im Internet sucht, online einkauft und kurze, einfache Umfragen ausfüllt.

Wenn Sie beispielsweise eine 15-minütige Umfrage ausfüllen, erhalten Sie dafür möglicherweise 100 SB. Diese Punkte können Sie dann gegen Geschenkkarten von großen Einzelhändlern wie Amazon and Zieloder Sie können Bargeld über PayPal. Es ist ideal, um in deiner Freizeit Belohnungen zu sammeln.

InboxDollars: Ähnlich wieSwagbucks, InboxDollars Damit kannst du Geld für Aktivitäten wie das Lesen von E-Mails, die Teilnahme an Umfragen, das Spielen bestimmter Spiele und die Anmeldung für Angebote verdienen. Die Plattform ist bekannt für ihre „Rubbel-und-Gewinn“-Aktionen, die kleine, aber regelmäßige Prämien bieten. Das verdiente Geld kannst du dann in Gutscheine für Geschäfte wie Walmart and Amazon.

Die Nutzung dieser Plattformen ist eine tolle Möglichkeit, Belohnungen für Aktivitäten zu erhalten, die Sie vielleicht ohnehin schon online ausüben, und ist eine hervorragende Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen.

Wenn du allerdings ein Gamer bist, gibt es noch andere Möglichkeiten, die mehr Spaß machen, wenn du lieber mit Videospielen Geld verdienen stattdessen, zum Beispiel spielen Spiel-Apps, bei denen man echtes Geld gewinnen kann.

Geschenkkarten gegen Bargeld verkaufen

Das Wichtigste ist: Ihre ungenutzten Geschenkkarten sind nicht wertlos – sie sind wertvolle Vermögenswerte, die nur darauf warten, zu Geld gemacht zu werden. Wie Sie oben gesehen haben, stehen Ihnen ganz klare und seriöse Möglichkeiten zur Verfügung, wenn Sie erfahren möchten, wie man Geschenkkarten verkauft.

Sie können die Route wählen Sofortzahlung durch schnelle Käufer wie CardCashoder streben Sie einhöhere Rendite durch die Einstellung auf einem P2P-Marktplatz wie Erhöhen. Es liegt ganz bei Ihnen, wie Sie dieses Geld freischalten – je nachdem, ob Ihnen Geschwindigkeit oder Wert wichtiger ist.

Denken Sie einfach daran, zuverlässige und vertrauenswürdige Plattformen zu nutzen, um Garantie Sichere Transaktionen und maximaler Wert. Mit der richtigen Methode können Sie diese vergessene Plastikkarte schnell in verfügbares Geld umwandeln.

Und wenn du den Spieß umdrehen und einfach nur durch Spaß kostenlose Geschenkkarten verdienen möchtest, schau dir doch mal Plattformen wie Snakzy. Deine nächste tolle Geschenkkarte könnte nur ein paar Klicks entfernt sein. Also los, hol dir diese Tasche!

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Häufig gestellte Fragen

