So verkaufen Sie Geschenkkarten mit Sofortzahlung im Jahr 2026: Die 9 besten Plattformen für schnelles Geld

Wenn Sie lernen, wie man Geschenkkarten gegen sofortige Bezahlung verkauft, können Sie innerhalb weniger Minuten Bargeld in die Tasche stecken, anstatt Ihre ungenutzten Karten zu Hause verstauben zu lassen. Schätzungen zufolge besitzen die Amerikaner 21 Milliarden Dollar an nicht eingelöstem Wert von Geschenkkarten, und ich habe persönlich sieben Plattformen getestet, um herauszufinden, welche tatsächlich schnelle Zahlungen ermöglichen.

Der Unterschied zwischen den Plattformen ist erheblich. Einige zahlen innerhalb von 5–20 Minutenvia PayPal or Cash App, während andere bis zu zwei Wochen dauern. Auch die Auszahlungssätze variieren stark und liegen je nach Verkaufsort zwischen 60 % und 93 % des Kartenwerts.

Ich zeige dir genau, welche Plattform für deinen Kartentyp am besten geeignet ist , welche Gebühren auf Sie zukommen und wie Sie die üblichen Fehler vermeiden, die Verkäufer Geld kosten. Und ganz gleich, ob Sie eine Starbucks-Karte im Wert von 25 Dollar oder ein Amazon-Guthaben von 500 Dollar einlösen möchten – Sie erfahren, wie Sie am schnellsten an Ihr Geld kommen.

Unsere Top-Empfehlungen: Die besten Annahmestellen für Geschenkkarten mit sofortiger Auszahlung

Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Geschenkkarten gegen sofortige Bezahlung zu verkaufen, gibt es mehrere vertrauenswürdige Plattformen damit der Vorgang schnell und einfach abläuft. Mit diesen Plattformen ist es ganz einfach, Geschenkkarten sofort online zu wettbewerbsfähigen Konditionen zu verkaufen:

El Dorado – Eine benutzerfreundliche Plattform, die für niedrige Verkaufsgebühren und vielfältige Auszahlungsmöglichkeiten bekannt ist. Verkäufer können Zahlungen in Kryptowährung oder Fiat-Währung erhalten, was einen sicheren und effizienten Handel mit digitalen Geschenkkarten gewährleistet. G2G – Ein riesiger globaler Marktplatz für Gaming- und Einzelhandelscodes. Zahlungen werden über Skrill oder per Banküberweisung abgewickelt, was die Plattform zu einer zuverlässigen Anlaufstelle für den sofortigen Verkauf von Geschenkkarten an Millionen von Käufern weltweit macht. CardCash–Bietet einen schnellen Verkauf sowohl von physischen als auch von elektronischen Geschenkkarten. Zahlungen werden über PayPal, ACH oder Scheck abgewickelt, was die Plattform zu einer der führenden Plattformen für den Verkauf von Geschenkkarten mit Sofortzahlung macht.

Jede Plattform bietet einzigartige Funktionen, aber alle ermöglichen eine zuverlässige und schnelle Auszahlung für Ihre nicht mehr benötigten Geschenkkarten. Außerdem können Sie auf den unten aufgeführten Marktplätzen Geschenkkarten gegen Bargeld eintauschen bei äußerst wettbewerbsfähige Preise.

So verkaufen Sie Geschenkkarten gegen sofortige Bezahlung über diese 9 Plattformen

Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf die Funktionen, Gebühren und Zahlungsmethoden der einzelnen Plattformen werfen. Diese Übersicht hilft Ihnen dabei, Geschenkkarten sofort online zu verkaufen, den richtigen Marktplatz auszuwählen und Ihre Auszahlung zu maximieren. Jede Plattform bringt Sie mit verifizierten Käufern zusammen, sodass Sie immer wissen, wer Geschenkkarten aus Ihren Angeboten kauft.

1. El Dorado [Am besten geeignet für niedrige Gebühren und schnelle Transaktionen]

Funktion Details Akzeptierte Karten Razer Gold, Steam, Amazon, Google Play und weitere Auszahlungsquote Marktkonform (Verkäufer legen ihre Preise selbst fest) Zahlungsmethoden Kryptowährungen (USDT, BTC), Skrill, SEPA und Banküberweisung Bearbeitungszeit 1–5 Werktage (am schnellsten bei verifizierten Verkäufern) Mindestguthaben €1.00 Gebühren 5 % – 15 % (in der Regel 10 % bei den meisten Geschenkkarten)

El Dorado ist aufgrund seiner übersichtlichen Benutzeroberfläche und seiner äußerst wettbewerbsfähigen Gebührenstruktur ein immer beliebterer Anbieter bei Spielern, die Geschenkkarten online verkaufen möchten.

Die Plattform ist auf Gaming-Assets spezialisiert, was es zum perfekten Ort macht, um Geschenkkarten mit Sofortzahlung zu verkaufen, wenn Sie Razer Gold, DampfoderPlayStation Gutscheine. Durch die Ausrichtung auf einen „Gamer für Gamer“-Ansatz, El Dorado vereinfacht den Einstellvorgang, sodass selbst Erstverkäufer ihre Artikel mit nur wenigen Klicks online stellen können.

Warum wir uns dafür entschieden haben El Dorado zeichnet sich durch sein Engagement für reibungslose Abläufe und Sicherheit aus. Wir haben uns für diese Plattform aufgrund ihrer „Trade Protection“-Garantie und ihrer Kundensupport rund um die Uhr, das reaktionsschneller ist als viele ältere Marktplätze. Für Verkäufer, die niedrige Einstiegsschwelle und die Möglichkeit, Zahlungen in Kryptowährung zu empfangen bieten eine Vielseitigkeit, die kaum zu übertreffen ist. Sie eignet sich besonders gut für diejenigen, die ihr Spielguthaben in Bargeld umwandeln möchten, ohne dabei große Hürden nehmen zu müssen.

Der Verifizierungsprozess der Plattform ist sehr gründlich, was anfangs etwas Zeit in Anspruch nehmen kann, aber dafür sorgt, dass der Marktplatz frei von Betrügern bleibt.

Vorteile:

Äußerst wettbewerbsfähige Provisionssätze, beginnend mit bereits ab 5 % für bestimmte Kategorien

für bestimmte Kategorien Unterstützung für Auszahlungen in Kryptowährungen (USDT/BTC) – schnell und diskret

Eine äußerst intuitive Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung, die diese Plattform zur einfachsten Lösung für Einsteiger macht

Ein engagiertes Support-Team, das rund um die Uhr für Sie da ist mit kurzen Reaktionszeiten

mit kurzen Reaktionszeiten Niedrigere Mindestauszahlungsgrenze im Vergleich zu den meisten großen Marktplätzen

Nachteile:

Obligatorische Identitätsprüfung (Identitätsprüfung) wird für alle Verkäufer strikt durchgesetzt

(Identitätsprüfung) wird für alle Verkäufer strikt durchgesetzt Geringeres Gesamtverkehrsaufkommen im Vergleich zu G2G, obwohl der Gaming-Markt sehr konzentriert ist

★ DER SCHNELLSTE WEG, GAMING-GESCHENKKARTEN ZU VERKAUFEN El Dorado Bei Eldorado verkaufen

2. G2G [Ideal für globale Reichweite und Spielersicherheit]

Funktion Details Akzeptierte Karten Gaming (Steam, PSN, Roblox), Einzelhandel und Unterhaltung Auszahlungsquote Marktorientiert (Verkäufer legen ihre Preise selbst fest) Zahlungsmethoden Skrill, Payoneer, WebMoney, Banküberweisung und Linker Bearbeitungszeit 1–14 Tage (abhängig von der Verkäuferstufe und der Bestätigung durch den Käufer) Mindestguthaben Variiert (ca. 10–20 $, je nach Zahlungsmethode) Gebühren 9,99 % Provision + Auszahlungsgebühren

G2G ist seit langem ein fester Bestandteil der Gaming-Community und fungiert als riesiger C2C-Marktplatz, auf dem man Guthabenkarten gegen sofortige Bezahlung verkaufen kann.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Rückkauf-Websites, G2G ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Preise für Spiel- und Einkaufsgutscheine festzulegen. Wenn Sie Geschenkkarten sofort online verkaufen möchten, G2GDie Plattform ist darauf ausgelegt, Sie mit einem weltweiten Publikum von Millionen von Nutzern zu verbinden, wodurch Ihre Angebote bereits wenige Minuten nach der Veröffentlichung eine hohe Sichtbarkeit erreichen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben ausgewähltG2G dank seines „G2G Shield“-Systems, das sowohl Verkäufer als auch Käufer vor betrügerischen Transaktionen schützt. Seit seiner Einführung im 2013… hat die Plattform erheblich an Umfang gewonnen und bietet nun eine zuverlässige Infrastruktur für alle, die unerwünschte digitale Codes loswerden möchten.Flexibilität bei der Auszahlung (einschließlich E-Wallets und direkter Banküberweisungen) macht es zur ersten Wahl für internationale Verkäufer, die vielfältige Auszahlungsmöglichkeiten benötigen.

Zwar bedeutet der Marktplatzcharakter, dass man mit anderen Verkäufern konkurrieren muss, doch führt das hohe Besucheraufkommen oft zu schnelleren Verkäufen als auf spezialisierten Nischenseiten.

Vorteile:

G2G-Schutzschild bietet umfassenden Schutz vor Rückbuchungen und Betrug

Die direkte Kontrolle über die Preisgestaltung ermöglicht höhere potenzielle Gewinnspannen

Eine riesige weltweite Nutzerbasis garantiert eine konstante Nachfrage nach beliebten Marken

Unterstützung einer Vielzahl regionaler Zahlungsgateways

Ein transparentes Verkäuferbewertungssystem schafft langfristige Glaubwürdigkeit

Nachteile:

Die Provisionen betragen festgesetzt auf 9,99 %, die höher sein können als die Gebühren der Konkurrenz

★ Erreichen Sie sofort über 31 Millionen Käufer weltweit G2G Das ist G2G

3. CardCash [Ideal für kurze Lieferzeiten und große Einzelhandelsketten]

Funktion Details Akzeptierte Karten Über 1.100 Händler (physische und elektronische Geschenkkarten) Auszahlungsquote Bis zu 92 % des Kartenwerts Zahlungsmethoden PayPal, ACH-Überweisung, Scheck Bearbeitungszeit 1–2 Werktage Mindestguthaben €10 Gebühren Mindestens 8 % Provision

Wenn Sie zu den Leuten gehören, die Geschenkkarten kaufen und diese dann schnell in Bargeld umwandeln möchten, ist CardCash eine beliebte Plattform für physische und elektronische Geschenkkarten, die eine Auszahlung über PayPal, ACH oder Scheck. Inhaber von E-Geschenkkarten können diese über den optimierten digitalen Prozess von CardCash gegen sofortige Bezahlung verkaufen.

Warum wir uns dafür entschieden haben CardCash ist seit 2009 tätig und führt auf der Inc. 5000-Liste die am schnellsten wachsenden Unternehmen in sechs aufeinanderfolgenden Jahren. Wir haben uns für diese Plattform entschieden, da sie nachweislich Millionen von Geschenkkartentransaktionen abgewickelt hat und auf verschiedenen Bewertungsplattformen durchweg gute Nutzerbewertungen vorweisen kann. Das Verifizierungssystem und die Richtlinien zum Käuferschutz der Plattform zeugen von einer Verpflichtung zu rechtmäßigen Transaktionen.

WährendCardCash ist sicher und zuverlässig; bitte beachten Sie, dass möglicherweise Transaktionsgebühren anfallen, Deshalb ist es wichtig, diese Aspekte bei Ihrer Entscheidung zu berücksichtigenn. Dennoch ist es dank seines unkomplizierten Ablaufs und der schnellen Auszahlungen eine der besten Plattformen, um unerwünschte Geschenkkarten in Bargeld umzuwandeln.

Vorteile:

Akzeptiert Geschenkkarten von über 1.100 großen Einzelhändlern, darunter Amazon, Target und Walmart

Verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, darunter PayPal, ACH-Überweisung und Scheck

Das Schnellangebotssystem liefert sofortige Preisangaben, bevor Sie sich zum Verkauf verpflichten

Möglichkeit, unerwünschte Karten gegen Geschenkkarten von bevorzugten Händlern einzutauschen

Bei Verwendung der vorfrankierten Versandetiketten fallen keine Gebühren für den Versand der physischen Karte an

Nachteile:

Die Zahlungsabwicklung dauert in der Regel 1–2 Werktage und erfolgt nicht sofort, gewährleistet jedoch eine Überprüfung zum Schutz des Käufers

Manche Geschenkkarten mit Ablaufdatum werden nicht akzeptiert, doch diese Regelung schützt Verkäufer vor Streitigkeiten

★ Über 1.100 HÄNDLER, AUSZAHLUNG INNERHALB VON 1–2 TAGEN CardCash Bei CardCash verkaufen

4. GCBUYING [Ideal für internationale Karten und Wechselkurse in Echtzeit]

Funktion Details Akzeptierte Karten Amazon, iTunes, Google Play, Steam, Visa, Walmart, eBay, Target Auszahlungsquote Wettbewerbsfähige Preise in Echtzeit Zahlungsmethoden PayPal, Cash App, Banküberweisung, Naira, Kryptowährung (BTC, USDT) Bearbeitungszeit 5–20 Minuten nach der Überprüfung Mindestguthaben Je nach Kartentyp Gebühren Keine versteckten Gebühren (transparente Preisgestaltung)

GCBUYING ist ein digitaler Marktplatz, der sich auf den Verkauf einer breiten Palette von Geschenkkarten und deren Umwandlung in sofortiges Bargeld spezialisiert hat, häufig in Naira oder anderen unterstützten Auszahlungsoptionen wie PayPal oder direkte Abbuchungen vom Bankkonto.

GCBUYING ist eine zuverlässige Option, wenn Sie Geschenkkarten internationaler Händler sofort online verkaufen möchten, da es die gängigsten internationalen Geschenkkarten unterstützt, darunter Amazon, iTunes, Google Spielen, Dampf, AllesGuthabenkarten,Walmart, eBay, Zielund vieles mehr. Das verschafft Ihnen zusätzliche Flexibilität, wenn Sie unerwünschte Karten schnell zu Bargeld machen möchten.

Warum wir uns dafür entschieden haben GCBUYING ist registriert unter nigerianisches Recht und hat sich einen Namen als Anbieter für internationale Nutzer gemacht, insbesondere in Regionen, in denen die traditionellen Bankdienstleistungen begrenzt sind. Wir haben uns für diese Plattform aufgrund ihrer transparenten Gebührenstruktur ohne versteckte Kosten und ihres Echtzeit-Wechselkurssystems entschieden, das sich entsprechend der Marktnachfrage aktualisiert. Die Plattform’s Kundensupport rund um die Uhr and Sofortige Überprüfung ein Engagement für die Benutzererfahrung zeigen.

Die Plattform bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit Echtzeit-Wechselkursen und schnellen Auszahlungen, sobald Ihre Karte verifiziert ist. So erhalten Sie nach Abschluss einer Transaktion schnell Bargeld. Sie können sowohl physische als auch elektronische Geschenkkarten zu wettbewerbsfähigen Kursen und über einen optimierten Prozess verkaufen, der auf minimale Wartezeiten ausgelegt ist.

VieleApps zum Geldverdienen die Auszahlung erfolgt in Form von Geschenkkarten statt in bar. Wenn Sie lieber Bargeld hätten, das Sie überall ausgeben können, GCBUYING Damit können Sie Ihre Geschenkkartenprämien sofort in Bargeld umwandeln.

Vorteile:

Sofortige Auszahlungen innerhalb von 5 bis 20 Minuten nach der Kartenüberprüfung

Dank Echtzeit-Wechselkursen erhalten Sie den aktuellen Marktwert

Zahlreiche Auszahlungsmöglichkeiten, darunter Kryptowährungen (Bitcoin, USDT) und Mobile Money

Keine versteckten Gebühren – transparente Preisangaben vor der Transaktion

Kundensupport rund um die Uhr per Live-Chat verfügbar

Nachteile:

Das Angebot richtet sich in erster Linie an internationale Märkte, insbesondere Nigeria und die umliegenden Regionen, doch auch Nutzer aus den USA können weiterhin auf die Plattform zugreifen

Wechselkurse schwanken je nach Nachfrage, was bedeutet, dass beliebte Karten in der Hochsaison möglicherweise günstigere Kurse bieten

★ BEZAHLUNG INNERHALB VON 5–20 MINUTEN GCBUYING Auf GCBUYING verkaufen

5. Erhöhen [Ideal für hochwertige Geschenkkarten und sichere Transaktionen]

Funktion Details Akzeptierte Karten Große Einzelhändler (Marktplatz-Modell) Auszahlungsquote Der Verkäufer legt den Preis fest (nach Abzug einer Provision von 15 %) Zahlungsmethoden PayPal, ACH-Überweisung Bearbeitungszeit Variiert (je nach Kaufzeitpunkt) Mindestguthaben Keine Mindestmenge angegeben Gebühren 15 % Verkäuferprovision + 1 % oder 2,75 $ für physische Karten

Erhöhen ist einer der größten und vertrauenswürdigsten Marktplätze für Geschenkkarten, was ihn zu einem eine hervorragende Wahl für den Verkauf hochwertiger Geschenkkarten. Es spielt keine Rolle, ob du lieber Amazon, ZieloderWalmart, weilErhöhen verarbeitet gängige Geschenkkarten aus dem Einzelhandel mühelos. Diese Plattform ermöglicht sofortige Zahlungen über PayPal oder per Überweisung, wodurch Sie schnell Bargeld für Ihre nicht mehr benötigten Karten erhalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Raise wurde 2013 gegründet und hat über sein Marktplatzmodell bereits Millionen von Geschenkkartentransaktionen abgewickelt. Wir haben uns für diese Plattform entschieden, weil sie Transparenz und Kontrolle durch den Verkäufer. Sie legen Ihren eigenen Preis fest, und Raise wickelt die Transaktion mit geprüften Käufern ab. Die einjährige Geld-zurück-Garantie der Plattform für Käufer schafft einen vertrauenswürdigen Marktplatz, von dem Verkäufer durch ein gesteigertes Vertrauen der Käufer profitieren.

Verkäufer können ihre Karten schnell einstellen und ihr Geld erhalten, mit der Möglichkeit, sowohl physische als auch elektronische Geschenkkarten zu verkaufen. Außerdem ermöglicht Ihnen das Marktplatzmodell der Plattform, Geschenkkarten sofort online an verifizierte Käufer zu verkaufen.

Vorteile:

Ein großer Marktplatz mit Millionen aktiver Nutzer erhöht die Wahrscheinlichkeit schneller Verkäufe

Verkäufer bestimmen die Preise und können diese anpassen, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen

Eine einjährige Käufergarantie stärkt das Vertrauen und zieht mehr Käufer auf die Plattform

Kostenlose Auszahlungsoptionen über PayPal und ACH ohne Auszahlungsgebühren

Die benutzerfreundliche mobile App ermöglicht das Einstellen und Verwalten von Angeboten von unterwegs

Nachteile:

Die Provision von 15 % ist zwar höher als bei Plattformen für den Direktkauf, dient jedoch der Finanzierung der Marktplatz-Infrastruktur, die Käufer und Verkäufer zusammenbringt

Der Zeitpunkt des Verkaufs hängt eher von der Nachfrage der Käufer ab als von einem sofortigen Kauf, auch wenn beliebte Marken in der Regel innerhalb weniger Stunden verkauft werden

★ BESTIMME DEINEN PREIS, MILLIONEN VON KÄUFERN Erhöhen Auf Raise verkaufen

6. BuySellVouchers [Ideal für internationale Verkäufer und weltweite Auszahlungen]

Funktion Details Akzeptierte Karten Über 600 Produktkategorien (Gaming, Einzelhandel, Unterhaltung) Auszahlungsquote Wettbewerbsfähige Marktpreise Zahlungsmethoden Kryptowährungen (Bitcoin, USDT, Ethereum, Litecoin, DAI) Bearbeitungszeit Wenige Minuten nach der Überprüfung (über einen Treuhandservice) Mindestguthaben Je nach Karte Gebühren 1,2 % Verkäufergebühr

BuySellVouchers ist eine hervorragende Plattform für alle, die Geschenkkarten international verkaufen möchten (Es bietet hauptsächlich Sofortzahlungsoptionen über PayPal). Das sichere Zahlungssystem der Plattform sorgt für ein beruhigendes Gefühl, insbesondere für Nutzer, die in verschiedenen Regionen weltweit verkaufen. Es eignet sich perfekt für internationale Verkäufer, die ihre ungenutzten Geschenkkarten schnell zu Geld machen möchten.

Warum wir uns dafür entschieden haben BuySellVouchers ist seit 2012 in Betrieb und wickelt monatlich über 650.000 Transaktionen ab, wobei jeden Monat mehr als 20.000 neue Nutzer hinzukommen. Wir haben uns für diese Plattform entschieden, weil sie außergewöhnlich niedrige Verkäufergebühr von 1,2 % (im Vergleich zu dem 5–6 % Branchendurchschnitt) undweltweite Reichweite in mehreren Ländern. Das Treuhandsystem und die Betrugsschutzmaßnahmen der Plattform schützen sowohl Käufer als auch Verkäufer bei internationalen Transaktionen.

BuySellVouchers ist zudem die erste Wahl für Verkäufer außerhalb der USA, die Geschenkkarten mit sofortiger Auszahlung verkaufen möchten. Internationale Nutzer können über diesen globalen Marktplatz ganz einfach und sofort Geschenkkarten online verkaufen, und genau deshalb ist die Plattform aufgrund ihres Rufs für Zuverlässigkeit und schnelle Auszahlungen für viele die erste Wahl.

Vorteile:

Mit einer branchenweit niedrigen Verkäufergebühr von 1,2 % maximieren Sie Ihren Gewinn bei jedem Verkauf

Unterstützt über 600 Produktkategorien, darunter Gaming-Karten, Einzelhandel und Unterhaltung

Zahlungsoptionen mit Kryptowährungen ermöglichen schnelle, grenzenlose Transaktionen

Das Treuhandsystem schützt Verkäufer vor Betrug und Rückbuchungen

Eine etablierte Plattform mit über 10 Jahren Erfahrung und hervorragenden Bewertungen auf Trustpilot

Nachteile:

Zunächst einmal erfordern Zahlungen mit Kryptowährungen möglicherweise Kenntnisse im Umgang mit digitalen Geldbörsen, doch die Plattform stellt Anleitungen für neue Nutzer bereit

Aufgrund der internationalen Ausrichtung ist die Nachfrage nach einigen US-spezifischen Geschenkkarten möglicherweise geringer, doch beliebte globale Marken finden schnell Abnehmer

★ NUR 1,2 % GEBÜHR, AUSZAHLUNGEN IN KRYPTOWÄHRUNG BuySellVouchers Verkaufen Sie auf BuySellVouchers

7. ClipKard [Am besten geeignet für physische Karten und Prämienprogramme]

Funktion Details Akzeptierte Karten Über 100 Einzelhändler (nur physische Karten) Auszahlungsquote Wettbewerbsfähige Marktpreise Zahlungsmethoden PayPal, Scheck per Post Bearbeitungszeit 3–10 Werktage nach Erhalt der Karte Mindestguthaben €15 Gebühren Keine Gebühren

ClipKard ist eine unkomplizierte Plattform, die sich auf den Ankauf von physischen Geschenkkarten von über 100 große Einzelhändler. Die Plattform zeichnet sich durch ihr Belohnungssystem aus, mit dem Sie ClipPoints bei jeder Transaktion, die Sie gegen Rabatte bei zukünftigen Einkäufen einlösen können.

Warum wir uns dafür entschieden haben ClipKard zeichnet sich durch seine gebührenfreie Struktur und sein Prämienprogramm aus, von dem wiederkehrende Verkäufer profitieren. Wir haben uns für diese Plattform aufgrund ihres transparenten Preismodells und ihres benutzerfreundlichen Ablaufs entschieden, der den Verkauf von physischen Geschenkkarten vereinfacht. Die Kostenlose USPS-Versandetiketten bei Bestellungen über 25 $ eine häufige Hürde beim Verkauf physischer Karten beseitigen.

Vorteile:

Keine Gebühren bedeutet, dass Sie den gesamten angebotenen Betrag aus Ihrem Verkauf behalten

Beim ClipPoints-Prämienprogramm erhalten Sie 1 Punkt pro Dollar (1.000 Punkte = 10 $ Rabatt)

Kostenlose USPS-Versandetiketten für Bestellungen ab 25 $

Das einfache Angebotssystem zeigt die genaue Auszahlung an, bevor Sie sich zum Verkauf verpflichten

Hohe Vertrauensbewertungen auf verschiedenen Bewertungsplattformen

Nachteile:

Physische Karten müssen per Post verschickt werden und können nicht sofort digital übertragen werden; diese Unannehmlichkeit wird jedoch durch kostenlose Versandetiketten ausgeglichen

Für neue Nutzer gilt ein Verkaufslimit von 300 $ innerhalb von 15 Tagen; für vertrauenswürdige Verkäufer wird dieses Limit jedoch als Maßnahme zur Betrugsbekämpfung angehoben

Über die Plattform können Sie ganz einfach ein Angebot einholen, indem Sie die Marke Ihrer Geschenkkarte auswählen, den Restbetrag eingeben und sofort ein Angebot erhalten. Wenn Sie zustimmen, ClipKardbietet eine vorfrankiertes Versandetikett, und die Zahlung erfolgt innerhalb von 3–10 Werktage den Erhalt und die Überprüfung Ihrer Karte. Dies macht ClipKard eine hervorragende Wahl für alle, die physische Geschenkkarten besitzen und diese ganz unkompliziert verkaufen möchten.

★ KEINE GEBÜHREN, PRÄMIEN SAMMELN ClipKard Das ist ClipKard

8. GiftCash [Am besten geeignet für hohe Auszahlungen und Kryptowährungsoptionen]

Funktion Details Akzeptierte Karten Über 150 Einzelhändler (stationär und online) Auszahlungsquote Bis zu 93 % des Kartenwerts Zahlungsmethoden PayPal, Kryptowährungen (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether) Bearbeitungszeit 5–15 Werktage Mindestguthaben 25 $ (100 $ für Apple, iTunes und ausgewählte Marken) Gebühren Nicht ausdrücklich angegeben

GiftCash bietet einige der höchsten Auszahlungsquoten der Branche, die bis zu 93 % des Wertes Ihrer Geschenkkarte für beliebte Einzelhändler. Die Plattform akzeptiert sowohl physische als auch digitale Geschenkkarten von über 150 Marken und bietet die einzigartige Möglichkeit, Zahlungen in Kryptowährung zu erhalten.

Warum wir uns dafür entschieden haben GiftCash hat über 2 Millionen Geschenkkarten seit 2017 und ausgezahlt über 180 Millionen Dollar an die Verkäufer. Wir haben uns für diese Plattform entschieden, weil sie branchenführende Auszahlungsquoten bietet, die bei beliebten Anbietern wie Amazon and Ziel. Die Zahlungsoptionen mit Kryptowährungen richten sich an Nutzer, die digitale Währungen bevorzugen oder Wert auf datenschutzorientierte Transaktionen legen.

Vorteile:

Branchenführende Auszahlungsquoten von bis zu 93 % für große Einzelhändler

Auszahlungsoptionen für Kryptowährungen (Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Tether)

Akzeptiert über 150 Einzelhandelsmarken, darunter große Kaufhäuser und Restaurants

Einfacher dreistufiger Vorgang (Karte eingeben, Angebot annehmen, Auszahlungsart wählen)

Erhältlich sowohl in der U.S. undKanada

Nachteile:

Die Bearbeitungszeit von 5 bis 15 Werktagen ist länger als bei einigen Mitbewerbern, doch die höheren Auszahlungsquoten könnten das Warten rechtfertigen

Mindestguthaben von 25 $ (100 $ für ausgewählte Marken wie Apple and iTunes), aber dadurch wird sichergestellt, dass die Transaktionen die Bearbeitungskosten rechtfertigen

Der einfache Ablauf der Plattform umfasst die Einholung eines Sofortangebots, die Annahme des Angebots und die Auswahl Ihrer bevorzugten Auszahlungsmethode. Während GiftCash bietet keinen Umtausch von Geschenkkarten an Wie bei einigen Mitbewerbern macht die Ausrichtung auf hohe Auszahlungen das Angebot zu einer attraktiven Option für Verkäufer, denen ein maximaler Barerlös wichtig ist.

★ AUSZAHLUNGSQUOTE VON BIS ZU 93 % GiftCash Bei GiftCash verkaufen

9. Gameflip [Ideal für Gamer & Gaming-Gutscheine]

Funktion Details Akzeptierte Karten Gaming-Plattformen (Steam, PlayStation, Xbox, Google Play, iTunes) Auszahlungsquote Der Verkäufer legt den Preis fest (nach Abzug der Gebühren) Zahlungsmethoden Banküberweisung, Skrill, Bitcoin, USDC Bearbeitungszeit Unmittelbar nach Abschluss des Verkaufs Mindestguthaben Keine Mindestmenge Gebühren 8 % Provision + 2 % Partnergebühr + 2 % Digitalgebühr = insgesamt 12 %

Gameflip ist eine der besten Plattformen für Gamer, die Geschenkkarten für Spiele verkaufen und eine sofortige Auszahlung über PayPal. Es unterstützt eine Vielzahl von Spieleplattformen, einschließlichDampf, PlayStationundXbox, was es ideal für Gamer macht, die ihre Geschenkkarten schnell einlösen möchten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gameflip bedient eine Community von über 6 Millionen Nutzern und weist in den App-Stores eine Bewertung von 4,3 Sternen bei über 20.000 Bewertungen auf. Wir haben diese Plattform aufgrund ihrer Spezialisierung auf Gaming-Gutscheine und digitale Güter ausgewählt, was sie zum bevorzugten Marktplatz für Gamer macht. Die Plattform’s Gameflip-Garantie sichert alle Transaktionen ab, und die Unterstützung durch Risikokapital aus dem Silicon Valley zeugt von finanzieller Stabilität.

Bekannt für seine Zuverlässigkeit und Sicherheit, Gameflip ist eine bewährte Plattform in der Gaming-Community, wo Transaktionen reibungslos und sicher ablaufen. Dank wettbewerbsfähiger Preise und einer großen Gamer-Community ist es für viele die erste Wahl.

Vorteile:

Spezialisierter Gaming-Marktplatz mit 6 Millionen aktiven Nutzern sorgt für hohe Nachfrage

Die Gameflip-Garantie schützt alle Transaktionen für 3 Tage nach dem Kauf

Verschiedene Auszahlungsmöglichkeiten, darunter Banküberweisung, Bitcoin und USDC

Keine Einstellgebühren (Provision fällt erst an, wenn Ihre Karte verkauft wird)

Automatisches Ausgabesystem für digitale Karten beschleunigt Transaktionen

Nachteile:

Die Gesamtgebühr von 12 % (8 % Provision + 2 % Partneranteil + 2 % Digitalanteil) liegt zwar über dem Niveau allgemeiner Plattformen, doch die spezialisierte Gaming-Zielgruppe rechtfertigt diese Kosten

Für Verkäufer ist eine Identitätsprüfung erforderlich, doch dadurch entsteht ein vertrauenswürdiger Marktplatz, von dem alle Nutzer profitieren

★ 6 MILLIONEN SPIELER, SOFORTIGE AUSZAHLUNGEN Gameflip Auf Gameflip verkaufen

So verkaufen Sie Geschenkkarten mit Sofortzahlung: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Der Verkauf von Geschenkkarten gegen sofortige Bezahlung ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Geschenkkarten in Bargeld umzuwandeln. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Geschenkkarten gegen sofortige Bezahlung verkaufen und in Bargeld umwandeln können, ohne dass dabei Probleme auftreten:

Wählen Sie die richtige Plattform – Nach Kartentyp auswählen: Gameflip für Grafikkarten (V-Bucks, PlayStation, Xbox, Robux), CardCashfür den Einzelhandel (Amazon, Walmart) oderErhöhen für hochwertige Karten. Über diese Plattformen können Sie Geschenkkarten sofort und mit minimalem Aufwand online verkaufen.

Ein Konto erstellen – Registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihren Zahlungspräferenzen (PayPal, Bargeld App). Einige Plattformen verlangen aus Sicherheitsgründen eine Identitätsprüfung.

Kartendaten überprüfen – Überprüfen Sie vor der Einstellung das Guthaben und das Ablaufdatum Ihrer Geschenkkarte. Bei physischen Karten scannen Sie den Barcode; bei E-Geschenkkarten vergewissern Sie sich, dass der Code vollständig und gültig ist, bevor Sie die E-Geschenkkarte gegen Sofortzahlung verkaufen.

Gutschein einstellen – Geben Sie die Kartendaten ein, einschließlich Guthaben und Kartentyp. Laden Sie bei physischen Karten gegebenenfalls ein Foto hoch. Wenn Sie Geschenkkarten sofort online verkaufen, helfen präzise Angebotsdetails dabei, Käufer schneller anzusprechen.

Zahlungsart auswählen – Wählen Sie Ihre bevorzugte Auszahlungsmethode und vergewissern Sie sich, dass die Plattform diese unterstützt. Prüfen Sie die Auszahlungsgeschwindigkeit; manche bieten Sofortüberweisungen an, bei anderen dauert es Stunden oder Tage.

Die Transaktion abschließen – Schließen Sie den Verkauf ab und warten Sie auf die Überprüfung durch die Plattform. Wenn Sie Geschenkkarten gegen Bargeld verkaufen, erfolgt die Zahlung in der Regel innerhalb weniger Minuten; beachten Sie jedoch die Transaktionsgebühren und die plattformspezifischen Regeln.

Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, stehen die Gelder sofort zur Verfügung. Damit ist der Verkauf von Geschenkkarten eine der Die besten Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienenSobald der Auftrag abgeschlossen ist, stehen die Mittel sofort zur Verfügung.

Zahlungsmethoden: So erhalten Sie sofort Bargeld über PayPal, Cash App und andere Dienste

Wenn Sie Geschenkkarten gegen sofortige Bezahlung verkaufen möchten, ist die Wahl der Auszahlungsmethode einer der entscheidenden Faktoren. Glücklicherweise gibt es mehrere Möglichkeiten, sofort Bargeld für Ihre Geschenkkarten zu erhalten, sodass Sie sofort über Ihr Geld verfügen können.

Beliebte Zahlungsmethoden für sofortige Auszahlung:

PayPal – Es ist eine der am häufigsten genutzten Plattformen für den sofortigen Zahlungseingang beim Verkauf von Geschenkkarten. Verknüpfen Sie einfach Ihr PayPal Konto auf der Verkaufsplattform, und sobald Ihre Karte verifiziert ist, wird der Betrag auf Ihr PayPal sofort auszahlen. Wenn Sie Geschenkkarten sofort online verkaufen, PayPal bietet in der Regel die schnellste Verfügbarkeit der Mittel. Cash App – Diese App bietet eine weitere beliebte Möglichkeit, Geschenkkarten zu verkaufen und sofort Geld zu erhalten. Wenn Sie Geschenkkarten gegen sofortige Bezahlung verkaufen möchten, ist Cash App eine der schnellsten Optionen für Mobilfunknutzer. Der Vorgang ist ganz einfach: Verknüpfen Sie Ihr Cash App Konto, und das Geld kann direkt auf Ihr Cash AppGleichgewicht. Venmo – Es handelt sich um einen Dienst, der im Besitz von PayPal die auch Schnellzahlungen unterstützt. Das ist besonders praktisch, wenn es um kleinere Beträge geht, und das Geld steht innerhalb weniger Minuten nach Abschluss der Transaktion zur Verfügung. Direkte Banküberweisung – Einige Plattformen bieten die Möglichkeit, Geld direkt auf Ihr Bankkonto zu überweisen. Beachten Sie jedoch, dass diese Option im Vergleich zu PayPal or Bargeld App.

Zahlungsgeschwindigkeit und Gebühren:

Sofortüberweisungen : PayPal and Bargeld App sind in der Regel am schnellsten und überweisen Ihr Geld innerhalb weniger Minuten. Venmo verläuft nach einem ähnlichen Zeitplan. Wenn Sie E-Geschenkkarten gegen sofortige Bezahlung verkaufen, erfolgt die digitale Verifizierung in der Regel schneller als bei physischen Karten.

: PayPal and Bargeld App sind in der Regel am schnellsten und überweisen Ihr Geld innerhalb weniger Minuten. Venmo verläuft nach einem ähnlichen Zeitplan. Wenn Sie E-Geschenkkarten gegen sofortige Bezahlung verkaufen, erfolgt die digitale Verifizierung in der Regel schneller als bei physischen Karten. Gebühren: Bei einigen Plattformen können für die Nutzung bestimmter Zahlungsmethoden geringe Transaktionsgebühren anfallen, insbesondere bei Sofortzahlungen. Überprüfen Sie daher stets die Nutzungsbedingungen der Plattform, bevor Sie fortfahren.

Wenn Sie nach schnellen und zuverlässigen Zahlungsmethoden suchen, um Geschenkkarten gegen sofortige Bezahlung zu verkaufen, PayPal or Bargeld App sind gute Optionen.

Tipps für sichere Transaktionen mit Geschenkkarten

Ganz gleich, ob Sie zu denjenigen gehören, die Geschenkkarten kaufen, oder ob Sie es vorziehen, Geschenkkarten online zu verkaufen, um schnell Geld zu verdienen – es ist wichtig, auf Ihre Sicherheit zu achten. Hier sind einige wichtige Tipps, die Ihnen helfen, Betrug zu vermeiden und Ihre Daten zu schützen.

Nutzen Sie seriöse Plattformen: Halten Sie sich an bewährte Plattformen wie CardCash and Erhöhen, die Käuferschutz und sichere Transaktionen bieten. Überprüfen Sie stets die Nutzerbewertungen, um sicherzustellen, dass die Website seriös ist. Seriöse Plattformen, auf denen Sie Geschenkkarten sofort online verkaufen können, verfügen immer über Richtlinien zum Käuferschutz. Gutscheindaten überprüfen: Überprüfen Sie vor dem Verkauf das Guthaben und das Ablaufdatum Ihrer Karte. Bei physischen Karten scannen Sie den Barcode, um sicherzustellen, dass die Karte gültig ist. Korrekte Kartendaten verhindern Fehler während des Verkaufs. Achten Sie auf Warnsignale: Meiden Sie Plattformen oder Käufer, die ungewöhnliche Zahlungsmethoden verlangen oder Angebote machen, die zu gut sind, um wahr zu sein. Seien Sie vorsichtig bei Forderungen nach Vorauszahlungen oder verdächtigen Transaktionen. Schützen Sie Ihre persönlichen Daten: Geben Sie niemals sensible Daten wie Ihre Sozialversicherungsnummer weiter. Nutzen Sie sichere Zahlungsmethoden wie PayPal or Bargeld App um Ihre Finanzdaten zu schützen.

Jetzt wissen Sie, wie Sie Geschenkkarten gegen sofortige Bezahlung verkaufen können und wie Sie Geschenkkarten über eine dieser bewährten Plattformen sicher und sofort online verkaufen können.

Holen Sie sich kostenlose Geschenkkarten und verkaufen Sie diese gegen Bargeld

Wenn Sie sich mit Geschenkkarten etwas dazuverdienen möchten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, an Geschenkkarten zu kommen, die Sie später verkaufen können.

Eine Möglichkeit istSnakzy, eine App, mit der man durch das Spielen von Minispielen und das Erledigen von Aufgaben Prämien verdienen kann. Du kannst deine gesammelten Münzen gegen Gutscheine beliebter Einzelhändler einlösen, die du dann weiterverkaufen oder für deine eigenen Einkäufe verwenden kannst. Das ist eine einfache und unterhaltsame Möglichkeit, Gutscheine zu verdienen, ohne Geld auszugeben.

Zusätzlich zuSnakzyAußerdem können Sie an Prämienprogrammen, Umfragen oder Cashback-Apps teilnehmen, bei denen Sie Geschenkkarten erhalten. Auf diesen Plattformen können Sie Punkte sammeln und diese gegen Geschenkgutscheine einlösen an große Einzelhändler wie Amazon, WalmartoderAlles Geschenkkarten. Sobald Sie diese haben, können Sie die Geschenkkarten auf verschiedenen Plattformen gegen Bargeld verkaufen.

Geschenkkarten über Apps wie Snakzy kann eine tolle Möglichkeit sein, dein Einkommen aufzubessern, wodurch du Geschenkkarten gegen sofortige Bezahlung verkaufen oder sie für Einkäufe nutzen, ohne auf das eigene Geld zurückgreifen zu müssen. Sobald Sie wissen, wer Geschenkkarten kauft, können Sie Plattformen mit den aktivsten Käufergemeinschaften ansprechen, um dort Geschenkkarten gegen Bargeld zu verkaufen.

Verwandeln Sie Ihre Karten noch heute in Bargeld

Sie wissen nun, wie Sie Geschenkkarten gegen sofortige Bezahlung verkaufen und echtes Geld auf Ihr Konto erhalten können. Entscheidend ist, eine Plattform zu wählen, die zu Ihrem Kartentyp und Ihren Auszahlungspräferenzen passt.

El Dorado zeichnet sich durch seine günstige Gebührenstruktur und seine intuitive Benutzeroberfläche aus. Diese Plattform ist auf schnelle Peer-to-Peer-Transaktionen spezialisiert und ermöglicht es Ihnen, Auszahlungen in Kryptowährung oder in bar zu erhalten. G2G ist eine riesige internationale Plattform für Gaming- und Einkaufsgutscheine. Das Unternehmen beschäftigt G2G-Schutzschild System, das eine sichere Umgebung bietet, in der Sie Millionen potenzieller Käufer weltweit erreichen können. CardCash bearbeitet Zahlungen innerhalb von 1–2 Werktagen und akzeptiert Karten von über 1.100 Händlern, was es zur vielseitigsten Option sowohl für physische als auch für digitale Karten macht

Lassen Sie diese ungenutzten Geschenkkarten nicht in Ihrer Schublade liegen, wo sie an Wert verlieren. Wählen Sie die Plattform, die Ihren Bedürfnissen entspricht, prüfen Sie Ihr Kartenguthaben und tauschen Sie Ihre Geschenkkarten noch heute gegen Bargeld ein.

Häufig gestellte Fragen