Die 7 besten „Play-to-Earn“-Spiele des Jahres 2026

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Ein „Play-to-Earn“-Spiel belohnt dich für deine Fortschritte oder Leistungen mit Bargeld, Kryptowährung oder handelbaren Spielgegenständen. Die besten „Play-to-Earn“-Spiele machen diesen Verdienstzyklus so transparent, dass du ihn einschätzen kannst, bevor du viel Zeit oder Geld investierst. Dieser Leitfaden vergleicht Verdienstpotenzial, Einstiegskosten, Auszahlungsbedingungen und finanzielles Risiko, damit du eine Option findest, die zu deiner Art zu spielen und Geld zu verdienen passt.

Die Verdienstmodelle können sich von Spiel zu Spiel stark unterscheiden. Bei einigen kannst du kostenlos einsteigen, während andere bessere Belohnungen an Wettbewerbsergebnisse, kostenpflichtige Teilnahme oder eigene Vermögenswerte knüpfen. Bei Kryptospielen, die echtes Geld auszahlen, spielen zudem Token-Preise und die Marktnachfrage eine Rolle, sodass ein starkes Ergebnis im Spiel nicht immer zu einer vorhersehbaren Auszahlung führt. Wir erklären dir, wie jedes „Play-to-Earn“-Spiel funktioniert und welche wesentlichen Kompromisse du vor dem Start beachten solltest.

Ist ein „Play-to-Earn“-Spiel tatsächlich realistisch?

Ja. Ein „Play-to-Earn“-Spiel kann echte Belohnungen auszahlen, doch die meisten Spieler sollten eher mit einem kleinen Taschengeld als mit einem verlässlichen monatlichen Einkommen rechnen. Im unteren Bereich können Geldpreise pro erfolgreicher Spielsitzung einen Wert von einigen Dollar haben. Aktuelle Turnierunterlagen zeigen beispielsweise, dass ein Startgeld von 1 $ einen Preis von 2 $ für den ersten Platz einbringt, während ein Startgeld von 1,50 $ 4 $ einbringen kann. Krypto-Belohnungen variieren stärker, da sich ihr Geldwert je nach Token-Markt ändert.

Höhere Gewinne erfordern in der Regel bessere Ergebnisse. In Ranglistenmodi und Turnieren konzentrieren sich die Belohnungen meist auf die besseren Spieler. In der 18. Saison von „Axie Origins“ beispielsweise wurde ein Preispool von 80.000 bAXS unter den 2.000 besten Spielern aufgeteilt. Es gibt zwar noch größere Preispools, doch diese zu erreichen ist etwas ganz anderes, als durch gelegentliches Spielen ein paar Dollar zu verdienen.

In Ranglistenmodi und Turnieren konzentrieren sich die Belohnungen meist auf die besseren Spieler. In der 18. Saison von „Axie Origins“ beispielsweise wurde ein Preispool von 80.000 bAXS unter den 2.000 besten Spielern aufgeteilt. Es gibt zwar noch größere Preispools, doch diese zu erreichen ist etwas ganz anderes, als durch gelegentliches Spielen ein paar Dollar zu verdienen. Durch den kostenlosen Einstieg bleibt das Einstiegsrisiko geringer. Bei einigen der besten „Play-to-Earn“-Spiele kannst du die Kernsysteme kennenlernen, bevor du Geld in Vermögenswerte oder kostenpflichtige Wettbewerbe investierst. Ein kostenloser Einstieg vermittelt dir zudem eine bessere Vorstellung davon, wie viel Zeit erforderlich ist, um nennenswerte Belohnungen zu erzielen.

Bei einigen der besten „Play-to-Earn“-Spiele kannst du die Kernsysteme kennenlernen, bevor du Geld in Vermögenswerte oder kostenpflichtige Wettbewerbe investierst. Ein kostenloser Einstieg vermittelt dir zudem eine bessere Vorstellung davon, wie viel Zeit erforderlich ist, um nennenswerte Belohnungen zu erzielen. Kryptowährungen können den Wert deiner Belohnungen beeinflussen. Krypto-Spiele, die echtes Geld auszahlen, vergeben möglicherweise Token oder handelbare Vermögenswerte, deren Marktwert sich nach dem Erhalt verändert. Die Anzahl der Token in deiner Wallet kann gleich bleiben, während ihr Geldwert sinkt.

Krypto-Spiele, die echtes Geld auszahlen, vergeben möglicherweise Token oder handelbare Vermögenswerte, deren Marktwert sich nach dem Erhalt verändert. Die Anzahl der Token in deiner Wallet kann gleich bleiben, während ihr Geldwert sinkt. Auszahlungsregeln beeinflussen die endgültige Rendite. Ein „Play-to-Earn“-Spiel kann Teilnahmebedingungen, Auszahlungslimits, Marktplatzgebühren oder Wettbewerbsschwellen vorsehen, bevor Belohnungen außerhalb des Spiels nutzbar werden.

Für die meisten Spieler ist ein realistisches „Play-to-Earn“-Spiel eines, das einen kleinen Betrag für die Zeit zahlt, die man ohnehin gerne mit dem Spielen verbringt. Betrachte höhere Verdienste als ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann, und nicht als Ausgangsbasis.

7 „Play-to-Earn“-Spiele, die Ihre Zeit wert sind

Die besten „Play-to-Earn“-Spiele sollten mehr bieten als nur eine Belohnung für sich wiederholende Aufgaben. Die Qualität des Gameplays, das Verdienstpotenzial, die Einstiegskosten, die Zugänglichkeit der Auszahlungen und das finanzielle Risiko spielen alle eine Rolle bei der Entscheidung, welche Titel deine Zeit wert sind.

Diese Rangliste konzentriert sich auf Spiele mit einem klaren Verdienstsystem und genügend Substanz, um als eigenständige Spiele zu bestehen. Jedes der unten aufgeführten „Play-to-Earn“-Spiele wird danach bewertet, wie leicht zugänglich die Belohnungen sind, wie viel Aufwand oder Geld für den Einstieg erforderlich ist und welche wesentlichen Vor- und Nachteile Sie kennen sollten, bevor Sie sich darauf einlassen.

1. Pixels [Bestes Farming-Spiel]

Pixels verknüpft sein Verdienstsystem mit Farming, Crafting, Mining und anderen Aktivitäten, die du ohnehin bereits ausübst, während du deinen Charakter weiterentwickelst. Das „Task Board“ ist derzeit die wichtigste Möglichkeit, im Kernspiel $PIXEL zu verdienen, wobei für qualifizierte Aufgaben neben Coins und EXP auch der handelbare Token ausgezahlt wird. Bei einem Kurs von etwa 0,0051 $ pro $PIXEL am 9. September 2026 sind 100 Token vor Abzug von Gebühren etwa 0,51 $ und 1.000 Token etwa 5,13 $ wert.

Dieses „Play-to-Earn“-Spiel bietet kein verlässliches tägliches Einkommen. $PIXEL-Aufgaben sind nicht jeden Tag garantiert, und das Spiel gibt keine einheitliche Token-Auszahlung für alle Aufgaben an. Eine VIP-Mitgliedschaft und der Besitz von Land können deine Chancen erhöhen, $PIXEL-Aufgaben zu erhalten. Die VIP-Mitgliedschaft kostet derzeit etwa 10 $ pro Monat in $PIXEL und bietet drei zusätzliche Plätze auf der Aufgabenliste sowie Zugang zu exklusiven VIP-Aufgaben. Ich würde daher zunächst kostenlos anfangen, bis sich der Verdienstzyklus für dich als lohnenswert erweist.

Auch die Auszahlung ist an zusätzliche Bedingungen geknüpft. Spieler benötigen derzeit 2.000 Reputation, bevor sie $PIXEL abheben können, während die „Farmer Fees“ mit steigender Reputation sinken. Die veröffentlichte Gebührentabelle beginnt bei 29 % bis 49 % für Konten mit niedrigerer Reputation und sinkt auf 5 % bis 6 % ab einer Reputation von 40.000 oder mehr. Unter den Kryptospielen, die echtes Geld auszahlen, bietet „Pixels“ eine echte Verdienstmöglichkeit, doch der niedrige Token-Preis und die Auszahlungsgebühren machen es eher für schrittweise Gewinne als für schnelles Geld geeignet.

Das beste Farmspiel Pixels 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sammle, erledige Aufgaben und verdiene handelbare $PIXEL-Belohnungen. Pixels spielen

2. Off The Grid [Bester Shooter]

Off The Grid integriert „Play-to-Earn“-Mechaniken in einen kostenlosen Extraction-Shooter. Spieler können während der Matches Herausforderungen für GUN absolvieren und HEX-Beute bergen. Bei einer erfolgreichen Bergung kann diese Beute in ein NFT umgewandelt werden, das man behalten oder tauschen kann. Damit bietet das „Play-to-Earn“-Spiel zwei Belohnungswege: über GUN-Herausforderungen und über handelbare Gegenstände.

Die direkten Auszahlungen für Herausforderungen sind beim aktuellen Token-Preis gering. GUN wird zum Stand vom 9. September 2026 bei etwa 0,003 US-Dollar pro Token gehandelt. Offizielle Beispiele für Herausforderungen sind:

0,5 GUN für fünf Eliminierungen mit Granaten, im Wert von etwa 0,002 $

für fünf Eliminierungen mit Granaten, im Wert von etwa 0,002 $ 2 GUN für die Evakuierung eines HEX, im Wert von etwa 0,006 $

für die Evakuierung eines HEX, im Wert von etwa 0,006 $ 10 GUN für den ersten Platz als vorab zusammengestelltes Team, im Wert von etwa 0,03 $

Da sich die Herausforderungen regelmäßig ändern, handelt es sich hierbei um Beispiele und nicht um feste Verdienstmöglichkeiten. Der größere Wert kann von Gegenständen stammen, die in extrahierten HEXen gefunden werden und zu handelbaren NFTs werden können.

Der GUNZ-Marktplatz erhebt derzeit eine Wiederverkaufsprovision von 5 %. GUN, die in einer In-Game-Geldbörse verdient wurden, können nach den aktuellen Regeln ebenfalls nicht direkt exportiert werden, sodass der externe Wert oft vom Verkauf berechtigter Vermögenswerte abhängt. Dieses „Play-to-Earn“-Spiel ist eher auf handelbare Beute als auf verlässliche Barauszahlungen ausgerichtet.

Bester Shooter Off The Grid 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erhalte wertvolle Beute und verdiene GUN durch Shooter-Herausforderungen. Spiele „Off The Grid“

3. Big Time [Bestes Action-RPG]

„Big Time“ ist ein kostenloses Multiplayer-Action-RPG, das sich um Dungeon-Läufe, Kämpfe, Beute und Charakterentwicklung dreht. Während des Spiels können $BIGTIME-Token fallen, doch für die Token-Generierung ist mindestens eine aufgeladene „Hourglass“ oder „Cracked Hourglass“ erforderlich. Schwierigere Inhalte, die Effizienz des Spielers, die Seltenheit der Sanduhren und die Anzahl der ausgerüsteten Sanduhren können sich alle auf den Token-Ertrag auswirken.

Bei einem Kurs von etwa 0,0075 $ pro $BIGTIME (Stand: 9. September 2026) ergibt sich der aktuelle Wert in etwa wie folgt:

100 $BIGTIME sind etwa 0,75 $ wert

sind etwa 0,75 $ wert 500 $BIGTIME sind etwa 3,75 $ wert

sind etwa 3,75 $ wert 1.000 $BIGTIME sind etwa 7,49 $ wert

Das Spiel gibt keine verlässlichen Angaben zum stündlichen Verdienst, da die Token-Ausbeute zufällig ist und Ihre Sanduhr-Konfiguration das Ergebnis beeinflusst. Verdientes $BIGTIME kann von Open Loot auf eine externe Krypto-Wallet ausgezahlt und auf unterstützten Märkten gehandelt werden.

Der kostenlose Zugang garantiert dir nicht automatisch kontinuierliches Token-Farming. Sanduhren haben eine begrenzte Wirkungsdauer und müssen schließlich wieder aufgeladen werden, während „Cracked Hourglasses“ verschwinden, sobald ihre Wirkungsdauer abgelaufen ist. Eine seltene „Amplified Hourglass“ wurde bei der Überprüfung für 22 $ angeboten, was zeigt, wie schnell die Anschaffungskosten kleinere Verdienste auffressen können.

Unter den Krypto-Spielen, die über handelbare Token echtes Geld auszahlen, bietet dieses „Play-to-Earn“-Spiel einen klaren Auszahlungsweg, jedoch keine garantierte Rendite. Ich würde mich zunächst mit dem Action-RPG vertraut machen, bevor ich Geld für dessen Verdienstsystem ausgebe.

Bestes Action-RPG Big Time 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Schließe Dungeons ab, während du eine Sanduhr ausgerüstet hast, um $BIGTIME zu verdienen. Spielen Sie „Big Time“

4. Solitaire Cash [Beste Geldturniere]

Solitaire Cash nutzt zeitlich begrenzte Solitaire-Turniere, bei denen Spieler je nach ihrer Punktzahl um Geldpreise konkurrieren. Man kann durch kostenlose „Gems“-Turniere und Freerolls üben, während für Geldturniere eine Teilnahmegebühr anfällt. Der Reiz dieses „Play-to-Earn“-Spiels liegt auf der Hand, da die Preise bereits in Dollar angegeben sind.

Aktuelle Turnierbeispiele zeigen, wie sich Risiko und Gewinn je nach deiner Teilnahmegebühr skalieren lassen.

Bei einem Einsatz von 1 $ können Sie für den ersten Platz 2 $ gewinnen, was Ihnen einen Gewinn von 1 $ gegenüber den Einsatzkosten einbringt

können Sie für den ersten Platz 2 $ gewinnen, was Ihnen einen Gewinn von 1 $ gegenüber den Einsatzkosten einbringt Bei einem Startgeld von 1,50 $ kann der erste Platz mit 4 $ dotiert sein, was Ihnen einen Gewinn von 2,50 $ gegenüber den Startkosten einbringt

kann der erste Platz mit 4 $ dotiert sein, was Ihnen einen Gewinn von 2,50 $ gegenüber den Startkosten einbringt Bei High-Stakes-Turnieren kann der Preispool 12 $ betragen, wobei 6,70 $ an den Erstplatzierten gehen

Höhere Teilnahmegebühren können größere Gewinne ermöglichen, erhöhen aber auch den Betrag, den Sie verlieren können. Ich würde zunächst die kostenlosen Modi nutzen und kostenpflichtige Turniere als Wettbewerbsausgaben betrachten. Cash-Turniere sind zudem auf volljährige Personen in unterstützten Regionen beschränkt.

Es gibt einen Vertrauensaspekt, den man kennen sollte. Ein Urteil eines Bundesgerichts vom Juli 2026 sprach Skillz eine Rückzahlung in Höhe von 719 Millionen Dollar zu, nachdem eine Jury Papaya Gaming wegen irreführender Werbung im Zusammenhang mit nicht offengelegten Bots in seinen Turnieren für haftbar befunden hatte. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass Papaya den Einsatz dieser Bots Ende 2023 eingestellt hat. Solitaire Cash ist bis heute aktiv und wickelt weiterhin Auszahlungen ab. In den Support-Hinweisen heißt es, dass Spieler das Geld in der Regel innerhalb von zwei Werktagen erhalten und die Bearbeitung bis zu 14 Tage dauern kann.

Diese Vorgeschichte macht Solitaire Cash zu einem „Play-to-Earn“-Spiel, an das ich mich nur mit einem klaren Ausgabenlimit heranwagen würde. Das Auszahlungssystem funktioniert zwar noch, aber jedes Mal, wenn man an einem kostenpflichtigen Wettbewerb teilnimmt, ist das eigene Startgeld einem Risiko ausgesetzt.

Die besten Cash-Turniere Solitaire Cash 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Nehmen Sie an zeitlich begrenzten Solitaire-Turnieren teil und gewinnen Sie echte Geldpreise. Solitaire Cash spielen

5. Gods Unchained [Bestes kostenloses Kartenspiel]

„Gods Unchained“ ist ein kostenloses Sammelkartenspiel, bei dem Siege in Ranglistenspielen direkt in das „Daily Play & Earn“-System einfließen. Siege generieren Fragmente, deren Anzahl teilweise von Ihrem Rang und der Kartenqualität abhängt. Ihr Anteil an den täglichen Fragmenten bestimmt dann, wie viel $GODS Sie erhalten. Dadurch entsteht in diesem „Play-to-Earn“-Spiel ein klarer Zusammenhang zwischen der Leistung im Wettkampf und den Krypto-Belohnungen.

$GODS wird zum Stand vom 9. September 2026 zu etwa 0,020 US-Dollar pro Token gehandelt. Bei diesem Preis ergibt sich der Wert in etwa wie folgt:

1 $GODS ist etwa 0,02 $ wert

ist etwa 0,02 $ wert 10 $GODS sind etwa 0,20 $ wert

sind etwa 0,20 $ wert 50 $GODS sind etwa 1,01 $ wert

sind etwa 1,01 $ wert 100 $GODS sind etwa 2,02 $ wert

Es gibt keinen festen täglichen Dollar-Kurs. Ihre $GODS-Zuteilung hängt von Ihren Fragmenten, der Gesamtzahl der Community-Mitglieder, Ihrem Rang, Ihren Siegen, der Kartenqualität und dem verfügbaren Belohnungspool ab. Sie können kostenlos mit dem Spielen beginnen, benötigen jedoch eine verknüpfte Krypto-Wallet, um auf „Daily Play & Earn“ zuzugreifen und Karten zu tauschen.

Unter den Kryptospielen, bei denen echtes Geld ausgezahlt wird, verfügt „Gods Unchained“ über eines der am leichtesten verständlichen Belohnungssysteme, da der Gewinn von Ranglistenspielen deinen Anteil an $GODS direkt erhöht. Der Token-Preis kann sich jedoch auch nach dem Verdienen noch ändern, sodass ein erfolgreicher Spieltag keine feste Geldrendite garantiert.

Ich empfehle dieses „Play-to-Earn“-Spiel besonders Spielern, die bereits Spaß an kompetitiven Kartenspielen haben. Man kann zunächst mit kostenlosen Starter-Decks lernen und dann entscheiden, wie intensiv man sich mit dem Besitz von Karten und der dazugehörigen Blockchain-Ökonomie beschäftigen möchte.

Das beste kostenlose Kartenspiel Gods Unchained 3.8 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Gewinne Ranglistenspiele und sichere dir einen Anteil an den täglichen $GODS-Belohnungen. Spiele „Gods Unchained“

6. Splinterlands [Am besten für langfristige Grinder]

Splinterlands belohnt Spieler durch Ranglisten-Kartenduelle, wobei es je nach dem, wie tief man in die Spielökonomie einsteigt, mehrere Verdienstmöglichkeiten gibt. Neue Spieler können das kostenlose „Frontier“-Format nutzen, um durch tägliche Belohnungen „Foundation“-Karten zu verdienen, während die wichtigsten Ranglistenmodi SPS und Glint einbringen. Das verschafft diesem „Play-to-Earn“-Spiel einen kostenlosen Einstieg, bevor man Geld in seine Krypto-Systeme investiert.

SPS wird derzeit (Stand: 9. September 2026) zu etwa 0,0038 US-Dollar pro Token gehandelt. Bei diesem Preis sieht der Wert in etwa so aus.

100 SPS entsprechen einem Wert von etwa 0,38 $

entsprechen einem Wert von etwa 0,38 $ 500 SPS entsprechen einem Wert von etwa 1,90 $

entsprechen einem Wert von etwa 1,90 $ 1.000 SPS sind etwa 3,79 $ wert

Es gibt keine feste SPS-Auszahlung pro Kampf. Deine Belohnung hängt von Faktoren wie deiner Wertung, den eingesetzten Karten, dem SPS-Staking und dem verfügbaren Belohnungspool ab. Um SPS in Ranglistendüellen zu verdienen, benötigst du derzeit ein „Summoner’s Spellbook“ im Wert von 10 $, eine Wertung von mindestens 260 in der Bronze-Liga sowie gestakte SPS.

Der kostenlose „Frontier“-Weg ist nützlich, da die täglichen Belohnungen auch handelbare „Foundation“-Karten enthalten können, noch bevor man sich für SPS qualifiziert. Unter den Krypto-Spielen, die echtes Geld auszahlen, bietet Splinterlands mehrere Möglichkeiten, Wert zu schaffen, doch die lukrativsten Verdienstmöglichkeiten belohnen Spieler, die sich kontinuierlich mit der Kartenökonomie und dem Ranglistenfortschritt beschäftigen.

Dieses „Play-to-Earn“-Spiel gefällt mir am besten für Spieler, die Spaß daran haben, ihre Decks im Laufe der Zeit zu optimieren. Das 10-Dollar-Zauberbuch ist eine klare Hürde für SPS-Einnahmen, daher würde ich zunächst „Frontier“ nutzen und schauen, wie gut dir die Strategie gefällt, bevor du bezahlst, um den Zugang zur umfassenderen Wirtschaft freizuschalten.

Am besten geeignet für Grinder Splinterlands 3.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Stelle dein Deck zusammen, steige in der Rangliste auf und arbeite auf SPS-Belohnungen hin. Spiele Splinterlands

7. Axie Infinity [Das am besten etablierte Ökosystem]

Axie Infinity hat sich vom SLP-Farming-Modell verabschiedet, das den Boom des Jahres 2021 geprägt hatte. Die aktuellen Wettbewerbsprämien basieren auf bAXS, einer gesperrten Version von AXS, die durch Axie-Spiele, Ranglisten und andere Aktivitäten im Ökosystem verdient wird. Dadurch unterscheidet sich dieses „Play-to-Earn“-Spiel in seinem Verdienstmodell deutlich von der „Scholarship Economy“, an die sich viele zurückkehrende Spieler vielleicht noch erinnern.

AXS wird zum Stand vom 9. September 2026 derzeit bei etwa 0,97 US-Dollar pro Token gehandelt. Da jedes bAXS im Verhältnis 1:1 durch AXS gedeckt ist, liefert dies einen nützlichen Anhaltspunkt für den zugrunde liegenden Wert.

1 AXS ist etwa 0,97 US-Dollar wert

ist etwa 0,97 US-Dollar wert 10 AXS sind etwa 9,70 $ wert

sind etwa 9,70 $ wert 50 AXS sind etwa 48,70 $ wert

sind etwa 48,70 $ wert 100 AXS sind etwa 97,40 $ wert

Der Haken dabei ist, dass bAXS nicht einfach zwischen Konten übertragen werden können. Man kann sie zwar in reguläre AXS umwandeln, doch der Betrag, den man erhält, hängt vom eigenen Axie-Score ab, wobei Spieler mit niedrigerem Score einen größeren Anteil an die Community-Kasse abgeben.

Die jüngsten Wettbewerbsprämien verdeutlichen das potenzielle Ausmaß. In der Origins-Saison 18, die am 2. September 2026 endete, wurden 80.000 bAXS unter den 2.000 besten Spielern verteilt, zusätzlich gab es einen separaten Pool von 10.000 bAXS für berechtigte Sammelprämien. Da es sich hierbei um Preisgelder aus Wettkämpfen handelt, sollten sie nicht als typische Einnahmen für einen neuen Spieler angesehen werden.

Unter den Kryptospielen, bei denen echtes Geld ausgezahlt wird, verfügt Axie Infinity nach wie vor über eines der am besten entwickelten Belohnungsökosysteme in dieser Liste. Die SLP-Emissionen in Origins endeten am 7. Januar 2026, während bAXS nun einen Großteil der aktuellen Belohnungsstruktur ausmacht. Dieses „Play-to-Earn“-Spiel zahlt sich nach wie vor aus, doch der Weg zu liquiden AXS begünstigt aktive Spieler, die sich innerhalb des Ökosystems eine Position aufbauen.

Das am besten etablierte Ökosystem Axie Infinity 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kämpfe um bAXS und schaffe Wert im gesamten Axie-Ökosystem. Spiele Axie Infinity

Weitere Möglichkeiten, mit Spielen Geld zu verdienen

Ein „Play-to-Earn“-Spiel belohnt das, was man im Spiel erreicht. Eine „Play-to-Earn“-App bezahlt für nachverfolgte Spielangebote, während das Testen und die Erstellung von Inhalten dein Feedback oder deine Reichweite belohnen.

PlaytestCloud [Der bestbezahlte Test-Job]

PlaytestCloud bezahlt Spieler dafür, Spiele zu testen und ihre Eindrücke während des Spielens zu schildern. Ein typischer 15-minütiger Spieltest inklusive Umfrage bringt derzeit 5 bis 9 US-Dollar ein; die genaue Vergütung wird in der Einladung angegeben, bevor du den Test annimmst.

Du musst dein Gameplay aufzeichnen, deine Erfahrungen klar schildern, die erforderlichen Aufgaben erfüllen und die anschließende Umfrage ausfüllen. Erfolgreiche Tests werden in der Regel innerhalb von drei Tagen vergütet, wobei für die Auszahlung kein Mindestguthaben erforderlich ist.

Für einen typischen 15-minütigen Test erhält man 5 bis 9 Dollar

erhält man 5 bis 9 Dollar Die Auszahlung erfolgt spätestens drei Tage nach erfolgreichem Test

erfolgt spätestens drei Tage nach erfolgreichem Test Die Mindestauszahlung beträgt 0 $

beträgt 0 $ Die PayPal-Gebühr beträgt derzeit 6 %

beträgt derzeit 6 % Mit Geschenkkarten und virtuellen Visa-Prämien lassen sich diese PayPal-Bearbeitungsgebühren vermeiden

Die größte Einschränkung ist die Verfügbarkeit. Laut PlaytestCloud hängen Einladungen von Ihrem Standort, Ihren demografischen Daten, Ihren Geräten und Ihrem Gaming-Profil ab, sodass es keine verlässliche Anzahl an Tests gibt, mit der Sie jeden Monat rechnen können. Ich würde die hohe Vergütung pro Test als gelegentliches Nebeneinkommen aus Gaming betrachten und nicht als verlässliche Einnahmequelle.

Halte dein Profil und deine Geräteliste auf dem neuesten Stand, da Entwickler Tester entsprechend der von ihnen benötigten Zielgruppe auswählen. Wenn dir das besser zusagt als das Verdienen innerhalb von Spielen, findest du in unserem Leitfaden zum Testen von Spielen gegen Bezahlung weitere bezahlte Testmöglichkeiten.

Der bestbezahlte Test-Auftrag PlaytestCloud 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Testen Sie Spiele, schildern Sie Ihre Erfahrungen und verdienen Sie Geld pro abgeschlossener Studie. Werden Sie Tester

Twitch-Streaming [Beste langfristige Verdienstchancen]

Twitch verwandelt Gaming durch Abonnements, Bits, Werbung und Sponsoring in Einnahmen für Creator. Die Hürden für die Monetarisierung wurden 2026 gesenkt, als Twitch Tools wie Abonnements und Bits weltweit für berechtigte Streamer freischaltete. Du benötigst weiterhin den Affiliate- oder Partnerstatus, bevor Twitch dir dein Guthaben auszahlt.

Die aktuellen Anforderungen für den Affiliate-Status sind relativ leicht zu erfüllen.

25 Follower

4 Stunden Streaming

4 verschiedene Stream-Tage

Mindestens 3 gleichzeitige Zuschauer an 4 verschiedenen Tagen

Mindestguthaben von 50 $ für eine automatische Auszahlung

Standard-Partner erhalten derzeit 50 % der Netto-Abonnement-Einnahmen, wobei sich berechtigte Creator über das Plus-Programm für höhere Anteile qualifizieren können. Im August 2026 hat Twitch außerdem sein integriertes Sponsoring-System für Partner geöffnet und damit eine weitere Verdienstmöglichkeit für kleinere Kanäle geschaffen, die die Anforderungen einer Marken-Kampagne erfüllen.

Es gibt kein verlässliches festes monatliches Einkommen, das für einen typischen Streamer gilt. Die Einnahmen hängen stark von der Zuschauerzahl, den Abonnements, der Werbung, der Unterstützung durch die Zuschauer und den verfügbaren Sponsorenverträgen ab. Ich würde Twitch aufgrund seines langfristigen Verdienstpotenzials wählen, wenn du bereits gerne regelmäßig spielst und dir in dieser Zeit eine Zuschauerschaft aufbauen möchtest.

Bestes langfristiges Aufwärtspotenzial Twitch 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bauen Sie sich ein Gaming-Publikum auf und verdienen Sie Geld durch die Monetarisierung von Creator-Inhalten. Mit dem Streamen beginnen

Ein Vergleich der 7 Spiele

Die besten „Play-to-Earn“-Spiele unterscheiden sich vor allem darin, wie Belohnungen generiert werden und wie hoch das finanzielle Risiko ist, das mit dem Erlangen dieser Belohnungen einhergeht. Ein „Play-to-Earn“-Spiel, das auf kostenlosem Fortschritt basiert, weist ein ganz anderes Risikoprofil auf als eines, das kostenpflichtige Turnierteilnahmen oder Krypto-Assets erfordert.

Wenn Blockchain-Belohnungen für Sie oberste Priorität haben, bietet unser Ranking der besten „Play-to-Earn“-Krypto-Spiele weitere Optionen, die über die hier aufgeführten hinausgehen.

Spiel Am besten geeignet für So verdienen Sie Geld Hauptkosten oder Risiko Pixel Farming Erledigen Sie berechtigte Aufgaben aus dem Task Board für $PIXEL Das Spiel ist kostenlos, aber Auszahlungsgebühren können bei kleineren Guthaben ins Gewicht fallen Off The Grid Shooter Schließe GUN-Herausforderungen ab und erhalte handelbare HEX-Beute GUN bietet nur begrenzte Möglichkeiten zur direkten Auszahlung aus der In-Game-Wallet Big Time Action-RPGs Verdiene $BIGTIME-Drops, während du eine berechtigte Sanduhr verwendest Für die Token-Generierung ist eine Sanduhr mit aktiver Laufzeit erforderlich Solitaire Cash Cash-Turniere Erzielen Sie gute Platzierungen in bezahlten Solitaire-Wettbewerben Durch die Teilnahmegebühren setzen Sie Ihr eigenes Geld aufs Spiel Gods Unchained Kostenlose Kartenspiele Gewinne Ranglistenspiele, um einen Anteil an den täglichen $GODS zu erhalten Der Wert der Token kann sich nach dem Erhalt ändern Splinterlands Langfristiger Fortschritt Verdiene SPS, Glint und handelbare Kartenbelohnungen Für Ranglisten-SPS sind ein „Spellbook“ im Wert von 10 $ und gestakte SPS erforderlich Axie Infinity Etabliertes Ökosystem Verdiene bAXS durch unterstützte Spiele und Wettbewerbsbelohnungen Die Umwandlung in liquide AXS hängt von Ihrem Axie-Score ab

Wenn Sie kürzere Belohnungszyklen auf dem Handy bevorzugen, bietet eine Play-to-Earn-App einen kostenlosen Einstieg in verschiedene Spiele

Steigern Sie Ihre Einnahmen mit „Play-to-Earn“-Belohnungs-Apps

Eine „Play-to-Earn“-App kann eine weitere Verdienstmöglichkeit bieten, wenn Sie gerne verschiedene Handyspiele ausprobieren. Die Teilnahme an jeder „Play-to-Earn“-App ist kostenlos, aber die Mindestauszahlungsbeträge variieren. Prüfen Sie daher, wie viel Sie verdienen müssen, bevor Sie sich für eine App entscheiden.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmegebühr Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos KashKick 10 $ Kostenlos Mistplay 5 $ Kostenlos Freecash 5–20 $ Kostenlos

Verfügbarkeit und Prämienoptionen können je nach Region variieren. Eine „Play-to-Earn“-App mit einer niedrigeren Auszahlungsschwelle lässt sich möglicherweise leichter testen, während bei Freecash je nach Standort eine Mindestauszahlungssumme von 5 bis 20 $ für die erste Auszahlung gilt.

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Was nicht funktioniert

Ein seriöses „Play-to-Earn“-Spiel sollte klare Belohnungsregeln, erkennbare Kosten und einen Auszahlungsweg haben, den man überprüfen kann, bevor man Geld investiert. Die größten Probleme entstehen, wenn das Versprechen des Verdienstes leichter zu verstehen ist als das dahinterstehende System.

Gefälschte Spiele, bei denen Sie immer wieder Kryptowährung einzahlen sollen. Das FBI warnte im März 2023 vor betrügerischen „Play-to-Earn“-Spielen, bei denen zunächst gefälschte Belohnungen angezeigt wurden, bevor Kriminelle die verbundenen Wallets leerräumten. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn jemand Sie direkt kontaktiert, Ihnen ein bestimmtes Spiel empfiehlt und Sie dann dazu drängt, Geld einzuzahlen.

Das FBI warnte im März 2023 vor betrügerischen „Play-to-Earn“-Spielen, bei denen zunächst gefälschte Belohnungen angezeigt wurden, bevor Kriminelle die verbundenen Wallets leerräumten. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn jemand Sie direkt kontaktiert, Ihnen ein bestimmtes Spiel empfiehlt und Sie dann dazu drängt, Geld einzuzahlen. Garantierte Token-Renditen. Krypto-Belohnungen unterliegen Marktpreisen, die starken Schwankungen unterliegen können. Ein Spiel, das garantierte Gewinne verspricht, hat keinen Einfluss darauf, welchen Wert seine Token oder handelbaren Vermögenswerte haben werden, nachdem Sie diese verdient haben.

Krypto-Belohnungen unterliegen Marktpreisen, die starken Schwankungen unterliegen können. Ein Spiel, das garantierte Gewinne verspricht, hat keinen Einfluss darauf, welchen Wert seine Token oder handelbaren Vermögenswerte haben werden, nachdem Sie diese verdient haben. Alte Screenshots von Gewinnen. Belohnungssysteme ändern sich. Die Ausgabe von Token kann eingestellt werden, Auszahlungsformeln können überarbeitet werden, und Vermögenswerte, die einst hohe Preise erzielten, können an Wert verlieren. Überprüfen Sie die aktuellen Gewinnregeln, bevor Sie ein altes Spielerergebnis als Maßstab heranziehen.

Belohnungssysteme ändern sich. Die Ausgabe von Token kann eingestellt werden, Auszahlungsformeln können überarbeitet werden, und Vermögenswerte, die einst hohe Preise erzielten, können an Wert verlieren. Überprüfen Sie die aktuellen Gewinnregeln, bevor Sie ein altes Spielerergebnis als Maßstab heranziehen. Verlustjagd in kostenpflichtigen Turnieren. Ein Geldturnier kann echte Preise auszahlen, aber jede kostenpflichtige Teilnahme setzt dein eigenes Geld einem Risiko aus. Lege vor dem Spielen ein Ausgabenlimit fest und bewerte deine Ergebnisse anhand des Nettogewinns nach Abzug der Teilnahmegebühren.

Der sicherste Einstieg ist ein kostenloser Verdienstweg, bei dem du zunächst das Gameplay kennenlernen und das Belohnungssystem überprüfen kannst. Ausgaben können später erfolgen, sobald du die tatsächliche Rendite verstanden hast.

Abschließendes Fazit zu Play-to-Earn-Spielen

Die besten „Play-to-Earn“-Spiele geben dir einen Grund, weiterzuspielen, auch wenn sich der Wert der Belohnungen ändert. Ein starkes Verdienstsystem hilft dabei, aber Spielablauf, Einstiegskosten, Verfügbarkeit der Auszahlungen und finanzielles Risiko sollten darüber entscheiden, welche Option zu dir passt.

Den meisten Spielern würde ich empfehlen, zunächst mit einem kostenlosen „Play-to-Earn“-Spiel zu beginnen und zu lernen, wie sich die Belohnungen aufbauen, bevor sie Vermögenswerte kaufen oder an kostenpflichtigen Wettbewerben teilnehmen. Token-basierte Spiele können einen handelbaren Wert bieten, während Geldturniere die Auszahlung in Dollar leichter verständlich machen, aber das Startgeld einem Risiko aussetzen.

Echte Gewinne sind möglich, allerdings gibt es kein verlässliches Einkommensniveau, das für die gesamte Kategorie gilt. Betrachten Sie die Belohnungen als zusätzlichen Mehrwert zu einem Spiel, das Ihnen ohnehin Spaß macht, und bewerten Sie Ihre Ergebnisse erst nach Abzug von Gebühren, Teilnahmegebühren und dem Zeitaufwand, der erforderlich ist, um sie zu verdienen.

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Häufig gestellte Fragen