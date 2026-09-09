Las 7 mejores recomendaciones de juegos «Play-to-Earn» para 2026

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Un juego «play-to-earn» te recompensa por tu progreso o rendimiento con dinero en efectivo, criptomonedas o activos intercambiables dentro del juego. Los mejores juegos «play-to-earn» dejan lo suficientemente claro ese ciclo de ganancias como para que puedas valorarlo antes de invertir mucho tiempo o dinero. Esta guía compara el potencial de ganancias, el coste inicial, los requisitos para recibir pagos y el riesgo financiero, para que puedas encontrar una opción que se adapte a cómo quieres realmente jugar y ganar.

Los modelos de ganancias pueden variar considerablemente de un juego a otro. Algunos te permiten empezar gratis, mientras que otros vinculan las mejores recompensas a resultados competitivos, cuotas de inscripción o activos propios. Los juegos de criptomonedas que pagan con dinero real también añaden a la ecuación los precios de los tokens y la demanda del mercado, por lo que un buen resultado en el juego no siempre se traduce en un pago predecible. Desglosamos cómo funciona cada juego «play-to-earn» y las principales ventajas e inconvenientes que debes tener en cuenta antes de empezar.

¿Es realmente realista un juego «play-to-earn»?

Sí. Un juego «play-to-earn» puede ofrecer recompensas reales, pero la mayoría de los jugadores deben esperar un dinero extra para gastos más que unos ingresos mensuales fiables. En el extremo inferior, los premios en efectivo pueden ascender a unos pocos dólares por sesión superada con éxito. Por ejemplo, la documentación actual de los torneos muestra que una entrada de 1 $ genera un premio de 2 $ para el primer puesto, mientras que una entrada de 1,50 $ puede reportar 4 $. Las recompensas en criptomonedas varían más, ya que su valor en efectivo cambia según el mercado de tokens.

Las ganancias más elevadas suelen exigir mejores resultados. Los modos de clasificación y los torneos tienden a concentrar las recompensas entre los mejores jugadores. La temporada 18 de Axie Origins, por ejemplo, repartió un fondo de premios de 80 000 bAXS entre sus 2 000 mejores jugadores. Existen fondos de premios más cuantiosos, pero alcanzarlos es muy diferente a ganar unos pocos dólares jugando de forma ocasional.

Los modos de clasificación y los torneos tienden a concentrar las recompensas entre los mejores jugadores. La temporada 18 de Axie Origins, por ejemplo, repartió un fondo de premios de 80 000 bAXS entre sus 2 000 mejores jugadores. Existen fondos de premios más cuantiosos, pero alcanzarlos es muy diferente a ganar unos pocos dólares jugando de forma ocasional. La entrada gratuita reduce el riesgo inicial. Algunos de los mejores juegos «play-to-earn» te permiten familiarizarte con los sistemas básicos antes de invertir dinero en activos o en competiciones de pago. Empezar de forma gratuita también te da una idea más clara del tiempo necesario para conseguir recompensas significativas.

Algunos de los mejores juegos «play-to-earn» te permiten familiarizarte con los sistemas básicos antes de invertir dinero en activos o en competiciones de pago. Empezar de forma gratuita también te da una idea más clara del tiempo necesario para conseguir recompensas significativas. Las criptomonedas pueden alterar el valor de tus recompensas. Los juegos de criptomonedas que pagan con dinero real pueden distribuir tokens o activos negociables cuyo valor de mercado fluctúa una vez que los has obtenido. El número de tokens en tu monedero puede permanecer igual, mientras que su valor en efectivo disminuye.

Los juegos de criptomonedas que pagan con dinero real pueden distribuir tokens o activos negociables cuyo valor de mercado fluctúa una vez que los has obtenido. El número de tokens en tu monedero puede permanecer igual, mientras que su valor en efectivo disminuye. Las normas de pago afectan al rendimiento final. Un juego «play-to-earn» puede aplicar requisitos de elegibilidad, límites de retirada, comisiones del mercado o umbrales competitivos antes de que las recompensas puedan utilizarse fuera del juego.

Para la mayoría de los jugadores, un juego «play-to-earn» realista es aquel que te recompensa de alguna forma por el tiempo que ya disfrutas dedicando al juego. Considera las ganancias mayores como un objetivo por el que luchar, no como la norma.

7 juegos «play-to-earn» que merecen tu tiempo

Los mejores juegos «play-to-earn» deben ofrecer algo más que una recompensa vinculada a tareas repetitivas. La calidad de la jugabilidad, el potencial de ganancias, el coste inicial, la facilidad para cobrar las ganancias y el riesgo financiero son factores importantes a la hora de decidir qué títulos merecen tu tiempo.

Esta clasificación se centra en juegos con un sistema de ganancias claro y suficiente contenido como para valerse por sí mismos como juegos. Cada uno de los juegos «play-to-earn» que aparecen a continuación se evalúa en función de la facilidad para obtener recompensas, el esfuerzo o el dinero que se necesita para empezar, y la principal contrapartida que debes tener en cuenta antes de comprometerte.

1. Pixels [El mejor juego de «farming»]

Pixels vincula su sistema de ganancias a la agricultura, la artesanía, la minería y otras actividades que ya realizas mientras desarrollas tu personaje. Su «Tablero de tareas» es actualmente la principal forma de ganar $PIXEL en el juego principal, y las tareas que cumplen los requisitos otorgan el token negociable junto con monedas y EXP. A un precio de aproximadamente 0,0051 $ por $PIXEL a fecha de 9 de septiembre de 2026, 100 tokens valen unos 0,51 $ y 1.000, unos 5,13 $ antes de comisiones.

Este juego de «jugar para ganar» no ofrece unos ingresos diarios fiables. No se garantizan tareas de $PIXEL todos los días, y el juego no establece una recompensa estándar en tokens para todas las tareas. La suscripción VIP y la propiedad de terrenos pueden aumentar tus posibilidades de recibir tareas de $PIXEL. Actualmente, la suscripción VIP cuesta unos 10 $ al mes en $PIXEL y añade tres espacios en el tablero de tareas, además de acceso a tareas exclusivas para VIP, por lo que yo empezaría con la versión gratuita hasta que el ciclo de ganancias te resulte rentable.

El cobro de ganancias también conlleva requisitos adicionales. Actualmente, los jugadores necesitan 2.000 puntos de reputación antes de poder retirar $PIXEL, mientras que las comisiones de los «farmer» disminuyen a medida que aumenta tu reputación. La tabla de comisiones publicada va del 29 % al 49 % para las cuentas con menor reputación y desciende al 5 %-6 % a partir de los 40 000 puntos de reputación. Entre los juegos de criptomonedas que pagan con dinero real, Pixels ofrece una vía de ingresos genuina, pero el bajo precio de los tokens y las comisiones por retirada hacen que sea más adecuado para obtener ganancias graduales que para ganar dinero rápido.

El mejor juego de granja Pixels 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Juega, completa tareas y gana recompensas en $PIXEL que se pueden intercambiar. Juega a Pixels

2. Off The Grid [Mejor juego de disparos]

Off The Grid incorpora la mecánica «jugar para ganar» a un shooter de extracción gratuito. Los jugadores pueden completar desafíos para conseguir GUN y extraer botín HEX durante las partidas. Una extracción exitosa puede convertir ese botín en un NFT que puedes conservar o intercambiar. Esto ofrece al juego «jugar para ganar» dos vías de recompensa a través de los desafíos GUN y los objetos intercambiables.

Las recompensas directas por los desafíos son pequeñas al precio actual del token. El GUN cotiza a unos 0,003 dólares por token a fecha de 9 de septiembre de 2026. Algunos ejemplos oficiales de desafíos son:

0,5 GUN por cinco eliminaciones con granadas, lo que equivale aproximadamente a 0,002 dólares

por cinco eliminaciones con granadas, lo que equivale aproximadamente a 0,002 dólares 2 GUN por extraer un HEX, con un valor aproximado de 0,006 dólares

por extraer un HEX, con un valor aproximado de 0,006 dólares 10 GUN por quedar en primer lugar como escuadrón preformado, con un valor aproximado de 0,03 dólares

Los retos cambian con regularidad, por lo que se trata de ejemplos y no de tasas de ganancia fijas. El mayor valor puede provenir de los objetos que se encuentran dentro de los HEX extraídos, que pueden convertirse en NFT negociables.

El mercado de GUNZ cobra actualmente una comisión del 5 % por reventa. Además, según las normas vigentes, los GUN ganados en el monedero del juego no se pueden exportar directamente, por lo que el valor externo suele depender de la venta de activos aptos. Este juego del tipo «jugar para ganar» destaca más por el botín negociable que por los pagos en efectivo fiables.

El mejor juego de disparos Off The Grid 4.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consigue un botín valioso y gana GUN a través de desafíos de disparos. Juega a Off The Grid

3. Big Time [Mejor RPG de acción]

Big Time es un RPG de acción multijugador gratuito basado en las incursiones en mazmorras, el combate, el botín y la progresión de los personajes. Se pueden obtener $BIGTIME mientras juegas, pero la generación de tokens requiere al menos un «Hourglass» o un «Cracked Hourglass» cargado. El contenido más difícil, la eficiencia del jugador, la rareza de los «Hourglass» y el número de ellos equipados pueden influir en las ganancias de tokens.

A unos 0,0075 $ por $BIGTIME a fecha de 9 de septiembre de 2026, el valor actual se calcula más o menos así:

100 $BIGTIME valen unos 0,75 $

valen unos 0,75 $ 500 $BIGTIME valen aproximadamente 3,75 $

valen aproximadamente 3,75 $ 1 000 $BIGTIME valen aproximadamente 7,49 dólares

El juego no publica una tasa de ganancias por hora fiable, ya que la obtención de tokens es aleatoria y la configuración de tu «Hourglass» influye en el resultado. Los $BIGTIME ganados se pueden retirar de Open Loot a un monedero de criptomonedas externo y negociarse en los mercados compatibles.

El acceso gratuito no garantiza automáticamente una obtención continua de tokens. Los relojes de arena tienen un tiempo de actividad limitado y, con el tiempo, hay que recargarlos, mientras que los relojes de arena agrietados desaparecen una vez que se agota su tiempo de actividad. Un reloj de arena amplificado, bastante raro, se ofrecía a 22 $ cuando lo consulté, lo que demuestra lo rápido que los costes de configuración pueden mermar las ganancias más modestas.

Entre los juegos de criptomonedas que pagan dinero real a través de tokens negociables, este juego «play-to-earn» cuenta con una vía clara para retirar fondos, pero no ofrece una tasa de ingresos garantizada. Yo me familiarizaría primero con el RPG de acción antes de invertir dinero en su sistema de ganancias.

El mejor juego de rol de acción Big Time 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Supera las mazmorras con un «Hourglass» equipado para ganar $BIGTIME. Juega a Big Time

4. Solitaire Cash [Los mejores torneos con premios en efectivo]

Solitaire Cash utiliza torneos de solitario cronometrados en los que los jugadores compiten por premios en efectivo en función de sus puntuaciones. Puedes practicar en torneos gratuitos de Gems y en Freerolls, mientras que las competiciones con premios en efectivo requieren una cuota de inscripción. El atractivo de este juego «juega para ganar» es sencillo, ya que los premios ya están expresados en dólares.

Los ejemplos de torneos actuales muestran cómo el riesgo y la recompensa pueden variar en función de tu cuota de inscripción.

Una apuesta de 1 $ puede reportar 2 $ por el primer puesto, lo que supone una ganancia de 1 $ respecto al coste de la apuesta

puede reportar 2 $ por el primer puesto, lo que supone una ganancia de 1 $ respecto al coste de la apuesta Una entrada de 1,50 $ puede reportar 4 $ al ganador, lo que supone una ganancia de 2,50 $ respecto al coste de la entrada

puede reportar 4 $ al ganador, lo que supone una ganancia de 2,50 $ respecto al coste de la entrada Los torneos de altas apuestas pueden tener un fondo de premios de 12 dólares, de los cuales 6,70 dólares se destinan al primer puesto

Las cuotas de inscripción más altas pueden dar acceso a premios mayores, pero también aumentan la cantidad que puedes perder. Yo empezaría por los modos gratuitos y consideraría los torneos de pago como un gasto competitivo. Los torneos con dinero real también están limitados a adultos que cumplan los requisitos en las ubicaciones admitidas.

Hay una cuestión de confianza que conviene conocer. Una sentencia de un tribunal federal de julio de 2026 condenó a Skillz a devolver 719 millones de dólares tras determinar un jurado que Papaya Gaming era responsable de publicidad engañosa relacionada con bots no revelados en sus torneos. El expediente judicial indica que Papaya dejó de utilizar esos bots a finales de 2023. Solitaire Cash sigue activo a día de hoy y sigue procesando retiradas; según su documentación de asistencia, los jugadores suelen recibir los fondos en un plazo de dos días laborables, aunque el procesamiento puede tardar hasta 14 días.

Este historial hace que Solitaire Cash sea un juego «play-to-earn» al que yo abordaría con un límite de gasto bien definido. El sistema de pagos sigue funcionando, pero tu propio dinero de inscripción corre riesgo cada vez que participas en una competición de pago.

Los mejores torneos con premios en efectivo Solitaire Cash 4.4 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Participa en torneos de solitario cronometrados para ganar premios en metálico. Juega a Solitaire Cash

5. Gods Unchained [El mejor juego de cartas gratuito]

Gods Unchained es un juego de cartas coleccionables gratuito en el que las victorias en partidas clasificatorias se reflejan directamente en su sistema «Daily Play & Earn». Las victorias generan fragmentos en función, en parte, de tu rango y de la calidad de las cartas; a continuación, tu parte de los fragmentos diarios determina la cantidad de $GODS que recibes. Esto confiere a este juego «play-to-earn» una clara relación entre el rendimiento competitivo y las recompensas en criptomonedas.

El $GODS cotiza a unos 0,020 dólares por token a fecha de 9 de septiembre de 2026. A ese precio, el valor se calcula más o menos así:

1 $GODS vale unos 0,02 $

vale unos 0,02 $ 10 $GODS valen aproximadamente 0,20 $

valen aproximadamente 0,20 $ 50 $GODS valen aproximadamente 1,01 $

valen aproximadamente 1,01 $ 100 $GODS valen aproximadamente 2,02 $

No hay una tasa diaria fija en dólares. Tu asignación de $GODS varía en función de tus Fragmentos, el total de la comunidad, tu rango, tus victorias, la calidad de tus cartas y el fondo de recompensas disponible. Puedes empezar a jugar gratis, aunque se requiere vincular un monedero de criptomonedas para acceder a la función «Juega y gana a diario» y para intercambiar cartas.

Entre los juegos de criptomonedas que pagan con dinero real, Gods Unchained cuenta con uno de los sistemas de recompensas más fáciles de entender, ya que ganar partidas clasificatorias mejora directamente tu participación en $GODS. El precio del token puede seguir variando después de ganarlo, por lo que un buen día en el juego no garantiza un rendimiento fijo en efectivo.

Me gusta este juego del tipo «play-to-earn» para los jugadores que ya disfrutan de los juegos de cartas competitivos. Primero puedes aprender con mazos de inicio gratuitos y, después, decidir hasta qué punto quieres involucrarte en la propiedad de las cartas y su economía basada en la cadena de bloques.

El mejor juego de cartas gratuito Gods Unchained 3.8 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Gana partidas clasificatorias y llévate una parte de las recompensas diarias en $GODS. Juega a Gods Unchained

6. Splinterlands [Ideal para jugadores que apuestan por el largo plazo]

Splinterlands recompensa a los jugadores a través de batallas de cartas clasificatorias, con varias vías de ingresos en función del nivel de implicación en su economía. Los nuevos jugadores pueden utilizar el formato gratuito «Frontier» para ganar cartas «Foundation» a través de recompensas diarias, mientras que los modos clasificatorios principales añaden SPS y Glint. Esto le da a este juego «play-to-earn» un punto de partida gratuito antes de invertir dinero en sus sistemas de criptomonedas.

El SPS cotiza actualmente a unos 0,0038 dólares por token a fecha de 9 de septiembre de 2026. A ese precio, el valor se presenta más o menos así.

100 SPS equivalen a unos 0,38 dólares

equivalen a unos 0,38 dólares 500 SPS equivalen a unos 1,90 dólares

equivalen a unos 1,90 dólares 1 000 SPS valen unos 3,79 dólares

No hay un pago fijo de SPS por batalla. Tu recompensa depende de factores como la clasificación, las cartas utilizadas, los SPS apostados y el fondo de recompensas disponible. Para ganar SPS en las batallas clasificatorias, actualmente necesitas un «Libro de hechizos del invocador» de 10 $, una clasificación de al menos 260 en la Liga Bronce y SPS apostados.

La ruta gratuita de «Frontier» resulta útil porque las recompensas diarias pueden incluir cartas «Foundation» intercambiables incluso antes de que te clasifiques para obtener SPS. Entre los juegos de criptomonedas que pagan con dinero real, Splinterlands ofrece varias formas de generar valor, pero las opciones más rentables recompensan a los jugadores que se mantienen comprometidos con su economía de cartas y su progresión en las clasificaciones.

Este juego «play-to-earn» me gusta especialmente para los jugadores a los que les gusta optimizar sus mazos con el tiempo. El «Spellbook» de 10 $ supone una clara barrera para obtener SPS, así que yo recomendaría empezar por «Frontier» y ver hasta qué punto te gusta la estrategia antes de pagar para desbloquear la economía más amplia.

Ideal para los que se dedican a jugar sin descanso Splinterlands 3.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea tu mazo, asciende en la clasificación y lucha por conseguir recompensas SPS. Juega a Splinterlands

7. Axie Infinity [El ecosistema mejor consolidado]

Axie Infinity se ha alejado del modelo de «farming» de SLP que caracterizó su auge en 2021. Sus recompensas competitivas actuales utilizan bAXS, una versión bloqueada de AXS que se obtiene a través de los juegos de Axie, las clasificaciones y otras actividades del ecosistema. Esto hace que este juego «play-to-earn» ofrezca una propuesta de ingresos muy diferente a la economía de becas que muchos jugadores que regresan quizá recuerden.

El AXS cotiza actualmente a unos 0,97 dólares por token a fecha de 9 de septiembre de 2026. Dado que cada bAXS está respaldado 1:1 por AXS, esto ofrece un punto de referencia útil para el valor subyacente.

1 AXS vale aproximadamente 0,97 dólares

vale aproximadamente 0,97 dólares 10 AXS valen unos 9,70 dólares

valen unos 9,70 dólares 50 AXS valen unos 48,70 dólares

valen unos 48,70 dólares 100 AXS valen unos 97,40 dólares

El inconveniente es que el bAXS no se puede transferir simplemente de una cuenta a otra. Se puede convertir en AXS normal, pero la cantidad que se recibe depende de la puntuación Axie; los jugadores con puntuaciones más bajas aportan una mayor parte al Tesoro de la Comunidad.

Las recientes recompensas de las competiciones muestran la magnitud potencial. La temporada 18 de Origins, que finalizó el 2 de septiembre de 2026, repartió 80 000 bAXS entre los 2 000 mejores jugadores, además de un fondo independiente de 10 000 bAXS destinado a recompensas coleccionables. Se trata de premios de competiciones, por lo que no deben interpretarse como ganancias habituales para un jugador nuevo.

Entre los juegos de criptomonedas que pagan con dinero real, Axie Infinity sigue contando con uno de los ecosistemas de recompensas más desarrollados de esta lista. Las emisiones de SLP en Origins finalizaron el 7 de enero de 2026, mientras que el bAXS impulsa ahora gran parte de la estructura de recompensas actual. Este juego del tipo «play-to-earn» sigue siendo rentable, pero la vía para obtener AXS líquido favorece a los jugadores activos que se labraron su posición dentro del ecosistema.

El ecosistema mejor consolidado Axie Infinity 3.6 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Compite por bAXS y genera valor en todo el ecosistema de Axie. Juega a Axie Infinity

Otros métodos para ganar dinero con los videojuegos

Un juego «play-to-earn» recompensa lo que consigues dentro del juego. Una aplicación «play-to-earn» te paga por las ofertas de juego registradas, mientras que las pruebas y la creación de contenido recompensan tus comentarios o tu audiencia.

PlaytestCloud [El mejor trabajo remunerado de pruebas de juegos]

PlaytestCloud paga a los jugadores por probar juegos y explicar lo que piensan mientras juegan. Una prueba de juego típica de 15 minutos, más la encuesta, paga actualmente entre 5 y 9 dólares, y la recompensa exacta aparece en la invitación antes de que aceptes la prueba.

Tienes que grabar tu partida, hablar con claridad sobre tu experiencia, completar las tareas requeridas y enviar la encuesta posterior. Las pruebas superadas suelen pagarse en un plazo de tres días, sin que se requiera un saldo mínimo para el cobro.

Una prueba típica de 15 minutos se paga entre 5 y 9 dólares

se paga entre 5 y 9 dólares El pago se realiza hasta tres días después de completar con éxito la prueba

se realiza hasta tres días después de completar con éxito la prueba El pago mínimo es de 0 dólares

es de 0 dólares La comisión de PayPal es actualmente del 6 %

es actualmente del 6 % Las tarjetas regalo y las recompensas virtuales de Visa evitan esa comisión de tramitación de PayPal

La principal limitación es la disponibilidad. PlaytestCloud indica que las invitaciones dependen de tu ubicación, datos demográficos, dispositivos y perfil de jugador, por lo que no hay un número fiable de pruebas que puedas esperar cada mes. Yo consideraría esta generosa tarifa por prueba como unos ingresos ocasionales por jugar, no como una fuente de ingresos predecible.

Mantén actualizados tu perfil y tu lista de dispositivos, ya que los desarrolladores seleccionan a los probadores en función del público que necesitan. Si esto te parece una opción más adecuada que ganar dinero dentro de los propios juegos, nuestra guía sobre cómo probar juegos a cambio de dinero ofrece otras opciones de pruebas remuneradas.

El mejor trabajo remunerado de pruebas PlaytestCloud 4.2 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Prueba juegos, explica tu experiencia y gana dinero por cada estudio completado. Conviértete en probador

Transmisiones en Twitch [Mejor potencial a largo plazo]

Twitch convierte los videojuegos en ingresos para los creadores a través de suscripciones, Bits, anuncios y patrocinios. Las barreras para la monetización se redujeron en 2026, cuando Twitch puso a disposición de los streamers que cumplían los requisitos en todo el mundo herramientas como las suscripciones y los Bits. Sigue siendo necesario tener el estatus de Afiliado o Socio para que Twitch te abone tu saldo.

Los requisitos actuales para ser «Afiliado» son relativamente asequibles.

25 seguidores

4 horas de retransmisión

4 días diferentes de retransmisión

Al menos 3 espectadores simultáneos en 4 días distintos

Saldo mínimo de 50 dólares para un pago automático

Actualmente, los afiliados estándar reciben el 50 % de los ingresos netos por suscripciones, aunque los creadores que cumplan los requisitos pueden optar a porcentajes más altos a través del Programa Plus. En agosto de 2026, Twitch también abrió su sistema integrado de patrocinios a los afiliados, añadiendo así otra vía de ingresos para los canales más pequeños que cumplan los requisitos de las campañas de las marcas.

No existe un ingreso mensual fijo fiable que se aplique a un streamer típico. Los ingresos dependen en gran medida del tamaño de la audiencia, las suscripciones, la publicidad, el apoyo de los espectadores y los patrocinios disponibles. Yo elegiría Twitch por su potencial de ingresos a largo plazo si ya disfrutas jugando de forma constante y quieres crear una audiencia en torno a esa actividad.

Mejor potencial alcista a largo plazo Twitch 4.0 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Crea una comunidad de jugadores y gana dinero gracias a la monetización para creadores. Empieza a retransmitir

Comparativa de los 7 juegos

Los mejores juegos «play-to-earn» se diferencian sobre todo en cómo se generan las recompensas y en el nivel de riesgo financiero que conlleva obtenerlas. Un juego «play-to-earn» basado en la progresión gratuita presenta un perfil de riesgo muy diferente al de uno que requiera inscripciones de pago en torneos o activos criptográficos.

Si las recompensas de blockchain son tu principal prioridad, nuestra clasificación de los mejores juegos de criptomonedas «play-to-earn» incluye más opciones además de las que figuran aquí.

Juego Ideal para Cómo se gana Coste o riesgo principal Píxeles Farming Completa las actividades elegibles del Tablero de tareas para obtener $PIXEL Juego gratuito, pero las comisiones por retirada pueden reducir los saldos más pequeños Fuera de la red Juegos de disparos Completa los desafíos de GUN y obtén botín HEX intercambiable GUN tiene una utilidad limitada para el cobro directo desde el monedero del juego Big Time RPG de acción Gana recompensas $BIGTIME mientras utilizas un «Hourglass» válido La generación de tokens requiere un «Hourglass» con tiempo activo Solitaire Cash Torneos con premios en efectivo Consigue un buen puesto en las competiciones de Solitaire con premios en metálico Las cuotas de inscripción suponen un riesgo para tu propio dinero Gods Unchained Juegos de cartas gratuitos Gana partidas clasificatorias para llevarte una parte de los $GODS diarios El valor del token puede variar después de ganarlo Splinterlands Progresión a largo plazo Gana SPS, Glint y recompensas en forma de cartas intercambiables El SPS clasificado requiere un «Spellbook» de 10 $ y SPS apostados Axie Infinity Ecosistema consolidado Gana bAXS a través de los juegos compatibles y las recompensas competitivas La conversión de AXS en efectivo depende de tu puntuación Axie

Si prefieres ciclos de recompensa más cortos en el móvil, una aplicación «play-to-earn» puede ofrecerte un punto de partida gratuito en varios juegos

Potencia tus ganancias con aplicaciones de «jugar para ganar»

Una aplicación «play-to-earn» puede añadir otra vía de ingresos si te gusta probar diferentes juegos para móvil. La inscripción en cada aplicación «play-to-earn» es gratuita, pero los requisitos mínimos de pago varían, así que comprueba cuánto necesitas ganar antes de elegir una.

Aplicación Pago mínimo Precio de entrada Snakzy 35 $ Gratis BigCash 1 $ Gratis KashKick 10 $ Gratis Mistplay 5 $ Gratis Freecash 5–20 $ Gratis

La disponibilidad y las opciones de recompensa pueden variar según la región. Una aplicación de «jugar para ganar» con un umbral de pago más bajo puede ser más fácil de probar, mientras que Freecash exige un importe de entre 5 y 20 dólares para el primer retiro, dependiendo de la ubicación.

JUGAR PARA GANAR No dejes que tus recompensas se estanquen Juega, gana puntos y elige las recompensas que más te convengan. 5 $ GRATIS Bonificación de hasta 5 dólares Gana hasta 15,29 dólares al día Prueba Snakzy hoy mismo Retirada inmediata de efectivo • Más de un millón de jugadores que ganan dinero

Lo que no funciona

Un juego legítimo del tipo «juega para ganar» debería tener unas reglas de recompensa claras, unos costes identificables y una vía de pago que puedas verificar antes de invertir dinero en él. Los mayores problemas surgen cuando la promesa de ganancias es más fácil de entender que el sistema que hay detrás.

Juegos falsos que te piden que sigas depositando criptomonedas. El FBI advirtió en marzo de 2023 sobre juegos fraudulentos del tipo «play-to-earn» que mostraban recompensas falsas antes de que los delincuentes vaciaran las carteras conectadas. Ten especial cuidado si alguien se pone en contacto contigo directamente, te dice a qué juego debes unirte y luego te presiona para que añadas fondos.

El FBI advirtió en marzo de 2023 sobre juegos fraudulentos del tipo «play-to-earn» que mostraban recompensas falsas antes de que los delincuentes vaciaran las carteras conectadas. Ten especial cuidado si alguien se pone en contacto contigo directamente, te dice a qué juego debes unirte y luego te presiona para que añadas fondos. Rentabilidad garantizada de los tokens. Las recompensas en criptomonedas tienen precios de mercado que pueden fluctuar bruscamente. Un juego que promete beneficios garantizados no puede controlar el valor que tendrán sus tokens o activos negociables una vez que los hayas obtenido.

Las recompensas en criptomonedas tienen precios de mercado que pueden fluctuar bruscamente. Un juego que promete beneficios garantizados no puede controlar el valor que tendrán sus tokens o activos negociables una vez que los hayas obtenido. Capturas de pantalla antiguas de ganancias. Las economías de recompensas cambian. Las emisiones de tokens pueden detenerse, las fórmulas de pago pueden revisarse y los activos que antes alcanzaban precios elevados pueden perder valor. Comprueba las reglas de ganancias actuales antes de utilizar el resultado de un jugador anterior como referencia.

Las economías de recompensas cambian. Las emisiones de tokens pueden detenerse, las fórmulas de pago pueden revisarse y los activos que antes alcanzaban precios elevados pueden perder valor. Comprueba las reglas de ganancias actuales antes de utilizar el resultado de un jugador anterior como referencia. Intentar recuperar pérdidas en torneos de pago. Un torneo con premios en efectivo puede ofrecer premios reales, pero cada inscripción de pago pone en riesgo tu propio dinero. Establece un límite de gasto antes de jugar y evalúa tus resultados en función del beneficio neto tras descontar las cuotas de inscripción.

El punto de partida más seguro es una vía de ganancias gratuita en la que puedas aprender primero la mecánica del juego y comprobar el sistema de recompensas. El gasto puede venir después, una vez que comprendas la rentabilidad real.

Veredicto final sobre los juegos «play-to-earn»

Los mejores juegos «play-to-earn» te dan una razón para seguir jugando incluso cuando cambia el valor de las recompensas. Un sistema de ganancias sólido ayuda, pero la jugabilidad, el coste inicial, la facilidad para cobrar las ganancias y el riesgo financiero deben determinar qué opción se adapta mejor a ti.

Para la mayoría de los jugadores, yo recomendaría empezar con un juego gratuito en el que se gane jugando y aprender cómo se acumulan las recompensas antes de comprar activos o participar en competiciones de pago. Los juegos basados en tokens pueden ofrecer un valor negociable, mientras que los torneos con premios en efectivo hacen que el pago en dólares sea más fácil de entender, pero ponen en riesgo el dinero de la inscripción.

Es posible obtener ganancias reales, aunque no existe un nivel de ingresos fiable que se aplique a toda la categoría. Considera las recompensas como un valor añadido a un juego que ya disfrutas y, a continuación, evalúa tus resultados teniendo en cuenta las comisiones, los costes de inscripción y el tiempo necesario para ganarlas.

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