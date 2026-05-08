Die besten NFT-Spiele, mit denen man 2026 Geld verdienen kann

Die besten NFT-Spiele haben meine Sichtweise auf das Gaming völlig verändert. Anstatt nur XP oder Erfolge zu sammeln, die außerhalb des Spiels keine Bedeutung haben, kann man jetzt echtes Geld verdienen und dabei Spaß haben. Bei diesen Blockchain-basierten Spielen kannst du deine Spielgegenstände als NFTs besitzen und deine Spielzeit in echtes Geld umwandeln.

In diesem Leitfaden erfährst du alles, was du über die derzeit besten NFT-Spiele wissen musst. Ich erkläre dir, wie diese Spiele funktionieren, was sie auszeichnet und welche das größte Verdienstpotenzial bieten.

Was sind NFT-Spiele?

NFT-Spiele nutzen die Blockchain-Technologie, um dir das echte Eigentumsrecht an Gegenständen im Spiel zu übertragen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Spielen, bei denen der Entwickler die Kontrolle über alles hat, was du verdienst,Mit diesen Plattformen können Sie Ihre digitalen Vermögenswerte als nicht fungible Token kaufen, verkaufen und tauschen. Jedes NFT ist einzigartig und nachweislich dein Eigentum.

Das „Play-to-Earn“-Modell bei NFT-Spielen stellt die Gaming-Branche auf den Kopf. Du kannst Charaktere, Grundstücke, Waffen und andere Gegenstände sammeln, die einen realen Wert haben. Wenn du einen Gegenstand nicht mehr brauchst, stellst du ihn auf einem Marktplatz ein und verkaufst ihn an andere Spieler gegen Kryptowährung.

Die meisten NFT-Spiele laufen auf Blockchain-Netzwerken wie Ethereum, Polygon oder Binance Smart Chain. Du benötigst eine Krypto-Wallet, um deine NFTs und deine Einnahmen zu speichern. Die Spielwährungen verwenden eigene Token, die du an Börsen handeln kannst, was bedeutet, dass sich deine Erfolge im Spiel direkt in Dollar auf deinem Bankkonto niederschlagen.

Wie funktionieren Play-to-Earn-NFT-Spiele?

Bei „Play-to-Earn“-Krypto-Spielen wirst du für die Zeit und das Können belohnt, die du investierst. Im Kern geht es darum, Aufgaben zu erledigen, Kämpfe zu gewinnen oder Inhalte zu erstellen, wofür man Kryptowährung oder NFTs erhält. Du kannst diese Belohnungen dann auf Marktplätzen verkaufen oder sie behalten, in der Hoffnung, dass ihr Wert steigt.

Verschiedene Spiele nutzen unterschiedliche Verdienstmechanismen. Bei Kampfspielen werden Turniersieger möglicherweise mit seltenen NFTs belohnt. Auf Metaverse-Plattformen können Sie virtuelle Immobilien monetarisieren, indem Sie Veranstaltungen veranstalten oder Flächen an andere Spieler vermieten. Zu den gängigsten Plattformen zählen Ethereum für hochwertige NFTs, Polygon für schnellere Transaktionen und Binance Smart Chain für niedrigere Einstiegskosten.

In den meisten Spielen kannst du über verschiedene Einnahmequellen Geld verdienen. Der Handel mit NFTs auf Sekundärmärkten bringt oft mehr Gewinn ein als das mühsame Sammeln von Belohnungen im Spiel. Das Staken Ihrer Token in Liquiditätspools sorgt für passives Einkommen. Der Auszahlungsprozess umfasst in der Regel die Umwandlung der Spiel-Token in Stablecoins oder gängige Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum, gefolgt von der Überweisung an eine Börse und dem Verkauf gegen Ihre Landeswährung.

Verschiedene Arten von NFT-Spielen

NFT-Handyspiele bringen Blockchain-Gaming auf dein Handy, wodurch man auf dem Weg zur Arbeit ganz einfach Belohnungen sammeln kann. Spiele wieFremde Welten and Splinterlands funktionieren hervorragend auf Mobilgeräten, sodass du dich den ganzen Tag über einloggen kannst, um deine Einnahmen zu maximieren.

Metaverse-Plattformen wie Die Sandkiste and Decentraland Schwerpunkt auf virtuellen Welten wo man Land besitzen und Erlebnisse gestalten kann. Die besten NFT-Metaverse-Spiele verbinden Kreativität mit Kommerz, da man Attraktionen entwerfen kann, für deren Besuch andere Spieler bezahlen.

In Strategie- und Kartenspiel-Kampfspielen kommt es mehr auf kluge Entscheidungen als auf schnelle Reflexe an. Rollenspiele und Abenteuerspiele wie Illuvium and Große Sache bieten erstklassige Grafik und ein tiefgehendes Spielerlebnis. Shooter-Spiele wie Splitter FPS-Mechaniken in Blockchain-Spiele integrieren, indem Waffen-Skins als handelbare NFTs angeboten werden.

Die besten NFT-Spiele

Die beliebtesten NFT-Spiele, bei denen man tatsächlich Geld verdienen kann, erfordern etwas Recherche. Ich habe Dutzende von Titeln getestet, und Diese zehn Titel bieten durchweg die beste Kombination aus Verdienstmöglichkeiten und fesselndem Gameplay. Die folgende Liste der NFT-Spiele umfasst alles von lockeren Handyspielen bis hin zu anspruchsvollen PC-Erlebnissen.

1. Die Sandkiste

Funktion Beschreibung 🎮 Das beste Feature Nutzergenerierte Inhalte mit integrierter Monetarisierung 💰 Verdienstmöglichkeiten SOWIE Vertrieb, Vermögensaufbau, Veranstaltungsorganisation 💻 Plattformen PC, Mac, Mobilgeräte – in Kürze verfügbar 👥 Unterstützung durch die Community Stark durch regelmäßige Veranstaltungen und Partnerschaften

Die Sandkiste macht dich zum Schöpfer einer virtuellen Welt. Du kannst LAND-NFTs kaufen, darauf Erlebnisse gestalten und deine Kreationen mithilfe von SAND-Token monetarisieren. Der Voxel-Grafikstil macht das Bauen leicht zugänglich, und beliebte Orte ziehen Tausende von Besuchern an, die Eintritt zahlen oder virtuelle Güter kaufen.

Du kannst Geld verdienen, indem du Objekte wie Gebäude und Accessoires erstellst und verkaufst. Wenn Sie Ihr GRUNDSTÜCK an andere Bauträger vermieten, erzielen Sie passives Einkommen. Große Namen wie Snoop Dogg haben hier Immobilien erworben, was die Preise für benachbarte Grundstücke in die Höhe treibt.

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2. Axie Infinity

Funktion Beschreibung 🎮 Das beste Feature Eine etablierte Wirtschaft mit vielfältigen Verdienstmöglichkeiten 💰 Verdienstmöglichkeiten Kampfbelohnungen, Zucht, Stipendien, Landerschließung 💻 Plattformen PC, Mac, iOS, Android 👥 Unterstützung durch die Community Eine riesige weltweite Community mit aktiven Gilden

Axie Infinity hat das Ganze ins Rollen gebracht, um Bewegung in die Sache zu bringen. Man züchtet, kämpft und tauscht Kreaturen, die „Axies“ genannt werden. Jedes Axie ist ein NFT mit einzigartigen Werten. Die Wirtschaft basiert auf AXS- und SLP-Token, und das Stipendiensystem ermöglicht es dir, Axies an andere Spieler zu verleihen und die Gewinne zu teilen.

Die Einstiegskosten sind gegenüber dem Höchststand von 2021 deutlich gesunken. Das Team erweitert das Spiel kontinuierlich um neue Funktionen wie das Land-Gameplay und die „Axie Homeland“, um über reine Kämpfe hinaus zusätzliche Verdienstmöglichkeiten zu schaffen.

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3. Decentraland

Funktion Beschreibung 🎮 Das beste Feature Echtes Eigentumsrecht an virtuellen Immobilien und Vermögenswerten 💰 Verdienstmöglichkeiten Grundstückshandel, Herstellung von Wearables, Veranstaltung von Events, Werbeflächen 💻 Plattformen PC, Mac, browserbasiert 👥 Unterstützung durch die Community Aktiv mit regelmäßigen virtuellen Veranstaltungen und Treffen

Decentraland bietet dir völlige Freiheit in einer virtuellen Welt. Du besitzt dein GRUNDSTÜCK als NFT und kannst darauf bauen, was immer du willstDer MANA-Token ist der Motor der Wirtschaft und ermöglicht es dir, Vermögenswerte und Erlebnisse zu erwerben. Modenschauen, Kunstgalerien und Musikveranstaltungsorte sind hier zu finden, und einige Nutzer betreiben erfolgreiche virtuelle Unternehmen.

Die Erstellung hochwertiger Inhalte erfordert Mühe, aber beliebte Stadtteile ziehen täglich Tausende von Besuchern an. Du könntest LAND verkaufen, Wearables entwerfen oder Veranstaltungen organisieren.

🎮 Das Beste daran: Echtes Eigentumsrecht an virtuellen Immobilien und Vermögenswerten

💰 Verdienstmöglichkeiten: Grundstückshandel, Herstellung von Wearables, Veranstaltung von Events, Werbeflächen

💻 Plattformen: PC, Mac, browserbasiert

👥 Unterstützung durch die Community: Aktiv mit regelmäßigen virtuellen Veranstaltungen und Treffen

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4. Idle Cyber

Funktion Beschreibung 🎮 Das beste Feature Passives Gameplay mit aktiven Optimierungsoptionen 💰 Verdienstmöglichkeiten Charakterhandel, Ressourcen-Farming, Staking-Belohnungen 💻 Plattformen iOS, Android, PC-Browser 👥 Unterstützung durch die Community Eine wachsende Community mit hilfreichen Anleitungen

Idle Cyber verfolgt einen entspannteren Ansatz beim Blockchain-Gaming. In diesem Idle-Strategiespiel kannst du kybernetische Charaktere sammeln und sie verbessern, während du nicht online bist. Deine Helden kämpfen automatisch und sammeln Ressourcen, die du zur Stärkung deines Teams nutzen oder als NFTs verkaufen kannst.

Die Spielwirtschaft nutzt für Transaktionen und Belohnungen einen eigenen Token. Du kannst Token staken, um passives Einkommen zu erzielen, oder in bessere Charaktere reinvestieren.

5. Fremde Welten

Funktion Beschreibung 🎮 Das beste Feature Einfache Bergbau-Mechaniken mit strategischer Tiefe 💰 Verdienstmöglichkeiten TLM-Mining, Verkauf von NFT-Tools, Staking, Mitwirkung an der Governance 💻 Plattformen Browser, für Mobilgeräte optimiert 👥 Unterstützung durch die Community Große Community mit aktiver Discord-Gruppe

Fremde Welten verbindet Mining, Strategie und Governance. Du reist zwischen Planeten hin und her, schürfst Trilium (TLM)-Token und engagierst dich in planetarischen DAOs. Das Bergbau-Spielprinzip ist einfach, macht aber süchtig denn bessere Werkzeuge und eine strategische Auswahl der Planeten steigern deine Einnahmen.

NFT-Tools und Grundstücke steigern deine Mining-Effizienz. Das Spiel läuft auf Mobilgeräten super, sodass Sie den ganzen Tag über minen können. Das Staking Ihrer TLM sorgt für zusätzliches passives Einkommen.

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6. Schlacht der Wächter

Funktion Beschreibung 🎮 Das beste Feature Fähigkeitsbasiertes PvP mit ausgewogener Spielersuche 💰 Verdienstmöglichkeiten Kampfbelohnungen, Turnierpreise, NFT-Handel 💻 Plattformen PC und Mobilgeräte in Entwicklung 👥 Unterstützung durch die Community Eine wettbewerbsorientierte Community mit aktiven Turnieren

Kampf der Wächter bringt kompetitive PvP-Kämpfe in die Welt der Blockchain-Spiele. Du stellst ein Team von Wächtern zusammen und trittst in rasanten Kämpfen gegen andere Spieler an. Jeder Wächter ist ein NFT mit ausbaubaren Fähigkeiten. Für gewonnene Matches erhältst du Token und seltene Gegenstände.

Das Kampfsystem erfordert echtes Können und strategisches Geschick. In den Turniermodi winken den besten Spielern höhere Preisgelder, und aus Kämpfen fallen Ausrüstungs-NFTs, die man anlegen oder verkaufen kann.

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7. Illuvium

Funktion Beschreibung 🎮 Das beste Feature Erstklassige Produktionsqualität mit ausgefeilten RPG-Mechaniken 💰 Verdienstmöglichkeiten Illuvial-Handel, ILV-Staking, zukünftiges Land-Gameplay 💻 Plattformen PC 👥 Unterstützung durch die Community Engagierte Community mit hoher Aktivität

Illuvium zeichnet sich durch eine Grafik aus, die es mit AAA-Titeln aufnehmen kann. In diesem Open-World-RPG kannst du fremdartige Landschaften erkunden, Kreaturen namens Illuvials einfangen und in einem Auto-Battler-System kämpfen. Der ILV-Token dient sowohl als Governance- als auch als Belohnungswährung.

Sie können ILV staken, um passives Einkommen zu erzielen, während Sie auf den offiziellen Start des Spiels warten. Sobald dieses System verfügbar ist, können Sie auf den Grundstücken Ressourcen abbauen. Zum Team gehören erfahrene Fachleute aus großen Filmstudios, was sich in der Politur widerspiegelt.

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8. Granatsplitter

Funktion Beschreibung 🎮 Das beste Feature Extraction-Shooter-Mechanik mit echtem Einsatz 💰 Verdienstmöglichkeiten Beuteausbeute, NFT-Handel, Kartenerstellung, Turniere 💻 Plattformen PC 👥 Unterstützung durch die Community Eine wachsende Wettkampfszene

Splitter bringt das Gameplay von „Extraction Shooter“ in die Welt der NFTs. Du landest auf den Karten, erfüllst Ziele und kehrst mit wertvoller Beute zurück. Wenn du getötet wirst, verlierst du alles, was du mitgebracht hast – das sorgt für ein spannendes Risiko-Ertrags-Gameplay.

Waffenskins, Aufsätze und Operator-NFTs können auf dem Marktplatz gehandelt werden. Die Wirtschaft dreht sich um die Gewinnung seltener Rohstoffe und die Herstellung hochwertiger Gegenstände. Außerdem findest du weitere Möglichkeiten zum Geldverdienen über Die besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen falls Shooter nicht dein Ding sind.

🎮 Das Beste daran: Extraction-Shooter-Mechanik mit echtem Einsatz

💰 Verdienstmöglichkeiten: Beuteausbeute, NFT-Handel, Kartenerstellung, Turniere

💻 Plattformen: PC

👥 Unterstützung durch die Community: Eine wachsende Wettkampfszene

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9. Big Time

Funktion Beschreibung 🎮 Das beste Feature Zeitreise-Thema mit fesselndem Dungeon-Gameplay 💰 Verdienstmöglichkeiten NFT-Verlosungen, Crafting, Handel mit kosmetischen Gegenständen 💻 Plattformen PC 👥 Unterstützung durch die Community Aktiver Discord-Server mit hilfsbereiter Community

Große Sache verbindet RPG-Spielfortschritt mit Zeitreise-Abenteuern. Du kämpfst dich durch verschiedene Epochen und sammelst dabei NFTs und Ressourcen in instanzierten Dungeons. Seltene Kosmetikgegenstände und Zeitmesser lassen sich in schwierigeren Instanzen erbeuten, wodurch ein klarer Zusammenhang zwischen Aufwand und Ertrag entsteht.

Die Zusammensetzung der Gruppe ist wichtig, da die einzelnen Klassen unterschiedliche Rollen haben. Das Handwerk spielt eine wichtige Rolle in der Wirtschaft während du in Dungeons Materialien sammelst und Gegenstände herstellst, die du verkaufen oder selbst verwenden kannst.

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10. Splinterlands

Funktion Beschreibung 🎮 Das beste Feature Umfassendes Kartensammeln mit einem Liquid-Marktplatz 💰 Verdienstmöglichkeiten Tägliche Belohnungen, Turnierpreise, Kartentausch, Verleih 💻 Plattformen Browser, für Mobilgeräte optimiert 👥 Unterstützung durch die Community Eine riesige Community, die sich seit Jahren bewährt hat

Splinterlands hat das Genre der Kartenduelle im Blockchain-Gaming begründet. Du sammelst Karten, die alle NFTs sind, und kämpfst mit ihnen, wo tägliche Quests und Ranglistensaisons aktiven Spielern regelmäßig Belohnungen bieten. Der Kartenmarkt ist unglaublich liquide und verzeichnet täglich Tausende von Transaktionen.

Du kannst Karten ausleihen, um wettbewerbsfähige Decks zusammenzustellen, ohne dass dir dabei hohe Anschaffungskosten entstehen. Die besten Spieler bei Turnieren gewinnen Preise im Wert von Hunderten von Dollar. Wenn du lernen möchtest Wie man mit Videospielen Geld verdienen kann Über NFTs hinaus kann traditionelles Streaming Ihr Blockchain-Gaming ergänzen.

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So verdienst du Geld mit NFT-Spielen

Die besten NFT-Spiele, mit denen man Geld verdienen kann, bieten mehrere Einnahmequellen. Turniergewinne bieten die höchsten Einzelauszahlungen, wenn man das nötige Können mitbringt. Der Handel mit NFTs auf Marktplätzen wie OpenSea erfordert ein Verständnis für Trends und Wertentwicklungen. Man sollte bei Markttiefs günstig kaufen und bei Nachfragespitzen teuer verkaufen.

Das Staken von Spiel-Token in Liquiditätspools generiert passives Einkommen, während Sie schlafen. Durch das Vermieten wertvoller NFTs an andere Spieler teilen Sie sich die Einnahmen, ohne Ihre Vermögenswerte zu verkaufen. Über Gildensysteme kannst du in Stipendien investieren, bei denen neue Spieler deine NFTs nutzen und die Gewinne mit dir teilen.

Für eine Auszahlung müssen Spiel-Token auf dezentralen Börsen in gängige Kryptowährungen umgetauscht werden. Überweise die Kryptowährung an eine zentrale Börse wie Binance oder Coinbase und verkaufe sie dort gegen Fiat-Währung. Berücksichtigen Sie bei der Berechnung des tatsächlichen Gewinns stets Transaktionsgebühren und Steuern.

Sicherheit bei NFT-Spielen und wie man Betrug vermeidet

Im Bereich der NFT-Spiele grassieren Betrugsfälle. Zu den Warnsignalen zählen Versprechen garantierter Renditen, Druck, schnell zu investieren, sowie anonyme Entwicklerteams. Seriöse Projekte verfügen über transparente Roadmaps und öffentlich bekannte Teammitglieder.

Informiere dich gründlich, bevor du deine Wallet verbindest. Überprüfe die Social-Media-Kanäle des Spiels, die Aktivitäten auf Discord und die Stimmung in der Community. Verwende für größere Bestände Hardware-Wallets und gib deine Seed-Phrase niemals an Dritte weiter. Phishing-Seiten, die identisch mit echten Spielportalen aussehen, stehlen ständig Wallet-Zugangsdaten.

Investieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren. Der NFT-Gaming-Markt ist volatil, und selbst seriöse Projekte können scheitern. Die Streuung von Investitionen auf mehrere Spiele verringert das Risiko, alles auf eine Karte zu setzen. Regelmäßige Gewinnmitnahmen schützen dich vor Totalverlusten, falls die Wirtschaft eines Spiels zusammenbricht. Du kannst Mit einfachen Spielen online Geld verdienen ohne sich mit den Komplikationen der Blockchain auseinandersetzen zu müssen, wenn die Risiken zu hoch erscheinen.

Weitere Möglichkeiten, Geld zu verdienen – über NFT-Spiele hinaus

Der Bereich „Play-to-Earn“ geht über reine NFT-Titel hinaus. Snakzy verbindet Gaming mit verschiedenen Aufgaben, bei denen man Geld verdienen kann. In einer einzigen App kannst du Umfragen ausfüllen, Videos ansehen, Gelegenheitsspiele spielen und Angebote nutzen. Dank der Sofortauszahlungsoptionen eignet sich die App ideal für ein schnelles Nebeneinkommen, ohne dass Krypto-Kenntnisse erforderlich sind.

Durch die Kombination von NFT-Spielen mit herkömmlichen Verdienst-Apps kannst du deine Einnahmequellen diversifizieren. An manchen Tagen spielst du Blockchain-Spiele, um höhere potenzielle Gewinne zu erzielen. An anderen Tagen erledigst du kurze Aufgaben in Belohnungs-Apps, um dir garantierte kleine Verdienste zu sichern. HerunterladenSnakzy um neben deinen NFT-Spielen ganz einfach Geld zu verdienen.

Verschiedene Möglichkeiten erkunden Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen bietet Ihnen Flexibilität. Der Schlüssel liegt darin, ein Gleichgewicht zu finden, das zu Ihrem Zeitplan und Ihrer Risikobereitschaft passt.

Dein nächster Schritt im NFT-Gaming

Die besten NFT-Spiele stellen einen echten Wandel darin dar, wie Spieler mit ihrem Hobby Geld verdienen können. Die Spiele, die ich hier vorgestellt habe, bieten alle echte Möglichkeiten, beim Spielen Geld zu verdienen. Manche erfordern erhebliche Anfangsinvestitionen und Fachkenntnisse, während man bei anderen kostenlos einsteigen und sich nach oben arbeiten kann.

Welche NFT-Spiele sich am besten zum Geldverdienen eignen, hängt von deinen Stärken und Interessen ab. Fang lieber mit einem Spiel an, das zu deinem Stil passt, anstatt dich zu verzetteln. Mach dich erst einmal mit der Wirtschaft und den Verdienstmechanismen vertraut, bevor du dich an andere Titel wagst. Tritt Communities bei, schau dir Anleitungen an und lerne von erfahrenen Spielern.

Häufig gestellte Fragen