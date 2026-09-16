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Apps für Nebenjobs: So funktionieren sie – und wie viel man 2026 damit verdienen kann

Mit Apps für Nebenjobs kannst du einen freien Abend, eine nützliche Fähigkeit, eine Produktidee oder einen ganz normalen Einkaufsbummel in zusätzliches Einkommen verwandeln. Der Haken daran ist, dass keine App einen festen Stundensatz oder einen stetigen Arbeitsfluss versprechen kann. Die nützlichsten Nebenjob-Apps zeigen die Vergütung oder die Verdienstbedingungen an, bevor Sie sich verpflichten, erläutern ihre Gebühren klar und deutlich und ermöglichen es Ihnen, Aufträge auszuwählen, die zu Ihrer Zeit, Ihrem Standort und Ihrer Ausrüstung passen.

Dieser Leitfaden vergleicht Nebenverdienst-Apps, die verschiedene Arten von Tätigkeiten vergüten – von lokalen Schichten und Tierbetreuung bis hin zu Verkauf, Produkttests und Ladencontrollen. Außerdem wird erläutert, warum die besten Nebenverdienst-Apps für einen Leser möglicherweise für einen anderen weniger geeignet sind. Betrachten Sie Apps zum Geldverdienen als Werkzeuge, nicht als Zauberknöpfe. Welche Apps sich zum Geldverdienen eignen, hängt davon ab, was Sie zu bieten haben, während seriöse Nebenjob-Apps offen über Auswahlverfahren, Kosten und Verfügbarkeit informieren. Das Gleiche gilt für Apps, die echtes Geld zahlen: Prüfen Sie die Aufgabe, die Vergütung und die Auszahlungsmethode, bevor Sie anfangen.

Sind Nebenjob-Apps tatsächlich realistisch?

Ja, Nebenverdienst-Apps sind realistisch, wenn man sie als flexible Arbeitsmöglichkeiten betrachtet und nicht als garantiertes Einkommen. Einige bezahlte Nebenverdienst-Apps bieten einen festgelegten Betrag für eine Schicht oder Aufgabe. Bei anderen kannst du einen Preis festlegen, eine Marge verdienen oder dich für Tests qualifizieren. Dieser Unterschied ist wichtig, denn die besten Nebenverdienst-Apps sind nicht automatisch diejenigen mit den auffälligsten Zahlen in der Überschrift.

Bevor du dich für Apps zum Geldverdienen entscheidest, solltest du den Bruttoerlös vom Nettoeinkommen unterscheiden. Reisekosten, Materialkosten, Verkäufergebühren, Zahlungsabwicklung und Steuern können den verbleibenden Betrag schmälern. Gute Apps zum Geldverdienen stellen genügend Informationen bereit, damit du diese Berechnung vornehmen kannst. Seriöse Nebenverdienst-Apps informieren dich außerdem darüber, wann ein Antrag abgelehnt werden kann oder wann eine Hintergrundüberprüfung, eine Anmeldegebühr oder ein Screening-Schritt erforderlich ist. Apps, die echtes Geld auszahlen, sollten niemals deine Bank-PIN, einen Einmal-Zugangscode oder eine Zahlung per Chat verlangen.

Die Verfügbarkeit ist ein weiterer Realitätscheck. Lokale Apps für Nebenjobs hängen von der Nachfrage in Ihrer Region ab, während Testplattformen davon abhängen, ob Ihr Profil zu einer Studie passt. Verkaufsplattformen sind auf Käufer angewiesen. Wenn Sie verstehen möchten, was intensive Gig-Arbeit erfordern kann, zeigt unser Leitfaden zum Verdienen von 1.000 Dollar pro Woche, warum hohe Ziele mehr als nur ein paar freie Minuten erfordern.

Die Nebenjob-Apps, die am zuverlässigsten zahlen, sind diejenigen, deren Anforderungen du dauerhaft erfüllen kannst. Das ist ein besserer Filter für die besten Nebenjob-Apps als ein werbliches Verdienstbeispiel.

8 echte Nebenjob-Apps, die tatsächlich zahlen

Die acht unten aufgeführten Optionen decken verschiedene Wege ab, sodass du ein Modell wählen kannst, das zu deinen Fähigkeiten und deinem Zeitplan passt. Unser Leitfaden zum schnellen Verdienen von 2.000 $ behandelt schnellere einmalige Optionen, falls diese nicht zu deinem unmittelbaren Ziel passen.

Nicht jede Nebenverdienst-App bezahlt für Besorgungen oder freiberufliche Tätigkeiten. Wenn du spielbasierte Belohnungen bevorzugst, deckt unsere Liste der besten Spiele-Apps, die echtes Geld auszahlen, diese engere Kategorie ab.

Shiftsmart ist eine der unkomplizierteren Apps für Nebenjobs, bei der man für buchbare Schichten vor Ort bezahlt wird. Der offizielle Ablauf ist einfach: App herunterladen, Konto erstellen, verfügbare Jobs durchsuchen, eine Schicht buchen, diese absolvieren und bezahlt werden. Die App zeigt die Zahlungsdetails bereits vor der Buchung an, was die Entscheidung erleichtert, ob sich die Anfahrtszeit und andere Kosten lohnen.

Die Jobs variieren je nach Markt und können Tätigkeiten im Einzelhandel, im Gastgewerbe, im Lager, bei Produkttests oder im Kundenservice umfassen. Diese Vielfalt macht Shiftsmart zu einer der besten Nebenjob-Apps für Menschen, die gerne einzelne Schichten auswählen, bedeutet aber auch, dass keine bestimmte Tätigkeit oder kein bestimmtes Vergütungsniveau garantiert ist. Diese Apps zum Geldverdienen funktionieren am besten, wenn du die App regelmäßig überprüfst und nur Aufträge annimmst, die du genau nach Anweisung erledigen kannst.

Der Einstieg ist unkompliziert, aber es gibt konkrete Voraussetzungen:

Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, eine Arbeitserlaubnis für die Vereinigten Staaten besitzen und dich auf Englisch verständigen können.

Verwende ein kompatibles iPhone oder Android-Smartphone und vervollständige dein Profil.

Prüfen Sie vor der Buchung jede Schicht auf zusätzliche Anforderungen, Angaben zum Einsatzort und die angegebene Vergütung.

Laut Shiftsmart arbeiten die Partner als unabhängige Auftragnehmer und erhalten gegebenenfalls ein 1099-NEC-Formular. Fügen Sie Ihr Bankkonto oder Ihre Debitkarte für Auszahlungen hinzu und führen Sie Ihre eigenen Aufzeichnungen über Ausgaben und Steuern.

💡Wissenswertes Teilnahmevoraussetzungen: Du benötigst ein berechtigtes Profil und ein kompatibles Smartphone. Für manche Schichten gelten zusätzliche Voraussetzungen.



Bezahlung: Der Betrag wird vor der Buchung in der App angezeigt – vergleiche ihn daher mit deinen Fahrtkosten und dem Zeitaufwand.



Zeitplan: Die verfügbaren Schichten variieren je nach Standort und Nachfrage.



Zu beachten: Befolge die genauen Anweisungen zum Check-in, zum Ort und zu den Aufgaben, damit deine Arbeit überprüft werden kann.

Am besten geeignet für buchbare Schichten Shiftsmart 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Informieren Sie sich vor der Buchung über die Schichtzulage; die Verfügbarkeit variiert je nach Markt. Schichten suchen

Airtasker verbindet Kunden mit Personen, die Aufgaben vor Ort oder online erledigen können. Du kannst Aufträge durchsuchen, ein Angebot abgeben und darlegen, warum du dafür gut geeignet bist. Unter den Apps zum Geldverdienen ist diese besonders nützlich, wenn du Möbel aufbauen, putzen, Gegenstände transportieren, Verwaltungsaufgaben erledigen oder eine andere klar definierte Dienstleistung anbieten kannst .

Im Gegensatz zu Geldverdien-Apps, die auf festen Angeboten basieren, müssen Sie auf diesem Marktplatz den Preis für die Arbeit selbst festlegen. Daher ist eine sorgfältige Abgrenzung des Auftragsumfangs unerlässlich bei Nebenjob-Apps, die erst dann zahlen, wenn ein Kunde Ihr Angebot angenommen hat.

Die Plattform nutzt „Airtasker Pay“, das die Zahlung des Kunden vor Beginn des Auftrags einbehält. Nachdem du die Aufgabe abgeschlossen hast, forderst du die Zahlung an, und der Kunde gibt sie frei. Laut Airtasker liegen die Servicegebühren für Auftragnehmer in der Regel zwischen 12,5 % und 20 %, abhängig von den im Angebot angegebenen Faktoren. Die Gebühr wird nur erhoben, wenn dir ein Auftrag zugewiesen wird, und nach Abschluss der Aufgabe von der Zahlung abgezogen.

Diese Gebühr verhindert zwar, dass Airtasker zu einer kostenlosen Arbeitsplattform wird, sorgt aber auch dafür, dass die Plattform transparenter ist als Apps zum Geldverdienen, die den Abzug erst bei der Auszahlung offenlegen. So nutzen Sie die Plattform optimal:

Wählen Sie Aufträge mit klarem Umfang, Termin, Ort und erforderlichen Materialien aus.

Legen Sie den Preis für Ihr Angebot so fest, dass die Servicegebühr, Fahrtkosten, Materialkosten und der voraussichtliche Zeitaufwand abgedeckt sind.

Halten Sie die Auftragsdetails und die Zahlung innerhalb der Plattform ab, damit die ausgezahlte Summe sichtbar bleibt.

Sobald die Zahlung freigegeben ist, gelangen die Gelder laut Airtasker in der Regel innerhalb von drei bis fünf Werktagen auf das von Ihnen angegebene Konto. Für Leser, die seriöse Apps für Nebenjobs vergleichen, ist die nützliche Funktion nicht ein versprochener Stundensatz. Es ist die Möglichkeit, den Auftrag einzusehen, einen Preis vorzuschlagen und zu entscheiden, ob die Zahlen Sinn ergeben.

💡Wissenswertes Einstieg: Erstelle ein Profil, wähle relevante Fähigkeiten aus und gib Angebote für geeignete Aufgaben ab.



Bezahlung: Du schlägst einen Preis vor, wobei bei einer Auftragserteilung eine Airtasker-Servicegebühr von 12,5 % bis 20 % anfallen kann.



Zeitrahmen: Freigegebene Zahlungen gehen in der Regel innerhalb von drei bis fünf Werktagen auf deinem angegebenen Konto ein.



Achtung: Klären Sie den Umfang ab und halten Sie die Zahlung auf der Plattform, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Am besten geeignet für praktische Fähigkeiten Airtasker 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Geben Sie Angebote für lokale oder Online-Aufträge ab; bei einer Auftragsvergabe fallen Servicegebühren an. Aufgaben durchsuchen

Wag! vermittelt Tierbetreuern Aufträge für Spaziergänge, Kurzbesuche, Haustierbetreuung, Unterbringung und Training. Die App gehört zu den Apps für Nebenjobs, bei denen man Geld verdient, da die Buchungen über die Plattform abgewickelt werden – allerdings ist die Betreuung eines Tieres eine echte Verantwortung.

Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, deinen rechtmäßigen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten haben und eine Hintergrundüberprüfung bestehen. Wag! erhebt außerdem eine nicht erstattungsfähige Anmeldegebühr, deren Höhe je nach Bundesstaat variiert. Dies ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass nicht alle seriösen Nebenjob-Apps kostenlos sind und die Zahlung der Gebühr keine Garantie für eine Zulassung oder Buchungen darstellt.

Was beinhaltet die Anmeldung?

Ein Sicherheitsquiz und eine Servicebewertung

Profilangaben und Empfehlungen

Eine Hintergrundüberprüfung

Eine Prüfung des Antrags

Sobald Sie zugelassen sind, können Sie Dienstleistungen anfragen, die zu Ihrem Zeitplan passen. Die Auszahlungen erfolgen standardmäßig jeden Freitag über Stripe ohne zusätzliche Kosten.

Wag! kann eine der besten Apps für einen Nebenjob für erfahrene Tierbetreuer sein. Bevor du eine Buchung annimmst, überprüfe die Bedürfnisse des Haustiers, die Anfahrtszeit und ob die Dienstleistung zu deinen Fähigkeiten passt.

Für Leser, die Apps vergleichen, um sich etwas dazuzuverdienen, lautet die wichtigste Frage, ob die Tierbetreuung zu ihrer Erfahrung und ihrem Alltag passt. Seriöse Apps für Nebenjobs können zwar die Betreuer überprüfen, aber Sie müssen dennoch Ihre eigenen Sicherheitsentscheidungen treffen.

💡Wissenswertes Zugang: Bewerber absolvieren Tests, müssen Empfehlungen vorlegen und sich einer Hintergrundüberprüfung unterziehen. Es fällt eine nicht erstattungsfähige Anmeldegebühr an.



Bezahlung: Der Buchungswert variiert, daher solltest du die Details des Dienstes prüfen, bevor du eine Buchung anforderst.



Zeitplan: Standardauszahlungen werden wöchentlich freitags über Stripe abgewickelt.



Zu beachten: Nimm keine Haustiere, Termine oder Betreuungsanforderungen an, die du nicht sicher bewältigen kannst.

Am besten geeignet für die Tierpflege Wag! 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Bieten Sie Tierbetreuungsdienste an; Anmeldegebühr und Hintergrundüberprüfung erforderlich. Anwenden

Whatnot ist eine Verkaufsplattform für Live-Auktionen und Marktplatzangebote. Unter den Apps, die echtes Geld auszahlen, ist sie sinnvoll, wenn du dich bereits in einer Produktkategorie auskennst, Waren verantwortungsbewusst beschaffen kannst und dir die übersichtliche Präsentation von Artikeln leichtfällt. Die meisten Bewerber erhalten kurz nach der Bewerbung Verkaufszugang, aber Identitätsprüfung und Kategorievorschriften gelten weiterhin.

Verkäufer können eine Veranstaltung planen, Angebote einstellen, Auktionen durchführen oder Artikel zum Festpreis anbieten. Whatnot fordert Verkäufer auf, den Versand innerhalb von zwei Werktagen abzuschließen. Im Verkäuferleitfaden sind eine Standardprovision von 8 % sowie Zahlungsabwicklungsgebühren in Höhe von 2,9 % und 0,30 $ pro Transaktion aufgeführt, wobei die Bedingungen je nach Kategorie oder Aktion abweichen können. Diese Abzüge bedeuten, dass Ihr Verkaufspreis nicht Ihrem Gewinn entspricht.

Die Plattform stellt die Einnahmen in der Regel 48 bis 72 Stunden nach Bestätigung der Lieferung zur Verfügung , wobei qualifizierte Verkäufer möglicherweise früher Zugriff auf ihre Auszahlungen erhalten. Für alle, die Apps zum Geldverdienen vergleichen, lautet die kluge Berechnung: Verkaufserlös abzüglich Artikelkosten, Plattformgebühren, Verpackungs- und Versandkosten, die Sie selbst tragen, Rückerstattungen und Steuern.

Diese vollständige Berechnung hilft Ihnen auch dabei, Apps zu vergleichen, die echtes Geld auszahlen, ohne den Verkaufserlös mit dem tatsächlichen Gewinn zu verwechseln.

Whatnot ist eine der besten Nebenverdienst-Apps für Verkäufer mit einer echten Nische – nicht für jemanden, der wahllos Waren aufkauft, weil es in einem Livestream so einfach aussah. Beginne mit einem kleinen Lagerbestand, beschreibe den Zustand ehrlich und mache dich mit dem Versandablauf vertraut, bevor du eine große Verkaufsaktion planst.

💡Wissenswertes Anmeldung: Beantrage den Verkaufszugang und schließe alle erforderlichen Verifizierungen ab.



Bezahlung: Die Standardgebühren umfassen eine Provision von 8 % zuzüglich 2,9 % und 0,30 $ Bearbeitungsgebühr pro Transaktion, vorbehaltlich der kategoriespezifischen Bedingungen.



Zeitrahmen: Versende innerhalb von zwei Werktagen; die Standardauszahlung erfolgt nach bestätigter Lieferung.



Zu beachten: Berechne den Gewinn nach Abzug von Lagerbestand, Gebühren, Verpackungskosten und möglichen Rücksendungen.

Ideal für Live-Verkäufe Whatnot 4.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verkaufen Sie das Produkt über Live-Shows oder Inserate; es fallen Provisionen und Bearbeitungsgebühren an. Mit dem Verkauf beginnen

Printify verfolgt einen anderen Ansatz als Apps für Nebenjobs auf Schichtbasis. Sie wählen ein Produkt aus, erstellen ein Design, veröffentlichen es in einem verbundenen Vertriebskanal und lassen einen Druckdienstleister die Bestellung ausführen, nachdem ein Kunde den Kauf getätigt hat. Der kostenlose Tarif kostet 0 US-Dollar pro Monat und unterstützt derzeit fünf Shops mit einer unbegrenzten Anzahl an Produktdesigns.

Dies ist eine der skalierbareren Apps, um zusätzliches Geld zu verdienen, aber sie ist nicht vom ersten Tag an passiv. Du musst immer noch eine Nische recherchieren, originelle Entwürfe erstellen, Produktbeschreibungen verfassen, die Produkte vermarkten und Kundenanfragen bearbeiten. Printify kümmert sich um Lagerbestand, Druck, Verpackung und Versand, was einen Großteil der operativen Arbeit übernimmt, aber nicht die Notwendigkeit, Käufer anzulocken.

Es gibt keine ehrliche, allgemeingültige Angabe zum Verdienst. Sie legen den Verkaufspreis fest und behalten die Differenz nach Abzug der Fulfillment-Kosten und anderer Ausgaben. Versandkosten, Steuern, Marktplatzgebühren und Kosten für den Online-Shop können über die angezeigten Produktionskosten hinausgehen. Das macht Printify zu einer der seriösen Apps für Nebenverdienste, mit der Sie eine Produktidee testen können, ohne Lagerbestände kaufen zu müssen – der Gewinn hängt jedoch von Ihrer Marge und den tatsächlichen Verkäufen ab.

Beginnen Sie mit einem kleinen, fokussierten Sortiment:

Wählen Sie eine Nische aus und erstellen Sie Designs, deren Urheber Sie sind oder für deren Nutzung Sie die Erlaubnis haben.

Vergleichen Sie Druckdienstleister, Produktkosten, Standorte, Bewertungen und Versandoptionen.

Bestellen Sie ein Muster, wenn es auf die Qualität ankommt, und legen Sie dann den Preis so fest, dass alle Kosten enthalten sind.

Unter den Apps zum Geldverdienen hat Printify das größte Potenzial auf dieser Liste. Anfangs bringt es vielleicht noch keinen Gewinn, aber ein gutes Produkt verkauft sich auch dann weiter, wenn du nicht jede Bestellung selbst verpackst.

💡Wissenswertes Einstieg: Der kostenlose Tarif kostet 0 $ pro Monat und umfasst fünf Shops sowie unbegrenzte Designs.



Bezahlung: Sie legen den Verkaufspreis fest und behalten die Differenz nach Abzug der Versandkosten und anderer Verkaufskosten.



Zeitlicher Rahmen: Die Einnahmen hängen davon ab, wann Kunden kaufen und wie Ihr Vertriebskanal Sie bezahlt.



Zu beachten: Die Produktionskosten können Versandkosten, Steuern und Shop-Betriebskosten ausschließen.

Am besten geeignet für Produktideen Printify 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Beginnen Sie mit dem 0-Dollar-Tarif; der Gewinn hängt von der Preisgestaltung, den Kosten und den Umsätzen ab. Produkt erstellen

Game Tester lädt Spieler dazu ein, Spiele zu testen und den Entwicklern nützliches Feedback zu geben. Tester verdienen XP und GTGold für berechtigte Teilnahme, wobei die verfügbare Belohnung vom jeweiligen Test und dem Fortschritt des Kontos abhängt. Daher eignet sich dies eher für Leser, die bereits Freude an detailliertem Spiel-Feedback haben, als für diejenigen, die nach einer vorhersehbaren bezahlten Tätigkeit suchen.

Seien Sie hier genau, was die Kategorie angeht. Nicht alle Apps zum Geldverdienen bieten Bargeld an, und „Game Tester“ setzt auf ein eigenes Belohnungssystem statt auf einen garantierten Stundenlohn. Einladungen können von Ihren Geräten, Ihrem Standort, Ihren Sprachen, Ihrem Gaming-Profil und den Anforderungen eines bestimmten Tests abhängen. Es kann sein, dass Sie eine Zeit lang keinen passenden Test erhalten.

Wenn eine Einladung erscheint, lies dir die Anforderungen durch, bevor du sie annimmst. Führe die Installation ausschließlich gemäß den offiziellen Anweisungen durch, teste innerhalb des zulässigen Zeitraums und gib fundiertes Feedback ab. Oberflächliche Antworten helfen dem Entwickler nicht weiter und sind möglicherweise auch deinem Testerprofil nicht zuträglich.

„Game Tester“ kann neben anderen Nebenverdienst-Apps, die Bargeld auszahlen, genutzt werden, sollte diese jedoch im Budget nicht ersetzen. Betrachten Sie die GTGold-Prämien als variablen Zusatz und prüfen Sie die aktuellen Einlösemöglichkeiten in Ihrem Konto, bevor Sie Zeit für einen Test aufwenden.

💡Wissenswertes Anmeldung: Erstelle ein genaues Testerprofil, damit Einladungen zu deinen Geräten und Vorlieben passen.



Bezahlung: Für teilnahmeberechtigte Tests erhältst du XP und GTGold; Prämien und Einlösemöglichkeiten variieren.



Zeitpunkt: Einladungen sind nicht garantiert und hängen vom aktuellen Testbedarf ab.



Zu beachten: Überprüfe die Prämie und die Anforderungen, bevor du einen Test annimmst.

Ideal für Feedback zu Spielen Game Tester 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Verdiene XP und GTGold für teilnahmeberechtigte Tests; die Einladungen variieren je nach Profil. Mitmachen

UserTesting bezahlt Teilnehmer dafür, ehrliche Reaktionen auf Websites, Apps, Prototypen und andere Nutzererfahrungen zu teilen. Du kannst an einer Umfrage teilnehmen, einen aufgezeichneten Test absolvieren, während du deine Gedanken laut aussprichst, oder an einem geplanten Live-Gespräch teilnehmen. Im Test-Feed wird die Belohnung angezeigt, bevor du den Test annimmst.

Die Bewerbung umfasst einen kurzen Übungstest und die Angabe grundlegender demografischer Daten. Nach der Zulassung beantworten Sie Screening-Fragen, um festzustellen, ob Sie zu einer Studie eines Kunden passen. Aus diesem Grund können selbst die besten Apps für Nebenjobs keine regelmäßige Arbeit versprechen. Je nach Kundennachfrage können Sie sich für mehrere Tests qualifizieren, mehrere Screenings nicht bestehen oder nur wenig Aktivität verzeichnen.

Bei aufgezeichneten Tests sind ein klares Mikrofon und die Gewohnheit, zu erklären, was Ihnen auffällt, wertvoller als der Versuch, die „richtige“ Antwort zu erraten. UserTesting unterstützt derzeit geeignete Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräte; die genauen Mindestanforderungen sind auf der Seite für Testteilnehmer veröffentlicht.

Die Höhe der Vergütung variiert je nach Testart, Dauer und Nachfrage; laut UserTesting wird der Betrag immer im Dashboard angezeigt. Die Auszahlung für abgeschlossene Tests erfolgt in der Regel 14 Tage später. Dieser klare Zeitrahmen macht die App zu einer der übersichtlicheren, bei denen echtes Geld gezahlt wird, auch wenn die Qualifizierung nach wie vor unvorhersehbar ist.

💡Wissenswertes Anmeldung: Reichen Sie einen Übungstest und demografische Angaben ein und warten Sie dann auf die Freigabe.



Bezahlung: Im Test-Feed wird die Vergütung angezeigt, bevor Sie den Test annehmen.



Zeitrahmen: Abgeschlossene Tests werden in der Regel 14 Tage später bezahlt.



Zu beachten: Die Auswahl erfolgt nach spezifischen Forschungsanforderungen, daher ist eine Qualifizierung nie garantiert.

Ideal für Online-Feedback UserTesting 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Informieren Sie sich vor der Annahme über die jeweilige Testvergütung; die Auszahlung erfolgt in der Regel nach 14 Tagen. Für den Test bewerben

Field Agent bietet Aufgaben im Zusammenhang mit Geschäften und Einkaufen an, wie z. B. Audits, Umfragen, „Buy and Try“-Aufträge, Mystery-Shopping und Produktprüfungen. Du reservierst einen Auftrag in der App, befolgst die Anweisungen, reichst die angeforderten Nachweise ein und wartest auf die Überprüfung. Die Bedingungen des Auftrags werden angezeigt, bevor du ihn reservierst.

Dies ist eine der praktischsten Apps, um sich etwas dazuzuverdienen, wenn ein Auftrag zu einer Besorgung passt, die Sie ohnehin schon geplant hatten. Eine extra Anfahrt ist etwas anderes. Benzinkosten, Parkgebühren und die Möglichkeit, dass der Auftrag nicht akzeptiert wird, können eine kleine Vergütung in einen Verlust verwandeln. Lesen Sie daher alle Bedingungen sorgfältig durch, bevor Sie das Haus verlassen.

Die Einsendungen werden anhand der Anweisungen geprüft. Field Agent bittet die Nutzer, drei bis fünf Werktage für die Überprüfung und weitere zwei bis drei Werktage für die Gutschrift des Betrags auf dem Bankkonto einzuplanen, auch wenn manche Überprüfungen schneller erfolgen. Immobilienprüfungen können bis zu fünf Werktage dauern, da sie von einem Dritten überprüft werden.

Im Vergleich zu anderen seriösen Nebenverdienst-Apps belohnt Field Agent Genauigkeit mehr als Geschwindigkeit. Erfassen Sie die erforderlichen Produkte, Preise, Auslagen oder Antworten genau wie verlangt. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein ähnlicher Artikel oder ein anderer Standort zählt, es sei denn, dies ist in der Aufgabe ausdrücklich angegeben.

Es handelt sich um eine der Nebenverdienst-Apps, bei denen die Bezahlung erst nach der Überprüfung erfolgt; daher ist es weniger wichtig, einen Auftrag schnell zu erledigen, als ihn korrekt auszuführen.

💡Wissenswertes Erste Schritte: Lade die App herunter, vervollständige dein Profil und reserviere einen verfügbaren Auftrag in deiner Nähe.



Bezahlung: Überprüfe den Betrag sowie eventuelle Kauf- oder Anfahrtsanforderungen, bevor du den Auftrag reservierst.



Zeitaufwand: Rechne mit drei bis fünf Werktagen für die Überprüfung und zwei bis drei weiteren Tagen für die Überweisung.



Zu beachten: Eine Einreichung kann abgelehnt werden, wenn Fotos, Standort oder Antworten nicht den Anweisungen entsprechen.

Ideal für Aufgaben im Laden Field Agent 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erledigen Sie die verfügbaren Aufgaben im Shop; jede Einreichung wird vor der Auszahlung geprüft. Stellenangebote finden

Ein Vergleich der besten Nebenjob-Apps

Diese Apps für Nebenjobs nutzen unterschiedliche Verdienstmodelle. Bei einigen wird pro Aufgabe bezahlt, während andere sich auf den Verkauf oder gelegentliche Prämien konzentrieren. Hier ist ein kurzer Vergleich dieser Apps zum Geldverdienen:

Plattform Am besten geeignet für Hauptkosten Auszahlung oder Haken Shiftsmart Lokale Schichten Reise- und Arbeitskosten Bezahlung wird im Voraus angegeben; Arbeitsumfang variiert Airtasker Freiberufliche Aufträge 12,5 %–20 % Servicegebühr In der Regel 3–5 Werktage Wag! Tierbetreuung Die Anmeldegebühr variiert Regelmäßige Auszahlungen jeden Freitag Sonstiges Verkauf von Produkten 8 % zuzüglich Bearbeitungsgebühren In der Regel nach bestätigter Lieferung Printify Druck auf Anfrage Herstellung und Versand Bezahlung über Ihren Vertriebskanal Spieletester Spiel-Feedback Keine Standard-Anmeldegebühr Tests und Vergütungen variieren UserTesting Produkttests Ausrüstung und Internet Bezahlung erfolgt in der Regel nach 14 Tagen Field Agent Aufgaben in lokalen Geschäften Bei einigen Aufträgen ist ein Kauf erforderlich Die Überprüfung dauert in der Regel 3–5 Tage

Wenn Sie Apps vergleichen, mit denen Sie sich etwas dazuverdienen können, sollten Sie über die beworbenen Vergütungen hinausblicken und Gebühren, Anfahrtswege sowie unbezahlte Arbeitszeit berücksichtigen. Die besten seriösen Nebenjob-Apps erläutern diese Kosten klar und deutlich, aber selbst Apps, die echtes Geld zahlen, können keine regelmäßige Arbeit garantieren.

Können Prämien-Apps das ergänzen, was Nebenjob-Apps bereits zahlen?

Ja, Prämien-Apps können Apps für Nebenjobs, bei denen man für Arbeit bezahlt wird, ergänzen, aber sie sollten nur den Teil „kleines Extra“ Ihres Plans ausmachen. Sie bieten in der Regel Umfragen, Spiele, Angebote oder andere Aktivitäten an, statt eines verlässlichen Stundenlohns. Unter den Apps zum Geldverdienen eignen sich diese am besten für echte Auszeiten und nicht als Ersatz für eine besser bezahlte Schicht oder einen Kundenauftrag.

Bevor Sie sich entscheiden, prüfen Sie den aktuellen Prämienkatalog, die Länderbeschränkungen, den Mindestbetrag für die Einlösung und die Zahlungsmethode in der offiziellen App. Diese Bedingungen können sich ändern. Die folgende Tabelle behält die Partnerliste des Originalartikels bei, ohne jedoch zu versprechen, dass jeder Nutzer die gleichen Angebote erhält.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Wie passiv Snakzy 35 $ Kostenlos Größtenteils passiv BigCash 1 $ Kostenlos Teilweise passiv KashKick 10 $ Kostenlos Aktiv

Diese Apps können nützlich sein, um kurze Zeitlücken zu überbrücken und Geld zu verdienen, aber „kostenlos“ bedeutet nicht, dass die Zeit auch kostenlos ist. Vergleichen Sie die Belohnung mit der Zeit und dem Datenvolumen, das Sie dafür aufwenden. So lassen sich auch Apps, die echtes Geld zahlen, von Werbeaktionen unterscheiden, die besser klingen, als sie sind. Unser Leitfaden zum schnellen Verdienen von 200 $ behandelt weitere schnelle Optionen, falls Belohnungs-Apps nicht ausreichen.

Die besten Nebenverdienst-Apps bieten Ihnen einen klareren Weg zum Gewinn als endlose Angebote mit geringen Belohnungen. Nutzen Sie Belohnungs-Apps zum Geldverdienen nur dann, wenn die Tätigkeit in Zeitfenster passt, die sonst ungenutzt bleiben würden, und bevorzugen Sie seriöse Nebenverdienst-Apps mit transparenten Regeln und erreichbarem Support.

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Was nicht funktioniert

Die riskantesten Nebenjob-Apps verschleiern die eigentliche Aufgabe, übertreiben die Bezahlung oder üben Druck auf dich aus, Geld zu überweisen, bevor du die Bedingungen verstanden hast. Beachte, dass eine offen ausgewiesene Anmelde- oder Hintergrundprüfungsgebühr, wie sie beispielsweise bei Wag! aufgeführt ist, nicht dasselbe ist wie die Forderung eines Fremden nach einer Einzahlung, um deine Verdienste „freizuschalten“. Der Kontext und offizielle Unterlagen sind entscheidend.

Bezahlen, um eine Auszahlung freizuschalten: Seriöse Nebenjob-Apps verlangen nicht, dass Sie eine Geschenkkarte, eine Kryptowährungsüberweisung oder eine Einzahlung tätigen, um Geld freizuschalten, das Sie angeblich verdient haben.

Seriöse Nebenjob-Apps verlangen nicht, dass Sie eine Geschenkkarte, eine Kryptowährungsüberweisung oder eine Einzahlung tätigen, um Geld freizuschalten, das Sie angeblich verdient haben. „Recruitment-first“-Modelle: Seid vorsichtig, wenn Geldverdien-Apps das Anwerben neuer Nutzer weitaus höher belohnen als die Erledigung einer echten Dienstleistung, eines Verkaufs oder einer Umfrageteilnahme.

Seid vorsichtig, wenn Geldverdien-Apps das Anwerben neuer Nutzer weitaus höher belohnen als die Erledigung einer echten Dienstleistung, eines Verkaufs oder einer Umfrageteilnahme. Gefälschte Belohnungsversprechen: Unser Leitfaden zur Vermeidung von Geschenkkartenbetrug erläutert Warnzeichen, wenn Apps, die echtes Geld auszahlen, angeblich Belohnungen anbieten, die niemals eintreffen.

Unser Leitfaden zur Vermeidung von Geschenkkartenbetrug erläutert Warnzeichen, wenn Apps, die echtes Geld auszahlen, angeblich Belohnungen anbieten, die niemals eintreffen. Aufforderungen zur Preisgabe vertraulicher Daten: Apps zum Geldverdienen benötigen zwar möglicherweise übliche Auszahlungsdaten, aber sie benötigen weder Ihre Bank-PIN noch Ihr Passwort oder Ihren einmaligen Sicherheitscode.

Die besten Apps für Nebenjobs erläutern die Arbeit, die Teilnahmebedingungen, Abzüge und den Auszahlungsprozess, bevor du dich festlegst. Wenn der Kundensupport dich dazu drängt, private Nachrichten zu senden, der Firmenname falsch geschrieben ist oder das Angebot nicht in der offiziellen App zu finden ist, halte inne und überprüfe die Sache selbstständig.

Diese Pause ist besonders wichtig bei Nebenjob-Apps, die über ungewohnte Zahlungsmethoden abrechnen, sowie bei Apps, die echtes Geld für ungewöhnlich einfache Versprechen versprechen.

Fazit zu Nebenjob-Apps

Nebenjob-Apps sind am nützlichsten, wenn Sie sie entsprechend Ihren vorhandenen Fähigkeiten auswählen . Shiftsmart, Airtasker, Wag! und Field Agent sind praktische Optionen für Dienstleistungen oder lokale Tätigkeiten. Whatnot und Printify eignen sich für Menschen, die am Verkaufen interessiert sind, während Game Tester und UserTesting den Schwerpunkt auf Feedback legen.

Die besten Nebenjob-Apps sind nicht unbedingt diejenigen, die die höchsten Verdienstzahlen versprechen. Nebenjob-Apps, die pro abgeschlossener Schicht oder Aufgabe bezahlen, vereinfachen in der Regel die Kalkulation, aber die Verfügbarkeit ist nie garantiert. Betrachte Apps zum Geldverdienen als kleines Portfolio und nutze sie nur dann, um zusätzliches Geld zu verdienen, wenn sich der Nettoertrag lohnt. Wähle seriöse Nebenjob-Apps mit klaren offiziellen Bedingungen und sei vorsichtig bei Apps, die echtes Geld zahlen, aber ungewöhnliche Zahlungen oder sensible Informationen verlangen.

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Häufig gestellte Fragen