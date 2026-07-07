Die besten jungen Mittelfeldspieler des EAFC 26

Die besten jungen MittelfeldspielerOstafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 sind das Herzstück jeder erfolgreichen Mannschaft. In EAFC 26 entscheiden oft genau jene Spieler über den Ausgang eines Spiels, die Schnelligkeit, Zweikampfstärke und Passspiel gleichermaßen vereinen. Ohne sie geht der Ballbesitz zu leicht verloren, und die Angriffe verlieren an Durchschlagskraft.

For Karrieremodus, In junge Mittelfeldspieler zu investieren, ist eine langfristige Strategie. . Sie können im Laufe einiger Spielzeiten mehrere Bewertungsstufen aufsteigen und so zu Eckpfeilern Ihres Teams und zu Spielern mit hohem Wiederverkaufswert werden.

Manche Nachwuchsspieler zeichnen sich als tief stehende Spielmacher aus, andere bringen unermüdliche Energie mit, um jeden Grashalm abzudecken, während einige wenige alles können. Indem Sie sich sowohl auf Wunderkinder mit großem Entwicklungspotenzial als auch auf bereits bewährte Talente konzentrieren, wissen Sie genau, wer Ihr Mittelfeld auf den Kopf stellen kann.

Junge Mittelfeldspieler mit dem größten Potenzial im Karrieremodus von EA FC 26

In Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26, junge Mittelfeldspieler sind ein entscheidender Faktor dafür, wie wettbewerbsfähig Ihre Karrieremodus Die Einsparungen werden sich bereits nach wenigen Spielzeiten einstellen. Am lohnenswertesten sind diejenigen Optionen, die eine starke Ausgangsposition und eine hohe Potenzialbewertung aufweisen, wobei sie oft Werte im hohen 80er-Bereich oder sogar im 90er-Bereich erreichen. Diese Spieler bieten dir sowohl sofortige Qualität als auch langfristiges Wachstumspotenzial.

Viele der besten jungen Mittelfeldspieler Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 stammen aus Elite-Akademien, während andere verborgene Talente in kleineren Vereinen sind. Wenn man sie frühzeitig unter Vertrag nimmt, spart man sich zukünftige Ablösesummen und behält die Kontrolle über ihren Entwicklungsweg.. Je nach Ihrer Taktik benötigen Sie möglicherweise einen defensiven Mittelfeldspieler, der die Abwehr absichert, einen kreativen Spielmacher, der die gegnerische Abwehr knackt, oder einen „Box-to-Box“-Spieler, der in beiden Bereichen des Spielfelds Akzente setzt.

Der Fokus liegt hier auf den Nachwuchs-Mittelfeldspielern Erste Klasse 26 die sich durch ihr Wachstumspotenzial und ihre vielseitigen Fähigkeiten auszeichnen. Das sind die Spieler, die zu den Eckpfeilern Ihres Kaders werden können, die die richtige Mischung aus sofortiger Durchschlagskraft und zukünftigem Weltklasse-Potenzial bieten. Wenn man das Team um sie herum aufbaut, ist sichergestellt, dass das Mittelfeld noch viele Jahre lang dominieren wird.

Name des Spielers Age Verein Stelle(n) Marktwert im Spiel Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Vitinha 26 Paris Saint-Germain CM 77 Millionen Euro 89 91 Jude Bellingham 22 Real Madrid Kamera / Kameramann 180 Millionen Euro 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140 Mio. € 89 93 Declan Rice 27 Arsenal CDM 85 Millionen Euro 87 88 Nico Williams 23 Sportverein LM 79 Millionen Euro 86 89 Ryan Gravenberch 24 Liverpool CDM 54 Millionen Euro 85 87 Enzo Fernández 25 Chelsea CM 52 Millionen Euro 84 87 Xavi Simons 23 Spurs CAM 65 Millionen Euro 84 89 Gavi 21 Fußballverein Barcelona CM 55 Millionen Euro 83 89 Lamine Yamal 18 Fußballverein Barcelona RM 200 Millionen Euro 89 95

Wer sind die besten jungen Mittelfeldspieler, die man im Karrieremodus von FC 26 verpflichten kann?

Die beste langfristige Option ist eindeutig Lamine Yamal, bereits 89 bei gerade einmal 17, mit Potenzial für 95. Bellingham ist derjenige, den ich ihm zur Seite stellen würde, da er die Ausgewogenheit und Führungsstärke mitbringt, die man sofort braucht.

Auch wenn andere Spieler wie Rice oder Gravenberch Weltklasse sind, ist für mich die Kombination aus Yamals Potenzial und Bellinghams Vielseitigkeit der klügste Weg, ein Mittelfeld aufzubauen, das über mehrere Spielzeiten hinweg Bestand hat.

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1. Vitinha [Bester Tempomacher]

Vitinha ist ein außergewöhnliches Metronom im Mittelfeld, das sich durch hervorragende Ballbesitzsicherung und die Fähigkeit auszeichnet, das taktische Momentum zu verschieben. Mit seinem herausragenden Passspiel und seiner Weltklasse-Dribbelkunst gleitet er mühelos durch Hochdruck-Pressing-Systeme und ist damit die perfekte Wahl, um in jedem Spitzenteam das Rückgrat einer ballbesitzorientierten Spielstruktur zu bilden.

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 26 / Portugal / Paris SG Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 72 Schießen (SHO) 80 Passing (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 75 Bevorzugter Fuß Richtig

2. Jude Bellingham [Bester Allrounder im Mittelfeld]

Bellingham ist nach wie vor der absolute Maßstab für multifunktionale Mittelfeldspieler. Mit seinen herausragenden Fähigkeiten in den Bereichen Verteidigung, Spielaufbau und zielstrebigen Vorstößen im letzten Drittel verwandelt er Ihr Mittelfeld im Handumdrehen in eine unaufhaltsame Kraft. Er bestimmt das Spielgeschehen durch seine körperliche Überlegenheit und seine beispiellose Führungsstärke und sichert Ihrem Kader damit einen unvergleichlichen langfristigen Wert.

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 22 / England / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 90 Frieden (PAC) 80 Schießen (SHO) 86 Passing (PAS) 83 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 78 Bevorzugter Fuß Richtig

3. Florian Wirtz [Bester rein kreativer Spielmacher]

Wirtz ist eine unglaubliche Bereicherung für offensive Spielsysteme, die stark auf Durchbrüche setzen. Mit einer hervorragenden Passbewertung von 88 und einer soliden Dribbling-Kontrolle von 90 spielt er mühelos Durchpässe, die die Abwehr aufreißen. Er ist ideal für Trainer, die auf flüssige Angriffslinien setzen und sich eine konstante Quelle für Torvorlagen wünschen.

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Deutschland / Liverpool Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 80 Schießen (SHO) 82 Passing (PAS) 88 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 54 Bevorzugter Fuß Richtig

4. Declan Rice [Bester defensiver Anker der Elite]

Rice ist ein Garant für Sicherheit in Ihrer Abwehrreihe. Als erfahrener Balleroberer mit bemerkenswerter Ausdauer und präzisem Stellungsspiel stoppt er Gegenangriffe im Alleingang, noch bevor sie Ihren Strafraum bedrohen. Verpflichten Sie ihn, wenn Ihre Taktik einen äußerst zuverlässigen Schutz benötigt, um kreative, offensiv orientierte Mitspieler zu entlasten.

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 27 / England / Arsenal Gesamtbewertung (OVR) 87 Frieden (PAC) 72 Schießen (SHO) 73 Passing (PAS) 84 Dribbling (DRI) 80 Verteidigung (DEF) 83 Bevorzugter Fuß Richtig

5. Nico Williams [Bester dynamischer Flügelmittelfeldspieler]

Williams sorgt in den Außenbereichen für explosive vertikale Gefahr und nutzt seine rasante Geschwindigkeit von 93 sowie sein trickreiches Dribbling, um die Außenverteidiger auf dem Flügel zu überlisten. Dank seiner hohen Beweglichkeit kann er nahtlos aus den tiefen Bereichen direkt in gefährliche Räume im Innenraum vordringen.

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Spanien / Athletic Club Gesamtbewertung (OVR) 86 Frieden (PAC) 93 Schießen (SHO) 76 Passing (PAS) 80 Dribbling (DRI) 87 Verteidigung (DEF) 36 Bevorzugter Fuß Richtig

6. Ryan Gravenberch [Bester defensiver Mittelfeldspieler mit großem Entwicklungspotenzial]

Gravenberch hat sich zu einem unverzichtbaren Stützpfeiler der Mannschaft entwickelt. Durch die Kombination aus einer imposanten Statur, präzisem Kurzpassspiel und solider defensiver Positionierung kann er sowohl Kopfballduelle als auch Zweikämpfe am Boden effizient für sich entscheiden. Er bietet erstaunlich viel Spielraum für taktische Anpassungen, während sich Ihre Mannschaft über mehrere Spielzeiten hinweg weiterentwickelt.

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 24 / Niederlande / Liverpool Gesamtbewertung (OVR) 85 Frieden (PAC) 76 Schießen (SHO) 76 Passing (PAS) 81 Dribbling (DRI) 85 Verteidigung (DEF) 81 Bevorzugter Fuß Richtig

7. Enzo Fernández [Bester tief stehender Spielmacher]

Enzo ist darauf ausgelegt, das Spiel aus dem tiefen Mittelfeld heraus zu orchestrieren. Dank seiner außergewöhnlichen Passwertung von 85 kann er lange, weitreichende Querpässe spielen, die die gegnerische Abwehr schnell auseinanderziehen. Er ist wie geschaffen für einen methodischen Spielaufbau und sorgt dafür, dass deine Mannschaft den Spielrhythmus sicher unter Kontrolle behält.

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 25 / Argentinien / Chelsea Gesamtbewertung (OVR) 84 Frieden (PAC) 68 Schießen (SHO) 75 Passing (PAS) 85 Dribbling (DRI) 81 Verteidigung (DEF) 73 Bevorzugter Fuß Richtig

8. Xavi Simons [Bester offensiver Mittelfeldspieler mit hoher Beweglichkeit]

Simons stellt über die zentralen Flügel eine enorme direkte Gefahr dar. Dank seiner präzisen Technik und seiner schnellen Beschleunigung ist er ein Meister darin, den Ball aus der Drehung anzunehmen und direkt auf statische Innenverteidiger zuzulaufen. Seine taktische Vielseitigkeit im Angriff macht ihn zu einem unverzichtbaren Joker im Angriff.

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Niederlande / Spurs Gesamtbewertung (OVR) 84 Frieden (PAC) 77 Schießen (SHO) 77 Passing (PAS) 80 Dribbling (DRI) 87 Verteidigung (DEF) 56 Bevorzugter Fuß Richtig

9. Gavi [Bester Motor für hohe Belastungen]

Seine unermüdliche Kampfkraft, gepaart mit der erstklassigen Technik aus der Jugendakademie von Barcelona, macht Gavi zu einem unersetzbaren Spieler. Er übt aggressives Pressing aus, um verlorene Bälle zurückzugewinnen, und nutzt gleichzeitig seine hervorragende Ballbeherrschung, um sein Team reibungslos aus brenzligen Situationen herauszuführen – und so die gegnerischen Reihen über die gesamten 90 Minuten hinweg zu frustrieren.

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 21 / Spanien / FC Barcelona Gesamtbewertung (OVR) 83 Frieden (PAC) 76 Schießen (SHO) 66 Passing (PAS) 78 Dribbling (DRI) 85 Verteidigung (DEF) 68 Bevorzugter Fuß Richtig

10. Lamine Yamal [Bester Nachwuchsspieler aller Zeiten]

Yamal ist im Karrieremodus ein absoluter Cheat-Code. Mit gerade einmal 18 Jahren verfügt er bereits über eine Elite-Grundwertung von 89, ergänzt durch ein hervorragendes Dribbling von 90 und eine erstklassige Spielübersicht. Er ist der ultimative Eckpfeiler, um ein Jahrzehnt ungebrochener Dominanz im Inland zu sichern.

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 18 / Spanien / FC Barcelona Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 85 Schießen (SHO) 81 Passing (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 23 Bevorzugter Fuß Links

Die besten jungen Mittelfeldspieler in den unteren Ligen

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Elliot Anderson 23 Nott’m Forest CDM Fünfundzwanzig Millionen Euro 80 84 Harvey Elliott 23 Aston Villa CM 32 Millionen Euro 78 86 Marc Casadó 22 Fußballverein Barcelona CDM 12 Millionen Euro 79 86

Für die unteren Ligen Karrieremodus Sparsamkeit, Wert sind das A und O, und diese drei heben sich besonders hervor. Elliot Anderson ist eine hervorragende Wahl im defensiven Mittelfeld, da er Ausgewogenheit und Zuverlässigkeit bietet, ohne dass man dafür den Preis eines Superstars zahlen muss. Mit einer Gesamtbewertung von 80 ist er sofort einsatzbereit, und dank seines geringen Marktwerts kannst du in andere Bereiche des Kaders investieren.

Harvey Elliott ist eine weitere kluge Wahl – ein erfahrener Mittelfeldspieler mit Tempo und Kreativität, der Teams aus unteren Ligen die nötige Qualität verleihen kann, um in höheren Ligen mitzuspielen. Abgesehen davon verfügt er über ein unglaubliches Entwicklungspotenzial und wird in Zukunft einen Wert von 86 erreichen.

Abschließend,Marc Casadó ist eine erschwingliche Option für das defensive Mittelfeld, ideal für Trainer, die Beständigkeit suchen und einen Spieler, der die Abwehrspieler unterstützen kann. Persönlich gefällt mir Harvey Elliott hier am besten, da er für mehr Kontrolle im Mittelfeld sorgt und deiner Mannschaft einen starken Kern bietet, auf den du beim Kampf um den Aufstieg aufbauen kannst.

Die besten jungen Mittelfeldspieler der Top-Liga-Teams

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Lamine Yamal 18 Fußballverein Barcelona RM 200 Millionen Euro 89 95 Jude Bellingham 22 Real Madrid Kamera / Kameramann 180 Millionen Euro 90 94 Florian Wirtz 23 Liverpool CAM 140 Mio. € 89 93

Für die Spitzenmannschaften der Liga sind diese drei Mittelfeldspieler die wertvollsten Optionen. Lamine Yamal hat mit 95 das höchste Potenzial, und obwohl er erst 17 ist, spielt er bereits wie jemand, der für den Spitzenwettbewerb bereit ist. Ich persönlich sehe ihn als Luxusverpflichtung für Vereine mit großem Budget. Sein Preis ist enorm, aber wenn man einen Spieler sucht, um den herum man eine ganze Spielspeicherung aufbauen kann, ist er es wert.

Jude Bellingham ist meiner Meinung nach die sicherste Investition. Mit 21 Jahren hat er sich bereits als einer der Besten auf seiner Position etabliert und verfügt über eine Kombination aus technischem Können und Führungsqualitäten, die nur wenige andere bieten. Wenn ich einen Spieler auswählen müsste, der das Mittelfeld sofort verwandeln könnte, wäre er es.

Florian Wirtz ist wieder etwas ganz anderes, eher eine kreative Kraft. Ich schätze ihn bei Trainern, die auf Ballbesitzfußball setzen, da er dank seiner Spielübersicht ein echter Spielmacher ist.

Günstige Nachwuchs-Mittelfeldspieler im Karrieremodus von EA FC 26

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Tygo Land 20 PSV Eindhoven CM Zwei Millionen Euro 68 84 Christian Comotto 18 Spezia CM 1,5 Mio. € 61 82 Sverre Nypan 19 Middlesbrough CM 15,0 Millionen Euro 69 86

Wenn du einen kleineren Verein leitest, sind diese drei vielversprechenden Mittelfeldtalente aus EAFC 26 diejenigen, die ich mir sofort ansehen würde. Tygo Land Er scheint die sicherste Wahl zu sein: günstig, ausgewogen und zeigt bereits Anzeichen dafür, dass er sich zu einem zuverlässigen Spielmacher entwickeln wird.

Christian Comotto ist zwar ein echtes Risiko, aber bei 1,5 Millionen Euro riskiert man so gut wie nichts, und ich finde es toll, einen 17-Jährigen im Kader zu haben, der einen mit der Zeit überraschen kann.

Sverre Nypan Er ist zwar der teuerste der drei, aber ehrlich gesagt würde ich ihn mir trotzdem holen, wenn ich das Budget dafür hätte, denn er spielt weit über seiner Bewertung und hat ein Potenzial von 86. Ich persönlich würde Comotto zuerst verpflichten, ihn eine Saison lang auf Leihbasis unterbringen und ihn dann als Stammspieler zurückholen – das ist genau die Art von Schritt, die KarrieremodusSpaß.

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Die 26 besten Nachwuchsspieler der EAFC

Mittelfeldspieler können jedes Spiel bestimmen, aber erst ein Kader voller junger Talente sorgt dafür, dass Karrieremodus bleibt spannend und lohnenswert. Ich habe die besten Optionen für alle Positionen aufgeschlüsselt, damit du immer weißt, wen du als Nächstes scouten solltest.

Die besten jungen Torhüter – Jedes Team braucht einen zuverlässigen Torwart, und diese Torhüter haben das Zeug dazu, sich zu Weltklasse-Torhütern zu entwickeln. Sie sorgen für Sicherheit in der Abwehr, während du dich auf den Aufbau des restlichen Kaders konzentrieren kannst.

– Jedes Team braucht einen zuverlässigen Torwart, und diese Torhüter haben das Zeug dazu, sich zu Weltklasse-Torhütern zu entwickeln. Sie sorgen für Sicherheit in der Abwehr, während du dich auf den Aufbau des restlichen Kaders konzentrieren kannst. Die besten jungen Verteidiger – Eine solide Abwehr bildet das Fundament jeder großartigen Mannschaft. Dieser Leitfaden befasst sich mit den Verteidigern, die über die nötige Stärke, Disziplin und das Potenzial verfügen, langfristig eine Führungsrolle in der Abwehr zu übernehmen.

– Eine solide Abwehr bildet das Fundament jeder großartigen Mannschaft. Dieser Leitfaden befasst sich mit den Verteidigern, die über die nötige Stärke, Disziplin und das Potenzial verfügen, langfristig eine Führungsrolle in der Abwehr zu übernehmen. Die besten jungen Stürmer – Tore entscheiden Spiele, und diese Stürmer bringen das Tempo und die Präzision mit, um genau das zu erreichen. Es sind junge Stürmer, die sich zu unaufhaltsamen Gefahren im Angriff entwickeln können.

– Tore entscheiden Spiele, und diese Stürmer bringen das Tempo und die Präzision mit, um genau das zu erreichen. Es sind junge Stürmer, die sich zu unaufhaltsamen Gefahren im Angriff entwickeln können. Die besten Nachwuchsspieler – Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick über die größten Talente der EAFC 26 und stellt die besten U23-Spieler auf jeder Position vor. Er ist dein schneller Weg zu einer Mannschaft voller zukünftiger Stars.

– Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick über die größten Talente der EAFC 26 und stellt die besten U23-Spieler auf jeder Position vor. Er ist dein schneller Weg zu einer Mannschaft voller zukünftiger Stars. Die besten Spieler – Manchmal braucht man einfach sofort bewährte Qualität. Dieser Artikel stellt die bestbewerteten Spieler in EAFC 26 vor, die deine Mannschaft vom ersten Tag an zum Erfolg führen können.

Fang mit dem Kern an, füge den Funken hinzu, und schon hast du ein KarrieremodusEin Team, das darauf ausgelegt ist, in den kommenden Spielzeiten die Spitze zu dominieren.