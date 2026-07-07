Die besten jungen Verteidiger des EAFC 26

EA Soeben wurden die offiziellen Spielerbewertungen für Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26, und ich habe mich intensiv mit den besten jungen Verteidigern beschäftigt Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 zu bieten hat. Diese Verteidiger werden Ihre Abwehr in den kommenden Jahren stabilisieren.

Die Bewertungen enthüllen einige absolute Perlen. Spieler mit unglaublichem Potenzial, die sich von vielversprechenden Talenten zu Weltklasse-Verteidigern entwickeln werden. Ich habe jeden jungen Verteidiger unter 24 Jahren mit ernstzunehmendem Entwicklungspotenzial analysiert. Marktwerte, aktuelle Bewertungen, potenzielle Höchstwerte – einfach alles, was man für eine kluge Spielerverpflichtung braucht.

Manche Namen werden Sie viel Geld kosten. Andere sind Schnäppchen, die direkt vor der Nase liegen. Aber eines haben sie alle gemeinsam: das Potenzial, zu Spitzenverteidigern zu werden.

Deine Verteidigung entscheidet darüber, wie weit du es schaffst Karrieremodus. Wenn du die richtigen Spieler frühzeitig unter Vertrag nimmst, wirst du über mehrere Spielzeiten hinweg die Ligen dominieren . Bist du bereit herauszufinden, welche jungen Verteidiger dein Transferbudget verdienen? Schauen wir uns die komplette Liste einmal genauer an.

Junge Verteidiger mit dem größten Potenzial im Karrieremodus von EA FC 26

Der Aufbau einer Meisterschaftsmannschaft beginnt damit, die richtigen Talente zu finden. Die besten jungen Verteidiger Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26verbindet aktuelle Fähigkeiten mit enormem Wachstumspotenzial.

CleverKarrieremodus Manager kennen das Geheimnis: Man kauft junge Spieler, fördert sie richtig und sieht zu, wie aus durchschnittlichen Spielern Superstars werden. Diese Verteidiger bieten genau diesen Weg. Die Marktwerte schwanken stark, aber das Potenzial verrät die wahre Geschichte. Ein 8-Millionen-Euro-Neuzugang kann bei richtiger Förderung zum wertvollsten Spieler Ihres Vereins werden.

Ich habe mich auf Spieler konzentriert, die realistisch gesehen eine Gesamtbewertung von 85+ erreichen können – die zukünftigen Weltklasse-Verteidiger. Das Schöne daran ist das richtige Timing. Man sollte diese Spieler frühzeitig unter Vertrag nehmen, Karrieremodus, gib ihnen regelmäßig Spielzeit, und sie werden dein Vertrauen mit Leistungen zurückzahlen, die jeden Cent wert sind. Trainingslager, individuelle Entwicklungspläne und Spielpraxis tragen alle dazu bei, ihr Potenzial zu entfalten. Die besten jungen Verteidiger Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 perfekt auf die strategische Entwicklung abgestimmt sind.

Manche zeichnen sich durch Tempo und Regenerationsfähigkeit aus. Andere dominieren die Luftduelle. Einige bieten ein Rundum-Paket, das zu jedem taktischen System passt, für das du dich entscheidest. Deine Scouting-Abteilung wird dir für diese Liste dankbar sein. Das sind die Namen, die erfolgreiche Spielstände im Karrieremodus von mittelmäßigen unterscheiden.

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Wer sind die besten jungen Verteidiger, die man im Karrieremodus von FC 26 kaufen kann?

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel (Schätzungen) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Dean Huijsen 21 Real Madrid CB 55–60 Mio. € 82 89 Pau Cubarsi 19 Fußballverein Barcelona CB 50–55 Mio. € 82 88 Schloss Lukeba 23 RB Leipzig CB 40–45 Millionen Euro 80 88 Schlechter Geschmack 23 Chelsea RB 30–35 Mio. € 79 87 Die große Reise 20 Manchester United CB 35–40 Mio. € 78 87 Jorrel Hato 20 Chelsea LB 31–35 Millionen Euro 78 88 Lucas Beraldo 22 Paris Saint-Germain LB 26–30 Millionen Euro 78 86 Rico Lewis 21 Manchester City RB 30–35 Mio. € 77 86 Pedro Lima 19 FC Porto RB 8–13 Mio. € 68 82 Bradley Locko 24 Stade Brestois 29 LB 15–19 Mio. € 75 79

1. Dean Huijsen [Bester Innenverteidiger auf lange Sicht]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 21 / Spanien / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 82 Frieden (PAC) 71 Schießen (SHO) 55 Passing (PAS) 73 Dribbling (DRI) 74 Verteidigung (DEF) 82 Bevorzugter Fuß Richtig

Dean Huijsen ist ein phänomenales Nachwuchstalent in der Abwehr, das enorme Größe und Kraft mit einer für sein Alter weit überdurchschnittlichen technischen Reife verbindet. Mit seinem Wechsel zu Real Madrid wird er dank seiner außergewöhnlichen Fähigkeit, aus der Abwehr heraus präzise Pässe zu spielen und Kopfballduelle zu dominieren, zu einem wichtigen Neuzugang für jeden Spitzenverein.

2. Pau Cubarsí [Bester Innenverteidiger seiner Generation]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 19 / Spanien / FC Barcelona Gesamtbewertung (OVR) 82 Frieden (PAC) 70 Schießen (SHO) 42 Passing (PAS) 66 Dribbling (DRI) 77 Verteidigung (DEF) 84 Bevorzugter Fuß Richtig

Pau Cubarsí gilt als einer der vielversprechendsten jungen Verteidiger im Weltfußball. Er liest das Spiel mit der Intelligenz eines erfahrenen Routiniers; seine herausragende Fähigkeit, Bälle abzufangen, und seine Gelassenheit unter Druck sorgen für enorme defensive Stabilität, während sein erstklassiges Passspiel gefährliche Konterchancen eröffnet.

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / France / RB Leipzig Gesamtbewertung (OVR) 80 Frieden (PAC) 72 Schießen (SHO) 43 Passing (PAS) 68 Dribbling (DRI) 73 Verteidigung (DEF) 81 Bevorzugter Fuß Links

Schloss Lukeba bringt hervorragende taktische Positionierung und schnelle Rücklaufgeschwindigkeit in die Abwehrreihe ein. Der französische Innenverteidiger bewahrt auch unter hohem Pressing stets die Ruhe und ist ein zuverlässiger Anker, der das Spiel selbstbewusst aus der tiefen Verteidigung heraus gestalten kann.

4. Malo Gusto [Bester defensiver Rechtsverteidiger]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 23 / Frankreich / Chelsea Gesamtbewertung (OVR) 79 Frieden (PAC) 84 Schießen (SHO) 45 Passing (PAS) 75 Dribbling (DRI) 78 Verteidigung (DEF) 73 Bevorzugter Fuß Richtig

Malo Gusto bietet auf der rechten Außenbahn ein bemerkenswert umfassendes Spielspektrum. Er verbindet unermüdliche Ausdauer mit einer beeindruckenden Schnelligkeit von 84 und kann mühelos nach hinten zurücklaufen, um schnelle Flügelspieler auszuschalten, während er bei Angriffsübergängen stets eine Gefahr durch Flanken bleibt.

5. Leny Yoro [Bester Nachwuchs-Innenverteidiger mit hohem Tempo]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 20 / Frankreich / Man Utd Gesamtbewertung (OVR) 78 Frieden (PAC) 69 Schießen (SHO) 41 Passing (PAS) 60 Dribbling (DRI) 64 Verteidigung (DEF) 79 Bevorzugter Fuß Richtig

Leny Yoro ist ein moderner, äußerst beweglicher Innenverteidiger, der über ein hervorragendes Spielverständnis und ausgeprägte defensive Instinkte verfügt. Dank seiner hohen Beschleunigung kann er schnelle Konter souverän abwehren, was ihn zu einem idealen langfristigen Ziel macht, um die defensive Stabilität auf Jahre hinaus zu sichern.

6. Jorrel Hato [Bester vielseitiger Linksverteidiger]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 20 / Niederlande / Chelsea Gesamtbewertung (OVR) 78 Frieden (PAC) 85 Schießen (SHO) 43 Passing (PAS) 70 Dribbling (DRI) 74 Verteidigung (DEF) 75 Bevorzugter Fuß Links

Jorrel Hato ist sowohl als Innenverteidiger, der die Innenbahnen absichert, als auch als Flügelspieler, der nach vorne zieht, gleichermaßen stark und bietet damit eine außergewöhnliche positionelle Vielseitigkeit. Dank seiner enormen Schnelligkeit und seiner Fähigkeit zum Kurzpassspiel kann er sich zu einem absoluten defensiven Anker für Spitzenmannschaften entwickeln.

7. Lucas Beraldo [Die beste Option als ballstarker Linksverteidiger]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 22 / Brasilien / Paris SG Gesamtbewertung (OVR) 78 Frieden (PAC) 66 Schießen (SHO) 34 Passing (PAS) 66 Dribbling (DRI) 68 Verteidigung (DEF) 79 Bevorzugter Fuß Links

Lucas Beraldo zeichnet sich durch seine hervorragenden Ballfertigkeiten aus und wechselt mühelos von einer Position in der Innenverteidigung zu einer Rolle als inverser linker Außenverteidiger. Seine hohen Werte bei Passgenauigkeit und Spielübersicht machen ihn zu einer Bereicherung für ballbesitzorientierte, auf Spielaufbau ausgerichtete Systeme.

8. Rico Lewis [Bester technischer Inverted Full-Back]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 21 / England / Manchester City Gesamtbewertung (OVR) 77 Frieden (PAC) 76 Schießen (SHO) 54 Passing (PAS) 74 Dribbling (DRI) 79 Verteidigung (DEF) 73 Bevorzugter Fuß Richtig

Rico Lewis bietet dank seiner Fähigkeit, direkt in Mittelfeldpositionen vorzustoßen, eine hervorragende taktische Flexibilität. Mit seiner ausgefeilten Dribbling- und Passtechnik ist er das ideale Mittel für Trainer, die sich in den zentralen Spielräumen eine numerische Überlegenheit sichern wollen.

9. Pedro Lima [Das beste preiswerte Nachwuchstalent auf der rechten Außenverteidigerposition]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 19 / Brasilien / FC Porto Gesamtbewertung (OVR) 68 Frieden (PAC) 76 Schießen (SHO) 50 Passing (PAS) 67 Dribbling (DRI) 71 Verteidigung (DEF) 65 Bevorzugter Fuß Richtig

Pedro Lima ist ein herausragender, äußerst aktiver Außenverteidiger mit Flügelcharakter. Mit seiner erstaunlichen natürlichen Beweglichkeit und seinen soliden Passfähigkeiten ist er eine vielversprechende Investition, die sich mühelos von einem energiegeladenen Nachwuchstalent zu einer festen Größe in der Premier League entwickeln wird.

10. Bradley Locko [Bester preisgünstiger und leistungsstarker Außenverteidiger]

Attribut Detail Alter/Nationalität/Verein 24 / Frankreich / Stade Brestois 29 Gesamtbewertung (OVR) 75 Frieden (PAC) 73 Schießen (SHO) 49 Passing (PAS) 63 Dribbling (DRI) 71 Verteidigung (DEF) 74 Bevorzugter Fuß Links

Bradley Locko zeichnet sich auf der linken Seite durch hervorragende körperliche Stärke und defensive Disziplin aus. Als zuverlässiger Neuzugang zu einem erschwinglichen Preis mit nachweisbarer Erfahrung in der höchsten Spielklasse entwickelt er sich nahtlos zu einem soliden Stützpfeiler, der sich perfekt für den Aufstiegskampf in den unteren Ligen eignet.

Dean Huijsen führt meine Liste mit einem Potenzial von 89 an – ein absolutes Ausnahmetalent, das Körpergröße, Kraft und Gelassenheit vereint, die weit über sein Alter hinausgehen. Mit gerade einmal 20 Jahren hat er noch reichlich Zeit, sein defensives Spielverständnis zu verfeinern und sich zu Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26…s bester Innenverteidiger.

Pau Cubarsí ist trotz der Ablösesumme von 55 Millionen Euro ein weiterer unglaublicher Glücksgriff, denn ein 18-Jähriger mit einem Potenzial von 88 ist zweifellos ein Jahrhunderttalent, das das Spiel bereits wie ein Routinier liest.

Bradley Locko sticht als die preisgünstige Option hervor, die tatsächlich funktioniert: Mit einem Wachstumspotenzial von vier Punkten für nur 15 Millionen Euro ist er im Karrieremodus ein echter Glücksgriff für kleinere Vereine.

Die besten jungen Verteidiger in den unteren Ligen

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel (Schätzungen) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Lucas Beraldo 22 Paris Saint-Germain LB 26–30 Millionen Euro 78 86 Rico Lewis 21 Manchester City RB 30–35 Mio. € 77 86 Bradley Locko 24 Stade Brestois 29 LB 15–19 Mio. € 75 79

Das Management von Mannschaften aus den unteren Ligen erfordert kluge Investitionen, und diese drei Verteidiger bieten echte Qualität auf dem Niveau der besten jungen Verteidiger in EAFC 26, ohne das Budget zu sprengen.

Bradley Locko ist der perfekte Neuzugang aus einer unteren Liga. Dank seines Potenzials von vier Punkten entwickelt er sich über mehrere Spielzeiten hinweg von einem ordentlichen Stammspieler zu einer verlässlichen Stütze.

Rico Lewis bringt Premier-League-Erfahrung mit und ist dabei erschwinglich. Seine Vielseitigkeit sorgt für taktische Flexibilität, und mit einem Potenzial von 86 ist er eine langfristige Lösung.

Lucas Beraldo vereint aktuelle Leistungsstärke mit großem Zukunftspotenzial. Mit einer Bewertung von 78 leistet er sofort einen Beitrag und entwickelt sich gleichzeitig zu einem Spitzen-Linksverteidiger.

Setzen Sie diese Spieler frühzeitig in Ihrer Karrieremodus Weg. Wenn man sie konsequent trainiert und ihnen Spielpraxis verschafft, werden sie Ihre Abwehr über mehrere Aufstiege hinweg stabilisieren.

Die besten jungen Verteidiger der Top-Liga-Teams

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel (Schätzungen) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Pau Cubarsi 19 Fußballverein Barcelona CB 55–60 Mio. € 82 88 Dean Huijsen 21 Real Madrid CB 50–55 Mio. € 82 89 Jorrel Hato 20 Chelsea LB 31–35 Millionen Euro 78 88

Spitzenvereine brauchen Spitzenverteidiger, und dieses Trio gehört zur Crème de la Crème der besten Verteidiger-Nachwuchstalente, die EAFC 26 zu bieten hat.

Mit einem Potenzial von 89 ist Dean Huijsen die ideale langfristige Investition. Ein Zuwachs von sieben Punkten macht ihn innerhalb weniger Spielzeiten zum 26. besten Innenverteidiger der EAFC.

Pau Cubarsí bringt die Spitzenklasse von La Masia in Ihre Abwehr. Seine technische Versiertheit, gepaart mit seinem defensiven Gespür, macht ihn zum perfekten modernen Innenverteidiger.

Jorrel Hato bietet moderne Fähigkeiten als Außenverteidiger zu Chelsea-Preisen. Sein Entwicklungspotenzial rechtfertigt die Investition von 35 Millionen Euro für Vereine, die auf sofortigen Erfolg aus sind.

Premium-Preise garantieren Weltklasse-Potenzial, das bei erfolgreichen Entwicklungsplänen zu Trophäen führt. Ihre hohe Fußballintelligenz beschleunigt die Entwicklung aller defensiven Eigenschaften.

Günstige Nachwuchstalente in der Verteidigung im Karrieremodus von EA FC 26

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel (Schätzungen) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Rico Lewis 21 Manchester City RB 30–35 Mio. € 77 86 Pedro Lima 19 FC Porto RB 8–13 Mio. € 68 82 Bradley Locko 24 Stade Brestois 29 LB 15–19 Mio. € 75 79

Budgetbeschränkungen bedeuten nicht, dass man Abstriche bei der Qualität machen muss. Diese vielversprechenden Verteidiger Ostafrikanischer und Zentralafrikanischer Fußballverband 26 beweisen, dass kluge Talentsuche mehr bringt als hohe Ausgaben.

Bradley Locko führt diese Kategorie mit seiner nachgewiesenen Erfahrung in der Ligue 1 an. Ein Wachstumspotenzial von vier Punkten bei einem Wert von 15 Millionen Euro stellt im Karrieremodus einen außergewöhnlichen Mehrwert dar.

Pedro Lima bietet unter den günstigen Optionen das größte Potenzial. Ein Wachstumspotenzial von 13 Punkten macht ihn vom Nachwuchstalent zu einem Spieler auf Premier-League-Niveau.

Schaffe dir mit diesen versteckten Juwelen eine solide Verteidigungsgrundlage und sieh zu, wie dein Team die Meisterschaft gewinnt.

Die 26 besten Nachwuchsspieler der EAFC

Die Abwehr hast du bereits gefestigt, aber die wahre Magie entfaltet sich erst, wenn jede Position mit jungen Talenten besetzt ist. Ich habe die besten Optionen auf allen Spielpositionen zusammengestellt, damit du weiterhin einen Kader aufbauen kannst, der bereit ist, die Liga zu dominieren.

Die besten jungen Torhüter – Großartige Verteidiger brauchen großartige Torhüter hinter sich, und dieser Leitfaden stellt die Torhüter vor, die das Zeug dazu haben, sich zu Weltklasse-Spielern zu entwickeln. Sie sind die letzte Verteidigungslinie, auf die man sich über Jahre hinweg verlassen kann.

– Großartige Verteidiger brauchen großartige Torhüter hinter sich, und dieser Leitfaden stellt die Torhüter vor, die das Zeug dazu haben, sich zu Weltklasse-Spielern zu entwickeln. Sie sind die letzte Verteidigungslinie, auf die man sich über Jahre hinweg verlassen kann. Die besten jungen Mittelfeldspieler – Im Mittelfeld werden Spiele entschieden, und diese aufstrebenden Talente verfügen über die Energie und die Spielübersicht, um dort das Geschehen zu kontrollieren. Sie werden Chancen herausspielen, Zweikämpfe gewinnen und das Tempo von Anfang bis Ende bestimmen.

– Im Mittelfeld werden Spiele entschieden, und diese aufstrebenden Talente verfügen über die Energie und die Spielübersicht, um dort das Geschehen zu kontrollieren. Sie werden Chancen herausspielen, Zweikämpfe gewinnen und das Tempo von Anfang bis Ende bestimmen. Die besten jungen Stürmer – Wenn es im Sturm einen Impuls braucht, verfügen diese Stürmer über das Tempo und die Abschlussstärke, um das zu schaffen. Es sind junge Stürmer, die bereit sind, sofort auf der Anzeigetafel für Furore zu sorgen.

– Wenn es im Sturm einen Impuls braucht, verfügen diese Stürmer über das Tempo und die Abschlussstärke, um das zu schaffen. Es sind junge Stürmer, die bereit sind, sofort auf der Anzeigetafel für Furore zu sorgen. Die besten Nachwuchsspieler – Wenn du dir einen umfassenden Überblick über die U23-Talente verschaffen möchtest, findest du in diesem Leitfaden alle auf einen Blick. Er ist deine zentrale Anlaufstelle, um die nächste Talentr Generation des EAFC 26 zu entdecken.

– Wenn du dir einen umfassenden Überblick über die U23-Talente verschaffen möchtest, findest du in diesem Leitfaden alle auf einen Blick. Er ist deine zentrale Anlaufstelle, um die nächste Talentr Generation des EAFC 26 zu entdecken. Die besten Spieler – Manchmal reicht Potenzial allein nicht aus, und man braucht sofort bewährte Weltklasse-Talente. In diesem Artikel geht es um die besten Spieler der Liga, die Ihren Kader im Handumdrehen aufwerten können.

Sichere die Abwehr, stärke das Mittelfeld und schärfe deinen Angriff – so baust du ein Team im Karrieremodus auf, das Saison für Saison gewinnt.