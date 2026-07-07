Die besten jungen Stürmer des EAFC 26

Die besten jungen Stürmer in Ostafrikanischer Fußballpokal 26 sind die Spieler, die aus einer guten Mannschaft eine großartige machen können. Sie bringen Schnelligkeit, Können und Kreativität mit – und das Beste daran ist: Sie werden mit der Zeit nur noch besser werden . Wenn man diese aufstrebenden Talente frühzeitig unter Vertrag nimmt, verschafft einem das einen Vorteil bei Karrieremodus or Ultimate Team.

Einige sind bereits Weltklasse-Talente, die schon heute einsatzbereit sind, während andere verborgene Juwelen sind – günstige Wunderkinder, die sich mit ein wenig Training zu torgefährlichen Stürmern entwickeln. Von Stürmern bis hin zu Flügelspielern – dieser Leitfaden stellt die spannendsten jungen Offensivspieler vor Ostafrikanischer Fußballpokal 26 um dein Team zum Sieg zu führen.

Junge Stürmer mit dem größten Potenzial im Karrieremodus von EAFC 26

Willst du einen Angriff, der in jeder Saison dominieren kann? Der junge Stürmer mit den besten KarrieremodusPotenzial inOstafrikanischer Fußballpokal 26 sind die Spieler, auf die man achten sollte. Diese aufstrebenden Talente können sich zu Torjägern, spielentscheidenden Flügelspielern oder kreativen Stürmern entwickeln, die das Spielgeschehen bestimmen. Wer sie frühzeitig unter Vertrag nimmt, baut eine Mannschaft auf, die schon jetzt gewinnen kann und sich über Jahre hinweg weiter verbessert.

Manche Spieler sind sofort bereit, zu glänzen, während andere erst ein paar Saisons Training brauchen, bevor sie zu Top-Torschützen werden.Schnelle Flügelspieler, starke Stürmer, undvielseitige Stürmer Alle stehen auf der Liste, sodass du den Angriff zusammenstellen kannst, der zu deinem Spielstil passt.

Wenn Sie jetzt die richtige Zusammensetzung der Spieler wählen, können Sie später viel Geld sparen und Hilf deiner Mannschaft, sowohl in der Liga als auch im Pokal zu dominieren. Außerdem macht es besonders viel Spaß, einen zukünftigen Star vor allen anderen zu entdecken Karrieremodus. Mit diesen Angreifern in deinen Reihen fühlt sich jedes Spiel wie eine Gelegenheit an, Großes mitzuerleben.

In dieser Anleitung,Ich werde die besten Optionen für jeden Verein vorstellen – von preisgünstigen Talenten für kleinere Mannschaften bis hin zu Spitzenspielern für Top-Teams. Hol dir die richtigen jungen Stürmer, und dein Karrieremodus Diese Mannschaft könnte in den kommenden Spielzeiten unaufhaltsam sein.

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Wer sind die besten jungen Stürmer, die man im Karrieremodus von FC 26 verpflichten kann?

Die richtigen jungen Stürmer können die Spielweise Ihrer Mannschaft verändern, indem sie Erste Klasse 26 Karrieremodus. Die einen sind schnell, die anderen zeichnen sich durch präzise Pässe aus, und wieder andere sind wahre Torjäger. Gemeinsam verleihen sie deiner Mannschaft Energie und Durchschlagskraft.

Diese Liste zeigt die besten Stürmer, Flügelspieler und vielseitigen Offensivspieler, die man verpflichten kann. Hier findest du kostengünstige Optionen für kleinere Vereine und Top-Talente für Spitzenmannschaften. Mit diesen Spielern wird dein Karrieremodus Der Angriff kann mehr Tore erzielen, sich schneller weiterentwickeln und deinem Team helfen, Saison für Saison Titel zu gewinnen.

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel (Schätzungen) Aktuelle Bewertung Endrick 19 Real Madrid ST 24 bis 30 Millionen Euro 77 Arda Güler 21 Real Madrid RM 38–42 Mio. € 81 Jorrel Hato 20 Chelsea LB 21–26 Mio. € 78 Lamine Yamal 18 Barcelona RM 148–155 Mio. € 89 Rodrigo Mora 19 FC Porto CAM 17–25 Mio. € 76 Nico Paz 21 Wie CAM 16–20 Millionen Euro 79 Kenan Yıldız 21 Juventus CAM 16–20 Millionen Euro 79 Estêvão 19 Chelsea RM 29–33 Millionen Euro 78 Jamal Musiala 23 Bayern München CAM 130–140 Millionen Euro 88 Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM 170–180 Millionen Euro 90

1. Endrick [Bester zukünftiger Zielspieler]

Attribut Wert Alter/Nationalität/Verein 19 / Brasilianer / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 77 Frieden (PAC) 87 Schießen (SHO) 77 Passing (PAS) 62 Dribbling (DRI) 78 Verteidigung (DEF) 30 Körperlichkeit (Phy) 68 Bevorzugter Fuß Links

Endrick ist ein explosiver 19-jähriger brasilianischer Stürmer, der für Real Madrid spielt. Mit einer Grundbewertung von 77 sowie einer beeindruckenden Schnelligkeit von 87 und einer Schussstärke von 77 ist er eine spektakuläre langfristige Investition. Ausgestattet mit Elite-Eigenschaften wie „Power Shot“ und „Quick Step“ ist er eine grundlegende Verstärkung für jeden Kader im Karrieremodus.

2. Arda Güler [Bester technischer Spielmacher]

Attribut Wert Alter/Nationalität/Verein 21 / Türkei / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 81 Frieden (PAC) 70 Schießen (SHO) 77 Passing (PAS) 83 Dribbling (DRI) 83 Verteidigung (DEF) 52 Körperlichkeit (Phy) 50 Bevorzugter Fuß Links

Arda Güler bringt sensationelle Spielmacherqualitäten für Real Madrid mit. Das 21-jährige türkische Ausnahmetalent verfügt über eine solide Gesamtbewertung von 81, gestützt durch brillante Werte von 83 im Passspiel und Dribbling. Seine Spielstile „Finesse-Schuss“ und „Präzises Passspiel“ machen ihn zu einem hervorragenden kreativen Motor, um hartnäckige Abwehrreihen der Spitzenklasse zu knacken.

3. Jorrel Hato [Bester linker Außenverteidiger der Gegenwart]

Attribut Wert Alter/Nationalität/Verein 20 / Niederländisch / Chelsea Gesamtbewertung (OVR) 78 Frieden (PAC) 85 Schießen (SHO) 43 Passing (PAS) 70 Dribbling (DRI) 74 Verteidigung (DEF) 75 Körperlichkeit (Phy) 73 Bevorzugter Fuß Links

Jorrel Hato verleiht der Abwehr von Chelsea enorme taktische Flexibilität. Der erst 20-jährige niederländische Verteidiger verfügt über eine hohe Beweglichkeit (85) und starke Verteidigungswerte (75), wodurch er sowohl als linker Außenverteidiger als auch als Innenverteidiger gleichermaßen zu Hause ist. Dank seiner beeindruckenden Sprungkraft dominiert er Kopfballduelle, obwohl er auf einer Außenposition spielt.

4. Lamine Yamal [Zukünftige Legende mit dem größten Potenzial]

Attribut Wert Alter/Nationalität/Verein 18 / Spanisch / FC Barcelona Gesamtbewertung (OVR) 89 Frieden (PAC) 85 Schießen (SHO) 81 Passing (PAS) 86 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 23 Körperlichkeit (Phy) 53 Bevorzugter Fuß Links

Lamine Yamal ist ein Teenager-Star seiner Generation, der beim FC Barcelona für Furore sorgt. Mit 18 Jahren verfügt er bereits über eine spektakuläre Gesamtbewertung von 89, wobei insbesondere seine Werte von 90 im Dribbling und 86 im Passspiel hervorstechen. Mit einem enormen Potenzial von 95 machen ihn seine explosive Schnelligkeit und sein technisches Genie zum begehrtesten Spieler für Spitzenmannschaften.

5. Rodrigo Mora [Bester kreativer Außenseiter]

Attribut Wert Alter/Nationalität/Verein 19 / Portugiesisch / FC Porto Gesamtbewertung (OVR) 76 Frieden (PAC) 77 Schießen (SHO) 66 Passing (PAS) 74 Dribbling (DRI) 79 Verteidigung (DEF) 40 Körperlichkeit (Phy) 48 Bevorzugter Fuß Richtig

Rodrigo Mora ist ein technisch versierter portugiesischer Nachwuchsspieler, der beim FC Porto für große Begeisterung sorgt. Als flinker offensiver Mittelfeldspieler ist er dank seines außergewöhnlichen Gleichgewichts und seiner Dribbling-Fähigkeit von 79 auch auf engstem Raum eine Gefahr für den Gegner. Er ist eine phänomenale, kostengünstige Verstärkung für Vereine, die einen herausragenden kreativen Spielmacher fördern möchten.

6. Nico Paz [Bester Spielmacher aus der Tiefe]

Attribut Wert Alter/Nationalität/Verein 21 / Argentinien / Como Gesamtbewertung (OVR) 79 Frieden (PAC) 78 Schießen (SHO) 71 Passing (PAS) 77 Dribbling (DRI) 82 Verteidigung (DEF) 51 Körperlichkeit (Phy) 64 Bevorzugter Fuß Links

Nico Paz sorgt bei Como in der Serie A für Aufsehen. Der 21-jährige argentinische Mittelfeldspieler verfügt über eine beeindruckende Gesamtbewertung von 79 sowie hervorragende Werte von 82 im Dribbling und 77 im Passspiel. Mit einer Körpergröße von 6’1″ macht ihn seine einzigartige Kombination aus körperlicher Präsenz und technischer Ausführung zu einem idealen Spielmacher im Mittelfeld mit enormem Potenzial.

7. Kenan Yıldız [Dynamischster Innenstürmer]

Attribut Wert Alter/Nationalität/Verein 21 / Türkei / Juventus Gesamtbewertung (OVR) 79 Frieden (PAC) 84 Schießen (SHO) 78 Passing (PAS) 74 Dribbling (DRI) 83 Verteidigung (DEF) 35 Körperlichkeit (Phy) 66 Bevorzugter Fuß Richtig

Kenan Yıldız ist ein brillanter Impulsgeber im Angriff von Juventus. Der 21-jährige türkische Star verfügt über eine ausgewogene Basisbewertung von 79, die durch eine hervorragende Schnelligkeit von 84 und Dribbling-Fähigkeiten von 83 untermauert wird. Er kann sowohl als offensiver Mittelfeldspieler (CAM) als auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden, und dank seiner Eigenschaften „Technisch versiert“ und „Präzise Pässe“ gelingt es ihm mühelos, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen.

8. Estêvão [Der dynamischste Flügelspieler]

Attribut Wert Alter/Nationalität/Verein 19 / Brasilianer / Chelsea Gesamtbewertung (OVR) 78 Frieden (PAC) 90 Schießen (SHO) 74 Passing (PAS) 73 Dribbling (DRI) 82 Verteidigung (DEF) 33 Körperlichkeit (Phy) 58 Bevorzugter Fuß Links

Estêvão ist ein unglaublich trickreicher Flügelspieler, der bei Chelsea für Aufsehen sorgt. Der junge brasilianische Flügelspieler verfügt über eine außergewöhnliche Schnelligkeit von 90 sowie eine Dribbling-Wertung von 82, was ihn auf der rechten Seite zu einer enormen Gefahr macht. Mit einer Gesamtwertung von 78 und großem Entwicklungspotenzial ist er der perfekte Spieler für Konter-Taktiken.

9. Jamal Musiala [Bester Trickster und Dribbler]

Attribut Wert Alter/Nationalität/Verein 23 / German / FC Bayern München Gesamtbewertung (OVR) 88 Frieden (PAC) 80 Schießen (SHO) 82 Passing (PAS) 80 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 66 Körperlichkeit (Phy) 65 Bevorzugter Fuß Richtig

Jamal Musiala ist ein Weltklasse-Mittelfeld-Maestro, der beim FC Bayern München die Fäden zieht. Der 23-jährige Deutsche hat eine Gesamtbewertung von 88 und verfügt über einen herausragenden Dribbling-Wert von 90 sowie eine unübertroffene Beweglichkeit von 94. Sein Spielstil „Technisch+“ ermöglicht es ihm, mühelos durch die Abwehr zu gleiten, was ihn zu einem Premium-Spieler der Spitzenklasse macht.

10. Jude Bellingham [Der vielseitigste Motor im Mittelfeld]

Attribut Wert Alter/Nationalität/Verein 22 / Englisch / Real Madrid Gesamtbewertung (OVR) 90 Frieden (PAC) 80 Schießen (SHO) 86 Passing (PAS) 83 Dribbling (DRI) 90 Verteidigung (DEF) 78 Körperlichkeit (Phy) 85 Bevorzugter Fuß Richtig

Jude Bellingham gilt nach wie vor als der Maßstab schlechthin für moderne Mittelfeldspieler. Mit gerade einmal 22 Jahren ist er die tragende Stütze von Real Madrid. Seine beeindruckende Gesamtbewertung von 90 spiegelt vollkommen ausgewogene Elite-Werte wider, darunter 90 im Dribbling, 86 im Schießen und 85 in der Physis. Ausgestattet mit der Eigenschaft „Unermüdlich+“ dominiert er Spiele mühelos von Strafraum zu Strafraum.

Manche Spieler, wie zum Beispiel Lamine Yamal and Jude Bellingham, können Ihrem Team dank ihres Könnens und ihres cleveren Spiels sofort zum Sieg verhelfen. Andere wiederum, wie Endrick and Rodrigo Mora, brauchen zwar Zeit, um sich zu entwickeln, können aber zu Spitzenstürmern werden.

Der Einsatz von einsatzbereiten Stars und vielversprechenden Nachwuchsspielern sorgt für einen starken und ausgewogenen Angriff. Mit der richtigen Auswahl kann Ihre Mannschaft mehr Tore schießen, mehr Spiele gewinnen und in Karrieremodus über viele Spielzeiten hinweg.

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Die besten jungen Stürmer in den unteren Ligen

Auch kleinere Vereine können mit den richtigen jungen Stürmern für Furore sorgen. Diese Spieler sind nicht teuer, können sich aber zu Torjägern entwickeln und Ihrer Mannschaft einen echten Schub geben. Hier sind drei Top-Tipps:

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel (Schätzungen) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Jorthy Mokio 17 Ajax CDM 6–12 Mio. € 70 89 Rodrigo Mora 18 FC Porto CAM 17–25 Mio. € 76 89 Nico Paz 21 Wie CAM 16–20 Millionen Euro 76 86

Jorthy Mokio ist jung und günstig, kann sich aber nach ein paar Spielzeiten zu einem Star entwickeln. Rodrigo Mora verfügt bereits über fundierte Fähigkeiten und kann sofort einen Beitrag leisten. Nico Paz ist schnell und flexibel und bietet Ihrem Team mehr Optionen im Angriff. Diese Stürmer helfen kleineren Vereinen, sich zu behaupten, mehr Tore zu schießen und einen Kader aufzubauen, der von Saison zu Saison stärker wird.

Die besten jungen Stürmer der Top-Liga-Teams

Spitzenvereine brauchen Stürmer, die sofort Tore schießen können und sich im Laufe der Zeit noch weiter verbessern. Diese jungen Spieler verfügen über enormes Potenzial und können sich zu Weltklasse-Stars entwickeln. Hier sind fünf der besten jungen Stürmer, die man verpflichten sollte:

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel (Schätzungen) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Endrick 19 Real Madrid ST 24 bis 30 Millionen Euro 77 91 Lamine Yamal 18 Barcelona RM 148–155 Mio. € 89 95 Jude Bellingham 22 Real Madrid CAM 170–180 Millionen Euro 90 94 Arda Güler 21 Real Madrid RM 38–42 Mio. € 79 81 Rodrigo Mora 18 FC Porto CAM 17–25 Mio. € 76 89

Diese Angreifer können den Spielverlauf beeinflussen. Endrick ist ein Stürmer, der von überall aus Tore schießen kann, Lamine Yamal and Jude Bellingham bringen Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Weitblick mit und Arda Güler kann Chancen herausspielen und Tore schießen. Rodrigo Mora bringt Tempo und Flair auf den Flügel. Die Verpflichtung dieser jungen Stars verschafft den Top-Teams einen starken, ausgewogenen Angriff, der schon jetzt Siege einfahren kann und in den kommenden Spielzeiten noch stärker werden wird.

Günstige Nachwuchstalente im Sturm im Karrieremodus von EA FC 26

Günstige junge Stürmer finden in Ostafrikanischer Fußballpokal 26 ist ideal für kleinere Vereine oder Manager mit begrenztem Budget. Diese Spieler sind nicht teuer, können sich aber durch Training zu Top-Torschützen entwickeln. Hier sind zehn der besten erschwinglichen Nachwuchstalente im Sturm:

Name des Spielers Age Verein Position Marktwert im Spiel (Schätzungen) Aktuelle Bewertung Potenzialbewertung Jorthy Mokio 17 Ajax CDM 6–12 Mio. € 70 89 Rodrigo Mora 19 FC Porto CAM 17–25 Mio. € 76 89 Nico Paz 21 Wie CAM 16–20 Millionen Euro 76 86 Jorrel Hato 19 Chelsea LB 21–26 Mio. € 77 88 Kenan Yıldız 20 Juventus CAM 16–20 Millionen Euro 76 86 Endrick 19 Real Madrid ST 24 bis 30 Millionen Euro 77 91 Estêvão 18 Chelsea RM 29–33 Millionen Euro 78 89 Dean Huijsen 20 Real Madrid CB 25–30 Millionen Euro 78 87 Arda Güler 19 Real Madrid RM 38–42 Mio. € 79 88 Gavi 21 Fußballverein Barcelona CM 18–25 Mio. € 83 89

Diese jungen Stürmer sind eine echte Bereicherung für Vereine, die nicht viel ausgeben wollen. Jorthy Mokio and Rodrigo Mora sind günstig, können sich aber zu Top-Torschützen entwickeln. Durch den Einsatz einer Mischung aus erschwinglichen Spielern kannst du schon jetzt mithalten und eine Mannschaft aufbauen, die von Saison zu Saison besser wird. Mit klugen Entscheidungen kann dein Kader größere Teams überraschen und jede Menge Tore schießen.

Die 26 besten Nachwuchsspieler der EAFC

Stürmer können dir zwar Spiele gewinnen, aber erst eine ausgewogene Mannschaft bringt dir Trophäen ein. Ich habe die besten Nachwuchstalente auf jeder Position unter die Lupe genommen, damit du eine Mannschaft aufbauen kannst, die von Saison zu Saison stärker wird.

Die besten Nachwuchsspieler – Dieser umfassende Leitfaden versammelt die besten Talente unter 23 Jahren aus allen Positionen. So kannst du am schnellsten die Stars von morgen entdecken und die Zukunft deiner Mannschaft gestalten.

– Dieser umfassende Leitfaden versammelt die besten Talente unter 23 Jahren aus allen Positionen. So kannst du am schnellsten die Stars von morgen entdecken und die Zukunft deiner Mannschaft gestalten. Die besten jungen Torhüter – Der richtige Torwart gibt einem Sicherheit, und diese Liste zeigt dir die jungen Torhüter, in die es sich zu investieren lohnt. Sie sind es, die in den entscheidenden Momenten spielentscheidende Paraden zeigen werden.

– Der richtige Torwart gibt einem Sicherheit, und diese Liste zeigt dir die jungen Torhüter, in die es sich zu investieren lohnt. Sie sind es, die in den entscheidenden Momenten spielentscheidende Paraden zeigen werden. Die besten jungen Verteidiger – Eine starke Abwehr entscheidet Turniere, und diese jungen Spieler verfügen über die Kraft und die Weitsicht, um das Team von hinten heraus zu führen. Hier finden Sie Nachwuchstalente, die das Zeug dazu haben, zu den Stützen Ihrer Mannschaft heranzuwachsen.

– Eine starke Abwehr entscheidet Turniere, und diese jungen Spieler verfügen über die Kraft und die Weitsicht, um das Team von hinten heraus zu führen. Hier finden Sie Nachwuchstalente, die das Zeug dazu haben, zu den Stützen Ihrer Mannschaft heranzuwachsen. Die besten jungen Mittelfeldspieler – Im Mittelfeld entscheidet sich der Spielverlauf, und diese aufstrebenden Talente verfügen über die Kreativität und Ausdauer, um dort das Spiel zu dominieren. Sie sind es, die im Handumdrehen aus der Verteidigung in den Angriff übergehen können.

– Im Mittelfeld entscheidet sich der Spielverlauf, und diese aufstrebenden Talente verfügen über die Kreativität und Ausdauer, um dort das Spiel zu dominieren. Sie sind es, die im Handumdrehen aus der Verteidigung in den Angriff übergehen können. Die besten Spieler – Einige Spieler sind bereits auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere, und dieser Leitfaden fasst sie alle an einem Ort zusammen. Nimm sie in dein Team auf, und du wirst das Niveau deiner Mannschaft sofort steigern.

Probiert einfach weiter verschiedene Kombinationen aus, dann wird es in eurem Team nie an Talenten mangeln, die bereit sind, sich der Herausforderung zu stellen.