So vermeiden Sie Betrug mit Geschenkkarten: Der umfassende Leitfaden zur Vorbeugung 2026

Um zu lernen, wie man Betrugsversuche mit Geschenkkarten vermeidet, muss man zunächst wissen, wie verbreitet diese geworden sind. In den USA stellte die Federal Trade Commission fest, dass etwa jeder Vierte, der zwischen Januar 2018 und September 2021 einen finanziellen Verlust durch Betrug meldete, angab, dass Geschenkkarten als Zahlungsmittel verwendet wurden – damit waren sie in diesem Zeitraum die am häufigsten gemeldete Zahlungsmethode.

Allein in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 beliefen sich die gemeldeten Verluste auf 148 Millionen US-Dollar, gegenüber 70,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2018. Erwachsene ab 80 Jahren haben deutlich höhere mittlere Betrugsverluste gemeldet als jüngere Opfer.

Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie Geschenkkartenbetrug vermeiden können, indem er aufzeigt, wie ein solcher Betrug abläuft, wie Sie Geschenkkartenbetrug verhindern können und wo Sie Geschenkkarten am sichersten kaufen können.

★ Best Place To Buy Gift Cards Safely Eneba Geschenkgutscheine kaufen

Was ist ein Geschenkkartenbetrug?

Ein Geschenkkartenbetrug ist jede Masche, bei der Sie dazu verleitet werden, eine Geschenkkarte zu kaufen und dem Betrüger die Kartennummer oder PIN mitzuteilen, sodass dieser das Guthaben abheben kann. Geschenkkartenbetrug lässt sich im Allgemeinen in zwei große Kategorien einteilen. Um Geschenkkartenbetrug zu vermeiden, müssen Sie zunächst erkennen, mit welcher Kategorie Sie es zu tun haben, da die Vorgehensweise zur Abwehr je nach Kategorie unterschiedlich ist.

Betrugsart So fängt es an Wie Sie Geld verlieren Zahlungsbetrug Ein Anrufer oder Absender einer SMS erfindet einen dringenden Grund und fordert Sie auf, eine Geschenkkarte zu kaufen Sie geben den Code und die PIN an den Betrüger weiter, und dieser kann das Geld abheben Produktbetrug Die Karte ist bereits manipuliert, bevor Sie sie überhaupt in die Hand nehmen – entweder wurde sie im Geschäft manipuliert oder über ein gefälschtes Angebot verkauft Sie lösen eine Karte ein, die bereits eingelöst wurde

Beides funktioniert, weil das Guthaben von Geschenkkarten an einen Betrüger überwiesen werden kann, sobald die Kartennummer und die PIN bekannt sind. Sobald das Guthaben aufgebraucht ist, kann es schwierig sein, es zurückzuerhalten – deshalb ist schnelles Handeln wichtig.

Warum Betrüger Geschenkkarten anderen Zahlungsmethoden vorziehen

Bei einer Überweisung gibt es möglicherweise Möglichkeiten, betrügerische Transaktionen zu melden oder das Geld zurückzuerhalten, während bei einer Kreditkartenabrechnung ein Anfechtungs- oder Rückbuchungsverfahren zur Verfügung steht, das Ihnen helfen kann, das Geld zurückzubekommen.

Eine Geschenkkarte bietet in der Regel weniger Schutz als eine Kreditkarten- oder Banktransaktion. Sobald ein Betrüger die Kartennummer und die PIN erhält, kann er das Guthaben möglicherweise einlösen, und sobald es ausgegeben ist, kann es schwierig sein, das Geld zurückzuerhalten – dennoch sollten Sie sich umgehend an den Aussteller wenden.

Genau diese Lücke ist der Grund, warum es wichtig ist, zu lernen, wie man Betrug mit Geschenkkarten vermeidet. Wenn Sie auch online Geld verdienen, seien Sie besonders vorsichtig, wenn jemand nach einer ungewöhnlichen Zahlungsmethode fragt.

Die häufigsten Geschenkkartenbetrugsmaschen, auf die Sie achten sollten

Die Geschichte variiert je nachdem, wer anruft, doch das dahinterstehende Schema folgt immer denselben drei Schritten: Dringlichkeit, die Forderung nach Geschenkkarten und der Druck, zu handeln, bevor man überprüfen kann, ob die Angelegenheit echt ist. Das Erkennen dieses Musters ist der erste Schritt, um Geschenkkartenbetrug zu verhindern.

Betrugsmaschen mit falschen Beamten von Behörden oder Steuerämtern

Dieser Betrug beginnt mit einem Anruf von jemandem, der vorgibt, für die IRS, die Sozialversicherungsbehörde oder die örtliche Polizei zu arbeiten – manchmal mit einer gefälschten Anrufer-ID, die eine behördliche Nummer anzeigt.

Man behauptet, Sie hätten Steuerrückstände, einen Gerichtstermin versäumt oder müssten mit der Aussetzung von Leistungen rechnen – und dass bereits ein Haftbefehl vorliege, sofern Sie nicht noch heute zahlen. Sie werden dazu gedrängt, eine Geschenkkarte zu kaufen und den Code laut vorzulesen, bevor Sie auflegen – ohne Zeit, über die sicherste Art des Kaufs von Geschenkkarten nachzudenken.

Keine echte Behörde würde von Ihnen verlangen, eine Rechnung, eine Geldstrafe oder Steuern mit einer Geschenkkarte zu bezahlen – dies ist ein eindeutiges Anzeichen für einen Betrug.

Was Sie tun sollten: Legen Sie auf und rufen Sie die Behörde direkt unter der auf ihrer offiziellen Website angegebenen Nummer an.

Betrug durch angeblichen technischen Support

Ein Pop-up-Fenster blinkt auf Ihrem Bildschirm auf oder Ihr Telefon klingelt. In beiden Fällen lautet die Warnung gleich: Ihr Gerät ist infiziert oder Ihr Konto wurde gehackt, und Sie haben nur wenige Minuten Zeit, das Problem zu beheben, bevor echter Schaden entsteht.

Die Lösung, so behaupten sie, erfordert eine Zahlung per Google Play-, Apple- oder Steam-Geschenkkarte – oft nachdem sie Sie dazu überredet haben, eine Fernzugriffssoftware auf Ihrem Gerät zu installieren.

Ein seriöses IT-Unternehmen wird niemals verlangen, dass Sie den technischen Support mit einer Geschenkkarte bezahlen – dies ist ein eindeutiges Anzeichen für einen Betrug. Der beste Weg, Geschenkkarten zu kaufen, beginnt niemals mit einem Pop-up-Fenster, das Sie dazu auffordert, eine zu kaufen.

Betrug im Bereich des technischen Supports ist keine Seltenheit. Nach Angaben des FBI kosteten Betrugsfälle im Zusammenhang mit technischem Support die Amerikaner im Jahr 2025 etwa 2,1 Milliarden US-Dollar. Angesichts dieser Größenordnung ist es dringend notwendig zu lernen, wie man Geschenkkartenbetrug vermeidet – angefangen damit, die Warnung zu hinterfragen, bevor man handelt.

Was Sie tun sollten: Schließen Sie das Pop-up-Fenster, legen Sie auf und überprüfen Sie Ihr Gerät ausschließlich über offizielle Kanäle.

Betrug mit vorgetäuschten Familiennotfällen

Heutzutage können Betrüger mithilfe von KI-Technologie zur Stimmklonung Anrufe so gestalten, dass sie wie die Stimme eines Familienmitglieds klingen. Dieser Betrug beginnt damit, dass jemand anruft, der wie ein Enkelkind, ein Kind oder ein anderer naher Verwandter klingt. Die Geschichte ist immer dieselbe: ein Unfall oder eine Festnahme, und das Problem muss sofort gelöst werden.

Der Anrufer fleht Sie an, niemandem sonst in der Familie davon zu erzählen, und zieht manchmal einen vorgetäuschten Polizisten oder Anwalt hinzu, um den Druck zu erhöhen. Sie werden unter Zeitdruck gesetzt, Geschenkkarten zu kaufen und die Codes laut vorzulesen, bevor Sie Zeit zum Nachdenken haben.

Der beste Weg, Geschenkkarten zu kaufen, beginnt niemals damit, dass jemand Sie unter Zeitdruck setzt und Sie auffordert, Stillschweigen zu bewahren. Bei Betrugsmaschen unter dem Vorwand eines familiären Notfalls können Geschenkkarten eine Rolle spielen, doch die FTC empfiehlt, einen Schritt zurückzutreten und den Verwandten selbstständig zu kontaktieren, um den Notfall zu überprüfen.

Was Sie tun sollten: Legen Sie auf und rufen Sie Ihren Verwandten direkt unter einer Nummer an, die Sie gespeichert haben – niemals unter der Nummer, die Ihnen der Anrufer nennt.

Betrugsmaschen mit falschen Käufern oder Verkäufern auf Marktplätzen

Diese Masche spielt sich auf Kleinanzeigenportalen und sozialen Marktplätzen auf zwei Arten ab: Entweder besteht ein Käufer darauf, mit einer Geschenkkarte statt über den normalen Bezahlvorgang der Plattform zu bezahlen, oder ein Verkäufer verlangt vor dem Versand eine Anzahlung per Geschenkkarte.

In beiden Fällen kann die Zahlung per Geschenkkarte außerhalb des normalen Bezahlvorgangs der Plattform dazu führen, dass Sie den Zahlungsschutz und die Streitbeilegungsmechanismen verlieren, die die Plattform bietet. Das ist nicht die sicherste Art, Geschenkkarten zu kaufen. Bei einer Zahlung per Geschenkkarte fehlen in der Regel die Käuferschutzmaßnahmen und Streitbeilegungsmechanismen, die über den offiziellen Bezahlvorgang der Plattform verfügbar sind, sodass der Käufer oder Verkäufer möglicherweise kaum Rechtsmittel hat, wenn die andere Partei verschwindet.

Bei Transaktionen auf Marktplätzen sollten Sie die Zahlung nach Möglichkeit immer über den offiziellen Bezahlvorgang der Plattform abwickeln. Sobald die Zahlung auf eine Geschenkkarte umgeleitet wird, ist bereits ein Geschenkkartenbetrug im Gange.

Was Sie tun sollten: Halten Sie sich an den offiziellen Zahlungsvorgang der Plattform, auch wenn die andere Person behauptet, dieser funktioniere nicht.

Betrug mit Preisen, Lotterien oder Gewinnspielen

Sie erhalten eine Nachricht, in der behauptet wird, Sie hätten einen Preis, einen Lottogewinn oder ein Gewinnspiel gewonnen – oft eines, an dessen Teilnahme Sie sich gar nicht erinnern können. Es wird Ihnen mitgeteilt, dass für die Auszahlung des Gewinns zunächst eine Gebühr zu entrichten ist, die als Steuer oder Bearbeitungsgebühr bezeichnet wird. Diese Gebühr muss in Form von Geschenkkarten bezahlt werden, noch bevor Sie auch nur einen Cent des Gewinns zu Gesicht bekommen.

Ähnlich wie bei Belohnungs-Apps verlangen seriöse Gewinnspiele keine Gebühr, um Ihren Gewinn zu erhalten. Ein Gewinn, für den vor der Auszahlung eine Zahlung erforderlich ist, ist ein Betrug, und wenn die Zahlung per Geschenkkarte verlangt wird, handelt es sich um einen Geschenkkartenbetrug.

Was Sie tun sollten : Zahlen Sie nichts, um einen Gewinn einzufordern – egal, ob dieser echt ist oder nicht –, und melden Sie die Nachricht stattdessen.

Warnzeichen, dass du Ziel eines Geschenkkartenbetrugs bist

Die im letzten Abschnitt beschriebenen Geschenkkartenbetrugsmaschen bedienen sich unterschiedlicher Geschichten, doch viele stützen sich auf dieselben drei Taktiken. Diese bilden die Grundlage dafür, wie man Geschenkkartenbetrug verhindern kann – ganz gleich, welche Geschichte ein Betrüger erzählt. Betrüger setzen auf alle drei Taktiken zusammen, da jede einzelne eine Möglichkeit verhindert, den Betrug zu durchschauen, bevor das Geld weg ist.

Taktik So sieht es aus Dringlichkeit Man wird unter Druck gesetzt, sofort zu handeln, ohne Zeit zu haben, die Geschichte zu überprüfen oder jemanden anzurufen Anweisung Ihnen wird genau vorgeschrieben, bei welchem Einzelhändler und welcher Kreditkartenmarke Sie einkaufen sollen, manchmal verteilt auf mehrere Geschäfte oder in kleineren Beträgen, damit der Kassierer keine Fragen stellt Nachweis Sie werden aufgefordert, den Code und die PIN laut vorzulesen oder die Karte zu fotografieren, noch bevor Sie den Laden überhaupt verlassen haben

Kein seriöses Unternehmen und keine Behörde würde jemals eine Zahlung auf diese Weise verlangen. Viele Händler schulen ihre Kassierer darin, verdächtige Geschenkkartenkäufe zu erkennen. Wenn Sie also in einem Ihnen bekannten Geschäft einkaufen und die Karte vor der Bezahlung überprüfen, können Sie Ihr Risiko verringern.

So erkennen Sie eine manipulierte Geschenkkarte, bevor Sie sie kaufen

Viele physische Geschenkkarten in den Regalen der Geschäfte werden erst aktiviert , wenn sie gekauft und an der Kasse bearbeitet werden. Betrüger nutzen diese Lücke auf zwei Arten aus, und für keine davon ist ein Telefonanruf erforderlich. Dies ist die Produktseite eines Geschenkkartenbetrugs, die bereits in Gang gesetzt ist, bevor Sie die Kasse erreichen.

Ein Betrüger kann den PIN-Aufkleber von einer Regal-Geschenkkarte entfernen oder die Rückseite freirubbeln, um den Code zu erhalten, und die Karte anschließend so manipulieren, dass sie unberührt aussieht. Sobald du Geld auf die Karte geladen hast, kann der Betrüger möglicherweise mit der gestohlenen Kartennummer und PIN an das Guthaben gelangen.

Das Regal eines offiziellen Händlers ist theoretisch der sicherste Ort, um Geschenkkarten zu kaufen, doch Manipulationen können dennoch überall vorkommen. Überprüfen Sie die Karten daher vor dem Kauf stets sorgfältig.

Freiliegendes oder abgekratztes PIN-Feld. Die Schutzbeschichtung sollte vollständig intakt sein, bis Sie sie selbst abkratzen.

Die Schutzbeschichtung sollte vollständig intakt sein, bis Sie sie selbst abkratzen. Lose, zerrissene oder wieder verschlossene Verpackung , insbesondere wenn die Naht so aussieht, als wäre sie geöffnet und wieder zugeklebt worden.

, insbesondere wenn die Naht so aussieht, als wäre sie geöffnet und wieder zugeklebt worden. Ein Barcode, der sich dicker anfühlt als normal. Fahren Sie mit dem Finger darüber. Ein Aufkleber, der den echten Code verdeckt, weist eine leichte Erhebung auf.

Wenn Ihnen irgendetwas seltsam vorkommt, geben Sie die Karte einem Mitarbeiter des Geschäfts und wählen Sie eine andere aus – so vermeiden Sie Betrug mit Geschenkkarten, bevor Sie auch nur einen Dollar ausgegeben haben.

★ Best Place To Buy Gift Cards Safely Eneba Vertrauenswürdige Geschenkkarten entdecken

So vermeiden Sie Betrug mit Geschenkkarten: Eine Schritt-für-Schritt-Checkliste

Befolgen Sie diese Checkliste, um das Risiko von Geschenkkartenbetrug vor, während und nach einem Kauf zu verringern.

Kaufen Sie niemals auf Anweisung einer anderen Person. Ein Anruf, eine SMS oder eine E-Mail, in der Sie aufgefordert werden, sofort eine Geschenkkarte zu kaufen, ist das deutlichste Anzeichen für einen Betrug – ganz gleich, wer Sie darum bittet. Der beste Weg, Geschenkkarten zu kaufen, beginnt mit einer Entscheidung, die nur Sie treffen. Kaufen Sie nur bei einer offiziellen oder seriösen Quelle. Dazu gehören die Filiale des Händlers, die offizielle Website der Marke oder ein seriöser Marktplatz. Das sind die sichersten Orte, um Geschenkkarten zu kaufen, während Kleinanzeigen, Anzeigen in sozialen Medien und unbekannte Wiederverkäufer das größte Risiko bergen. Prüfen Sie die Karte vor der Bezahlung. Überprüfen Sie das PIN-Feld, die Verpackung und den Barcode auf die zuvor genannten Anzeichen für Manipulationen, denn dies vor dem Bezahlen zu erkennen, ist der sicherste Weg, Geschenkkarten persönlich zu kaufen. Bewahre den Kaufbeleg auf und fotografiere die Karte. Bewahre den Kaufbeleg als Kaufnachweis auf und fotografiere gegebenenfalls die Vorder- und Rückseite der Karte, bevor du sie einlöst, für den Fall, dass du einmal eine Reklamation einreichen musst. Das ist eine kleine Gewohnheit, die jedoch hilfreich sein kann, falls etwas schiefgeht. Registrieren Sie die Karte, falls der Aussteller eine Registrierung anbietet, und aktivieren Sie sie gemäß den Anweisungen des Ausstellers. Gib den Code oder die PIN niemals an Dritte weiter. Weder per Telefon, SMS noch im Chat – egal, wer danach fragt oder wie dringend es klingt. Vergewissern Sie sich, wer fragt und warum. Wenn Sie für jemand anderen einkaufen, klären Sie die Anfrage vor dem Kauf mit dieser Person ab, insbesondere wenn sie per SMS oder Nachricht eingegangen ist.

Wenn du diese Tipps befolgst, kannst du das Risiko, Opfer eines Geschenkkartenbetrugs zu werden, erheblich verringern. Sie sind auch hilfreich, wenn du lernen möchtest, wie man mit Spielen Geld verdienen kann, bei denen Geschenkkarten die einzige Zahlungsmethode sind.

★ Best Place To Buy Gift Cards Safely Eneba Bei bewerteten Verkäufern kaufen

Die sichersten Orte zum Kauf von Geschenkkarten

Sobald Sie wissen, wie Sie Geschenkkartenbetrug vermeiden können, stellt sich die nächste Frage: Wo geben Sie Ihr Geld aus? Nicht jeder Anbieter von Geschenkkarten birgt das gleiche Risiko, und der sicherste Ort zum Kauf von Geschenkkarten ist nicht immer der günstigste. Hier sind die besten Orte, um Geschenkkarten zu kaufen.

Offizielle Händler oder Marken-Websites

Der direkte Kauf beim Aussteller der Geschenkkarte oder bei einem autorisierten Händler (wie Amazon, Apple, Google Play, Target und Steam) ist in der Regel die sicherste Art, Geschenkkarten zu kaufen. So vermeidest du das zusätzliche Risiko durch Drittanbieter, das mit nicht verifizierten Marktplätzen einhergeht.

Sollte etwas schiefgehen, kannst du dich über die Betrugs- oder Kundensupport-Kanäle direkt an den Aussteller wenden. Preisvorteile gibt es dabei jedoch selten: Der Ladenpreis ist eben der Ladenpreis. Wenn du diese Kosten lieber ausgleichen möchtest, kannst du durch das Spielen von Spielen Geld verdienen, um deine zukünftigen Einkäufe auf legale Weise zu finanzieren.

Seriöse und verifizierte Marktplätze

Ein verifizierter Marktplatz kann eine weitere Option sein, und die Preise können niedriger sein als in offiziellen Shops. Bei Eneba müssen Verkäufer beispielsweise eine Verifizierung durchlaufen, bevor sie auf dem Marktplatz verkaufen dürfen, und die Angebote enthalten Verkäuferbewertungen und die Verkaufshistorie, sodass Sie beurteilen können, von wem Sie kaufen.

Die Rückerstattungsrichtlinie von Eneba gilt für berechtigte Produktschlüssel, die noch nicht freigeschaltet, ungültig oder innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf bereits verwendet wurden. Ein einfacher Sinneswandel nach Einsicht in den Code reicht als Grund nicht aus.

Eneba vermittelt Sie an unabhängige Verkäufer, anstatt selbst als direkter Verkäufer jedes Codes aufzutreten; daher gehört es nach wie vor dazu, zunächst die Verkäuferbewertung zu prüfen, um Betrug mit Geschenkkarten zu vermeiden.

★ Best Place To Buy Gift Cards Safely Eneba Verifizierte Verkäufer vergleichen

Was tun, wenn Sie betrogen wurden?

Falls Sie bereits einen Geschenkkartencode an einen Betrüger gesendet haben, ist dies der Teil der Anleitung zur Vermeidung von Geschenkkartenbetrug, den manche Anleitungen auslassen: Was als Nächstes geschieht. Jetzt kommt es vor allem auf Schnelligkeit an.

Wenden Sie sich umgehend über den offiziellen Kanal für Betrugsfälle oder den Kundensupport an den Aussteller der Geschenkkarte und fragen Sie, ob dieser das verbleibende Guthaben sperren oder zurückerstatten kann. Bewahren Sie die physische Karte und den Beleg auf. Diese können hilfreich sein, wenn Sie den Betrug beim Aussteller der Geschenkkarte oder bei der FTC melden. Reichen Sie eine Meldung bei der FTC ein. Dies ist ein wesentlicher Beitrag dazu, die Ausbreitung von Geschenkkartenbetrug zu verhindern, da die FTC diese Meldungen nutzt, um Betrugsmuster zu verfolgen und andere zu warnen.

Wenn Sie die Karte über einen Marktplatz gekauft haben und sich der Code als ungültig oder bereits verwendet herausstellt, wenden Sie sich an den Kundendienst des Marktplatzes und nutzen Sie dessen Käuferschutzverfahren.

Bei Eneba gelten die Rückerstattungsregeln für nicht offengelegte Produktschlüssel sowie für Schlüssel, die ungültig oder bereits verwendet sind; berechtigte Rückerstattungen sind innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf möglich. Zu wissen, in welcher Situation du dich befindest, ist ein wichtiger Schritt, um zu vermeiden, dass dich Geschenkkartenbetrug doppelt kostet.

Während Sie auf eine Lösung warten, können Sie nach seriösen Möglichkeiten suchen, im Internet Geld zu verdienen, um Ihren Verlust auszugleichen.

Das Fazit

Betrug mit Geschenkkarten funktioniert immer wieder, weil er Dringlichkeit und Unkenntnis ausnutzt – sei es ein Anrufer, der sich als Mitarbeiter der Steuerbehörde IRS ausgibt, oder eine manipulierte Karte im Regal eines Geschäfts. Beides erfordert keine besonderen Fähigkeiten, um es durchzuziehen, und beides lässt sich leicht vermeiden.

Die in diesem Leitfaden genannten Sicherheitsmaßnahmen zeigen Ihnen, wie Sie Betrug mit Geschenkkarten vermeiden können, egal ob Sie diese bar bezahlen oder mit Guthaben aus bezahlten Umfragen erwerben. Überprüfen Sie immer alles, bevor Sie bezahlen, kaufen Sie nur bei Anbietern, denen Sie wirklich vertrauen, und geben Sie niemals einen Code an jemanden weiter, der danach fragt.

All das bedeutet nicht, dass Sie komplett auf Komfort verzichten müssen, auch wenn sicherere Kaufgewohnheiten manchmal bedeuten können, dass Sie etwas mehr bezahlen. Der Kauf wird dadurch bewusster, aber das ist ein Kompromiss, der sich jedes Mal lohnt.

★ Best Place To Buy Gift Cards Safely Eneba Geprüfte Geschenkkarten durchsuchen

Häufig gestellte Fragen