Leitfaden zu den besten BG3-Builds: Leitfaden zu den Top-Klassen (Patch 8) 2026

Das BesteBG3integriertPatch 8 Die Bandbreite reicht von Ein-Schuss-Maschinen bis hin zu unzerstörbaren Panzern, und wenn man sich zu Beginn für das falsche Modell entscheidet, kann das sogar Normal Schwierigkeiten, sich elend zu fühlen. Baldur’s Gate 3 Es stehen dir 12 Basisklassen, Dutzende von Unterklassen und eine Stufenobergrenze von 12 zur Verfügung, was bedeutet, dass jede Stufenaufteilung von Bedeutung ist, insbesondere bei Multiklassen-Builds.

In diesem Leitfaden werden die stärksten BG3 stellt Builds nach Stufen vor, erläutert die hinter jedem Build stehenden Fähigkeitswerte und Stufenaufteilungen und verrät dir, welche BG3 Tools zur Charaktererstellung, die du beim Planen deines nächsten Durchlaufs nutzen kannst. Ganz gleich, ob Sie ein BG3 Erste Schritte mit dem Builder oder die Optimierung eines Ehrenmodus Party – hier findest du eine klare Antwort. Von Sorcadin bis zum Gloomstalker-Assassinen – das sind die besten BG3 Pläne für das Jahr 2026.

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Am bestenBG3 Build-Rangliste – Kurzübersicht (Patch 8)

Nicht alles ist das BesteBG3 Builds sind alle gleich, und Ihr BG3 Die Charakterplanungssitzungen gehen viel schneller von der Hand, wenn du schon vor Beginn der Theoriearbeit weißt, welche Builds deine Zeit wert sind. In der folgenden Tabelle sind die stärksten Builds in Patch 8 nach Stufen gegliedert; nutzen Sie diese daher als Ausgangspunkt, bevor Sie sich mit den detaillierten Aufschlüsselungen weiter unten befassen.

Bevor wir loslegen, möchte ich zunächst eine häufig gestellte Frage beantworten: is BG3plattformübergreifend? Die Antwort bestimmt, welche Spielstände und Freunde du in deinen Durchlauf mitnehmen kannst

Tier Erstellen Klassenaufteilung Am besten geeignet für S Sorcadin Schattenmagier 6 / Paladin 6 Gesamtbewertung – Schaden, Dialoge, Überlebensfähigkeit S Gloomstalker-Assassine Waldläufer 5 / Schurke 4 / Kämpfer 3 Angriff in der ersten Runde, Solospiel S Riesiger Barbar Barbar 12 (Unterklasse „Riese“) Nahkampftank,Ehrenmodusnur S Lichtkleriker Kleriker 12 (Domäne des Lichts) Gruppenunterstützung, passiver Flächenschaden A Kampfmeister-Kämpfer Kämpfer 12 (Kampfmeister) Beste reine Klassenkonfiguration, anfängerfreundlich A Hexblade-Hexenmeister Hexenmeister 6 / Paladin 6 New Patch 8 Charisma-Nahkampf-Nuker A Paladin des Eidbruchs Paladin 12 (Eidbrecher) Bester Schaden gegen ein einzelnes Ziel A Kreis der Monddruiden Druide 12 (Kreis des Mondes) Ehrenmodusdurchführbar nachPatch 8 Korrektur für „Tavern Brawler“

Alle Builds in diesem BG3 Die Rangliste wird auf Folgendes überprüft: Patch 8 und in folgenden Bereichen getestet Taktiker and Ehrenmodus Schwierigkeiten. S-Tier-Charaktere dominieren jede Begegnung; A-Tier-Builds sind starke, zuverlässige Optionen, deren volles Potenzial jedoch etwas mehr Spielwissen erfordert. Verwende einen BG3 Verwende ein Build-Tool wie eip.gg, um deine Level-Aufteilung vor dem Commit zu planen, und springe dann zum detaillierten Abschnitt weiter unten, der sich mit dem von dir gewählten Build befasst.

S-Tier-Builds für BG3

Das sind die besten BG3 Verfügbare Builds in Patch 8 – getestet in Taktiker and Ehrenmodus und in der Lage, jede größere Begegnung ohne Exploits zu meistern. Wenn du ein BG3 Charakterplaner oder ein BG3 Entwickler: Beginnen Sie hier, bevor Sie irgendetwas anderes tun.

Beste Sorcadin-Konfiguration für BG3 (Schattenmagie-Zauberer / Paladin)

Klassenaufteilung Schattenmagier 6 / Paladin des Rache-Eides 6 Fähigkeitswerte Charisma 17, Konstitution 14, Stärke 13 Start als Paladin auf Stufe 1 – Leg deinen Eid fest, bevor du eine Multiklasse wählst Wichtigste Eigenschaft Kriegszauberer (Stufe 4)

Der Sorcadin ist die Nummer 1 BG3integrierenPatch 8weilJeder Charisma-Punkt verbessert mehr Systeme gleichzeitig als jeder andere Wert. – Nahkampfangriffswürfe, Zauber-Rettungswürfe, Schaden durch „Göttlicher Schlag“, Dialogproben und den Bonus der „Aura des Schutzes“ auf alle Rettungswürfe der Gruppe.

Der Kern des Kampfablaufs: Wende „Beschleunigter Zauber“ an, um „Person fesseln“ als Bonusaktion zu wirken, und greife anschließend als deine Aktion an. Gelähmte Ziele führen automatisch zu kritischen Treffern, und kritische Treffer verdoppeln alle Schadenswürfel von „Göttlicher Schlag“. In Akt 3 verdoppelt das Ausrüsten des Resonanzsteins den psychischen Schaden von „Schattenklinge“ und hebt die Obergrenze damit noch weiter an.

Wann man darauf verzichten sollte: Wenn du zu früh eine Multiklasse zum Zauberer wählst, verlierst du wichtige Paladin-Fähigkeiten. Für dasselbe Attributprofil bei einfacherem Spielablauf ist der Hexblade-Warlock (A-Tier) die Alternative.

Beste „Gloomstalker“-Assassinen-Konfiguration für BG3

Klassenaufteilung Waldläufer 5 (Gloomstalker) / Schurke 4 (Assassine) / Kämpfer 3 (Kampfmeister) Fähigkeitswerte Geschicklichkeit 17, Konstitution 16, Weisheit 14 Start als Ranger – Wähle vor Stufe 5 keine Multiklasse Wichtigste Eigenschaft Scharfschütze (Stufe 4)

Der „Gloomstalker-Assassine“ ist die explosivste Erstzug-Variante unter den besten BG3erstellt.„Dread Ambusher“ fügt einen kostenlosen zusätzlichen Angriff hinzu, bevor sich ein Gegner bewegt; „Assassin Alacrity“ stellt deine Bonusaktion in Runde 1 wieder her; „Surprise“ gewährt bei jedem Angriff automatische kritische Treffer. „Fighter’s Action Surge“ verdoppelt obendrein deine Aktionsanzahl.

In Ehrenmodus, die Überraschungsrunde ist oft die einzige Runde, die gegen Elite-Gegner zählt, was dies zum führenden macht Ehrenmodus der Spezialist unter den Besten BG3erzeugt.

Wann man darauf verzichten sollte: Ohne eine zuverlässige Tarnung, um „Überraschung“ auszulösen, verliert dieser Build einen Großteil seines Potenzials. Bei Dungeon-lastigen Durchläufen ist ein Battle-Master-Kämpfer die beständigere Wahl.

Der beste Build für den Riesenbarbaren in BG3

Klassenaufteilung Barbar 12 (Pfad des Riesen) Fähigkeitswerte Stärke 17, Konstitution 16, Geschicklichkeit 10 Start als Barbar auf Stufe 1 Wichtigste Eigenschaft Kneipenschläger (Stufe 4)

„Path of the Giant“ ist eine der 12 neuen Unterklassen, die in Patch 8, und es spricht vieles dafür, dass es insgesamt die zweitbeste Wahl ist. „Tavern Brawler“ verdoppelt deinen Stärkemodifikator bei jedem Wurfangriff – Bei Stärke 20 sind das +10 Bonusschaden pro Wurf, der sich mit jedem weiteren ASI summiert.

„Bear Heart“ gewährt während des „Raging“-Zustands 50 % Widerstand gegen fast jeden Schaden, und da dieser Build nicht von der Ausrüstung abhängig ist, ist er von Akt 1 bis Ehrenmodus.

Wann man darauf verzichten sollte: Ein niedriger Charisma-Wert bedeutet, dass ein anderes Gruppenmitglied die Dialoge übernehmen muss. In Gruppen mit vielen Kämpfern schränkt das Fehlen von Zauberfähigkeiten den Nutzen außerhalb des Kampfes ein.

Beste „Light Cleric“-Konfiguration für BG3

Klassenaufteilung Kleriker 12 (Domäne des Lichts) Fähigkeitswerte Weisheit 17, Konstitution 16, Geschicklichkeit 10 Start als Kleriker auf Stufe 1 Wichtigste Eigenschaft Kriegszauberer (Stufe 4)

Der Lichtkleriker verdankt seinen Platz in der S-Stufe dem höchsten anhaltenden passiven AoE-Schaden in Baldur’s Gate 3. „Geistige Wächter“ fügen zu Beginn ihres Zuges jedem Gegner im Umkreis von 3 Metern 3d8 Strahlungsschaden zu., das nach dem Wirken automatisch und ohne Kosten für Aktionspunkte läuft. „War Caster“ gewährt einen Vorteil bei Konzentrationsrettungswürfen und bleibt auch bei eingehenden Treffern aktiv.

In einer üblichen Vierergruppe, Der Lichtkleriker ermöglicht es jedem anderen Mitglied, reine Schadens-Builds zu spielen – Die passiven Debuffs und Heilungen übernehmen die gesamte Unterstützungsfunktion.

Wann man darauf verzichten sollte: Bei Solo-Spielen oder in Zweiergruppen bietet der Sorcadin oder der Gloomstalker eine bessere eigenständige Leistung. Der Lichtkleriker skaliert mit der Gruppengröße.

A-Tier-BG3-Builds

Starke, zuverlässige Picks, die jede Schwierigkeit meistern – diese besten BG3 Diese Builds erfordern etwas mehr Spielwissen als die S-Tier-Builds, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen, belohnen aber Spieler, die ihre Mechaniken beherrschen. Verwende einen BG3 Charakter-Editor, mit dem du deine Level-Aufteilung planen kannst, bevor du dich festlegst.

Der beste „Battle Master“-Kämpfer-Build für BG3

Klassenaufteilung Kämpfer 12 (Kampfmeister) Fähigkeitswerte Stärke 17, Konstitution 16, Geschicklichkeit 10 Start als Kämpfer auf Stufe 1 Wichtigste Eigenschaft Meister der Großwaffen (Stufe 4)

Der „Battle Master“ ist der einfachste und zugleich effektivste Build unter den besten. BG3Builds –Keine Multiklassen-Rechenaufgaben, kein Verfolgen von Zauberslots, kein Auswendiglernen von Wechselwirkungen zwischen Unterklassen. Auf Stufe 11 gewährt die Verbesserung „Extra-Angriff“ drei Angriffe pro Aktion; „Aktionsschub“ verdoppelt deine Aktionsanzahl einmal pro kurzer Erholung. Wenn du dich für eine reine Einzelklasse entscheidest, erhältst du zudem drei ASI-Slots – das ist der höchste Wert aller hier vorgestellten Builds.

Wann man darauf verzichten sollte: Die Schadensobergrenze liegt im späten Spielverlauf unter der von Sorcadin oder Gloomstalker.

Beste Hexblade-Warlock-Konfiguration für BG3

Klassenaufteilung Zauberer 6 (Hexblade) / Paladin 6 (Eid der Rache) Fähigkeitswerte Charisma 17, Konstitution 14, Geschicklichkeit 14 Start als Hexenmeister auf Stufe 1, um die Unterklasse „Hexblade“ freizuschalten Wichtigste Eigenschaft ASI Charisma 17 bis 19 (Stufe 4)

„Hexblade“ ist eine der 12 neuen Unterklassen, die in Patch 8, wodurch die Kombination aus Paladin und Hexenmeister deutlich stärker ist als zuvor. Mit „Hex Bind Weapon“ bestimmt Charisma sowohl die Nahkampfangriffswürfe als auch den Schaden, wodurch jegliche Investition in Stärke vollständig entfällt. Die Beherrschung mittlerer Rüstung und des Schildes sorgt in Akt 1 für eine Rüstungsklasse von 18, ohne dass man sich um Geschicklichkeit kümmern muss, und „Hexblade’s Curse“ addiert deinen Beherrschungsbonus zu Schadenswürfen gegen ein Ziel, wobei sich dieser Bonus bei einer kurzen Rast wieder regeneriert.

Wann man darauf verzichten sollte: Weniger Zauberslots als der Sorcadin, und um sein volles Potenzial auszuschöpfen, ist er auf seine Ausrüstung angewiesen. Wenn eure Gruppe bereits einen Sorcadin hat, solltet ihr es vermeiden, zwei Builds mit Schwerpunkt auf Charisma zu kombinieren.

Beste „Oathbreaker“-Paladin-Konfiguration für BG3

Klassenaufteilung Paladin 12 (Eidbrecher) Fähigkeitswerte Stärke 17, Charisma 16, Konstitution 14 Start als Paladin auf Stufe 1 Wichtigste Eigenschaft Wilder Angreifer (Stufe 4)

Der „Oathbreaker“-Paladin ist der beste Build für Einzelziel-Schaden in Patch 8 wenn man in Akt 3 vollständig ausgerüstet ist. „Aura des Hasses“ fügt jedem Nahkampfangriff deinen Charisma-Modifikator als nekrotischen Schaden hinzu, das sich direkt mit dem Burst von „Divine Smite“ überlagert. „Lay on Hands“ bietet Notfallheilung, ohne Zauberslots zu verbrauchen, wodurch der Build auch an langen Abenteuertagen autark bleibt.

Wann man darauf verzichten sollte: Für „Oathbreaker“ musst du den Eid deines Paladins brechen, wodurch du auf einen bösen Pfad festgelegt wirst. Spieler, die ihren Eid aufrechterhalten möchten, sollten stattdessen „Oath of Vengeance“ wählen.

Beste „Circle of Moon“-Druiden-Konfiguration für BG3

Klassenaufteilung Druide 12 (Kreis des Mondes) Fähigkeitswerte Weisheit 17, Konstitution 16, Stärke 13 Start als Druide auf Stufe 1 Wichtigste Eigenschaft Kneipenschläger (Stufe 4)

Der „Kreis der Monddruiden“ schaffte den Sprung in die A-Klasse aufgrund eines Patch 8Korrektur:„Tavern Brawler“ wirkt nun korrekt auf den Schaden durch „Wild Shape“ bei Ehrenmodus, wobei du deinen vollen Stärke-Modifikator auf Angriffe in „Wilde Gestalt“ anrechnest. „Wilde Gestalt“ bietet eine separate Lebensanzeige, ohne dass Konzentration erforderlich ist. Wirke daher vor der Verwandlung einen Konzentrationszauber, um beide Buffs gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Die Bärenform gewährt während der Verwandlung Widerstand gegen fast alle Schadensarten.

Wann man darauf verzichten sollte: Wenn man vor der Verwandlung unter Crowd Control gerät, ist man verwundbar. In Gruppen mit speziellen Tanks bietet der Sorcadin oder der Lichtkleriker insgesamt einen höheren Nutzen.

Die besten BG3-Builds für das Solospiel

Nur im EinzelspielermodusBaldur’s Gate 3 ändert die Regeln erheblich – Jedes Ausrüstungsteil, das normalerweise auf vier Gruppenmitglieder verteilt wird, wird auf einen Charakter gestapelt, wodurch Builds mit Ausrüstungsskalierung weitaus mächtiger sind als in einer vollständigen Gruppe. Die besten BG3 Auch Solo-Builds müssen mehrere Rollen gleichzeitig abdecken: Schaden, Überlebensfähigkeit, Dialog und Tarnung.

Der „Gloomstalker-Assassine“ ist der beste Solo-Build in allen Schwierigkeitsgraden.. Durch den heimlichen Zugang kannst du bestimmen, wann der Kampf beginnt, mit einem Angriff in der ersten Runde werden wichtige Ziele ausgeschaltet, bevor sie handeln können, und Überraschungskrits machen die meisten Gegner zu einem Kinderspiel Ehrenmodus Begegnungen, bevor legendäre Aktionen ausgelöst werden können. Eine hohe Initiative ist für Solo-Spiele unerlässlich – der Gloomstalker erhält sie kostenlos durch „Dread Ambusher“. Der Sorcadin ist die beste Wahl für Solospieler, die neben Kampfkraft auch starke Dialogoptionen wünschen.. Ein hoher Charisma-Wert hilft bei Überzeugungs-, Einschüchterungs- und Täuschungsproben, mit denen sich ganze Begegnungen umgehen lassen – Kämpfe komplett zu vermeiden, ist oft die klügste Strategie für Solospieler, insbesondere auf Ehrenmodus. Der „Riesiger Barbar“ ist der fehlertoleranteste Solo-Build für Spieler, die noch neu in Baldur’s Gate 3. Keine Abhängigkeit von der Ausrüstung, keine Berechnungen bei Multiklassen – und dank der 50-prozentigen Schadensresistenz von „Bärenherz“ im Zustand „Wut“ lassen sich Fehler auf eine Weise überstehen, wie es bei empfindlicheren Builds nicht möglich ist.

Ein hoher Charisma-Wert erschließt zudem die tiefsten Begleiterbeziehungen im Spiel, was den Sorcadin zur naheliegenden Wahl für Spieler macht, die sich zu Rollenspiele mit Romantik-Optionen.

Ein paar Regeln für das Solospiel, die unabhängig davon gelten, welches Spiel am besten BG3 von dir ausgeführte Builds:

Trage stets eine „Schriftrolle des nebligen Schritts“ und einen Unsichtbarkeitstrank als Mittel zur Notflucht bei dir.

Nutze in Fernkämpfen erhöhte Positionen – sowohl die Treffergenauigkeit als auch der Schaden steigen dadurch deutlich an

Schalte, wann immer möglich, vor Beginn des Kampfes in den Tarnmodus; der Überraschungseffekt ist ein Kraftmultiplikator für jeden Build

On Ehrenmodus, priorisiere defensive Aspekte wie Ausweichen und eine hohe Konstitution gegenüber reiner Schadensausbeute

If Baldur’s Gate 3 dann sehnst du dich nach weiteren tiefgründigen Rollenspielen mit komplexen Charakterentwicklungssystemen, unser Spiele wie „Baldur’s Gate 3“ Dieser Leitfaden stellt die besten Alternativen vor, die einen Versuch wert sind.

Die besten BG3-Builds für Anfänger

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Baldur’s Gate 3, das BesteBG3 Die Builds für Anfänger weisen drei Gemeinsamkeiten auf: verzeihende Spielmechanik, starke Leistung bei Ausgewogen ein Schwierigkeitsgrad, der kein Min-Maxing erfordert, und eine klare Gewinnbedingung, für die man sich die Wechselwirkungen zwischen Zaubersprüchen nicht merken muss.

Beginne mit dem „Kampfmeister-Kämpfer“ oder dem „Riesiger Barbar“. Beide sind die besten und am besten für Anfänger geeignet BG3integriertPatch 8 – keine Multiklassen-Rechenaufgaben, keine Verfolgung von Zauberslots, und beide schlagen von Akt 1 bis Akt 3 kräftig zu.

Beide sind die besten und am besten für Anfänger geeignet BG3integriertPatch 8 – keine Multiklassen-Rechenaufgaben, keine Verfolgung von Zauberslots, und beide schlagen von Akt 1 bis Akt 3 kräftig zu. Wähle vor Stufe 5 keine Mehrklassen. Auf Stufe 5 werden „Extra-Angriff“ für Kampfklassen und Zauberslots der Stufe 3 für Zauberer freigeschaltet. Ein frühes Multiklassen-Spiel verschiebt deinen Leistungssprung auf Charakterstufe 7 oder später, sodass du den größten Teil von Akt 1 nur mit halber Leistung bestreitest.

Auf Stufe 5 werden „Extra-Angriff“ für Kampfklassen und Zauberslots der Stufe 3 für Zauberer freigeschaltet. Ein frühes Multiklassen-Spiel verschiebt deinen Leistungssprung auf Charakterstufe 7 oder später, sodass du den größten Teil von Akt 1 nur mit halber Leistung bestreitest. Lege bei der Charaktererstellung deinen primären Fähigkeitswert auf eine ungerade Zahl fest (17 statt 16). Der ASI der Stufe 4 erhöht diesen Wert auf 18, wodurch ein voller Modifikatorpunkt hinzukommt. Beginnt man bei 16, verschwendet man den ASI auf einen Wert, der keinen Modifikatorvorteil bietet.

(17 statt 16). Der ASI der Stufe 4 erhöht diesen Wert auf 18, wodurch ein voller Modifikatorpunkt hinzukommt. Beginnt man bei 16, verschwendet man den ASI auf einen Wert, der keinen Modifikatorvorteil bietet. Zeige Respekt, ganz nach Belieben. Wenn du in deinem Lager „Withers“ aufrufst, werden deine Klassenwahl, deine Attributwerte und deine Talente für 100 Gold zurückgesetzt. Rasse und Herkunft sind die einzigen endgültigen Entscheidungen – alles andere lässt sich ändern.

Wenn du in deinem Lager „Withers“ aufrufst, werden deine Klassenwahl, deine Attributwerte und deine Talente für 100 Gold zurückgesetzt. Rasse und Herkunft sind die einzigen endgültigen Entscheidungen – alles andere lässt sich ändern. Stelle deine Party anhand der gemeinsamen Statistiken zusammen. Paladin, Zauberer und Hexenmeister basieren alle auf Charisma – sie ergänzen sich auf natürliche Weise. Nimm immer einen Charakter mit „Diebeswerkzeug“ und einen mit hoher Überzeugungskraft in die Gruppe auf. Bevor du dich festlegst, nutze ein BG3 Zeichen-Generator wie eip.gg um dir einen Überblick über deinen Level-Fortschritt zu verschaffen und Sackgassen zu vermeiden.

Unterschiedliche Builds führen auch zu unterschiedlichen Handlungsverläufen; unser Leitfaden zu Wie viele Enden hat BG3haben beschreibt jeden Weg, der es wert ist, erkundet zu werden.

So nutzen Sie den BG3-Build-Planer

A Baldur’s Gate 3 Mit dem Build-Planer kannst du jede Entscheidung bezüglich deines Charakters im Voraus planen, bevor du sie im Spiel umsetzt; keine verschwendeten Level, kein Bedauern mitten im Spielverlauf. Die beiden am häufigsten verwendeten BG3 Die Bauwerkzeuge im Jahr 2026 sind eip.gg and bg3compendium.com, sowohl kostenlos als auch browserbasiert.

eip.gg ist das mit den meisten Funktionen ausgestattete BG3 Charakterplaner verfügbar. Es unterstützt alle Rassen, Hintergründe, Klassen, Multiklassen, Zaubersprüche, Ausrüstung und Segnungen an einem Ort und ermöglicht es dir, Builds zu speichern und zu teilen. Die Website bietet außerdem einen separaten Gruppenplaner, der Dialogmarkierungen, fehlende Fertigkeiten und nützliche Gegenstandslisten für deine gesamte vierköpfige Gruppe überprüft – wirklich hilfreich für jeden, der ein Baldur’s Gate 3 Build-Planer zur Vorausplanung eines kompletten Durchlaufs.

bg3compendium.com ist eine von der Community entwickelte Alternative mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche, aktiver Weiterentwicklung und solider Unterstützung für mehrere Klassen. Es ist eine zuverlässige Alternative, wenn eip.gg einmal nicht erreichbar ist, und bewältigt die Berechnung der Zauberslots gut.

So holen Sie das Beste aus jedem heraus BG3 Charakterplaner:

Geben Sie die von Ihnen gewählte Klasseneinteilung in Ihr BG3 Wähle einen Charakterplaner aus den obigen Abschnitten „S-Tier“ oder „A-Tier“ aus und überprüfe deine Anzahl an Zauberslots an jedem Stufen-Checkpoint

Lege deinen primären Fähigkeitswert auf eine ungerade Zahl (17) fest und vergewissere dich, dass er durch die ASI der Stufe 4 auf 18 angehoben wird – die meisten Planer berechnen dies automatisch.

Hier siehst du, wann du deine Unterklassen freischalten kannst – Waldläufer und Schurke erhalten beide ihre Unterklassen auf Stufe 3, während Paladin und Zauberer bereits auf Stufe 1 eine Wahl treffen können

Nutze den Partyplaner auf eip.gg, um sicherzustellen, dass deine gesamte Gruppe über „Diebeswerkzeuge“, „Überredungskunst“ und mindestens eine Heilungsquelle verfügt, bevor du loslegst.

Beide Tools sind vollständig mit mobilen Browsern kompatibel, sodass Sie auch unterwegs Strategieüberlegungen anstellen können – besonders praktisch, wenn Sie zu der wachsenden Zahl von Spielern gehören, die das Die besten RPGs aufSteam Deck.

If Baldur’s Gate 3 Wenn dies dein erstes komplexes Rollenspiel ist und du andere Spiele mit ähnlichen Charaktererstellungssystemen entdecken möchtest, dann ist unser Spiele mit Charaktererstellung Der Leitfaden umfasst Titel mit ähnlichen BG3 Charakter-Editoren, die genau denselben Bedarf decken.

Planen Sie schon jetzt Ihren perfekten Durchlauf von „Baldur’s Gate 3“

Das BesteBG3integriertPatch 8 Spieler belohnen, die ihre Gewinnvoraussetzungen kennen, bevor sie sich für eine Klasse entscheidenl. S-Tier-Charaktere wie der Sorcadin und der Gloomstalker dominieren jeden Schwierigkeitsgrad; A-Tier-Optionen wie der Kampfmeister-Kämpfer belohnen Spieler, die ihre Spielmechaniken verstehen.

Verwenden Sie einBG3 Charakterplaner wie eip.gg um die Aufteilung der Level festzulegen, bevor man sich festlegt, passe deine Talente bei Withers während des Experimentierens entsprechend an und schau nach größeren Patches wieder vorbei, da sich das Meta verändert.

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Häufig gestellte Fragen