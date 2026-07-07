Guía de las mejores configuraciones de BG3: Guía de las mejores clases (Parche 8) 2026

Lo mejorBG3incorporaParche 8 abarcan desde armas de ráfagas únicas hasta tanques indestructibles, y elegir la opción equivocada al principio puede hacer que incluso Normal me cuesta mucho sentirme mal. Baldur’s Gate 3 te ofrece 12 clases básicas, docenas de subclases y un nivel máximo de 12, lo que significa que cada división de nivel es importante, sobre todo en las configuraciones multiclase.

Esta guía desglosa los más potentes BG3 ofrece configuraciones por niveles, explica las puntuaciones de las características y la distribución por niveles que hay detrás de cada una de ellas, y te indica cuál BG3 Herramientas de creación de personajes que puedes utilizar a la hora de planificar estratégicamente tu próxima partida. Da igual si estás utilizando un BG3 utilizar el generador por primera vez u optimizar un Modo Honor Si te interesa este tema, aquí encontrarás una respuesta clara. Desde Sorcadin hasta Asesino de las Sombras, estos son los mejores BG3 previsiones para 2026.

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Lo mejorBG3 Lista de niveles de las configuraciones: referencia rápida (parche 8)

No todos son los mejoresBG3 No todas las compilaciones son iguales, y tu BG3 Las sesiones de planificación de personajes irán mucho más rápido si sabes qué configuraciones merecen la pena antes de empezar a analizar las estrategias. La tabla siguiente clasifica las configuraciones más potentes en Parche 8 por niveles, así que utilízalo como punto de partida antes de profundizar en los desgloses detallados que aparecen a continuación.

Antes de entrar en materia, hay una pregunta habitual que conviene responder desde el principio: is BG3multiplataforma? La respuesta determina qué partidas guardadas y qué amigos puedes llevar a tu partida

Nivel Compilar División de clases Ideal para S Sorcadin Hechicero de magia de las sombras 6 / Paladín 6 La mejor en general: daño, diálogos y capacidad de supervivencia S Asesino de las Sombras Ranger 5 / Pícaro 4 / Luchador 3 Ráfaga en el primer turno, juego en solitario S Bárbaro gigante Bárbaro 12 (subclase Gigante) Tanque cuerpo a cuerpo,Modo Honor solo S Clérigo de la Luz Clérigo de nivel 12 (Dominio de la Luz) Apoyo al grupo, daño pasivo de área de efecto A Maestro de combate Luchador 12 (Maestro de batalla) La mejor configuración de clase pura, ideal para principiantes A Brujo de las espadas hexagonales Hechicero 6 / Paladín 6 New Parche 8 Personaje de combate cuerpo a cuerpo con gran poder de ataque y carisma A Paladín rompedor de juramentos Paladín 12 (Rompedor de juramentos) Mejor daño contra un objetivo único A Círculo de los Druidas de la Luna Druida 12 (Círculo de la Luna) Modo Honorviable después deParche 8 Corrección de «Tavern Brawler»

Todas las compilaciones de este BG3 Las listas de niveles se verifican para Parche 8 y probados en Táctico and Modo Honor dificultades. Las elecciones de nivel S dominan todos los enfrentamientos; las configuraciones de nivel A son opciones sólidas y fiables que requieren un poco más de conocimiento del juego para sacarles el máximo partido. Utiliza un BG3 Utiliza una herramienta de creación de personajes como eip.gg para planificar la distribución de tus puntos de nivel antes de confirmarla y, a continuación, pasa a la sección detallada que aparece más abajo correspondiente a la configuración que hayas elegido.

Configuraciones de BG3 de nivel S

Estos son los mejores BG3 versiones disponibles en Parche 8 – probado en Táctico and Modo Honor y capaz de superar todos los enfrentamientos importantes sin recurrir a trucos. Si estás utilizando un BG3 planificador de personajes o un BG3 Si eres desarrollador, empieza por aquí antes que nada.

La mejor configuración de Sorcadin en BG3 (Hechicero de magia de las sombras / Paladín)

División de clases Hechicero de magia de las sombras 6 / Paladín del juramento de venganza 6 Puntuaciones de las características Carisma 17, Constitución 14, Fuerza 13 Empezar como Paladín de nivel 1: fija tu juramento antes de pasar a una clase secundaria Habilidad clave Lanzador de guerra (nivel 4)

El Sorcadin es el número uno en ventas BG3integrarParche 8porqueCada punto de Carisma mejora más sistemas a la vez que cualquier otra característica. – tiradas de ataque cuerpo a cuerpo, CD de salvación contra hechizos, daño del «Golpe divino», tiradas de diálogo y la bonificación del «Aura de protección» a todas las tiradas de salvación del grupo.

El ciclo básico de combate: Utiliza «Hechizo acelerado» para lanzar «Inmovilizar a la persona» como acción adicional y, a continuación, ataca como acción principal.. Los objetivos paralizados garantizan golpes críticos automáticos, y los golpes críticos duplican todos los dados de daño de «Golpe divino». En el Acto 3, equiparse la «Piedra de resonancia» duplica el daño psíquico de «Hoja de las Sombras», lo que eleva aún más el límite máximo.

Cuándo omitirlo: Si eliges la multiclasificación a hechicero demasiado pronto, perderás características clave del paladín. Para obtener el mismo perfil de estadísticas con una ejecución más sencilla, el brujo «Hexblade» (nivel A) es la alternativa.

La mejor configuración para el asesino «Gloomstalker» en BG3

División de clases Ranger 5 (Cazador de las Tinieblas) / Pícaro 4 (Asesino) / Luchador 3 (Maestro de batalla) Puntuaciones de las características Destreza 17, Constitución 16, Sabiduría 14 Empezar como Ranger: no elijas una segunda clase antes del nivel 5 Habilidad clave Tirador de élite (nivel 4)

La baraja «Asesino de las Sombras» es la más explosiva en el primer turno de entre las mejores. BG3construye.«Dread Ambusher» añade un ataque adicional gratuito antes de que se mueva cualquier enemigo; «Rapidez del asesino» te devuelve tu acción adicional en la ronda 1; «Sorpresa» te otorga golpes críticos automáticos en cada ataque. «Aumento de acciones» del luchador duplica además tu número de acciones.

In Modo Honor, la ronda sorpresa suele ser la única que cuenta frente a enemigos de élite, lo que lo convierte en el mejor Modo Honor el mejor especialista de todos BG3crea.

Cuándo omitirlo: Sin una configuración de sigilo fiable que permita activar «Sorpresa», esta configuración pierde gran parte de su potencial máximo. En partidas centradas en las mazmorras, un luchador «Maestro de batalla» resulta más consistente.

La mejor configuración para el bárbaro gigante en BG3

División de clases Bárbaro 12 (Camino del Gigante) Puntuaciones de las características Fuerza 17, Constitución 16, Destreza 10 Empezar como Bárbaro de nivel 1 Habilidad clave Peleón de taberna (nivel 4)

«Path of the Giant» es una de las 12 nuevas subclases añadidas en Parche 8, y es un claro candidato al segundo puesto en la clasificación general. «Peleón de taberna» duplica tu modificador de Fuerza en cada ataque de lanzamiento – Con una Fuerza de 20, eso supone +10 de daño adicional por lanzamiento, que se acumula con cada ASI posterior.

«Corazón de Oso» otorga un 50 % de resistencia a casi todo el daño mientras estás en modo «Furia», y al no depender del equipamiento, esta configuración es potente desde el acto 1 hasta Modo Honor.

Cuándo omitirlo: Un carisma bajo implica que otro miembro del grupo debe encargarse de los diálogos. En grupos con predominio de luchadores, la falta de capacidad para lanzar hechizos limita su utilidad fuera del combate.

La mejor configuración de clérigo de la Luz en BG3

División de clases Clérigo de nivel 12 (Dominio de la Luz) Puntuaciones de las características Sabiduría 17, Constitución 16, Destreza 10 Empezar como Clérigo de nivel 1 Habilidad clave Lanzador de guerra (nivel 4)

El Clérigo de la Luz se ha ganado su puesto en el nivel S gracias a la mayor producción pasiva sostenida de daño de área de efecto en Baldur’s Gate 3. «Guardianes espirituales» inflige 3d8 de daño radiante a todos los enemigos que se encuentren en un radio de 3 metros al comienzo de su turno., que se activa automáticamente sin coste de economía de acción tras lanzarlo. «War Caster» otorga Ventaja en las tiradas de salvación de Concentración, manteniéndola activa incluso cuando se reciben golpes.

En un grupo estándar de cuatro jugadores, El clérigo de la Luz permite que todos los demás miembros utilicen configuraciones basadas exclusivamente en el daño – Las desventajas pasivas y la curación se encargan por completo de la función de apoyo.

Cuándo omitirlo: Tanto en partidas en solitario como en grupos de dos jugadores, el Sorcadin o el Gloomstalker ofrecen un rendimiento más autónomo. El Light Cleric se adapta al tamaño del grupo.

Configuraciones de BG3 de nivel A

Opciones sólidas y fiables que superan cualquier dificultad: estas son las mejores BG3 Estas configuraciones requieren un poco más de conocimiento del juego para sacarle el máximo partido que las de la categoría S, pero recompensan a los jugadores que dominan sus mecánicas. Utiliza un BG3 Un generador de personajes para planificar la distribución de tus niveles antes de dar el paso.

La mejor configuración para el luchador «Battle Master» en BG3

División de clases Luchador 12 (Maestro de batalla) Puntuaciones de las características Fuerza 17, Constitución 16, Destreza 10 Empezar como Luchador de nivel 1 Habilidad clave Maestro de armas grandes (nivel 4)

El «Battle Master» es la configuración más sencilla y eficaz de entre las mejores. BG3versiones –Sin cálculos matemáticos de multiclase, sin tener que llevar la cuenta de las ranuras de hechizos, sin tener que memorizar las interacciones entre subclases. En el nivel 11, la mejora «Ataque extra» otorga tres ataques por acción; «Oleada de acción» duplica tu número de acciones una vez por cada descanso corto. Optar por una clase única también te otorga tres ranuras de ASI, el máximo de todas las configuraciones aquí presentadas.

Cuándo omitirlo: Su daño máximo es inferior al de Sorcadin o Gloomstalker en las últimas fases de la partida.

La mejor configuración para el brujo Hexblade en BG3

División de clases Hechicero de nivel 6 (Hoja maldita) / Paladín de nivel 6 (Juramento de venganza) Puntuaciones de las características Carisma 17, Constitución 14, Destreza 14 Empezar como Brujo de nivel 1 para desbloquear la subclase «Hoja maldita» Habilidad clave ASI Charisma 17 a 19 (nivel 4)

Hexblade es una de las 12 nuevas subclases introducidas en Parche 8, lo que hace que la combinación de paladín y brujo sea considerablemente más potente que antes. La habilidad «Arma ligada al hex» permite que el Carisma influya tanto en las tiradas de ataque cuerpo a cuerpo como en el daño infligido, lo que elimina por completo cualquier inversión en Fuerza. La competencia con armadura media y escudo proporciona una CA de 18 en el Acto 1 sin necesidad de invertir en Destreza, y «La maldición del Hexblade» suma tu bonificación de competencia a las tiradas de daño contra un objetivo, recuperándose tras un descanso corto.

Cuándo omitirlo: Tiene menos ranuras de hechizo que el Sorcadin y depende del equipo para alcanzar su máximo potencial. Si tu grupo ya cuenta con un Sorcadin, evita acumular dos personajes con Carisma como atributo principal.

La mejor configuración de paladín «Oathbreaker» en BG3

División de clases Paladín 12 (Rompedor de juramentos) Puntuaciones de las características Fuerza 17, Carisma 16, Constitución 14 Empezar como Paladín de nivel 1 Habilidad clave Atacante salvaje (nivel 4)

El paladín «Oathbreaker» es la mejor configuración para infligir daño a un solo objetivo en Parche 8 cuando se tiene el equipo completo en el Acto 3. «Aura de odio» añade tu modificador de Carisma como daño necrótico a cada ataque cuerpo a cuerpo., que se acumula directamente sobre el efecto de «Golpe divino». «Imposición de manos» proporciona curación de emergencia sin gastar ranuras de hechizo, lo que permite que la configuración sea autosuficiente durante las largas jornadas de aventura.

Cuándo omitirlo: «Oathbreaker» requiere romper el juramento de tu paladín, lo que te encamina hacia una alineación maligna. Los jugadores que quieran mantener su juramento deberían elegir «Oath of Vengeance» en su lugar.

La mejor configuración del druida del Círculo de la Luna en BG3

División de clases Druida 12 (Círculo de la Luna) Puntuaciones de las características Sabiduría 17, Constitución 16, Fuerza 13 Empezar como Druida de nivel 1 Habilidad clave Peleón de taberna (nivel 4)

El «Círculo de los Druidas de la Luna» ha dado el salto al nivel A gracias a un Parche 8corrección:Ahora «Peleón de taberna» se aplica correctamente al daño de «Forma salvaje» en Modo Honor, lo que te permite sumar tu modificador completo de Fuerza a los ataques de «Forma salvaje». «Forma salvaje» proporciona una barra de salud independiente sin necesidad de Concentración, así que lanza un hechizo de Concentración antes de transformarte y mantén ambas ventajas al mismo tiempo. La forma de oso otorga resistencia a casi todos los tipos de daño mientras estás transformado.

Cuándo omitirlo: Si te someten a efectos de control de masas antes de transformarte, quedas en una situación vulnerable. En grupos con tanques especializados, el Sorcadin o el Clérigo de la Luz aportan un mayor valor general.

Las mejores configuraciones de BG3 para jugar en solitario

Solo jugar enBaldur’s Gate 3 cambia las reglas de forma significativa – Cada pieza de equipamiento que normalmente se reparte entre los cuatro miembros del grupo se acumula en un solo personaje., lo que hace que las configuraciones basadas en el escalado de equipo sean mucho más potentes de lo que son en un grupo completo. Las mejores BG3 Las configuraciones para jugar en solitario también deben cubrir varias funciones a la vez: daño, capacidad de supervivencia, diálogo y sigilo.

El «Asesino de las Sombras» es la configuración en solitario número uno en todas las dificultades.. El acceso sigiloso te permite controlar cuándo comienza el combate, la ráfaga en el primer turno elimina a los objetivos clave antes de que actúen, y los golpes críticos por sorpresa hacen que la mayoría de los Modo Honor encuentros antes de que se puedan activar las Acciones Legendarias. Es imprescindible tener una iniciativa alta para jugar en solitario; el Gloomstalker la obtiene de forma gratuita gracias a «Dread Ambusher». El Sorcadin es la mejor elección para jugar en solitario para aquellos jugadores que buscan opciones de diálogo sólidas junto con potencia en el combate.. Un carisma alto te permite superar las tiradas de Persuasión, Intimidación y Engaño que pueden evitar encuentros enteros; saltarse las peleas por completo suele ser la estrategia más inteligente cuando se juega en solitario, sobre todo en Modo Honor. El «Gigante Bárbaro» es la configuración en solitario más accesible para los jugadores que se inician en Baldur’s Gate 3. No depende del equipo, no hay cálculos de multiclase, y la resistencia al daño del 50 % que otorga «Corazón de oso» mientras estás en modo «Furia» hace que los errores sean superables, algo que no ocurre con las configuraciones más vulnerables.

Un nivel alto de carisma también permite establecer las relaciones más profundas con los compañeros del juego, lo que convierte al Sorcadin en la elección natural para los jugadores a los que les atrae Juegos de rol con opciones románticas.

Algunas reglas para el juego en solitario que se aplican independientemente de cuál sea la mejor BG3 las compilaciones que ejecutas:

Lleva siempre contigo un «Pergamino del Paso Brumoso» y una «Poción de Invisibilidad» como medios de escape de emergencia.

Aprovecha las posiciones elevadas en los combates a distancia: tanto la precisión de los ataques como el daño infligido aumentan considerablemente.

Pasa a modo sigiloso antes de que comience el combate siempre que sea posible; la sorpresa es un multiplicador de potencia en cualquier configuración.

On Modo Honor, da prioridad a las capas defensivas, como la evasión y una Constitución elevada, frente al daño puro

If Baldur’s Gate 3 te ha despertado las ganas de jugar a más juegos de rol profundos con sistemas de personalización complejos, nuestro juegos como Baldur’s Gate 3 Esta guía recoge las mejores alternativas que merece la pena probar.

Las mejores configuraciones de BG3 para principiantes

Si eres nuevo en Baldur’s Gate 3, el mejorBG3 Las configuraciones para jugadores noveles comparten tres características: mecánica tolerante, gran rendimiento en Equilibrado un nivel de dificultad que no requiera optimizar al máximo los recursos, y una condición de victoria clara que no exija memorizar las interacciones entre hechizos.

Empieza con «Luchador maestro de combate» o «Bárbaro gigante». Ambas son las mejores opciones para principiantes BG3incorporaParche 8 – Sin cálculos de multiclase, sin tener que llevar la cuenta de los espacios de hechizo, y ambos causan mucho daño desde el Acto I hasta el Acto III.

Ambas son las mejores opciones para principiantes BG3incorporaParche 8 – Sin cálculos de multiclase, sin tener que llevar la cuenta de los espacios de hechizo, y ambos causan mucho daño desde el Acto I hasta el Acto III. No elijas una segunda clase antes del nivel 5. El nivel 5 desbloquea «Ataque extra» para las clases de combate y ranuras de hechizos de tercer nivel para los lanzadores de hechizos. Si te multiclaseas pronto, tu pico de poder se retrasará hasta el nivel 7 del personaje o más tarde, lo que te hará pasar la mayor parte del Acto 1 con la mitad de tu potencia.

El nivel 5 desbloquea «Ataque extra» para las clases de combate y ranuras de hechizos de tercer nivel para los lanzadores de hechizos. Si te multiclaseas pronto, tu pico de poder se retrasará hasta el nivel 7 del personaje o más tarde, lo que te hará pasar la mayor parte del Acto 1 con la mitad de tu potencia. Al crear tu personaje, establece tu puntuación de habilidad principal en un número impar. (17 en lugar de 16). El ASI de nivel 4 lo eleva a 18, lo que supone ganar un punto de modificador completo. Empezar por 16 supone desperdiciar el ASI en un número que no aporta ningún beneficio de modificador.

(17 en lugar de 16). El ASI de nivel 4 lo eleva a 18, lo que supone ganar un punto de modificador completo. Empezar por 16 supone desperdiciar el ASI en un número que no aporta ningún beneficio de modificador. Respeta con libertad. Withers, en tu campamento, restablece tus elecciones de clase, tus puntuaciones de capacidad y tus dotes por 100 monedas de oro. La raza y el origen son las únicas decisiones definitivas; todo lo demás se puede modificar.

Withers, en tu campamento, restablece tus elecciones de clase, tus puntuaciones de capacidad y tus dotes por 100 monedas de oro. La raza y el origen son las únicas decisiones definitivas; todo lo demás se puede modificar. Organiza tu fiesta en función de las estadísticas compartidas. El paladín, el hechicero y el brujo se basan todos en el Carisma; se complementan de forma natural. Incluye siempre un personaje con «Herramientas de ladrón» y otro con una alta puntuación en Persuasión. Antes de decidirte, utiliza un BG3 un generador de personajes como eip.gg para ver cómo avanza tu progresión en los niveles y evitar tomar decisiones que te lleven a un callejón sin salida.

Las diferentes configuraciones también desbloquean distintos desenlaces de la historia; nuestra guía sobre ¿Cuántos finales tiene BG3tener analiza en detalle todas las vías que merece la pena explorar.

Cómo utilizar un planificador de configuraciones de BG3

A Baldur’s Gate 3 El planificador de personajes te permite planificar cada decisión relacionada con los personajes antes de tomarla en el juego; así no desperdiciarás niveles ni te arrepentirás a mitad de partida. Los dos más utilizados BG3 Las herramientas para constructores en 2026 son eip.gg and bg3compendium.com, tanto gratuitas como basadas en navegador.

eip.gg es el que cuenta con más funciones BG3 planificador de personajes disponible. Es compatible con todas las razas, orígenes, clases, multiclases, hechizos, equipamiento y bendiciones en un solo lugar, y te permite guardar y compartir configuraciones. La web también cuenta con un planificador de grupos independiente que comprueba las etiquetas de diálogo, las competencias de habilidades que faltan y listas de objetos útiles para todo tu grupo de cuatro miembros; algo realmente útil para cualquiera que utilice un Baldur’s Gate 3 Utiliza el planificador de compilación para planificar con antelación una ejecución completa.

bg3compendium.com es una alternativa creada por la comunidad con una interfaz sencilla, un desarrollo activo y una sólida compatibilidad con las clases múltiples. Es una alternativa fiable cuando eip.gg no funciona y gestiona bien los cálculos de las ranuras de hechizos.

A continuación te explicamos cómo sacar el máximo partido a cualquier BG3 planificador de personajes:

Introduce la distribución de clases que hayas elegido en tu BG3 Elige un planificador de personajes de las secciones «S-Tier» o «A-Tier» anteriores y comprueba tu número de ranuras de hechizo en cada punto de control de nivel.

Establece tu puntuación de habilidad principal en un número impar (17) y comprueba que la mejora de nivel 4 de ASI la eleva a 18; la mayoría de los planificadores lo calculan automáticamente.

Echa un vistazo a cuándo se desbloquean las subclases: tanto el guardabosques como el pícaro obtienen sus subclases en el nivel 3, mientras que el paladín y el hechicero eligen la suya en el nivel 1.

Utiliza el planificador de grupos de eip.gg para asegurarte de que todo tu grupo cuente con «Herramientas de ladrón», «Persuasión» y al menos una fuente de curación antes de empezar.

Ambas herramientas son totalmente compatibles con los navegadores de dispositivos móviles, por lo que puedes hacer cálculos teóricos sobre la marcha, lo cual resulta muy útil si formas parte del creciente número de jugadores que disfrutan del los mejores juegos de rol enSteam Deck.

If Baldur’s Gate 3 Si este es tu primer RPG de gran profundidad y quieres descubrir otros juegos con sistemas de creación de personajes similares, nuestro juegos en los que se puede crear un personaje Esta guía recoge títulos con características similares BG3 sistemas de creación de personajes que satisfacen esa misma necesidad.

Empieza a planificar tu partida perfecta de Baldur’s Gate 3

Lo mejorBG3incorporaParche 8 recompensar a los jugadores que conocen su condición de victoria antes de elegir una sola clase de nivell. Las opciones de nivel S, como el Sorcadin y el Gloomstalker, dominan en todos los niveles de dificultad; las opciones de nivel A, como el Maestro de combate, recompensan a los jugadores que comprenden sus mecánicas.

Utiliza unBG3 un planificador de personajes como eip.gg planificar la división de niveles antes de comprometerse, ten en cuenta a Withers cuando experimentes y vuelve a comprobarlo tras los parches importantes, ya que el meta va cambiando.

¿Listo para lanzarte? Empieza ya Baldur’s Gate 3 a un precio fantástico a través de Tejo Si quieres recibir tu clave digital al instante, vuelve más tarde y elige entre las mejores opciones BG3 se extiende por encima y empieza a arrasar Faerûn.

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