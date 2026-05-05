Der beste Sparxie-Build für HSR im Jahr 2026: Der Elation-DPS

Der beste Sparxie-Build für HSR macht sie zu einer Maschine, die Punchline-Stapel generiert und darauf ausgelegt ist, Erinnerung an das Chaos(MoC) undApokalyptischer Schatten (AS). Sie ist eine 5-Sterne-Feuer-DPS auf dem Pfad der Begeisterung, deren Schadensobergrenze davon abhängt, wie viele „Punchlines“ sie sammelt und wie gut ihr Team die Skill-Punkte (SP) während ihrer Ketten zum Sammeln von Engagement verwaltet.

In diesem Leitfaden gehe ich auf die besten Lichtkegel, Relikte, Werte-Richtwerte und Teams ein, um ihre Leistung zu maximieren, einschließlich der Priorität von Spuren, Empfehlungen für Eidolons, Grundlagen der Rotation und Materialien für die Aufsteigung. Das A und O jedes Sparxie-Builds mit HSR ist es, im Kampf 3.600 Angriffspunkte zu erreichen, die Krit-Rate auf 100 % zu maximieren und mindestens einen speziellen SP-Unterstützer einzusetzen.

Beste Sparxie-Konfiguration für HSR: Sparxie im Überblick

Attribut Details Seltenheit 5 Sterne Element Vier Pfad Begeisterung Rolle Haupt-DPS / Hybrid-Sub-DPS Veröffentlichung 3. März 2026 (Version 4.0, Phase 2) Synchronsprecher DE: Lizzie Freeman

Quelle Gesamtbewertung MoC PF AS Spiel 8 In Bearbeitung In Bearbeitung In Bearbeitung In Bearbeitung Wann kommst du wieder? Die erste Hälfte der zweiten Minute Die erste Hälfte der zweiten Minute Die erste Hälfte der zweiten Minute Die erste Hälfte der zweiten Minute

Sparxie ist ein Haupt-DPS-Charakter (Damage Per Second), dessen Schaden durch „Elation“-Schaden skaliert. Ihr Build basiert auf einem Stat-Profil, bei dem Krit-Rate und Angriffsstärke im Vordergrund stehen, angetrieben durch ihre A2-Fähigkeit, die alle 100 Angriffspunkte über 2.000 in einen 5-prozentigen „Elation“-Bonus umwandelt, wobei die Obergrenze bei 80 % liegt. Jede „Engagement Farming“-Kette ist SP-intensiv, daher ist das Management dieser Ressourcen für jeden Sparxie-Build von zentraler Bedeutung – HSR ist kein nachträglicher Einfall.

Ihre Kernidentität basiert auf dem „Burst-then-Ramp“-Prinzip. Aktiviere die Fertigkeit, um bis zu 20 „Engagement Farming“-Stapel auszulösen, „Punchlines“ zu sammeln und den passiven, teamweiten Kritischen-Schaden-Bonus (CRIT DMG) der A6-Spur auf bis zu 80 % zu steigern. Sparxie ist ein Charakter mit mittlerem bis hohem Investitionsaufwand, der bereits auf Stufe E0 mit hochwertigen Relikten und einem SP-Unterstützer einsatzfähig ist.

Am besten für „Erinnerung an das Chaos“. Eine anhaltende Anhäufung von „Punchline“ sorgt in Patch 4.0 bei Bosskämpfen mit mehreren Phasen für einen der höchsten Einzelziel-Schadenswerte.

Eine anhaltende Anhäufung von „Punchline“ sorgt in Patch 4.0 bei Bosskämpfen mit mehreren Phasen für einen der höchsten Einzelziel-Schadenswerte. Am besten geeignet für „Apokalyptischer Schatten“. Aha-Sofortfenster schalten die Fähigkeit „Elation“ für Mehrziel-Bursts frei, die auf die AS-Punktephasen abgestimmt sind.

Aha-Sofortfenster schalten die Fähigkeit „Elation“ für Mehrziel-Bursts frei, die auf die AS-Punktephasen abgestimmt sind. Am besten für die allgemeine Landwirtschaft geeignet. Ihre Fähigkeit stellt allen Verbündeten beim Eintritt in den Kampf 2 SP wieder her, was jedem Team bei Calyx-Läufen einen sofortigen SP-Vorteil verschafft.

So spielst du „Sparxie“ in HSR

Um den besten Sparxie-Build für HSR zu spielen, muss man in jedem Kampf zwei Phasen beachten: eine Phase zum Sammeln von SP und eine Phase zum Ausgeben von SP. In der Sammelphase solltest du deine Teamkameraden ihre Züge ausführen lassen und die SP über Sparkles Ultimate auffüllen. Halte Sparxies Fähigkeit zurück, bis du genug SP hast, um eine vollständige „Engagement Farming“-Kette auszuführen. Wenn du die Fähigkeit ohne ausreichende SP-Reserven voreilig einsetzt, wird die Kette unterbrochen und du erhältst keine Punchlines.

Sobald SP bereit ist, löse die Fertigkeit aus. Ihre Fertigkeit bildet bis zu 20 „Engagement Farming“-Stapel, von denen jeder entweder „Straight Fire“ (2 Punchlines + 2 SP zurück) oder „Unreal Banger“ (1 Punchline) erzeugt. Während des „Certified Banger“-Zustands fügt das Talent pro Treffer in der Kette zusätzlichen Elation-Schaden hinzu. Hebe die ultimative Fertigkeit auf, um zusammen mit Yao Guangs Rotation in den „Aha Instant“-Zustand zu wechseln, und feuere dann sofort die Elation-Fertigkeit ab. Wenn der Zeitpunkt richtig gewählt ist, sorgt dieses Zeitfenster für den mit Abstand größten Schadenssprung im gesamten HSR-Sparxie-Build-Zyklus.

Vor- und Nachteile von Sparxie

Sparxie bietet in Patch 4.0 erstklassigen Elation-DPS mit starker Leistung bei Einzelzielen und Flächenangriffen sowie einem passiven, teamweiten Krit-Schadensbonus. Ihr Fähigkeiten-Set harmoniert hervorragend mit Elation-Kompositionen, erfordert jedoch eine bestimmte Infrastruktur, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragender Punchline-Akku ✅ Hoher Schaden sowohl bei Einzelziel-Bosskämpfen als auch bei Flächenangriffen gegen mehrere Ziele ✅ „A6 Trace“ gewährt dem gesamten Team passiv bis zu 80 % kritischen Schaden ✅ Der Schaden steigt deutlich an, je mehr Punchlines sich im Laufe der Zyklen ansammeln ✅ „Straight Fire“ gleicht die Kosten für Ketten-SP teilweise aus ✅ Wechselt in den Sub-DPS-Bereich, da weitere Elation-DPS-Spieler zum Kader stoßen ✅ Hohe Widerstandsfähigkeit DMG ❌ Die Leistung sinkt drastisch, wenn Yao Guang keine „Aha-Momente“ liefert ❌ Ein SP-intensiver Spielstil, der „Sparkle“ oder starke SP-Unterstützung erfordert, um Ketten aufrechtzuerhalten ❌ Der charakteristische Lichtkegel ist beeindruckend; die Alternativen sind deutlich schlechter ❌ Auf Elation-spezifische Kompositionen festgelegt, um Höchstleistungen zu erzielen ❌ Der „Elation“-Archetyp befindet sich noch in der Entwicklung; das Leistungspotenzial hängt von zukünftigen Veröffentlichungen ab ❌ 160 Energie – Die Kosten für „Ultimate“ erfordern ein diszipliniertes Energiemanagement

Fazit: Baue Sparxie, wenn du Yao Guang hast oder vorhast, sie zu ziehen, und wenn du einen SP-Unterstützer hast, um die Ketten zum Sammeln von Engagement-Punkten anzutreiben.

Sparxie HSR im Überblick: Ausrüstung, Fähigkeiten und Fertigkeiten

Sparxies Basisangriff dient als Einstieg in die Rotation, wird aber bei optimiertem Spiel in seiner Grundform selten eingesetzt. Die Fähigkeit, Bumm! Sparxicles knallen, ist ihre wichtigste Schadensquelle: Sie startet den Livestream und sammelt bis zu 20 „Engagement Farming“-Stapel, die ihre verstärkten Normalangriffe verbessern. Die ultimative Fähigkeit verursacht Flächen-Feuerschaden und erzeugt „Punchline“ und „Thrill“, je nachdem, wie viele „Elation“-Charaktere sich im Team befinden (2/4/8 bzw. 1/1/4).

Das Talent,Sparx-Handtrick, ist der Motor dieses Sets. Im „Certified Banger“-Zustand fügt es jedem „Enhanced Basic“-Treffer und der ultimativen Fähigkeit „Elation“-Schadensinstanzen hinzu. Die „Major Traces“ runden das Bild ab: A2 wandelt Angriffskraft in einen „Elation“-Bonus um; A4 gewährt zusätzliche „Punchlines“ und „Thrill“ bei der ultimativen Fähigkeit, die sich mit der „Elation“-Stärke der Verbündeten skalieren; A6 wandelt die Anzahl der „Punchlines“ in einen passiven, teamweiten Krit-Schadens-Buff um. Dieses Set optimiert den besten Sparxie-Build „HSR“ für eine Spielweise, bei der Angriffskraft an erster Stelle steht, gefolgt von der Krit-Rate, und die auf hohe SP-Bursts in speziellen „Elation“-Teams ausgerichtet ist.

Fähigkeit Typ Energie Pause Beschreibung Hat dir die Katze die Flammenzunge gestohlen? (Basis-Angriff) Einzelziel 20 10 Fügt einem ausgewählten Gegner Schaden in Höhe von 100 % von Sparxies Angriffskraft zu. Bloom! Der Sieger bekommt alles (Verbesserter Basisangriff) Blast 40 10 + 5 addieren Fügt dem Hauptziel Schaden in Höhe von 100 % des Angriffswerts und benachbarten Zielen Schaden in Höhe von 50 % des Angriffswerts zu. Schadensmultiplikator +20 % (10 % für benachbarte Ziele) pro ausgelöstem „Engagement Farming“-Effekt. Bumm! Sparxicles „Poppin’“ (Fähigkeit) Verbessern 0 N/A Startet einen Livestream. Wandelt „Basis-Angriff“ in „Verbesserter Basis-Angriff“ um und löst bis zu 20 Mal „Engagement Farming“ aus. Gilt nicht als Einsatz einer Fertigkeit. Engagement-Farming (erweiterte Fertigkeit) Verbessern 0 N/A Erhöht den Multiplikator für den erweiterten Grundschaden um +20 % (10 % angepasst). Gewährt: „Straight Fire“ (2 Punchlines + 2 SP) oder „Unreal Banger“ (1 Punchline). Gilt nicht als Einsatz einer Fertigkeit. Die Party geht ab und die Kamera läuft (Ultimate) AoE 5 (Kosten 160) 20 Erhält 2 Pointen. Fügt allen Gegnern Feuerschaden in Höhe von (0,6 × Begeisterung + 50 %) von Sparxies Angriff zu. Während „Certified Banger“: Fügt allen Gegnern zusätzlich 48 % Feuerschaden durch Begeisterung zu. „Sparx-Hand-Trick“ (Talent) Verbessern 5 pro Einheit BA N/A Während „Certified Banger: Enhanced Basic“ verursacht der Charakter 40 % Elation-Schaden am Ziel und 20 % an benachbarten Zielen. Jeder ausgelöste „Engagement Farming“-Effekt fügt eine zusätzliche Instanz von 20 % Elation-Schaden hinzu. Die ultimative Fähigkeit verursacht ebenfalls 48 % Elation-Schaden. Signal Overflow: Die große Zugabe! (Elation-Fähigkeit) AoE 5 N/A 50 % Feuerglüh-Schaden für alle + 20 zusätzliche Instanzen mit 25 % Feuerglüh-Schaden für zufällige Gegner. Gewährt 2 Adrenalin (jede gleicht 1 verbrauchte SP aus). Monetarisierung von Inhalten (Technik) beeinträchtigen 0 N/A Fügt Gegnern in der Nähe 10 Sekunden lang „Block“ zu. Beim Eintritt in den Kampf über einen geblockten Gegner: 50 % Feuer-Angriffsschaden für alle + 2 SP für Verbündete wiederhergestellt.

Hauptspuren

Spur Name Wirkung A2 Super! Autogrammstunde bei Punchline Pro 100 ATK über 2.000: +5 % Begeisterung (max. 80 % bei 3.600 ATK im Kampf). Dies ist ausschlaggebend für die Priorisierung eines ATK-orientierten Builds. A4 Umwerfend! Persona-Kaleidoskop Bei „Ultimate“ mit 1/2/3+ Verbündeten mit „Elation“: Erhält 2/4/8 zusätzliche „Punchlines“ und 1/1/4 „Thrill“. Belohnt Teamzusammensetzungen mit „Elation“. A6 Raserei! Palette aus Wahrheit und Lüge Pro vorhandenem „Punchline“ erhalten alle Verbündeten 8 % kritischen Schaden (max. 80 %). Verwandelt Sparxie in einen passiven, teamweiten Krit-Buffer.

Geringfügige Spuren

Staat Gesamtbonus Begeisterung +28 % CRIT-Rate +12 % CRIT DMG +13,3 %

Sparxie HSR: Spuren & Schattenbilder

Für den besten Sparxie-Build HSR solltest du zuerst die Fertigkeit „Elation“ und das entsprechende Talent auf das Maximum bringen, da beide direkt mit der Leistung von „Aha Instant“ und „Certified Banger“ skalieren. Fertigkeit, Basisangriff und Ultimativangriff sind zweitrangig, bringen aber jeweils bedeutende Multiplikatorerhöhungen mit sich. Schalte alle drei Hauptspuren frei, sobald die Materialien es zulassen: A4 für den „Punchline“-Schub beim Ultimativangriff, A6 für den teamweiten Krit-Schaden-Buffer und A2, sobald die Angriffs-Benchmarks in Reichweite sind.

Reihenfolge der Trace-Prioritäten:

Fähigkeit / Talent „Begeisterung“ (gemeinsam an der Spitze) Fähigkeit = Grundangriff = Ultimativ (hoch, etwa gleicher Effekt) Alle wichtigen Spuren so früh wie möglich freischalten

Spur Priorität Erläuterung Fähigkeit „Begeisterung“ ★★★★★Höchste Bewertung Kernschaden während „Aha Instant“; mit jeder Stufe erhöht sich der Multiplikator für den Abprallschaden. Talent ★★★★★Höchste Bewertung Erhöht den zusätzlichen Elation-Schaden bei Auslösung des „Certified Banger“-Effekts beim Engagement-Farming. Fähigkeit ★★★★☆Hoch Erhöht den Multiplikator für den verbesserten Basis-Angriffsschaden. Legt die Untergrenze für jede Kette fest. Normalangriff ★★★★☆Hoch Erhöhter Grundmultiplikator. Geringere marginale Auswirkungen als bei Fertigkeiten und Talenten. Ultimativ ★★★★☆Hoch Erhöht bei jedem Einsatz den AoE-Schaden und die Erzeugung von Punchlines.

Bonusfähigkeiten (Hauptspuren) – Priorität

Bonusfähigkeit Priorität Warum das wichtig ist Umwerfend! Persona-Kaleidoskop (A4) ★★★★★Höchste Bewertung Zusätzliche Pointen + Nervenkitzel bei „Ultimate“, skalierend mit den Teammitgliedern von „Elation“. Raserei! Palette aus Wahrheit und Lüge (A6) ★★★★★Höchste Bewertung Bis zu 80 % kritischer Schaden für alle Verbündeten – ein gewaltiger passiver Team-Buff. Super! „Punchline“-Autogramm (A2) ★★★★★Höchste Bewertung Umwandlung von ATK in Elation; gewährt im Kampf einen Elation-Bonus von 80 % bei 3.600 ATK.

Eidolons

Sparxie ist bereits ab E0 voll einsatzfähig. E2 ist die empfohlene Haltestelle für diejenigen, die Geld ausgeben: Es gewährt einen zusätzlichen Zug nach Ablauf von „Aha Instant“ und stapelt sich pro verbrauchtem „Thrill“ mit kritischem Schaden, wodurch die Burst-Obergrenze deutlich angehoben wird. Ziehe E1 nur, wenn du E2 ins Visier nimmst. E6 ist Neuland.

E# Name Volle Wirkung Anlageurteil E1 #Viral #WerIstSie Wenn „Aha Instant“ endet, erhält der Charakter 5 „Punchlines“. Pro besessener „Punchline“ erhalten alle Verbündeten 1,5 % Widerstandsdurchdringung gegen alle Typen (max. 15 %). Nur ziehen, wenn E2 angestrebt wird E2 #DasPublikumWeißBescheid Wenn „Aha Instant“ endet, erhältst du 1 zusätzlichen Zug und 2 „Thrill“-Punkte. Pro verbrauchtem „Thrill“-Punkt erhältst du 2 Züge lang +10 % Krit-Schaden (max. 4 Stapel = 40 %). Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, empfehlenswerter Zwischenstopp E3 #LinkUp #Herzklopfen Fertigkeitsstufe +2 (max. 15). Grundangriffsstufe +1 (max. 10). Begeisterung-Fertigkeitsstufe +1 (max. 15). Nur passive Verstärkung E4 #LockedIn #FaceCard Bei „Ultimate“: Erhält 5 Punchlines + „Sparxies Hochstimmung“ +36 % für 3 Runden. Mehr Komfort E5 #DieWeltHeilen #NurGuteSchwingungen Ultimative Stufe +2 (max. 15). Talentsstufe +2 (max. 15). Begeisterung-Fähigkeitsstufe +1 (max. 15). Nur passive Verstärkung E6 #AndersGebaut #VomAussterbenBedroht Alle Typen RES PEN +20 %. Pro Pointe, die durch die Fertigkeit „Begeisterung“ gezählt wird, +1 Abprallinstanz (max. 40 zusätzlich). Nur für Whale-Mitglieder

Die besten Sparxie-Lichtkegel (Rangliste)

Für den besten Sparxie-Build für HSR sollte ein Lichtkegel kritischen Schaden, eine Skalierung der Begeisterung, eine Verbesserung der SP-Wirtschaft oder die Ignorierung der Verteidigung bieten. Diese Liste ist nach Stärke geordnet, von der stärksten bis zur schwächsten Variante bei bester Überlagerungsstufe.

Lichtkegel Seltenheit Wert Verzaubert von einer blumigen Welt ★★★★★ Am besten Das heutige Glück ★★★★ Toll Mushy Shroomys Abenteuer ★★★★ Beste F2P Eine Träne, die nicht vergehen will ★★★ Situativ

#1. Bester Gesamteindruck – Von einer blumigen Welt verzaubert

Sparxies Signatur ist die unbestrittene erste Wahl für jeden Sparxie-Build in HSR. Auf Stufe 1 gewährt sie +48 % Krit-Schaden, erhöht die SP-Obergrenze um 1 pro Verbündetem mit „Begeisterung“ auf dem Feld (bis zu +3) und wandelt jedes verbrauchte SP in 5 % Verteidigungsignoranz für „Begeisterung“-Schaden um (max. 4 Stapel). Werden in einem einzigen Zug 4 oder mehr SP verbraucht, erhalten alle Verbündeten über die passive Stream-Promo 20 % Elation. Die erweiterte SP-Obergrenze eignet sich besonders gut für diesen Honkai Star Rail-Sparxie-Build: Längere Ketten bedeuten mehr Punchlines, einen höheren A6-Krit-Schaden-Buffer und mehr teamweiten Output pro Zyklus. Hol sie dir, wenn du vorhast, Sparxie für ernsthafte Endgame-Inhalte als Hauptcharakter zu spielen.

Verzaubert von einer blumigen Welt Seltenheit ★★★★★ ATK 582 HP 1,058 DEF 463

#2. Bestes F2P – „Mushy Shroomys Abenteuer“

„Mushy Shroomy’s Adventures“ ist die beste kostenlose Option für den HSR-Sparxie-Build und im „Forgotten Hall Store“ erhältlich. In S5 bietet er +20 % Begeisterung und verursacht nach dem Begeisterungs-Skill einen Debuff, der Gegnern 2 Runden lang 10 % mehr Begeisterung-Schaden zufügt – genau dann, wenn Sparxie seinen maximalen Schaden verursacht. Erreiche die maximale Überlagerung, bevor du das Kegel-Level verbesserst.

Seltenheit ★★★★ ATK 476 HP 846 DEF 396

#3. Die beste Premium-Alternative – Today’s Good Luck

Das heutige „Good Luck“-Item aus dem Battle Pass ist die stärkste Option ohne Signatur für diesen Sparxie-Build „HSR“ in S5. Es gewährt +20 % Krit-Rate und stapelt nach jedem Einsatz einer „Elation“-Fähigkeit zweimal +20 % Elation (max. +40 % pro Runde). Der Beitrag zur Krit-Rate macht Platz für Sekundärwerte wie ATK% und Krit-Schaden. Am besten geeignet für Spieler, die bereits Exemplare mit hoher Überlagerung aus früheren Battle Passes besitzen.

Seltenheit ★★★★ ATK 529 HP 952 DEF 396

#4. Situativ – Anhaltende Träne

„Lingering Tear“ ist ein 3-Sterne-Standard-Drop, der ab Stufe 5 +40 % Krit-Schaden gewährt, sobald Sparxie 10 oder mehr „Punchlines“ gesammelt hat – eine Bedingung, deren Erreichen mehrere Runden dauert und die in den frühen Kampfphasen kaum einen Beitrag leistet. Verwende ihn nur als Platzhalter und ersetze ihn, sobald „Mushy Shroomy’s Adventures“ verfügbar ist.

Seltenheit ★★★ ATK 317 HP 846 DEF 264

Die besten Sparxie-Relikte und Planar-Sets

Die Auswahl der Relikte für den besten Sparxie-Build im HSR-Modus sollte unter drei Gesichtspunkten bewertet werden: Skalierung der „Engagement Farming“-Kette, Krit-Schwellenwerte (Erreichen einer Krit-Rate von 100 % und eines Krit-Schadens von 140–180 %+ ohne Einbußen bei der Angriffskraft) sowie die Eignung für die SP-Rotation.

Relikte

Name Wert Funktionen Das immer strahlende Magical Girl (4-teilig) Am besten 2-teilig: +16 % kritischer Schaden. 4-teilig: Der Schaden durch „Elation“ ignoriert 10 % der Verteidigung. Pro 5 „Punchlines“, die Verbündete erhalten, ignoriert der Schaden durch „Elation“ 1 % mehr Verteidigung (max. 10 Stapel = insgesamt 20 % ignorierte Verteidigung). BIS. Der in seiner Gelehrsamkeit verlorene Gelehrte (4-teilig) Alternative 2-teilig: +8 % Krit-Chance. 4-teilig: +20 % Schaden bei Fertigkeiten und Ultimaten. Nach der Ultimaten: +25 % Schaden bei der nächsten Fertigkeit. Guter Ersatz, während man BIS farmt. Wavestrider Captain (4-teilig) Alternative 2-teilig: +16 % kritischer Schaden. 4-teilig: Erhält „Hilfe“-Stapel, wenn von Verbündeten angegriffen wird; bei 2 Stapeln während der ultimativen Fähigkeit +48 % Angriffskraft für 1 Runde. Flex 2er-Set + 2er-Set im Mix Anständig „Ever-Glorious Magical Girl“ (2-teilig) + „Wavestrider Captain“ (2-teilig). Doppelte Krit-Schadensboni.

Ever-Glorious Magical Girl 4-teiliges Set ist die klare Wahl und wird von über 96 % der Spieler im Prydwen-Scan verwendet. Die 4-teilige „DEF-Ignorieren“-Boni skalieren passiv mit der „Punchline“-Generierung während des gesamten Kampfes und erreichen insgesamt bis zu 20 %, ohne dass zusätzliche Aktionen erforderlich sind. Verwende beim Farmen stattdessen „Scholar Lost in Erudition“.

Flächige Ornamente

Name Wert Funktionen Heaven – Livestream Am besten +16 % Krit-Schaden. Wenn in einem Zug 3 oder mehr SP verbraucht werden, +32 % Krit-Schaden für 3 Züge (insgesamt +48 %). Lässt sich beim „Engagement Farming“ kinderleicht aktivieren. Der wundersame Banan-Vergnügungspark Großartig (unter Vorbehalt) +16 % Krit. Schaden. +32 % Krit. Schaden, wenn sich ein beschworenes Ziel auf dem Spielfeld befindet. Erfordert Dan Heng – Permansor Terrae als Bindungspartner. Rutilant Arena Gut +8 % Krit-Rate. Wenn die Krit-Rate 70 % oder mehr erreicht, erhöhen sich der Basisangriff und der Fertigkeitsschaden um 20 %. Kann beim Farmen von BIS verwendet werden. Izumo Gensei und das göttliche Reich Takama Gesamtbudget +12 % Angriffskraft. Wenn ein weiterer Verbündeter denselben Weg teilt, +12 % kritische Trefferchance. Lässt sich zuverlässig mit Yao Guang kombinieren.

Heaven – Livestream Dies ist die Standardeinstellung für jeden Sparxie-Build mit HSR: Der kritische Schaden skaliert von +16 % bis +48 %, sobald 3 oder mehr SP verbraucht werden, und wird während Ketten von „Engagement Farming“ automatisch ausgelöst. Der wundersame Banan-Vergnügungspark entspricht dieser Obergrenze, jedoch nur, wenn „Permansor Terrae“ als „Bondmate“ auf dem Spielfeld liegt.

Sparxie – Statuspriorität

Der beste Sparxie-Build für HSR legt den Schwerpunkt zuerst auf Angriff, dann auf die Krit-Rate und schließlich auf den Krit-Schaden. Angriff ist der Stat mit der größten Wirkung, bis die Schwelle von 3.600 im Kampf erreicht ist, da die A2-Fähigkeit alle 100 Angriffspunkte über 2.000 in +5 % Begeisterung umwandelt. Beachte, dass skalierte Buffs von „Permansor Terrae“ und Robin bei dieser A2-Begeisterungsumwandlung nicht berücksichtigt werden.

Wichtigste Statistiken

Relikt-Slot Hauptstatistik Grund Hauptteil CRIT-Rate in % Standardmäßig wird im Kampf eine kritische Trefferquote von 100 % angestrebt. Wechsle nur dann zu „Krit. Schaden %“, wenn die Obergrenze durch Sekundärwerte und Team-Buffs bereits erreicht ist. Füße ATK% Standardwert für das Erreichen von 3.600 Angriffspunkten im Kampf. Ebenkugel ATK% Standard.. Nur umschalten, wenn die Angriffsgrenze im Kampf bereits erreicht ist. Verbindungsseil Energie-Regenerationsrate Standardmäßig wird auf ATK umgeschaltet, sobald die Obergrenze im Kampf erreicht ist. Verwende ATK%, wenn der ATK-Wert nach Team-Buffs noch unter 3.600 liegt.

Sekundäre Priorität / Unterpriorität

Angriffs% > Kritische Trefferquote > Kritischer Schaden > Fester Angriff

In SP-reichen Teams mit Sparkle gleicht ihr Angriffsbonus (+45 %) einen Großteil der Lücke zu 3.600 aus, wodurch Nebenwerte für Kritische Treffer frei werden. In Teams mit knappem SP-Vorrat solltest du den Nebenwerten für Angriffsprozente direkt den Vorrang geben.

Sub-Stat Priorität Anmerkungen ATK% ★★★Hoch Erreiche im Kampf nach Buffs 3.600 ATK. Skalierende Buffs wie Robins Ult spielen bei der Umwandlung von A2-Begeisterung keine Rolle. CRIT-Rate ★★★Hoch Ziele im Kampf zu 100 % an. Verfehlte kritische Treffer bei „Verbesserten Basisangriffen“ bedeuten einen erheblichen DPS-Verlust. CRIT DMG ★★Mittel Zielwert: 140–180 %+ vor dem Kampf. Sie erhält kritischen Schaden von Verbündeten über die A6-Verfolgung und durch „Sparkle“-Buffs. Flache ATK ★Niedrig Nützliche Ergänzung, sobald andere Schwellenwerte erreicht sind.

Zielwerte für Leistungsindikatoren

Staat Prydwen Ziel LDShop Ziel ATK 3.600 im Kampf nach Buffs über 2.900 CRIT-Rate 100 % im Kampf nach Buffs 90 %+ CRIT DMG 140–180 %+ vor dem Kampf 180 %+ SPD 107 Basis (Standard). 134 nur für die erweiterte Aha-SPD-Optimierung. 134+ Energy Regen Verwende das ERR-Seil, sobald die Angriffsgrenze erreicht ist ERR- oder ATK%-Seil

Strategie mit geringem Investitionsaufwand

Priorisiere bei „Sphere“ und „Feet“ die Hauptstatistiken für Angriffsprozente, bis das im Kampf angestrebte Angriffsziel erreicht ist, und konzentriere dich danach auf die auf Krit-Treffer ausgerichteten Sekundärstatistiken. Trage eine Kombination aus 2-teiligem und 2-teiligem Krit-Schaden-Set, während du das 4-teilige „Ever-Glorious Magical Girl“-Set farmst.

Vergleich der Basiswerte von Sparxie

Stufe HP ATK DEF SPD Stufe 1 142 87 62 107 (fest) Stufe 40 535 326 235 107 (fest) Stufe 80 1,051 640 460 107 (fest)

Sparxies Grundangriffswert von 640 auf Stufe 80 bedeutet, dass prozentuale Buffs von Teamkameraden wie Sparkle (+45 % Angriff) die Lücke zum Kampfziel von 3.600 effizient schließen. Die Geschwindigkeit ist auf allen Stufen fest auf 107 festgelegt, sodass jeder Sprungpunkt durch Relikte und Team-Buffs erzielt wird. Baue bei diesem Sparxie-Build zunächst ATK% auf, um HSR zu erreichen, und wechsle dann zu kritischen Treffern als Sekundärstatistiken, sobald die ATK-Schwelle erreicht ist.

HSR Sparxie-Teamkollegen

Die Teammitglieder für den besten Sparxie-Build „HSR“ wurden anhand der Buff-Verfügbarkeit während der „Engagement Farming“-Runden, des Beitrags zur SP-Wirtschaft und der Unterstützung der Schadensformel ausgewählt. Das ideale Team umfasst einen „Elation“-Unterstützer für „Aha Instant“, einen SP-Unterstützer für Kettenangriffe und einen Sustain-Charakter, der keine SP verbraucht.

Harmonie / Begeisterung – Unterstützung

Yao Guang

Rolle: Elation-Unterstützung / Puffer

Elation-Unterstützung / Puffer Warum sie mit Sparxie zusammenarbeiten: Yao Guangs ultimative Fähigkeit löst „Aha Instant“ aus und ermöglicht den „Certified Banger“-Status sowie den Zugriff auf die „Elation“-Fähigkeit. Sie gewährt beim Einsatz 20 „Punchlines“, 20 % geteilte „Elation“, einen Debuff, der den erlittenen Schaden um 16 % erhöht, sowie 20 % Widerstandsdurchdringung (RES PEN) gegen alle Arten. Die vollständige Konfiguration findest du im HSR-Guide zum Yao-Guang-Build.

Yao Guangs ultimative Fähigkeit löst „Aha Instant“ aus und ermöglicht den „Certified Banger“-Status sowie den Zugriff auf die „Elation“-Fähigkeit. Sie gewährt beim Einsatz 20 „Punchlines“, 20 % geteilte „Elation“, einen Debuff, der den erlittenen Schaden um 16 % erhöht, sowie 20 % Widerstandsdurchdringung (RES PEN) gegen alle Arten. Die vollständige Konfiguration findest du im HSR-Guide zum Yao-Guang-Build. Anmerkung zur Rotation: Setze ihre ultimative Fähigkeit so nah wie möglich an Sparxies geplante Fertigkeitskette ein.

Vorteile Nachteile ✅ Löst „Aha Instant“ aus und aktiviert „Elation Skill“ sowie „Certified Banger“ ✅ Yaos ultimative Fähigkeit löst einen „Aha-Effekt“ aus, der einen festen Wert von 20 für die „Punchline“ verwendet, unabhängig von den tatsächlichen Stapeln des Teams. ✅ 16 % Schadensanfälligkeit und 20 % Resistenzdurchschlag gegen alle Schadensarten in einem Gerät ❌ Nur für 5-Sterne-Charaktere; nicht für alle Spieler verfügbar ❌ Verursacht neben Sparxie erhebliche Abrufkosten ❌ Für das „Aha Instant“-Timing ist eine Abstimmung mit dem SP-Status von Sparxie erforderlich

Sparkle

Rolle: SP-Unterstützung / Harmonie-Puffer

SP-Unterstützung / Harmonie-Puffer Warum sie mit Sparxie zusammenarbeiten: „Sparkle’s Ultimate“ stellt 6 SP ohne Kosten wieder her und erhöht die SP-Obergrenze, wodurch Ketten mit 20 Treffern beim „Engagement Farming“ möglich werden. Sie bietet ca. 100 % Krit-Schaden, 10 % Resistenzdurchdringung und 30 % Schadensanfälligkeit. Informationen zu ihrer Konfiguration findest du im HSR-Guide zum Sparkle-Build.

„Sparkle’s Ultimate“ stellt 6 SP ohne Kosten wieder her und erhöht die SP-Obergrenze, wodurch Ketten mit 20 Treffern beim „Engagement Farming“ möglich werden. Sie bietet ca. 100 % Krit-Schaden, 10 % Resistenzdurchdringung und 30 % Schadensanfälligkeit. Informationen zu ihrer Konfiguration findest du im HSR-Guide zum Sparkle-Build. Anmerkung zur Rotation: Setze ihre ultimative Fähigkeit vor Sparxies Fertigkeitskette ein, um die verfügbaren SP zu maximieren.

Vorteile Nachteile ✅ 6 SP aus „Ultimate“ ermöglichen vollständige Engagement-Farming-Ketten ✅ Der Buff von ~100 % kritischem Schaden erhöht die Schadensobergrenze drastisch ✅ Keine SP-Kosten für ihre eigenen Aktionen, positive SP-Bilanz für das Team ❌ Limitierte 5-Sterne-Karte mit hohen Beschaffungskosten ❌ Löst „Aha Instant“ nicht aus; für die Fertigkeit „Elation“ ist weiterhin Yao Guang erforderlich ❌ Ein vorzeitiges Ausführen der Aktion kann zu einer Desynchronisation des Rotationszeitpunkts führen

Optionen für Nachhaltigkeit

Dan Heng – Bewohner der Erde

Rolle: Schild / Aufrechterhaltung | SP Wirtschaft: SP positiv

Schild / Aufrechterhaltung | SP positiv ATK-Boni fließen in Sparxies ATK-Zielwert im Kampf ein. Die Beschwörung des Bondmates aktiviert den Bonus des Ornaments „Der wundersame Banan-Vergnügungspark“. Bietet die beste allgemeine Ausdauer für das komplette Elation-Team. Details zur Konfiguration findest du im HSR-Leitfaden zum Permansor-Terrae-Build.

Hallo

Rolle: Heiler | SP Wirtschaft: SP negativ

Heiler | SP negativ Teamweite Angriffsverstärkungen und Energiewiederherstellung gelten für das gesamte Team.

DHPT schützt zudem vor Burst-Schaden (Abschirmung), und er ist dafür besser gerüstet, da Huohuo reaktionsschneller ist (heilt).

Gallagher

Rolle: Heiler | SP Wirtschaft: SP positiv

Heiler | SP positiv 4-Sterne-Free-to-Play-Option (F2P) mit SP-positiver Heilung, die nicht mit Sparxies SP-Bedarf konkurriert.

Andere geeignete Teamkollegen

Charakter Rolle Anmerkungen Stämme Alt-Taste drücken All-Type RES PEN und zusätzliches DMG. Ein starker Ersatz, wenn Sparkle nicht verfügbar ist. Siehe den HSR-Leitfaden für den Tribbie-Build. Chiffre Alt-Taste drücken Verleiht „Elation DMG“ und erhöht „Tally“, wodurch die maximale Teamschadensgrenze von „Elation“ gesteigert wird. Siehe den HSR-Leitfaden zum Cipher-Build. Nur SP Support – Alles SP durch Fertigkeiten, Angriffsverstärkungen durch die ultimative Fähigkeit. Für F2P-Spieler zugängliche SP-Unterstützung. Ruan Mei Harmony-Support Fans aller Arten von RES PEN und SPD. Wo ist Xuan? Alt beibehalten Teamweite Erhöhung der Krit-Rate und Schadensminderung für Inhalte, bei denen es besonders auf Überlebensfähigkeit ankommt. Bronya SP Support – Alles Aktionsbeschleunigung und Verstärkung des kritischen Schadens für SP-reiche Konfigurationen.

Best Sparxie Teams

Die folgenden Teams wurden aufgrund ihrer beständigen Leistung im MoC und Apokalyptischer Schatten Leistung mit stabiler SP-Wirtschaft und zuverlässiger Verfügbarkeit von Buffs und Debuffs. Teams ohne Yao Guang oder Sparkle kommen zwar zurecht, bleiben aber hinter ihrem Potenzial zurück.

Premium-Team Nr. 1 – Full Elation Core

Das stärkste Team für jeden Honkai Star Rail-Sparxie-Build, das die volle „Elation“-Synergie mit maximaler SP-Effizienz und kritischer Treffer-Verstärkung kombiniert.

Rolle Charakter Synergie DPS Sparxie Elation DPS, Punchline-Stacker Elation-Support Yao Guang Aha-Sofortauslöser, RES PEN, Schwachstelle SP-Support Sparkle SP-Motor, CRIT-DMG-Buff, Schwächungs-Debuff Erhalten Dan Heng – Bewohner der Erde ATK-Bonus, SP-Bonus, Bondmate beschwören

Premium-Team Nr. 2 – Elation Core + Huohuo

Eine robustere Option für längere Kämpfe. Huohuo ersetzt DHPT, um einen besseren Schutz vor Burst-Angriffen und einen besseren Energiefluss zu gewährleisten, anstatt auf maximale Verstärkung zu setzen.

Rolle Charakter Synergie DPS Sparxie Elation DPS, Punchline-Stacker Elation-Support Yao Guang Aha-Sofortauslöser, RES PEN, Schwachstelle SP-Support Sparkle SP-Motor, kritischer Schaden, Verwundbarkeit Erhalten Hallo Angriffs- und Energieverstärkungen, Heilungen

F2P-Team

Erfordert keine begrenzten 5-Sterne-Karten außer Sparxie. Löst keine zusätzlichen „Aha-Instant“-Effekte aus, generiert aber dennoch „Punchlines“ für den A6-CRIT-DMG-Puffer.

Rolle Charakter Synergie DPS Sparxie Elation DPS Support Wegbereiter – Erinnerung Fans von Dienstprogrammen Support Das Angriffs- und Geschwindigkeitsboni Erhalten Natasha / Gallagher SP-positive Heilung

Materialien zu „Sparxie: Trace“ und „Ascension“

Dieser Abschnitt behandelt alle Materialien, die benötigt werden, um Sparxie vollständig aufzusteigen und jeden Trace-Knoten für diesen Sparxie-Build (HSR) zu maximieren. Die Angaben sind in Aufstiegs- und Trace-Gesamtwerte unterteilt, um die Planung des Einsatzes von Trailblaze-Power und Credits im Voraus zu erleichtern.

Maximale Anzahl von Trace-Knoten

Spurenstoffe Insgesamt Quelle 3.000.000 Die flauschigen, handgezeichneten Storyboards 15 Die Gedenkausgabe zur „Fluffy“-Serie 72 Die „Fluffy Collector’s Edition“ 139 Whimsy Wax 41 Dreamweave Steel 56 Lucid Awl 58 Vanquished Flows Zurückhaltung 12 Spuren des Schicksals 8

Max Ascension

Aufstiegsmaterialien Insgesamt Quelle 308,000 Whimsy Wax 15 Dreamweave Steel 15 Lucid Awl 15 Strahlende Protuberanz 65 Gesamtzahl der Credits 3.887.800

Zuerst „Farm Whimsy Wax“: Es wird auf „Ascension“ und „Traces“ verteilt und ergibt insgesamt 56 Einheiten. Setze parallel dazu „Stagnant Shadow“ (Shape of Ashes) für „Strahlende Protuberanz“ ein.

Die Vorbereitung dieser kostspieligen Banner erfordert oft zusätzliche Ressourcen, und viele Spieler suchen nach einer Eine erstklassige Website, um Oneiric Shards günstig zu kaufen um ihre Ziehungen während der begrenzten Veranstaltungszeitfenster zu maximieren.

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So bekommst du Sparxie

Sparxie ist ein limitierter 5-Sterne-Charakter, der ausschließlich über den „Limited Character Event Warp“ erhältlich ist. Projekt: Party Time, das vom 3. bis zum 24. März 2026 während Version 4.0, Phase 2, stattfand. Die Charaktere mit erhöhter Drop-Rate auf dem Banner waren Pela, Hanya und Qingque.

Sie ist nicht im Standard-Charakterpool enthalten: Man kann sie nicht durch den Verlust der 50/50-Garantie erhalten, und es gibt keine Event-Alternative. Eine zukünftige Wiederholung ist die einzige Möglichkeit für Spieler, die ihr Banner verpasst haben.

Bestimmte Charaktere werden in regelmäßigen Abständen erneut verfügbar sein, der genaue Zeitpunkt wird jedoch nie im Voraus bekannt gegeben. Verfolge die offiziellen Livestreams zum Pre-Patch-Sonderprogramm und spare dir „Stellar Jade“ auf, falls Sparxie auf deiner Wunschliste steht.

Mein Gesamtfazit zum besten Sparxie-Build für HSR

Der beste Sparxie-Build für HSR ist für Spieler, die sich intensiv mit MoC beschäftigen, eine Überlegung wert und Apokalyptischer Schatten die einen Yao-Guang- und Sparkle-Kern haben oder aufbauen wollen. Sie ist eine starke Haupt-DPS der Elation, deren „Punchline“-Stapelung einen passiven, teamweiten CRIT-DMG-Buff auslöst, was sie für den gesamten Kader wertvoll macht. Der Spielstil ist SP-intensiv und rotationsabhängig, aber die Belohnung ist einer der höchsten Schadenshöchstwerte in Patch 4.0.

F2P-Spieler und Spieler mit geringem Budget können in E0 mit „Mushy Shroomy’s Adventures“ und „Ever-Glorious Magical Girl“ solide Ergebnisse erzielen. Der größte Stolperstein ist der SP-Mangel: Wenn du „Sparkle“ nicht hast, setze „Hanya“ oder „Remembrance Trailblazer“ ein und fülle deine SP-Reserven vor jeder Fertigkeitskette wieder auf.

Die A4-Zeichnung lässt sich an zukünftige Elation-Versionen anpassen, sodass diese Sparxie-Version auch bei Weiterentwicklungen des HSR-Archetyps relevant bleibt. Risikoklasse: Mittel. Zieh zuerst das 4-teilige Set „Farm Ever-Glorious Magical Girl“ an, erreiche im Kampf 3.600 ATK und wähle dann „Today’s Good Luck“ oder ihre Spezialfähigkeit als Ziel.

Häufig gestellte Fragen