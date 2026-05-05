Der beste Acheron-Build für HSR: DPS-Leitfaden für „Lightning Nihility“

Der beste Acheron-Build, den HSR-Spieler zusammenstellen können, macht sie zu einer der zuverlässigsten Haupt-DPS-Einheiten (primäre Schadensverursacherin) im Spiel, die Erinnerung an das Chaos and Apokalyptischer Schatten ohne auf die Schwächetypen der Gegner abzustimmen. Acheron beschreitet den Pfad der Nihilität, fungiert jedoch als reine Schadensverursacherin, die über ihre Relikte Krit-Rate, Krit-Schaden und Angriffskraft aufbaut und sich dabei auf ihre Nihilitäts-Teamkameraden stützt, um ihre stapelbasierte ultimative Fähigkeit aufzuladen.

Dieser Leitfaden behandelt alle Aspekte des besten Acheron-Builds für HSR: Lichtkegel, Relikt-Sets und Planar-Ornamente, Prioritäten bei den Werten und Benchmarks, den Wert von Eidolons sowie die stärksten Teamzusammensetzungen für den aktuellen Patch. Wenn man zwei Nihility-Unterstützer an ihrer Seite einsetzt, ist Acheron eine der Einheiten mit dem höchsten Schaden in Honkai: Star Rail.

Der beste Acheron-Build für HSR: Acheron im Überblick

Attribut Details Seltenheit 5 Sterne Element Blitz Pfad Nihilismus Rolle Haupt-DPS Veröffentlichung Version 2.1 (März 2024) Synchronsprecher EN: Carrie Keranen | JP: Miyuki Sawashiro | CN: Dongxue | KR: Kim Hyun-sim

Quelle Gesamtbewertung MoC PF AS Spiel 8 S S A S Wann kommst du wieder? 9,8 / 10 9.8 8.5 9.7

Acheron ist eine Haupt-DPS-Charakterin der „Lightning Nihility“-Fraktion, die sich völlig anders spielt als ein typischer Nihility-Support. Anstatt DoTs zu verursachen oder Teamkameraden zu unterstützen, ist sie eine auf Burst-Schaden ausgerichtete Carry-Spielerin, deren gesamtes Spielsystem darauf ausgerichtet ist, „Slashed Dream“-Stapel zu generieren, um ihre ultimative Fähigkeit auszulösen, die gegnerische Schwächetypen vollständig ignoriert. Diese Mechanik, die Schwächetypen ignoriert, ist einer der zentralen Vorteile dieses Builds und beseitigt das übliche Problem bei der Teamzusammenstellung, Elemente an die Schwächetypen des Gegners anpassen zu müssen.

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Ihre SP-Wirtschaft ist bei E0 (Eidolon 0) besonders effizient, wenn sie mit zwei Nihility-Teamkameraden zusammenspielt, die hauptsächlich Basisangriffe einsetzen. Das Team generiert „Slashed Dream“-Stapel durch das Anwenden von Debuffs statt durch den Einsatz von Fähigkeiten, sodass Acheron ihre eigene Fähigkeit frei nutzen kann, ohne die Ressourcen des Teams zu belasten. Ihr Schaden skaliert stark mit den Krit-Werten, und ihr A4-Trace bietet einen hohen Schadensmultiplikator, der durch Nihility-Teamkameraden noch verstärkt wird.

Drei kurze Benchmarks für den besten Acheron-Build in HSR:

Am besten geeignet für „Erinnerung an das Chaos“ (MoC): Anspruchsvolle Bosskämpfe mit Wellen-Resets; Acherons Rhythmus von Burst-Angriffen pro ultimativer Fähigkeit ist hier äußerst effizient.

Anspruchsvolle Bosskämpfe mit Wellen-Resets; Acherons Rhythmus von Burst-Angriffen pro ultimativer Fähigkeit ist hier äußerst effizient. Am besten geeignet für „Apokalyptischer Schatten“ (AS): Dank ihres hohen Burst-Schadens und der allgemeinen Verringerung der Widerstandsfähigkeit ist der HSR-Acheron-Build in diesem Punktemodus besonders stark.

Dank ihres hohen Burst-Schadens und der allgemeinen Verringerung der Widerstandsfähigkeit ist der HSR-Acheron-Build in diesem Punktemodus besonders stark. Am besten für simulierte Universen: Funktioniert als Carry mit den Buffs des Nihility-Pfades; weniger optimiert als Endgame-Modi, aber voll funktionsfähig.

Wie man Acheron in HSR spielt

Acherons ultimative Fähigkeit kostet 9 „Slashed Dream“-Stapel anstelle von Energie. Sie beginnt jeden Kampf mit 5 Stapeln aus ihrer A2-Fähigkeit „Trace“ (Red Oni) und erhält jedes Mal 1 zusätzlichen Stapel, wenn ein Verbündeter oder Gegner einem gegnerischen Ziel einen Debuff zufügt. Ihre eigene Fähigkeit fügt direkt 1 Stapel hinzu. Mit zwei aktiven Nihility-Unterstützern trägt jede ihrer Fähigkeiten Stacks bei, was bedeutet, dass Acheron ihre ultimative Fähigkeit in der Regel alle 1 bis 2 Zyklen einsetzt.

Parallel dazu kommt die Mechanik „Crimson Knot“ ins Spiel. Jedes Mal, wenn ein Debuff auferlegt wird, erhält der Gegner einen Stapel „Crimson Knot“. Gegner mit mehr „Crimson Knot“-Stapeln erleiden durch Acherons ultimative „Rainblade“-Treffer höheren Schaden, daher lohnt es sich, die Debuffs auf dein Hauptziel zu konzentrieren. Der Umgang mit Stack-Überläufen ist wichtig. „Slashed Dream“ kann bis zu 3 Stapel über das Maximum hinaus aufstauen, die als „Quadrivalent Ascendance“ gespeichert werden. Diese Stapel werden nach Ablauf der ultimativen Fähigkeit zurückerstattet und sorgen so für Schwung im nächsten Zyklus. Ab Stufe 2 erhält Acheron zudem zu Beginn ihres eigenen Zuges 1 Stapel, wodurch sie die Fähigkeit häufiger einsetzen kann. Die SP-Verteilung für den besten Acheron-Build (HSR) ist einfach: Setze die Fähigkeit ein, wenn es die SP zulassen, und greife mit Basisangriffen an, wenn das Team unter Druck steht.

Vor- und Nachteile von Acheron

Der Acheron-Build ist eine der vielseitigsten 5-Sterne-DPS-Optionen in Honkai: Star Rail. Ihr Build umgeht viele übliche DPS-Einschränkungen: kein Abgleich der Schwächen, kein Energieaufbau und dank ihres A4-Trace-Multiplikators eine hohe Schadensuntergrenze selbst mit preisgünstigen Relikten.

Vorteile Nachteile ✅ Die ultimative Fähigkeit ignoriert den Schwächetyp des Gegners ✅ Beginnt jeden Kampf mit 5 „Slashed Dream“-Stapeln für eine schnelle erste ultimative Fähigkeit ✅ Hoher Burst-Schaden gegen Einzelziele und in der Umgebung in einem einzigen Fähigkeiten-Set ✅ „A4 Trace“ gewährt einen Schadensmultiplikator von 160 %, wenn zwei Teamkameraden aus dem „Nihility“-Team anwesend sind. ✅ Allgemeine Verringerung der Widerstandsfähigkeit bei „Ultimate“ ❌ Für den vollen A4-Bonus sind 2 Nihility-Teamkameraden auf Stufe E0 erforderlich, was die Flexibilität des Teams einschränkt ❌ Der charakteristische Lichtkegel ist deutlich stärker als bei den F2P-Alternativen ❌ Die Qualität der Relikte hat erheblichen Einfluss; durchschnittliche Sekundärwerte schränken das Potenzial ein ❌ E2 ist ein starker Leistungssprung, auf den Nicht-Nutzer keinen Zugriff haben

Fazit: Investiere in den besten Acheron-Build mit HSR, wenn du zwei Nihility-Supports aufstellen kannst. Sie ist eine der wenigen Haupt-DPS-Einheiten, die sowohl für F2P-Spieler (Free-to-Play) mit einem kostengünstigen Team als auch für zahlende Spieler, die E2 und den charakteristischen Lichtkegel anstreben, gleichermaßen geeignet ist.

Acheron HSR im Überblick: Ausrüstung, Fähigkeiten und Fertigkeiten

Acherons Normalangriff und ihre Fertigkeit dienen dazu, Stapel aufzubauen; ihr Ultimat ist die Quelle fast ihres gesamten Schadens. Ihr Normalangriff verursacht Blitzschaden an einem einzelnen Ziel. Ihre Fertigkeit „Octobolt Flash“ ist ihre wichtigste rundenbasierte Aktion: Sie verursacht Blitzschaden an einem einzelnen Ziel und benachbarten Gegnern und fügt direkt 1 „Slashed Dream“-Stapel hinzu.

Das Talent „Auf Regenblatt thront die Einheit“ ist der Motor des gesamten Fähigkeitenpakets. Es verfolgt die Verhängung von Debuffs im gesamten Team. Jedes Mal, wenn ein Verbündeter oder ein Gegner eine Fähigkeit einsetzt, die einen Debuff verursacht, erhält Acheron 1 Stapel „Zerrissener Traum“ und der betroffene Gegner 1 Stapel „Purpurner Knoten“. Bei 9 Stapeln kann Acheron ihre ultimative Fähigkeit einsetzen, die alle Stapel verbraucht und massiven Mehrfachtreffer-Blitzschaden im Bereich verursacht. Das Verständnis dafür, wie man die Stapelbildung maximiert, bildet die Grundlage jedes starken Acheron-Builds. Dieses Set legt den Schwerpunkt auf ATK- und CRIT-Werte und ist auf Teamkameraden der Nihility-Fraktion ausgelegt, die viele Debuffs einsetzen.

Fähigkeit Typ Energie Pause Beschreibung Trilaterales Wiltcross (Basis-Angriff) Einzelziel 0 10 Fügt einem einzelnen Gegner Blitzschaden in Höhe von 100 % von Acherons Angriffskraft zu. Octobolt-Blitz (Fähigkeit) Blast 0 20 + 10 auf benachbarte Gegner Fügt einem einzelnen Gegner Blitzschaden in Höhe von 160 % von Acherons Angriffskraft und benachbarten Zielen Blitzschaden in Höhe von 60 % von Acherons Angriffskraft zu. Erhält 1 Stapel „Zerfetzter Traum“. „Slashed Dream“ schreit in Rot (Ultimate) AoE 0 (Kosten: 9 „Zerfetzter Traum“) 5 + 5 an benachbarte Gegner Verbraucht alle „Slashed Dream“-Stapel. Fügt einem einzelnen Ziel Blitzschaden in Höhe von bis zu 372 % des Angriffswerts und benachbarten Gegnern bis zu 300 % des Angriffswerts zu. Über Rainleaf schwebt „Einheit“ (Talent) Passiv — — Jedes Mal, wenn eine Einheit einen Debuff verursacht, erhält Acheron 1 „Zerrissener Traum“-Stapel und der Gegner 1 „Purpurner Knoten“-Stapel. Bei 9 Stapeln kann die ultimative Fähigkeit eingesetzt werden. Überschüssige Stapel bis zu einer Anzahl von 3 werden als „Vierwertige Aufsteigung“ gespeichert und nach dem Einsatz der ultimativen Fähigkeit zurückerstattet. Vierfach-Aufstieg (Technik) Technik — — Besiegt normale Gegner in der Oberwelt sofort. Gegen Elitekämpfer und Bosse: Fügt allen Gegnern 200 % des Angriffswerts als Blitzschaden zu, verringert ihre Widerstandskraft unabhängig von ihrer Schwächeart und gewährt 1 Stapel „Vierwertige Aufsteigung“.

Spur Name Wirkung A2 Roter Oni Acheron beginnt jeden Kampf mit 5 Stapeln von „Zerrissener Traum“ und belegt einen zufälligen Gegner mit 5 Stapeln von „Purpurner Knoten“. Überschüssige Stapel von „Zerrissener Traum“ wandeln sich in einen Stapel von „Vierfache Auferstehung“ um, wobei die Obergrenze bei 3 liegt. A4 Der Abgrund Wenn das Team 1 oder 2 weitere Nihility-Charaktere umfasst, erhält Acheron einen Schadensmultiplikator von 115 % bzw. 160 %. A6 Thunder Core Nachdem die ultimative Fähigkeit gegen Gegner mit „Crimson Knot“ eingesetzt wurde, erhöht sich Acherons Schaden 3 Runden lang bis zu dreimal um 30 %. Außerdem wird „Stygian Resurge“ ausgelöst, wodurch zusätzlicher Schaden verursacht wird.

Acheron HSR: Spuren & Eidolons

Die Priorität der Trace-Upgrades für den Acheron-Build richtet sich direkt nach ihrem Schaden. Da die ultimative Fähigkeit ihre Hauptschadensquelle ist, sollte die A4-Trace, die diesen massiv vervielfacht, als Erstes freigeschaltet werden. Der A6-CRIT-DMG-Buff verstärkt sich nach jedem Einsatz der ultimativen Fähigkeit durch gute Relikt-Sekundärwerte.

Der Abgrund (A4): Höchste Priorität. Verleiht den 160-prozentigen Schadensmultiplikator, der bestimmt, wie viel Schaden der beste Acheron-Build im HSR-Modus pro Zyklus verursacht. Levelt diesen Wert vor allem anderen auf das Maximum. Roter Oni (A2): Hohe Priorität. Wenn man jeden Kampf mit 5 „Slashed Dream“-Stapeln beginnt, kann Acheron ihre ultimative Fähigkeit zuverlässig im ersten Zyklus einsetzen. Thunder Core (A6): Hohe Priorität. Ein 30-prozentiger Bonus auf den kritischen Schaden für 3 Runden nach jeder ultimativen Fähigkeit belohnt konsequentes Wechseln der Charaktere. Ultimate: Verbessere die Stufe der ultimativen Fertigkeit frühzeitig. Dort befinden sich fast alle Schadensmultiplikatoren. Fähigkeit: Verbesserung nach der ultimativen Fähigkeit. Die Fähigkeit sammelt Stapel und verursacht zusätzlichen Explosionsschaden. Grundangriff: Niedrigste Priorität. Acheron führt im optimierten Spielverlauf selten normale Angriffe aus.

Spur Priorität Erläuterung Der Abgrund (A4) ★★★★★ Bestbewertet 160 % Schadensmultiplikator für die ultimative Fähigkeit bei 2 Teamkollegen mit „Nihility“. Die derzeit größte einzelne Schadenssteigerung. Roter Oni (A2) ★★★★☆ Hoch 5 Startstapel garantieren eine ultimative Fähigkeit im ersten Zyklus. Das ist die Grundlage jeder Rotation. Thunder Core (A6) ★★★★☆ Hoch Der Bonus-Schaden für 3 Runden nach dem Einsatz der ultimativen Fähigkeit sorgt für eine weitere erhebliche Schadenssteigerung.

Acheron auf Stufe 0 ist mit dem richtigen Team durchaus in der Lage, alle Endgame-Inhalte zu meistern. E2 ist der beste Ort für Schnäppchenjäger, wodurch die Anforderung an „Nihility“ von 2 auf 1 gesenkt und ein „Harmony“-Unterstützungsplatz freigegeben wird.

Eidolon Name Volle Wirkung Anlageurteil E1 Der stille Himmel sprach die Wahrheit Erhöht ihre Krit-Rate um 18 %, wenn sie mit Debuffs belegte Gegner angreift. Eine ganz ordentliche Schadenssteigerung mit dem richtigen Team. E2 Stiller Donner im stillen Sturm Acheron erhält zu Beginn ihres Zuges 1 Stapel „Zerrissener Traum“. Außerdem ist nur 1 Nihility-Charakter (außer Acheron selbst) erforderlich, um den 160 %-A4-Schadensmultiplikator zu erhalten. Das wertvollste Eidolon. Schafft einen zweiten Teamplatz für Harmonie-Einheiten. E3 Frostbeulen im Tod Erhöht die Stufe der ultimativen Fertigkeit um 2 (max. 15). Die Basis-Angriffsstufe steigt um 1 (max. 10). Verbesserung des reinen Schadens. Gut, wenn man langfristig E4 anstrebt. E4 Geschütztes Feuer für die gespiegelte Seele Wenn gegnerische Ziele in den Kampf eintreten, wird ihnen „Ultimativschaden-Anfälligkeit“ zugefügt, wodurch der von ihnen erlittene Ultimativschaden um 8 % erhöht wird. Geringfügige Schadenssteigerung. E5 Verstreute Seelen auf ausgelöschten Erden Erhöht die Fertigkeits- und Talentstufe um 2 (max. 15). Irrelevant, es sei denn, man strebt die E6 an. E6 Apokalypse, der Befreier Erhöht die RES PEN aller Arten für ihre ultimative Fähigkeit um 20 %. Ihr Basisangriff und ihre Fertigkeit gelten nun ebenfalls als ultimativer Schaden, wodurch sie die Widerstandskraft des Gegners unabhängig von dessen Schwäche verringern kann. Ein Kraftschub der Extraklasse.

Die besten Acheron-Lichtkegel (Rangliste)

Die besten Lichtkegel für den Acheron-Build vereinen kritischen Schaden, Schadensmultiplikatoren und die Verhängung passiver Debuffs. Dieser letzte Punkt ist entscheidend: Bestimmte Lichtkegel verhängen bei ihrer Aktivierung einen Debuff und fügen bei Einsatz der Fertigkeit einen kostenlosen „Slashed Dream“-Stapel hinzu. „Entlang der vorüberziehenden Küste“ tut genau das, weshalb es den Alternativen so weit überlegen ist. Die folgende Liste ist nach Stärke geordnet, von der stärksten zur schwächsten Variante.

Lichtkegel Seltenheit Wert Entlang der vorüberziehenden Küste ★★★★★ Am besten Im Namen der Welt ★★★★★ Toll Unaufhörlicher Regen ★★★★★ Gut (situationsabhängig) Gute Nacht und schlaf gut ★★★★ Beste F2P Grenzenlose Choreografie ★★★★ Gutes Budget Alles

#1. Bester Titel insgesamt – „Entlang der vorüberziehenden Küste“

„Entlang der vorüberziehenden Küste“ ist Acherons charakteristischer Lichtkegel und liegt bei der besten Acheron-HSR-Konfiguration deutlich vor allen Alternativen. Er gewährt kritischen Schaden und sorgt dafür, dass ihre Treffer einen Debuff namens „Mirage Fizzle“ verursachen, der Acherons Schaden an davon betroffenen Gegnern erhöht. Die ultimative Fähigkeit der Trägerin fügt Gegnern mit „Mirage Fizzle“ zudem zusätzlichen Schaden zu. Dies steigert ihren Schaden enorm, da der Debuff immer vor ihren Angriffen wirkt und einen zusätzlichen „Slashed Dream“-Stack garantiert. Das bedeutet neben den reinen Stat-Vorteilen auch einen schnelleren Zyklus der ultimativen Fähigkeit.

Für Spieler, die auf die höchste Stufe abzielen, ist dieser Lichtkegel neben Acherons Banner die erste Wahl. Bereits auf Stufe 1 (Superimposition 1) ist die passive Fähigkeit sehr stark; das Erreichen von Stufe 5 ist eine Investition für Großspieler, bei der der Ertrag jedoch abnimmt.

Seltenheit ★★★★★ ATK 635 HP 1058 DEF 396

#2. Bester Premium-Alt – Unaufhörlicher Regen

„Unaufhörlicher Regen“ ist die stärkste Option ohne Signatur für diesen Acheron-Build. Er erhöht ihre Krit-Rate gegen Ziele, die unter 3 oder mehr Debuffs leiden. Darüber hinaus haben ihre Angriffe (einschließlich ihrer ultimativen Fähigkeit) eine Chance, „Äthercode“ auf ein zufälliges Ziel anzuwenden, das diesen Effekt noch nicht hat. Dies verstärkt den gegen dieses Ziel verursachten Schaden zusätzlich.

Leider ist der Bonus auf die Trefferquote vernachlässigbar, aber insgesamt ist es dennoch eine starke Alternative. Wenn du nach dem Silberwolf gesucht hast, hast du diese Karte vielleicht schon.

Seltenheit ★★★★★ ATK 582 HP 1058 DEF 463

#3. Bestes F2P – Gute Nacht und schlaf gut

„Gute Nacht und schlaf gut“ ist die beste Option für Spieler, die nach einer kostengünstigen Möglichkeit suchen, Acheron für HSR auszurüsten. Es handelt sich um einen 4-Sterne-Lichtkegel, der im regulären „Stellar Warp“ erhältlich ist und einen stapelbaren Schadensbonus bietet (bis zu 72 % auf Stufe 5 bei 3 Debuffs auf den Gegner). Mit zwei Nihility-Teamkollegen, die Debuffs aufrechterhalten, läuft die passive Fähigkeit fast immer mit voller Stapelanzahl. Der kritische Schaden muss aus Sekundärwerten und Team-Buffs stammen, aber die Schadensausbeute ist solide.

Seltenheit ★★★★ ATK 476 HP 952 DEF 330

#4. Situativ – Im Namen der Welt

„Incessant Rain“ ist ein limitierter 5-Sterne-„Nihility“-Lichtkegel, der ihren Schaden gegen Gegner mit Debuffs erhöht. Immer wenn Acheron ihre Fertigkeit einsetzt, erhält dieser Angriff zusätzlich einen Bonus auf die Effekt-Trefferquote und den Angriff. Er ist eine gute Alternative, falls dir keine unserer anderen Empfehlungen zur Verfügung stehen, da die meisten seiner Boni nur für ihre Fertigkeit gelten.

Seltenheit ★★★★★ ATK 582 HP 1058 DEF 463

#5. Beste 4-Sterne-Alternative – Grenzenlose Choreografie

„Grenzenlose Choreografie“ ist ein 4-Sterne-Event- oder Standard-Warp-Light-Cone, der den Krit-Schaden gegen Gegner mit Debuffs erhöht, insbesondere gegen solche mit reduzierter Verteidigung oder verlangsamte Gegner. Da Gegner in Acherons optimalen Teams fast immer mit Debuffs belegt sind, ist diese Bedingung zuverlässig aktiv. Es ist eine solide zweite 4-Sterne-Option, wenn du Krit-Schaden benötigst, anstatt des pauschalen Schadensbonus von „Gute Nacht und schlaf gut“.

Dieser Lichtkegel ist am effektivsten, wenn deine Krit-Rate bereits durch „Pioneer Diver“ und „Izumo Gensei“ abgedeckt ist und der HSR-Acheron-Build mehr Krit-Schaden benötigt, um das Ziel von 160 %+ zu erreichen.

Seltenheit ★★★★ ATK 476 HP 952 DEF 330

Die besten Acheron-Relikte und Ebenen-Sets

„Pioneer Diver of Dead Waters“ ist das unbestrittene „Best in Slot“ (BIS)-Reliktset für den besten Acheron-Build im HSR-Modus. Ihre optimalen Teams halten stets mindestens 2 bis 3 Debuffs auf Gegnern aufrecht, wodurch der volle 4-Teile-Bonus aktiviert wird: eine Erhöhung der Krit-Chance und zusätzlicher Krit-Schaden gegen Gegner mit 2 oder mehr Debuffs. Der 4-Teile-Bonus gilt für jede Art von Debuff, sodass jeder von einem Nihility-Teamkameraden angewendete Debuff zählt.

Relikte

Name Wert Funktionen Pioniertaucher der toten Gewässer (4-teilig) Am besten 2-teilig: 12 % Schadensbonus gegen Gegner mit Debuffs. 4-teilig: 4 % Krit-Chance und 8 % Krit-Schaden gegen Gegner mit 2 oder mehr Debuffs oder 12 % mehr Krit-Schaden gegen Gegner mit 3 oder mehr Debuffs. Band des knisternden Donners (4-teilig) Gut Alles 2-teiliges Set: 10 % Blitzschaden. 4-teiliges Set: 20 % Angriff nach Einsatz der Fertigkeit für 1 Runde. Wettbewerbsfähig, wenn die Krit-Schwellenwerte bereits ohne „Pioneer“ erreicht sind. Pionier (2 Personen) + Band (2 Personen) Anständig Eine gemischte 2er-Set-Kombination funktioniert, während man ein komplettes 4er-Pioneer-Set sammelt.

„Pioneer Diver of Dead Waters“ ist das Ziel und sollte für jeden ernsthaften Acheron-Build vollständig freigespielt werden. Die 4-teiligen Boni auf Krit-Rate und Krit-Schaden gegen Gegner mit Debuffs passen perfekt zur Spielweise von Acherons Teams. „Band of Sizzling Thunder“ ist die nächstbeste Option, wenn du bereits ein hochwertiges 4-teiliges Set mit starken Sekundärwerten besitzt. Der 20-prozentige Angriffsbonus nach dem Einsatz einer Fertigkeit kommt der unmittelbar darauf folgenden ultimativen Fertigkeit zugute, sofern das Timing stimmt.

Flächige Ornamente

Name Bewertung Funktionen Izumo Gensei und das göttliche Reich Takama Am besten 12 % Angriffskraft und 12 % kritische Trefferquote, wenn ein Teamkamerad denselben Pfad hat. Teamkameraden aus dem „Nihility“-Pfad erfüllen diese Bedingung, sodass der Bonus dauerhaft aktiv ist. Firmament Frontline: Glamoth Toll 12 % Angriff und 18 % Angriff, wenn die Geschwindigkeit bei 160 oder mehr liegt. Besonders stark, wenn man „Geschwindigkeitsschuhe“ trägt und diesen Schwellenwert erreicht.

Izumo Gensei ist das Standard-BIS-Planar-Ornament für den besten Acheron-Build im HSR-Modus, wenn man mit Nihility-Teamkameraden spielt. Der Bonus auf die Krit-Rate verringert den Druck beim Sammeln von Relikten für den Körper-Slot. Glamoth ist die erste Wahl, wenn man SPD-Füße trägt und den 160+-Breakpoint erreicht, insbesondere dort, wo das Timing der Zyklusschläge entscheidend ist.

Acheron – Priorität der Werte

Acherons wichtigste Skalierungswerte sind Angriff, Kritische Trefferquote und Kritischer Schaden. Der Angriffswert bildet die Grundlage für den Multiplikator aller Fähigkeiten; die Kritische Trefferquote entscheidet darüber, ob Treffer überhaupt als kritische Treffer zählen; der Kritische Schaden bestimmt, wie hoch diese kritischen Treffer ausfallen. Um Acheron im HSR-Modus richtig auszurüsten, muss man zunächst diese Werteschwellen erreichen, bevor man sich um andere Aspekte kümmert.

Wichtigste Statistiken

Relikt-Slot Hauptstatistik Grund Hauptteil CRIT-Rate in % Priorisiere die kritische Trefferquote im Kampf auf mindestens 70 %. Wechsle zu kritischem Schaden in Prozent, sobald dieser Schwellenwert durch Sekundärwerte und Buffs erreicht ist. Füße SPD oder ATK% SPD-Füße für die Aktivierung von Glamoth ab 160+. Angriffsprozente, wenn Izumo im Einsatz ist, und die Krit-Rate sind bereits abgedeckt. Ebenkugel Angriffsschaden % oder Blitzschaden % ATK% ist in den meisten Fällen etwas stärker. Verwende das Teil mit den besseren Sekundärwerten. Verbindungsseil ATK% Immer ATK%. Acheron verbraucht keine Energie, weshalb die Energieregenerationsrate irrelevant ist.

Sekundäre Priorität

Krit-Rate % > Krit-Schaden % > Angriff % / Fester Angriff > Geschwindigkeit

Sub-Stat Priorität Anmerkungen CRIT-Rate in % Höchste Versuche, im Kampf 70–80 % zu erreichen, bevor du den Krit-Schaden stapelst. „Pioneer Diver“ und „Izumo“ tragen hier dazu bei. CRIT DMG% Hoch Das Anfangsziel liegt bei über 160 %. Mit guter Ausrüstung und Team-Buffs sind über 200 % möglich. ATK% Hoch Skaliert jeden Multiplikator im Kit. Flache ATK Mittel Leistet immer noch einen Beitrag; nimm es, wenn ATK% nicht verfügbar ist. SPD Low Dies ist nur für die Aktivierung von Glamoth oder den Zyklusablauf relevant. Es handelt sich nicht um ein primäres Ziel für Sekundärwerte. Trefferquote Überspringen Acheron ist bei der Anwendung von Debuffs nicht auf die Trefferquote der Effekte angewiesen.

Zielwerte

Staat Ziel Anmerkungen CRIT-Rate 70–80 % 100 % im Kampf, einschließlich der 4-teiligen „Pioneer Diver“-Ausrüstung und der Team-Krit-Rate-Buffs. CRIT DMG 160 %+ Über 200 % mit guter Ausrüstung. ATK 2.900–3.200+ Ein höherer Angriffswert (ATK) erhöht alle Multiplikatoren. Strebe einen Wert von über 3.000 an, ergänzt durch starke Relikt-Sekundärwerte. SPD 101 Grundlagen Alle SPD-Werte über 101 stammen aus Relikten und Team-Buffs. Strebe erst ab 160 an, wenn du Glamoth einsetzt.

Strategie mit geringem Investitionsaufwand

Acheron verfügt über eine der höchsten Schadensgrundwerte, die für einen CRIT-DPS verfügbar sind. Ihre A4-Spur gewährt bis zu 160 % Bonusschaden, unabhängig von der Reliktqualität. Für Builds mit schwacher Ausrüstung gilt: Priorisiere zunächst die CRIT-Rate, trage Rüstung und Stiefel mit ATK%, und verwende eine Kombination aus 2-teiligem Pioneer- und 2-teiligem Band-Set, bis ein starkes 4-teiliges Pioneer-Set bereitsteht. Der HSR-Acheron-Build bleibt bei diesem Investitionsniveau für die meisten Endgame-Inhalte konkurrenzfähig.

Vergleich der Basiswerte von Acheron

Stufe ATK DEF HP SPD 1 95 59 153 101 40 356 222 574 101 80 698 436 1125 101

Acherons Angriffswert steigt von Stufe 1 bis Stufe 80 stark an, was bestätigt, dass Relikte mit prozentualem Angriffsbonus gut zu ihr passen. Verteidigung und Lebenspunkte steigen angemessen an, haben jedoch bei der HSR-Acheron-Konfiguration keine Priorität.

Die SPD ist auf allen Stufen auf 101 festgelegt. Jeder SPD-Punkt darüber stammt ausschließlich aus Relikten und Team-Buffs, was bedeutet, dass SPD-Breakpoints (für die Aktivierung von Glamoth ab 160+) eine bewusste Entscheidung bei der Investition in Relikte darstellen. Nutze diese Skalierungshinweise, um die richtigen Hauptwerte auszuwählen und die Benchmark-Ziele schneller zu erreichen.

HSR Acheron-Teamkollegen

Die Teamkameraden für den besten Acheron-Build wurden anhand der Verhängung von Debuffs zur Erzeugung von „Slashed Dream“, der SP-Wirtschaftlichkeit und der Schadensverstärkung ausgewählt. Auf Stufe E0 benötigt Acheron zwei Nihility-Charaktere, um den vollen A4-Multiplikator von 160 % zu aktivieren. Auf Stufe E2 ist nur ein Nihility-Charakter erforderlich, wodurch ein zweiter Platz für Harmony-Unterstützer frei wird.

Nihility-Support

Jiaoqiu

Rolle: Nihility-Unterstützer, Debuffer, Verstärker von Schwachstellen

Nihility-Unterstützer, Debuffer, Verstärker von Schwachstellen Warum sie mit Acheron zusammenarbeiten: Jiaoqius ultimative Fähigkeit kann den Debuff „Ashen Roast“ auslösen, sobald Gegner eine Aktion ausführen, und generiert dabei „Slashed Dream“-Stapel in einem Tempo, das kein anderer Support erreicht. Sein Debuff „Vulnerability“ erhöht den Schaden, den Gegner erleiden, und ergänzt so Acherons A4-Multiplikator. Seine vollständige Ausrüstung findest du im HSR-Guide zum besten Jiaoqiu-Build.

Jiaoqius ultimative Fähigkeit kann den Debuff „Ashen Roast“ auslösen, sobald Gegner eine Aktion ausführen, und generiert dabei „Slashed Dream“-Stapel in einem Tempo, das kein anderer Support erreicht. Sein Debuff „Vulnerability“ erhöht den Schaden, den Gegner erleiden, und ergänzt so Acherons A4-Multiplikator. Seine vollständige Ausrüstung findest du im HSR-Guide zum besten Jiaoqiu-Build. Anmerkung zur Rotation: Setze Jiaoqius ultimative Fähigkeit ein, bevor Acherons ultimatives Zeitfenster beginnt, um die Erzeugung von „Zerrissener Traum“ und die Wirkungsdauer von „Verwundbarkeit“ zu maximieren.

Vorteile Nachteile ✅ Erzeugt „Slashed Dream“-Stapel in den Zügen der Gegner, nicht nur in den Zügen des Spielers ✅ Der „Verwundbarkeit“-Debuff bewirkt eine multiplikative Schadenssteigerung ❌ Begrenzte Anzahl an Zeichen im Banner; nicht für alle F2P-Spieler zugänglich ❌ Weniger effektiv bei Inhalten mit sehr geringer Aktionshäufigkeit der Gegner

Chiffre

Rolle: Nihility-Unterstützung, Verstärker für echten Schaden, Verstärker für erlittenen Schaden

Nihility-Unterstützung, Verstärker für echten Schaden, Verstärker für erlittenen Schaden Warum sie mit Acheron zusammenarbeiten: Cipher erhöht den erlittenen Schaden pauschal um 40 % und sorgt in ihren eigenen Zügen für Schläge mit echtem Schaden, während sie gleichzeitig die Klassenvoraussetzung „Nihility“ für den besten Acheron-Build im HSR erfüllt. Ihre vollständige Ausrüstung findest du im Leitfaden zum besten Cipher-Build im HSR.

Cipher erhöht den erlittenen Schaden pauschal um 40 % und sorgt in ihren eigenen Zügen für Schläge mit echtem Schaden, während sie gleichzeitig die Klassenvoraussetzung „Nihility“ für den besten Acheron-Build im HSR erfüllt. Ihre vollständige Ausrüstung findest du im Leitfaden zum besten Cipher-Build im HSR. Anmerkung zur Rotation: Setze Ciphers Fertigkeit und ultimative Fähigkeit nach Belieben ein. Ihre Debuffs werden automatisch angewendet und generieren bei jeder Anwendung einen Stapel von „Slashed Dream“.

Vorteile Nachteile ✅ Die Erhöhung des erlittenen Schadens um 40 % ist einer der stärksten verfügbaren Verstärker ✅ Verursacht in ihren eigenen Zügen unabhängig davon echten Schaden ❌ Begrenzte Zeichenanzahl für Banner ❌ Bietet weder Heilung noch Schutz; benötigt einen starken Sustain im Team

Silberwolf

Rolle: Nihility-Unterstützung, Verteidigungsreduzierer, Schwäche-Implantat

Nihility-Unterstützung, Verteidigungsreduzierer, Schwäche-Implantat Warum sie mit Acheron zusammenarbeiten: Silver Wolf fügt Gegnern, die nicht dem Element Blitz angehören, mit ihrer Fertigkeit die Schwäche „Blitz“ zu und verringert mit ihrer ultimativen Fähigkeit deren Verteidigung. Beide Effekte erzeugen „Slashed Dream“-Stapel und erfüllen die Anforderung von 2 „Nihility A4“ für diesen Acheron-Build.

Silver Wolf fügt Gegnern, die nicht dem Element Blitz angehören, mit ihrer Fertigkeit die Schwäche „Blitz“ zu und verringert mit ihrer ultimativen Fähigkeit deren Verteidigung. Beide Effekte erzeugen „Slashed Dream“-Stapel und erfüllen die Anforderung von 2 „Nihility A4“ für diesen Acheron-Build. Anmerkung zur Rotation: Wende Silver Wolfs Fähigkeit auf den stärksten Gegner an, um ihm eine Blitzschwäche zuzufügen und Verteidigungs-Debuffs zu stapeln, bevor Acherons ultimative Fähigkeit ausgelöst wird.

Vorteile Nachteile ✅ Die DEF-Reduzierung addiert sich multiplikativ mit ATK-Boni ✅ Verfügbar im Standard-Stellar-Warp-Pool ❌ Das „Schwäche“-Implantat ist situationsabhängig, da Acheron „Schwäche“ ohnehin ignoriert ❌ Geringere Erzeugungsrate von „Slashed Dream“ als bei Jiaoqiu in Inhalten mit schnellem Spielzyklus

Durch die

Rolle: Nihility-Unterstützung, AoE-Verteidigungsreduzierer, SP-positiv

Nihility-Unterstützung, AoE-Verteidigungsreduzierer, SP-positiv Warum sie mit Acheron zusammenarbeiten: Pelas ultimative Fähigkeit entfernt DEF von allen Gegnern und gilt im Rahmen von „Slashed Dream“ als Debuff. Sie ist SP-positiv (nach dem ersten Einsatz der ultimativen Fähigkeit hauptsächlich Basisangriffe), was sie zur besten kostengünstigen Nihility-Unterstützung für den Acheron-Build im HSR macht.

Pelas ultimative Fähigkeit entfernt DEF von allen Gegnern und gilt im Rahmen von „Slashed Dream“ als Debuff. Sie ist SP-positiv (nach dem ersten Einsatz der ultimativen Fähigkeit hauptsächlich Basisangriffe), was sie zur besten kostengünstigen Nihility-Unterstützung für den Acheron-Build im HSR macht. Anmerkung zur Rotation: Wechsle zwischen Pelas Fähigkeit und einfachen Angriffen ab. Hebe dir die ultimative Fähigkeit für Angriffe auf mehrere Gegner oder für den Fall auf, dass Acheron einen Schub benötigt.

Vorteile Nachteile ✅ Nicht im regulären Stellar-Warp-Pool enthalten ✅ Eine Verringerung der AoE-Verteidigung ist in Inhalten mit mehreren Zielen von großem Nutzen ❌ Die Verringerung der DEF ist der einzige nennenswerte Debuff; es gibt keine zusätzliche Verstärkung ❌ Weniger Stack-Erzeugung pro Zyklus als bei Jiaoqiu oder Cipher

Harmony-Unterstützung (nur E2 Acheron)

Sonntag

Rolle: Harmonie-Unterstützung, Aktionsverstärkung, Puffer für kritischen Schaden

Harmonie-Unterstützung, Aktionsverstärkung, Puffer für kritischen Schaden Warum sie mit Acheron zusammenarbeiten: Bei E2 benötigt Acheron nur einen Nihility-Charakter, um den vollen A4-Bonus zu erhalten. Dank ihres 100 %-Aktionsvorstoßes am Sonntag kann Acheron unmittelbar nach dem Zug eines Verbündeten agieren, was ihre Feuerrate bei der ultimativen Fähigkeit pro Zyklus drastisch erhöht. Seine Fertigkeit gewährt einen CRIT-DMG-Buff, der die A6-Spur des „Thunder Core“ ergänzt.

Bei E2 benötigt Acheron nur einen Nihility-Charakter, um den vollen A4-Bonus zu erhalten. Dank ihres 100 %-Aktionsvorstoßes am Sonntag kann Acheron unmittelbar nach dem Zug eines Verbündeten agieren, was ihre Feuerrate bei der ultimativen Fähigkeit pro Zyklus drastisch erhöht. Seine Fertigkeit gewährt einen CRIT-DMG-Buff, der die A6-Spur des „Thunder Core“ ergänzt. Anmerkung zur Rotation: Setze die Fähigkeit „Time Sunday“ in Acherons Zielrunde so ein, dass sich sein Buff für kritischen Schaden mit dem Zeitfenster der ultimativen Fähigkeit überschneidet.

Vorteile Nachteile ✅ „100 % Action Advance“ ist die stärkste verfügbare Zugmanipulation ✅ Die Verstärkung des kritischen Schadens wirkt sich synergistisch mit dem „Thunder Core A6“ aus ❌ E2 Acheron erforderlich; bei E0 geht der A4-Bonus verloren, wenn man „Sunday“ einsetzt ❌ Erfordert eine sorgfältige SP-Verwaltung in seinen eigenen Zügen

Nachhaltigkeitsoptionen

Abenteuer

Rolle: Unterstützung, CRIT-DMG-Verstärker, Schildspender

Unterstützung, CRIT-DMG-Verstärker, Schildspender Warum sie mit Acheron zusammenarbeiten: Aventurines Debuff „Unnerved“ erhöht den erlittenen Krit-Schaden aller Gegner um 15 % und verstärkt damit den Schaden von Acherons ultimativer Fähigkeit direkt. Seine Schilde bieten proaktiven Schutz vor Burst-Schaden. Alle Details findest du im HSR-Guide zum besten Aventurine-Build.

Aventurines Debuff „Unnerved“ erhöht den erlittenen Krit-Schaden aller Gegner um 15 % und verstärkt damit den Schaden von Acherons ultimativer Fähigkeit direkt. Seine Schilde bieten proaktiven Schutz vor Burst-Schaden. Alle Details findest du im HSR-Guide zum besten Aventurine-Build. Anmerkung zur Rotation: Setze nach Möglichkeit „Aventurines Ultimate“ vor „Acherons Ultimate“ ein, um die Verstärkung des kritischen Schadens zu stapeln.

Vorteile Nachteile ✅ Der Debuff „Unnerved“ ist ein bedeutender Verstärker für den kritischen Schaden im besten Acheron-Build für HSR ✅ Schilde dienen dem proaktiven Schutz vor Schadensserien, nicht der reaktiven Heilung ❌ Begrenzte Zeichenanzahl für Banner ❌ Erfordert den Einsatz einer Fertigkeit, um „Blind Bet“-Stapel zu generieren, was mit zusätzlichen SP-Kosten verbunden ist

Gallagher

Rolle: Unterstützer, Heiler, Debuffer

Unterstützer, Heiler, Debuffer Warum sie mit Acheron zusammenarbeiten: Gallagher verursacht mit seiner ultimativen Fähigkeit den Debuff „Besotted“, der zur Erzeugung von „Slashed Dream“-Stapeln beiträgt. Da seine Heilungen reaktiv sind (nach dem Schaden), eignet er sich für Teams, die keinen konstanten Spitzen-Schaden erleiden.

Gallagher verursacht mit seiner ultimativen Fähigkeit den Debuff „Besotted“, der zur Erzeugung von „Slashed Dream“-Stapeln beiträgt. Da seine Heilungen reaktiv sind (nach dem Schaden), eignet er sich für Teams, die keinen konstanten Spitzen-Schaden erleiden. Anmerkung zur Rotation: Setze „Gallagher’s Ultimate“ in Runden ein, in denen sich Debuffs stapeln. Setze „Skill“ ein, wenn die HP unter einen sicheren Schwellenwert fallen.

Vorteile Nachteile ✅ Der Debuff „Verliebt“ trägt zu den Stapeln von „Zerrissener Traum“ bei ✅ Frei vom Standard-Stellar-Warp ❌ Heilungen wirken reaktiv; sie verhindern Spitzen-Schaden nicht so wie Schilde ❌ Geringere Schadensleistung als Aventurin in reinen Schadenssituationen

Wo ist Xuan?

Rolle: Sustain, CRIT-Rate-Puffer

Sustain, CRIT-Rate-Puffer Warum sie mit Acheron zusammenarbeiten: Fu Xuans „Matrix der Vorhersehung“ gewährt dem gesamten Team eine kritische Trefferquote. Ihre Umverteilung der Lebenspunkte verringert die Zahl der einzelnen Todesfälle.

Fu Xuans „Matrix der Vorhersehung“ gewährt dem gesamten Team eine kritische Trefferquote. Ihre Umverteilung der Lebenspunkte verringert die Zahl der einzelnen Todesfälle. Anmerkung zur Rotation: Halte die Verfügbarkeit von „Matrix of Prescience“ aufrecht. Setze „Ultimate“ reaktiv in kritischen Situationen ein, in denen die Lebenspunkte knapp werden.

Vorteile Nachteile ✅ Die teamweite Erhöhung der CRIT-Rate verringert den Druck beim Sammeln von Relikten ✅ Die HP-Verteilung sorgt für passive Widerstandsfähigkeit ❌ Verursacht keine „Slashed Dream“-Stapel oder Debuffs ❌ Begrenztes Banner; weniger zugänglich als Gallagher

Andere geeignete Teamkollegen

Rolle Charakter Hinweis Nihility, DoT Guten Morgen Der „Firekiss“-Debuff generiert Stapel; die beste preisgünstige zweite Nihility-Einheit für den Acheron-Build Nachhaltigkeit, Energie Hallo Heilung und Energieregeneration für Teamkameraden; beschleunigt den Gesamtablauf der Team-Ultimaten Erhalter, Heiler Der Topf Passive Feldheilung; SP-positiv; gut, wenn keine Schildcharaktere verfügbar sind Nihilismus Welt Der Verlangsamungs-Debuff erzeugt Stapel; vollständig über den Standard-Pool erhältlich

Die besten Acheron-Teams

Bei der Teamzusammenstellung für den besten Acheron-Build in HSR stehen auf Stufe E0 zwei Anforderungen im Mittelpunkt: zwei Nihility-Teamkameraden und ein Sustain-Charakter. Auf Stufe E2 steht der zweite Nihility-Platz für jede beliebige Klasse offen. Die unten aufgeführten Teams wurden aufgrund ihrer Debuff-Anwendung, der Effizienz beim Aufbau von Stapeln und ihres maximalen Gesamtschadens ausgewählt.

Premium-Team 1 – Hypercarry-Kern (E0/E1)

Rolle Charakter Synergie Haupt-DPS Acheron Explosionsschaden, „Slashed Dream“-Rotation Nihility-Support Jiaoqiu Höchste Stapelbildungsrate, Schwächungseffekt „Verwundbarkeit“ Nihility-Support Chiffre 40 % mehr erlittener Schaden, tatsächlicher Schaden Erhalten Abenteuer Verstärkung des kritischen Schadens durch „Unnerved“ und Schilde

Dies ist Acherons leistungsstärkstes E0-Team. Jiaoqiu und Cipher erzeugen gemeinsam bei fast jeder Spieler- und Gegneraktion „Slashed Dream“-Stapel, wodurch Acheron ihre ultimative Fähigkeit fast in jedem Zyklus einsetzen kann. Aventurines Debuff „Unnerved“ fügt zusätzlich zum A4-Bonus einen Krit-Schadensmultiplikator hinzu.

Premium-Team 2 – Jiaoqiu + Silver Wolf (E0)

Rolle Charakter Synergie Haupt-DPS Acheron Explosionsschaden Nihility-Support Jiaoqiu Stack-Erzeugung, Sicherheitslücke Nihility-Support Silberwolf Reduzierung der Verteidigung, Implantat gegen Blitzschaden Erhalten Abenteuer Kritischer Schaden durch „Unnerved“

„Silberwolf“ ersetzt „Cipher“, wenn die Verringerung der Flächenschadensabwehr und „Schwäche-Implantat“ von Nutzen sind, insbesondere in Inhalten, in denen die Gegner nicht gegen Blitzschaden anfällig sind. „Jiaoqiu“ sorgt weiterhin für die Erzeugung von Stapeln.

E2-Team – Harmony-Variante

Rolle Charakter Synergie Haupt-DPS Acheron Schadensausbruch, E2-Stapel zu Beginn des Zuges Nihility-Support Jiaoqiu Stack-Erzeugung, Sicherheitslücke Harmony-Support Sonntag 100 % Aktionsvorauszahlung, Krit-Schaden-Buff Erhalten Abenteuer Kritischer Schaden durch „Unnerved“

Bei E2 ist nur ein Nihility-Charakter erforderlich, um den vollen A4-Bonus von 160 % zu erzielen. Dank Acherons 100-prozentigem „Action Advance“ am Sonntag kann sie ihre ultimative Fähigkeit pro Echtzeitzyklus häufiger einsetzen, was dieses Team zum leistungsstärksten aller verfügbaren Teams macht.

Das beste F2P-Team

Rolle Charakter Synergie Haupt-DPS Acheron Explosionsschaden Nihility-Support Durch die Reduzierung der Flächenschadensabwehr, SP-positiv Nihility-Support Guten Morgen „Feuerkuss“-Debuff für Stapel, kostengünstige „Nihility“ Erhalten Gallagher Der „Besotted“-Debuff sorgt für Stapel und eine kostenlose „Stellar Warp“-Einheit

Dieses Team erzielt den vollen „2-Nihility A4“-Bonus ausschließlich mit Standard- und Wohlfahrtseinheiten. Pela und Guinaifen sorgen für eine konstante Aufrechterhaltung der Debuffs, und Gallaghers „Besotted“-Debuff sorgt für zusätzliche Stapelbildung, während er aktiv bleibt.

Materialien für „Acheron Trace“ und „Ascension“

Die Aufstiegs- und Spurenmaterialien von Acheron überschneiden sich erheblich. „Traum-Sammelkomponenten“, „Traumflussventile“ und „Traumgeneratoren“ kommen in beiden Materialbäumen vor, sodass man für effizientes Farmen beide gleichzeitig anvisieren sollte. Der Blitzstab des Gestaltwandlers wird vom Stagnierenden Schatten (Gestalt des Untergangs) bei Stargazer Navalia auf dem Xianzhou Luofu fallen gelassen. „Vergangene Übel der Katastrophe des Bohrlochplaneten“ wird vom wöchentlichen Boss „Echo des Krieges“ fallen gelassen. Schalte vorrangig A4 (Der Abgrund) und A6 (Donnerkern) frei, um die größten Leistungssprünge zu erzielen, bevor du andere Spurenknoten in Angriff nimmst.

Maximale Anzahl von Trace-Knoten

Spurenstoffe Insgesamt Quelle 3.000.000 Feuriger Geist 15 Komponente der Dream Collection 41 Dream Flow-Ventil 56 Starfire-Essenz 72 Traumgenerator 58 Himmelsverbrennungsanlage 139 Die früheren Übel der Katastrophe auf dem Bohrloch-Planeten 12 Spuren des Schicksals 8

Max Ascension

Aufstiegsmaterialien Insgesamt Quelle 308,000 Komponente der Dream Collection 15 Dream Flow-Ventil 15 Traumgenerator 15 Der Blitzstab des Gestaltwandlers 65

Erledige zuerst „Der erstarrte Schatten“, um dir einen Vorrat an Blitzstäben anzulegen, der für die Aufstiege ausreicht. Schließe wöchentlich „Echo des Krieges“ ab, um das Bossmaterial für „Katastrophe auf dem Bohrlochplaneten“ zu erhalten – dies ist der schwierigste Engpass bei hohen Trace-Stufen.

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So erhältst du Acheron

Acheron ist ausschließlich über ihr „Limited Character Event Warp“-Banner erhältlich. Sie ist nicht im regulären „Stellar Warp“-Pool enthalten und kann nicht als 50/50-Verlust auf dem Banner eines anderen Charakters erhalten werden. Um Acheron zu ziehen, muss sie auf dem Banner ausdrücklich als 5-Sterne-Charakter mit erhöhter Wahrscheinlichkeit aufgeführt sein.

Ihr jüngster Wiederauftritt fand im Rahmen des „Indelible Coterie“-Banners in Version 3.2, Phase 1 (8. bis 30. April 2025, UTC-5) statt. Die vorgestellten 4-Sterne-Charaktere mit erhöhter Drop-Rate auf diesem Banner waren Pela, Lynx und Gallagher. Ihr charakteristischer Lichtkegel „Entlang der vorüberziehenden Küste“ lief zeitgleich auf dem Banner „Coalesced Truths“. Acheron hatte seit ihrem Debüt in Version 2.1 mehrere Wiederholungen, was bestätigt, dass sie zu den wiederkehrenden limitierten Charakteren im Roster gehört.

Acheron ist zudem eine Auswahlmöglichkeit im kostenlosen, begrenzten 5-Sterne-Auswahl-Event der HSR-Version 4.0. Falls du alle Wiederholungen verpasst hast, schau dir die Livestreams des Sonderprogramms an (in der Regel drei Wochen vor jedem Patch), um offizielle Ankündigungen zu Wiederholungen zu erhalten. Das Sammeln von Sternjade und das Aufrechterhalten einer „Soft Pity“-Strategie ist der sicherste Ansatz für einen gezielten Zug.

Mein Gesamtfazit zum besten Acheron-Build für HSR

Der beste Acheron-Build für HSR ist für jeden Spieler, der auf Stufe 0 zwei Nihility-Teamkameraden aufstellen kann, die Investition absolut wert. Sie glänzt als Haupt-DPS in Erinnerung an das Chaos and Apokalyptischer Schatten, wo ihre Feuerrate pro ultimativer Fähigkeit und ihre Schwächen ignorierenden Flächenangriffe Archetypen mit Dauer-Schaden in Boss-Inhalten überlegen sind. Ihr einzigartiger A4-Multiplikator erfordert von Teamkollegen lediglich die Klasse „Nihility“, wodurch sie über verschiedene Patch-Zyklen hinweg einsetzbar ist.

F2P-Spieler und Spieler mit geringem Budget können den „Honkai Star Rail Acheron“-Build mit „Good Night“ und „Sleep Well“ zusammen mit Pela, Guinaifen und Gallagher erfolgreich einsetzen, die alle über den Standard-Stellar-Warp oder als Gratis-Einheiten erhältlich sind. Ihr größter Schwachpunkt für F2P-Spieler ist eine zweite starke Nihility-Einheit: Wenn nur Pela verfügbar ist, wird der A4-Bonus zwar immer noch aktiviert, aber die Stapelbildung verläuft langsamer. Durch Hinzufügen von Guinaifen oder Silver Wolf wird dieser Engpass vollständig beseitigt.

Acherons langfristige Relevanz wird durch ihre A4-Mechanik gesichert: Jede zukünftige Veröffentlichung eines Nihility-Supports verbessert ihre Leistung, ohne dass neue Ausrüstung erforderlich ist. Investitionsbewertung: „Mittel“ bei E0 mit einem Budget-Team, „Hoch“ für E2 und dem charakteristischen „Light Cone“. Konkreter nächster Schritt: „Pioneer Diver of Dead Waters“ mit CRIT-Sekundärwerten farmen, dann auf „Jiaoqiu“ hinarbeiten, um das maximale Potenzial für die Stapelbildung auszuschöpfen.

Häufig gestellte Fragen