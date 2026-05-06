Die 14 besten Spiele ähnlich wie „Brave Frontier“ 2025: Premium-Gacha-, rundenbasierte und Action-RPGs

Fans, die auf der Suche nach den besten Spielen wie Brave Frontier Sie wissen, worauf es ihnen ankommt: der Rausch eines perfekten „Brave Burst“, der Nervenkitzel beim Sammeln von Helden und die Befriedigung, wenn ein perfekt aufeinander abgestimmtes Team das Spielfeld dominiert. Auch wenn die ursprünglichen Server nicht mehr existieren, bleibt der Einfluss des Spiels als eines der kultigsten Handyspiele aller Zeiten bestehen.

Das Genre, dessen Wegbereiter es war, hat sich weiterentwickelt, wobei moderne Nachfolger denselben Kreislauf aus Beschwören, Grinden und Meistern beibehalten haben. Langjährige Fans und Neulinge, die sich von Anime-Grafik und taktischer Tiefe angezogen fühlen, werden feststellen, dass die folgenden Titel die Essenz und den Charme dessen einfangen, was Brave Frontier so beliebt.

Im Folgenden habe ich 14 der besten Spiele ausgewählt, die ähnlich sind wie Brave Frontier Spiele im Jahr 2026, von denen jedes seine eigene Interpretation von Meisterschaft, Synergie und Spektakel bietet.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „Brave Frontier“

Die FormelBrave Frontier ist so gut ausgefeilt, dass es bis heute in vielen modernen Titeln weiterlebt. Während einige Spiele auf den außergewöhnlichen Grundlagen aufbauen, die von Brave Frontier, andere hingegen bewegen sich in ganz anderen Genres, von Open-World-Spielen bis hin zu Action-RPGs. Die unten aufgeführten Titel geben dir einen kleinen Vorgeschmack auf die fantastischen Spiele, die diese Liste zu bieten hat:

Honkai: Star Rail (2023) – Ich finde, dass dies eines der besten storybasierten Spiele ist, wie zum Beispiel Brave Frontier das sowohl die traditionelle rundenbasierte Spielmechanik als auch atemberaubende „Ultimate“-Animationen, die an „Brave Bursts“ erinnern. Genshin Impact (2020) – Eine riesige offene Welt voller Geheimnisse und Freiheit, die dennoch durch ein ein tiefgreifendes Elementarsystem, das taktische Gruppenzusammensetzungen belohnt. Summoners War: Sky Arena (2014) – Das typische „Tabellenkalkulations-Rollenspiel“, entwickelt für Spieler, die es lieben, Werte zu optimieren – es Das Runensystem spiegelt die Vielfalt der Ausrüstung in „Brave Frontier“ wider… und auch zehn Jahre später ist es immer noch eines der ausgewogensten Handyspiele, die je entwickelt wurden.

Falls diese Titel Ihr Interesse geweckt haben, wird es Sie freuen zu erfahren, dass die folgende Liste elf weitere Spiele vorstellt, die an das anknüpfen, was Brave Frontier begonnen. Mit dem technologischen Fortschritt und der zunehmenden Bedeutung von Anime in der Popkultur hat sich das Genre stetig weiterentwickelt und ausgeweitet. Heutzutage sind nostalgische Pixel-Abenteuer ebenso verbreitet wie riesige offene Welten und Grafiken, die es mit den besten AAA-Spielen aufnehmen können.

Die 14 besten Spiele wie „Brave Frontier“, die das Gacha-Verlangen stillen

Nach gründlicher Recherche und Hunderten von Versuchen habe ich diese als die 14 modernen Nachfolger von Brave Frontier’s Throne. Wie viele davon hast du schon gespielt? Bevorzugst du klassische rundenbasierte Strategie oder Echtzeit-Action?

1. Honkai: Star Rail [Rundenbasiertes Rollenspiel mit ultimativen Animationen im Stil von „Brave Burst“]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Rundenbasiertes Rollenspiel, Gacha Plattformen PC, PS5, Android, iOS Erscheinungsjahr 2023 Urheber myHoYo Am besten geeignet für Fans von Anime, rundenbasierten Kämpfen und einer erstklassigen Präsentation

Wenn es um die besten Spiele geht, die ähnlich sind wie Brave Frontier, Honkai: Star Rail ist ein einzigartiger Titel, der sowohl bemerkenswerte Ähnlichkeiten aufweist als auch deutliche Unterschiede. Jeder Kampf fühlt sich wie ein filmisches Ereignis an – dank der Anime-Charakterdesigns und Animationen in AAA-Qualität, die das unglaubliche rundenbasierte Gameplay beflügeln. Ganz gleich, ob du auf einem Android-Gerät, einer Konsole oder einem PC spielst. Dank Cross-Save hast du dein Team immer einsatzbereit, unabhängig von der verfügbaren Plattform.

Mittlerweile sind die Entwickler von miHoYo zum Inbegriff für branchenführende Grafiken im Anime-Stil und spielerische Tiefe im Gacha-Genre geworden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil es alle wesentlichen Elemente enthält, die Fans von „Brave Frontier“ lieben, und gleichzeitig eine Präsentation bietet, die mit aktuellen AAA-Titeln mithalten kann.

Diejenigen, die spielenBrave Frontier wird sich sofort wie zu Hause fühlen bei Honkai: Star Rail. Mit rasanten rundenbasierten Kämpfen, spektakulären Angriffen und Charakteren, die Ultimates, die nachhallen Brave Frontier’sMutige Ausbrüche… werden die Spieler diese nostalgische Atmosphäre in einem modernen Gewand erleben.

Hinter dem Spektakel verbirgt sich ein strategischer Kern. Bei der Teamzusammenstellung dreht sich alles um die Nutzung der Elemente und das Statusmanagement, was bedeutet, dass ein zum richtigen Zeitpunkt eingesetzter „Freeze“- oder „Burn“-Effekt den Verlauf des Kampfes komplett wenden kann. Die Synergie zwischen den Pfaden, ähnlich wie bei den Einheitenarchetypen, sorgt dafür, dass sich jede Zusammensetzung durchdacht anfühlt. Doch wie bei jedem guten Gacha-Spiel hindert dich nichts daran, dich mit deinen Lieblingscharakteren durchzukämpfen – solange du bereit bist, Zeit zu investieren.

Der Text ist eine weitere Stärke: witzig, selbstironisch und oft überraschend emotional. An Bord des Astral Express erkundest du Planeten und triffst auf Charaktere, deren Persönlichkeiten und Designs denen aus vollwertigen Konsolen-JRPGs in nichts nachstehen.

Regelmäßige Events und umfangreiche Updates sorgen dafür, dass das Spielerlebnis nie langweilig wird. Es gibt immer eine neue Mission, einen neuen Planeten, ein neues Event und natürlich jede Menge neue fantastische Charaktere zum Sammeln.

Fazit: Honkai: Star Rail ist die endgültige Weiterentwicklung von Brave Frontier’s Formel – eine Mischung aus Strategie, Spektakel und emotionaler Tiefe, mit der nur wenige Spiele mithalten können.

2. Genshin Impact [Helden-Sammelspiel mit Open-World-Erkundung und Echtzeitkämpfen]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Open-World, Action-RPG, Gacha Plattformen PC, PS5, Xbox Series, Android, iOS Erscheinungsjahr 2020 Urheber myHoYo Am besten geeignet für Fans von „Zelda: BotW“, teambasierter Action und einer erstklassigen Präsentation

Auf den ersten Blick, Genshin Impact scheint Welten entfernt von Brave Frontier. In Wirklichkeit ist es jedoch eines der besten Spiele, die Brave Frontier. Es gibt keine rundenbasierten Menüs und keine statischen Formationen. Doch wenn man etwas genauer hinschaut, wird man feststellen, dass einem die Spielmechanik bekannt vorkommt. Ein System, das sich eindeutig an Brave Frontierist seinelementares Reaktionssystem. Überlastung, Einfrieren, Verdampfen und andere Elementarreaktionen funktionieren wie eine Echtzeit-Umsetzung der „Brave Burst“-Synergie.

Die riesige offene Welt ist eindeutig inspiriert von The Legend of Zelda: Atem der Wildnis– vom Grafikstil bis hin zu den Interaktionen mit der Umgebung. Jede neue Region bringt Spielmechaniken mit sich, die dich dazu anregen, anders zu spielen.

Teamrotation und taktische Umstellungen sollten dir vertraut sein, wenn du ähnliche Spiele gespielt hast wie Brave Frontier schon einmal. Was macht Genshin Impact Das Besondere daran ist, dass die Zusammenstellung deines Teams für den Kampf genauso wichtig ist wie für die Erkundung, was das Spiel auf eine Stufe mit den besten Action-RPGs auf dem Markt stellt.

Pro-Tipp Konzentriere dich auf zwei Hauptschadensverursacher – einen Elementarschaden- und einen physischen Schadensverursacher –, um die unterschiedlichen Schilde der Gegner effektiv zu bewältigen.

Auch das Erkunden ist äußerst lohnenswert, denn es gibt versteckte Bosse und Beute, was den alten Grind-Zyklus durch echte Abenteuer und Entdeckungen ersetzt. Die Möglichkeit, im Bus mein Android-Gerät zu zücken, eine Richtung zu wählen und einfach loszuziehen, in dem Wissen, dass ich immer belohnt werde, ist ein äußerst fesselnder Spielzyklus.

Ein ständiger Strom an Story-Kapiteln, Festivals und neuen Charakter-Bannern sorgt für spannenden Spielfortschritt. Im Laufe der Zeit erschließen sich riesige neue Regionen, die eine Fülle neuer Inhalte bieten – von Story-Missionen und Minispielen bis hin zu neuen Bossen und Raids. In Verbindung mit miHoYos großzügiger Praxis, über regelmäßige Codes kostenlose Währung zu verteilen, gibt es immer einen Grund, wiederzukommen – selbst wenn man einen zu 100 % kostenlosen Account nutzt.

Fazit: Genshin Impact verwandelt das mühsame Gacha-Grinden in ein Abenteuer in einer offenen Welt, ohne dabei den Spaß an der Teamoptimierung zu verlieren.

3. Summoners War: Sky Arena [Strategie-RPG: Rune- und Ausrüstungs-Grind]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Rundenbasierte Strategie, MMO Plattformen Android, iOS, PC Erscheinungsjahr 2014 Urheber Com2uS Am besten geeignet für Diejenigen, die langjährige Spiele mit viel Inhaltstiefe und einer treuen Fangemeinde mögen

Ein Eckpfeiler der mobilen Strategie-RPGs, Summoners War war einer der Ersten, der die Ausrüstungsbasierter FortschrittszyklusdassBrave Frontier zur Popularität beigetragen. Die Spieler beschwören Hunderte von Monstern, entwickeln sie weiter und passen sie individuell an mit Runen, die Werte und Fähigkeiten grundlegend verändern.

WoBrave Frontier drehte sich um Elementarausbrüche, Summoners War Es geht um Kontrolle, gutes Timing, das Management von Abklingzeiten und die richtige Abfolge von Buffs. Jeder erfolgreiche Dungeon-Durchlauf fühlt sich eher als Ergebnis von Können und Wissen denn als Glückssache an.

Der schlicht anmutende Grafikstil und die rundenbasierten Kämpfe scheinen wie geschaffen für Mobilgeräte zu sein und laufen auf Android genauso gut wie auf iOS. Aber lassen Sie sich von der schlichten Optik nicht täuschen, denn das Spiel bietet ebenso viel spielerische Tiefe wie jedes andere Spiel dieser Art. Brave Frontier.

Pro-Tipp Konzentriere dich beim Runensammeln zu Beginn auf „Riesenfestung“ und „Drachenhöhle“ – hochwertige Runen bringen deinen Account weiter als seltene Monster.

Auch der Endgame-Bereich ist riesig und bietet nahezu alle Inhalte, die man von einem F2P-Gacha-Spiel erwartet. PvP-Arenen, Gildenbelagerungen, Rift-Raids und sogar Koop-Dungeons stehen allen Spielern zur Verfügung, die eine Herausforderung suchen oder sich mit anderen Spielern zusammentun möchten.

Trotz seines Alters, Summoners War wird weiterhin regelmäßig aktualisiert und bietet saisonale Events, was ein Konzept von Langlebigkeit beweist, das nur wenige Handyspiele erreichen.

Fazit: Ein Paradebeispiel für die Gestaltung von Langzeit-Gacha-Spielen, Summoners War bietet Strategie-Puristen endlose Tüftelmöglichkeiten.

4. LastCloudia [Pixel-Art-Action-RPG mit Gacha und Autoplay]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels Action-Adventure, Rollenspiel, Gacha Plattformen PC, Android, iOS Erscheinungsjahr 2019 Urheber AIDIS Am besten geeignet für Fans von Echtzeitkämpfen, Pixelkunst und Retro-Final-Fantasy-Spielen

Last CloudMischungenRetro-Pixel-Art-Figuren in dynamischen 3D-Umgebungen und schafft eine visuelle Mischung, die sowohl nostalgisch als auch filmisch wirkt und dabei denselben Nervenkitzel hervorruft wie die besten Action-RPGs auf dem Markt. Im Gegensatz zu „Brave Frontier“ finden die Kämpfe in Echtzeit statt, wodurch du die vollständige Kontrolle über Bewegungen, Fähigkeiten und das Timing hast.

Abgesehen vom Echtzeitkampf könnte man glatt meinen, das Spiel stamme von denselben Entwicklern wie „Brave Frontier“, da sich die visuellen Elemente – vom Charakterdesign über die Kampfanimationen bis hin zur Benutzeroberfläche – so sehr ähneln.

Die Autoplay- und Pausenfunktionen sind ideal für alle, die es lieber etwas entspannter angehen lassen möchten, denn so lassen sich Ressourcen und Materialien mühelos sammeln, ohne dass dabei die strategische Komponente zu kurz kommt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns dafür entschieden, weil es Echtzeit-Action mit dem klassischen RPG-Spielverlauf verbindet. Last Cloudist einein seltener Mittelweg zwischen Gelegenheits- und Hardcore-Spielstilen. Es ist zugänglich genug für lockere Spielrunden, bietet aber auch genug Tiefe für Spieler, die Spaß daran haben, komplexe Team-Synergien und Elementar-Wechselwirkungen zu meistern.

Der Spielverlauf ist für dieses Genre recht geradlinig und dreht sich hauptsächlich um Arks. Diese magischen Relikte gewähren passive Boni, verbessern die Werte und schalten einzigartige Fähigkeiten frei. Diese Systeme regen zum ständigen Experimentieren und zur Synergie zwischen Charakteren und Ausrüstung an, was dir viel Freiheit lässt, dein Heldenteam ganz nach deinen Vorstellungen zusammenzustellen.

Die Geschichte, die durch vertonte Zwischensequenzen und Sequenzen im Anime-Stil erzählt wird, ist ein netter Pluspunkt, da sie dem Spiel eine Qualität verleiht, die man im klassischen Gacha-Genre nicht oft findet.

Es kommen regelmäßig neue Archen und Helden hinzu, während ältere Einheiten neu ausbalanciert werden. In Verbindung mit massiven Veranstaltungen zur Zusammenarbeit mit Franchises wie NieR: Automata and Devil May Cry… gibt es jede Menge, was langjährige Spieler bei Laune hält.

Fazit: Last Cloudspiegelt nicht widerBrave Frontier’s rundenbasierte Systeme, fängt aber denselben Geist ein wie Teamgeist, Spektakel und kontinuierliches Wachstum. Ein absolutes Muss für alle, die Wert auf visuelles Flair, spielerische Tiefe und einen flexiblen Spielansatz legen.

5. Epic Seven [Premium-2D-Gacha: Kettenkampf-Strategie]

Unsere Bewertung 9

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Art des Spiels RPG, Gacha Plattformen PC, Android, iOS Erscheinungsjahr 2018 Urheber Super Creative Ltd, Smilegate Am besten geeignet für Fans von rhythmischen Kämpfen und klarem Anime-Zeichenstil.

Nur wenige Spiele können da mithalten Epic Seven’sMischung austaktisches Geschick und visuelle Brillanz. Die handgezeichneten 2D-Animationen sind flüssig und detailreich, und jede Figur sowie jeder Spezialangriff wirken wie ein Einzelbild aus einem hochkarätigen Anime.

Dank des rhythmischen Kampfsystems werden die Spieler für ihr Timing belohnt. Das richtige Aneinanderreihen von Fähigkeiten oder das geschickte Manövrieren der Zugreihenfolge kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Das Kampfbereitschaftssystem führt eine dynamische Zugreihenfolge ein, die auf einer Kombination aus deinen Werten und einem Zufallselement basiert, wodurch jede Runde frisch und unvorhersehbar bleibt.

Pro-Tipp Investiere frühzeitig in Geschwindigkeitssets; die Kontrolle über die Zugreihenfolge bestimmt das PvP-Meta.

Es gibt eine riesige Menge an Inhalten, von der PvP-Arena über den Abyss bis hin zu den Gildenkämpfen, was für ständigen Fortschritt sorgt. Epic Seven zeichnet sich zudem durch seine spielergerechte Großzügigkeit und bietet im Vergleich zu vielen Mitbewerbern jede Menge kostenlose Beschwörungen und Ressourcen für Upgrades. Das ist besonders für Spieler wie mich attraktiv, die meist komplett kostenlos spielen, da es mir immer einen Grund gibt, wiederzukommen und zu versuchen, Top-Charaktere zu ziehen, um mein Team zu verstärken.

Das Spiel läuft sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten und schont dank seines 2D-Grafikstils den Akku etwas weniger als andere aufwendige 3D-Titel, wie zum Beispiel Genshin Impact. Das ist ein großer Vorteil für Spieler wie mich, denen es nichts ausmacht, auf langen Reisen mehrere Stunden am Stück zu grinden.

Fazit: Epic Seven ist ein taktisches, rasantes Spektakel voller Stil und Substanz, ein absolutes Muss für alle, die den Glanz und die Synergie von Brave Frontier.

6. Another Eden [Einzelspieler-JRPG: Schwerpunkt Chrono-Abenteuer]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels JRPG, Gacha Plattformen PC, Android, iOS, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2017 Urheber WFS Am besten geeignet für Fans von Klassikern Final Fantasy Die Spiele setzen zunehmend auf weniger aufwendige Gacha-Elemente.

Vom Autor von Chrono Trigger, Ein anderes Eden lässt das Gefühl klassischer Konsolen-JRPGs wieder aufleben und integriert dabei geschickt sanfte Gacha-Mechaniken. Es gibt kein Ausdauersystem, keine täglichen Missionen und keine obligatorischen Anmeldungen. Das ist einfach ein ein tiefgreifendes Zeitreise-Abenteuer erzählt durch wunderschön geschriebene Dialoge und die Musik von Yasunori Mitsuda.

Die Kämpfe sind rundenbasiert, bieten jedoch einzigartige „Another Force“-Mechaniken, mit denen Spieler Angriffe über die Zeit hinweg verketten können, um vernichtende Kombos zu erzielen. Die Geschichte erstreckt sich über Jahrhunderte und verbindet verschiedene Epochen auf eine Weise, die Erkundungsfreude und Geduld belohnt und an den Klassiker erinnert, der Chrono Trigger.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, Charaktere zu rekrutieren, die die Synergie deines Elementarteams stärken, anstatt jeder 5-Sterne-Einheit hinterherzujagen.

Es ist dasdas genaue Gegenteil von Gacha-Designs, die stark auf Burnout setzen, wobei Story und Atmosphäre Vorrang vor Druck und Wiederholungen haben. Manchmal fühlt es sich eher wie ein vollwertiges JRPG von Square Enix an als wie ein Gacha-Spiel für Mobilgeräte. Und das ist auch nicht verwunderlich, wenn man einen Autor und einen Komponisten hat, die an einigen der die besten JRPGs aller Zeiten.

Fazit: Für Spieler, die Brave Frontier’s das Tempo gefällt mir, aber ich möchte mehr Handlung und weniger Grind, Ein anderes Eden ist ein zeitloses Meisterwerk.

7. Langrisser (Mobil / Re:Incarnation) [Klassisches SRPG: Schachähnliche strategische Karte]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Rasterbasiertes taktisches Rollenspiel Plattformen Android Erscheinungsjahr 2019 Urheber BlackJack Studio, Zilong Game Limited Am besten geeignet für Fans des ursprünglichen „Langrisser“ und von rasterbasierten Taktikspielen

Langrisser Mobile belebt eine der bekanntesten taktischen RPG-Reihen Japans für ein neues Publikum neu. Es bietet rasterbasierte Kämpfe, die an „Fire Emblem“ erinnern, aber mit einem Gacha-basierten Heldenbeschwörungssystem, das für endlosen Wiederspielwert sorgt.

Der rasterbasierte Kampf wird euch bekannt vorkommen alle, die klassische rundenbasierte Strategiespiele lieben, wodurch die Komplexität durch eine neue Dimension der Charakterpositionierung erhöht wird.

Pro-Tipp Passe den Klassenbaum deiner Truppen stets an das Gelände der Karte an. So dominieren beispielsweise fliegende Einheiten auf Berglandkarten, scheitern jedoch gegen Bogenschützen.

Das Klassensystem ermöglicht verzweigte Upgrades und vielfältige Strategien, ganz wie man es von einem taktischen Rollenspiel erwartet. Ein einzelner Held kann sich je nach Spielstil zu verschiedenen Archetypen entwickeln, was dir ein hohes Maß an Kontrolle über deine Truppe und deine Herangehensweise an den Kampf verschafft. In Kombination mit der Vererbung von Fähigkeiten, Geländemodifikatoren und Buff-Auren ergibt sich ein System, das langfristige Planung gegenüber roher Gewalt belohnt.

Die Grafik tendiert zu einem eleganten Anime-Stil, und die Lokalisierung des Spiels bewahrt den melodramatischen Charme seiner Vorgänger aus den 90er Jahren. Für Brave Frontier Fans, die die Synergie zwischen Einheiten und die Abdeckung aller Elemente schätzten, Langrisser bietet eine rasterbasierte Variante dieses Spielgefühls, die noch ausgefeiltere Strategien ermöglicht.

Fazit: Langrisser beweist, dass Gacha auch eine gelungene Mischung aus Taktik, Nostalgie und modernem Mobile-Design sein kann.

8. Große Beschwörer [Rasantes Gacha: Der Nachfolger von Brave Burst]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie, JRPG, Gacha Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2016 Urheber Next Ninja, Good Smile Company Am besten geeignet für Fans klassischer Retro-JRPGs im Stil von „Brave Frontier“.

Entwickelt von wichtigen Mitgliedern des ursprünglichen Brave FrontierTeam,Große Beschwörer trägt seine Inspiration mit Stolz. Seine Echtzeitkampf Es bietet dieselbe Intensität wie das Aneinanderreihen von „Brave Bursts“, führt jedoch Zeitfenster für die manuelle Aktivierung von Fähigkeiten ein. Das Ergebnis ist ein Hybridsystem, das sowohl schnell und spektakulär ist als auch strategisch genug, um erfahrene Spieler in seinen Bann zu ziehen.

Pro-Tipp Das manuelle Spielen verbessert das Timing der Bursts und den verursachten Schaden erheblich. Verlasse dich bei schwierigeren Inhalten nicht ausschließlich auf den Autokampfmodus.

Die 2D-Pixelgrafik versprüht nostalgischen Charme, der durch flüssige Charakteranimationen und spektakuläre Spezialangriffe. Außerdem enthält es Multiplayer-Koop-Raids, die es den Spielern ermöglichen, gegen Bosse riesige Kombinationsketten zu koordinieren. Genau das ist es, was die gemeinschaftliche Begeisterung wieder aufleben lässt, die den frühen mobilen RPGs zu ihrem Erfolg verhalf.

Häufige zeitlich begrenzte Events, Crossover mit Animes wie Re:Zero and Attack on Titan… und großzügige Gratis-Einladungen sorgen dafür, dass das Spielerlebnis sowohl für Neulinge als auch für erfahrene Spieler immer wieder neu ist.

Fazit: If Brave Frontier die Ära der Handyspiele geprägt hat, Große Beschwörer ist sein schnellster und originalgetreuester Nachfahre.

9. Brave Dungeon [Retro-Dungeon-Crawler: Einfacher Grind-Loop]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Idle-RPG, Helden-Sammelspiel, Roguelite Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2020 Urheber Spiel freischalten, Im Spiel Am besten geeignet für Fans des Chibi-Stils und von Dungeon-Runner-Spielen

Tapferer Dungeonist einer vondie besten Dungeon-Crawler-Spiele, die es gibt dank seines modernen Semi-Idle-Formats, das den fesselnden Grind-Zyklus beibehält und gleichzeitig Langeweile verhindert. Man rekrutiert Helden, rüstet sie mit Beute aus und schickt sie in automatische Kämpfe durch Labyrinthe, die nach und nach ihre Belohnungen offenbaren.

Sein Retro-Grafikstil lehnt sich an den niedlichen Chibi-Anime-Stil an und wird von einem beschwingten Soundtrack begleitet, der den Charme klassischer Rollenspiele heraufbeschwört. Das Spiel Systeme zur Ausrüstungsoptimierung und Klassenentwicklung verleiht ihm unter der niedlichen Oberfläche eine überraschende Tiefe.

Pro-Tipp Leg den Schwerpunkt frühzeitig auf Ausrüstung mit passiven Werten; das Sammeln von Lebenspunkten und Verteidigung verbessert deine Überlebenschancen im Leerlauf bei langen Grind-Phasen stärker als reine Angriffskraft.

Sie können entweder jedes Upgrade im Detail selbst verwalten oder sich zurücklehnen und Ihr Team durch die automatisierten Abläufe in den einfacheren Inhalten führen lassen. So können Sie sich auf die Optimierung von Builds oder andere Aufgaben konzentrieren.

Die Gacha-Mechanik ist fair und bietet eine große Auswahl an Waifus. Der Spielfortschritt verläuft gleichmäßig, selbst für Free-to-Play-Spieler, was für mich immer ein großes Plus ist, und regelmäßige saisonale Events sorgen für neue Einheiten und Dungeons, die es zu erkunden gilt.

Fazit: Tapferer Dungeon hält den Dopamin-Kreislauf von Brave Frontier lebendig, macht das Ganze aber zu etwas, das man jeden Tag ganz ungezwungen genießen kann.

10. Raid: Shadow Legends [3D-Helden-Sammelspiel: High-End-Ausrüstung farmen]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels RPG, MMO, Strategie Plattformen PC, Android, iOS Erscheinungsjahr 2018 Urheber Plarium, Plarium Global Ltd Am besten geeignet für Für alle, die einen Helden-Sammelspiel ohne Anime-Charakter mit tiefgehendem Gameplay und umfangreichen Updates suchen.

Wegen seines Marketings oft zum Gegenstand von Memes, hast du wahrscheinlich schon von Raid: Shadow Legends. Dennoch sticht es als eines der technisch ausgereiftesten mobilen Rollenspiele hervor, die je entwickelt wurden. Seine 3D-Grafiken und Motion-Capture-Animationen bietet eine für dieses Genre seltene grafische Qualität, insbesondere auf Android und iOS, wo die Grafik als branchenführend gelten kann.

Hinter dieser glänzenden Oberfläche verbirgt sich ein überraschend komplexes System aus Team-Synergie, Ausrüstungsoptimierung und Zugreihenfolge, das jedem sofort vertraut vorkommen wird, der schon einmal ähnliche Spiele gespielt hat wie Brave Frontier.

Jeder Held, vom gewöhnlichen bis zum legendären, erfüllt seinen Zweck, wenn er richtig ausgerüstet ist, und die unzähligen Artefaktkombinationen ermöglichen echte strategische Individualisierung, was zu einem der Die besten RPG-Spiele das es mit der Konkurrenz der AAA-Klasse aufnehmen kann.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dieses Produkt entschieden, weil es erstklassige Qualität und eine unglaubliche Langlebigkeit bietet – ein absolutes Muss. Es spielt sich vielleicht anders als Brave Frontier, aber dank der komplexen Mannschaftszusammenstellung wirst du dich sofort wie zu Hause fühlen.

Auch die Vielfalt der Helden ist beeindruckend; sie lassen sich von den griechischen Göttern bis hin zu klassischen Märchen inspirieren, was sie unter den von Anime inspirierten Spielen auf dieser Liste zweifellos hervorhebt.

Mit seiner Kampagne, den Fraktionskriegen, den Dungeons und dem Arena-PvP, RazziaAngeboteHunderte von Stunden an Inhalten, unterstützt durch regelmäßige Events und Erweiterungen. Für neue Spieler ist die Marketingstrategie von „Raid: Shadow Legends“ von Vorteil. Es gibt immer einen kostenlosen Code für zusätzliche Währung oder einen legendären Helden, sodass man sofort durchstarten kann.

Fazit: Razzia nimmt die Überreste von Brave Frontier’s Sie greift diese Strategie auf und verpackt sie in eine hochmoderne Präsentation; sie ist das Aushängeschild des Gacha-Genres.

11. AFK Arena [Idle-Gacha: Automatischer Ressourcenfortschritt]

Unsere Bewertung 7.5

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Art des Spiels Idle-RPG, Gacha Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2018 Urheber Lilith Games, Original Entertainment Am besten geeignet für Diejenigen, die ein entspanntes Spielerlebnis und einen einzigartigen Grafikstil bevorzugen

AFK Arena verwandelt das mühsame Gacha-Grinden in ein ein entspanntes, wunderschön illustriertes Erlebnis. Die Helden kämpfen automatisch und sammeln Beute und Erfahrung, auch wenn du offline bist. Die strategische Tiefe ergibt sich jedoch eher aus der Positionierung, den Fraktionsboni und der Zusammensetzung der Truppe als aus dem Mikromanagement.

Jede Fraktion verfügt über einzigartige Synergieeffekte, mit denen du experimentieren kannst, um deinen eigenen mächtigen Trupp zusammenzustellen. Lichtträger stärken Verbündete, Schläger steigern die Aggressivität und Wilden zeichnen sich durch ihre Kontrollfähigkeiten aus – das eröffnet dir unendliche Experimentiermöglichkeiten. Der visuelle Stil, der vom europäischen Jugendstil inspiriert ist, hebt das Spiel von anderen Titeln des Genres ab, insbesondere von denen mit typischer Anime-Ästhetik.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben dieses Spiel wegen seines einzigartigen Grafikstils und seines entspannten Idle-Gameplays ausgewählt, aber auch, weil es sowohl fortgeschrittene als auch lockere Strategien belohnt.

Die Spielkurve ist sanft und gut dosiert und belohnt sowohl gelegentliche Spieler als auch diejenigen, die viel Zeit in das Spiel investieren. Außerdem gibt es eine überraschend große Vielfalt an Inhalten: Die Spieler können auf viele verschiedene Modi zugreifen, um unterschiedliche Arten von Belohnungen zu erhalten.

Es ist immer von Vorteil, wenn ein Gacha-Spiel abwechslungsreich ist, da man sich bei sich ständig wiederholendem Gameplay schnell langweilen kann. Spielmodi wie Turmbestigungen und ständige Kampagnenerweiterungen sowie gemeinsame Gildenjagden sorgen dafür, dass es jede Menge zu entdecken gibt.

Fazit: AFK Arena ist die Zen-Version von Brave Frontier mit all den Belohnungsschleifen und Helden-Synergien, aber ohne den Druck.

12. Bloodline: Der letzte königliche Vampir [Klassisches Gacha-RPG im gotischen Anime-Stil]

Unsere Bewertung 7.1

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Art des Spiels Rundenbasiert, Rollenspiel, Gacha Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2022 Urheber Shanda Shengqu Games, Crunchyroll Am besten geeignet für Spieler, die sich klassisches Gacha-Gameplay mit vielen lizenzierten Kooperationen wünschen.

Blutlinie: Der letzte königliche Vampir fängt den nostalgischen Charme früherer Handyspiele ein und passt ihn gleichzeitig an ein modernes Publikum an. Die Kämpfe finden in rundenbasierten Sequenzen statt, bei denen es auf das richtige Timing der Fähigkeiten und die Synergie der Elemente ankommt – was den Spielern bekannt vorkommen wird Brave Frontier Veteranen.

Das Party-System ermöglicht Formationen aus sechs Einheiten und regt dazu an, mit verschiedenen Charakteren zu experimentieren, um die richtigen Buffs, Debuffs und Ultimate-Ketten zu erzielen.

Optisch bietet das Spiel von Anime inspirierte 2D-Sprites erinnert an die Nintendo-DS-Ära, insbesondere in Fire Emblem and Final Fantasy Tactics. Das trägt dazu bei, denselben mitreißenden Rhythmus zu erzeugen, der mich schon bei den frühen Gacha-Titeln süchtig gemacht hat.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenBlutlinie weil es eine Fülle von Inhalten für Brave Frontier Fans. Ein Retro-Grafikstil, jede Menge kostenlose Inhalte und riesige Crossover-Events, die durch die riesige Anime-Bibliothek von Crunchyroll ermöglicht werden, machen dieses Spiel zu einem absoluten Highlight für Anime-Fans.

Die Charakterentwicklung erfolgt über Aufstiegs- und Ausrüstungsbäume, die Spielern, die mit diesem Genre vertraut sind, bekannt vorkommen dürften. Gleichzeitig greift die Geschichte gotische Themen wie Abstammung, Rebellion und natürlich Vampire auf.

Da es bei Crunchyroll veröffentlicht wird, gibt es regelmäßig Veranstaltungen und Cross-Over-Kooperationen mit beliebten Anime-SeriengleichAttack on Titan or Chainsaw Man… und sorgt so dafür, dass das Spielerlebnis immer wieder neu ist. In Verbindung mit einem großzügigen Free-to-Play-Modell erhältst du Zugang zu zahlreichen Inhalten, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen.

Fazit: Blutlinie Es bleibt den Klassikern treu und bringt gleichzeitig genug Stil und Raffinesse mit, um frisch zu wirken. Es ist der logische nächste Schritt für alle, die den vertrauten Rhythmus von teamorientierten Gacha-Kämpfen mit einer etwas düstereren Note suchen.

13. Marvel Contest of Champions [Superhelden-Sammelspiel: Schwerpunkt auf IP-Kampfspiel]

Unsere Bewertung 7

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Art des Spiels Action-RPG, teambasiert, Gacha Plattformen Android, iOS Erscheinungsjahr 2014 Urheber Kabam, Netmarble, Raw Thrills Am besten geeignet für Marvel-Fans, die auf der Suche nach umfangreichen Inhalten sind

Marvel Contest of Champions hebt sich in der Gacha-Landschaft durch seine aktionsreiches Gameplay und ein riesiges Angebot an Marvel-Helden. Anstelle von rundenbasierten Kämpfen steuerst du deine Lieblingshelden und -schurken aus dem Marvel-Universum direkt in schnelle, kombinationenbasierte Kämpfe die auf Timing und Positionierung beruhen.

Jeder Charakter verfügt über ein eigenes Moveset und Synergie-Boni, wenn er mit bestimmten Verbündeten im Team spielt, was Brave Frontier’s Elementar- und Teamkombinationsstrategien. Die Spieler können Traumteams wie Spider-Man, Wolverine und Doctor Doom zusammenstellen und sehen, wie sich ihre Zusammenarbeit in passiven Boni während der Kämpfe niederschlägt.

Ein besonderer Vorteil dieses Gacha-Spiels ist, dass du wahrscheinlich schon eine ganze Reihe von Lieblingscharakteren hast, die du in deinem Team haben möchtest. Das bedeutet, dass du dein Traumteam zusammenstellen kannst, noch bevor du das Spiel auf dein Android- oder iOS-Gerät herunterlädst.

Das Spiel lebt von seiner regelmäßige Live-Service-Veranstaltungen, indem monatlich neue Champions vorgestellt werden und oft Anknüpfungspunkte zu den Marvel-Filmen geschaffen werden, was es zu einem der die besten Marvel-Spiele auf dem Markt. Für alle, die gerne sammeln, optimieren und gegeneinander antreten, bietet dieses Spiel die perfekte Mischung aus mechanischem Geschick und langfristigem Fortschritt.

Pro-Tipp Hebe Kristallsplitter immer bis zu den Rotationen der vorgestellten Champions auf; gezielte Ziehungen bringen wertvollere Helden.

Fazit: Marvel Contest of Champions ersetzt rundenbasierte Menüs durch direkte, taktische Kämpfe. Das ist ideal für Spieler, die sowohl Superhelden als auch den Optimierungszyklus von Brave Frontier.

14. Guardian Tales [Retro-Action-RPG: Rätsel-Dungeons & Humor]

Unsere Bewertung 6.9

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Art des Spiels Action-Adventure, JRPG Plattformen Android, iOS, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2020 Urheber Kakao Games, Kong Studios Am besten geeignet für Wer auf der Suche nach einem eher unbeschwerten und entspannten Rollenspiel ist

Guardian Talefängt alles ein, was den Charme klassischer Rollenspiele ausmacht, und verbindet dies mit modernen Gacha-Elementen. Sein Top-Down-Dungeons… witzige Dialoge und Rätselmechaniken machen es zu einem Highlight für Spieler, die storybasierte Erlebnisse mit komödiantischem Einschlag bevorzugen.

Trotz des Humors hat das Gameplay viel zu bieten. Jeder Held verfügt über einzigartige Fähigkeiten, mit denen er mit der Umgebung interagieren kann, indem er Blöcke verschiebt, Fackeln anzündet oder Rätsel löst, um Truhen zu öffnen. Der Kampf ist in Echtzeit, kompetenzbasiertund auf höheren Schwierigkeitsstufen überraschend anspruchsvoll.

Sein Grafikstil unterscheidet sich nicht allzu sehr von Tapferer Dungeon, das niedliche Chibi-Figuren im Retro-Pixel-Stil präsentiert. Es trifft genau den richtigen Mittelweg zwischen Tapferer Dungeon and Brave Frontier.

Regelmäßige Updates bringen saisonale Handlungsstränge, Crossover-Kooperationen und neue Helden mit sich, wodurch die Serie so lebendig bleibt wie am Tag ihrer Veröffentlichung. Die Mischung aus Humor, Herz und cleverem Design macht sie zu einem der vielseitigsten Rollenspiele auf dem Markt.

Pro-Tipp Sammle frühzeitig Waffen mit Elementarboni, da diese entscheidend sind, um Rätsel zu lösen und Bosse effizienter zu besiegen.

Fazit: „Guardian Tales“ beweist, dass Nostalgie und Innovation Hand in Hand gehen können, was es zu einem der lohnenswertesten modernen Nachfolger von „Brave Frontier“ macht.

Mein Fazit

Das Genre der mobilen Gacha-RPGs hat sich weit über den ursprünglichen Rahmen von „Brave Frontier“ hinaus weiterentwickelt, doch sein Einfluss ist nach wie vor in fast jedem modernen Titel spürbar, bei dem der Aufbau von Trupps und Kreativität im Vordergrund stehen.

Hier sind meine Empfehlungen für die besten Spiele, die ähnlich sind wie Brave Frontier Für alle, die sich nach jenem gleichen Nervenkitzel aus Komposition und Chaos sehnen:

Für filmreife, storyreiche Abenteuer: Honkai: Star Rail and Genshin Impact emotionale Geschichten mit AAA-Qualität zu erzählen. Du kannst dein Spielerlebnis noch weiter verbessern, indem du aufstockst Honkai: Star Rail – Oneiric Shards auf Eneba um Premium-Inhalte freizuschalten und deine Lieblingscharaktere zu unterstützen.

Honkai: Star Rail and Genshin Impact emotionale Geschichten mit AAA-Qualität zu erzählen. Du kannst dein Spielerlebnis noch weiter verbessern, indem du aufstockst Honkai: Star Rail – Oneiric Shards auf Eneba um Premium-Inhalte freizuschalten und deine Lieblingscharaktere zu unterstützen. Für die reine taktische Herausforderung: Beschwörer-WaundLangrisser bieten komplexe Spielmechaniken, die Geduld und Präzision belohnen. Holen Sie das Beste aus Ihren Strategiesitzungen heraus, indem Sie sich ein Steam-Gutschein von Eneba.

Beschwörer-WaundLangrisser bieten komplexe Spielmechaniken, die Geduld und Präzision belohnen. Holen Sie das Beste aus Ihren Strategiesitzungen heraus, indem Sie sich ein Steam-Gutschein von Eneba. Für entspannte Sammler: AFK Arena andTapferer Dungeon Halten Sie die Spannung aufrecht, ohne Ihren Terminkalender zu überfrachten. Gönnen Sie sich jederzeit neue Abenteuer mit einem Google Play-Gutschein von Eneba und genießen Sie nahtlosen Zugriff auf Ihre Lieblingsspiele für Mobilgeräte.

AFK Arena andTapferer Dungeon Halten Sie die Spannung aufrecht, ohne Ihren Terminkalender zu überfrachten. Gönnen Sie sich jederzeit neue Abenteuer mit einem Google Play-Gutschein von Eneba und genießen Sie nahtlosen Zugriff auf Ihre Lieblingsspiele für Mobilgeräte. Für alle, die sich nach Nostalgie sehnen: Final Fantasy Brave Exvius and Guardian Tales finden die perfekte Balance zwischen klassischer Optik und modernem Design. Lassen Sie den Zauber wieder aufleben, indem Sie Ihre Spielzeit mit einem Google Play-Gutschein von Eneba um weitere Abenteuer im Retro-Stil freizuschalten.

Jedes dieser Spiele verkörpert einen Teil dessen, was „Brave Frontier“ so besonders gemacht hat: den Nervenkitzel der Synergie, die Freude am Wachstum und die Schönheit des entfesselten Chaos. Wenn du nach einer Möglichkeit gesucht hast, dieses Gefühl wieder aufleben zu lassen, wirst du es in einem dieser vierzehn Juwelen finden.

Häufig gestellte Fragen

Welches Spiel ähnelt „Brave Frontier“ am meisten?

Das beste Spiel, das dem ähnelt Brave Frontier is Honkai: Star Rail. Es gilt als die beste moderne Alternative, da es strategische rundenbasierte Kämpfe, starke Charaktereffekte und eine atemberaubende Präsentation miteinander verbindet.

Was für ein Spiel ist „Brave Frontier“?

„Brave Frontier“ ist ein rundenbasiertes Gacha-RPG, das für seine elementare Teambildung, seine filmreifen „Brave Bursts“ und seine tiefgehende Charakterentwicklung bekannt ist.

Gibt es Gacha-Spiele, die „Brave Frontier“ ähneln?

Ja, es gibt mehrere Gacha-Spiele, die ähnlich sind wie Brave Frontier. Während die meisten Spiele auf dieser Liste das Sammeln von Helden und das Zusammenstellen von Trupps zum Schwerpunkt haben, sind Titel wie Epic Seven, Summoners WarundGroße Beschwörer wird einem am vertrautesten vorkommen.

Gibt es „Brave Frontier“ noch?

Nein, die weltweiten Server des Spiels wurden 2022 offiziell abgeschaltet, doch seine Spielmechanik lebt in diesen modernen Nachfolgern weiter.