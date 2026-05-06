Los 14 mejores juegos similares a Brave Frontier en 2025: RPG de acción, por turnos y con gacha premium

Los aficionados que buscan los mejores juegos similares a Brave Frontier saben lo que buscan: la emoción de un «Brave Burst» perfecto, la emoción de coleccionar héroes y la satisfacción de ver a un equipo bien coordinado dominar el campo de batalla. Aunque los servidores originales ya no existen, su influencia perdura como uno de los RPG para móviles más emblemáticos de la historia.

El género del que fue pionero ha evolucionado, y sus sucesores actuales conservan ese mismo ciclo de invocación, entrenamiento y dominio. Tanto los seguidores de toda la vida como los recién llegados atraídos por el estilo artístico del anime y la profundidad táctica descubrirán que los títulos que se enumeran a continuación capturan la esencia y el encanto de lo que hizo que Brave Frontier tan popular.

A continuación, he seleccionado cuidadosamente 14 de los mejores juegos similares a Brave Frontier juegos en 2026, cada uno con su propio enfoque sobre la maestría, la sinergia y el espectáculo.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Brave Frontier

La fórmulaBrave Frontier ese estilo tan pulido sigue presente en muchos títulos modernos hasta el día de hoy. Aunque algunos juegos se basan en los cimientos excepcionales sentados por Brave Frontier, mientras que otros abarcan géneros totalmente distintos, desde juegos de mundo abierto hasta RPG de acción. Los títulos que se enumeran a continuación te darán una pequeña muestra de los fantásticos juegos que incluye esta lista:

Honkai: Star Rail (2023) – Para mí, este es uno de los mejores juegos con una trama destacada, como Brave Frontier que combina tanto la mecánica tradicional por turnos como Impresionantes animaciones «definitivas» que recuerdan a las «Brave Bursts». Genshin Impact (2020) – Un mundo abierto enorme, lleno de secretos y libertad, pero que se sustenta en un un sistema de elementos profundo que premia las configuraciones tácticas de los grupos. Summoners War: Sky Arena (2014) – El «RPG de hojas de cálculo» por excelencia, creado para los jugadores a los que les encanta optimizar las estadísticas – su El sistema de runas refleja la complejidad del equipamiento de Brave Frontier, y diez años después, sigue siendo uno de los juegos de rol para móviles mejor equilibrados que se han creado jamás.

Si esos títulos han despertado tu interés, te alegrará saber que la lista que aparece a continuación destaca otros once juegos que continúan con lo que Brave Frontier comenzó. A medida que la tecnología ha avanzado y el anime ha ido ganando protagonismo en la cultura popular, el género no ha dejado de crecer y expandirse. Hoy en día, es tan habitual encontrar una aventura nostálgica de píxeles como ver mundos abiertos de gran envergadura y gráficos que rivalizan con los mejores juegos AAA.

Los 14 mejores juegos parecidos a Brave Frontier para saciar tu ansia de gacha

Tras una exhaustiva investigación y cientos de pruebas, he identificado a estos como los 14 herederos modernos de De Brave Frontier trono. ¿A cuántos de estos has jugado? ¿Prefieres la estrategia clásica por turnos o la acción en tiempo real?

1. Honkai: Star Rail [RPG por turnos con animaciones de habilidades definitivas al estilo de «Brave Burst»]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de rol por turnos, gacha Plataformas PC, PS5, Android, iOS Año de estreno 2023 Creador/es myHoYo Ideal para Aficionados al anime, al combate por turnos y a los juegos de gran producción

Si hablamos de los mejores juegos similares a Brave Frontier, Honkai: Star Rail es un título único que resulta a la vez muy similar y claramente diferente. Cada batalla se vive como un espectáculo cinematográfico, gracias a los diseños de personajes de anime y a las animaciones de calidad AAA que dan vida a su increíble mecánica de juego por turnos. Da igual si juegas en un dispositivo Android, en una consola o en un PC. Con la función de guardado cruzado, siempre tendrás tu equipo listo, independientemente de la plataforma que utilices.

A estas alturas, miHoYo, los desarrolladores, se han convertido en sinónimo de unos gráficos de estilo anime líderes en el sector y de una gran profundidad mecánica dentro del género gacha.

Por qué lo elegimos Lo elegimos porque cuenta con todos los elementos clave que tanto gustan a los fans de Brave Frontier, además de ofrecer una presentación a la altura de los títulos AAA actuales.

Los que jueganBrave Frontier se sentirá como en casa al instante con Honkai: Star Rail. Con combates rápidos por turnos, ataques espectaculares y personajes que desatan Habilidades definitivas que resuenan De Brave FrontierRáfagas valientes, los jugadores podrán revivir esas sensaciones nostálgicas en un formato moderno.

Más allá del espectáculo se esconde un núcleo profundamente estratégico. Los equipos se basan en el aprovechamiento de los elementos y la gestión de los estados de estado, lo que significa que un «Congelar» o un «Quemar» en el momento oportuno puede cambiar por completo el rumbo del combate. La cohesión entre las especializaciones, similar a los arquetipos de unidades, hace que cada composición parezca pensada a conciencia. Aunque, como en cualquier buen juego de gacha, nada te impide abrirte paso a la fuerza con tus personajes favoritos, siempre y cuando estés dispuesto a dedicarle tiempo.

La narrativa es otro de sus puntos fuertes: ingeniosa, consciente de sí misma y, a menudo, sorprendentemente emotiva. Exploras planetas a bordo del Astral Express y conoces a personajes cuyas personalidades y diseños rivalizan con los de los JRPG para consolas.

Los eventos periódicos y las actualizaciones importantes garantizan que la experiencia nunca se estanque. Siempre hay una nueva misión, un nuevo planeta, un nuevo evento y, por supuesto, un montón de nuevos y fantásticos personajes que conseguir.

Veredicto final: Honkai: Star Rail es la evolución definitiva de De Brave Frontier una fórmula que combina estrategia, espectáculo y profundidad emocional, algo que pocos juegos pueden igualar.

2. Genshin Impact [Juego de colección de héroes con exploración de mundo abierto y combate en tiempo real]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Mundo abierto, RPG de acción, Gacha Plataformas PC, PS5, Xbox Series, Android, iOS Año de estreno 2020 Creador/es myHoYo Ideal para Los aficionados a «Zelda: Breath of the Wild», a los juegos de acción por equipos y a las producciones de gran envergadura

A primera vista, Genshin Impact parece estar a años luz de Brave Frontier. Sin embargo, en realidad, es uno de los mejores juegos similares a Brave Frontier. No hay menús por turnos ni formaciones fijas. Pero, si se profundiza un poco más, se nota que su esencia resulta familiar. Un sistema que se inspira claramente en Brave Frontieres susistema de reacción elemental. Las reacciones «Sobrecarga», «Congelación», «Vaporización» y otras reacciones elementales funcionan como una traducción en tiempo real de la sinergia de Brave Burst.

Su enorme mundo abierto está claramente inspirado en The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje, desde su estilo artístico hasta las interacciones con el entorno. Cada nueva región introduce mecánicas que te animan a jugar de forma diferente.

La rotación de jugadores y los cambios tácticos te resultarán familiares si has jugado a juegos similares a Brave Frontier antes. ¿Qué hace que Genshin Impact Lo más llamativo es que la configuración de tu equipo es tan importante para el combate como para la exploración, lo que lo sitúa a la altura de los mejores juegos de rol de acción del mercado.

Para más información Céntrate en dos fuentes principales de daño, una elemental y otra física, para hacer frente con eficacia a los distintos escudos de los enemigos.

La exploración también resulta muy gratificante, con jefes ocultos y botines, lo que sustituye al antiguo bucle repetitivo por una auténtica aventura y descubrimiento. Poder sacar mi dispositivo Android en el autobús, elegir una dirección y simplemente explorar, sabiendo que siempre obtendré una recompensa, es un bucle muy atractivo.

Un flujo constante de capítulos de la historia, festivales y nuevos banners de personajes mantiene el interés por avanzar en el juego. Con el tiempo se van abriendo nuevas regiones de gran envergadura, que ofrecen una gran cantidad de contenido nuevo, desde misiones de la historia y minijuegos hasta nuevos jefes y incursiones. Si a esto le sumamos la generosidad de miHoYo a la hora de repartir moneda gratuita mediante códigos periódicos, siempre hay un motivo para volver, incluso si tienes una cuenta 100 % gratuita.

Veredicto final: Genshin Impact convierte la rutina de los gacha en una aventura de mundo abierto sin perder la diversión de optimizar el equipo.

3. Summoners War: Sky Arena [RPG de estrategia: búsqueda de runas y equipamiento]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Estrategia por turnos, MMO Plataformas Android, iOS, PC Año de estreno 2014 Creador/es Com2uS Ideal para Aquellos a los que les gustan los juegos clásicos con un contenido profundo y una comunidad de seguidores fieles

Uno de los pilares de los juegos de rol estratégicos para móviles, Summoners War fue uno de los primeros en perfeccionar el ciclo de progresión basado en el equipamientoqueBrave Frontier contribuyó a popularizar. Los jugadores invocan a cientos de monstruos, los hacen evolucionar y los personalizan con runas que modifican radicalmente las estadísticas y las habilidades.

DóndeBrave Frontier trataba sobre las explosiones elementales, Summoners War se basa en el control, la sincronización, la gestión de los tiempos de recarga y la secuencia de los potenciadores. Cada incursión exitosa en una mazmorra se siente como un logro conseguido gracias a la habilidad y el conocimiento, más que a la suerte.

Su estilo artístico, de aspecto sencillo, y su sistema de combate por turnos parecen diseñados expresamente para dispositivos móviles, y funcionan igual de bien tanto en Android como en iOS. Pero no te dejes engañar por los gráficos sencillos, ya que la profundidad de las mecánicas es tan grande como en cualquier otro juego similar a Brave Frontier.

Para más información Al principio, céntrate en conseguir runas en la Fortaleza del Gigante y la Guarida del Dragón: las runas de calidad te llevarán más lejos que los monstruos raros.

El contenido de final de juego también es muy amplio y ofrece prácticamente todas las actividades que cabría esperar de un juego gacha gratuito. Las arenas de PvP, los asedios de gremios, las incursiones en las grietas e incluso las mazmorras cooperativas están a disposición de los jugadores que busquen un desafío o quieran jugar con otros jugadores.

A pesar de su antigüedad, Summoners War sigue recibiendo actualizaciones frecuentes y eventos de temporada, lo que demuestra una fórmula con una longevidad que pocos juegos para móviles logran alcanzar.

Veredicto final: Una lección magistral sobre el diseño de gacha a largo plazo, Summoners War ofrece infinitas posibilidades de personalización para los puristas de la estrategia.

4. LastCloudia [RPG de acción con gráficos pixelados, gacha y reproducción automática]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Acción y aventura, RPG, Gacha Plataformas PC, Android, iOS Año de estreno 2019 Creador/es AIDIS Ideal para Aficionados al combate en tiempo real, al pixel art y a los juegos retro de Final Fantasy

Last Cloudmezclaspersonajes de estilo pixel art retro con entornos 3D dinámicos y crea una mezcla visual que resulta a la vez nostálgica y cinematográfica, al tiempo que evoca la misma emoción que los mejores juegos de rol de acción del mercado. A diferencia de Brave Frontier, las batallas se desarrollan en tiempo real, lo que te permite controlar totalmente los movimientos, las habilidades y el momento oportuno.

Si dejamos de lado el combate en tiempo real, sería comprensible que pensaras que este juego lo han creado los mismos desarrolladores que Brave Frontier, ya que sus elementos visuales son muy similares, desde el diseño de los personajes y las animaciones de combate hasta la propia interfaz de usuario.

Las funciones de reproducción automática y pausa son ideales para quienes prefieren un juego más relajado, ya que facilitan la obtención de recursos y la recolección de materiales sin por ello eliminar la necesidad de aplicar una estrategia.

Por qué lo elegimos Lo elegimos por la combinación de acción en tiempo real y la progresión típica de los juegos de rol. Last Cloudes unun punto medio poco habitual entre los estilos de juego más relajado y el más exigente. Es lo suficientemente accesible como para partidas ocasionales, pero lo suficientemente profundo para los jugadores a los que les gusta dominar las complejas sinergias de equipo y las interacciones entre elementos.

La trama es bastante típica del género y gira principalmente en torno a Arks. Estas reliquias mágicas otorgan bonificaciones pasivas, mejoran las estadísticas y desbloquean habilidades únicas. Estos sistemas fomentan la experimentación constante y la sinergia entre los personajes y el equipamiento, lo que te da mucha libertad para formar tu equipo de héroes como más te guste.

La historia, narrada a través de escenas cinemáticas con voces y secuencias de estilo anime, es un buen detalle, ya que aporta un nivel de calidad que no suele verse en el género clásico de los juegos gacha.

Con frecuencia aparecen nuevas Arcas y héroes, mientras que las unidades más antiguas se reequilibran. Además de las enormes eventos de colaboración con franquicias como NieR: Automata and Devil May Cry… hay mucho para mantener el interés de los jugadores más veteranos.

Veredicto final: Last Cloudno reflejaDe Brave Frontier sistemas por turnos, pero conserva el mismo espíritu de sinergia de equipo, espectáculo y crecimiento continuo. Es un juego imprescindible para cualquiera que valore el atractivo visual, la profundidad mecánica y un enfoque flexible de la jugabilidad.

5. Epic Seven [Gacha 2D premium: estrategia de combate en cadena]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego RPG, Gacha Plataformas PC, Android, iOS Año de estreno 2018 Creador/es Super Creative Ltd, Smilegate Ideal para Los aficionados al combate basado en el ritmo y al estilo artístico limpio del anime.

Pocos juegos pueden compararse con De Epic Sevenmezcla deestrategia táctica y excelencia visual. Sus animaciones 2D dibujadas a mano son fluidas y detalladas, y cada personaje y cada ataque definitivo parecen sacados de un anime de gran presupuesto.

Gracias a un sistema de combate basado en el ritmo, los jugadores se ven recompensados por su sincronización. Encadenar habilidades correctamente o gestionar el orden de turno puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. El Sistema de preparación para el combate introduce una secuencia de turnos dinámica basada en una combinación de tus estadísticas y un elemento de aleatoriedad, lo que hace que cada ronda sea diferente e impredecible.

Para más información Invierte siempre en los conjuntos de «Velocidad» desde el principio; controlar el orden de turno es clave en el meta del PvP.

Hay un montón de contenido, desde la Arena PvP hasta Abyss y las Guerras de Gremios, lo que garantiza un avance constante. Epic Seven también destaca por su generosidad hacia los jugadores y ofrece un montón de invocaciones y recursos de mejora gratuitos en comparación con muchos de sus competidores. Esa es una característica especialmente atractiva para jugadores como yo, que solemos jugar totalmente gratis, ya que siempre me da una razón para volver e intentar conseguir personajes de primer nivel con los que reforzar mi equipo.

Funciona tanto en dispositivos iOS como Android, y gracias a su estilo gráfico en 2D consume algo menos batería que otros títulos de 3D de gran envergadura, como Genshin Impact. Eso supone una ventaja importante para jugadores como yo, a los que no nos importa pasar varias horas seguidas jugando durante los viajes largos.

Veredicto final: Epic Seven es una demostración táctica y trepidante de estilo y fondo, imprescindible para cualquiera que haya disfrutado del dinamismo y la sinergia de Brave Frontier.

6. Another Eden [JRPG para un jugador: centrado en la aventura cronológica]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego JRPG, Gacha Plataformas PC, Android, iOS, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es WFS Ideal para Los aficionados al clásico Final Fantasy Los juegos buscan elementos de gacha más ligeros.

Del autor de Chrono Trigger, Otro Edén recupera la esencia de los JRPG clásicos de consola al tiempo que incorpora con ingenio ligeras mecánicas de gacha. No hay sistema de energía, ni misiones diarias, ni inicios de sesión obligatorios. Se trata simplemente de un una aventura de viajes en el tiempo a través de la prehistoria contada a través de unos diálogos magníficamente escritos y la música de Yasunori Mitsuda.

Las batallas siguen un sistema por turnos, pero incorporan una mecánica única denominada «Another Force» que permite a los jugadores encadenar ataques a través del tiempo para crear combos devastadores. La historia abarca varios siglos y conecta diferentes épocas de una forma que premia la exploración y la paciencia, evocando el clásico que es Chrono Trigger.

Para más información Céntrate en reclutar personajes que potencien la sinergia de tu equipo elemental, en lugar de ir a por todas las unidades de 5 estrellas.

Es ella antítesis del diseño de gacha, que provoca un gran agotamiento, dando prioridad a la historia y la atmósfera frente a la presión y la repetición. A veces, parece más un auténtico JRPG de Square Enix que un juego gacha para móviles. Y eso es de esperar cuando se cuenta con un guionista y un compositor que han trabajado en algunos de los mejores JRPG de todos los tiempos.

Veredicto final: Para los jugadores que echan de menos De Brave Frontier me gusta el ritmo, pero prefiero más historia y menos repetición, Otro Edén es una obra maestra atemporal.

7. Langrisser (Móvil / Re:Incarnation) [SRPG clásico: mapa estratégico similar al ajedrez]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego RPG táctico basado en cuadrículas Plataformas Android Año de estreno 2019 Creador/es BlackJack Studio, Zilong Game Limited Ideal para Los aficionados al Langrisser original y a los juegos de estrategia basados en cuadrículas

Langrisser Mobile revitaliza una de las sagas de juegos de rol tácticos más emblemáticas de Japón para un nuevo público. Incluye combate por casillas que recuerda a Fire Emblem, pero con un sistema de invocación de héroes basado en gacha que garantiza una rejugabilidad infinita.

El combate por casillas te resultará familiar los amantes de los juegos clásicos de estrategia por turnos, al tiempo que añade una nueva dimensión al posicionamiento de los personajes para aumentar la complejidad.

Para más información Adapta siempre el árbol de clases de tus tropas al terreno del mapa. Por ejemplo, las unidades voladoras dominan los mapas de montaña, pero se desmoronan ante los arqueros.

El sistema de clases permite ramificaciones en las mejoras y estrategias variadas, tal y como cabría esperar de cualquier RPG táctico. Un mismo héroe puede evolucionar hacia múltiples arquetipos en función de tu estilo de juego, lo que te ofrece un gran control sobre tu escuadrón y tu enfoque de combate. Si a esto le sumas la herencia de habilidades, los modificadores de terreno y las auras de mejora, obtienes un sistema que premia la planificación a largo plazo frente a la fuerza bruta.

El aspecto visual se inclina hacia un elegante estilo anime, y la adaptación del juego conserva el encanto melodramático de sus predecesores de los años 90. Para Brave Frontier los aficionados a los que les encantaba la sinergia entre unidades y la cobertura elemental, Langrisser ofrece una versión basada en un tablero de esa misma satisfacción, lo que permite desarrollar estrategias aún más complejas.

Veredicto final: Langrisser demuestra que el género gacha también puede suponer una brillante fusión de táctica, nostalgia y diseño moderno para móviles.

8. Grandes invocadores [Gacha trepidante: el sucesor de Brave Burst]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real, JRPG, Gacha Plataformas Android, iOS Año de estreno 2016 Creador/es Next Ninja, Good Smile Company Ideal para Aficionados a los JRPG clásicos de estilo retro similares a Brave Frontier.

Desarrollado por miembros clave del equipo original Brave Frontierequipo,Grandes invocadores luce con orgullo su inspiración. Su combate en tiempo real recrea la misma intensidad que encadenar «Brave Bursts», pero introduce ventanas de tiempo para la activación manual de habilidades. El resultado es un sistema híbrido que es a la vez rápido y espectacular, pero lo suficientemente estratégico como para que los jugadores veteranos se sumerjan en él.

Para más información El modo manual mejora considerablemente la sincronización de las habilidades y el daño infligido. No te limites a usar el modo automático en los contenidos más difíciles.

El arte pixelado en 2D rebosa encanto nostálgico, realzado por animaciones fluidas de los personajes y ataques definitivos espectaculares. También incluye incursiones cooperativas multijugador, que permiten a los jugadores coordinar combos en cadena a gran escala contra los jefes. Esto es lo que recrea la emoción colectiva que hizo que los primeros RPG para móviles tuvieran tanto éxito.

Eventos frecuentes de duración limitada, colaboraciones con series de anime como Re:Zero and El ataque de los titanes, y las generosas invitaciones gratuitas hacen que la experiencia siga siendo novedosa tanto para los recién llegados como para los veteranos.

Veredicto final: If Brave Frontier marcó el inicio de la era de los juegos de rol para móviles, Grandes invocadores es su descendiente más rápido y fiel.

9. Brave Dungeon [Juego de exploración de mazmorras retro: ciclo de juego sencillo]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego RPG de fondo, Coleccionista de héroes, Roguelite Plataformas Android, iOS Año de estreno 2020 Creador/es Desbloquear juego, Dentro del juego Ideal para Los aficionados al estilo artístico chibi y a los juegos de mazmorras

La mazmorra de los valienteses uno delos mejores juegos de exploración de mazmorras que hay gracias a su formato moderno, de juego pasivo, que conserva la adictiva dinámica de progresión sin perder el interés. Reclutas héroes, los equipas con botín y los envías a combates automáticos a través de laberintos que van desvelando poco a poco sus recompensas.

Su estilo artístico retro se inclina hacia el estilo anime chibi, más bien tierno, y se combina con una banda sonora alegre que evoca el encanto de los juegos de rol clásicos. El juego sistemas de mejora de equipamiento y de progresión de clases le confiere una profundidad sorprendente bajo su apariencia cursi.

Para más información Prioriza desde el principio el equipo con estadísticas pasivas; acumular vida y defensa mejora tu supervivencia en reposo más que el ataque puro en las partidas largas y repetitivas.

Puedes optar por supervisar minuciosamente cada mejora sobre la marcha, o relajarte y dejar que la automatización guíe a tu equipo a través del contenido de bajo nivel. Esto te permite centrarte en optimizar las configuraciones u otras tareas.

La mecánica de gacha es bastante accesible y hay un montón de waifus entre las que elegir. El progreso es constante, incluso para los jugadores que no pagan, lo cual siempre es un gran punto a favor para mí, y los eventos de temporada constantes ofrecen nuevas unidades y mazmorras que explorar.

Veredicto final: La mazmorra de los valientes mantiene el ciclo de la dopamina de Brave Frontier mantiene la esencia, pero la adapta para que puedas disfrutarla de forma desenfadada cada día.

10. Raid: Leyendas de las Sombras [Coleccionista de héroes en 3D: obtención de equipo de alta gama]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego RPG, MMO, Estrategia Plataformas PC, Android, iOS Año de estreno 2018 Creador/es Plarium, Plarium Global Ltd Ideal para Aquellos que busquen un juego de colección de héroes que no sea de anime, con una jugabilidad profunda y actualizaciones importantes.

Aunque a menudo es objeto de memes por su estrategia de marketing, probablemente ya hayas oído hablar de Raid: Leyendas de las Sombras. No obstante, destaca como uno de los juegos de rol para móviles con mayor calidad técnica jamás creados. Su Gráficos en 3D y animaciones creadas mediante captura de movimiento ofrece una calidad visual poco habitual en el género, sobre todo en Android e iOS, donde sus gráficos podrían considerarse los mejores de su clase.

Bajo esa superficie brillante se esconde un sistema sorprendentemente complejo de sinergia de equipo, optimización del equipamiento y secuencia de turnos que resultará inmediatamente familiar a cualquiera que haya jugado a juegos similares a Brave Frontier.

Todos los héroes, desde los más comunes hasta los legendarios, cumplen una función cuando están bien equipados, y las infinitas combinaciones de artefactos ofrecen una auténtica personalización estratégica, lo que da como resultado uno de los los mejores juegos de rol que rivaliza con sus competidores de la categoría AAA.

Por qué lo elegimos Lo hemos elegido por su calidad de primera categoría y su increíble durabilidad, lo que lo convierte en una opción imprescindible. Puede que su funcionamiento difiera del de Brave Frontier, pero la complejidad a la hora de formar el equipo te hará sentir como en casa.

La variedad de héroes también es impresionante, ya que se inspira en todo tipo de elementos, desde los dioses griegos hasta los cuentos de hadas clásicos, lo que sin duda la hace destacar entre los juegos inspirados en el anime de esta lista.

Entre su campaña, las guerras de facciones, las mazmorras y el PvP en la arena, Redadaofertascientos de horas de contenido, respaldada por eventos y expansiones constantes. Para los nuevos jugadores, la estrategia de marketing de Raid: Leyendas de las Sombras resulta muy ventajosa. Siempre hay un código gratuito disponible para conseguir moneda extra o un héroe legendario, lo que te permite empezar con buen pie.

Veredicto final: Redada toma los restos de De Brave Frontier toma una estrategia y la envuelve en una presentación vanguardista; es la cara más destacada del género gacha.

11. AFK Arena [Gacha inactiva: progresión automática de recursos]

Nuestra puntuación 7.5

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Tipo de juego RPG de espera, Gacha Plataformas Android, iOS Año de estreno 2018 Creador/es Lilith Games, Entretenimiento original Ideal para Aquellos que prefieren una experiencia de juego relajada y un estilo artístico único

AFK Arena convierte la rutina de los gacha en una una experiencia relajante y con unas ilustraciones preciosas. Los héroes luchan automáticamente y obtienen botín y experiencia incluso cuando no estás conectado. Sin embargo, la profundidad estratégica reside en el posicionamiento, las bonificaciones de facción y la composición del equipo, más que en la microgestión.

Cada facción cuenta con efectos sinérgicos únicos con los que podrás jugar, lo que te permitirá crear tu propio y poderoso escuadrón. Los Portadores de la Luz potencian a los aliados, los Maulers aumentan la agresividad y los Wilders destacan en el control, lo que da pie a un sinfín de posibilidades. El estilo visual, inspirado en el Art Nouveau europeo, lo distingue de otros juegos del género, especialmente de aquellos con la estética típica del anime.

Por qué lo elegimos Elegimos este juego por su estilo artístico único y su mecánica de juego relajada, pero también porque premia tanto las estrategias avanzadas como las ocasionales.

Su curva de progresión es suave y bien dosificada, y recompensa tanto a quienes se conectan de forma ocasional como a quienes se comprometen a largo plazo. Además, hay una sorprendente variedad de contenidos, y los jugadores pueden acceder a muchos modos diferentes para conseguir distintos tipos de recompensas.

Siempre es una ventaja contar con variedad de contenido en un juego de gacha, donde el cansancio puede aparecer rápidamente debido a la repetitividad de la jugabilidad. Modos como las escaladas de torres y las constantes ampliaciones de la campaña, junto con las cacerías colaborativas de gremios, hacen que haya mucho en lo que sumergirse.

Veredicto final: AFK Arena es la versión zen de Brave Frontier con todos los sistemas de recompensas y la sinergia entre héroes, pero sin ninguna presión.

12. Bloodline: El último vampiro real [RPG clásico de gacha con estilo anime gótico]

Nuestra puntuación 7.1

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Tipo de juego Por turnos, RPG, Gacha Plataformas Android, iOS Año de estreno 2022 Creador/es Shanda Shengqu Games, Crunchyroll Ideal para Jugadores que buscan una experiencia de juego clásica de gacha, con numerosas colaboraciones con marcas oficiales.

Línea de sangre: El último vampiro real recoge el encanto nostálgico de los primeros juegos de rol para móviles, al tiempo que lo adapta al público actual. El combate se desarrolla en turnos, haciendo hincapié en la sincronización de las habilidades y la sinergia entre los elementos, algo que resultará familiar a Brave Frontier veteranos.

Su sistema de equipo permite formar grupos de seis unidades y fomenta la experimentación con diferentes personajes para conseguir las mejoras, las penalizaciones y las cadenas de habilidades definitivas adecuadas.

En cuanto al aspecto visual, el juego cuenta con sprites en 2D inspirados en el anime que recuerda a la época de la Nintendo DS, sobre todo en Fire Emblem and Final Fantasy Tactics. Esto ayuda a crear ese mismo ritmo trepidante que me enganchó a los primeros juegos de gacha.

Por qué lo elegimos ElegimosLínea de sangre porque ofrece una gran cantidad de contenido para Brave Frontier aficionados. Un estilo artístico retro, un montón de contenido gratuito y grandes eventos crossover, gracias a la enorme biblioteca de anime de Crunchyroll, hacen de este juego una auténtica delicia para los aficionados al anime.

El desarrollo de los personajes se gestiona a través de los árboles de ascensión y de equipamiento, elementos que resultarán familiares a los jugadores con experiencia en este género. Al mismo tiempo, su historia se adentra en temas góticos como el linaje, la rebelión y, por supuesto, los vampiros.

El hecho de que lo publique Crunchyroll significa que cuenta con eventos periódicos y colaboraciones cruzadas con grandes series de animeigualEl ataque de los titanes or Chainsaw Man, lo que contribuye a que la experiencia siga siendo novedosa. Además, gracias a un generoso modelo de juego gratuito, puedes acceder a una gran cantidad de contenido sin tener que rascarte el bolsillo.

Veredicto final: Línea de sangre rinde homenaje a los clásicos al tiempo que aporta el estilo y el refinamiento necesarios para resultar novedoso. Es una opción ideal para cualquiera que busque el ritmo característico de los combates gacha por equipos con un toque ligeramente más oscuro.

13. Marvel Contest of Champions [Coleccionista de superhéroes: juego de lucha basado en la propiedad intelectual]

Nuestra puntuación 7

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Tipo de juego RPG de acción, por equipos, gacha Plataformas Android, iOS Año de estreno 2014 Creador/es Kabam, Netmarble, Raw Thrills Ideal para Los fans de Marvel que buscan contenido de calidad

Marvel Contest of Champions destaca en el panorama de los juegos gacha por su juego centrado en la acción y una amplia lista de Héroes de Marvel. En lugar de combates por turnos, controlas directamente a tus héroes y villanos favoritos de Marvel en combates rápidos basados en combos que dependen de la sincronización y la posición.

Cada personaje cuenta con un conjunto de movimientos propio y bonificaciones de sinergia al formar equipo con determinados aliados, lo que refleja De Brave Frontier estrategias basadas en los elementos y en la combinación de unidades. Los jugadores pueden formar equipos de ensueño con personajes como Spider-Man, Lobezno y Doctor Doom, y ver cómo su trabajo en equipo se traduce en potenciadores pasivos durante los combates.

Una ventaja única de este gacha es que probablemente ya tengas un montón de personajes favoritos que quieres en tu equipo, lo que significa que puedes planificar el equipo de tus sueños incluso antes de descargarlo en tu dispositivo Android o iOS.

El juego destaca por su eventos continuos en el servicio en vivo, con la incorporación mensual de nuevos campeones y, a menudo, en relación con los estrenos cinematográficos de Marvel, lo que la convierte en una de las los mejores juegos de Marvel del mercado. Para aquellos a los que les gusta coleccionar, optimizar y batirse en duelo, este juego logra el equilibrio perfecto entre la habilidad mecánica y la progresión a largo plazo.

Para más información Guarda siempre los fragmentos de cristal hasta las rotaciones de campeones destacados; las selecciones específicas te permiten conseguir héroes de mayor valor.

Veredicto final: Marvel Contest of Champions sustituye los menús por turnos por un combate crudo y táctil. Esto es perfecto para los jugadores a los que les encantan tanto los superhéroes como el ciclo de optimización de Brave Frontier.

14. Guardian Tales [RPG de acción retro: mazmorras de puzles y humor]

Nuestra puntuación 6.9

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Tipo de juego Acción y aventura, JRPG Plataformas Android, iOS, Nintendo Switch Año de estreno 2020 Creador/es Kakao Games, Kong Studios Ideal para Aquellos que busquen un juego de rol más desenfadado y relajado

La historia del guardiáncaptura todo el encanto de los juegos de rol clásicos y lo combina con la estética moderna de los juegos gacha. Su mazmorras de arriba abajo, sus diálogos ingeniosos y sus mecánicas de resolución de acertijos lo convierten en una opción destacada para los jugadores que prefieren las experiencias centradas en la historia con un toque cómico.

A pesar del humor, la jugabilidad es muy profunda. Cada héroe cuenta con habilidades únicas que le permiten interactuar con el entorno empujando bloques, encendiendo antorchas o resolviendo acertijos para abrir cofres. El combate es en tiempo real, basado en habilidades, y sorprendentemente difícil en los niveles de dificultad más altos.

Su estilo artístico no difiere mucho de La mazmorra de los valientes, con simpáticos personajes chibi en un estilo pixelado más retro. Se sitúa en un punto ideal entre La mazmorra de los valientes and Brave Frontier.

Las actualizaciones periódicas incorporan tramas de temporada, colaboraciones cruzadas y nuevos héroes, lo que mantiene la serie tan dinámica como el día de su lanzamiento. La combinación de humor, emoción y un diseño ingenioso la convierte en uno de los juegos de rol más completos que existen.

Para más información Consigue armas con bonificaciones elementales desde el principio, ya que son fundamentales para resolver acertijos y derrotar a los jefes de forma más eficaz.

Veredicto final: Guardian Tales demuestra que la nostalgia y la innovación pueden coexistir, lo que lo convierte en uno de los sucesores más satisfactorios de Brave Frontier.

Mi veredicto general

El género de los RPG de gacha para móviles ha evolucionado mucho más allá del marco original de Brave Frontier, pero su influencia sigue siendo evidente en casi todos los títulos actuales que dan importancia a la creación de equipos y a la creatividad.

Estas son mis recomendaciones de los mejores juegos similares a Brave Frontier Para todos aquellos que anheláis esa misma emoción que se genera entre la composición y el caos:

Para vivir aventuras cinematográficas y llenas de historia: Honkai: Star Rail and Genshin Impact ofrecen historias emotivas con un acabado de primera categoría. Puedes mejorar tu experiencia comprando Honkai: Star Rail — Fragmentos oníricos en Eneba para desbloquear contenido premium y apoyar a tus personajes favoritos.

Honkai: Star Rail and Genshin Impact ofrecen historias emotivas con un acabado de primera categoría. Puedes mejorar tu experiencia comprando Honkai: Star Rail — Fragmentos oníricos en Eneba para desbloquear contenido premium y apoyar a tus personajes favoritos. Para un desafío puramente táctico: Convocadores WayLangrisser ofrecen mecánicas complejas que premian la paciencia y la precisión. Aprovecha al máximo tus sesiones de estrategia haciendo uso de un Tarjeta regalo de Steam de Eneba.

Convocadores WayLangrisser ofrecen mecánicas complejas que premian la paciencia y la precisión. Aprovecha al máximo tus sesiones de estrategia haciendo uso de un Tarjeta regalo de Steam de Eneba. Para los coleccionistas más relajados: AFK Arena andLa mazmorra de los valientes mantén viva la emoción sin que te quite tiempo libre. Date el gusto de vivir nuevas aventuras en cualquier momento con un Tarjeta regalo de Google Play de Eneba y disfruta de un acceso fluido a tus juegos favoritos para móvil.

AFK Arena andLa mazmorra de los valientes mantén viva la emoción sin que te quite tiempo libre. Date el gusto de vivir nuevas aventuras en cualquier momento con un Tarjeta regalo de Google Play de Eneba y disfruta de un acceso fluido a tus juegos favoritos para móvil. Para los amantes de la nostalgia: Final Fantasy Brave Exvius and Guardian Tales logran el equilibrio perfecto entre una presentación clásica y un diseño moderno. Revive la magia dando un nuevo impulso a tus momentos de juego con un Tarjeta regalo de Google Play de Eneba para desbloquear más aventuras de inspiración retro.

Cada uno de estos juegos encierra una parte de lo que hacía especial a Brave Frontier: la emoción de la sinergia, la alegría del crecimiento y la belleza del caos desatado. Si has estado buscando una forma de revivir esa sensación, la encontrarás en alguna de estas catorce joyas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor juego parecido a Brave Frontier?

Los mejores juegos similares a Brave Frontier is Honkai: Star Rail. Se erige como la mejor alternativa moderna, ya que combina un combate estratégico por turnos, una gran sinergia entre los personajes y una presentación impresionante.

¿Qué tipo de juego es Brave Frontier?

Brave Frontier es un juego de rol de tipo gacha por turnos conocido por la creación de equipos basados en los elementos, sus espectaculares «Brave Bursts» y el profundo sistema de desarrollo de los personajes.

¿Hay algún juego de gacha parecido a Brave Frontier?

Sí, hay muchos juegos de gacha similares a Brave Frontier. Aunque la mayoría de los juegos de esta lista se centran en la colección de héroes o la creación de equipos, títulos como Epic Seven, Summoners War, yGrandes invocadores te resultará más familiar.

¿Sigue existiendo Brave Frontier?

No, los servidores globales del juego cerraron oficialmente en 2022, pero su mecánica sigue viva en estos sucesores modernos.