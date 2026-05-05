Los 10 mejores juegos de francotiradores para vivir emociones a larga distancia en 2026

En mi opinión, los mejores juegos de francotiradores son aquellos que combinan sigilo, inmersión y realismo. Se trata de un proceso lento y metódico que prima la precisión en el momento y el posicionamiento, más que la fuerza bruta.

Creo que todos estamos de acuerdo en que estos juegos pertenecen a un género bastante específico, y si nos atenemos estrictamente a la regla de que la mayor parte del juego debe jugarse como francotirador, la lista resultaría muy corta.

Por lo tanto, tendremos que ampliar un poco la definición para incluir algunos simuladores militares, juegos de disparos de rescate y otros títulos similares. Aunque no todos estos títulos son 100% Juegos de francotiradores: ¡tienen una jugabilidad fantástica que te dejará más que satisfecho!

Nuestra selección de los mejores juegos de francotiradores

Como ocurre con la mayoría de las listas, aquí hay algunos que realmente destacan:

Call of Duty: Black Ops 6 (2024) – Call of Duty Siempre vale la pena probarlo si te gustan los tiroteos, y además este tiene una campaña genial. Ah, y vuelven los zombis. Sniper: Ghost Warrior 3 (2017) – Si eres capaz de pasar por alto los fallos técnicos, la sensación de librar una guerra en solitario en un escenario desierto es sublime. Call of Duty: Warzone (2022) – un juego gratuitoCall of Duty battle royale.

Pero, aunque estos son los mejores títulos de la lista, ¡vale la pena echarle un vistazo a todos y cada uno de ellos!

Los 10 mejores juegos de francotiradores que dan en el blanco

Claro, hay opciones obvias como el Sniper Elite serie, pero, por lo demás, tuve que basarme en mis propios criterios.

Tras investigar un poco, reduje la categoría de «juegos de francotiradores» a aquellos con una buena mecánica de juego de francotirador, y otorgué puntos extra por el realismo (caída de la bala, dirección del viento u otros factores), el sigilo (ya que la mayor parte de la mecánica de juego de francotirador se basa en las emboscadas) y la inmersión (si el arma se maneja y se percibe como un arma potente).

Teniendo esto en cuenta, aquí tienes mi lista de los mejores juegos de francotiradores que puedes conseguir ahora mismo.

1. Call of Duty: Black Ops 6 [El mejor desafío de francotiradores competitivo]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2024 Creador/es Treyarch, Raven Software Duración media de la partida ~10 horas (campaña), variable (multijugador)

Como la última versión de la Operaciones encubiertasserie,Black Ops 6 regresó con un aire bastante triunfal. Con un sistema de disparos preciso y ágil, la tan alabada función de movimiento omnidireccional y un nuevo enfoque de la campaña que incorpora el sigilo y el engaño, Treyarch ha creado un juego que no solo recuperará a los antiguos jugadores desilusionados CoD no solo atraer a los jugadores, sino también hacer que sigan jugando. Basta con decir que este juego figura sin duda en mi lista de los el mejorCall of Duty juegos Treyarch ¡Ya está disponible!

Lo más destacado del juego, como siempre, es el modo multijugador competitivo. Los francotiradores que busquen un reto difícil están de enhorabuena: cada rifle de francotirador exige un dominio absoluto, los mapas son lo suficientemente pequeños como para que no puedas limitarte a acampar, y hay muchos indicios (el destello de la mira, en particular) que pueden delatar tu posición ante los enemigos.

Por qué lo elegimos Black Ops 6El sistema de movimiento omnidireccional y la mecánica de disparo renovada hacen que cada duelo de francotiradores resulte satisfactorio. Los mapas exigen precisión, atención y reflejos rápidos como el rayo, así que no se permite quedarse a la espera.

Todo esto para decir que el límite de habilidad de un francotirador en Black Ops 6 is alto, y la diferencia entre un francotirador mediocre y uno bueno es increíblemente evidente. Por suerte, ¡hay un montón de guías en Internet que te enseñan a disparar mejor como francotirador!

Mi veredicto: Black Ops 6 es perfecto para los jugadores que buscan una experiencia de francotirador trepidante y que exija mucha habilidad, con la que poder presumir a lo grande en línea.

★ El mejor desafío competitivo de francotiradores Call of Duty: Black Ops 6 Compra en Eneba

2. Sniper: Ghost Warrior 3 [La mejor experiencia de francotirador centrada en el sigilo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de lanzamiento 2017 Creador/es CI Games Duración media de la partida unas 30 horas

Permíteme comenzar esta reseña con una advertencia: Sniper: Ghost Warrior 3 tiene muchos problemas técnicos. El juego tiende a ir a tirones, sobre todo durante las cargas, y a menudo da la sensación de que se sostiene a duras penas, solo con chicle viejo y fe. No hay sistema de guardado manual, y el de guardado automático deja bastante que desear. Sin embargo, todos estos problemas no restan mérito al hecho de que Sniper: Ghost Warrior 3 cuenta con una mecánica de juego de francotirador excelente y una jugabilidad de sigilo increíble, dos aspectos que te harán pasar por alto la mayoría de sus defectos.

Como un fantasma sin rostro, sin nombre e increíblemente letal, Jon North no solo librará una guerra en solitario contra los separatistas, sino que también buscará a su hermano, al que, por alguna razón, han visto en la región. Para ello, tendrás que eliminar puestos avanzados y fortalezas enemigas mientras acabas con objetivos clave, todo ello sin que te vean.

Por qué lo elegimos A pesar de sus imperfecciones, Sniper: Ghost Warrior 3 domina el arte del sigilo a larga distancia. La caída de la bala, el viento y las cámaras de muerte realistas hacen que cada disparo resulte personal y satisfactorio.

Sniper: Ghost Warrior 3 se suele describir como una mezcla de Far Cry and Sniper Elite. El En este juego de francotiradores hay que tener en cuenta la caída de la bala, la dirección del viento y la distancia, factores que pueden marcar la diferencia entre un disparo certero y un fallo, lo que alertará a tus enemigos. Ghost Warrior 3 Además, cuenta con una «kill cam» de largo alcance, ¡lo cual es una ventaja añadida!

Mi veredicto:Para los francotiradores pacientes que viven por la emoción de un disparo perfecto, Sniper: Ghost Warrior 3 es una inmersión total con un toque de caos.

★ La mejor experiencia de francotirador centrada en el sigilo Sniper: Ghost Warrior 3 Compra en Eneba

3. Call of Duty: Warzone [El mejor Battle Royale para tiradores de precisión]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Plataformas PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2022 Creador/es Infinity Ward, Raven Software Duración media de la partida Variable

Aunque la nueva versión de Call of Duty: Warzone puede ser discutible (300 GB sin activos importantes), pero sigue siendo un divertido battle royale y una buena incorporación a la lista de juegos de francotiradores.

Warzone es una versión gratuita de Call of Duty. En lugar de conseguir cosas jugando, se utiliza CoD puntos (que pueden ser adquiridos o obtenidos de diversas formas) para comprar objetos cosméticos del juego en lugar de conseguirlos a medida que avanzan en la partida. En cuanto a la jugabilidad, Warzone es muy similar a los títulos anteriores; la principal diferencia es que se trata de un «battle royale», lo que significa que tendrás que acostumbrarte a su ritmo.

Por qué lo elegimos WarzoneSus enormes campos de batalla y el equilibrio constante de las armas lo convierten en un escenario ideal para los duelos a distancia. Premia la rapidez mental y la capacidad de adaptación más que la mera suerte.

Warzone ofrece prácticamente la misma dinámica de disparos que Black Ops 6. Esto significa que, si has dedicado tiempo a practicar tus habilidades como francotirador en el 6, no deberías tener problemas para adaptarte. Los francotiradores novatos tendrán que practicar con cada rifle de francotirador para aprender los diferentes usos, así como acostumbrarse a De Warzonela física de los disparos, que incluye la caída de la bala y el retroceso; no es que sea muy realista, claro, pero sí muy divertido. ¡De qué sirve el HDR si no consigues acertar ni un solo tiro!

Mi veredicto: Call of Duty: Warzone es ideal para los jugadores a los que les encanta la emoción de superar a sus rivales en partidas de alto riesgo en las que solo queda un superviviente.

★ El mejor Battle Royale para tiradores de élite Call of Duty: Warzone Compra en Eneba

4. Metal Gear Solid V: La experiencia definitiva [El mejor juego de francotiradores táctico de mundo abierto]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PS3/4, Xbox One, Xbox 360 Año de lanzamiento 2016 Creador/es Konami Digital Entertainment Duración media de la partida unas 100 horas

El eslogan «acción de espionaje táctico» siempre se ha asociado con el Metal Gear serie, y hay muchas más explosiones espectaculares y tiroteos sin tapujos, lo que le vale a esta entrega un lugar junto a otras grandes juegos de rol de acción. Aunque haya quien critique que se haya alejado del estilo de juego sigiloso, eso no quita que este videojuego sea muy divertido.

Metal Gear Solid V: La experiencia definitiva incluye ambosMGS5 juegos en un paquete de fácil acceso (para que no tengas que elegir solo uno). A diferencia de los MGS En los juegos, llevarás a cabo misiones con diversos objetivos, desde rescatar a un objetivo concreto hasta destruir la base.

Por qué lo elegimos Metal Gear Solid V: La experiencia definitiva te permite decidir cómo abordar cada misión: a escondidas, mediante un asalto o con disparos de francotirador milimétricos desde kilómetros de distancia. La IA adaptativa te mantiene en vilo y te obliga a replantearte constantemente tus tácticas.

Tienes total libertad para decidir cómo abordar estas misiones: puedes lanzarte al ataque y acabar con los enemigos a tiros, o utilizar trucos y trampas para reducir sus filas. O siempre puedes optar por la vía tradicional: coger tu rifle de francotirador, acoplarle algunos accesorios y desmantelar con precisión las defensas de tus enemigos antes de lanzarte a por ellos. Sea cual sea la forma en que elijas jugar, MGS5La jugabilidad de TPS es magnífica, y sin duda es uno de los los mejores juegos de TPS que puedes conseguir ahora mismo.

Una última cosa que puede resultar especialmente interesante es que el juego se adapta a tu estilo de juego y se opone a él, ¡lo que te mantiene constantemente en vilo!

Mi veredicto: Metal Gear Solid V: La experiencia definitiva es una obra maestra para los jugadores a los que les encanta la estrategia, la libertad y las formas creativas de acabar con los enemigos desde las sombras.

★ El mejor juego de francotiradores táctico de mundo abierto Metal Gear Solid V: La experiencia definitiva Compra en Eneba

5. Escapar de Tarkov [El mejor simulador realista de francotirador]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Plataformas PC Año de lanzamiento 2017 Creador/es Battlestate Games Duración media de la partida Variable

En teoría,Escapar de Tarkov Suena increíblemente sencillo: únete a una facción, participa en una partida, mata a otros jugadores, quítales sus objetos y escapa. En la práctica, el juego ofrece una experiencia increíblemente desafiante y envolvente experiencia en juegos de estrategia donde un solo paso en falso o un tiro fallido marcan la diferencia entre salir con el botín o morir y acabar como una piñata para otra persona.

Por supuesto, este ambiente tenso hace que Escapar de Tarkov un blanco fácil para las emboscadas de francotiradores. Tendrás que perfeccionar tus habilidades de tiro y aprender a tener en cuenta la distancia, la resistencia del aire, la caída de la bala y las características específicas de cada rifle de francotirador antes de disparar. Y recuerda: estás rodeado de enemigos que descubrirán tu posición, por lo que aprender a escapar y a ocultar tu presencia es igual de importante. ¡Perder es divertido!

Por qué lo elegimos TarkovEl sistema de balística del juego y su exigente dinámica de riesgo-recompensa convierten cada disparo en una decisión de vida o muerte. Nunca volverás a ver el combate a larga distancia con los mismos ojos.

Si lo que está en juego es De TarkovEl modo PVP es demasiado intenso, pero también puedes comprar una expansión exclusiva para PVE. La progresión en este modo es independiente de la del modo PVP, y es persistente, lo que significa que nunca perderás el progreso que hayas logrado, incluso si se reinicia el servidor.

Mi veredicto: Tarkov Los aficionados incondicionales a los juegos de disparos en primera persona que buscan realismo, intensidad y la emoción de la supervivencia encontrarán aquí lo que buscan.

★ El mejor simulador realista de francotirador Escapar de Tarkov Compra en Eneba

6. Arma 3 [La mejor simulación de francotiradores por equipos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas Ordenador personal, Linux, macOS Año de lanzamiento 2013 Creador/es Bohemia Interactive Duración media de la partida Variable

Hay videojuegos que están hechos para resistir el paso del tiempo. Títulos como Minecraft, Terraria, and Stardew Valley siguen en plena forma, y Arma 3 es otra incorporación a esa lista.

Este híbrido entre TPS y FPS es famoso por sus realistas escenas de tiroteos, su curva de aprendizaje pronunciada y su jugabilidad centrada en el trabajo en equipo. Aunque tengas unas habilidades de tiro increíbles, Arma 3 requeriráe te obliga a trabajar en equipo con los demás jugadores si quieres llegar a alguna parte. Un ejemplo claro: Arma 3Los francotiradores suelen trabajar en colaboración con un observador, igual que en la vida real.

Por qué lo elegimos Arma 3«Su realismo de nivel militar y sus mecánicas de francotirador en modo cooperativo te obligan a pensar como un auténtico francotirador. El éxito depende tanto de tu observador como de tu puntería».

Si tienes pensado jugar Arma 3 Como juego de francotiradores, ten en cuenta que la curva de aprendizaje suele describirse como «dura». A diferencia de otros juegos, no basta con coger un rifle de francotirador y lanzarse a la acción; la paciencia y la práctica son fundamentales, y la comunicación con tu equipo es absolutamente necesaria. Pero una vez que domines Arma 3En este juego de francotiradores, serás un gran activo para tu equipo, logrando eliminaciones a larga distancia desde casi un kilómetro de distancia, acabando con los enemigos con facilidad y allanando el camino para tu equipo.

Por último,Arma 3 No solo cuenta con una comunidad muy activa, sino que además hay un montón de mods disponibles.

Mi veredicto: Arma 3 Está diseñado para mentes tácticas y jugadores precisos a los que les encanta dominar sistemas realistas y trabajar en sincronía.

★ La mejor simulación de francotiradores por equipos Arma 3 Compra en Eneba

7. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands [Los mejores juegos tácticos de francotirador en mundo abierto]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2017 Creador/es Ubisoft (París, Milán) Duración media de la partida unas 80 horas

Si lo que buscas es un una divertida aventura de mundo abierto, es difícil equivocarse con Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Ambientada en una línea temporal alternativa, Wildlands deja a los Ghosts en pleno corazón de Bolivia tras la exitosa toma del poder por parte del cártel de Santa Blanca. Como Nomad, tendrás que liderar a tus compañeros de escuadrón controlados por la IA a través del país para llevar a cabo varias misiones, con el objetivo final de arrebatarle el control al cártel. Para ello, tendrás que utilizar una variedad de herramientas —rifles de asalto, explosivos, armas cuerpo a cuerpo y, sí, rifles de francotirador— en diversos entornos.

Por qué lo elegimos Ghost Recon Wildlands combina la estrategia por escuadrones con enormes entornos abiertos, perfectos para el juego a larga distancia. Cada misión te ofrece un nuevo escenario abierto en el que planificar tu estrategia.

Ten en cuenta que Wildlands is not la última entrega de la serie, pero tras el desastre que supuso Punto de interrupción(controles poco intuitivos, un montón de errores, NFT y servidores cerrados), no puedo recomendar el último juego. Pero aunque Wildlands ¡Aunque es antiguo, su comunidad sigue más viva que nunca!

Mi veredicto: Ghost Recon Wildlands es ideal para los jugadores que buscan una experiencia de francotirador con libertad, acción cooperativa y una gratificante sensación de progreso.

★ El mejor juego de francotiradores táctico de mundo abierto Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Compra en Eneba

8. Sniper Elite: Resistencia [Lo mejor para una inmersión táctica a larga distancia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Plataformas PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de lanzamiento 2025 Creador/es Rebellion Developments Duración media de la partida ~12-15 horas

Sniper Elite: Resistencia te sumerge en la Europa ocupada con mapas más amplios y más formas de jugar a tu manera. Vuelves a meterte en la piel de Karl Fairburne, organizando la resistencia mientras acabas con los enemigos desde distancias imposibles. Las nuevas herramientas de sigilo, las misiones cooperativas y la física de las balas hacen que cada disparo cuente.

Lo que más me gusta es la concentración que se requiere antes de cada disparo. Estás observando, esperando, calculando; un solo error y toda la misión se viene abajo. El nuevo sistema de silenciamiento te permite aprovechar el ruido ambiental para ocultar tus disparos, lo que le da un toque increíblemente táctico. Algunas misiones pueden hacerse un poco largas si se juegan en solitario, pero el ritmo mantiene la tensión y premia el juego inteligente por encima de la fuerza bruta.

Por qué lo elegimos ResistenciaevolucionaSniper Eliteconvirtiendo la fórmula básica del juego en algo más profundo, más preciso y más estratégico. Está pensado para jugadores que buscan precisión y acción de sigilo de alto riesgo.

Visualmente, el juego recrea a la perfección el ambiente de un mundo devastado por la guerra. La iluminación, las condiciones meteorológicas y el nivel de detalle hacen que cada campo de batalla cobre vida: imagínate ruinas urbanas empapadas y costas azotadas por el viento. Las nuevas cámaras de muerte con efecto de rayos X siguen siendo brutales, pero en el buen sentido, y el diseño de sonido (especialmente los disparos lejanos) aporta una emoción escalofriante.

Mi veredicto:Sniper Elite: Resistencia es lo mejor del género de francotiradores. Premia la paciencia, la creatividad y el caos calculado como pocos juegos lo hacen.

★ Ideal para una inmersión táctica a larga distancia Sniper Elite: Resistencia Compra en Eneba

9. Insurgency: Tormenta de arena [Los mejores juegos realistas de francotiradores en combate moderno]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2018 Creador/es Rebellion Developments Duración media de la partida 50 horas

AunqueInsurgency: Tormenta de arena Aunque podría haber sido mucho mejor (por ejemplo, la campaña que se canceló), pocos discutirían que se trata de un juego de disparos en primera persona muy divertido.

Ambientada en una época que recuerda a principios de la década de 2000, Insurgency: Tormenta de arena En este juego, los jugadores asumen el papel de agentes de seguridad o de insurgentes, que compiten entre sí para cumplir (o impedir) los objetivos. El combate es rápido y letal; al igual que en la vida real, bastan unos pocos disparos para matar. Dada la brutalidad de los tiroteos, cada jugador debe actuar como una unidad.

Por qué lo elegimos Tormenta de arenaLos tiroteos del juego resultan realistas, tienen buena respuesta y son brutalmente implacables. El francotirador aquí se basa en el posicionamiento, el trabajo en equipo y la concentración.

Los comandantes y observadores deben emplear el apoyo de fuego de forma táctica para sacar a los enemigos de sus posiciones y avanzar hacia los objetivos; los fusileros, con su gran versatilidad, deben estar preparados para responder rápidamente a las condiciones cambiantes del campo de batalla; y los tiradores de élite, con sus rifles de francotirador, necesitan nervios de acero y una vista aguda para eliminar objetivos clave y allanar el camino a su equipo. Espero que tengas un un buen teclado mecánicoy unRatón para juegos de disparos en primera persona!

Lo que realmente vende Insurgency: Tormenta de arena Para mí, lo mejor es su magnífica dinámica de disparos. Las armas del juego son rápidas, responden bien y se manejan de maravilla. Pero la diversión no acaba ahí, ya que el audio del juego contribuye a la inmersión. Cada disparo, desde las balas de bajo calibre hasta los estruendosos rugidos de los DMR, resuena en tus oídos y te hace sentir como si estuvieras tú mismo en la zona de combate.

Mi veredicto:Tormenta de arenaes perfecto para los jugadores que buscan realismo militar moderno con intensos tiroteos de alto riesgo que ponen a prueba los reflejos y la sangre fría.

★ El mejor juego realista de francotiradores en combate moderno Insurgency: Tormenta de arena Compra en Eneba

10. theHunter: La llamada de la selva [La mejor experiencia relajante de largo recorrido]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2017 Creador/es Mundos infinitos Duración media de la partida Variable

Vamos a cerrar esta lista con un único juego que no sea de simulación militar. theHunter: La llamada de la selva es un juego en el que, en lugar de completar una misión o huir de unos 50 tipos que quieren matarte, eres un cazador y se ha abierto la temporada de caza de un montón de animales salvajes.

Si esto te parece la receta perfecta para un momento de relax, casi… un juego de disparos en primera persona acogedor, así es.theHunter: La llamada de la selva Puede que no tenga la acción trepidante ni los tiroteos hiperrealistas de otros juegos de francotiradores de esta lista, pero recorrer los distintos mapas, buscar la forma de no asustar a tu presa y abatir a tu objetivo resulta muy satisfactorio.

Por qué lo elegimos La llamada de la selva Cambia el caos por la calma, permitiendo a los jugadores practicar la precisión y la paciencia en entornos abiertos y frondosos. Cada cacería se vive como una meditación con el rifle.

Para aquellos que quieran ir más allá, La llamada de la selva te recompensa tanto por las matanzas limpias y eficientes como con trofeos por los ejemplares más destacados. Ah, y aquí no solo se caza a larga distancia: también hay pistolas, escopetas y arcos, y si utilizas el arma adecuada obtendrás más puntos.

Por último,La llamada de la selva has multijugador. Tú, tus amigos, unas cervezas y algunas escopetas, arcos y rifles con mira telescópica virtuales. ¿Qué podría ser mejor?

Mi veredicto: La llamada de la selva Es ideal para los jugadores que buscan un juego de francotiradores relajado y envolvente, sin estrés: solo tú, la naturaleza y el tiro perfecto

★ La mejor experiencia relajante de largo recorrido theHunter: La llamada de la selva Compra en Eneba

Próximos juegos de francotiradores

El panorama de los francotiradores vuelve a estar en auge, y la oferta para 2026 parece listo para la acción. Estamos hablando de zonas de guerra crudas, giros creativos descabellados y secuelas de las que se rumorea que podrían llevar la jugabilidad a largo plazo a un nivel completamente nuevo:

Gallipoli (por confirmar, 2026) – Este shooter ambientado en la Primera Guerra Mundial promete ser un auténtico caos, en el mejor sentido de la palabra. Prepárate para una física de balas realista, trincheras empapadas de barro y muertes brutales de un solo disparo que pondrán a prueba tu paciencia y tu precisión. Tiene ese aire realista y táctico, es el tipo de juego que castiga la impaciencia y recompensa la sangre fría bajo presión.

– Este shooter ambientado en la Primera Guerra Mundial promete ser un auténtico caos, en el mejor sentido de la palabra. Prepárate para una física de balas realista, trincheras empapadas de barro y muertes brutales de un solo disparo que pondrán a prueba tu paciencia y tu precisión. Tiene ese aire realista y táctico, es el tipo de juego que castiga la impaciencia y recompensa la sangre fría bajo presión. Mouse: Detective privado a sueldo (marzo de 2026) – Imagínate una película de detectives al estilo noir, pero con miras telescópicas de francotirador y gabardinas diminutas. Sí, eso es Ratón: Investigador privado a sueldo. Es un juego peculiar y con mucho carácter; es en parte un shooter de sigilo, en parte una aventura de resolución de crímenes y, sin duda, único en su género. Si te gustan los juegos que rompen moldes, no te lo pierdas.

– Imagínate una película de detectives al estilo noir, pero con miras telescópicas de francotirador y gabardinas diminutas. Sí, eso es Ratón: Investigador privado a sueldo. Es un juego peculiar y con mucho carácter; es en parte un shooter de sigilo, en parte una aventura de resolución de crímenes y, sin duda, único en su género. Si te gustan los juegos que rompen moldes, no te lo pierdas. Sniper Elite 6 (según los rumores) – La comunidad está alborotada, y con razón. Si los rumores son ciertos, Sniper Elite 6podría serRebeliónEl mundo abierto más grande hasta la fecha: mapas más extensos, un modo cooperativo más fluido y disparos con efecto de rayos X más espectaculares que te dejarán con la boca abierta. En definitiva, más formas de hacer que cada disparo sea legendario.

Parece que la próxima oleada de juegos de francotiradores llega con fuerza. Desde el realismo de las trincheras hasta el estilo caricaturesco, los próximos títulos apuntan alto… y todos estamos listos para apretar el gatillo.

Mi veredicto general

Hay aficionados a los juegos de francotiradores de todo tipo: desde lobos solitarios que se nutren de la paciencia hasta adictos a la acción que viven por la adrenalina. Lo mejor de estos títulos de disparos superventas es que cada uno satisface una necesidad diferente, sea cual sea tu estilo:

Para los genios de la estrategia → Call of Duty: Black Ops 6 . Si te encantan los enfrentamientos competitivos de francotiradores y las batallas trepidantes que ponen a prueba tus reflejos, este juego es pura adrenalina. Premia la precisión, la atención y la agresividad; nada de acampadas, ni piedad.

→ . Si te encantan los enfrentamientos competitivos de francotiradores y las batallas trepidantes que ponen a prueba tus reflejos, este juego es pura adrenalina. Premia la precisión, la atención y la agresividad; nada de acampadas, ni piedad. Para los puristas del sigilo → Metal Gear Solid V: La experiencia definitiva . Es la opción ideal para los jugadores a los que les encanta combinar la estrategia con la libertad. Cada misión se puede abordar a tu manera: con todo el ruido del mundo, en silencio o preparando ese tiro perfecto desde 500 metros.

. Es la opción ideal para los jugadores a los que les encanta combinar la estrategia con la libertad. Cada misión se puede abordar a tu manera: con todo el ruido del mundo, en silencio o preparando ese tiro perfecto desde 500 metros. Para los amantes de la naturaleza → theHunter: La llamada de la selva . Cuando lo único que te apetece es relajarte y poner a prueba tu puntería con blancos en movimiento, nada supera la tranquilidad de un bosque envuelto en niebla y la lenta satisfacción de un tiro perfecto.

→ . Cuando lo único que te apetece es relajarte y poner a prueba tu puntería con blancos en movimiento, nada supera la tranquilidad de un bosque envuelto en niebla y la lenta satisfacción de un tiro perfecto. Para los amantes de los juegos tácticos de mundo abierto → Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Forma un equipo, elige tu posición estratégica y coordina esos derribos sincronizados. Es uno de los mejores juegos para trabajar en equipo y planificar cada disparo que sale de la recámara.

Sea cual sea tu estilo (competitivo, paciente o relajado), aquí te espera una experiencia de francotirador hecha a tu medida.

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