Das beste „Disgaea“-Spiel für 2025: 7 Top-RPGs für Fans

Das beste „Disgaea“-Spiel zu finden, kann eine Herausforderung sein, wenn man nicht weiß, wie man am besten vorgeht. Manchmal möchte man spannende, abenteuerliche Spiele spielen, die einen so fesseln, dass man vor Spannung kaum still sitzen kann.

Für diesen Artikel habe ich die besten Rollenspiele der „Disgaea“-Reihe zusammengestellt, die ein besonders strategisches und erfrischendes Spielerlebnis bieten. Diese Spiele zeichnen sich durch dramatische Geschichten und Charaktere aus, die dich in jedem Level zum Nachdenken anregen werden.

The Das großartige Gameplay und die strategisch geprägten Geschichten machen das Spiel besonders geeignet für Liebhaber taktischer Spiele neugierig darauf, die Levels des Spiels zu meistern.

Unsere Top 3 der besten „Disgaea“-Spiele

Im Laufe meiner Recherche habe ich für euch sorgfältig die drei besten Spiele des „Disgaea“-Universums ausgewählt. Diese Titel bieten den höchsten Wiederspielwert und das spannendste Gameplay. Glaubt mir nicht einfach blind, probiert sie selbst aus. Was ihr danach erleben werdet, Die besten Disgaea-Spiele wird dich nach mehr verlangen lassen.

Disgaea 5: Allianz der Rache (2015) – Dieses Spiel verfeinert alles, was man über die Serie weiß, und bietet eine riesige Auswahl an Charakteren, tiefgehende Spielmechaniken und eine fesselnde Geschichte für ein packendes Spielerlebnis. Disgaea 7: Gelübde der Lasterhaften (2023) – „Disgaea 7“ ist modernisiert und einsteigerfreundlich und verbindet rasante Kämpfe, einen optimierten Spielfortschritt und leicht zugängliche Spielmechaniken, um neuen Spielern einen idealen Einstieg zu bieten, ohne dabei die Interessen der erfahrenen Spieler zu vernachlässigen. Disgaea 2: Verfluchte Erinnerungen (2006) – Dieser Teil, der für seine emotionale Geschichte und seine unvergesslichen Charaktere bekannt ist, besticht durch Humor, verbesserte Benutzeroberflächen und einen ausgewogenen Schwierigkeitsgrad, was das erneute Durchspielen zu einem echten Vergnügen macht.

Das sind meine drei Favoriten, aber weißt du was? Das ist nur das Tüpfelchen auf dem i. Lies doch einfach weiter und erfahre mehr über die besten Titel dieser Spieleserie!

Die 7 besten „Disgaea“-Spiele für 2025: Taktische Meisterwerke, die Ihre Zeit wert sind

Mit ihren vielfältigen Geschichten – von urkomischen Schlachten bis hin zu kniffligen taktischen Kämpfen – bietet die „Disgaea“-Reihe einige der fesselndsten Strategie-RPG-Erlebnisse, die je entwickelt wurden. Jedes Spiel auf dieser Liste besticht durch Chaos, innovative Spielmechaniken, charmante Charaktere und endlosen Wiederspielwert.

Ganz gleich, ob du auf umfassende Anpassungsmöglichkeiten, emotionale Geschichten oder einfach nur übertriebenen Spielspaß stehst – diese Liste enthält das Beste aus der Serie. Wie viele dieser „Disgaea“-Spiele hast du schon gespielt?

1. Disgaea 5: Allianz der Rache [Das beste „Disgaea“-Spiel für tiefgehende Kämpfe und Charakteranpassung]

Unsere Bewertung 10

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Spielart Taktisches Rollenspiel (RPG) Plattform Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2015 Urheber Nippon Ichi Software / Nippon Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 50–100+ Stunden Besondere Merkmale: Hunderte von rekrutierbaren Charakteren, ein System mit unbegrenzten Level und strategisch gestaltete Karten. Am besten geeignet für Spieler, die komplexe Strategie-RPGs lieben. Was mir gefallen hat Die Kampfmechanik ist leicht zu erlernen. Die Anpassungsmöglichkeiten und die Freiheit, mit den Charakteren zu experimentieren, sind ein Pluspunkt.

„Disgaea 5: Allianz der Rache“ spielt im Disgaea-Universum, in dem Overlords in unzähligen Unterwelten Krieg führen, und erzählt die Geschichte von Killia, einer Protagonistin und rachsüchtigen Kriegerin, die entschlossen ist, den skrupellosen Dämonenkaiser Void Dark zu besiegen.

Das Spiel bietet rasante, rasterbasierte taktische Kämpfe mit außergewöhnlicher Tiefe. Die Spieler können bis zu 10 Charaktere gleichzeitig einsetzen, vernichtende Kombos aneinanderreihen und dank des für die Serie typischen Charaktererstellungssystems mit unzähligen Möglichkeiten zur Teamzusammenstellung experimentieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Spieler können stärkere Einheiten ausbilden, was Kämpfe erleichtert, indem sie schon früh ein kleines Team aus mächtigen Charakteren zusammenstellen.

„Disgaea 5“ verbessert sein Kampfsystem, indem es den Charakteren ermöglicht, je nach ihrem Meisterschaftslevel einzigartige Waffenfertigkeiten freizuschalten. Das Spiel besticht zudem durch lebendige Grafiken, flüssige Animationen und spektakuläre Angriffseffekte.

Mein Fazit: Mit seinem ausgefeilten Kampfsystem und seinem unendlichen Wiederspielwert bleibt „Disgaea 5: Allianz der Rache“ ein Spitzenreiter unter den rundenbasierten Strategiespielen auf modernen Plattformen.

2. Disgaea 7: Gelübde der Lasterhaften [Das beste moderne „Disgaea“-Spiel für Einsteiger]

Unsere Bewertung 9.7

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Spielart Taktisches Rollenspiel Plattform PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Microsoft Windows Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler: Nippon Ichi Software / Herausgeber: Nippon Ichi Software Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 50 – über 200 Stunden; Höllenmodus, Jumbifizierung, Gegenstands-Reinkarnation und Missionssystem. Am besten geeignet für Neue Spieler, die ein ausgewogenes, modernes taktisches Rollenspiel mit Tiefgang suchen. Was mir gefallen hat Rasanter Kampf, ausgefeilte Spielmechaniken und eine gelungene Mischung aus Humor und Strategie.

„Disgaea 7: Gelübde der Lasterhaften“ spielt im Hinomoto Netherworld Cluster, einem Land, das einst stolz auf seinen Samurai-Kodex war, und begleitet Pirilika, eine überaus begeisterte Otaku, und Fuji, einen zynischen Krieger, der den Bushido verachtet. Gemeinsam das Ziel, den korrupten Herrscher Demmodore Opener zu stürzen, der das Reich ins Chaos stürzte.

Das Gameplay in „Disgaea 7: Gelübde der Lasterhaften“ behält den klassischen, rasterbasierten Stil eines taktischen Rollenspiels bei, der die Serie auszeichnet, wird jedoch durch einige Modernisierungen und eine farbenfrohe Grafik aufgepeppt. Die Spieler setzen bis zu 10 Charaktere auf dem Schlachtfeld ein, darunter wichtige Figuren aus der Handlung und selbst zusammengestellte Rekruten.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Disgaea 7: Gelübde der Lasterhaften“ bietet eine der lohnendsten Spielmechaniken.

Der Höllenmodus verleiht den Charakteren vorübergehende Kraftschübe, während sie durch die „Jumbifizierung“ zu Riesen anwachsen mit kartenweiten Angriffen. Durch die „Gegenstands-Reinkarnation“ können mächtige Gegenstände zurückgesetzt und zu noch stärkerer Ausrüstung weiterentwickelt werden, was unendlichen Spielraum für Experimente bietet.

Mein Fazit: „Disgaea 7: Gelübde der Lasterhaften“ ist der perfekte Einstieg für Neulinge und schafft es besser als die meisten aktuellen Spiele, Humor, Herz und Strategie unter einen Hut zu bringen.

3. Disgaea 2: Verfluchte Erinnerungen [Das beste Disgaea-Spiel in Bezug auf Handlung und emotionale Tiefe]

Unsere Bewertung 9.5

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Spielart Strategie-Rollenspiel Plattform PlayStation 2, PlayStation Portable, PC Erscheinungsjahr 2006 Urheber Entwickler: Nippon Ichi Software Herausgeber: Nippon Ichi Software, NIS America. Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 60 – 150+ StundenBesondere Features: Passive Fähigkeiten, Turmangriffe, Land des Gemetzels und Dunkle Welten. Am besten geeignet für Spieler, die bei einem Strategiespiel Wert auf eine fesselnde Handlung und eine emotionale Charakterentwicklung legen. Was mir gefallen hat Die ausgefeilten Spielsysteme und die fesselnde Geschichte.

Ein dunkler Fluch lastet auf der einst friedlichen Welt von Veldime, in der die Menschen unter der Herrschaft von Overlord Zenon in Dämonen verwandelt wurden. Adell, der davon verschont geblieben ist, schwört, Zenon zu besiegen und den Fluch aufzuheben.

Ein Beschwörungsritual, das Zenon vor ihn bringen sollte, geht schief, und stattdessen begegnet Adell Prinzessin Rozalin, Zenons Tochter. Die beiden begeben sich auf eine gefährliche und emotionale Reise, auf der sie Geheimnisse aufdecken, die sie auf eine harte Probe stellen.

Im Kern ist das Spiel ein rasterbasiertes taktisches Rollenspiel, das Strategie und Handlung in nahezu perfekter Balance miteinander verbindet. Du kannst fGeben Sie bis zu 10 Zeichen pro Stufe ein, indem man durch die Charaktererstellung neue Kämpfer rekrutiert. Die bekannten Disgaea-Mechaniken kehren zurück, aber Disgaea 2: Verfluchte Erinnerungen baut darauf mit neuen, lohnenden Spielmechaniken auf und macht das Spiel zu einem der unvergesslichsten der Disgaea-Reihe.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Item-Welt und die Dunkle Welt sorgen für mehr Tiefe und Wiederspielwert und bieten Spielern mit mächtiger Ausrüstung Belohnungen.

Das Spiel stellt vor Passive Fähigkeiten, Turmangriffe und ein neues Verbrechenssystem. Funktionen wie die Land des Gemetzels und der dunklen Welt sorgen für zusätzliche Herausforderungen und endlosen Spielspaß.

Mein Fazit: Es besticht durch die beste Geschichte, ein ausgefeiltes Gameplay und unvergessliche Charaktere. „Disgaea 2: Verfluchte Erinnerungen“ ist aus gutem Grund nach wie vor ein Fanliebling.

4. Disgaea 4: Ein Versprechen, das nicht vergessen wird [Das beste „Disgaea“-Spiel in Sachen Humor und politische Satire]

Unsere Bewertung 9.2

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Spielart Taktisches Rollenspiel Plattform PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2011 Urheber Entwickler: Nippon Ichi Software Herausgeber: Nippon Ichi Software Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 70–100 Stunden / Cam-Pain-HQ-System, Kartenanpassung, HD-Charakter-Sprites. Am besten geeignet für Spieler, die politische Satire, vielschichtigen Humor und komplexe taktische Systeme mögen. Was mir gefallen hat Cleverer Humor, lebhafte Figuren, eine tiefgründige Geschichte hinter den Witzen.

„Disgaea 4: Ein Versprechen, das nicht vergessen wird“ handelt von Valvatorez, einem einst gefürchteten Vampir, der nun als Prinny-Ausbilder tätig ist und eine Rebellion gegen die korrupte Regierung anführt, nachdem er den moralischen Verfall der Regierung miterlebt hat.

Das Spiel bietet geistreiche politische Satire und tiefgehende Spielmechaniken. Im Mittelpunkt des Spielablaufs steht taktischer, rundenbasierter Kampf auf rasterbasierten Karten, auf denen die Spieler Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten und „Evilities“ einsetzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben In diesem Spiel können die Spieler Monster-Einheiten verwalten und fusionieren, was ihnen einen taktischen Vorteil verschafft und den Kämpfen mehr Tiefe verleiht.

Spieler könnenVerbündete zu Türmen stapeln, Monster zu riesigen Gestalten verschmelzenund nahm sogar gefangene Gegner „unter seine Fittiche“, um sie zu rekrutieren. Die HD-Sprites, flüssigen Animationen und farbenfrohen, vom Anime inspirierten Grafiken sorgen für ein visuell ansprechendes Spielerlebnis.

Mein Fazit:Mit seinem Humor, seiner Besetzung und seinem taktischen Gameplay, „Disgaea 4: Ein Versprechen, das nicht vergessen wird“ ist einer der denkwürdigsten Titel der Reihe.

5. Disgaea 6: Trotz des Schicksals [Das beste „Disgaea“-Spiel in Bezug auf Barrierefreiheit und automatische Kampfsysteme]

Unsere Bewertung 9

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Spielart SRPG Plattform PlayStation 4 (nur in Japan), Nintendo Switch Erscheinungsjahr 2021 Urheber Developer: Nippon Ichi SoftwarePublisher: Nippon Ichi Software Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 60–100 StundenBesondere Merkmale: Super-Reinkarnation, automatisches Kampfsystem mit dämonischer Intelligenz, 3D-Grafik. Am besten geeignet für Fans von SRPGs mit viel Grinding. Was mir gefallen hat Ein optimierter Spielverlauf für Anfänger, vollständig in 3D gestaltete Schlachtfelder, wahnsinnige Levels, Schadensobergrenzen und dramatische Momente.

In „Disgaea 6: Trotz des Schicksals“ geht es um Zed, einen entschlossenen Zombie, der sich auf die Suche begibt, um den Gott der Zerstörung zu besiegen, der mehrere Unterwelten bedroht. Jedes Mal, wenn Zed stirbt, wird er dank des „Super-Reinkarnationssystems“ stärker wiedergeboren, wodurch er es mit immer mächtigeren Gegnern aufnehmen und gleichzeitig Verbündete an neuen Orten rekrutieren kann, die er besucht.

Das Gameplay bleibt eines der das beste rundenbasierte Taktische Rollenspiele auf rasterbasierten Spielfeldern. Die Spieler können bis zu 10 Charaktere einsetzen, darunter storyspezifische Helden und allgemein rekrutierte Einheiten, um komplexe Kombos, Teamangriffe und strategische Positionierungen auszuführen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ermöglicht es „Demonic Intelligence“, schwächere Charaktere frühzeitig zu automatisieren, sodass du dich auf Zed und wichtige Verbündete konzentrieren kannst, um maximalen Schaden zu verursachen.

Im Vergleich zu den vorherigen Teilen ist dieses Spiel nutzt Auto-Kampf-Routinen mittels „Demonic Intelligence“, mit der Spieler Aktionen vorprogrammieren oder KI-Verhaltensweisen kopieren können (was das Grinden weniger mühsam macht). Das Spiel besticht durch eine vollständige 3D-Grafik, die eine neue Perspektive bietet und gleichzeitig das für die Serie typische Chaos und den Humor beibehält.

Mein Fazit: „Disgaea 6: Trotz des Schicksals“ ist ideal für Spieler, die den typischen „Disgaea“-Grind ohne aufwendiges Mikromanagement suchen.

6. Disgaea D2: A Brighter Darkness [Das beste Disgaea-Spiel für Serienveteranen]

Unsere Bewertung 8.5

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Spielart SRPG Plattform PlayStation 3, PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2013 Urheber Nippom Ichi Software Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 70 – über 150 Stunden Am besten geeignet für Langjährige Fans der Serie und Liebhaber von Strategie-RPGs Was mir gefallen hat Tiefgründige Kämpfe, nostalgische Geschichte.

Als direkte Fortsetzung von „Hour of Darkness“ führt „Disgaea D2: A Brighter Darkness“ die Spieler gemeinsam mit Laharl, Etna und Flonne zurück in die Unterwelt. Laharl ist mittlerweile zum Overlord aufgestiegen, hat jedoch Mühe, sich Respekt zu verschaffen, während sich Fraktionen bilden, neue Bedrohungen auftauchen und der Engel Sicily behauptet, seine Schwester zu sein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Spieler haben die Freiheit, mit Charakteren und Systemen zu experimentieren, ohne dabei ihren Spielfortschritt zu gefährden.

Das Spiel bietet rasterbasierte SRPG-Kämpfe mit bis zu 10 Charakteren pro Level. Zu den Kernmechaniken gehören Kombos, Teamangriffe, Dunkle Versammlung und Item-Welt bleiben erhalten, neben neuen Funktionen. Das Spiel nutzt verfeinerte HD-Sprites und detailreiche Umgebungen um sowohl Nostalgie als auch modernen Schliff einzufangen.

Mein Fazit: „Disgaea D2: A Brighter Darkness“ ist ein gutes Spiel für Fans von Die besten taktischen Rollenspiele die Humor mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten zur Charakteranpassung verbinden.

7. Disgaea: Hour Of Darkness [Der beste Disgaea-Klassiker, um die Anfänge der Serie kennenzulernen]

Unsere Bewertung 8

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Spielart SRPG Plattform PlayStation 2 Erscheinungsjahr 2003 Urheber Entwickler: Nippon Ichi Software Herausgeber: Nippon Ichi Software Durchschnittliche Spielzeit / Besondere Merkmale 60 – 120+ Stunden / Besondere Features: Item-Welt, Dark Assemble, Geo-Effekte Am besten geeignet für Fans von taktischen Rollenspielen Was mir gefallen hat Strategische Tiefe und zeitloser Charme

Als erstes Spiel und erster Teil der Reihe gibt „Hour of Darkness“ den Ton für alles an, was folgt. Als der Dämonenkönig Krichevskoy unter mysteriösen Umständen stirbt, versinkt die Unterwelt im Chaos. Der Protagonist, Prinz Laharl, erwacht aus einem zweijährigen Schlaf, geweckt von seiner Vasallin Etna, und macht sich auf, seinen rechtmäßigen Thron einzufordern und rivalisierende Fraktionen zu unterwerfen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Spielfunktionen wie die „Lift-and-Throw“-Mechanik bieten den Spielern kreative Möglichkeiten, ihre Angriffe vorzubereiten und sich einen Positionsvorteil zu verschaffen.

Zu den wichtigsten Systemen gehören Kombos und Teamangriffe zur Schadenssteigerung, „Lift and Throw“ zur Beeinflussung des Schlachtfelds, Geografische Effekte, die Geländeboni verändernsowie die Dunkle Versammlung, um Fähigkeiten und Boni freizuschalten. In der Item-Welt können Spieler ihre Ausrüstung aufleveln, und die farbenfrohe 2D-Grafik sowie die skurrilen Charakterdesigns prägen den Stil der Serie.

Mein Fazit: Als das ursprüngliche Spiel, mit dem alles begann, ist „Hour of Darkness“ ein zeitloses SRPG, das die „Disgaea“-Reihe prägt.

Mein Fazit

Welches „Disgaea“-Spiel solltest du dir als Nächstes vornehmen?

Für Neulinge → Disgaea 5: Allianz der Rache .

Ein moderner, leicht zugänglicher Einstieg, der Humor, Strategie und Handlung gekonnt miteinander verbindet und sich perfekt eignet, um sich mit der Serie vertraut zu machen.

→ . Ein moderner, leicht zugänglicher Einstieg, der Humor, Strategie und Handlung gekonnt miteinander verbindet und sich perfekt eignet, um sich mit der Serie vertraut zu machen. Für alle, die Geschichten lieben → Disgaea 4: Ein Versprechen, das nicht vergessen wird .

Eine bissige, satirische Geschichte über Politik und Erlösung, voller Witz und mit einer Besetzung, die man einfach lieben muss.

→ . Eine bissige, satirische Geschichte über Politik und Erlösung, voller Witz und mit einer Besetzung, die man einfach lieben muss. Für Fans des Klassikers → Disgaea: Stunde der Finsternis .

Der Ursprung des Wahnsinns: charmant, chaotisch und nach wie vor eines der beliebtesten taktischen Rollenspiele seiner Zeit.

→ . Der Ursprung des Wahnsinns: charmant, chaotisch und nach wie vor eines der beliebtesten taktischen Rollenspiele seiner Zeit. Für Strategie-Puristen → Disgaea 6: Trotz des Schicksals.

Ein Traum für Zahlenfreunde mit grenzenlosem Wachstumspotenzial und tiefgründigen Spielmechaniken, die langfristiges Meistern belohnen – genau wie einige andere Spiele im Strategie-RPG-Genre.

Häufig gestellte Fragen