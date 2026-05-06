El mejor juego de Disgaea para jugar en 2025: los 7 mejores RPG para los fans

Encontrar el mejor juego de Disgaea puede parecer complicado si no sabes cómo abordarlo. A veces, te apetece jugar a juegos emocionantes y llenos de aventuras, con suficiente intensidad como para mantenerte en vilo.

Para este artículo, he recopilado los mejores juegos de rol de la serie Disgaea, que ofrecen una experiencia de juego de lo más estratégica y original. Estos juegos cuentan con historias y personajes apasionantes que te mantendrán en vilo a lo largo de cada fase.

The Su jugabilidad espectacular y sus historias basadas en la estrategia hacen que este juego sea ideal para los amantes de los juegos tácticos tengo curiosidad por superar los niveles del juego.

Nuestras tres mejores recomendaciones para el mejor juego de Disgaea

Durante mi búsqueda, he seleccionado cuidadosamente para ti los tres mejores juegos del universo Disgaea. Estos títulos son los que ofrecen una mayor rejugabilidad y una mecánica de juego más estimulante. No te fíes solo de mi palabra, pruébalos tú mismo. Lo que vivirás después de estos Los mejores juegos de Disgaea te dejará con ganas de más.

Disgaea 5: Alianza de la Venganza (2015) – Este juego perfecciona todo lo que sabes sobre la serie, con una amplia plantilla de personajes, mecánicas muy elaboradas y una historia apasionante que garantizan una experiencia de juego envolvente. Disgaea 7: Los votos de los sin virtud (2023) – Modernizado y accesible, «Disgaea 7» combina combates trepidantes, un sistema de progresión optimizado y mecánicas sencillas para ofrecer un punto de entrada ideal para los nuevos jugadores sin dejar de lado los intereses de los veteranos. Disgaea 2: Recuerdos malditos (2006) – Conocida por su emotiva historia y sus personajes memorables, esta entrega combina humor, interfaces mejoradas y una dificultad equilibrada, lo que hace que sea muy gratificante volver a jugar.

Esas son mis tres opciones favoritas, pero ¿sabes qué? Son solo la guinda del pastel. ¿Por qué no sigues leyendo para descubrir más sobre lo mejor de esta serie de videojuegos?

Los 7 mejores juegos de Disgaea para jugar en 2025: delicias tácticas que merecen la pena

Con historias de lo más variadas, desde batallas hilarantes hasta combates tácticos que te harán devanarte los sesos, la serie Disgaea ofrece algunas de las experiencias de RPG de estrategia más adictivas que se han creado jamás. Todos los juegos de la lista están llenos de caos, mecánicas interesantes, personajes encantadores y una rejugabilidad infinita.

Tanto si te encanta la personalización en profundidad, las historias conmovedoras o la diversión sin límites, esta lista recoge lo mejor de la serie. ¿A cuántos de estos juegos de Disgaea has jugado?

1. Disgaea 5: Alianza de la Venganza [El mejor juego de Disgaea para disfrutar de combates intensos y una amplia personalización de personajes]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego Juego de rol táctico (RPG) Plataforma Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4 Año de estreno 2015 Creador/es Nippon Ichi Software / Nippon Duración media de la partida / Características únicas Entre 50 y más de 100 horas. Características únicas: cientos de personajes que se pueden reclutar, un sistema de subida de nivel ilimitado y diseños de mapas estratégicos. Ideal para Los jugadores a los que les encantan los juegos de rol estratégicos complejos. Lo que me gustó Las mecánicas de combate son fáciles de aprender. La personalización y la libertad para experimentar con los personajes son puntos a favor.

Ambientado en el universo de Disgaea, donde los Overlords libran guerras en innumerables mundos infernales, «Disgaea 5: Alianza de la Venganza» narra la historia de Killia, un guerrero vengativo y protagonista de la historia, decidido a acabar con el despiadado emperador demoníaco Void Dark.

El juego ofrece batallas tácticas trepidantes basadas en una cuadrícula con un nivel extraordinario de profundidad. Los jugadores pueden desplegar hasta 10 personajes a la vez, encadenar combos devastadores y explorar infinitas posibilidades a la hora de formar equipos gracias al característico sistema de creación de personajes de la serie.

Por qué lo elegimos Los jugadores pueden crear unidades más fuertes, lo que facilita las batallas al formar desde el principio un pequeño equipo de personajes poderosos.

«Disgaea 5» mejora su sistema de combate al permitir a los personajes desbloquear habilidades de armas únicas en función de su nivel de dominio. El juego también destaca por sus gráficos llamativos, sus animaciones fluidas y sus espectaculares efectos de ataque.

Mi veredicto: Con su refinado sistema de combate y su infinito valor de rejugabilidad, «Disgaea 5: Alianza de la Venganza» sigue siendo uno de los mejores juegos de estrategia por turnos disponibles en las plataformas actuales.

2. Disgaea 7: Los votos de los sin virtud [El mejor «Disgaea» moderno para principiantes]

Nuestra puntuación 9.7

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Tipo de juego RPG táctico Plataforma PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5, Microsoft Windows Año de estreno 2023 Creador/es Desarrolladores: Nippon Ichi Software / Editores: Nippon Ichi Software Duración media de la partida / Características únicas Entre 50 y más de 200 horas; modo Infierno, Jumbificación, reencarnación de objetos y sistema de misiones. Ideal para Jugadores nuevos que busquen un juego de rol táctico moderno y equilibrado con profundidad. Lo que me gustó Combates trepidantes, sistemas muy bien pulidos y una divertida mezcla de humor y estrategia.

Ambientado en el Hinomoto Netherworld Cluster, una tierra que en su día se enorgullecía de su código samurái, «Disgaea 7: Los votos de los sin virtud» sigue las andanzas de Pirilika, una otaku desmesuradamente entusiasta, y Fuji, un guerrero cínico que desprecia el bushido. Juntos, ellos pretenden derrocar al gobernante corrupto Demmodore Opener, que sumió al reino en el caos.

La jugabilidad de «Disgaea 7: Los votos de los sin virtud» conserva el clásico estilo de los RPG tácticos basados en cuadrículas que caracteriza a la serie, pero con algunos toques modernos y unos gráficos muy llamativos. Los jugadores pueden desplegar hasta 10 personajes en el campo de batalla, entre los que se incluyen figuras clave de la historia y reclutas personalizados.

Por qué lo elegimos «Disgaea 7: Los votos de los sin virtud» cuenta con una de las mecánicas más gratificantes.

El modo Infierno otorga ráfagas temporales de poder a los personajes, mientras que la «Jumbificación» les permite convertirse en gigantes con ataques que abarcan todo el mapa. La función «Reencarnación de objetos» permite que los objetos poderosos se reinicien y evolucionen hasta convertirse en equipo aún más potente, lo que ofrece un sinfín de posibilidades para experimentar.

Mi veredicto: «Disgaea 7: Los votos de los sin virtud», un punto de partida perfecto para los principiantes, combina humor, emoción y estrategia mejor que la mayoría de los juegos recientes.

3. Disgaea 2: Recuerdos malditos [El mejor juego de Disgaea por su historia y su profundidad emocional]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego Juego de rol estratégico Plataforma PlayStation 2, PlayStation Portable, PC Año de estreno 2006 Creador/es Desarrolladores: Nippon Ichi Software. Editores: Nippon Ichi Software, NIS America. Duración media de la partida / Características únicas 60 – 150+ horasCaracterísticas únicas: Habilidades pasivas, Ataques a torres, Tierra de la Carnicería y Mundos Oscuros. Ideal para Jugadores que valoran una narrativa sólida y un desarrollo emocional de los personajes en un juego de estrategia. Lo que me gustó Los sistemas pulidos y la historia cautivadora.

Una oscura maldición se cierne sobre el otrora pacífico mundo de Veldime, donde los humanos se han transformado en demonios bajo el dominio del Señor Supremo Zenon. Adell, a quien la maldición no ha afectado, jura derrotar a Zenon y romper la maldición.

Un ritual de invocación destinado a traer a Zenon ante él sale mal, y Adell se encuentra en su lugar con la princesa Rozalin, la hija de Zenon. Ambos emprenden un viaje peligroso y lleno de emociones, en el que descubrirán secretos que pondrán a prueba su resistencia.

En esencia, el juego es un RPG táctico basado en cuadrículas que combina estrategia y narrativa con un equilibrio casi perfecto. Puedes…Introduce hasta 10 caracteres por fase, reclutando nuevos luchadores mediante la creación de personajes. Vuelven las conocidas mecánicas de Disgaea, pero Disgaea 2: Recuerdos malditos se basa en ellos con sistemas novedosos y gratificantes que convierten al juego en uno de los más memorables de la serie Disgaea.

Por qué lo elegimos El Mundo de los Objetos y el Mundo Oscuro aportan profundidad y rejugabilidad, y ofrecen recompensas a los jugadores en forma de equipo poderoso.

El juego presenta Habilidades pasivas, ataques de torre y un nuevo sistema de delitos graves. Funciones como la Tierra de la matanza y el mundo oscuro aportan un mayor nivel de dificultad y una rejugabilidad infinita.

Mi veredicto: Destaca por tener la mejor historia, una jugabilidad muy sólida y personajes memorables. Disgaea 2: Recuerdos malditos sigue siendo uno de los favoritos de los fans por una buena razón.

4. Disgaea 4: Una promesa imborrable [El mejor juego de Disgaea en cuanto a humor y sátira política]

Nuestra puntuación 9.2

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Tipo de juego Juego de rol táctico Plataforma PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch Año de estreno 2011 Creador/es Desarrolladores: Nippon Ichi Software Editorial: Nippon Ichi Software Duración media de la partida / Características únicas 70-100 horas / Sistema Cam-Pain HQ, personalización de mapas, sprites de personajes en alta definición. Ideal para Jugadores a los que les guste la sátira política, el humor con múltiples niveles y los sistemas tácticos complejos. Lo que me gustó Humor ingenioso, personajes carismáticos y una historia profunda más allá de las bromas.

«Disgaea 4: Una promesa imborrable» narra la historia de Valvatorez, un vampiro que en su día fue temido y que ahora se dedica a formar a los Prinny, quien lidera una rebelión contra el corrupto «Corrupternment» tras ser testigo de la decadencia moral del gobierno.

El juego ofrece una ingeniosa sátira política y una mecánica de juego profunda. La jugabilidad gira en torno a combate táctico por turnos en mapas basados en cuadrículas en los que los jugadores utilizan personajes con habilidades únicas y «Evilities».

Por qué lo elegimos Este juego permite a los jugadores gestionar y fusionar unidades de monstruos, lo que les proporciona una ventaja táctica y añade más profundidad a los combates.

Los jugadores puedenapilar aliados en torres, fusionar monstruos para crear formas gigantes, e incluso «disciplinar» a los enemigos capturados para reclutarlos. Sus sprites en alta definición, sus animaciones fluidas y sus coloridos gráficos inspirados en el anime hacen que el juego resulte visualmente relajante.

Mi veredicto:Con su humor, su reparto y su jugabilidad táctica, «Disgaea 4: Una promesa imborrable» es uno de los títulos más memorables de la serie.

5. Disgaea 6: Desafío al destino [El mejor juego de Disgaea en cuanto a accesibilidad y sistemas de combate automático]

Nuestra puntuación 9

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Tipo de juego Juego de estrategia en tiempo real Plataforma PlayStation 4 (solo en Japón), Nintendo Switch Año de estreno 2021 Creador/es Desarrollador: Nippon Ichi SoftwareEditor: Nippon Ichi Software Duración media de la partida / Características únicas 60-100 horas. Características únicas: «Super Reincarnation», sistema de combate automático «Demonic Intelligence» y gráficos en 3D. Ideal para Los aficionados a los juegos de estrategia en tiempo real con mucho grind. Lo que me gustó Una progresión optimizada para principiantes, campos de batalla totalmente en 3D, niveles alucinantes, límites de daño y momentos espectaculares.

«Disgaea 6: Desafío al destino» cuenta la historia de Zed, un zombi decidido a derrotar al Dios de la Destrucción que amenaza a múltiples Mundos del Más Allá. Cada vez que Zed muere, renace más fuerte gracias al sistema de «Superreencarnación», que le permite enfrentarse a enemigos cada vez más poderosos al tiempo que recluta aliados en los nuevos lugares que visita.

La jugabilidad sigue siendo uno de los el mejor juego por turnos RPG tácticos en escenarios basados en cuadrículas. Los jugadores pueden desplegar hasta 10 personajes, entre los que se incluyen héroes específicos de la historia y unidades reclutadas de forma genérica, para ejecutar combos complejos, ataques en equipo y posicionamientos estratégicos.

Por qué lo elegimos Permite a «Inteligencia demoníaca» automatizar a los personajes más débiles desde el principio, lo que te deja libre para centrarte en Zed y en los aliados clave y así infligir el máximo daño.

En comparación con las entregas anteriores, este juego utiliza rutinas de combate automático a través de Demonic Intelligence, que permite a los jugadores preprogramar acciones o copiar comportamientos de la IA (lo que hace que subir de nivel resulte menos tedioso). El juego cuenta con gráficos totalmente en 3D, lo que aporta una perspectiva novedosa sin renunciar al caos y al humor característicos de la serie.

Mi veredicto: «Disgaea 6: Desafío al destino» es perfecto para aquellos jugadores que buscan la típica rutina de «Disgaea» sin tener que lidiar con una microgestión excesiva.

6. Disgaea D2: A Brighter Darkness [El mejor juego de Disgaea para los veteranos de la serie]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Juego de estrategia en tiempo real Plataforma PlayStation 3, PlayStation 4 Año de estreno 2013 Creador/es Nippom Ichi Software Duración media de la partida / Características únicas Entre 70 y más de 150 horas Ideal para Veteranos de la serie y aficionados a los juegos de rol estratégicos Lo que me gustó Combate profundo, historia nostálgica.

Como secuela directa de «Hour of Darkness», «Disgaea D2: A Brighter Darkness» lleva de nuevo a los jugadores al Inframundo junto a Laharl, Etna y Flonne. Laharl se ha convertido en Overlord, pero le cuesta ganarse el respeto mientras surgen facciones, aparecen nuevas amenazas y el ángel Sicily afirma ser su hermana.

Por qué lo elegimos Los jugadores tienen libertad para experimentar con los personajes y los sistemas sin que ello afecte a su progreso.

El juego presenta combates de estrategia en cuadrículas con hasta 10 personajes por fase. Las mecánicas principales, como Combinaciones, Ataques en equipo, Asamblea Oscura y Mundo de los objetos se mantienen, junto con nuevas funciones. El juego utiliza Sprites en alta definición perfeccionados y entornos detallados para combinar la nostalgia con un toque de elegancia moderna.

Mi veredicto: «Disgaea D2: A Brighter Darkness» es un buen juego para los aficionados a los mejores juegos de rol tácticos que combinan el humor con una personalización de personajes casi ilimitada.

7. Disgaea: Hour Of Darkness [El mejor título clásico de Disgaea para descubrir los orígenes de la serie]

Nuestra puntuación 8

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Tipo de juego Juego de estrategia en tiempo real Plataforma PlayStation 2 Año de estreno 2003 Creador/es Desarrolladores: Nippon Ichi Software Editorial: Nippon Ichi Software Duración media de la partida / Características únicas 60 – 120+ horas / Características únicas: Mundo de objetos, Dark Assemble, Efectos geográficos Ideal para Aficionados a los juegos de rol tácticos Lo que me gustó Profundidad estratégica y encanto atemporal

Como primer juego y primera entrega de la serie, *Hour of Darkness* marca la pauta de todo lo que vendrá después. Cuando el Rey Demonio Krichevskoy muere en circunstancias misteriosas, el Inframundo se sumerge en el caos. El protagonista, el príncipe Laharl, despierta de un letargo de dos años, alertado por su vasalla Etna, y emprende un viaje para reclamar el trono que le corresponde mientras sofoca a las facciones rivales.

Por qué lo elegimos Características del juego como la mecánica «Levantar y lanzar» ofrecen a los jugadores la posibilidad de dar rienda suelta a su creatividad a la hora de preparar sus ataques y conseguir ventajas posicionales.

Entre los sistemas clave se incluyen Combinaciones y ataques en equipo para aumentar el daño, «Levantar y lanzar» para controlar el campo de batalla, Efectos geográficos que modifican las bonificaciones del terreno, y la Asamblea Oscura para desbloquear habilidades y bonificaciones. El Mundo de los Objetos permite a los jugadores mejorar su equipamiento, y los coloridos gráficos en 2D y los peculiares diseños de los personajes marcan el tono de la identidad de la serie.

Mi veredicto: Como el juego original que lo inició todo, «Hour of Darkness» es un juego de estrategia en tiempo real atemporal que define la franquicia «Disgaea».

Mi veredicto general

¿En qué juego de Disgaea deberías sumergirte ahora?

Para los recién llegados → Disgaea 5: Alianza de la Venganza .

Una introducción moderna y accesible que combina humor, estrategia y una historia, ideal para familiarizarse con la serie.

→ . Una introducción moderna y accesible que combina humor, estrategia y una historia, ideal para familiarizarse con la serie. Para los amantes de las historias → Disgaea 4: Una promesa imborrable .

Una historia mordaz y satírica sobre la política y la redención, llena de ingenio y con un reparto que es imposible no adorar.

→ . Una historia mordaz y satírica sobre la política y la redención, llena de ingenio y con un reparto que es imposible no adorar. Para los aficionados al estilo clásico → Disgaea: La hora de la oscuridad .

El origen de la locura: un juego encantador, caótico y que sigue siendo uno de los RPG tácticos más queridos de su época.

→ . El origen de la locura: un juego encantador, caótico y que sigue siendo uno de los RPG tácticos más queridos de su época. Para los puristas de la estrategia → Disgaea 6: Desafío al destino.

El sueño de cualquier aficionado a los números, con un potencial de crecimiento ilimitado y una mecánica profunda que recompensa el dominio a largo plazo, al igual que otros juegos del género de los RPG de estrategia.

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