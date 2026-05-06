Das beste „Age of Empires“-Spiel: 12 definitive Ausgaben und Erweiterungen – von Experten bewertet

Was ist das Beste? Age of Empires Spiel? Auch wenn das subjektiv ist, glaube ich, mit der folgenden Liste den Dreh raus zu haben. Für alle, die es noch nicht wissen: Age of Empires ist ein spielbares Geschichtsbuch. Es handelt sich um eine Echtzeit-Strategiespielreihe, in der du eine Zivilisation von ihren bescheidenen Anfängen bis hin zum Aufstieg zu einem Imperium führst. Du sammelst Ressourcen, baust eine Wirtschaft auf, stellst Armeen auf und durchläufst verschiedene „Zeitalter“.

Sid Meier und Bruce Shelley haben 1997 den Grundstein gelegt und als Hauptentwickler eine unglaubliche Spielereihe ins Leben gerufen.

Seitdem hat jede AoE Das Spiel hat die Reihe stetig weiterentwickelt. Heute ist das Age of Empires Die Serie ist auf den meisten gängigen Plattformen verfügbar, darunter PC, Mobilgeräte und moderne Konsolen.

Wenn du dich für Strategiespiele interessierst oder einfach nur Geschichte und Mythologie liebst, AoE bietet eine befriedigende Tiefe und endlosen Spielspaß.

Unsere Top-Empfehlungen für das beste „Age of Empires“-Spiel

Wieder einmal das Beste Age of Empires Es ist oft schwer, das beste Spiel zu bestimmen, da das eine subjektive Angelegenheit ist. Wenn du jedoch meine Meinung hören möchtest, AoE war schon immer einzigartig und fesselnd. So konnte sich jedes einzelne Spiel für sich genommen gut behaupten. Dennoch sind uns einige besondere Highlights besonders aufgefallen:

Age of Empires II: Definitive Edition (2019): Das Original gilt als Meisterwerk des RTS-Genres, Age of Empires II war großartig. Doch die überarbeitete Version hat alle Probleme der Vergangenheit behoben und alles verbessert, was wir an Echtzeit-Strategiespielen so lieben. Age of Empires III: Definitive Edition (2020): Das beeindruckende und einzigartige Kampfsystem dieses Spiels sowie das hervorragende Heimatstadt-System sind kaum zu übertreffen. Age of Empires IV (2021): Als eines der besten modernen kompetitiven Echtzeit-Strategiespiele unserer Zeit, Age of Empires IV versetzt uns mit moderner Grafik und hybriden Spielmechaniken zurück ins Mittelalter.

Das beste „Age of Empires“-Spiel: 12 von Experten bewertete Titel – vom Klassiker bis zur Neuerscheinung

Jedes Age of Empires Das Besondere an diesem Spiel ist, dass das Entwicklerteam den Spielern die Möglichkeit gibt, Geschichte buchstäblich selbst in die Hand zu nehmen. Wie diese Spiele heute in den Köpfen der Fans rangieren, wird jedoch sehr unterschiedlich sein.

Es ist auch erwähnenswert, dass es oft ein Originalspiel gibt, auf das dann eine Erweiterung folgt, die das Spiel praktisch zu einem eigenständigen neuen Spiel macht. Aus diesem Grund hielt ich es für sinnvoll, Erweiterungen als eigenständige Spiele zu betrachten, da sie dem Basistitel so viel mehr bieten.

Wenn ich von einer „Definitive Edition“ spreche, sind damit immer das Basisspiel und die dazugehörigen Erweiterungen gemeint. Bitte behalte das im Hinterkopf, während du weiterliest.

1. Age of Empires II: Definitive Edition [Das beste RTS-Meisterwerk insgesamt]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels RTS Plattformen Windows-PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 Erscheinungsjahr 2019 Urheber Entwickler:„World’s Edge & Vergessene Reiche“Verlag: Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Durchschnittliche Spielzeit: 35 bis 45 StundenBesondere Merkmale: Überarbeiteter Soundtrack, dynamischer Zoom, verbesserte Wegfindung der Einheiten, 4K-Grafik Am besten geeignet für Fans von reinen Echtzeit-Strategiespielen und Geschichte Was mir gefallen hat Das Crossplay zwischen Plattformen wie PC und Xbox

Age of Empires II: Definitive Edition ist eine aufwendige Neuauflage von Age of Empires II sowie dessen Erweiterungen. Neben einer umfassenden grafischen Aufwertung werden die Benutzeroberfläche, die KI und die Spielkomfortfunktionen auf breiter Front modernisiert, wodurch sich ein klassisches Echtzeit-Strategiespiel wieder wie neu anfühlt.

Die 4K-Unterstützung sorgt für gestochen scharfe Darstellungen bei jedem Kachel und jeder Einheit, und der überarbeitete Soundtrack verleiht dem Spiel mehr Kraft und Klarheit. Das Spiel erschien erstmals 2019 für Windows-PC und Xbox One, Age of Empires II: Definitive Edition erschien 2023 für die Xbox Series X/S und kam im Mai 2025 auf die PS5.

Der Umfang hat sich mit jeder Veröffentlichung erweitert: Neben den endgültigen Versionen der ursprünglichen Kampagnenliste gibt es neue Erweiterungen wie „Lords of the West“, „Dawn of the Dukes“, „Dynasties of India“, „Return to Rome“ und „The Mountain Royals“, zu denen 2025 „Three Kingdoms“ hinzukommen wird. Insgesamt umfasst das Paket nun 40 Zivilisationskampagnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist das Originalspiel auf Hochtouren, das das echte Gefühl vermittelt, wie es ist, ein König zu sein, der die Weltherrschaft anstrebt. Diesmal in der HD-Edition.

Im Kern,AoE bleibt ein Wechselspiel zwischen Wirtschaft und Aggression. Man sammelt Ressourcen, durchläuft vier Zeitalter und baut ein Imperium auf, das bereit ist für Eroberungen oder kulturelle Errungenschaften. Neuere Funktionen wie „Empire Wars“ optimieren die frühen Bauabläufe, während eine intelligentere, fair spielende KI das Einzelspieler-Erlebnis verbessert.

Der plattformübergreifende Multiplayer-Modus zwischen Steam und Xbox sorgt für kurze Wartezeiten und eine lebendige Spielszene, was beweist, dass Age of Empires II: Definitive Edition ist nach wie vor der Goldstandard.

Mein Fazit: Dieses Spiel richtet sich sowohl an langjährige Fans der Reihe als auch an neue Spieler. Wenn du Geschichte liebst und gerne großartige Echtzeit-Strategiespiele spielst, Age of Empires II: Definitive Edition ist ein absolutes Muss und das beste „Age of Empires“-Spiel, das derzeit erhältlich ist.

2. Age of Empires III: Definitive Edition [Das beste und einzigartigste Kampf- und Heimatstadt-System]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels RTS Plattformen Windows-PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Entwickler:Tantalus Media & Vergessene ReicheVerlag: Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Durchschnittliche Spielzeit: 40 bis 82 StundenBesondere Merkmale: 4K-Grafikverbesserung, verbesserte KI, atemberaubende Kämpfe, wie man sie in RTS-Spielen sonst nie sieht Am besten geeignet für Eingefleischte PC-Gamer und Geschichtsliebhaber Was mir gefallen hat Die Korrektur historischer Fehler aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel der Darstellung der indigenen Bevölkerung und ihrer Kultur

Age of Empires III: Definitive Edition verfeinert einen der ambitioniertesten und umstrittensten Titel der Reihe. Das 2005 erstmals erschienene Spiel setzte neue Maßstäbe Age of Empires bis in die frühe Neuzeit, in deren Mittelpunkt Entdeckungen, Kolonisierung und der Aufbau von Imperien vom 15. bis zum 19. Jahrhundert standen. Die Definitive Edition von 2020 baut auf dieser Grundlage auf und bietet 4K-Grafik, neu ausbalancierte Spielsysteme und einen überarbeiteten Soundtrack, während historische Themen mit größerer kultureller Sensibilität neu beleuchtet werden.

Diese Version vereint die ursprünglichen Kampagnen und Erweiterungen und fügt durch Updates neue Zivilisationen hinzu, darunter Schweden, Inkas, Mexikaner und Italiener. Die Fraktionen unterscheiden sich durch überarbeitete Technologien, einzigartige Einheiten und die wieder eingeführte Heimatstadt-Mechanik, die einen kontinuierlichen Fortschritt über mehrere Partien hinweg ermöglicht, noch deutlicher voneinander.

Die polnische Version bietet eine verbesserte KI, eine flüssigere Wegfindung, eine optimierte Benutzeroberfläche und ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen wirtschaftlichen und militärischen Aspekten. Die erzählerischen Elemente wurden modernisiert, um eine respektvollere Darstellung zu gewährleisten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es hat denselben Titel wie das Original, wurde jedoch komplett überarbeitet, um den Spielern alles zu bieten, was sie daran lieben AoE.

WährendAge of Empires III Auch wenn es weniger kultig ist als sein mittelalterliches Pendant, unterstreicht die Definitive Edition doch eindrucksvoll seine Bedeutung. Ein schnelleres Spieltempo, globale Dimensionen und eine Mischung aus klassischen RTS-Taktiken und der Tiefe der Reichsverwaltung machen es dynamisch und gewagt. Gelegentliche Bugs und Ungleichgewichte bleiben zwar bestehen, sind aber angesichts des Ambitionsniveaus und der handwerklichen Qualität nur nebensächlich. Age of Empires III: Definitive Edition haben eine missverstandene Fortsetzung nicht nur wiederbelebt, sondern sogar rehabilitiert.

Mein Fazit:Dieses Spiel hat bewiesen, dass es alte, weniger durchdachte Probleme aus der Vergangenheit beheben und gleichzeitig buchstäblich alles an die moderne Welt anpassen kann. Ich würde mir zwar wünschen, dass es auf mehr Plattformen verfügbar wäre, doch das ist der einzige größere Kritikpunkt, den ich daran habe.

3. Age of Empires IV [Das beste moderne kompetitive Echtzeit-Strategiespiel]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels RTS Plattformen Windows-PC, Xbox One, Xbox Series X/S und PS5 Erscheinungsjahr 2021 Urheber Entwickler:Relic Entertainment & World’s EdgeVerlag: Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Durchschnittliche Spielzeit:30 bis 80 StundenBesondere Merkmale: Kinoähnliche Erzählweise, Verbesserungen der KI gegenüber früheren Titeln, atemberaubende 4K-Grafik Am besten geeignet für Einsteiger in RTS-Spiele & erfahrene AoE-Spieler Was mir gefallen hat Die Mischung aus etwas Neuem und doch Vertrautem, um Neulinge anzusprechen und gleichzeitig auch die alten Hasen bei Laune zu halten

Age of Empires IV markiert die lang erwartete Rückkehr einer der traditionsreichsten Spielereihen im Strategie-Genre. Es ist zudem der geistige Nachfolger von Age of Empires II, wodurch die Kernidentität der Serie modernisiert wird. Vor dem Hintergrund des Mittelalters verbindet das Spiel eine neue Engine und eine filmische Präsentation mit einer vollständig vertonten Kampagne, die Gameplay und dokumentarische Erzählkunst miteinander verbindet – lehrreich, unterhaltsam und getreu der taktischen Präzision, die Fans von AoE.

Zum Start,Age of Empires IV bot acht unterschiedliche Zivilisationen, die jeweils auf Spielmechaniken basieren, die wirklich unterschiedliche Spielstile ermöglichen und nicht nur geringfügige Abweichungen:

Deutsch: Befestigte Verteidigung und Langbogenbeherrschung

Befestigte Verteidigung und Langbogenbeherrschung Mongolen: Mobilität und nomadische Ausbreitung

Mobilität und nomadische Ausbreitung Abbasiden-Dynastie: Technologischer Aufschwung durch das Haus der Weisheit

Ein auf Landmarken basierendes Alterungssystem, detailreiche Umgebungen und Verbesserungen der Spielqualität sorgen für fesselnde und strategisch abwechslungsreiche Partien. Seit der Veröffentlichung wurden durch Erweiterungen und Updates Zivilisationen wie die Osmanen, die Malier, die Byzantiner und die Japaner hinzugefügt, wodurch sowohl der Wettkampf- als auch der Gelegenheitsspielmodus stets frisch bleiben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Meiner Meinung nach als Gamer, Age of Empires IV bringt alles, was ich an Echtzeit-Strategiespielen liebe, auf die beste Art und Weise zum Leben. Es bietet die strategische Tiefe, die jeder RTS-Fan zu schätzen weiß.

Meiner Meinung nach,Age of Empires IV ist der filmischste und zugänglichste Teil der Reihe. Ein starkes Tempo, eine ausgefeilte Grafik und eine durchdachte Einführungsphase machen es zu einer idealen Brücke für Neulinge und Veteranen. Probleme mit der Spielbalance und die zunächst kleinere Auswahl an Charakteren wurden durch stetige Unterstützung nach der Veröffentlichung ausgeglichen, und eine wachsende E-Sport-Szene lässt auf eine vielversprechende Zukunft hoffen. Age of Empires IVhat sich mittlerweile als eines der besten Echtzeit-Strategiespiele seiner Zeit etabliert.

Mein Fazit: Ich finde es toll, dass die Entwickler versucht haben, ein Spiel zu entwickeln, das neugierige Neulinge anspricht und gleichzeitig auch erfahrenen Spielern etwas zu bieten hat. Ich könnte den Skirmish-Modus ehrlich gesagt jeden Tag spielen, da der Spielverlauf fast jedes Mal anders sein kann.

4. Age of Empires (1997) [Der beste Klassiker unter den Echtzeit-Strategiespielen]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels RTS Plattformen Windows-PC & Macintosh Erscheinungsjahr 1997 Urheber Entwickler: Ensemble StudiosVerlag:Microsoft Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Durchschnittliche Spielzeit: 22 bis 44 Stunden:Besondere Merkmale: Originelles Gameplay, für seine Zeit ein Meilenstein unter den Echtzeit-Strategiespielen Am besten geeignet für Liebhaber des Klassischen AoE Was mir gefallen hat Alte Computerspiele haben etwas so Einfaches an sich, und genau das bekommt man hier. Einfachheit mit einer Prise Spaß

Als allererstes Spiel der Reihe, Age of Empires (1997) legte den Grundstein für eine der einflussreichsten Echtzeit-Strategieserien der Gaming-Branche. Als erstes Spiel in der Reihe trägt es eine große Verantwortung, da später noch Fehler behoben werden müssen. Dennoch stach es schnell hervor und wurde zu einem der besten Strategiespiele seiner Zeit.

Allerdings ist dieAoE Ohne dieses Spiel wäre die Serie nicht dort, wo sie heute ist. AoE (1997) verbindet die Tiefe des Städtebaus mit der militärischen Dringlichkeit. Es fängt sowohl die Geduld der Imperiumsverwaltung als auch den Nervenkitzel der Eroberung und der Weltherrschaft ein.

Das Spiel spielt in der Antike (von der Steinzeit bis zur Eisenzeit) und ermöglicht es den Spielern, Zivilisationen wie die Ägypter, Griechen und Babylonier durch die Frühgeschichte zu führen: Ressourcen sammeln, Weltwunder errichten und auf sich verändernden Karten Kriege führen. Entscheidend war dabei der Fortschritt durch verschiedene „Zeitalter“, in denen neue Technologien und Einheiten freigeschaltet wurden.

Dies sollte zu einem Markenzeichen werden, das bis heute prägt Age of Empiresheute.

Das Spielkonzept schuf ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaft und Kampf und belohnte Kreativität, ganz gleich, ob man sich auf Handel, Erkundung oder die vollständige Vorherrschaft konzentrierte. Die Stärken jeder Zivilisation legten unterschiedliche Strategien nahe. Auch wenn die audiovisuelle Umsetzung nach heutigen Maßstäben bescheiden ist, Age of Empires (1997) war Ende der 1990er Jahre auffallend ambitioniert und fesselnd.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es war schon immer ein gutes Spiel, und jetzt wird den Leuten das endlich bewusst.

Die Erweiterung „Der Aufstieg Roms“ (1998) verfeinerte das Spielprinzip durch neue Zivilisationen, eine verbesserte KI und erweiterte Kampagnen, wodurch das Spielerlebnis weiter bereichert wurde Age of Empires ohne dabei seinen zugänglichen Charakter zu verlieren.

Spätere Veröffentlichungen sollten es an Komplexität und Ausgereiftheit noch übertreffen. Dennoch ist das Original Age of Empires bleibt ein Meilenstein: Ressourcensammlung, technologischer Fortschritt und Zeitalterwechsel – die Mechaniken, die es eingeführt hat.

Mein Fazit:Das OriginalAge of Empires Dieses Spiel markiert die Geburtsstunde einer genreprägenden Spielereihe, die historische Authentizität mit strategischer Tiefe verband. Heute gilt dieses Spiel sowohl als Zeitkapsel als auch als Blaupause. Es ist der visionäre Beginn „eines Imperiums“, das das Strategiespielgenre über Generationen hinweg prägen sollte.

5. Age of Empires II: The Conquerors [Beste Original-Erweiterung]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels RTS Plattformen Windows-PC, Apple Macintosh Erscheinungsjahr 2000 Urheber Entwickler: Ensemble StudiosVerlag:Microsoft Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Durchschnittliche Spielzeit: Etwa 40 StundenBesondere Merkmale: Verbessert die militärische Stärke und bietet neue Technologien für neue Zivilisationen Am besten geeignet für Liebhaber des Originals und Geschichtsinteressierte Was mir gefallen hat Es wertet das Originalspiel nur noch weiter auf und bietet mehr Tiefe

Erschienen im Jahr 2000 als offizielle Erweiterung zu Age of Empires II„The Conquerors“ hat das Spiel allein durch seine Anwesenheit insgesamt verbessert. Ensemble Studios hat die Spielbalance verfeinert, das Tempo gestrafft und Inhalte hinzugefügt, die Age of Empires II als Maßstab für das Genre.

Fünf neue Zivilisationen (Azteken, Maya, Spanier, Hunnen, Koreaner) brachten neue strategische Spielweisen mit sich, von wirtschaftlich gestützter Infanteriemacht über Kavallerie-Schwärme bis hin zu Belagerungen im späten Spielverlauf. Gleichzeitig boten vier historische Kampagnen unvergessliche Höhepunkte mit Attila dem Hunnen, El Cid und Montezuma in den Hauptrollen. Ein erweiterter Kartenpool, der von der Tundra bis zu den Dschungeln Mesoamerikas reichte, vergrößerte die taktische Vielfalt und unterstrich den weltumspannenden Umfang der Erweiterung.

Verbesserungen der Spielqualität haben den Spielalltag auf subtile Weise verändert. Handelskarren bewegen sich intelligenter, Felder können automatisch neu besät werden, und neue Technologien (darunter „Heresy“ und „Bloodlines“) sorgen sowohl in der Offensive als auch in der Defensive für vielschichtige Kontermöglichkeiten. Feine Anpassungen bei Einheiten und Technologien haben den klassischen „Stein-Papier-Schere“-Rhythmus, der das Spiel auszeichnet, weiter verfeinert. Age of Empires.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eine Erweiterung, die sich in einer Zeit, in der Unternehmen ihren Kunden das Geld aus der Tasche ziehen, tatsächlich gelohnt hat.

Was „The Conquerors“ so beständig macht, ist Präzision. Jede Änderung dient der Übersichtlichkeit, der Wettbewerbsfähigkeit und der Zugänglichkeit und wertet sowohl Gelegenheitsspiele als auch das Spiel auf hohem Niveau auf, ohne dabei das zu beeinträchtigen, was Age of Empires II Ein wirklich tolles Spiel.

Mein Fazit: Die Erweiterung „The Conquerors“ setzte den Maßstab dafür, wie eine Erweiterung auf ihrem Vorgänger aufbauen sollte. Sie erweiterte den Umfang des Spiels und bewahrte dabei die perfekte mechanische Integrität. Auch Jahrzehnte später könnten andere Studios davon lernen.

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels RTS Plattformen Windows-PC, Apple OS X Erscheinungsjahr 2002 (Original) & 2014 (Erweiterte Fassung) Urheber Entwickler:Ensemble Studios & Westlake InteractiveVerlage:Microsoft Game Studios & MacSoft (OS X) Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Durchschnittliche Spielzeit:29 bis 80 StundenBesondere Merkmale: Aktualisierte Grafik, verbesserte, unverwechselbare Spielstile Am besten geeignet für Geschichtsinteressierte, die nebenbei auch gerne etwas Mythologie genießen Was mir gefallen hat Alles wurde aktualisiert – mit atemberaubender Grafik und einem noch besseren Spielerlebnis für jede Zivilisation

Zeitalter der Mythen startete 2002 als mutige Abkehr vom historischen Schwerpunkt von Age of Empires, wobei reine Geschichte gegen eine mythische Antike eingetauscht wird, in der Götter, Monster und Helden die Schlachtfelder prägen. Zeitalter der Mythen: Extended Edition bewahrt das klassische Design und bietet gleichzeitig eine verbesserte Grafik, Breitbildunterstützung, einen modernen Mehrspielermodus sowie technische Verbesserungen, die sowohl Veteranen als auch Neulinge ansprechen. Darüber hinaus haben die mythologischen Elemente die Faszination des Spiels noch verstärkt.

Sein anhaltender Reiz liegt in der Verbindung von Mythos und Strategie. Die Spieler befehligen Kulturen, die vom griechischen, ägyptischen und nordischen Pantheon inspiriert sind. Später kommen durch die Erweiterungen „The Titans“ und „Tale of the Dragon“ noch die Atlanter und die Chinesen hinzu. Göttliche Kräfte und mythische Einheiten – von Gewittern über Minotauren bis hin zu Frostriesen – sorgen für eine kreative Unvorhersehbarkeit, mit der historische Spiele nicht mithalten können.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Zeitalter der Mythen“ ist ein Spiel, das Fantasy und Echtzeit-Strategie perfekt miteinander verbindet.

Einzigartige Götterpfade und Anbetungsboni ermöglichen unterschiedliche Spielstile und belohnen Entscheidungen und Experimentierfreude. Gleichzeitig verbessert die Extended Edition die Beleuchtung und die Lesbarkeit, ohne dabei die Wärme des Originals zu verlieren. Letztendlich, Zeitalter der Mythen: Extended Edition gelingt es, einen fantasievollen RTS-Klassiker sowohl zu bewahren als auch zu würdigen.

Dieses Spiel hat die Age of Empires die Serie von einer rein historischen Serie zu einer der interessantesten und Die besten Fantasy-Spieleseiner Zeit.

Mein Fazit: Es spricht Bände, dass wir auch Jahrzehnte später noch so viel über dieses Spiel sprechen, dass die Entwickler eine aktualisierte Version und später sogar eine Remaster-Version herausgebracht haben. Die Mischung aus Strategie und Storytelling in diesem Spiel ist wahrhaft magisch und ermöglicht es den Spielern, zu einem Mythos … nein, zu einer Legende zu werden.

7. Age of Empires: Definitive Edition [Beste Wiederbelebung der Antike]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels RTS Plattformen Windows-PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, NVIDIA GeForce Now Erscheinungsjahr 2018 Urheber Entwickler: Vergessene ReicheVerlag: Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Durchschnittliche Spielzeit: Etwa 50 StundenBesondere Merkmale: Dynamischer Zoom, Verbesserungen für mehr Komfort, atemberaubende 4K-Grafik Am besten geeignet für Langjährige Fans der Serie sowie neugierige AoE-Neulinge Was mir gefallen hat Es ist eine originalgetreue Neuauflage des Originals, die dennoch etwas Neues zu bieten hat

Age of Empires: Definitive Edition lässt den Klassiker von 1997 wieder aufleben und würdigt damit das Spiel, das den Grundstein für eine der beständigsten Reihen im Strategie-Genre legte. Diese 2018 veröffentlichte Neuauflage lässt das Erlebnis der antiken Welt mit 4K-Grafik, überarbeiteter Tonqualität und einem neu orchestrierten Soundtrack wieder aufleben, wobei die Kernmechanik unverändert bleibt.

Die Verbesserungen in dieser überarbeiteten Fassung haben sie zu einer der Die besten RTS-Spiele das je entwickelt wurde. Es griff all das auf, was die Spieler am Original liebten, und legte noch einmal um das Zehnfache nach.

Die Spieler führen ihre Zivilisationen weiterhin von der Steinzeit bis in die Eisenzeit und müssen dabei die Beschaffung von Ressourcen, den technologischen Fortschritt und die territoriale Expansion in Einklang bringen, um sich ihren Platz in der Geschichte zu sichern.

Neben der optischen Überarbeitung bietet die Definitive Edition mehrere subtile, aber bedeutende Verbesserungen. Die Benutzeroberfläche wurde im Hinblick auf Übersichtlichkeit und Benutzerfreundlichkeit neu gestaltet, die KI der Einheiten verhält sich intelligenter, und langjährige Probleme wie die Wegfindung und die Formationssteuerung wurden behoben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist das Original, mit dem alles begann. Wie könnten wir es nicht lieben?

Die Einbeziehung von Der Aufstieg Roms Erweiterungen, neue Szenarien und Verbesserungen der Spielkomfort (wie optimierte Zoomstufen und moderne Multiplayer-Unterstützung) bereichern das Spielerlebnis, ohne den Charme zu beeinträchtigen, der das Original ausgemacht hat.

Es wirkt eher wie eine authentische Neuauflage als wie eine Neuinterpretation und lässt die Spieler die Anfänge des Echtzeit-Strategiespiels mit flüssigerem, reaktionsschnellerem Gameplay noch einmal erleben.

Mein Fazit:Auch wenn sich dieses Spiel im Vergleich zu späteren Teilen vielleicht etwas veraltet anfühlt, ist es doch ein getreues Zeugnis der Spielegeschichte. Die Entwickler legen mehr Wert auf Authentizität als auf Neuerungen und bieten so sowohl langjährigen Spielern als auch Neulingen etwas, das sie begeistern wird.

8. Age of Empires Online [Die beste ungezwungene Alternative zum klassischen AoE-Erlebnis]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels RTS (teilweise MMO) Plattformen Windows-PC Erscheinungsjahr 2011 Urheber Entwickler: Robot Entertainment & Gas Powered GamesVerlag: Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Durchschnittliche Spielzeit:UnbegrenztBesondere Merkmale: Online-Umgebung Am besten geeignet für Spieler, die gerne „Age of Empires“ spielen und dies auf Online-Spiele mit anderen Fans ausweiten möchten Was mir gefallen hat Der Stil unterschied sich von den üblichen AoE-Spielen, und das Free-to-Play-Modell erhöhte nur die Wahrscheinlichkeit, dass Neulinge sich auch die anderen Spiele ansehen würden

Age of Empires Online war der experimentellste Teil der Reihe, der Age of Empires als kostenloser Live-Service, der klassische RTS-Mechaniken mit einem fortlaufenden Fortschrittssystem verband. Die Spieler errichteten Hauptstädte, bewältigten Quests und stürzten sich in Koop- oder Wettkämpfe in bekannten Schauplätzen wie Griechenland und Ägypten.

Es war zweifellos ein ehrgeiziges Vorhaben, die Age of Empires Franchise für das digitale Zeitalter.

Ein farbenfrohes, stilisiertes Set Age of Empires Online und hob sich damit von seinen realistischeren Ablegern ab. Der Cartoon-Stil machte das Spiel zugänglich, während RPG-ähnliche Elemente (wie Levelaufstieg, Beute und die Anpassung der Ausrüstung) für mehr Tiefe sorgten. Jede Zivilisation zeichnete sich durch einzigartige Einheiten, Technologien und Architektur aus, und spätere Erweiterungen führten die Kelten, Perser und Nordmänner ein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es war ein mutiger Schritt, Anfang der 2010er Jahre ein kostenloses Online-Spiel zu entwickeln, aber sie haben es mit relativ großem Erfolg geschafft.

Trotz des kreativen Designs und der soliden Spielmechanik, Age of Empires Online hatte mit den ständigen Online-Anforderungen und einem anfangs aggressiven Monetarisierungsmodell zu kämpfen. Ja, AoE war anderen Spielereihen, die unter anderem Mikrotransaktionen in ihre Spiele einführten, weit voraus. Nur dass es sich hier, wie gesagt, immer noch um ein Free-to-Play-Spiel handelte.

Diese Hindernisse haben seine Stärken in den Schatten gestellt. Ehrlich gesagt ist das Spiel nach wie vor ein faszinierender Proof of Concept. Es ist ein mutiger Versuch, Age of Empires in eine beständige, von der Community geprägte Zukunft, ohne dabei seine strategische DNA aufzugeben. Neue Möglichkeiten für Spieler zu finden, mit anderen Spielern zu spielen, ist nie eine schlechte Sache.

Mein Fazit:Trotz eines holprigen Starts und der anschließenden Schließung im Jahr 2014, Age of Empires Online hat inzwischen eine gewisse nachträgliche Wertschätzung erlangt. Seine posthume Wiederbelebung durch von der Community betriebene Server wie Project Celeste hat es den Fans ermöglicht, seinen Charme und seine Tiefe wiederzuentdecken.

9. Age of Empires III: Die asiatischen Dynastien [Beste Erweiterung für östliche Zivilisationen]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie Plattformen Windows-PC & Mac OS X Erscheinungsjahr 2007 Urheber Entwickler:Ensemble Games, Big Huge Games, MacSoft und Robot EntertainmentVerlage:Microsoft Game Studios & MacSoft Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Durchschnittliche Spielzeit:10 bis 27 StundenBesondere Merkmale: deutliche Unterschiede zwischen den Kulturen Am besten geeignet für Geschichtsinteressierte & langjährige AoE-Fans Was mir gefallen hat Die beeindruckende historische Genauigkeit der neuen Zivilisationen, gepaart mit großartigen Spielmechaniken, die jede einzelne hervorheben

Age of Empires III: Die asiatischen Dynastien (AoE III. (zweite Erweiterung) erweiterte das Spiel über seinen ursprünglichen Schwerpunkt auf Europa und die amerikanischen Ureinwohner hinaus. Es wurden drei neue Zivilisationen hinzugefügt: China, Indien und Japan. Alle verfügten über eigene Spielmechaniken, Architektur und Weltanschauungen, die die strategischen Möglichkeiten vertieften und den globalen Blickwinkel der Serie erweiterten.

Japan: Heilige Schreine erzeugen passiv Ressourcen und belohnen so eine defensive, auf Schreine ausgerichtete Spielweise.

Heilige Schreine erzeugen passiv Ressourcen und belohnen so eine defensive, auf Schreine ausgerichtete Spielweise. China: Banner-Armeen bilden gemischte Einheiten in festgelegten Gruppen aus, was zwar effizient, aber weniger flexibel ist.

Banner-Armeen bilden gemischte Einheiten in festgelegten Gruppen aus, was zwar effizient, aber weniger flexibel ist. Indien: Die von den „Sacred Elephants“ unterstützten Dorfbewohner verbinden wirtschaftliche Stabilität mit militärischer Stärke.

Diese Systeme lassen sich nahtlos integrieren in „Age of Empires III“ „Home City“ zeichnet sich durch dynamische Spielwelten aus, die Anpassungsfähigkeit und kulturelle Identität belohnen. Drei eigenständige Kampagnen erzählen facettenreiche Geschichten (von der Vereinigung Japans bis zum Indischen Aufstand) und verbinden historische Tiefe mit innovativen Spielmechaniken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Einbindung der asiatischen Nationen in ein ohnehin schon großartiges Spiel hat einfach Age of Empires IIIDas ist doch übertrieben!

Optisch und mechanisch haucht „Die asiatischen Dynastien“ Age of Empires III. Neue Karten und Handelsrouten, beeindruckende Tempel und Paläste sowie lebendige Landschaften sorgen für einen hohen Wiederspielwert und bringen gleichzeitig die regionale Kunstfertigkeit zur Geltung. Das Ergebnis ist eine selbstbewusste, global ausgerichtete Erweiterung, die Age of Empires III sich größer, abwechslungsreicher und strategisch ausgefeilter anfühlt, ohne dabei seinen RTS-Kerncharakter zu verlieren.

Mein Fazit: Die asiatischen Dynastien hat nicht nur die globale Vision der Trilogie vollendet. Es hat wirklich bewiesen, dass Age of Empires III sich über die koloniale Erzählung hinausentwickeln und den Einfallsreichtum sowie die strategische Meisterschaft von Zivilisationen würdigen könnte, die in der westlichen Geschichtsschreibung oft übersehen werden.

10. Age of Empires II: The Age of Kings (1999) [Das beste mittelalterliche RTS-Klassiker]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie Plattformen Windows-PC, Mac OS, PS2 Erscheinungsjahr 1999 Urheber Entwickler:Ensemble StudiosVerlag: Microsoft & Konami Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Durchschnittliche Spielzeit:41–75 StundenBesondere Merkmale: Für die damalige Zeit neue Spielmechaniken, wie Garnisonseinheiten und der Bau von Burgen Am besten geeignet für Retro-Gamer, die die „Age of Empires“-Reihe lieben Was mir gefallen hat Auch wenn es nicht ganz an die Remaster-Version heranreicht, besticht das Original durch seine beeindruckende Leistung in einer Zeit, in der ein solches Engagement bei Spielestudios noch selten war

Age of Empires II: The Age of Kings (1999) hat das Echtzeit-Strategie-Genre neu definiert. Es versetzt die Spieler von der Antike ins Mittelalter und lässt sie Zivilisationen durch Jahrhunderte voller Kriege, Diplomatie und technologischen Fortschritts führen. Dank verbesserter Grafik, ausgefeilterer Spielsysteme und historischer Genauigkeit wurde es schnell zu einem der Die besten Mittelalter-Spiele seiner Zeit. Und dabei passt es immer noch zum RTS-Genre.

Age of Empires II schafft eine seltene Balance zwischen Zugänglichkeit und Tiefe. Sechzehn Zivilisationen (Briten, Byzantiner, Mongolen, Japaner und weitere) verfügen über spezifische Boni, einzigartige Einheiten und architektonische Stile, die zum Experimentieren und zu abwechslungsreichen Spielweisen anregen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es war die erste richtige Erweiterung für AoE II, und sie haben damit einen Volltreffer gelandet. Das Team hat in dieser Erweiterung Dinge umgesetzt, die bis heute genutzt werden!

Die Spieler durchlaufen vier Zeitalter:

Dunkel

Feudal

Schloss

Imperial

Die Spieler schalten bei jedem Schritt neue Technologien, militärische Optionen und wirtschaftliche Verbesserungen frei. In den Missionen des Spiels treten Jeanne d’Arc, Saladin und Dschingis Khan in Erscheinung. Jede Mission verbindet eine fesselnde Erzählung mit taktischem Geschick, wodurch sich die Schlachten filmisch anfühlen und dennoch historisch fundiert sind. Neue Spielmechaniken wie Garnisonsbesetzung, Burgbau und ein strafferes Ressourcenmanagement sorgen für mehr Präzision, ohne das Spiel unnötig zu verkomplizieren.

Mein Fazit: Age of Empires II (1999) gilt als der Goldstandard seines Genres, da es eine zeitlose Ausgewogenheit und Klarheit erreicht hat. Sein durchdachtes Spieltempo, das elegante Design und die Vielzahl an tragfähigen Strategien haben ein Wettbewerbsumfeld geschaffen, das sich seit Jahrzehnten bewährt.

11. Zeitalter der Mythen: The Titans [Beste Mythologie-Erweiterung]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie Plattformen Windows-PC Erscheinungsjahr 2003 Urheber Entwickler:Ensemble StudiosVerlag:Microsoft Game Studios Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Durchschnittliche Spielzeit: 9 bis 20 StundenBesondere Merkmale: Einzigartiger Einsatz der Atlanter und ihrer göttlichen Kräfte Am besten geeignet für Fans der Mythologie Was mir gefallen hat Die Art und Weise, wie die Atlanter im Vergleich zu den anderen Zivilisationen eingesetzt wurden, hat sich geändert. Und mal ehrlich: Wer könnte göttliche Kräfte schon hassen?

Veröffentlicht als Erweiterung zu Zeitalter der MythenDie Erweiterung „The Titans“ hat Ensembles mythisches Echtzeit-Strategiespiel zu neuen Höhen geführt. Sie führte die atlantische Zivilisation, eine neue Kampagne, neue Götterkräfte und das spektakulärste Element der Serie ein: kolossale Titan-Einheiten. Diese stadtzerstörenden Giganten können eine Partie innerhalb von Minuten entscheiden.

Die Einführung der Titanen war sowohl eine Fortsetzung als auch eine Steigerung, die ein ohnehin schon episches Spiel in etwas noch Größeres und Wilderes verwandelte.

Die Atlanter haben das Spieltempo und die Ressourcenwirtschaft auf subtile Weise neu gestaltet. Ihre Bürger bringen Ressourcen nicht mehr zu Sammelstellen zurück, was das Wachstum optimiert und eine flexible Expansion fördert. Orakel und ein überarbeitetes Gunstsystem sorgen für zusätzliche Erkundungsmöglichkeiten und strategische Feinheiten, während die Hauptgötter Kronos, Oranos und Gaia einzigartige mythische Einheiten und Fähigkeiten bereitstellen, die den Verlauf der Schlacht entscheidend beeinflussen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wie macht man ein Fantasy-Echtzeit-Strategiespiel noch epischer? Man lässt die Titanen ins Spiel kommen! Fans der Mythologie werden es absolut lieben, sie in Aktion zu sehen.

Die Beschwörung eines Titanen – ein oft kostspieliges Ritual für die späte Spielphase – wurde zum Markenzeichen der Erweiterung. Du wirst einen gewaltigen Gottenspross erleben, der Befestigungen dem Erdboden gleichmacht, Armeen in alle Winde zerstreut und die Siegbedingungen neu definiert. Die Erweiterung verbindet das Alltägliche AoE eine Makrowelt mit einigen wahnsinnigen mythischen Höhepunkten. Das verdeutlicht, wie beeindruckend die Zeitalter der Mythen voll zur Geltung kommen kann.

Mein Fazit: Optisch und mechanisch, Die Titanen baut auf einem bereits soliden Fundament auf, bietet verbesserte Animationen und ein überarbeitetes Design der Einheiten und setzt die Geschichte der Nachkommen von Arkantos fort, die sich nun selbst dem „Zorn der Titanen“ stellen müssen.

12. Age of Empires IV: Der Aufstieg der Sultane [Beste Erweiterung für die neue Konsolengeneration]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Echtzeit-Strategie Plattformen Windows-PC, Xbox One, Xbox Series X/S und PS5 Erscheinungsjahr 2023 Urheber Entwickler: Relic Entertainment & World’s EdgeVerlag: Xbox Game Studios Durchschnittliche Spielzeit/Besondere Merkmale Durchschnittliche Spielzeit: 28 bis 100 StundenBesondere Merkmale: neue Mission im Nahen Osten, Verbesserungen im Seekrieg, neue Zivilisationen Am besten geeignet für Liebhaber von Echtzeit-Strategiespielen, Geschichtsinteressierte und langjährige „Age of Empires“-Fans Was mir gefallen hat Die Schönheit des Spiels haut mich immer wieder um, aber das wird durch das unterhaltsame Gameplay und die Sprachausgabe noch weiter aufgewertet – Dinge, die wir zwar nicht „brauchten“, die das Spielerlebnis aber insgesamt deutlich verbessert haben

Age of Empires IV: Der Aufstieg der Sultane ist die erste große Erweiterung für Age of Empires IV… und belebt damit eine auf den Nahen Osten ausgerichtete Kampagne über die Ayyubiden-Dynastie und Saladins Kampf um das Heilige Land neu. Natürlich war Saladin der Sultan von Ägypten, einem der größten afrikanischen Königreiche der Geschichte. Diese Erweiterung verbindet filmreife Missionen mit dem dokumentarischen Ton und der zugänglichen Strategie der Serie.

Zudem erweitert es die strategischen Möglichkeiten um zwei neue Zivilisationen: die Japaner und die Byzantiner. Jede davon bringt eigene wirtschaftliche und militärische Systeme mit sich. Zum Beispiel:

Japanisch: bietet Disziplin und Anpassungsfähigkeit durch Dojo-basierte Produktion und Elite-Samurai.

bietet Disziplin und Anpassungsfähigkeit durch Dojo-basierte Produktion und Elite-Samurai. Byzantiner: bietet technische Meisterleistungen, robuste Verteidigungsanlagen und die erste Steingeneration der Serie.

Acht neue Karten, zusätzliche Biome sowie gezielte Anpassungen zur Spielbalance und zur Verbesserung der Spielqualität bereichern sowohl den Einzelspieler- als auch den Mehrspielermodus. Die Inhalte wirken stimmig und zielgerichtet und verfeinern das Spieltempo, ohne dabei den historischen Charakter des Spiels zu verlieren. Überzeugende Sprachausgabe und ein gelungenes Missionsdesign sorgen für eine fesselnde Erzählung, während die neuen Fraktionen dem kompetitiven Spiel neue taktische Möglichkeiten eröffnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben „Age of Empires IV“ ist schon fantastisch, aber durch die Hinzufügung der beiden unglaublichen Dynastien der Japaner und Byzantiner ist das Spiel noch besser geworden.

Kurz gesagt: „The Sultans Ascend“ beweist, dass sich die Reihe auf durchdachte Weise weiterentwickeln kann, ohne dabei ihren Kern zu verleugnen.

Mein Fazit:Age of Empires IV: Der Aufstieg der Sultane ist sowohl eine Hommage als auch eine Weiterentwicklung. Es ist eine Erweiterung, die die mittelalterliche Welt vertieft und unterstreicht Age of Empires IV ein immer größer werdendes Vermächtnis als modernes Gesicht einer der angesehensten Strategiespielreihen der Gaming-Branche.

Mein Fazit

The Age of Empires Diese Spiele gehören zu den besten Videospielen, die je entwickelt wurden. Die AoE Das Entwicklerteam hat das RTS-Genre quasi erfunden, und das merkt man den Spielen auch an. Der beste Einstieg hängt wirklich sowohl von deinem Verständnis für RTS-Spiele als auch von Age of Empiresselbst:

Für Neulinge → Age of Empires IV : Als mein persönlicher Einstieg in die Serie hat es mir alles so leicht gemacht, dass ich mich sofort in die AoEReihe.

Als mein persönlicher Einstieg in die Serie hat es mir alles so leicht gemacht, dass ich mich sofort in die AoEReihe. Für langjährige RTS-Fans → Age of Empires II: Definitive Edition : Die Entwickler haben einen beliebten Klassiker für eine neue Generation überarbeitet, dabei Fehler behoben und die besten Aspekte des Spiels weiter verbessert AoE.

Die Entwickler haben einen beliebten Klassiker für eine neue Generation überarbeitet, dabei Fehler behoben und die besten Aspekte des Spiels weiter verbessert AoE. Nur für PC-Spieler → Age of Empires III: Definitive Edition: Es ist der einzige Titel in der AoE Eine Spielereihe, die ausschließlich für Windows-PCs erhältlich ist und zufällig zu den besten der Serie zählt.

Seltsamerweise könnte das eine „typische Manga-Situation“ sein. Manchmal ist es tatsächlich der beste Anfang, dort anzufangen, was wir normalerweise als das Ende betrachten. „Age of Empires II: Definitive Edition“ ist für mich persönlich das beste „Age of Empires“-Spiel.

Häufig gestellte Fragen