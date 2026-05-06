El mejor juego de Age of Empires: las 12 ediciones y expansiones definitivas, clasificadas por expertos

¿Cuál es el mejor? Age of Empires ¿El juego? Aunque es algo subjetivo, creo que he dado con la clave con la lista que viene a continuación. Para quienes no lo sepan, Age of Empires es un libro de historia en el que puedes jugar. Se trata de una serie de estrategia en tiempo real en la que debes guiar a una civilización desde sus humildes comienzos hasta convertirla en un imperio. Recogerás recursos, desarrollarás una economía, formarás ejércitos y avanzarás a través de distintas «edades».

Todo comenzó en 1997, cuando Sid Meier y Bruce Shelley, como diseñadores principales, crearon una franquicia increíble.

Desde entonces, cada AoE El juego ha ido haciendo evolucionar la franquicia de forma constante. Hoy en día, el Age of Empires La serie está disponible en la mayoría de las principales plataformas, incluyendo PC, dispositivos móviles y consolas modernas.

Si te interesan los juegos de estrategia o simplemente te encanta la historia y la mitología, AoE ofrece una profundidad satisfactoria y diversión sin fin.

Nuestras mejores recomendaciones para el mejor juego de Age of Empires

Una vez más, lo mejor Age of Empires A menudo es difícil decidir cuál es el mejor juego, ya que se trata de algo subjetivo. Sin embargo, si quieres saber mi opinión, AoE siempre ha sido único y cautivador. Esto permite que cada uno de los juegos destaque por sí mismo. Sin embargo, hay algunos que nos han llamado especialmente la atención:

Age of Empires II: Edición Definitiva (2019): Considerado una obra maestra del género de los juegos de estrategia en tiempo real, el original Age of Empires II fue genial. Sin embargo, la versión remasterizada solucionó todos los problemas del pasado y mejoró todo lo que nos encanta de los juegos de estrategia en tiempo real. Age of Empires III: Edición Definitiva (2020): Es difícil superar el impresionante y único sistema de combate de este juego, así como el excelente sistema de ciudad natal. Age of Empires IV (2021): Como uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real competitivos de la actualidad, Age of Empires IV nos transporta a la época medieval con gráficos modernos y una mecánica híbrida.

El mejor juego de Age of Empires: 12 títulos seleccionados por expertos, desde los clásicos hasta los más modernos

Cada Age of Empires Este juego es especial porque el equipo de desarrollo ofrece a los jugadores la oportunidad de vivir la historia con sus propias manos… literalmente. Sin embargo, la forma en que los aficionados clasifican estos juegos hoy en día varía enormemente.

También cabe señalar que, a menudo, hay un juego original y, posteriormente, una expansión que lo complementa y que, en la práctica, lo convierte en un juego nuevo por sí mismo. Por eso me pareció que merecía la pena considerar las expansiones como juegos independientes, ya que aportan mucho más al título original.

Cada vez que mencione un título de «edición definitiva», esto incluirá el juego básico y las expansiones que lo acompañan. Tenlo en cuenta mientras sigues leyendo.

1. Age of Empires II: Edición Definitiva [La mejor obra maestra de los juegos de estrategia en tiempo real]

Nuestra puntuación 10

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Tipo de juego RTS Plataformas PC con Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5 Año de estreno 2019 Creador/es Desarrolladores:El Límite del Mundo y los Imperios OlvidadosEditorial: Xbox Game Studios Duración media de la partida / Características únicas Duración media de la partida: De 35 a 45 horasCaracterísticas únicas: Banda sonora remasterizada, zoom dinámico, mejora en la búsqueda de rutas de las unidades, gráficos en 4K Ideal para Amantes de los juegos de estrategia en tiempo real puros y de la historia Lo que me gustó El juego cruzado entre plataformas como PC y Xbox

Age of Empires II: Edición Definitiva es una lujosa remasterización de Age of Empires II y sus expansiones. Más allá de una mejora visual espectacular, moderniza la interfaz, la IA y la jugabilidad en general, lo que hace que este clásico de estrategia en tiempo real vuelva a parecer nuevo.

La compatibilidad con 4K realza cada mosaico y cada unidad, y la banda sonora remasterizada aporta más fuerza y claridad. Lanzado por primera vez en 2019 para PC con Windows y Xbox One, Age of Empires II: Edición Definitiva Llegó a Xbox Series X/S en 2023 y a PS5 en mayo de 2025.

El contenido ha ido creciendo con cada lanzamiento: versiones definitivas de la lista de campañas originales, además de nuevas expansiones como «Lords of the West», «Dawn of the Dukes», «Dynasties of India», «Return to Rome» y «The Mountain Royals», a las que se unirá «Three Kingdoms» en 2025. En total, el paquete cuenta ahora con 40 campañas de civilizaciones.

Por qué lo elegimos Es el juego original potenciado al máximo, que ofrece la auténtica sensación de lo que supone ser un rey que busca dominar el mundo. Esta vez, en edición HD.

En esencia,AoE sigue siendo un juego de equilibrio entre la economía y la agresividad. Reúnes recursos, avanzas a lo largo de cuatro eras y construyes un imperio preparado para la conquista o los logros culturales. Las nuevas funciones, como las «Guerras Imperiales», agilizan las estrategias iniciales de construcción, mientras que una IA más inteligente y sin trampas mejora la experiencia de juego en solitario.

El modo multijugador multiplataforma entre Steam y Xbox garantiza que las colas sean rápidas y el meta se mantenga dinámico, lo que demuestra que Age of Empires II: Edición Definitiva sigue siendo el método de referencia.

Mi veredicto: Este es un juego pensado tanto para los seguidores de toda la vida de la franquicia como para los jugadores más noveles. Si te apasiona la historia y disfrutas jugando a buenos juegos de estrategia en tiempo real, Age of Empires II: Edición Definitiva Es una compra imprescindible y el mejor juego de Age of Empires que se puede adquirir hoy en día.

2. Age of Empires III: Edición Definitiva [El mejor sistema de combate y ciudad natal]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego RTS Plataformas Ordenador con Windows Año de estreno 2020 Creador/es Desarrolladores:Tantalus Media y Imperios olvidadosEditorial: Xbox Game Studios Duración media de la partida / Características únicas Duración media de la partida: De 40 a 82 horasCaracterísticas únicas: Gráficos mejorados en 4K, IA mejorada y combates espectaculares como nunca se han visto en los juegos de estrategia en tiempo real Ideal para Jugadores empedernidos de PC y amantes de la historia Lo que me gustó Corregir errores históricos del pasado, como la narrativa en torno a los pueblos indígenas y su cultura

Age of Empires III: Edición Definitiva perfecciona una de las entregas más ambiciosas y polémicas de la franquicia. Lanzada por primera vez en 2005, supuso un gran avance Age of Empires hasta la Edad Moderna, centrada en la exploración, la colonización y la construcción de imperios entre los siglos XV y XIX. La Edición Definitiva de 2020 mejora esos fundamentos con gráficos en 4K, sistemas reequilibrados y sonido remasterizado, al tiempo que replantea los temas históricos con un mayor respeto cultural.

Esta versión incluye las campañas y expansiones originales, y añade nuevas civilizaciones mediante actualizaciones, entre las que se encuentran los suecos, los incas, los mexicanos y los italianos. Las facciones se diferencian más gracias a tecnologías renovadas, unidades únicas y el regreso de la mecánica de la «ciudad natal», que permite un progreso continuo a lo largo de las partidas.

La versión polaca incluye una IA mejorada, un sistema de búsqueda de rutas más fluido, una interfaz de usuario optimizada y un equilibrio más ajustado entre la economía y la estrategia militar. Los elementos narrativos se han modernizado para ofrecer representaciones más respetuosas.

Por qué lo elegimos El título es el mismo que el del juego original, pero ha sido completamente remasterizado para ofrecer a los jugadores todo lo que les encanta de AoE.

AunqueAge of Empires III Aunque no sea tan emblemático como su predecesor medieval, la Definitive Edition demuestra con creces su importancia. Su ritmo más ágil, su alcance global y la combinación de tácticas clásicas de estrategia en tiempo real con la profundidad de la gestión de un imperio lo convierten en un juego dinámico y atrevido. Persisten algunos errores ocasionales y algunas peculiaridades en el equilibrio, pero son insignificantes en comparación con la ambición y la maestría que se aprecian en el juego. Age of Empires III: Edición Definitiva no solo le dieron un nuevo aire a una secuela malinterpretada, sino que incluso la redimieron.

Mi veredicto:Este juego ha demostrado que es capaz de solucionar viejos problemas del pasado que no estaban bien pensados, al tiempo que actualiza literalmente todo para adaptarse al mundo moderno. Aunque preferiría que estuviera disponible en más plataformas, ese es el único inconveniente importante que le veo.

3. Age of Empires IV [Los mejores juegos de estrategia en tiempo real competitivos actuales]

Nuestra puntuación 9.5

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Tipo de juego RTS Plataformas PC con Windows, Xbox One, Xbox Series X/S y PS5 Año de estreno 2021 Creador/es Desarrolladores:Relic Entertainment y World’s EdgeEditorial: Xbox Game Studios Duración media de la partida / Características únicas Duración media de la partida:De 30 a 80 horasCaracterísticas únicas: Una narrativa cinematográfica, mejoras en la IA con respecto a títulos anteriores y unos impresionantes gráficos en 4K Ideal para Novatos en los juegos de estrategia en tiempo real y jugadores veteranos de Age of Empires Lo que me gustó Una mezcla de lo nuevo y lo familiar para atraer a los recién llegados y, al mismo tiempo, satisfacer a los veteranos

Age of Empires IV marca el tan esperado regreso de una de las sagas más emblemáticas de los juegos de estrategia. También es el sucesor espiritual de Age of Empires II, modernizando la esencia de la serie. Ambientado en la época medieval, combina un nuevo motor gráfico y una presentación cinematográfica con una campaña totalmente doblada que fusiona la jugabilidad y una narrativa de estilo documental, con contenidos educativos y entretenidos, y fiel a la precisión táctica que los aficionados esperan de AoE.

En el momento del lanzamiento,Age of Empires IV ofrecía ocho civilizaciones distintas, cada una de ellas basada en mecánicas que dan lugar a estilos de juego realmente diferentes, en lugar de simples variaciones:

Español: defensa fortificada y manejo del arco largo

defensa fortificada y manejo del arco largo Mongoles: movilidad y expansión nómada

movilidad y expansión nómada Dinastía abasí: El impulso tecnológico a través de la Casa de la Sabiduría

El sistema de envejecimiento basado en hitos, los entornos detallados y las mejoras en la jugabilidad hacen que las partidas sean inmersivas y estratégicamente variadas. Desde su lanzamiento, las expansiones y actualizaciones han incorporado civilizaciones como la otomana, la maliense, la bizantina y la japonesa, lo que mantiene el interés tanto en el modo competitivo como en el casual.

Por qué lo elegimos En opinión de este jugador, Age of Empires IV da vida a todo lo que me encanta de los juegos de estrategia en tiempo real de la mejor manera posible. Ofrece la profundidad estratégica que todo aficionado a este género desea encontrar.

En mi opinión,Age of Empires IV Es la entrega más cinematográfica y accesible de la serie. Su buen ritmo, sus impecables gráficos y su cuidada introducción lo convierten en un puente ideal tanto para los recién llegados como para los veteranos. Los pequeños problemas de equilibrio y la reducida lista de personajes al lanzamiento se han visto compensados por un apoyo constante tras el lanzamiento, y el creciente panorama de los e-sports augura un futuro prometedor. Age of Empires IVSe ha consolidado como uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real de su época.

Mi veredicto: Me encanta que los desarrolladores hayan intentado crear un juego capaz de atraer a los principiantes curiosos sin dejar de ofrecer algo a los veteranos. Sinceramente, podría jugar al modo «skirmish» todos los días, porque la forma en que se desarrolla puede variar casi siempre.

4. Age of Empires (1997) [La mejor base para los RTS clásicos]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego RTS Plataformas PC con Windows y Macintosh Año de estreno 1997 Creador/es Desarrolladores: Ensemble StudiosEditorial:Microsoft Duración media de la partida / Características únicas Duración media de la partida: De 22 a 44 horas:Características únicas: Una mecánica de juego original, lo mejor de los juegos de estrategia en tiempo real de su época Ideal para Amantes de lo clásico AoE Lo que me gustó Los videojuegos antiguos ofrecen algo muy sencillo, y eso es precisamente lo que encontrarás aquí: sencillez con un toque de diversión.

Como primer juego de la franquicia, Age of Empires (1997) sentó las bases de una de las series de estrategia en tiempo real más influyentes del mundo de los videojuegos. Ser el primer juego supone una gran responsabilidad, ya que habrá errores que corregir más adelante. Sin embargo, pronto destacó y se convirtió en uno de los mejores juegos de estrategia de su época.

Sin embargo, elAoE La serie no estaría donde está hoy sin este juego. AoE (1997) combina la profundidad de la construcción de ciudades con la urgencia militar. Ha sabido plasmar tanto la paciencia que requiere la gestión de un imperio como la emoción de la conquista y el dominio mundial.

Ambientado en el mundo antiguo (desde la Edad de Piedra hasta la Edad del Hierro), el juego permitía a los jugadores guiar a civilizaciones como los egipcios, los griegos y los babilonios a lo largo de la historia primitiva: recolectando recursos, construyendo maravillas y librando guerras en mapas que iban evolucionando. Un aspecto fundamental era la progresión a través de «edades», que permitía desbloquear nuevas tecnologías y unidades.

Esto se convertiría en un rasgo distintivo que aún hoy define Age of Empireshoy.

El diseño combinaba equilibrio entre la economía y el combate, y premiaba la creatividad tanto si te decantabas por el comercio, la exploración o la dominación pura y simple. Los puntos fuertes de cada civilización impulsaban estrategias diferentes. Aunque su presentación audiovisual resulta modesta para los estándares actuales, Age of Empires (1997) resultaba sorprendentemente ambicioso y envolvente a finales de la década de los noventa.

Por qué lo elegimos Siempre ha sido un buen juego, y ahora la gente está empezando a darse cuenta de ello… por fin.

La expansión «El auge de Roma» (1998) perfeccionó la fórmula con nuevas civilizaciones, una IA mejorada y campañas ampliadas, lo que enriqueció aún más Age of Empires sin perder su esencia accesible.

Las entregas posteriores lo superarían en complejidad y acabado. Aun así, el original Age of Empires sigue siendo un hito: la recolección de recursos, el avance tecnológico y la evolución de las eras, mecánicas que fue el primero en introducir.

Mi veredicto:El originalAge of Empires Este juego marca el nacimiento de una franquicia que ha definido un género y que combinaba la autenticidad histórica con la profundidad estratégica. Hoy en día, este título concreto se erige como una cápsula del tiempo y un modelo a seguir. Es el visionario comienzo de «un imperio» que acabaría marcando el rumbo de los juegos de estrategia durante generaciones.

5. Age of Empires II: The Conquerors [Mejor expansión original]

Nuestra puntuación 8.7

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Tipo de juego RTS Plataformas PC con Windows, Apple Macintosh Año de estreno 2000 Creador/es Desarrollador: Ensemble StudiosEditorial:Microsoft Duración media de la partida / Características únicas Duración media de la partida: Alrededor de 40 horasCaracterísticas únicas: Mejora la potencia militar y ofrece nuevas tecnologías con nuevas civilizaciones Ideal para Amantes de lo original y aficionados a la historia Lo que me gustó No hace más que mejorar el juego original y le aporta más profundidad

Lanzado en el año 2000 como la expansión oficial de Age of Empires II, «The Conquerors» mejoró el juego en su conjunto con su mera presencia. Ensemble Studios mejoró el equilibrio, ajustó el ritmo y añadió contenido que consolidó Age of Empires II como referente del género.

Cinco nuevas civilizaciones (aztecas, mayas, españoles, hunos y coreanos) aportaron nuevas identidades estratégicas, desde el poderío de la infantería impulsado por la economía hasta las hordas de caballería y los asedios en las últimas fases del juego. Al mismo tiempo, cuatro campañas históricas ofrecieron escenas memorables protagonizadas por Atila el Huno, El Cid y Moctezuma. Un conjunto de mapas ampliado, que abarca desde la tundra hasta las selvas mesoamericanas, amplió la variedad táctica y reforzó el alcance global de la expansión.

Las mejoras en la calidad de vida han transformado sutilmente el juego diario. Los carros comerciales se desplazan de forma más inteligente, las granjas se pueden resemillar automáticamente y las nuevas tecnologías (entre ellas, «Heresy» y «Bloodlines») añaden múltiples niveles de contraataque tanto en ataque como en defensa. Los sutiles ajustes en las unidades y las tecnologías han perfeccionado aún más la clásica dinámica de «piedra, papel o tijera» que define Age of Empires.

Por qué lo elegimos Es una ampliación que, en una época en la que las empresas sacan hasta el último céntimo a los clientes, realmente ha merecido la pena.

Lo que hace que «The Conquerors» perdure es la precisión. Cada cambio contribuye a la claridad, la competitividad y la accesibilidad, mejorando tanto las partidas ocasionales como el juego de alto nivel sin comprometer lo que hace que Age of Empires II Qué buen partido.

Mi veredicto: La expansión «The Conquerors» sentó un precedente en cuanto a cómo una expansión debe basarse en su predecesora. Amplió el alcance del juego sin perder ni un ápice de integridad mecánica. Décadas más tarde, otros estudios podrían aprender de ello.

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego RTS Plataformas PC con Windows, Apple OS X Año de estreno 2002 (original) y 2014 (edición extendida) Creador/es Desarrolladores:Ensemble Studios y Westlake InteractiveEditoriales:Microsoft Game Studios y MacSoft (OS X) Duración media de la partida / Características únicas Duración media de la partida:De 29 a 80 horasCaracterísticas únicas: Gráficos renovados y estilos de juego mejorados Ideal para Los aficionados a la historia a los que les gusta añadir un toque de mitología Lo que me gustó Se ha actualizado todo, con unos gráficos increíbles, combinados con experiencias mejoradas para cada civilización

La era de los mitos se estrenó en 2002 como una audaz ruptura con el enfoque histórico de Age of Empires, sustituyendo la historia pura por un mundo antiguo y mítico en el que dioses, monstruos y héroes marcan el rumbo de los campos de batalla. La era de los mitos: Edición Ampliada mantiene el diseño clásico al tiempo que incorpora gráficos más nítidos, compatibilidad con pantalla panorámica, un modo multijugador moderno y actualizaciones técnicas que dan la bienvenida tanto a los veteranos como a los recién llegados. Además, la incorporación de elementos mitológicos no ha hecho más que aumentar su atractivo.

Su magia perdurable reside en la combinación de mito y estrategia. Los jugadores dirigen civilizaciones inspiradas en los panteones griego, egipcio y nórdico. Más adelante se unen a nosotros los atlantes y los chinos a través de las expansiones: «Los titanes» y «La leyenda del dragón». Los poderes divinos y las unidades míticas, desde tormentas eléctricas hasta minotauros y gigantes de hielo, aportan una imprevisibilidad creativa que sus homólogos históricos no pueden igualar.

Por qué lo elegimos «La era de los mitos» es un juego que combina a la perfección la fantasía con el género de estrategia en tiempo real.

Las distintas vías divinas y las bonificaciones de culto dan lugar a estilos de juego únicos, que premian la elección y la experimentación. Por su parte, la Edición Ampliada mejora la iluminación y la legibilidad sin perder la calidez del juego original. En definitiva, La era de los mitos: Edición Ampliada logra ser a la vez una recuperación y un homenaje a un clásico de los juegos de estrategia en tiempo real lleno de imaginación.

Este partido fue el Age of Empires convertir la franquicia de una simple serie histórica en una de las más interesantes y los mejores juegos de fantasíade su época.

Mi veredicto: Es muy revelador que, décadas después, sigamos hablando tanto de este juego como para que los desarrolladores crearan una versión actualizada y, más tarde, una remasterización. La combinación de estrategia y narrativa del juego es verdaderamente mágica, y permite a los jugadores convertirse en un mito… no, en una leyenda.

7. Age of Empires: Edición Definitiva [El mejor renacimiento del mundo antiguo]

Nuestra puntuación 8.8

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Tipo de juego RTS Plataformas PC con Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, NVIDIA GeForce Now Año de estreno 2018 Creador/es Desarrollador: Imperios olvidadosEditorial: Xbox Game Studios Duración media de la partida / Características únicas Duración media de la partida: Alrededor de 50 horasCaracterísticas únicas: Zoom dinámico, mejoras en la calidad de vida, increíbles gráficos en 4K Ideal para Tanto los seguidores de toda la vida de la serie como los nuevos jugadores de AoE que sienten curiosidad Lo que me gustó Es una remasterización fiel al original, pero que, al mismo tiempo, aporta algo nuevo

Age of Empires: Edición Definitiva revive el clásico original de 1997, rindiendo homenaje al juego que sentó las bases de una de las franquicias más duraderas de los juegos de estrategia. Lanzada en 2018, esta versión remasterizada recrea por completo la experiencia del mundo antiguo con gráficos en 4K, sonido remasterizado y una banda sonora reorquestada, todo ello sin alterar la mecánica básica del juego.

Las mejoras de esta versión remasterizada la han convertido en una de las los mejores juegos de estrategia en tiempo real que se haya hecho jamás. Aprovechó todo lo que a los jugadores les encantaba del original y lo llevó a otro nivel.

Los jugadores siguen dirigiendo civilizaciones desde la Edad de Piedra hasta la Edad del Hierro, buscando el equilibrio entre la obtención de recursos, el avance tecnológico y la expansión territorial para labrarse un hueco en la historia.

Más allá de su renovación visual, la Definitive Edition incorpora varias mejoras sutiles pero significativas. La interfaz se ha rediseñado para ofrecer mayor claridad y facilidad de uso, la IA de las unidades se comporta de forma más inteligente y se han solucionado problemas que llevaban tiempo causando frustración, como la búsqueda de rutas y el control de formaciones.

Por qué lo elegimos Es el original con el que empezó todo. ¿Cómo no iba a encantarnos?

La inclusión de El auge de Roma Las expansiones, los nuevos escenarios y las mejoras en la jugabilidad (como niveles de zoom mejorados y compatibilidad con el modo multijugador moderno) elevan la experiencia sin comprometer el encanto que caracterizó al juego original.

Da la sensación de ser una auténtica restauración más que una reinterpretación, lo que permite a los jugadores revivir los primeros tiempos de los juegos de estrategia en tiempo real con una jugabilidad más fluida y con mayor capacidad de respuesta.

Mi veredicto:Aunque este juego puede parecer un poco anticuado en comparación con las entregas posteriores, es una fiel representación de la historia de los videojuegos. Los desarrolladores han dado prioridad a la autenticidad frente a la reinvención, lo que hace que tanto los jugadores veteranos como los recién llegados encuentren en él algo que les encanta.

8. Age of Empires Online [La mejor alternativa informal a la experiencia principal de AoE]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego RTS (MMO parcial) Plataformas Ordenador con Windows Año de estreno 2011 Creador/es Desarrolladores: Robot Entertainment y Gas Powered GamesEditorial: Xbox Game Studios Duración media de la partida / Características únicas Duración media de la partida:IlimitadoCaracterísticas únicas: Entorno en línea Ideal para Jugadores a los que les gusta jugar a AoE y quieren dar el salto al juego online con otros aficionados Lo que me gustó El estilo era diferente al de los juegos habituales de AoE, y el hecho de que fuera gratuito no hacía sino aumentar las posibilidades de que los nuevos jugadores se animaran a probar los demás juegos

Age of Empires Online fue la entrega más experimental de la franquicia, que reimaginó Age of Empires como un servicio en línea gratuito que combinaba la mecánica clásica de los juegos de estrategia en tiempo real con un sistema de progresión continuo. Los jugadores construían ciudades capitales, completaban misiones y participaban en partidas cooperativas o competitivas en escenarios conocidos como Grecia y Egipto.

Sin duda, fue un ambicioso intento de modernizar el Age of Empires una franquicia para la era digital.

Un conjunto de aspecto luminoso y estilizado Age of Empires Online a diferencia de sus predecesores más realistas. La dirección artística de estilo caricaturesco lo hacía accesible, mientras que los sistemas propios de los juegos de rol (como la subida de nivel, el botín y la personalización del equipamiento) le aportaban profundidad. Cada civilización se jugaba de forma distinta, con unidades, tecnologías y arquitectura únicas, y las expansiones posteriores introdujeron a los celtas, los persas y los nórdicos.

Por qué lo elegimos A principios de la década de 2010, crear un juego en línea gratuito fue una apuesta arriesgada, pero lo lograron con bastante éxito.

A pesar de su diseño creativo y su sólida mecánica, Age of Empires Online tuvo problemas con los requisitos de conexión permanente y un modelo de monetización inicialmente agresivo. Sí, AoE se adelantó con creces a otras franquicias de videojuegos que empezaron a introducir microtransacciones, entre otras cosas, en sus juegos. Excepto que, una vez más, este seguía siendo un juego gratuito.

Esos obstáculos eclipsaron sus puntos fuertes. Sinceramente, el juego sigue siendo una prueba de concepto fascinante. Es un intento audaz de llevar Age of Empires hacia un futuro sólido e impulsado por la comunidad sin renunciar a su esencia estratégica. Encontrar nuevas formas de que los jugadores interactúen entre sí nunca es algo negativo.

Mi veredicto:A pesar de un lanzamiento accidentado y su posterior cierre en 2014, Age of Empires Online Desde entonces, ha ido ganando cierto reconocimiento a posteriori. Su resurgimiento póstumo a través de servidores gestionados por la comunidad, como Project Celeste, ha permitido a los aficionados redescubrir su encanto y su profundidad.

9. Age of Empires III: Las dinastías asiáticas [La mejor expansión para las civilizaciones orientales]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real Plataformas PC con Windows y Mac OS X Año de estreno 2007 Creador/es Desarrolladores:Ensemble Games, Big Huge Games, MacSoft y Robot EntertainmentEditoriales:Microsoft Game Studios y MacSoft Duración media de la partida / Características únicas Duración media de la partida:De 10 a 27 horasCaracterísticas únicas: destacar las diferencias entre civilizaciones Ideal para Amantes de la historia y seguidores de toda la vida de AoE Lo que me gustó La impresionante precisión histórica de las nuevas civilizaciones, combinada con excelentes técnicas de juego que hacen que cada una destaque

Age of Empires III: Las dinastías asiáticas (AoE III (segunda expansión) amplió el juego más allá de su enfoque centrado en Europa y los nativos americanos. Incorporó tres nuevas civilizaciones: China, la India y Japón. Todas ellas aportaban mecánicas, arquitectura y filosofías propias que enriquecían la estrategia y ampliaban la perspectiva global de la serie.

Japón: Los santuarios sagrados generan recursos de forma pasiva, lo que recompensa un estilo de juego defensivo y centrado en los santuarios.

Los santuarios sagrados generan recursos de forma pasiva, lo que recompensa un estilo de juego defensivo y centrado en los santuarios. China: Los ejércitos de estandarte entrenan a unidades mixtas en grupos preestablecidos, lo cual resulta eficiente, pero menos flexible.

Los ejércitos de estandarte entrenan a unidades mixtas en grupos preestablecidos, lo cual resulta eficiente, pero menos flexible. India: Los aldeanos, con el apoyo de los elefantes sagrados, combinan la estabilidad económica con el poder militar.

Estos sistemas se integran perfectamente en De Age of Empires III «Home City», el sello distintivo de la serie, crea entornos dinámicos que premian la adaptación y la identidad cultural. Tres campañas con historias distintas exploran narrativas ricas (desde la unificación de Japón hasta la Rebelión de la India), aportando riqueza histórica junto con mecánicas novedosas.

Por qué lo elegimos La incorporación de las selecciones asiáticas a un juego que ya era fantástico ha supuesto Age of Empires III¡Exagerado!

Tanto a nivel visual como mecánico, «Las dinastías asiáticas» da un nuevo aire a Age of Empires III. Los nuevos mapas y rutas comerciales, los impresionantes templos y palacios, y los paisajes llenos de vida aumentan la rejugabilidad al tiempo que ponen de relieve el arte regional. El resultado es una expansión segura de sí misma y con visión global que hace que Age of Empires III parece más amplio, más variado y estratégicamente más sofisticado sin perder su esencia de juego de estrategia en tiempo real.

Mi veredicto: Las dinastías asiáticas no solo completó la visión global de la trilogía, sino que demostró de verdad que Age of Empires III podría ir más allá de la narrativa colonial y poner de relieve el ingenio y la maestría estratégica de civilizaciones que a menudo se pasan por alto en la historia occidental.

10. Age of Empires II: La Era de los Reyes (1999) [El mejor clásico de los juegos de estrategia en tiempo real medievales]

Nuestra puntuación 8.5

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real Plataformas PC con Windows, Mac OS, PS2 Año de estreno 1999 Creador/es Desarrollador:Ensemble StudiosEditorial: Microsoft y Konami Duración media de la partida / Características únicas Duración media de la partida:41-75 horasCaracterísticas únicas: Nuevas mecánicas para la época, como las unidades de guarnición y la construcción de castillos Ideal para Los aficionados a los videojuegos retro que adoran la saga AoE Lo que me gustó Aunque no es tan bueno como su versión remasterizada, el juego original destaca por su impresionante trabajo en una época en la que era poco habitual que un estudio de videojuegos mostrara tal dedicación

Age of Empires II: La Era de los Reyes (1999) redefinió el género de la estrategia en tiempo real. Al pasar de la Antigüedad a la Edad Media, permite a los jugadores guiar a las civilizaciones a lo largo de siglos de guerras, diplomacia y avances tecnológicos. Con unos gráficos más nítidos, sistemas más completos y un sólido fundamento histórico, se convirtió rápidamente en uno de los los mejores juegos medievales de su época. Además de seguir encajando en el género de los juegos de estrategia en tiempo real.

Age of Empires II logra un equilibrio poco común entre accesibilidad y profundidad. Dieciséis civilizaciones (británicos, bizantinos, mongoles, japoneses y otras) cuentan con bonificaciones específicas, unidades únicas y estilos arquitectónicos que fomentan la experimentación y la variedad en los estilos de juego.

Por qué lo elegimos Fue la primera expansión de verdad para AoE II, y les salió de maravilla. ¡El equipo introdujo en esta expansión elementos que todavía se utilizan hoy en día!

Los jugadores avanzan a lo largo de cuatro eras:

Oscuro

Feudal

Castillo

Imperial

Los jugadores desbloquearán nuevas tecnologías, opciones militares y mejoras económicas en cada fase. Las misiones del juego cuentan con Juana de Arco, Saladino y Gengis Kan como protagonistas. Cada una de ellas combina una narrativa envolvente con el dominio de la táctica, lo que hace que las batallas resulten cinematográficas sin dejar de estar arraigadas en la historia. Nuevas mecánicas, como el guarnicionamiento, la construcción de castillos y una gestión más rigurosa de los recursos, aportan precisión sin añadir complejidad innecesaria.

Mi veredicto: Age of Empires II (1999) se erige como el referente indiscutible de su género por haber logrado un equilibrio y una claridad atemporales. Su ritmo meditado, su diseño elegante y la variedad de estrategias viables crearon un ecosistema competitivo que ha prosperado durante décadas.

11. La era de los mitos: The Titans [La mejor expansión de La era de los mitos]

Nuestra puntuación 8.4

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real Plataformas Ordenador con Windows Año de estreno 2003 Creador/es Desarrollador:Ensemble StudiosEditorial:Microsoft Game Studios Duración media de la partida / Características únicas Duración media de la partida: De 9 a 20 horasCaracterísticas únicas: uso exclusivo de los atlantes y los poderes divinos Ideal para Aficionados a la mitología Lo que me gustó El cambio en la forma en que se utilizaba a los atlantes en comparación con las demás civilizaciones. Además, ¿a quién no le gustan los poderes divinos?

Lanzado como una expansión de La era de los mitosLa expansión «The Titans» llevó el mítico juego de estrategia en tiempo real de Ensemble a nuevas cotas. Introdujo la civilización atlante, una nueva campaña, nuevos poderes divinos y el espectáculo más impresionante de la serie: las colosales unidades titánicas. Estos gigantes capaces de arrasar ciudades pueden dar un vuelco a una partida en cuestión de minutos.

La incorporación de los titanes supuso a la vez una continuación y una intensificación, convirtiendo un juego que ya era épico en algo aún más grandioso y desenfrenado.

Los atlantes han redefinido sutilmente el ritmo y la economía del juego. Sus ciudadanos no devuelven los recursos a los puntos de recogida, lo que agiliza el crecimiento y fomenta una expansión flexible. Los oráculos y un sistema de favores renovado aportan matices estratégicos y de exploración, mientras que los dioses principales —Cronos, Orano y Gaia— aportan unidades míticas distintivas y habilidades que marcan el rumbo del campo de batalla.

Por qué lo elegimos ¿Cómo se consigue que un juego de estrategia en tiempo real de fantasía sea aún más épico? ¡Incluyendo a los titanes! A los aficionados a la mitología les encantará verlos en acción.

La invocación de un titán, un ritual que suele ser costoso y que se lleva a cabo en las últimas fases de la partida, se convirtió en el momento más emblemático de la expansión. Verás aparecer a una imponente criatura divina capaz de arrasar fortificaciones, dispersar ejércitos y redefinir las condiciones de victoria. La expansión combina lo cotidiano AoE un mundo a gran escala con unas recompensas míticas alucinantes. Esto ayuda a demostrar lo impresionante que es el La era de los mitos puede alcanzar su máximo potencial.

Mi veredicto: Tanto desde el punto de vista visual como mecánico, Los Titanes se asienta sobre una base ya sólida, con animaciones mejoradas, un diseño más pulido de las unidades y la continuación de la historia de los descendientes de Arkantos, que se enfrentaron ellos mismos a la «ira de los titanes».

12. Age of Empires IV: El ascenso de los sultanes [Mejor expansión para consolas de nueva generación]

Nuestra puntuación 8.3

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Tipo de juego Estrategia en tiempo real Plataformas PC con Windows, Xbox One, Xbox Series X/S y PS5 Año de estreno 2023 Creador/es Desarrolladores: Relic Entertainment y World’s EdgeEditorial: Xbox Game Studios Duración media de la partida / Características únicas Duración media de la partida: De 28 a 100 horasCaracterísticas únicas: nueva misión en Oriente Medio, mejoras en la guerra naval, nuevas civilizaciones Ideal para Amantes de los juegos de estrategia en tiempo real, aficionados a la historia y seguidores de toda la vida de Age of Empires Lo que me gustó La belleza del juego sigue dejándome boquiabierto, pero lo mejoran aún más con una jugabilidad divertida y unas voces que, aunque no eran «imprescindibles», han mejorado mucho la experiencia en general.

Age of Empires IV: El ascenso de los sultanes es la primera gran expansión de Age of Empires IV, revitalizando una campaña centrada en Oriente Medio sobre la dinastía ayubí y la lucha de Saladino por Tierra Santa. Por supuesto, Saladino fue sultán de Egipto, uno de los reinos africanos más grandes de la historia. Esta expansión combina misiones cinematográficas con el tono documental y la estrategia accesible de la serie.

Además, amplía la variedad estratégica con dos nuevas civilizaciones: la japonesa y la bizantina. Cada una de ellas aporta sistemas económicos y militares distintos. Por ejemplo:

Japonés: ofrece disciplina y capacidad de adaptación gracias a la producción basada en el dojo y a los samuráis de élite.

ofrece disciplina y capacidad de adaptación gracias a la producción basada en el dojo y a los samuráis de élite. Bizantinos: ofrece una maestría en ingeniería, defensas sólidas y la primera generación de piedra de la serie.

Ocho nuevos mapas, biomas adicionales y actualizaciones específicas de reequilibrio y mejora de la experiencia amplían tanto el modo para un jugador como el multijugador. El contenido resulta coherente y bien planteado, y perfecciona el ritmo sin perder el espíritu histórico del juego. El excelente doblaje y el diseño de las misiones mantienen la narrativa cautivadora, mientras que las nuevas facciones aportan nuevas tácticas al juego competitivo.

Por qué lo elegimos AoE IV ya es fantástico, pero la incorporación de dos dinastías increíbles, la japonesa y la bizantina, ha mejorado aún más el juego.

En resumen, «The Sultans Ascend» demuestra que la franquicia puede evolucionar de forma meditada sin dejar de ser fiel a su esencia.

Mi veredicto:Age of Empires IV: El ascenso de los sultanes es a la vez una celebración y un avance. Se trata de una ampliación que profundiza en el mundo medieval y pone de relieve De AoE IV un legado cada vez mayor como la cara moderna de una de las franquicias de estrategia más respetadas del mundo de los videojuegos.

Mi veredicto general

The Age of Empires Estos juegos se encuentran entre los mejores videojuegos que se han creado jamás. El AoE El equipo de desarrollo prácticamente ha escrito el manual del género de los juegos de estrategia en tiempo real, y eso se nota en los juegos. El mejor punto de partida dependerá en realidad tanto de tu conocimiento de los juegos de estrategia en tiempo real como de Age of Empiresen sí mismo:

Para los recién llegados → Age of Empires IV : Como introducción personal a la serie, me lo puso todo muy fácil y me hizo enamorarme de la AoEserie.

Como introducción personal a la serie, me lo puso todo muy fácil y me hizo enamorarme de la AoEserie. Para los seguidores de toda la vida de RTS → Age of Empires II: Edición Definitiva : Los desarrolladores han tomado un clásico emblemático y lo han remasterizado para una nueva generación, corrigiendo errores y mejorando sus mejores aspectos AoE.

Los desarrolladores han tomado un clásico emblemático y lo han remasterizado para una nueva generación, corrigiendo errores y mejorando sus mejores aspectos AoE. Para jugadores que solo juegan en PC → Age of Empires III: Edición Definitiva: Es el único título de la AoE una franquicia que es exclusivamente para PC con Windows y que, además, resulta ser una de las mejores de la serie.

Por extraño que parezca, esto podría ser una «situación típica del manga». A veces, empezar por lo que solemos considerar el final es, en realidad, el mejor comienzo. Age of Empires II: Edición Definitiva es, para mí, el mejor juego de la saga Age of Empires.

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