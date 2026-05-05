Das beste VPN für das Dark Web: Sicherer Tor-Zugang ohne Kompromisse

Haftungsausschluss: Dieser Leitfaden dient ausschließlich zu Informationszwecken. Eneba Hub billigt oder unterstützt keinerlei illegale Aktivitäten. Der Zugriff auf das Dark Web birgt inhärente Risiken, und kein VPN kann absolute Anonymität garantieren. Die Nutzer sind allein dafür verantwortlich, ihre Sicherheitstools ordnungsgemäß zu konfigurieren und alle in ihrem Rechtsgebiet geltenden Gesetze einzuhalten.

Das beste VPN für das Surfen im Dark Web erfordert weit mehr als nur eine einfache Verschlüsselung. Sie suchen einen Anbieter mit nachweislich strengen No-Logs-Richtlinien, einer leckagesicheren Infrastruktur und idealerweise einer nativen Tor-Integration . Ich habe mehr als 10 Jahre damit verbracht, VPNs speziell auf ihre Tor-Kompatibilität zu testen, Datenverkehr zu analysieren, während des Onion-Routings auf DNS- und WebRTC-Lecks zu prüfen und zu überprüfen, ob Kill-Switches in realen Trennungsszenarien tatsächlich funktionieren.

Das Dark Web ist an sich nicht gefährlich, doch da es keine offensichtlichen Sicherheitsvorkehrungen gibt, hat die Wahl Ihres VPN-Dienstes direkten Einfluss darauf, ob Ihre wahre Identität geschützt bleibt. Eine einzige fehlerhafte Einstellung oder ein einziger DNS-Leak kann Ihre IP-Adresse böswilligen Exit-Knoten oder kompromittierten .onion-Seiten aussetzen.

Diese sieben VPNs haben meine Sicherheitsanforderungen für die Nutzung des Dark Webs erfüllt. Jedes bietet unterschiedliche Stärken, je nachdem, ob Sie Wert auf integrierte Tor-Server, maximale Audit-Verifizierung oder kostengünstigen Schutz legen.

VPN-Vergleich für das Dark Web

VPN Tor Integration Multi-Hop No-Logs-Audits Reine RAM-Server Gerichtsbarkeit Startpreis NordVPN Onion über VPN Doppeltes VPN Deloitte (2024) Yes Panama 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo) ExpressVPN Tower-kompatibel No KPMG (2024), Cure53 Yes Britische Jungferninseln 3,49 $/Monat (2-Jahres-Vertrag) Proton VPN Tor über VPN Secure Core Securitum (2024), Schellman SOC II (2025) No Schweiz 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo) CyberGhost Tower-kompatibel No Deloitte (2022–laufende Prüfberichte) No Rumänien 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo) Privater Internetzugang Tor-kompatibel (manuelle Einrichtung) Multi-Hop (VPN + Proxy) Deloitte (2022) + gerichtlich bestätigte Protokollfreiheit Yes Vereinigte Staaten 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abonnement + 3 Monate) Surfshark Tower-kompatibel Dynamic MultiHop Deloitte (2023, 2025) Yes Niederlande 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo) VeePN Tower-kompatibel Doppeltes VPN Keine Yes Panama 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Die Sicherheitsanforderungen im Dark Web verstehen

Bevor wir uns mit bestimmten VPNs befassen, ist es hilfreich zu verstehen, warum das Dark Web erhöhte Sicherheitsvorkehrungen erfordert, um diese Empfehlungen besser einordnen zu können.

Was ist das Dark Web?

Das Dark Web bezeichnet Websites, auf die nur über spezielle Software wie den Tor-Browser zugegriffen werden kann. Diese .onion-Seiten erscheinen nicht in herkömmlichen Suchmaschinen und erfordern für den Zugriff Onion-Routing. Das Tor-Netzwerk leitet Ihren Datenverkehr über mehrere von Freiwilligen betriebene Relays weiter und verschlüsselt die Daten bei jedem Schritt, um Ihre Herkunft zu verschleiern.

Zu den legitimen Verwendungszwecken gehören der Zugriff auf zensurresistente Nachrichtenquellen, sichere Kommunikation für Journalisten und Whistleblower, datenschutzorientierte Dienste sowie Inhalte, die von Regierungen gesperrt wurden. Das Dark Web bietet zudem beherbergt illegale Marktplätze und böswillige Akteure… und genau deshalb ist Sicherheit wichtig, ganz gleich, welche Absichten Sie haben.

Warum Tor allein nicht ausreicht

Tor gewährleistet Anonymität durch Onion-Routing, weist jedoch strukturelle Schwachstellen auf, die durch ein VPN behoben werden:

Sichtbarkeit des Einstiegsknotens: Der erste Tor-Relay-Knoten (Guard-Knoten) sieht Ihre echte IP-Adresse. Er kann zwar Ihr Ziel nicht erkennen, doch ein böswilliger oder kompromittierter Guard-Knoten kann Verbindungsversuche von Ihrer IP-Adresse protokollieren. Ein VPN verbirgt Ihre echte IP-Adresse vollständig vor dem Einstiegsknoten.

Der erste Tor-Relay-Knoten (Guard-Knoten) sieht Ihre echte IP-Adresse. Er kann zwar Ihr Ziel nicht erkennen, doch ein böswilliger oder kompromittierter Guard-Knoten kann Verbindungsversuche von Ihrer IP-Adresse protokollieren. Ein VPN verbirgt Ihre echte IP-Adresse vollständig vor dem Einstiegsknoten. Risiken im Zusammenhang mit Ausgangsknoten: Datenverkehr, der das Tor-Netzwerk über Ausgangsknoten verlässt, wird entschlüsselt. Böswillige Betreiber von Ausgangsknoten können potenziell unverschlüsselte Daten abfangen oder Schadcode einschleusen. Während HTTPS vor dem Abfangen von Inhalten schützt, bietet ein VPN einen zusätzlichen Schutz durch mehrschichtige Sicherheit. Daher ist die Verwendung eines Ein gutes VPN für die Netzwerksicherheit ist ein Muss im Dark Web.

Datenverkehr, der das Tor-Netzwerk über Ausgangsknoten verlässt, wird entschlüsselt. Böswillige Betreiber von Ausgangsknoten können potenziell unverschlüsselte Daten abfangen oder Schadcode einschleusen. Während HTTPS vor dem Abfangen von Inhalten schützt, bietet ein VPN einen zusätzlichen Schutz durch mehrschichtige Sicherheit. Daher ist die Verwendung eines Ein gutes VPN für die Netzwerksicherheit ist ein Muss im Dark Web. Transparenz der Internetdienstanbieter: Ihr Internetdienstanbieter kann sehen, dass Sie eine Verbindung zu Tor herstellen, auch wenn er nicht erkennen kann, auf welche Seiten Sie zugreifen. In einigen Ländern zieht die Nutzung von Tor an sich bereits die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich. Ein VPN verbirgt die Nutzung von Tor vollständig vor Ihrem Internetdienstanbieter.

Ihr Internetdienstanbieter kann sehen, dass Sie eine Verbindung zu Tor herstellen, auch wenn er nicht erkennen kann, auf welche Seiten Sie zugreifen. In einigen Ländern zieht die Nutzung von Tor an sich bereits die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich. Ein VPN verbirgt die Nutzung von Tor vollständig vor Ihrem Internetdienstanbieter. DNS-Lecks: Falsch konfigurierte Tor-Einstellungen können dazu führen, dass DNS-Anfragen außerhalb des Onion-Netzwerks nach außen dringen und so offenlegen, auf welche Websites Sie zugreifen möchten. Hochwertige VPNs wickeln die DNS-Auflösung intern ab und schließen so diese Sicherheitslücke.

VPN + Tor: Die richtige Konfiguration

Der übliche Ansatz für den Zugriff auf das Dark Web lautet VPN → Tor (zuerst eine Verbindung zum VPN herstellen, dann Tor starten). Diese Konfiguration:

Verbirgt deine echte IP-Adresse vor den Tor-Einstiegsknoten

Verhindert, dass Ihr Internetanbieter die Nutzung von Tor erkennen kann

Fügt eine Verschlüsselung hinzu, bevor der Datenverkehr in das Tor-Netzwerk gelangt

Bietet Kill-Switch-Schutz für den Fall, dass die VPN-Verbindung unterbrochen wird

Einige VPN-Dienste bieten spezielle „Onion over VPN“-Server an, die das Tor-Routing automatisch übernehmen, sodass Sie auch ohne den Tor-Browser auf .onion-Seiten zugreifen können. In den folgenden Testberichten werde ich darauf hinweisen, welche Anbieter diese Funktion anbieten.

Die besten VPNs für den Zugriff auf das Dark Web

Nach ausgiebigen Tests habe ich schließlich meine Top 7 ausgewählt. Diese VPNs haben sich durchgesetzt, weil sie höchste Sicherheit, solide Datenschutzrichtlinien und erstklassige Funktionen bieten, die dich im Dschungel des Dark Webs schützen.

1. NordVPN [Das beste VPN für das Dark Web]

Funktion Details Onion über VPN Spezielle dedizierte Server Multi-Hop Double-VPN-Server in über 10 Ländern Server Über 9.000 Server in über 100 Ländern Verschlüsselung AES-256, postquantenverschlüsselung (NordLynx) Prüfung der Protokollfreiheit 5-fach geprüft: PwC (2018, 2020), Deloitte (2022, 2023, 2024) Sicherheitsaudits Cure53 (2025 Apps/Infrastruktur) Serverinfrastruktur Nur RAM (ohne Festplatte) Not-Aus-Schalter Optionen auf App-Ebene und Systemebene Dark-Web-Monitor Sucht nach gestohlenen Zugangsdaten Gerichtsbarkeit Panama Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 10 Geräte Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

NordVPNbleibt dasdas beste VPN für den Zugriff auf das Dark Web, da es spezielle Onion-over-VPN-Server. Diese Spezialserver leiten Ihren Datenverkehr über NordVPN„s Infrastruktur und anschließend automatisch über das Tor-Netzwerk. Sie können mit jedem beliebigen Browser auf .onion-Seiten zugreifen, ohne den Tor-Browser separat installieren zu müssen.

Dies ist für die operative Sicherheit von Bedeutung. Der Tor-Browser hat einen unverwechselbaren Fingerabdruck, und bei manchen Bedrohungsszenarien ist es von Vorteil, ihn gänzlich zu meiden. NordVPNMit den „s Onion“-Servern über VPN können Sie über einen normalen Browser auf Dark-Web-Ressourcen zugreifen unter Beibehaltung des Onion-Routing-Schutzes.

Die Double-VPN-Funktion leitet den Datenverkehr über zwei separate Serverstandorte und verschlüsselt die Daten dabei zweimal. Für die Nutzung des Dark Webs verbinde ich in der Regel eine Double-VPN-Verbindung mit dem Tor-Browser, um maximale Anonymität zu gewährleisten. Der Geschwindigkeitsverlust ist spürbar, aber für sicherheitskritisches Surfen akzeptabel.

Dark-Web-Monitor durchsucht aktiv Untergrunddatenbanken und Marktplätze nach Zugangsdaten, die mit Ihrer E-Mail-Adresse in Verbindung stehen. Sobald kompromittierte Daten auftauchen, NordVPN warnte Sie sofort. Das ist zwar kein Schutz im eigentlichen Sinne, aber dank der frühzeitigen Warnung können Sie auf Sicherheitslücken reagieren, bevor Angreifer diese ausnutzen.

Die Post-Quanten-Verschlüsselung hielt 2024–2025 Einzug, um Verbindungen gegen theoretische Angriffe durch Quantencomputer zukunftssicher zu machen. Auch wenn Quantenbedrohungen bislang theoretischer Natur sind, macht das Angriffsmodell „Jetzt sammeln, später entschlüsseln“ dies für jeden relevant, dessen Aktivitäten im Dark Web in einigen Jahren für raffinierte Angreifer von Interesse sein könnten.

The Die No-Logs-Richtlinie wurde fünfmal von unabhängigen Prüfern überprüft. Das Cure53-Audit von 2025 ging noch einen Schritt weiter und umfasste Penetrationstests für alle Apps, Browser-Erweiterungen, Threat Protection Pro und Meshnet. Es wurden keine kritischen Sicherheitslücken festgestellt. Die Zuständigkeit von Panama bedeutet keine Gesetze zur obligatorischen Vorratsdatenspeicherung und eine eingeschränkte Zusammenarbeit bei Auslandsnachrichtendienstanfragen. Als türkische Behörden ein NordVPN Als sie 2017 den Server überprüften, fanden sie nichts, da eine reine RAM-Infrastruktur nichts zu finden bietet.

Vorteile Nachteile ✅ Spezielle Onion-over-VPN-Server für den browserunabhängigen Zugriff auf .onion-Seiten ✅ Double VPN für mehrschichtige Verschlüsselung ✅ Dark-Web-Monitor sucht nach durchgesickerten Zugangsdaten ✅ Post-Quanten-Verschlüsselung macht Verbindungen zukunftssicher ✅ Mehrere unabhängige Prüfungen zur Überprüfung der Nichtprotokollierung ❌ Höhere Preise im Vergleich zu extrem günstigen Angeboten

Fazit: Native Onion-over-VPN-Server machen die Installation eines separaten Tor-Browsers überflüssig, ohne dabei das Onion-Routing zu beeinträchtigen. In Kombination mit einer verifizierten No-Logs-Infrastruktur und postquantenverschlüsselter Technologie bieten sie das umfassendste Sicherheitspaket für das Dark Web, das derzeit erhältlich ist.

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2. ExpressVPN [Benutzerfreundliches VPN für das Dark Web]

Funktion Details Tor Integration Kompatibel (keine dedizierten Server) Multi-Hop Nicht verfügbar Server Über 3.000 Server in über 100 Ländern Verschlüsselung AES-256, Lightway-Protokoll Prüfung der Protokollfreiheit KPMG (2022, 2023, 2025), PwC Schweiz (2019) Sicherheitsaudits Insgesamt 23+: Cure53 (Apps, Lightway, Aircove, Browser-Erweiterungen), F-Secure, Praetorian Serverinfrastruktur TrustedServer (nur RAM) Not-Aus-Schalter Netzwerksperre Gerichtsbarkeit Britische Jungferninseln Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 14 Geräte Startpreis 3,49 $/Monat (2-Jahres-Vertrag)

ExpressVPN bietet zwar keine speziellen Onion-over-VPN-Server an, doch dank seiner Sicherheitsimplementierung ist es ideal für herkömmliche VPN- und Tor-Konfigurationen. Die TrustedServer-Technologie war Vorreiter bei der Einführung einer reinen RAM-Infrastruktur in der VPN-Branche. Jeder Server läuft aus dem flüchtigen Speicher, ohne dass Festplatten installiert sind. Ein Neustart löscht alle Daten, und bei einer Beschlagnahmung des Servers lassen sich keine Daten wiederherstellen.

Diese Architektur hat sich bewährt, als die türkischen Behörden eine ExpressVPN Server im Jahr 2017 im Rahmen von Ermittlungen zu einem Mordfall. Sie fanden keine Nutzerdaten, da es keine gab, die sie hätten finden können. Diese Überprüfung in der Praxis ist wichtiger als Marketingversprechen.

Das Lightway-Protokoll bietet einige der schnellsten Verbindungsgeschwindigkeiten Ich habe es unter Beibehaltung einer starken Verschlüsselung getestet. Damit gehört es auch zu den Die schnellsten VPNs für Gaming. Das Surfen im Dark Web über Tor ist ohnehin schon langsam; der zusätzliche Aufwand durch ein VPN verschärft das Problem noch. Lightway minimiert diesen Aufwand und bietet je nach Konfiguration eine Verschlüsselung mit AES-256 oder ChaCha20.

Network Lock ist ExpressVPN„s Kill-Switch, und er funktioniert einwandfrei.“ Durch erzwungene Verbindungsabbrüche während der Tests wurde der gesamte Datenverkehr sofort unterbrochen. Für die Nutzung des Dark Webs ist ein zuverlässiger Kill Switch unverzichtbar. Schon ein einziger Datenleck beim Surfen über Tor kann Ihre echte IP-Adresse böswilligen Akteuren offenlegen.

Die Gerichtsbarkeit der Britischen Jungferninseln bietet einen hohen Datenschutz außerhalb der Gebiete des Überwachungsbündnisses. Keine obligatorische Vorratsdatenspeicherung, begrenzte Anforderungen an die Zusammenarbeit und ein Rechtssystem, das den Datenschutz begünstigt. Mehrere Prüfungen durch KPMG haben die No-Logs-Richtlinie bestätigt.

WasExpressVPN Was fehlt, sind Multi-Hop-Routing und dedizierte Tor-Server. Wenn Sie Double-VPN oder browserunabhängigen .onion-Zugriff benötigen, NordVPN or Proton VPN besser dienen. Für unkomplizierte VPN- und Tor-Browser-Konfigurationen mit maximaler Geschwindigkeit und geprüfter Sicherheit, ExpressVPNübertrifft.

Vorteile Nachteile ✅ Die TrustedServer-Technologie hat sich bei der Beschlagnahmung von Servern bewährt ✅ Das Lightway-Protokoll minimiert Geschwindigkeitsverluste ✅ Mehrere unabhängige Prüfungen (KPMG, Cure53) ✅ 14 gleichzeitige Verbindungen ✅ Der Network Lock-Kill-Switch funktioniert zuverlässig ❌ Keine speziellen Onion-over-VPN-Server

Fazit: Bewährte Sicherheit unter realen Bedingungen. Als eine Behörde tatsächlich einen Server beschlagnahmte und nichts fand, bestätigte dies alle Beteuerungen, dass keine Protokolle gespeichert werden. Für Nutzer, die nachgewiesene Sicherheit ohne Komplikationen wünschen, ExpressVPN bietet zuverlässigen Schutz vor dem Dark Web.

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3. Proton VPN [Das beste Dark-Web-VPN für Datenschutzpuristen]

Funktion Details Tor über VPN Dedizierte Server in Frankreich, Deutschland, Hongkong, Island, Schweden, der Schweiz und den USA Multi-Hop Über 130 Secure-Core-Server in mehr als 60 Ländern mit 3 Standorten (Schweiz, Island, Schweden) Server Über 15.000 Server in über 100 Ländern Verschlüsselung AES-256, ChaCha20 (WireGuard) Prüfung der Protokollfreiheit 4 Securitum-Prüfungen, Schellman SOC II (2025) Open Source Alle Apps sind öffentlich überprüfbar Not-Aus-Schalter Standard- und Dauerbetrieb Gerichtsbarkeit Schweiz Gleichzeitige Verbindungen 10 Geräte Startpreis 2,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Proton VPN bietet die branchenweit am besten nachweisbaren Datenschutzreferenzen. Open-Source-Anwendungen bedeuten, dass jeder den Code auf Hintertüren oder Schwachstellen überprüfen kann. Jährliche Sicherheitsaudits durch Securitum sowie die SOC-II-Zertifizierung durch Schellman im Jahr 2025 liefern einen unabhängigen Nachweis dafür, dass die No-Logs-Richtlinie einer genauen Prüfung standhält.

Tor-über-VPN-Server funktionieren ähnlich wie NordVPN„s Onion über VPN. Stellen Sie eine Verbindung zu einem Tor-fähigen Server her (gekennzeichnet durch ein Zwiebel-Symbol), und Ihr Datenverkehr wird sowohl über Proton„s Infrastruktur und das Tor-Netzwerk. Du kannst auch ohne den Tor-Browser auf .onion-Seiten zugreifen, obwohl ich dennoch die Verwendung des Tor-Browsers empfehle, da er zusätzlichen Schutz vor Fingerprinting bietet.

Secure Core istProtondie Multi-Hop-Implementierung, wobei der Datenverkehr über datenschutzfreundliche Länder (Schweiz, Island, Schweden) geleitet wird, bevor er die Ausgangsserver erreicht. Diese Server befinden sich im Besitz von und werden direkt betrieben von Proton, die nicht von Dritten gemietet werden. Für den Zugriff auf das Dark Web bietet Secure Core zusätzlichen Schutz vor kompromittierten Exit-Servern in weniger vertrauenswürdigen Ländern.

Die Schweiz verfügt wohl über die strengsten Datenschutzbestimmungen, die es gibt. Nach schweizerischem Recht sind für Datenanfragen spezifische gerichtliche Anordnungen erforderlich, und Proton hat in der Vergangenheit überzogene Forderungen immer wieder angefochten. Jüngste Änderungen der Schweizer Überwachungsgesetze haben dazu geführt, dass Proton die verschiedenen Zuständigkeitsoptionen zu prüfen, doch die derzeitigen Schutzmaßnahmen sind nach wie vor solide.

Der Modus „Permanenter Kill-Schalter“ erlaubt den Internetzugang nur, wenn die VPN-Verbindung besteht. Für Nutzer des Dark Webs schließt dies jegliche Möglichkeit eines versehentlichen ungeschützten Surfens aus. Der Standard-Kill-Switch-Modus bietet denselben Schutz, lässt jedoch eine manuelle Übersteuerung zu.

Für Nutzer, die sich mit den Grundlagen von VPNs vertraut machen möchten, bietet unser Leitfaden zu So richten Sie ein VPN ein behandelt die wichtigsten Einrichtungsschritte.

Vorteile Nachteile ✅ Open-Source-Apps ermöglichen eine unabhängige Codeüberprüfung ✅ Tor-over-VPN-Server in mehr als 7 Ländern ✅ Secure Core-Routen werden weitergeleitet Proton-nur eigene Server ✅ Rechtsordnung der Schweiz mit strengen Datenschutzgesetzen ✅ SOC-II-Zertifizierung (2025) sowie jährliche Prüfungen ❌ Secure Core verursacht eine erhebliche Latenz, was jedoch normal und zu erwarten ist

Fazit: Maximale Nachvollziehbarkeit. Open-Source-Anwendungen, verschiedene Prüfungsarten und ProtonUnsere eigenen Secure-Core-Server bieten eine Sicherheit, die kein anderer Anbieter bieten kann. Wenn Ihr Bedrohungsmodell nachweisbaren Datenschutz anstelle von vertrauensbasierten Zusicherungen erfordert, Protonliefert.

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4. CyberGhost VPN [Benutzerfreundliches VPN mit spezialisierten Servern]

Funktion Details Tor über VPN Nicht unterstützt Multi-Hop Kein echtes Multi-Hop; begrenzte manuelle Verkettung über externe Konfigurationen Server Über 11.000 Server in 100 Ländern Verschlüsselung AES-256 (OpenVPN, IKEv2), ChaCha20 (WireGuard) Prüfung der Protokollfreiheit Geprüft von Deloitte Open Source Nein (proprietäre Apps) Not-Aus-Schalter Automatischer Kill-Switch (immer aktiv) Gerichtsbarkeit Rumänien Gleichzeitige Verbindungen Bis zu 7 Geräte Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abo)

CyberGhost VPN legt den Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit und bietet dennoch eine solide Grundlage für den Datenschutz. Die Apps sind für Einsteiger konzipiert, mit eindeutig gekennzeichnete Server für Streaming, Torrenting und Gaming. Zwar fehlen ihm fortgeschrittene Funktionen wie „Tor over VPN“ oder echtes Multi-Hop-Routing, doch gleicht er dies durch ein großes Servernetzwerk und eine konstante Leistung aus.

Der Anbieter veröffentlicht regelmäßig Transparenzberichte und hat sich unabhängigen No-Logs-Prüfungen durch Deloitte unterzogen, wodurch sichergestellt wird, dass keine identifizierbaren Nutzeraktivitäten gespeichert werden. Obwohl die Apps nicht Open Source sind, CyberGhost hat sich bemüht, durch diese Bewertungen durch unabhängige Dritte und die öffentliche Berichterstattung das Vertrauen zu stärken.

CyberGhostDie rumänische Gerichtsbarkeit stellt einen bedeutenden Vorteil dar. Rumänien ist nicht Teil der Geheimdienstbündnisse „5/9/14 Eyes“ und hat in der Vergangenheit Gesetze zur obligatorischen Vorratsdatenspeicherung für unzulässig erklärt. Dies bietet CyberGhost ein datenschutzfreundlicheres rechtliches Umfeld im Vergleich zu Anbietern mit Sitz in Regionen, in denen stark überwacht wird.

Its Permanent aktivierter Kill-Switch stellt sicher, dass der Datenverkehr niemals ungeschützt ist, falls die VPN-Verbindung unterbrochen wird. Im Gegensatz zu anpassbaren Kill-Switches lässt sich dieser nicht deaktivieren, was für Nutzer von Vorteil ist, die garantierten Schutz wünschen, ohne sich um die Einstellungen kümmern zu müssen.

Speziell für die Nutzung im Dark Web, CyberGhost ist eher eine einfache Option als ein spezialisiertes Tool. Für den Zugriff auf .onion-Seiten benötigen Sie weiterhin den Tor-Browser, und da Multi-Hop-Funktionen oder eine Tor-Integration fehlen, bietet die Lösung im Vergleich zu datenschutzorientierten Mitbewerbern weniger Anonymitätsstufen.

Vorteile Nachteile ✅ Einsteigerfreundliche Apps mit klar gekennzeichneten Servern ✅ Großes globales Servernetzwerk ✅ Unabhängig geprüfte No-Logs-Richtlinie (Deloitte) ✅ Rumäniens Zuständigkeit außerhalb von Geheimdienstbündnissen ✅ Der automatische Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Austreten von Flüssigkeit ❌ Keine Unterstützung für Tor über VPN oder native Multi-Hop-Verbindungen ❌ Die Apps sind nicht Open Source ❌ Weniger erweiterte Datenschutzfunktionen für Nutzer mit hohem Risiko

Fazit: Einfach und zuverlässig. CyberGhost ist eine gute Wahl für Nutzer, die ein benutzerfreundliches VPN mit nachweislich strikter Protokollierungsfreiheit suchen, doch es fehlen die erweiterten Anonymitätsfunktionen, die für maximale Privatsphäre im Dark Web erforderlich sind.

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5. Privater Internetzugang [Das beste anpassbare VPN für fortgeschrittene Nutzer]

Funktion Details Tor über VPN Unterstützt (über SOCKS5-Proxy + Tor-Browser-Konfiguration) Multi-Hop Ja (Multi-Hop mit Shadowsocks oder VPN-Verkettung) Server Über 35.000 Server in mehr als 90 Ländern Verschlüsselung AES-256, AES-128, ChaCha20 (WireGuard) Prüfung der Protokollfreiheit Deloitte-Prüfung (2022) Open Source Ja (alle gängigen Apps) Not-Aus-Schalter Erweiterter Kill-Switch + konfigurierbarer Firewall-Modus Gerichtsbarkeit Vereinigte Staaten Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzte Anzahl von Geräten Startpreis 2,03 $/Monat (2-Jahres-Abonnement + 3 Monate)

Privater Internetzugang (PIA) is eines der am besten anpassbaren VPNs auf dem Markt, was es besonders attraktiv für Nutzer macht, die eine detaillierte Kontrolle über ihre Datenschutzeinstellungen wünschen. Dank seiner Open-Source-Apps kann jeder den Code einsehen, und seine langjährige Erfolgsbilanz mit gerichtlich bestätigten No-Logs-Erklärungen verleiht ihm eine Glaubwürdigkeit in der Praxis, die nur wenige Anbieter erreichen können.

WährendPIA bietet zwar keine integrierten „Tor over VPN“-Server wie einige Mitbewerber an, unterstützt jedoch die Nutzung von Tor durch manuelle Konfiguration. Sie können eine Verbindung herstellen zu PIA und den Datenverkehr dann über den Tor-Browser leiten oder dessen SOCKS5-Proxy für zusätzliche Flexibilität konfigurieren. Damit lässt sich ein ähnlicher Effekt erzielen, allerdings erfordert dies mehr Vorbereitungsaufwand und technisches Verständnis.

PIADie Multi-Hop-Funktion ermöglicht es Ihnen, den Datenverkehr über einen VPN-Server und einen Proxy (wie beispielsweise Shadowsocks) zu leiten, wodurch eine zusätzliche Verschleierungsschicht hinzugefügt wird. Auch wenn diese Lösung nicht so robust ist wie vollständig unabhängige VPN-zu-VPN-Multi-Hop-Ketten, bietet sie dennoch wirksamer Schutz vor Datenverkehrskorrelation und Zensur.

Obwohl das Unternehmen seinen Sitz in den Vereinigten Staaten (einem „Five Eyes“-Land) hat, PIA hat wiederholt bewiesen, dassRichtlinie zum Verzicht auf Protokollierung in Gerichtsverfahren, in denen das Unternehmen keine Nutzerdaten vorlegen konnte, da keine vorhanden waren. In Verbindung mit der Prüfung durch Deloitte trägt dies dazu bei, Bedenken hinsichtlich der Zuständigkeit auszuräumen.

Der erweiterte Kill-Switch geht über herkömmliche Lösungen hinaus, indem er als Firewall fungiert, die blockiert den gesamten Datenverkehr, der nicht über das VPN läuft, auf Systemebene. Dies ist besonders wichtig bei der Nutzung des Dark Webs, wo schon ein kurzzeitiger IP-Leak die Anonymität gefährden könnte.

Vorteile Nachteile ✅ Vollständig quelloffene Apps für mehr Transparenz ✅ In konkreten Gerichtsverfahren bewährte No-Logs-Richtlinie ✅ Hochgradig anpassbare Verschlüsselungs- und Netzwerkeinstellungen ✅ Unterstützung für Multi-Hop und Proxy für mehr Flexibilität ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ❌ Keine nativen Tor-über-VPN-Server ❌ US-Gerichtsbarkeit (Five-Eyes-Bündnis) ❌ Die erweiterten Funktionen könnten Anfänger überfordern

Fazit:PIA verbindet Open-Source-Transparenz, gerichtlich bestätigte No-Logs-Garantien und umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Es ist ideal für fortgeschrittene Nutzer, die ihre Konfiguration genau abstimmen möchten, eignet sich jedoch weniger für diejenigen, die einfache, integrierte Anonymitätsfunktionen wie native Tor-über-VPN-Server suchen.

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6. Surfshark [Das beste preisgünstige VPN für das Dark Web]

Funktion Details Tor Integration Kompatibel (keine dedizierten Server) Multi-Hop Dynamic MultiHop (anpassbare Ein- und Ausgänge) Server Über 4.500 Server in 100 Ländern Verschlüsselung AES-256-GCM, WireGuard Prüfung der Protokollfreiheit Deloitte (2023, 2025) Serverinfrastruktur Nur RAM (ohne Festplatte) Not-Aus-Schalter Standard plus Everlink – automatische Wiederverbindung Gerichtsbarkeit Niederlande Gleichzeitige Verbindungen Unbegrenzt Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

Surfshark bietet zuverlässigen Schutz vor dem Dark Web bei der niedrigster Preis unter den Premium-Anbietern. Dank der unbegrenzten Anzahl gleichzeitiger Verbindungen können Sie jedes Gerät in Ihrem Haushalt mit einem einzigen Abonnement schützen – besonders nützlich, wenn Sie neben Ihren normalen Geräten auch spezielle Setups für die Recherche im Dark Web betreiben.

Mit Dynamic MultiHop können Sie Benutzerdefinierte Double-VPN-Routen erstellen über zwei beliebige Serverstandorte. Im Gegensatz zu voreingestellten Multi-Hop-Optionen wählen Sie sowohl den Einstiegs- als auch den Ausstiegsserver selbst aus. Beim Zugriff auf das Dark Web können Sie dank dieser Flexibilität die Routen an Ihr spezifisches Bedrohungsmodell anpassen, beispielsweise indem Sie über eine datenschutzfreundliche Gerichtsbarkeit einsteigen und in der Nähe Ihrer Zielregion wieder aussteigen.

Der Camouflage-Modus (Verschleierung) tarnt den VPN-Datenverkehr als normalen HTTPS-Verkehr. Wenn Ihr Bedrohungsmodell Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministratoren umfasst, die VPN-Protokolle blockieren, sorgt der Camouflage-Modus dafür, dass die Verbindung aufrechterhalten bleibt. Dies ist auch in Ländern hilfreich, in denen die Nutzung von VPNs an sich bereits unter Beobachtung steht. Zum Beispiel, Surfsharkist eines derDie besten VPNs für China da man damit die Great Firewall umgehen und auf gesperrte Plattformen und Dienste zugreifen kann.

Die Niederlande sind Mitglied des „14 Eyes“-Geheimdienstbündnisses, was für datenschutzbewusste Nutzer Anlass zur Sorge gibt. Surfshark behandelt dies mit geprüfte Infrastruktur ohne Protokollierung (zwei Deloitte-Prüfungen) und reine RAM-Server, auf denen keine Daten gespeichert werden, die weitergegeben werden könnten.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ✅ Dynamisches MultiHop mit anpassbarem Routing ✅ Niedrigster Preis unter den Premium-Anbietern ✅ Zwei unabhängige Prüfungen durch Deloitte ✅ Der Camouflage-Modus umgeht VPN-Sperren ❌ Keine speziellen Onion-over-VPN-Server

Fazit: Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Dark-Web-Schutz. Dynamic MultiHop bietet flexibles Multi-Hop-Routing, die Unterstützung für eine unbegrenzte Anzahl von Geräten deckt komplexe Konfigurationen ab, und die geprüfte No-Logs-Infrastruktur berücksichtigt rechtliche Bedenken. Dank des günstigen Preises erhalten Sie zudem ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

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Funktion Details Tor Integration Kompatibel mit dem Tor-Browser (keine Tor-spezifischen Server) Multi-Hop Doppeltes VPN Server Über 2.600 Server in mehr als 80 Ländern Verschlüsselung Advanced Encryption Standard Prüfung der Protokollfreiheit Keine veröffentlicht Serverinfrastruktur Nur RAM Not-Aus-Schalter Verfügbar Gerichtsbarkeit Panama Gleichzeitige Verbindungen 10 Geräte Startpreis 1,99 $/Monat (2-Jahres-Abo)

VeePN bietet Dark-Web-kompatible Funktionen zu günstigen Preisen, allerdings mit wichtigen Einschränkungen, auf die hingewiesen werden muss. Der Anbieter behauptet Server, die ausschließlich mit RAM arbeiten, und eine Richtlinie zum Verzicht auf Protokollierung, doch im Gegensatz zu den Mitbewerbern wurden diese Angaben nicht durch unabhängige Prüfungen bestätigt.

Für gelegentliche Erkundungen im Dark Web mag dies akzeptabel sein. Bei hohen Anforderungen an die Anonymität stellt das Fehlen einer Verifizierung jedoch eine erhebliche Lücke dar. Daher würde ich eines meiner Die besten VPNs für Datenschutz und Geschwindigkeit in diesen Fällen.

Double-VPN-Server leiten den Datenverkehr über zwei Standorte für mehrstufige Verschlüsselung. Ich habe die Funktion getestet und festgestellt, dass sie einwandfrei funktioniert, auch wenn die Geschwindigkeiten im Vergleich zu Verbindungen über einen einzelnen Server spürbar nachließen.

Die Rechtsordnung Panamas ist wirklich datenschutzfreundlich, abgesehen von Überwachungsallianzen mit keine obligatorische Vorratsdatenspeicherung. Dies entsprichtNordVPN„… den Standortvorteil, allerdings ohne eine Prüfung, die belegen würde, dass die No-Logs-Richtlinie tatsächlich eingehalten wird.“

Mit Split-Tunneling können Sie nur bestimmte Anwendungen über das VPN leiten. Bei Dark-Web-Konfigurationen können Sie beispielsweise den Tor-Browser über VeePN während der übrige Datenverkehr über Ihre normale Verbindung läuft. Dadurch wird der Bandbreitenverbrauch bei nicht sensiblen Aktivitäten reduziert.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr günstige Langzeitpreise ✅ Double-VPN-Server für Multi-Hop-Routing ✅ Rechtsordnung von Panama (datenschutzfreundlich) ✅ NetGuard blockiert Werbung und schädliche Websites ✅ 10 gleichzeitige Geräteverbindungen ❌ Keine unabhängigen Sicherheitsprüfungen ❌ Kleineres Servernetzwerk als die Konkurrenz

Fazit: Eine kostengünstige Einstiegslösung für den Schutz im Dark Web mit praktischen Funktionen. Double-VPN funktioniert, die Rechtsordnung in Panama ist wirklich gut, und der Preis ist kaum zu übertreffen. Man sollte sich jedoch der Lücken bei der Identitätsprüfung bewusst sein, bevor man sich bei Anonymität mit hohem Risiko darauf verlässt.

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Technische Überlegungen zur Nutzung von VPNs im Dark Web

Nachdem ich meine Top-Empfehlungen vorgestellt habe, können wir nun auf einige technische Feinheiten eingehen. Hier sind meine Schritte zur VPN-Einrichtung, die du befolgen solltest, bevor du dich ins Dark Web begibst.

Konfiguration des Kill-Switches

Ein funktionierender Kill Switch ist für den Zugriff auf das Dark Web unverzichtbar. Wenn Ihre VPN-Verbindung beim Surfen auf .onion-Seiten unterbrochen wird, wird Ihr Datenverkehr kurzzeitig über Ihre normale Verbindung geleitet, wodurch Ihre echte IP-Adresse möglicherweise böswilligen Exit-Knoten oder den Websites selbst ausgesetzt wird.

Testen Sie Ihren Kill Switch, bevor Sie das Dark Web nutzen:

Stellen Sie eine Verbindung zum VPN her und überprüfen Sie, ob sich Ihre IP-Adresse geändert hat Einen kontinuierlichen Ping an einen externen Server starten Beenden Sie Ihre VPN-Anwendung zwangsweise (keine ordentliche Trennung) Überprüfen Sie, ob der Ping sofort stoppt Starten Sie das VPN neu und überprüfen Sie, ob der Ping erst nach der erneuten Verbindung wieder funktioniert

Wenn während der VPN-Trennung weiterhin Datenverkehr stattfindet, funktioniert Ihr Kill Switch nicht ordnungsgemäß. Überprüfen Sie die Einstellungen, probieren Sie gegebenenfalls die Kill-Switch-Optionen auf Systemebene aus oder ziehen Sie einen anderen Anbieter in Betracht.

Verhinderung von DNS-Lecks

DNS-Lecks geben preis, auf welche Domains Sie zugreifen möchten, selbst wenn der Datenverkehr durch die VPN-Verschlüsselung geschützt ist. Bei der Nutzung des Dark Webs könnten DNS-Lecks Ihrem Internetanbieter oder Netzwerkadministrator Ihr Interesse an .onion-Seiten offenbaren.

Hochwertige VPNs wickeln die DNS-Abfragen intern ab und leiten alle Suchanfragen über verschlüsselte Tunnel an private DNS-Server weiter. Überprüfen Sie dies mithilfe von Websites für Leaktests wie ipleak.net oder dnsleaktest.com, während Sie mit Ihrem VPN verbunden sind.

Wenn die DNS-Server Ihres Internetanbieters angezeigt werden, während das VPN aktiv ist, liegt ein Leck vor. Überprüfen Sie die VPN-Einstellungen auf Optionen zum Schutz vor DNS-Lecks, deaktivieren Sie gegebenenfalls IPv6 und erwägen Sie eine manuelle DNS-Konfiguration, die auf die Server Ihres VPN-Anbieters verweist. Wenn nichts hilft, sehen Sie sich meine Liste der Die besten VPNs für eine verschlüsselte Internetverbindung für ein paar verlässliche Tipps.

Auswahl des Protokolls für die Nutzung des Dark Web

Bei „Tor über VPN“-Konfigurationen wirkt sich die Wahl des Protokolls sowohl auf die Sicherheit als auch auf die Benutzerfreundlichkeit aus:

WireGuard-Varianten (NordLynx usw.) bieten das beste Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit. Moderne Verschlüsselung, minimaler Overhead, schnelle Verbindungen. Für die meisten Anwendungen im Dark Web zu empfehlen, sofern Sie keine besonderen Anforderungen haben.

(NordLynx usw.) bieten das beste Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit. Moderne Verschlüsselung, minimaler Overhead, schnelle Verbindungen. Für die meisten Anwendungen im Dark Web zu empfehlen, sofern Sie keine besonderen Anforderungen haben. OpenVPN bietet maximale Kompatibilität und jahrzehntelange Erfahrung in der Sicherheitsprüfung. Langsamer als WireGuard, aber äußerst zuverlässig. Eine gute Ausweichlösung, falls WireGuard in Ihrem Netzwerk Probleme bereitet.

bietet maximale Kompatibilität und jahrzehntelange Erfahrung in der Sicherheitsprüfung. Langsamer als WireGuard, aber äußerst zuverlässig. Eine gute Ausweichlösung, falls WireGuard in Ihrem Netzwerk Probleme bereitet. Verschleierte Protokolle (NordWhisper, Surfshark Camouflage usw.) tarnen den VPN-Datenverkehr als normalen HTTPS-Verkehr. Nutzen Sie diese Funktionen, wenn Ihr Netzwerk VPN-Protokolle blockiert oder wenn die Nutzung eines VPNs in Ihrem Land ein Risiko darstellt.

Ausführliche Protokollvergleiche finden Sie in unserem Leitfaden zu Die besten VPN-Protokolle für Gaming, was gleichermaßen für sicherheitsorientierte Anwendungsfälle gilt.

Überlegungen zum Browser-Fingerprinting

Selbst mit VPN- und Tor-Schutz, Browser-Fingerprinting kann Sie über mehrere Sitzungen hinweg identifizierenDer Tor-Browser begegnet diesem Problem gezielt mit standardisierten Konfigurationen, die alle Nutzer identisch erscheinen lassen.

Wenn Sie Onion-over-VPN-Server nutzen (d. h. über normale Browser auf .onion-Seiten zugreifen), verlieren Sie diesen Fingerabdruck-Schutz. Ihre Browserkonfiguration, Schriftarten, Bildschirmauflösung und andere Merkmale bilden einen einzigartigen Fingerabdruck, der es theoretisch ermöglichen könnte, Sie über mehrere Dark-Web-Sitzungen hinweg zu verfolgen.

Für maximale Anonymität, Verwenden Sie lieber VPN + Tor-Browser als Onion-over-VPN-Server. Der serverbasierte Tor-Zugang sollte auf Fälle beschränkt bleiben, in denen das Risiko einer Identifizierung akzeptabel ist.

Multi-Hop vs. Single-Server

Die Funktionen „Double VPN“, „MultiHop“ und „Secure Core“ leiten den Datenverkehr über zwei statt nur einen Server. Für die Nutzung des Dark Web bietet dies folgende Vorteile:

Zusätzliche Verschlüsselungsebene

Geografische Trennung zwischen Ein- und Ausstiegspunkten

Schutz vor kompromittierten Einzelservern

Erhöhte Schwierigkeit bei Angriffen durch Verkehrskorrelation

Der Nachteil ist die Geschwindigkeit. Verbindungen über mehrere Server sind in der Regel 30 bis 50 % langsamer als Verbindungen über einen einzelnen Server. In Verbindung mit der Tor-typischen Latenz führt dies zu spürbaren Verzögerungen beim Surfen.

Meine Empfehlung: Verwenden Sie Multi-Hop für Dark-Web-Sitzungen, bei denen Sicherheit wichtiger ist als Geschwindigkeit. Verbindungen über einen einzelnen Server reichen für das allgemeine privatsphäreschützende Surfen aus, bei dem keine Dark-Web-spezifischen Bedrohungen bestehen.

Mein Fazit

Du bist dir immer noch nicht sicher, welches das beste VPN für den Zugriff auf das Dark Web ist? Mach dir keine Gedanken – hier findest du einen Einstieg, der sich an deinen tatsächlichen Bedürfnissen orientiert.

Am besten für umfassenden Rundumschutz → NordVPN . Spezielle Onion-over-VPN-Server, fünf Audits, postquanten-sichere Verschlüsselung. Das umfassendste Paket auf der Liste.

Spezielle Onion-over-VPN-Server, fünf Audits, postquanten-sichere Verschlüsselung. Das umfassendste Paket auf der Liste. Ideal für hohe Geschwindigkeit ohne Abstriche bei der Sicherheit → ExpressVPN . Lightway sorgt für hohe Geschwindigkeiten, wenn Tor Sie bereits ausbremst, und seine Erfolgsbilanz bei der Beschlagnahmung von Servern spricht für sich.

Lightway sorgt für hohe Geschwindigkeiten, wenn Tor Sie bereits ausbremst, und seine Erfolgsbilanz bei der Beschlagnahmung von Servern spricht für sich. Am besten für maximale Nachvollziehbarkeit → Proton VPN . Open-Source-Apps, Proton-Eigene Server, Schweizer Rechtsordnung. Überprüfen Sie alles selbst, anstatt sich auf die Aussagen anderer zu verlassen.

Open-Source-Apps, Proton-Eigene Server, Schweizer Rechtsordnung. Überprüfen Sie alles selbst, anstatt sich auf die Aussagen anderer zu verlassen. Am besten für Anfänger geeignet → CyberGhost . Die benutzerfreundlichste Oberfläche hier, mit einem stets aktiven Kill-Switch, der keinerlei Konfiguration erfordert.

Die benutzerfreundlichste Oberfläche hier, mit einem stets aktiven Kill-Switch, der keinerlei Konfiguration erfordert. Am besten geeignet für Power-User → PIA. Umfassende Anpassungsmöglichkeiten, unbegrenzte Verbindungen und eine No-Logs-Richtlinie, die sich in konkreten Gerichtsverfahren bewährt hat.

Ehrlich gesagt, kannst du mit keinem dieser Dienste als bestem VPN für Dark-Web-Sitzungen etwas falsch machen – solange du dich für den entscheidest, der genau auf deine Nutzungsgewohnheiten zugeschnitten ist.

Häufig gestellte Fragen