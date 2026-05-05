Die 12 besten japanischen Pokémon-Sets, die man 2026 sammeln sollte

Die erste japanische Pokémon-Boosterbox, die ich öffnete, hat meine Sichtweise auf das Sammeln verändert. Die Farben waren kräftiger, der Karton fühlte sich hochwertiger an, und die Illustrationen hatten eine Klarheit, die ich zuvor noch nie gesehen hatte. Diese Erfahrung erklärt, warum sich so viele Sammler heute auf die besten japanischen Pokémon-Sets konzentrieren, anstatt auf die Standardausgaben.

In diesem Artikel stellen wir euch die zwölf herausragenden japanischen Kartensets vor, die es 2026 zu sammeln lohnt, und beleuchten dabei insbesondere die Qualität der Illustrationen, die Chase-Karten, die Sammlernachfrage und den langfristigen Wert. Egal, ob Sie Päckchen öffnen, eine Sammlung aufbauen oder versiegelte Boxen horten – diese Sets zeigen, warum japanische Veröffentlichungen in diesem Hobby nach wie vor führend sind.

Die 12 besten japanischen Pokémon-Sets

The Die besten japanischen Pokémon-Sets zeichnen sich durch ihre Gestaltung, die Qualität der Karten und ihre langfristige Sammlerattraktivität aus. Die Preise gelten ab 01.08.2026 (tcgplayer.com) und können sich je nach Nachfrage und Verfügbarkeit ändern. Scrolle weiter, um die vollständige Liste zu entdecken und herauszufinden, welche japanischen Sets es wert sind, geöffnet, gesammelt oder versiegelt aufbewahrt zu werden.

1. Glänzender Schatz

Glänzender Schatz verdient sich seinen Platz unter den wertvollsten japanischen Pokémon-Sets dank Iono (350/190) Special Art Rare (SAR), das nach wie vor großes Interesse bei Sammlern weckt, wobei ungestempelte Exemplare oft für 250–400 Dollar. Die im Flugzeugstil gehaltenen Illustrationen vermitteln ein Gefühl von Bewegung und Verbundenheit und erzählen eine Geschichte, die eher filmisch als statisch wirkt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Glänzender Schatz bietet mit der Iono-Karte (350/190) SAR eine klare Sammlerkarte, gestützt durch eine stetige Nachfrage seitens der Sammler, ein begrenztes Angebot und ein Design, das auch über kurzfristige Trends hinaus seinen Wert behält.

Diese emotionale Anziehungskraft, verbunden mit der begrenzten Verfügbarkeit und der starken Nachfrage in Japan, hat die Preise über die Jahre hinweg hoch gehalten und der Karte eine starke Position unter den modernen japanischen Sammlerausgaben gesichert. Sammler schätzen dieses Set nicht nur wegen seiner Seltenheit, sondern auch wegen der Qualität der japanischen Pokémon-Karten, die dafür sorgt, dass die Illustrationen noch lange nach dem Öffnen des Packs einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

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2. Super-Elektro-Brecher

Super-Elektro-Brecher bringt zwei Figuren mit anhaltender Beliebtheit bei den Fans zusammen, angeführt von Pikachu ex (132/106), die als eindeutige Sammlerkarte gilt und nach wie vor großes Interesse bei Sammlern weckt, wobei Exemplare in ungezügeltem Zustand üblicherweise zu Preisen von Preisspanne von 180 bis 300 Dollar. Gengar erfreut sich seit Jahrzehnten großer Beliebtheit und ist im Wettkampf nach wie vor relevant, während Mimikyu durch sein Design und seine Hintergrundgeschichte emotionale Tiefe verleiht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Super-Elektro-Brecher kombiniert eine begehrte Chase-Karte in Form von Pikachu ex (132/106) mit bei Fans beliebten Charakteren wie Gengar und Mimikyu

Zudem verleiht das gruselige alternative Artwork dem Set einen düstereren Charakter und wirkt sehr sorgfältig gestaltet. Daher zeigen Sammler und Turnierspieler weiterhin großes Interesse, und das Set wird oft mit einigen der begehrtesten japanischen Pokémon-Chase-Karten in Verbindung gebracht.

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3. Terastal-Festival

Terastal-Festival sorgt für Aufsehen, indem es ein unerwartetes Pokémon-Duo in den Mittelpunkt rückt, mit Umbreon (092/187) Masterball-Folie die sich als die wichtigste Sammelkarte und ein starker Sammlermagnet hervorhebt und in der Regel für 45–70 Dollar je nach Zustand. Karpador und Wailord teilen sich den Rahmen in einer Illustration, die eher auf Humor und Größe als auf rohe Kraft setzt, wodurch die Karte auch unter ernsteren Designs im Gedächtnis bleibt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Terastal-Festival zeichnet sich durch seine „Master Ball Foil“-Umbreon-Karte (092/187) aus, die den unverkennbaren Charme der Figur mit einer einzigartigen Oberflächenbeschaffenheit verbindet und damit weiterhin Sammler anzieht, die auf der Suche nach optisch herausragenden Chase-Karten sind.

Im Laufe der Zeit sind solche unkonventionellen Kombinationen in Diskussionen rund um das die teuersten Pokémon-Karten, da Sammler weiterhin Kreativität und eine unverwechselbare visuelle Identität schätzen.

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4. Herrscher der Schwarzen Flamme

Herrscher der Schwarzen Flamme dreht sich um Charizard, wobei Charizard ex Nr. 134 die als eindeutige Sammlerkarte gilt und die Nachfrage der Sammler maßgeblich antreibt; sie wird in der Regel unbearbeitet verkauft 140–170 $, während PSA-10-Kopien oft 300 $ und mehr. Da Charizard nach wie vor zu den bekanntesten Figuren in der Sammler-Szene zählt, zieht jede Veröffentlichung, auf der es zu sehen ist, sofort die Aufmerksamkeit auf sich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Herrscher der Schwarzen Flamme Im Mittelpunkt steht Charizard ex Nr. 134, ein bewährter Sammlerfavorit, dessen anhaltende Nachfrage und Status als „Secret Rare“ das Set zu einer zuverlässigen Wahl für langfristiges Sammeln machen.

In diesem Fall steigert die „Secret Rare“-Version die Attraktivität noch weiter. Daher räumen Sammler, die sich auf Charizard konzentrieren, diesem Set oft Priorität ein, insbesondere in Diskussionen rund um die Die beliebtesten Sammelkartenspiele wo ikonische Figuren für langfristigen Wert sorgen.

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5. Triolen-Rhythmus

Triolen-Rhythmus spricht vor allem Sammler an, die Pokémon vom Typ Fee und ein raffiniertes visuelles Design schätzen, allen voran Magikarp / Karpador 080/073 Art Rare (AR), die als die begehrteste Karte des Sets gilt und häufig im Handel angeboten wird Preisspanne von 180 bis 280 Dollar roh. Zum einen sorgen die leuchtende Farbpalette und die eleganten Illustrationen für einen sanfteren Ton, der im Kontrast zu aggressiveren Stilen steht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Triolen-Rhythmus verdient sich seinen Platz durch „Magikarp (080/073) Art Rare“, eine optisch unverwechselbare Karte, deren Beliebtheit und geringe Ziehwahrscheinlichkeit seit ihrer Veröffentlichung für eine starke Nachfrage unter Sammlern gesorgt haben.

Zudem unterstreicht die makellose Aufmachung die Detailtreue der Figuren und die Ausgewogenheit des Designs. Dank dieser optischen Einheitlichkeit bleibt die Nachfrage unter Sammlern stabil, die sowohl die künstlerische Qualität als auch die Seltenheit der Stücke schätzen.

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6. Tolle Brandung

Tosende Brandung bietet eine eigenständige Variante von Charizard GX, die sich von früheren Interpretationen abhebt, mit Sonnenschirm-Dame – Sonderillustration, selten (SAR) #089 sich als die wichtigste Sammelkarte des Sets herauskristallisiert und in der Regel für Preisspanne von 70 bis 120 Dollar unverfälscht. Anstatt sich allein auf Vertrautheit zu verlassen, setzt diese Veröffentlichung auf ihre Präsentation, um sich von anderen abzuheben.

Warum wir uns dafür entschieden haben Tosende Brandung zeichnet sich durch die „Parasol Lady Special Illustration Rare“ (SAR) #089 aus, eine Trainerkarte, die sich aufgrund ihrer begrenzten Verfügbarkeit und ihrer ansprechenden Optik einer stetigen Sammlernachfrage erfreut.

The Rainbow Rare Die Oberfläche sorgt für eine vielschichtige Farbtiefe die sich im Licht verändert, was der Karte optische Tiefe verleiht. Da Sammler oft einzigartige Oberflächen gegenüber Standarddrucken bevorzugen, findet diese Version in Premium-Sammlungen, bei denen Seltenheit und Präsentationsqualität im Vordergrund stehen, besondere Beachtung.

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7. VSTAR Universe

VSTAR-Universum stellt legendäre Pokémon in den Mittelpunkt, angeführt von Giratina VSTAR Secret Art Rare #261, die als wertvollste Karte des Sets gilt und in der Regel ungestempelt gehandelt wird Preisspanne von 90 bis 160 Dollar, je nach Zustand. In den Diskussionen rund um die Spitze Pokémon-Karten… Figuren wie Mewtwo und Giratina stehen nach wie vor für Kraft und Geheimnis, was bei Sammlern großen Anklang findet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sie wurde für „Giratina VSTAR – Secret Art Rare #261“ ausgewählt, eine besonders begehrte Karte, deren beständige Nachfrage und breite Anziehungskraft das Set sowohl für Sammler von Einzelkarten als auch für Sealed-Decks attraktiv machen.

Die „Secret Rare“-Version Diese Serie unterstreicht diese Identität durch detailreiche Illustrationen und eine ausgewogene Gestaltung. Diese sorgfältige Ausführung hebt die Karte von anderen aktuellen japanischen Veröffentlichungen ab und sorgt für anhaltendes Sammlerinteresse.

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8. Paradiesdrache

Paradiesdrache zeigt, warum Trainerkarten im Pokémon-Sammelkartenspiel oft hohe Werte erreichen, allen voran Lisia’s Appeal – Sonderillustration, selten (SAR), die als die begehrteste Karte des Sets gilt und in der Regel ungestempelt im Preisspanne von 180 bis 260 Dollar, je nach Zustand. Im Gegensatz zu Veröffentlichungen, bei denen Pokémon im Mittelpunkt stehen, legt dieses Set großen Wert auf die Faszination der Charaktere.

Warum wir uns dafür entschieden haben Paradiesdrache wurde für die „Lisia’s Appeal Special Illustration Rare“ ausgewählt, eine auf Trainer ausgerichtete Chase-Karte, die von der großen Beliebtheit der Figur und einer anhaltenden Nachfrage seitens der Sammler profitiert.

Lillie ist nach wie vor eine der beliebtesten Trainerinnen im Pokémon-Universum, was die Nachfrage unter Sammlern kontinuierlich anheizt. Im Laufe der Zeit schlägt sich diese Beliebtheit in einem beständigen Wert nieder, insbesondere in Verbindung mit der hohen Qualität japanischer Pokémon-Karten, die Sammler von Premium-Veröffentlichungen erwarten.

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9. Pokémon-Karte 151

Pokémon-Karte 151 spielt stark mit Nostalgie, indem es das ursprüngliche „Legendary“-Trio in den Mittelpunkt rückt, angeführt von Charizard ex – Sonderillustration – Selten (SAR) Nr. 199/165, die als wertvollste Karte des Sets gilt und in der Regel ungestempelt für 120–200 Dollar, je nach Zustand. Articuno, Zapdos und Moltres erscheinen in einer Darstellung, die durchdacht und ausgewogen wirkt, wobei jedes Element sorgfältig platziert ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Set verdankt seinen Platz der Karte „Charizard ex – Sonderillustration – Selten #199/165“, einer von Nostalgie geprägten Sammlerkarte, die den Reiz klassischer Pokémon mit anhaltendem Sammlerinteresse verbindet.

Diese visuelle Gestaltung verstärkt die emotionale Bindung, die viele Sammler zur ersten Generation empfinden. Aufgrund dieser Verbundenheit ist das Interesse unter Sammlern, die klassisches Design und langjährige Vertrautheit schätzen, nach wie vor groß.

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10. Der verlorene Abgrund

Verlorener Abgrund weckt Aufmerksamkeit, indem es zwei ikonische Pokémon in einem einzigen, prägnanten Design vereint, angeführt von Giratina V / ギラティナV 111/100 Secret Rare (SR), die als die prägende Verfolgungskarte des Sets gilt und oft vierstellige Preise in neuwertigem Zustand. Anstatt die Karte mit Effekten zu überladen, setzt das Design auf Klarheit und eine starke Charakterpräsenz.

Warum wir uns dafür entschieden haben Verlorener Abgrund wurde für „Giratina V Secret Rare 111/100“ ausgewählt, eine wegweisende Sammelkarte, deren ikonisches Artwork und starke Marktnachfrage auch weiterhin die langfristige Attraktivität des Sets für Sammler sichern.

Diese Zurückhaltung verleiht dem Bild eine besondere Beständigkeit und sorgt dafür, dass es auf den ersten Blick leicht zu erkennen ist. Wenn Sammler verschiedene Ausgaben vergleichen und nach Möglichkeiten suchen, den Wert von Pokémon-Karten zu ermitteln, weisen Karten mit schlichten, ausgewogenen Illustrationen oft eine größere langfristige Anziehungskraft auf.

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11. Eevee Heroes

Eevee-Helden besticht durch Vertrautheit und visuelle Harmonie, angeführt von Umbreon VMAX – Alternate Art – Secret Rare #095/069, die als die begehrteste Karte des Sets gilt und in der Regel ungestempelt im Preisspanne von 450 bis 700 Dollar, je nach Zustand. Kombinationen im Starter-Stil verleihen dem Set eine einladende Atmosphäre, während die Illustrationen zum Thema Wasser den wichtigsten Karten einen ruhigen und einheitlichen Look verleihen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eevee-Helden sticht besonders durch die „Umbreon VMAX – Alternate Art – Secret Rare #095/069“ hervor, eine begehrte Sammlerkarte, deren Beliebtheit und Seltenheit die Nachfrage unter Sammlern stets hoch gehalten haben.

Gleichzeitig bleibt Eevee eines der vielseitigsten Pokémon für Sammler, da jede Weiterentwicklung ein anderes Publikum anspricht. Aufgrund dieser großen Reichweite erfreuen sich Karten rund um Evoli auch langfristig eines anhaltenden Interesses.

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12. Kollektion zum 25-jährigen Jubiläum

Die Kollektion zum 25-jährigen Jubiläum stellt die legendären Pokémon der „Sonne und Mond“-Ära vor, angeführt von Pikachu / _s Pikachu 007/025, die als die prägende Verfolgungskarte des Sets gilt und üblicherweise vierstellige Preise in sehr gutem Zustand. Anstatt den Schwerpunkt auf Mechanik oder Leistungswerte zu legen, legt das Set den Fokus auf Präsentation und Thema.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Kollektion zum 25-jährigen Jubiläum wurde für „Pikachu / _s Pikachu 007/025“ ausgewählt, eine bedeutende Sammelkarte, deren Jubiläumsbedeutung und begrenzte Verfügbarkeit das Interesse der Sammler auch langfristig aufrechterhalten.

Die vom Weltall inspirierten Illustrationen verleihen vielen Karten ein Gefühl von Weite und Atmosphäre, wodurch sie sich optisch von anderen abheben. Gleichzeitig verleiht die Jubiläumsausgabe dem Set historische Bedeutung, was es für Sammler attraktiv macht, die neben der langfristigen Sammelbarkeit auch Meilenstein-Veröffentlichungen schätzen.

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Besondere Erwähnungen: Die legendärsten japanischen Pokémon-Sets aller Zeiten

Mehrere japanische Pokémon-Sets prägen das Hobby nach wie vor Jahrzehnte nach ihrer Veröffentlichung. Die Grundausstattung (1996) legte den Grundstein für das Sammeln von Pokémon, und frühe japanische Auflagen sind aufgrund ihres begrenzten Angebots nach wie vor sehr begehrt.

Kurz darauf,Neo Genesis (2000) erweiterte das Universum durch die Einführung von Pokémon der zweiten Generation, was das Interesse der Sammler neu entfachte. Etwa zur gleichen Zeit, Pokémon VS (2001) präsentierte ein auf den Trainer ausgerichtetes Konzept, das auch heute noch einzigartig wirkt.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Hobby weiter, und die Sets aus der Gold-Star-Ära (2004–2007) veränderte die Prioritäten der Sammler durch die Einführung extrem seltener Varianten, die den Begriff der Seltenheit neu definierten. Unterdessen Japanische Entsprechungen der e-Serie untersuchten experimentelle Layouts und Grafiken, die sie optisch von anderen abheben.

Zusammengenommen helfen diese älteren Veröffentlichungen zu erklären, warum Sammler immer wieder fragen, ob japanische Pokémon-Karten ihr Geld wert sind – insbesondere wenn es um den langfristigen Wert und die historische Bedeutung geht.

Was macht japanische Pokémon-Karten so wertvoll?

Japanische Pokémon-Karten haben oft einen höheren Wert, da hier mehrere konkrete Faktoren zusammenwirken. Zunächst einmal, Japanische Druckauflagen unterliegen strengeren Qualitätsstandards. Die Kartenoberflächen weisen eine klarere Struktur, schärfere Farbschichten und ein einheitlicheres Finish auf, was die Bewertungsergebnisse verbessert und das Vertrauen der Sammler stärkt.

Auch der Zeitpunkt der Veröffentlichung spielt eine wichtige Rolle. Japanische Sets erscheinen in der Regel Monate vor den internationalen Versionen, sodass die ersten Exemplare genau dann auf den Markt kommen, wenn das Interesse am größten ist. Zudem schränken die exklusiv in Japan erhältlichen Karten die Verfügbarkeit ein, wodurch verhindert wird, dass spätere Nachdrucke die Nachfrage dämpfen. Gleichzeitig Japanische Pull-Rate-Strukturen basieren auf klarer definierten Seltenheitsstufen, die Knappheit zu erhöhen, ohne Chase-Karten im Übermaß anzubieten, und gleichzeitig klare Kartentexte und Layouts für Spieler zu gewährleisten, denen die Spielweise von Pokémon-Karten wichtig ist.

Die Auswahl der Pokémon beeinflusst den Wert zusätzlich. Sets, die Charizard, Mewtu, Eevee-Entwicklungen oder beliebte Trainer langfristiges Interesse wecken, da diese Figuren die Nachfrage von Sammlern über Generationen hinweg sichern. Die Kunstwerke unterstützen diese Nachfrage durch eine sorgfältige Gestaltung, kulturelle Themen und eine visuelle Erzählweise, die sich von Veröffentlichungen aus dem Ausland unterscheidet.

Und schließlich,Die Bewertung und die versiegelte Verfügbarkeit beeinflussen die langfristige Sammelbarkeit. Japanische Karten erzielen aufgrund ihrer gleichbleibenden Druckqualität oft höhere Bewertungen, während die Anzahl der versiegelten Boxen im Laufe der Zeit begrenzt bleibt. Da das Angebot knapper wird, steigen die Preise für ausgewählte Veröffentlichungen, insbesondere bei den besten japanischen Pokémon-Sets.

Häufig gestellte Fragen