Dying Light 2: Das „The Breach“-Update bringt Community-Karten, neue Spielmodi und einen Fahrplan für nutzergenerierte Inhalte

„The Breach“ ist eine neue Initiative für nutzergenerierte Inhalte für „Dying Light 2: Stay Human“.

für „Dying Light 2: Stay Human“. Patch 1.28 führt das erste Kapitel ein , „Survival Archives“ sowie Verbesserungen beim Gameplay und bei der Grafik.

, „Survival Archives“ sowie Verbesserungen beim Gameplay und bei der Grafik. Das Update enthält ausgewählte Community-Karten, neue Spielmodifikatoren und einen gemeinsamen Spielfortschritt über alle UGC-Inhalte hinweg.

Techland hat „The Breach“ gestartet, eine neue Initiative für „Dying Light 2: Stay Human“, die darauf abzielt, die von Nutzern erstellten Inhalte des Spiels zu erweitern. Die Funktion ist ab sofort als Teil des Patches 1.28 auf allen Plattformen verfügbar und bietet kuratierte Community-Erlebnisse, experimentelle Spieloptionen sowie einen Rahmen für zukünftige Updates mit Schwerpunkt auf nutzergenerierten Inhalten.

Das Programm vereint Karten, die in Zusammenarbeit zwischen Techland und ausgewählten Entwicklern entstanden sind, mit von der Community erstellten Projekten, die vom Studio ausgewählt wurden. Laut Techland soll „The Breach“ als fortlaufende Plattform für neue Spielerlebnisse dienen, die parallel zum Hauptspiel bestehen und gleichzeitig durch Fortschrittssysteme, Belohnungen und spezielle Inhalte mit diesem verbunden bleiben.

„The Breach“ startet mit „Survival Archives“

„The Breach“ startet mit seinem ersten Kapitel, „Survival Archives“, in dem die bekannten Charaktere Tolga und Fatin als Wegweiser durch eine Sammlung ausgewählter Karten und Spielerlebnisse dienen. Spieler können direkt über das Menü „Karten und Mods“ auf die neuen Inhalte zugreifen, ohne die Hauptkampagne abschließen oder einen neuen Spielstand anlegen zu müssen.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählen zwei offizielle Gameplay-Modifikatoren. Der Modifikator „Third-Person-Perspektive“ ermöglicht es den Spielern, das Spiel aus einem neuen Kamerawinkel zu erleben, während der Modifikator „Low Gravity“ die Bewegungs- und Fortbewegungsmechaniken durch höhere Sprünge und eine angepasste Physik verändert.

Wie der Name schon sagt, verwandelt die „Atombourne“-Karte „Dying Light“ in „Bloodborne“.

Das Update stellt außerdem mehrere herausragende Kreationen aus der Community vor. „Atomborne“, entwickelt vom Community-Kartenersteller T.E.O., ist inspiriert von Spiele im Stil von Soulslike und zeigt, wie Creator die Tools von „Dying Light 2“ über die Grenzen des Basisspiels hinaus nutzen. „Dead Circuit“ bietet ein Science-Fiction-Erlebnis, das die „Dying Light“-Formel in einem Weltraum-Setting umsetzt.

Mehrere Karten greifen Schauplätze und Spielmodi aus dem Original „Dying Light“ wieder auf. Zu den vorgestellten Erlebnissen gehören von der Community nachgebildete Versionen von „Bozak Horde“ und „Harran Prison“, die Inhalte wieder aufleben lassen, die erstmals in Techlands Zombie-Titel aus dem Jahr 2015 erschienen sind. Spieler können außerdem Kopfgeldaufträge absolvieren, die mit UGC-Inhalten verknüpft sind, um Belohnungen freizuschalten, darunter Waffen, Kosmetikgegenstände sowie Outfits für Aiden im Stil von Tolga und Fatin.

Patch 1.28 enthält außerdem umfassendere Verbesserungen am Basisspiel. Techland hat die Anfangsphasen überarbeitet, um neuen Spielern den Einstieg zu erleichtern, den Schwierigkeitsgrad der Begegnungen und die Verfügbarkeit von Beute in der Anfangsphase angepasst, die Grafik der Umgebung und die Beleuchtung der Zwischensequenzen aktualisiert sowie eine Reihe von Problemen behoben, die von der Community gemeldet wurden.

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Wie geht es weiter mit „Dying Light 2“?

Techland beschreibt „The Breach“ eher als den Auftakt einer langfristigen UGC-Strategie denn als eigenständiges Update. Für zukünftige Kapitel sind im Rahmen eines fortlaufenden Veröffentlichungsplans zusätzliche Themenwelten, Gameplay-Konzepte und kuratierte Community-Erlebnisse geplant.

Das Studio gibt an, dass es sowohl offizielle als auch von der Community erstellte Inhalte weiterhin unterstützen will, wobei ausgewählte Creator bei ausgewählten Projekten direkt mit den Entwicklern zusammenarbeiten werden. Zudem wurde eine Live-Roadmap veröffentlicht, in der kommende Themen und geplante Neuerungen vorgestellt werden.

Hier sind die Karteninhalte, die im nächsten Monat für „Dying Light 2“ erscheinen werden.

Techland hat angedeutet, dass bereits weitere Gameplay-Experimente geprüft werden. Zwar wurden noch keine konkreten Veröffentlichungstermine bekannt gegeben, doch laut dem Entwickler könnten zukünftige Updates die Möglichkeiten, wie Spieler „Dying Light 2“ erleben, über die traditionelle First-Person-Perspektive hinaus weiter ausbauen. Parkour und KampfsportSysteme.

Neben künftigen Inhaltsupdates führt Techland ein Abzeichensystem ein, mit dem herausragende Kreationen hinsichtlich Qualität, Kreativität und Spielerlebnis insgesamt hervorgehoben werden sollen. Die umfangreiche Bibliothek mit von der Community erstellten Inhalten bleibt weiterhin zugänglich, sodass Spieler eine größere Auswahl an Karten und Mods durchstöbern können und den Entwicklern gleichzeitig eine Plattform zum Experimentieren und Teilen ihrer Werke geboten wird.

Eneba News sprach außerdem mit Techland über mögliche Zukunftspläne für dessen neuestes Spiel, „Dying Light: The Beast“, über das ihr in unserem Artikel mehr erfahren könnt Exklusivinterview.