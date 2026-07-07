DAVE THE DIVER: Der DLC „In the Jungle“ erscheint mit einer neuen Region, neuen Story-Inhalten, Restaurantmanagement … und einem Film aus dem „Sharknado“-Studio

DAVE THE DIVER: Im Dschungel ist ab sofort für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich.

ist ab sofort für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich. Die Erweiterung fügt eine neue Süßwasserumgebung hinzu , Handlungsstränge, Figuren und Funktionen zur Restaurantverwaltung.

, Handlungsstränge, Figuren und Funktionen zur Restaurantverwaltung. Mintrocket hat außerdem einen Live-Action-Kurzfilm veröffentlicht in Zusammenarbeit mit The Asylum („Sharknado“) anlässlich der Markteinführung entwickelt.

Mintrocket hat „In the Jungle“, die neueste Erweiterung für „DAVE THE DIVER“, veröffentlicht. Der DLC ist ab sofort für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich und führt das beliebte Abenteuer-Management-Spiel über das Blue Hole hinaus in eine neue Süßwasser-Umgebung.

Der DLC bietet mehr als 10 Stunden neue Inhalte, darunter ein neues Ökosystem, Charaktere, Quests und Verwaltungssysteme. Gleichzeitig wird die Veröffentlichung von einem Live-Action-Kurzfilm begleitet, der in Zusammenarbeit mit The Asylum produziert wurde – dem Studio, das hinter Kult-Monsterfilmen wie „Sharknado“ und „Meth Gator“ steht.

„In the Jungle“ führt Dave in ein neues Süßwasser-Ökosystem

Die Erweiterung begleitet Dave auf seiner Reise ins Landesinnere, wo er einen Dschungelsee und die dort ansässigen Gemeinden erkundet. Die neue Umgebung bietet ein Süßwasser-Ökosystem voller einzigartiger Wildtiere, Zutaten und Ressourcen, die sich von denen unterscheiden, die man in das Basisspiel.

Die Spieler erkunden neue Unterwasserwelten und decken dabei Geheimnisse auf, die mit einer alten Zivilisation in Verbindung stehen, die unter dem See verborgen ist. Die Erweiterung bietet zudem zusätzliche Missionen, Handlungsstränge und Entdeckungen, die mit der Dschungelregion und ihren Bewohnern zusammenhängen.

„Wo ist das Wasser?“

Über die Erkundung der Unterwasserwelt hinaus legt „In the Jungle“ einen größeren Schwerpunkt auf den Aufbau von Beziehungen zu den Dorfbewohnern. Die Spieler können den Einwohnern helfen, ihr Vertrauen gewinnen und durch Quests und Interaktionen neue Möglichkeiten erschließen, während sie sich immer stärker in die Gemeinschaft einbringen.

Der DLC erweitert zudem die Management-Systeme des Spiels durch die Einführung des „Bancho Grill“. Im Gegensatz zu den Meeresfrüchtegerichten, die im „Bancho Sushi“ serviert werden, hat sich das neue Restaurant auf gegrillte Süßwassergerichte spezialisiert, sodass die Spieler Zutaten beschaffen und eine völlig neue Speisekarte zusammenstellen müssen, die ganz auf die Dschungelkulisse abgestimmt ist.

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Was gibt es außer der neuen Handlung noch zu entdecken?

Neben neuen Handlungsinhalten bietet „In the Jungle“ weitere Gebiete, die es jenseits des zentralen Sees zu entdecken gilt. Laut Mintrocket werden die Spieler auf uralte Tempel, unerforschte Wälder und andere Schauplätze stoßen, die den Rahmen von Daves neuestem Abenteuer über die bloße Erkundung der Unterwasserwelt hinaus erweitern.

Die Erweiterung richtet sich an Spieler, die das Hauptspiel abgeschlossen haben DAVE, DER TAUCHER Handlung, obwohl Mintrocket auch eine Option integriert hat, mit der Spieler direkt mit dem Inhalt „In the Jungle“ beginnen können, ohne zuvor das Hauptspiel durchgespielt zu haben.

Die Dschungelkulisse führt neue Kreaturen, Zutaten und Fortschrittssysteme ein, während Interaktionen mit den Dorfbewohnern zusätzliche Spielmöglichkeiten und Belohnungen eröffnen. Laut Mintrocket wurde die Erweiterung so konzipiert, dass sie die Welt von „DAVE THE DIVER“ erheblich erweitert und gleichzeitig die Spielelemente Erkundung, Sammeln und Restaurantmanagement beibehält, die die ursprüngliche Version geprägt haben.

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Für später in diesem Jahr sind außerdem physische Ausgaben von „DAVE THE DIVER“ über Silver Lining Direct geplant. Die Complete Edition wird das Basisspiel und alle veröffentlichten DLCs enthalten, darunter „In the Jungle“, während die Collector’s Edition eine Reihe von physischen Extras wie Kunstsammlerstücke, Ansteckpins, Postkarten, einen Schlüsselanhänger und weitere themenbezogene Fanartikel umfasst. Beide Editionen können derzeit für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 vorbestellt werden.