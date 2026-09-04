Sparxie HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Sparxie in HSR ist ein 5-Sterne-Charakter der Klasse „Feuer-Begeisterung“, dessen Spielweise darauf ausgerichtet ist, durch ihre auf Livestreams basierende Kette zum Sammeln von Engagement-Punkten „Punchlines“ zu stapeln. In Kombination mit den richtigen Teamkollegen gehört sie zu den stärksten Schadensverursachern der Klasse „Begeisterung“ im Spiel – und dieser Überblick über Sparxie erklärt genau, warum.

Dieser Charakter-Guide behandelt Sparxies Fähigkeiten, ihre Eidolons, ihren Banner-Status und die Frage, ob es sich derzeit lohnt, sie zu ziehen.

Sparxie auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Feuer Weg Begeisterung Rolle DPS Veröffentlicht Version 4.0 (Projekt: „Party Time“-Banner) Wiederholungen Version 4.4 (Banner „Unvergessliche Clique“) Synchronsprecher Lizzie Freeman (EN)



Reina Ueda (JP)



Zhao Shuang (CH)



Sung Ye-won (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Geschichte und Hintergrund: Wer ist Sparxie in „Honkai Star Rail“?

Sparxie präsentiert sich als Livestreamerin, die nach Aufrufen, Followern und Interaktionen strebt, so wie andere Charaktere nach Ruhm oder Wissen streben. Ihre gesamte Identität wird durch eine für das Publikum geschaffene Rolle gefiltert – Aufforderungen zum Daumen-hoch, Followerzahlen und ein fortlaufender Kommentar, der jeden Kampf wie einen zu übertragenden Inhalt behandelt.

Als „Elation“-Charakter verkörpert sie die Besessenheit dieses Pfades von Masken und Performance auf sehr wörtliche Weise und lässt die Grenze zwischen der Figur, die sie online spielt, und der Person, die sie darunter tatsächlich ist, verschwimmen.

Ihre Hintergrundgeschichte überträgt sich auch auf ihre Spielidentität. Sparxies Fähigkeiten verwandeln den Kampf in ein Livestream-Ereignis, komplett mit einer fortlaufenden „Publikums“-Mechanik in Form von „Punchlines“, der Ressource, die ihre Darbietung generiert. Ihre Einführung greift diesen Aspekt auf, ohne zu klären, wer sie hinter der Rolle wirklich ist, und lässt das Geheimnis ihres wahren Selbst als offenen Handlungsstrang bestehen.

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Sparxies Fähigkeiten im Überblick

Sparxies Fähigkeiten drehen sich um einen einzigen kontinuierlichen Kreislauf – Skill-Punkte sammeln, diese ausgeben, um ihren Livestream zu starten, und die durch diese Kette generierten „Punchlines“ einlösen. Der Einsatz ihrer Fähigkeit startet diesen Livestream und verwandelt ihren Basisangriff in eine verstärkte Version, die bei einer Aktivierung wiederholt ausgelöst werden kann .

Jede Auslösung dieses „Engagement-Farming“-Effekts erhöht den Schadensmultiplikator des verstärkten Angriffs und gewährt zufällig entweder Bonus-Fähigkeitspunkte und „Punchlines“ oder nur „Punchlines“ allein.

Ihr Talent „Sleight of Sparx Hand““ kommt erst zum Tragen, sobald sie in einen Zustand namens „Certified Banger“ wechselt, der durch eine Mechanik des Elation-Pfades namens „Aha Instant“ ausgelöst wird.

Solange „Certified Banger“ aktiv ist, verursachen sowohl ihr verstärkter Basisangriff als auch ihre Ultime zusätzlich zu ihrem normalen Schaden zusätzlichen „Elation“-Schaden. Deshalb ist es für ihr Potenzial so wichtig, Sparxie mit einem Teamkollegen zu kombinieren, der zuverlässig „Aha Instant“ auslöst.

Ihre Ultimative Fähigkeit erzeugt direkt „Punchlines“ und trifft jeden Gegner auf dem Spielfeld, wodurch ihre „Punchline“-Wirtschaft auch außerhalb des „Engagement Farming“-Zyklus am Laufen bleibt. Ihre „Elation“-Fähigkeit, eine pfadspezifische aktive Fähigkeit, über die jeder „Elation“-Charakter verfügt, verursacht zusätzlichen Flächenschaden und erstattet einen Teil der für ihren Einsatz aufgewendeten Fertigkeitspunkte zurück, was ihren ansonsten hohen Fertigkeitspunktbedarf mildert.

Der Kern des Spielstils mit Sparxie in HSR besteht darin , Skillpunkte anzusammeln, sie in eine lange „Engagement Farming“-Kette zu investieren und den Einsatz ihrer „Elation“-Fähigkeit sowie ihrer ultimativen Fähigkeit zeitlich auf die „Aha Instant“-Windows abzustimmen.

Übersicht über Sparxies Traces und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Sparxie tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Sparxies Spuren

Ihr Basisangriff „Hat dir die Katze deine Flammenzunge gestohlen?“ fügt einem ausgewählten Gegner Feuerschaden in Höhe von bis zu 50 % von Sparxies Angriffskraft zu. In seiner Basisform wird er selten eingesetzt, sobald ihre Fertigkeit aktiv ist, da diese ihn stattdessen sofort zu einer verbesserten Version aufwertet.

Ihre Fähigkeit „„Bumm! Bei Sparxicle geht’s rund!“ startet einen Livestream, der ihren Basisangriff in ihren verstärkten Basisangriff „Enhanced Bloom! Der Gewinner bekommt alles“ umwandelt und „Engagement Farming“ auslöst, das sich bei einer Aktivierung bis zu 20 Mal verketten lässt. Jede Auslösung erhöht den Schadensmultiplikator des verstärkten Angriffs und gewährt zufällig entweder 2 „Punchlines“ plus 2 Fertigkeitspunkte oder nur 1 „Punchline“. Der Einsatz dieser Fähigkeit zählt nicht als Einsatz einer Fertigkeit im Hinblick auf die Energie.

Ihre Begeisterung-Fähigkeit „Signal Overflow: Die große Zugabe!“ fügt allen Gegnern bis zu 25 % Feuer-Begeisterungsschaden zu, sowie 20 zusätzliche Instanzen mit bis zu 12,5 % Feuer-Begeisterungsschaden an zufälligen Gegnern. Gewährt Sparxie 2 „Thrill“, die anstelle von Fertigkeitspunkten ausgegeben werden können.

Ihr Talent „Sleight of Sparx Hand““ sorgt dafür, dass „Certified Banger“ echten Schaden verursacht. Solange dieser Zustand aktiv ist, verursacht ihr „Verbesserter Basisangriff“ bis zu 20 % Feuer-Begeisterungsschaden am Ziel und bis zu 10 % an benachbarten Gegnern; außerdem fügt jeder Auslöser von „Engagement Farming“ während dieses „Verbesserten Basisangriffs“ einem zufälligen, bereits getroffenen Gegner einen zusätzlichen Treffer mit bis zu 10 % Feuer-Begeisterungsschaden hinzu. Ihre Ultivermögnis fügt allen Gegnern zusätzlich zu ihrem normalen Schaden bis zu 24 % Feuer-Begeisterungsschaden zu, solange „Certified Banger“ aktiv ist.

Ihre ultimative Fähigkeit „Die Party ist in vollem Gange und die Kameras laufen“ erhält 2 „Punchlines“ und fügt allen Gegnern Feuerschaden in Höhe von bis zu (0,6-mal ihrem „Elation“-Wert plus 30 %) ihres Angriffswerts zu.

Sparxies Technik Monetarisierung von Inhalten Fügt nahen Gegnern 10 Sekunden lang „Block“ zu. Wenn der Kampf durch einen Angriff auf einen „Blockierten“ Gegner begonnen wird, wird allen Gegnern Feuerschaden in Höhe von 50 % von Sparxies Angriffskraft zugefügt und allen Verbündeten werden 2 Fertigkeitspunkte zurückgegeben.

Sparxies Bonusfähigkeiten Super! Punchline-Signatur Pro 100 von Sparxies ATK, die über 2.000 hinausgehen, erhöht sich ihre eigene Begeisterung um 5 %, bis zu einem Maximum von 80 %. Umwerfend! Persona-Kaleidoskop Befinden sich 1, 2 oder 3 bzw. mehr „Elation“-Charaktere im Team, gewährt der Einsatz ihrer Ultimativfähigkeit zusätzlich 2, 4 oder 8 „Punchlines“ und 1, 1 oder 4 „Thrill“. Rausch! Palette aus Wahrheit und Lüge Für jeden „Punchline“, den Sparxie derzeit besitzt, erhöht sich der CRIT-Schaden aller Verbündeten um 8 %, bis zu einem Maximum von 80 %.

Sparxies Attributboni (insgesamt) +28,0 % „Begeisterung“ +12,0 % Krit-Rate +13,3 % Kritischer Schaden

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Sparxies Eidolons

Ihre E1, #GoingViral #WerIstSie, ist die erste sinnvolle Haltestelle für Spieler, die viel Geld ausgeben. Wenn „Aha Instant“ endet, erhält sie 5 „Punchlines“, und für jede „Punchline“, die sie besitzt, erhalten alle Verbündeten eine Resistenzdurchdringung gegen alle Typen von bis zu maximal 15 %. Das ist ein wirklich starker teamweiter Buff für ein einzelnes Eidolon.

Ihre E2, #AudienceKnows, ist der andere häufige Haltepunkt. Wenn „Aha Instant“ endet, erhält Sparxie einen zusätzlichen Zug und 2 „Thrill“, und jeder „Thrill“, den sie verbraucht, erhöht ihren eigenen „CRIT DMG“ für 2 Züge um 10 %, bis zu 4-mal stapelbar. In Kombination mit E1 verschafft ihr dies mehr Züge und mehr persönlichen Schaden genau dann, wenn „Aha Instant“ am wichtigsten ist.

E3, E4 und E5 erhöhen hauptsächlich die „Trace“-Werte ihrer Fertigkeit, ihres Basisangriffs, ihrer Ultimativfertigkeit, ihres Talents und ihrer „Elation“-Fertigkeit und sorgen zudem für eine moderate Steigerung von „Punchline“ und „Elation“ beim Einsatz der Ultimativfertigkeit, sofern sich genügend „Elation“-Charaktere im Team befinden. Dabei handelt es sich eher um schrittweise Verbesserungen als um unverzichtbare Upgrades.

Ihr E6, #AndersGebaut #VomAussterbenBedroht, ist das andere echte Highlight. Es gewährt 20 % RES-PEN gegen alle Typen und lässt die zusätzlichen Schadensinstanzen ihrer Elation-Fähigkeit je nach Anzahl ihrer Punchlines auf bis zu 40 skalieren, was ihre persönliche Schadensobergrenze in Endgame-Inhalten deutlich erhöht.

Sparxie Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Sparxie gut?

Sparxie ist eine Wahl der EX-Stufe, wenn du ein Team zusammenstellen kannst, das sich um die „Aha Instant“-Mechanik ihrer „Elation“-Fähigkeit dreht, wie beispielsweise mit Yao Guang oder Sparkle, da beide dabei helfen, die „Certified Banger“-Windows zu schaffen, auf die ihr Talent angewiesen ist. Als Charakter des Feuer-Elements auf dem „Elation“-Pfad hängt ihr Schadenspotenzial eng davon ab, wie gut ihr Team diese „Aha Instant“-Windows auslösen und verlängern kann.

Sparxies Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Sparxies Schaden steigt im Kampf mit zunehmender Anzahl an „Punchlines“ erheblich an, und sie verursacht zusätzlich zu einem teamweiten CRIT-DMG-Buff durch ihre Bonusfähigkeit überraschend hohen „Toughness“-Schaden – eine recht seltene Kombination für eine auf Einzelziele ausgerichtete Elation-DPS.

Außerdem wird sie umso stärker, je mehr „Elation“-Charaktere dem Team beitreten, da ihre ultimative Fähigkeit die Anzahl der „Punchlines“ und „Thrills“ direkt in ihren Schaden umwandelt.

Ohne andere Top-Charaktere wie Yao Guang oder Sparkle im Team sinkt ihr Potenzial merklich, aber sie ist eine wirklich starke Verstärkung für Spieler, die bereits über eine solche „Elation“-Team-Infrastruktur verfügen, und außerhalb davon eine gute, wenn auch weniger herausragende Wahl.

So erhältst du Sparxie in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Sparxie kann über ihren Charakter-Event-Warp gezogen werden, der vom permanenten Standard-Warp getrennt ist. Das Ziehen kostet „Stellar Jades“, die im Verhältnis 1:1 aus „Oneiric Shards“ umgewandelt werden. Für 160 „Stellar Jades“ erhält man einen „Special Warp Pass“, der pro Warp gilt.

Sparxie debütierte im Banner „Projekt: Party Time“ der Version 4.0 und hatte eine Wiederholung im Banner „Unvergessliche Clique“ der Version 4.4, das vom 14. Juli bis zum 5. August 2026 lief . Wenn du speziell für sie auflädst, lohnt es sich, vor dem Kauf die Erstkaufboni für „Oneiric Shards“ im Shop sowie die zeitlich begrenzten Bundles zu prüfen, da beides den Wert deiner Aufladungen erheblich beeinflussen kann.

Fazit: Solltest du in ? nach Sparxie ziehen2026?

Sparxie lohnt sich, wenn dein Kader bereits über einen „Aha Instant“-Aktivierer wie Yao Guang oder Sparkle verfügt oder du vorhast, dein Team um einen solchen herum aufzubauen, da sowohl ihr Talent als auch ihre „Elation“-Fähigkeit auf das „Certified Banger“-Fenster angewiesen sind, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Dennoch machen ihre „Punchline“-Generierung und ihr teamweiter CRIT-DMG-Buff sie auch als hybriden Sub-DPS-Support für Teams wertvoll, die diese Fähigkeiten gut gebrauchen können.

Entscheidend ist vor allem die Investition: Sie verschlingt jede Menge Skillpunkte, ihr charakteristischer „Light Cone“ ist deutlich besser als generische Alternativen, und ihre 160-Energie-Ultimate erfordert eine sorgfältige Energieplanung rund um das Timing von „Aha Instant“.

Vorteile Nachteile ✅ Erzeugt „Punchlines“ schneller als fast jede andere „Elation“-Batterie im Spiel



✅ Hoher Schaden sowohl in Bosskämpfen gegen einzelne Ziele als auch in Inhalten



mit mehreren Zielen ✅ Der Schadensmultiplikator des verbesserten Basisangriffs steigt, je länger eine „Engagement Farming“-Kette läuft



✅ Der teamweite CRIT-DMG-Buff durch ihre Bonusfähigkeit kommt jedem Carry im Kader



zugute ✅ Überraschend hoher „Toughness“-Schaden für einen Charakter



, der auf „Elation“ skaliert ✅ Skaliert weiter, je mehr „Elation“-Charaktere dem Team beitreten ❌ Die Leistung sinkt merklich ohne Yao Guang oder Sparkle, um „Aha Instant“



zu aktivieren ❌ Hoher Skillpunktverbrauch, der einen speziellen Skillpunkt-Support erfordert, um aufrechterhalten



zu werden ❌ Die 160-Energie-Ultimate erfordert ein sorgfältiges Energiemanagement rund um das Timing von „Aha Instant“

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Häufig gestellte Fragen