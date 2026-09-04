Los mejores conos luminosos Hyacine HSR 2026

He clasificado los mejores conos de luz de Hyacine en Honkai Star Rail, desde su opción característica, la mejor para su ranura, hasta la opción gratuita más potente. Su configuración depende totalmente de la SPD, y el cono de luz adecuado puede facilitar mucho alcanzar sus puntos de ruptura clave.

Antes de elegir el mejor «Light Cone» de Hyacine para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Hyacine recorre el Camino del Recuerdo. Aunque puede equiparse físicamente con un cono de luz de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz del Camino del Recuerdo.

Clasificación de los mejores conos de luz para Hyacine (resumen)

Aquí tienes un resumen rápido de cómo se comparan entre sí las mejores opciones de conos de luz para Hyacine.

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Que los arcoíris adornen el cielo por mucho tiempo Su mejor elección para este espacio de equipo, que combina un aumento del 18 % en la velocidad de ataque con una mecánica de drenaje de PV que se autoalimenta y que añade daño adicional y vulnerabilidad al daño del enemigo. 2 Este amor, para siempre Una sólida alternativa general a «Remembrance» que sigue otorgando SPD y una mejora de daño crítico, aunque Hyacine no pueda activar su efecto «Blank». 3 Victoria en un abrir y cerrar de ojos Una opción de 4 estrellas asequible que potencia el daño crítico y el daño de los aliados, ideal ya que Hyacine siempre asesta golpes críticos. 4 El telón de los recuerdos nunca cae La mejor opción para jugadores F2P, disponible en la Tienda de Herta, que ofrece un aumento fiable de la VEL y una mejora del daño del grupo.

Que los arcoíris adornen el cielo por mucho tiempo – La mejor opción para este espacio

«Que los arcoíris adornen el cielo por mucho tiempo» es el cono de luz característico de Hyacine, y es una auténtica elección óptima para el espacio de equipo, más que una mejora marginal. En el nivel 1 de «Superposición», aumenta su VEL en un 18 % y, cada vez que utiliza su ATAQUE básico, su Habilidad o su Habilidad definitiva, consume un 1 % de los PS actuales de todos los aliados para infligir DAÑO adicional equivalente al 250 % de ese total de PS consumidos a través del siguiente ataque de su memosprite. Además, aumenta el daño recibido por todos los enemigos en un 18 % durante 2 turnos cada vez que su memosprite utiliza su habilidad.

En su nivel máximo, cuenta con 1.164 HP, 476 de ATK y 529 de DEF, unas estadísticas que encajan a la perfección con el kit de Hyacine, basado en la escala de HP. No es imprescindible conseguirla para que funcione, pero es la forma más clara de potenciar tanto su velocidad como su daño al mismo tiempo.

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Las mejores alternativas a «Que los arcoíris adornen el cielo por mucho tiempo»

«Este amor, para siempre» es el «Remembrance Light Cone» característico de Cyrene, pero sigue funcionando bien con Hyacine como una alternativa sólida. En Superposición 1, otorga un aumento del 18 % en la velocidad y, cuando el memosprite de quien lo lleva golpea a un enemigo, una mejora de «Verse» que aumenta el daño crítico de todos los aliados en un 16 %. Hyacine obtiene el aumento de SPD y la mejora «Verse» con normalidad, aunque no puede activar el efecto «Blank» independiente del cono de luz. Aun así, sigue siendo lo suficientemente valioso como para convertirlo en una sólida elección general de «Remembrance» si ya tienes un ejemplar.

«Victoria en un abrir y cerrar de ojos» es un cono de luz de 4 estrellas fácil de conseguir en la tienda del Salón Olvidado, lo que lo convierte en una de las opciones más accesibles y potentes para Hyacine. En Superposición 1, aumenta el daño crítico del portador en un 12 % y, cuando el memosprite del portador actúa sobre un aliado, potencia el daño de todos los aliados en un 8 % durante 3 turnos. Dado que el kit de Hyacine garantiza golpes críticos, la mejora del daño crítico se aplica de forma fiable en todo momento, lo que la convierte en una alternativa realmente potente y apta para jugadores F2P.

El mejor «Light Cone» para Hyacine sin necesidad de pagar

«La cortina de la memoria nunca cae» es el mejor cono de luz gratuito para Hyacine; se vende en la tienda de Herta por 8 bonos de Herta en el Universo Simulado. En Superposición 1, aumenta la velocidad (SPD) de quien lo lleva en un 6 % y, después de que esta utilice su habilidad, potencia el daño de todos los aliados en un 8 % durante 3 turnos. No iguala la contribución a la velocidad de su cono característico, pero es un sustituto realmente competitivo que cualquier jugador F2P puede conseguir sin gastar ni un solo jade estelar.

Veredicto: ¿Qué cono de luz deberías darle a Hyacine?

«Que los arcoíris adornen el cielo por mucho tiempo» es la mejor opción para Hyacine si ya la tienes o piensas conseguirla, ya que ningún otro «Light Cone» iguala su combinación de SPD, daño adicional autoalimentado y vulnerabilidad al daño del enemigo.

Si juegas en modo gratuito, «El telón de la memoria nunca cae» es un sustituto totalmente competitivo que sigue alcanzando sus umbrales clave de SPD sin ningún inconveniente real. En cualquier caso, dar prioridad a la SPD en el «Light Cone» de Hyacine es más importante que buscar estadísticas puras de ATK o HP.

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