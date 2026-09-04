Die besten Evernight Light Cones HSR 2026

Die Wahl des besten „Evernight Light Cone“ kann entscheidend beeinflussen, wie viel DEF-Ignore und persönlichen Schaden sie einem Memosprite-Team zufügt.

Bevor du jedoch den besten „Evernight Light Cone“ für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Evernight beschreitet den „Remembrance Path“. Zwar kann sie einen „Light Cone“ aus jedem beliebigen Pfad physisch ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch dessen einzigartige Effekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Remembrance Light Cone“ ausgerüstet ist.

Nachdem dieser übliche Hinweis nun aus dem Weg geräumt ist, folgt hier die vollständige Übersicht über die besten „Light Cones“ für Evernight, von ihrem unumgänglichen Signature-Item bis hin zu den stärksten F2P-Optionen.

Rangliste der besten Lichtkegel für Evernight (TL;DR)

So schneiden Evernights Lichtkegel-Optionen ab, wenn man die reine Leistung gegen die Erhältlichkeit abwägt.

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Zu den Sternen von Evernight Evernights Signatur gewährt dem gesamten Team eine Ignorierung der MEMO-Sprite-Verteidigung, einen direkten Schadensbonus sowie eine Energierückgabe und deckt damit gleichzeitig ihre Rollen als Haupt-DPS und Neben-DPS ab. 2 Mache Abschiede schöner Diese 5-Sterne-Alternative tauscht einen Teil des Teamnutzens der Signatur gegen eine noch stärkere persönliche „DEF Ignore“-Fähigkeit und einen Aktionssprung ein, nachdem ihr Memosprite verschwunden ist. 3 Die Blume erinnert sich Ein 4-Sterne-Charakter aus dem Battle Pass, der sowohl Evernights als auch Eveys CRIT-DMG erhöht. 4 Jetzt schwitzen, später weniger weinen Ein 4-Sterne-Charakter aus dem Battle Pass, der auf reine Krit-Rate und einen Memosprite-Schadensbonus setzt. 5 Die Zeit wartet auf niemanden Die zugänglichste, F2P-freundlichste Option, die sich jedoch nur als vorübergehende Stat-Ergänzung eignet.

„Zu den Sternen der ewigen Nacht“ – „Best in Slot“

„Zu den Sternen der ewigen Nacht“ ist mit deutlichem Abstand der beste „Light Cone“-Slot bei Evernight. Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt er +30 % maximale HP, und immer wenn ihr Memosprite eine Fähigkeit einsetzt, erhält sie einen Buff, durch den das Memosprite jedes Verbündeten bei seinem nächsten Treffer 20 % DEF ignoriert.

Außerdem erhöht er den von Evernight und ihrem Memosprite verursachten Schaden um 30 % und erstattet 8 Energie, wann immer ihr Memosprite verschwindet, was dabei hilft, die hohen Kosten ihrer Ultimativfähigkeit von 240 Punkten auszugleichen.

Diese Kombination ist selten, da die meisten charakteristischen „Light Cones“ nur ihren eigenen Träger stärken, dieser hier jedoch alle Memosprites im Team gleichzeitig stärkt, was genau zu dem passt, worauf ihr Kit ausgerichtet ist.

Egal, ob man Evernight als Haupt-DPS oder als Unterstützung für Castorices Memosprite einsetzt – dieser „Light Cone“ erfüllt in beiden Fällen eine doppelte Funktion. Er ist ein unverzichtbarer Gegenstand, und wenn man ihn bekommen kann, ist er der klare „Ceiling-Breaker“ für ihren Build.

„Den Abschied schöner gestalten“ kommt als Ersatz am nächsten, hilft aber eigentlich nur Evernights eigenem Schaden und nicht den Memosprites des gesamten Teams, sodass die Signatur in Bezug auf den reinen Teamwert immer noch deutlich die Nase vorn hat.

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Die besten Alternativen zu „Zu den Sternen der ewigen Nacht“

„Den Abschied schöner gestalten“ ist die stärkste Alternative zu Evernights Signaturfähigkeit und zudem ein limitierter 5-Sterne-Kegel, sodass sie ganz eigene Pull-Kosten mit sich bringt. Bei Superimposition 1 gewährt es dieselben +30 % Max. HP wie die Signatur, aber sein „DEF-Ignorieren“-Trigger ist mit 30 % stärker und es fügt Evernight selbst einen Aktionssprung von 12 % hinzu, sobald ihr Memosprite verschwindet.

Der Nachteil ist, dass sich das „DEF-Ignorieren“ und die Aktionsbeschleunigung nur auf Evernight selbst beziehen, nicht auf alle Memosprites im Team – daher funktioniert es am besten, wenn du sie als deine Hauptschadensverursacherin einsetzt.

„Die Blume erinnert sich“ (ein weiterer Battle-Pass-Lichtkegel) dient als optimale 4-Sterne-Lichtkegel-Alternative für Evernight und bietet eine beträchtliche Offensivskalierung. Bei Überlagerung 1 erhöht er den Krit-Schaden des Trägers um 24 % und gewährt dem Memosprite zusätzlich einen Krit-Schadensbonus von 24 %.

„Jetzt schwitzen, später weniger weinen“ ist ein Battle-Pass-Light-Cone und daher streng genommen kein F2P-Inhalt. Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt er +12 % Krit-Rate und erhöht, solange Evernights Memosprite auf dem Spielfeld ist, sowohl ihren Schaden als auch den ihres Memosprites um 24 %.

Außerdem legt es mehr Wert auf reine individuelle Leistung als auf Unterstützung und kann Evernights Krit-Rate über 100 % hinaus steigern, wenn du bereits einen Krit-Rate-Unterstützer einsetzt. Achte daher auf eine mögliche Überkapazität, wenn du deinen Build darauf ausrichten möchtest.

Bester F2P-Lichtkegel für Evernight

„Die Zeit wartet auf niemanden“ ist der beste F2P-Lichtkegel für Evernight, aber leider handelt es sich um einen „Abundance“-Lichtkegel, der lediglich als Stat-Stick betrachtet werden kann und von allen anderen oben aufgeführten Optionen übertroffen wird. Dennoch ist er zusammen mit „The Story’s Next Page“ eine gute Übergangslösung, bis du etwas Besseres bekommst.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du Evernight geben?

„Zu den Sternen der ewigen Nacht“ ist die beste Wahl für Evernight, wenn du es bereits besitzt oder vorhast, es zu ziehen, da es der einzige „Light Cone“ ist, der jedes Memosprite im Team verstärkt und gleichzeitig seine eigenen Energiekosten deckt.

„Den Abschied schöner gestalten“ ist die bessere Wahl, wenn 1) du es bereits besitzt und nicht Evernights Signatur-Light Cone, 2 ) du Evernight ausschließlich als Solo-Hauptschadensverursacher aufbaust und 3 ) du bereits einen anderen Unterstützer hast, der die Memosprites des Teams abdeckt.

Wenn derzeit keine der beiden 5-Sterne-Optionen realistisch ist, ist „Die Zeit wartet auf niemanden“ ein völlig kostenloser, ordentlicher Ersatz. Sowohl „Jetzt schwitzen, später weniger weinen“ als auch „Die Blume erinnert sich“ sind solide 4-Sterne-Upgrade-Möglichkeiten, falls du bereits Exemplare aus früheren Battle Passes gesammelt hast.

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Häufig gestellte Fragen