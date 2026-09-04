Los mejores conos luminosos Evernight HSR 2026

Elegir el mejor «Evernight Light Cone» puede determinar la cantidad de «DEF Ignore» y daño personal que aporta a un equipo de Memosprite.

Pero antes de elegir el mejor «Evernight Light Cone» para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Evernight sigue el «Remembrance Path». Aunque puede equiparse físicamente con un «Light Cone» de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, sus efectos únicos solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» de Remembrance.

Una vez aclarado este punto, aquí tienes el desglose completo de los mejores conos de luz de Evernight, desde su opción insignia, la mejor para su ranura, hasta las mejores opciones para jugadores F2P.

Clasificación de los mejores conos de luz de Evernight (resumen)

Así es como se clasifican las opciones de conos de luz de Evernight una vez que se compara el rendimiento bruto con la facilidad para conseguir cada uno.

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Hacia las estrellas de Evernight La firma de Evernight otorga a todo el equipo la capacidad de ignorar la DEF de los memosprites, un aumento directo del DMG y la recuperación de energía, lo que le permite desempeñar a la vez sus roles de DPS principal y DPS secundario. 2 Haz que las despedidas sean más bonitas Esta alternativa de 5 estrellas sacrifica parte de la utilidad de la firma para el equipo a cambio de un «Ignorar DEF» personal aún más potente y un avance de acción tras la desaparición de su memosprite. 3 La flor recuerda Una carta de 4 estrellas del Pase de Batalla que potencia el daño crítico tanto de Evernight como de Evey. 4 Sudar ahora, llorar menos Una carta de 4 estrellas del Pase de Batalla que se centra en la tasa de crítico pura y en una mejora del daño de memosprite. 5 El tiempo no espera a nadie La opción más accesible y adecuada para jugadores F2P, pero solo sirve como solución temporal para mejorar las estadísticas.

«To Evernight's Stars» – El mejor de su categoría

«Hacia las estrellas de Evernight» es el «Light Cone» más potente de Evernight, y por un margen bastante amplio. En Superposición 1, otorga un +30 % de PV máximos y, cada vez que su memosprite utiliza una habilidad, obtiene una mejora que permite que los memosprites de todos los aliados ignoren un 20 % de DEF en su siguiente golpe.

Además, aumenta el daño infligido por Evernight y su memosprite en un 30 %, y devuelve 8 de energía cada vez que su memosprite desaparece, lo que ayuda a compensar el elevado coste de 240 puntos de su habilidad definitiva.

Esa combinación es poco habitual, ya que la mayoría de los «Light Cones» exclusivos solo potencian a quien los lleva, pero este potencia a todos los memosprites del equipo a la vez, lo que encaja perfectamente con la mecánica en torno a la que se basa su kit.

Tanto si utilizas a Evernight como DPS principal como si la empleas de apoyo para el memosprite de Castorice, este «Light Cone» cumple una doble función en ambos casos. No es una elección que se pueda pasar por alto y, si consigues hacértelo, es sin duda lo que llevará tu configuración al máximo nivel.

«Haz que las despedidas sean más bonitas» es la alternativa más cercana, pero en realidad solo potencia el daño de la propia Evernight, no el de los memosprites de todo el equipo, por lo que la habilidad exclusiva sigue ganando con holgura en cuanto a valor puro para el equipo.

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Las mejores alternativas a «To Evernight's Stars»

«Haz que las despedidas sean más bonitas» es la alternativa más potente a la habilidad exclusiva de Evernight, y además es una carta de 5 estrellas de edición limitada, por lo que conlleva un coste real de obtención propio. En Superposición 1, otorga el mismo +30 % de PS máximos que la habilidad característica, pero su efecto de «Ignorar DEF» es más potente, con un 30 %, y añade un avance de acción del 12 % para la propia Evernight cada vez que desaparece su memosprite.

La contrapartida es que su «Ignorar DEF» y su «Avance de acción» solo se aplican a Evernight, no a todos los memosprites del equipo, por lo que funciona mejor si la utilizas como tu principal causante de daño.

«La flor recuerda» (otro cono de luz del Pase de Batalla) es la alternativa óptima de cono de luz de 4 estrellas para Evernight, ya que proporciona una escalabilidad ofensiva considerable. En Superposición 1, aumenta el daño crítico del portador en un 24 %, al tiempo que otorga un aumento adicional del 24 % al daño crítico de su memosprite.

«Suda ahora, llora menos» es un «Light Cone» del Pase de Batalla, por lo que, técnicamente, no es gratuito. En la Superposición 1, añade un +12 % a la tasa de crítico y, mientras el memosprite de Evernight está en el campo de batalla, aumenta el daño tanto de ella como de su memosprite en un 24 %.

Además, se centra más en el daño individual puro que en el apoyo, y puede llevar la tasa de crítico de Evernight por encima del 100 % si ya estás utilizando un apoyo de tasa de crítico, así que ten cuidado con el exceso de bonificación si piensas construir tu equipo en torno a él.

El mejor cono de luz F2P para Evernight

«El tiempo no espera a nadie» es el mejor cono de luz gratuito para Evernight, pero, por desgracia, es un cono de luz de Abundancia y solo puede considerarse un «stat-stick» que queda superado por todas las demás opciones mencionadas anteriormente. Aun así, es una buena solución provisional junto con «La siguiente página de la historia» hasta que consigas algo mejor.

Veredicto: ¿Qué Light Cone deberías darle a Evernight?

«A las estrellas de la noche eterna» es la mejor opción para Evernight si ya lo tienes o piensas conseguirlo mediante giros, ya que es el único «Light Cone» que potencia a todos los memosprites del equipo y, además, cubre su propio coste de energía.

«Haz que las despedidas sean más bonitas» es la mejor opción si: 1) ya la tienes y no tienes la habilidad exclusiva de Evernight; 2 ) estás configurando a Evernight exclusivamente como principal causante de daño en solitario; y 3 ) ya cuentas con otro apoyo que cubra a los memosprites del equipo.

Si ninguna de las opciones de 5 estrellas es viable en este momento, «El tiempo no espera a nadie» es un sustituto decente y totalmente gratuito. Tanto «Suda ahora, llora menos» como «La flor recuerda» son opciones sólidas de mejora a 4 estrellas si ya tienes copias guardadas de Pases de Batalla anteriores.

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