Die besten Mortenax Blade Light Cones HSR 2026

Die Wahl des besten „Mortenax Blade Light Cone“ aus allen verfügbaren Optionen kann ihn von einem lediglich soliden „Nihility“-Debuffer zu einem echten Schadensmultiplikator für das gesamte Team machen. Dieser Leitfaden listet seine besten „Light Cone“-Optionen auf, von seiner charakteristischen Wahl bis hin zur stärksten F2P-Alternative.

Bevor du den besten „Mortenax Blade“-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Mortenax Blade beschreitet den Nihility-Pfad. Zwar kann er einen „Light Cone“ aus jedem Pfad wegen dessen Basiswerten ausrüsten, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn er mit einem „Nihility“-„Light Cone“ ausgerüstet ist.

Die besten „Mortenax Blade“-Lichtkegel im Ranking (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 In Höllenfeuer umgeschmiedet Mortenax Blades ganz eigener Lichtkegel, der eine ultimative Fähigkeit im ersten Zug garantiert und seinem markierten Ziel einen Debuff von 30 % kritischem Schaden auferlegt. 2 Lügen tanzen im Wind Eine limitierte 5-Sterne-Wahl, die eher auf Verteidigungsabbau als auf reinen Schaden setzt und sich nur lohnt, wenn du sie bereits besitzt. 4 Bevor die Tutorial-Mission beginnt Der beste F2P-Lichtkegel für die Mortenax-Klinge, der die Trefferquote von Effekten erhöht und beim Angriff auf Gegner mit reduzierter Verteidigung massive Energieregeneration gewährt. 5 Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen Dient als hervorragende Reserve, erfordert jedoch eine höhere Investition in die Effekt-Trefferquote, um seine Auslösungen zu garantieren. 3 „Urlaubsausflug in die Therme“ Eine namenlose 4-Sterne-Option aus dem „Honor Battle Pass“, die einen Teil des Schadens der Signatur gegen einen leicht anzuwendenden Verwundbarkeits-Debuff eintauscht.

„Im Höllenfeuer neu geschmiedet“ – Best-in-Slot

„Im Höllenfeuer neu geschmiedet“ ist der charakteristische Lichtkegel von Mortenax Blade und wurde speziell auf sein Fähigkeiten-Set zugeschnitten. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er die maximalen HP des Trägers um 30 % und regeneriert zu Beginn des Zuges des Trägers einmal pro Welle festgelegte 20 Energie. Dank dieser Energierückgabe kann Mortenax Blade einen Kampf zuverlässig mit bereits aufgeladener Ultimativfähigkeit beginnen.

Nachdem Mortenax Blade mit diesem „Light Cone“ einen Fertigkeitsangriff landet, wird das Ziel für 2 Runden mit dem Status „Fegefeuer“ belegt. Solange „Fegefeuer“ aktiv ist, erhöht sich der von diesem Ziel erlittene kritische Schaden um 30 %, und der von Mortenax Blade verursachte kritische Schaden steigt zusätzlich um weitere 30 %. Das ist ein echter Schadensmultiplikator, der direkt auf seine eigenen Treffer gestapelt wird und weit über einen gewöhnlichen Team-Buff hinausgeht.

Ehrlich gesagt ist „Im Höllenfeuer neu geschmiedet““ technisch gesehen kein abso l utes Muss. Die unten aufgeführten Alternativen decken größtenteils denselben Bereich ab, und die Kluft zwischen seiner Signatur und seiner besten F2P-Wahl ist nicht so groß wie bei einigen anderen 5-Sterne-Debuffern. Wenn ihr ihn jedoch bereits besitzt oder ohnehin vorhabt, auf „Mortenax Blade“ zu ziehen, bleibt „Im Höllenfeuer neu geschmiedet“ seine beste allgemeine Wahl für den „Light Cone“.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Beste Alternativen zu „Im Höllenfeuer neu geschmiedet“

„Lügen tanzen im Wind“ erhöht die SPD des Trägers um 18 % und hat nach einem Angriff eine Grundwahrscheinlichkeit von 120 %, jedem Gegner den Status „Bamboozle“ zuzufügen, wodurch dessen DEF für 2 Runden um 16 % verringert wird. Wenn die SPD des Trägers auf 170 oder höher gesteigert wird, löst es zusätzlich „Diebstahl“ aus, wodurch die DEF derselben Gegner um weitere 8 % verringert wird.

Es ist eine gute Wahl, wenn du eher auf DEF-Reduzierung als auf reinen persönlichen Schaden setzen möchtest, aber beachte, dass es sich um einen „Light Cone“ aus einem limitierten Banner handelt.

„Urlaubsausflug in die Therme“ ist eine 4-Sterne-Option aus dem „Nameless Honor Battle Pass“, die den vom Träger verursachten Schaden um 16 % erhöht. Nach einem Angriff besteht eine Grundchance von 100 %, dem Ziel „Verwundbarkeit“ zuzufügen, wodurch der erlittene Schaden für 2 Runden um 10 % erhöht wird. Dies ist eine elegante und kostengünstige Möglichkeit, das Spielsystem von „Mortenax Blade“ um zusätzlichen Debuff-Druck zu ergänzen, ohne dabei viel von seinem eigenen Schaden einzubüßen.

„Entschlossenheit glänzt wie Schweißperlen“ weist zwar nicht ganz so hohe reine Schadenswerte auf, aber Mortenax Blade kann mit seinem Kit die zusätzliche Verteidigungsreduktion dieses Lichtkegels zuverlässig auf die gesamte gegnerische Seite anwenden. Es ist eine gute, kostengünstige Wahl, die seine unterstützende Verstärkungskraft für Hypercarries wie Acheron maximiert.

Bester F2P-Lichtkegel für Mortenax Blade

„Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ ist die beste vollständig kostenlose Alternative zu „Mortenax Blade“. Sie bietet bei Überlagerungsstufe 5 einen enormen Boost der Effekt-Trefferquote um 40 % und senkt damit drastisch die erforderlichen Relikt-Stat-Investitionen, um die Debuffs seines Basis-Kits konsistent zu erzielen.

Noch wichtiger ist, dass es pauschal 8 Energie regeneriert, sobald der Träger einen Gegner mit reduzierter Verteidigung angreift. In Kombination mit externen Verteidigungsreduzierern oder wenn „Mortenax Blade“ seine eigenen Verteidigungsreduktionsschleifen auslöst, ermöglicht ihm diese Energierückgabe zuverlässig eine unglaublich schnelle 2-Runden-Ultimate-Rotation.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Mortenax Blade geben?

„Im Höllenfeuer neu geschmiedet“ ist die beste Wahl für Mortenax Blade, wenn du ihn bereits besitzt, da die garantierte Energieregeneration und der gestapelte Debuff für erlittenen Krit-Schaden perfekt zu seiner Spielweise passen.

Falls du nicht vorhast, ihn zu ziehen, ist „Bevor die Tutorial-Mission beginnt“ unsere nächstbeste Wahl, wenn du einen nahtlosen, ultraschnellen Ultimat-Rotationszyklus wünschst. Vor allem ist er direkt über Herta’s Store mit Herta-Bonds erhältlich, was ihn zu einer sehr leicht zugänglichen, völlig kostenlosen Option macht, die es mit jeder anderen Alternative aufnehmen kann.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Häufig gestellte Fragen