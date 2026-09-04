Los mejores conos luminosos Mortenax Blade HSR 2026

Elegir el mejor «Light Cone» de Mortenax Blade de entre todos los disponibles puede convertirlo de un simple aplicador de debuffs de Nihility en un auténtico multiplicador de daño para todo el equipo. Esta guía clasifica sus mejores opciones de «Light Cone», desde su elección característica hasta la alternativa gratuita más potente.

Antes de elegir el mejor «Light Cone» de Mortenax Blade para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Mortenax Blade sigue la ruta de la Nihility. Aunque puede equiparse un «Light Cone» de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» de Nihility.

Clasificación de los mejores conos de luz para Mortenax Blade (resumen)

Puesto Cono de luz Por qué ocupa este puesto 1 Reforjado en el Fuego del Infierno El cono de luz característico de la Espada de Mortenax, que garantiza una habilidad definitiva en el primer turno y aplica una desventaja del 30 % al daño crítico recibido al objetivo marcado. 2 Las mentiras bailan con la brisa Una opción limitada de 5 estrellas que se centra en reducir la DEF más que en el daño puro; solo merece la pena conseguirla si ya la tienes. 4 Antes de que comience la misión tutorial El mejor Cono de Luz gratuito para la Espada de Mortenax, que aumenta la tasa de acierto de efectos y otorga una regeneración de energía enorme al atacar a enemigos con la DEF reducida. 5 La resolución brilla como perlas de sudor Es un gran recurso de reserva, aunque requiere una mayor inversión en tasa de acierto de efectos para garantizar que se activen sus efectos. 3 Escapada festiva a las termas Una opción de 4 estrellas del Pase de Batalla de Honor «Sin Nombre» que sacrifica parte del daño de su habilidad característica a cambio de un debuff de Vulnerabilidad fácil de aplicar.

Reforjada en Fuego Infernal: la mejor opción para este equipo

«Reforjado en las llamas del infierno»» es el «Light Cone» característico de Mortenax Blade, y está diseñado específicamente en función de su conjunto de habilidades. En el nivel 1 de Superposición, aumenta los PV máximos del portador en un 30 % y regenera 20 de Energía fijos al comienzo del turno del portador, una vez por oleada. Esa recuperación de Energía es lo que permite a Mortenax Blade iniciar un combate de forma fiable con su habilidad definitiva ya cargada.

Cuando Mortenax Blade conecta un ataque de habilidad mientras lo lleva equipado, el objetivo queda afectado por el estado «Purgatorio» durante 2 turnos. Mientras «Purgatorio» está activo, el daño crítico recibido por ese objetivo aumenta un 30 %, y el daño crítico recibido de Mortenax Blade en concreto aumenta un 30 % adicional. Se trata de un auténtico multiplicador de daño que se suma directamente a sus propios golpes, mucho más allá de una mejora genérica de equipo.

La verdad es que, técnicamente, «Reforjado en Fuego Infernal» no es una unidad imprescindible. Las alternativas que se indican a continuación cubren prácticamente las mismas funciones, y la diferencia entre su habilidad exclusiva y su mejor opción para jugadores F2P no es tan grande como la de otros aplicadores de debuffs de 5 estrellas. Aun así, si ya lo tienes o piensas hacer un tiraje por Mortenax Blade de todos modos, «Reforjado en las llamas del infierno»» sigue siendo su mejor elección general para el Cono de Luz.

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Las mejores alternativas a «Reforjado en las llamas del infierno»»

«Las mentiras bailan con la brisa» aumenta la velocidad (SPD) de quien lo lleva en un 18 % y, tras un ataque, tiene una probabilidad base del 120 % de infligir «Bamboozle» a todos los enemigos, lo que reduce su defensa (DEF) en un 16 % durante 2 turnos. Si aumentas la SPD del portador a 170 o más, también se activa «Theft», una reducción adicional del 8 % en la DEF de los mismos enemigos.

Es una opción muy potente si prefieres reducir la DEF en lugar de infligir daño puro, pero ten en cuenta que es un «Light Cone» de banner limitado.

«Escapada termal de vacaciones» es una opción de 4 estrellas del Pase de Batalla «Nameless Honor» que aumenta el daño infligido por quien lo lleva en un 16 %. Tras un ataque, tiene un 100 % de probabilidad base de infligir «Vulnerabilidad» al objetivo, lo que aumenta el daño que recibe en un 10 % durante 2 turnos. Es una forma sencilla y económica de añadir presión adicional mediante debuffs al kit de Mortenax Blade sin sacrificar gran parte de su propio daño.

«La determinación brilla como perlas de sudor» no destaca tanto por sus estadísticas de daño bruto, pero Mortenax Blade puede mantener de forma fiable la reducción adicional de DEF de este «Light Cone» activa en todo el equipo enemigo gracias a su kit. Es una buena elección económica que maximiza su capacidad de amplificación de apoyo para hipercarrys como Acheron.

El mejor «Light Cone» gratuito para Mortenax Blade

«Antes de que comience la misión tutorial» es la mejor alternativa totalmente gratuita para Mortenax Blade. Proporciona un enorme aumento del 40 % en la tasa de acierto de efectos en el nivel 5 de Superposición, lo que reduce drásticamente la inversión en estadísticas de reliquias necesaria para aplicar de forma constante los debuffs de su kit básico.

Y lo que es más importante, regenera 8 de energía fija cada vez que el portador ataca a un enemigo con la DEF reducida. Cuando se combina con objetos externos que reducen la DEF o cuando Mortenax Blade activa sus propios bucles de reducción de defensa, esta recuperación de energía le permite garantizar de forma fiable una rotación de habilidad definitiva increíblemente rápida de 2 turnos.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Mortenax Blade?

«Reforjado en las llamas del infierno»» es la mejor opción para Mortenax Blade si ya lo tienes, ya que la regeneración garantizada de energía y la debuff acumulativa de daño crítico recibido encajan perfectamente con su estilo de juego.

Si no tienes pensado realizar tiradas, «Antes de que comience la misión tutorial» es nuestra siguiente mejor opción si quieres un ciclo de rotación de la habilidad definitiva fluido y ultrarrápido. Y lo más importante: se puede obtener directamente en la tienda de Herta utilizando bonos de Herta, lo que la convierte en una opción muy accesible y totalmente gratuita que rivaliza con cualquier otra alternativa.

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