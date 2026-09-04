Die besten Rin Tohsaka Light Cones HSR 2026

Wenn du den richtigen „Rin Tohsaka Light Cone“ auswählst, verändert sich die Effektivität dieser 5-Sterne-Quantum-Einheit sowohl als Unterstützerin als auch als DPS erheblich – insbesondere, wenn du sie mit Archer kombinierst, die beide aus dem „Fate“-Kooperations-Event von Honkai Star Rail stammen. Bevor du jedoch den besten „Light Cone“ für Rin Tohsaka für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Sie beschreitet den „Erudition“-Pfad.

Zwar kann sie einen „Light Cone“ aus jedem beliebigen Pfad für die Basiswerte ausrüsten, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Erudition“-„Light Cone“ ausgerüstet ist. Im Folgenden habe ich die stärksten „Light Cone“-Optionen für Rin Tohsaka in einer Rangliste zusammengestellt , von ihrem charakteristischen „Light Cone“ bis hin zur besten kostenlosen Wahl.

Rangliste der besten Lichtkegel für Rin Tohsaka (TL;DR)

Hier ist eine kurze Übersicht über die besten Lichtkegel für Rin Tohsaka, gereiht von ihrem besten Signature-Lichtkegel bis hin zur stärksten kostenlosen Option.

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Flimmernde Sterne Rins charakteristische Kombination aus einem massiven Schadensbonus für Fertigkeiten und einem partyweiten „DEF-Ignore“-Effekt macht diese Fertigkeit zu ihrer insgesamt stärksten Wahl. 2 In den unerreichbaren Schleier Eine Option mit hoher Krit-Rate und persönlichem Schaden, die sich gut eignet, wenn du deine Sternjade lieber für andere Einheiten aufheben möchtest. 3 Das Leben sollte in Flammen aufgehen Bietet einen Debuff zur Verringerung der Verteidigung und eine schnellere Energieregeneration, was auch dann nützlich ist, wenn der eigene charakteristische Bonus nicht aktiv ist. 4 Ewige Berechnung Die beste Wahl für reine Free-to-Play-Spieler: Skaliert ihren Angriff gegen mehrere Gegner, ohne auch nur einen einzigen Warp zu verbrauchen.

Flimmernde Sterne – Best-in-Slot

„Flimmernde Sterne“ ist Rin Tohsakas charakteristischer Lichtkegel, und es lohnt sich , ihn zu ziehen, wenn du vorhast, stark in sie und damit auch in ihr auf Bogenschützen ausgerichtetes Team zu investieren. Zusätzlich zu einem hohen Basis-Angriffswert gewährt er etwa 18 % Krit-Chance und einen enormen 72 %-igen Schadensbonus für Fertigkeiten, was genau dem entspricht, wie oft Rins Fähigkeiten es erfordern, dass sie ihre Fertigkeit einsetzt und verstärkt.

Das Besondere an „Flimmernde Sterne“ ist sein teamweiter Effekt zur Ignorierung der gegnerischen Verteidigung. Sobald ein Verbündeter in einem einzigen Zug mindestens vier Skill-Punkte verbraucht, ignoriert die gesamte Gruppe 20 % der gegnerischen Verteidigung, und Rins eigener Skill-Schaden erhöht sich darüber hinaus noch zusätzlich. Da sich ihr gesamtes Spielsystem um das Ausgeben und Wiedergewinnen von Fertigkeitspunkten dreht, wird dieser Zustand in den meisten Kämpfen ganz natürlich ausgelöst, ohne dass eine spezielle Vorbereitung erforderlich ist.

Wenn du Rin als Sub-DPS-Unterstützung für Archer einsetzt, verstärkt dieser Lichtkegel genau die Werte, die ihr Kit bereits mit ihm teilt, was ihn zur größten einzelnen Schadensverbesserung für beide Charaktere macht.

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Beste Alternativen zu „Flimmernde Sterne“

„In den unerreichbaren Schleier“ ist die stärkste Option unter den Nicht-Signature-Fähigkeiten für Rin Tohsaka und stellt zufällig auch den Signature-„Light Cone“ von „The Herta“ dar, falls man diese stattdessen für sie gezogen hat. Sie bietet eine solide KRIT-Rate sowie eine persönliche Schadenssteigerung und stellt einen Fertigkeitspunkt wieder her, sobald Rin ihre ultimative Fähigkeit einsetzt. Dieser zusätzliche Fertigkeitspunkt ist ein netter Bonus, allerdings dauert das Aufladen ihrer ultimativen Fähigkeit eine Weile – man sollte also nicht erwarten, dass sie allein ihren Energiebedarf deckt.

„Das Leben sollte in Flammen aufgehen“ ist Anaxas charakteristischer Lichtkegel, aber Rin Tohsaka profitiert auch ohne den vollen charakteristischen Effekt davon erheblich. Er belegt Gegner zwei Runden lang mit einem Debuff zur Verringerung der Verteidigung und stellt zu Beginn ihres Zuges etwas Energie wieder her, wodurch sie ihre Ultimative Fähigkeit schneller erreichen kann.

Außerdem eröffnet es die Möglichkeit, das Reliktset „Divine-Querying Master Smith“ für zusätzlichen teamweiten Schaden einzusetzen – ein netter Bonus, wenn du die Teile bereits besitzt.

Bester F2P-„Light Cone“ für Rin Tohsaka

„Eternal Calculus“ ist Rin Tohsakas beste komplett kostenlose Option und kann vollständig durch Grinden im Spiel statt durch einen Banner-Zug gewonnen werden. Es erhöht ihren Angriffswert je nach Anzahl der Gegner auf dem Spielfeld und entfaltet daher seine volle Wirkung gegen drei oder mehr Ziele – was gut mit der Fähigkeit ihrer „Enhanced Skill“-Fähigkeit harmoniert, jeden Gegner wiederholt zu treffen.

Außerdem gewährt es einen kleinen SPD-Boost gegen größere Gegnergruppen, was dazu beiträgt, dass ihr „Joint Follow-Up ATK“ mit „Archer“ konsistenter zum Einsatz kommt. Es wird zwar nicht mehr Schaden verursachen als „Flimmernde Sterne“ oder „In den unerreichbaren Schleier“, ist aber ein wirklich solider Ersatz, während ihr eure „Stellar Jades“ für Ziehversuche mit höherer Priorität aufspart.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du Rin Tohsaka geben?

„Flimmernde Sterne“ ist die beste Wahl für Rin Tohsaka, wenn du sie entweder als Sub-DPS für „Archer“ oder als eigenständige Haupt-DPS aufbaust, da sich die Krit-Rate und der Skill-Schadensbonus genau an das anpassen, was ihr Kit in jedem Zug leisten soll. Wenn du lieber nicht einem zeitlich begrenzten Banner hinterherjagen möchtest, ist „In den unerreichbaren Schleier“ eine starke zweite Wahl, insbesondere wenn du es bereits für „The Herta“ erworben hast.

Für alle, die sich langsam an Rin Tohsaka herantasten, ohne Geld für einen der beiden charakteristischen „Light Cones“ auszugeben, deckt „Eternal Calculus“ ihren Kernschadenbedarf gut genug ab, um die meisten aktuellen Inhalte zu meistern, während du für andere Ziehungen sparst.

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Häufig gestellte Fragen